Дресс-код на рабочем месте

Словосочетание «дресс-код» законодательно не установлено. По факту это речевой оборот, означающий свод правил относительно внешнего вида сотрудника. Dress code в первую очередь касается профессий, в которых значительный упор делается на контакт с клиентом или подрядчиком. В этой ситуации соответствующий внешний вид работника, в том числе его одежда, призван повысить впечатление о его профессионализме, способствовать формированию положительного имиджа работодателя.

Трудовой кодекс Польши прямо не устанавливает права работодателя определять правила одежды и внешнего вида работников. При этом в art.100 k.p., кроме других обязанностей работника, присутствует и обязанность «заботиться о благополучии рабочего места», а значит и об интересах, добром имени и имидже работодателя. Это значит, что сотруднику следует сотрудничать с работодателем в вопросе одежды.

Угроза интересам работодателя может возникнуть, когда работник на работе подвергает работодателя риску потери доверия клиентов, подрядчиков или потери важного контракта, например, из-за ношения неподходящей одежды.

Дресс-код и частная жизнь работника

Относится ли право выбора одежды и аксессуаров к сфере частной жизни сотрудника или праву выражать свои взгляды? С одной стороны:

Каждый имеет конституционное право на правовую защиту частной и семейной жизни, чести и доброго имени, а также принимать решения относительно своей личной жизни.

Каждому также гарантируется свобода выражения своих взглядов.

Однако с другой стороны – считается, что введение работодателем определенного дресс-кода или принципа нейтральности не будет являться нарушением конституционных прав работника, так как одной из особенностей трудовых отношений является субординация, а трудовые инструкции могут касаться и внешнего облика работника, если это важно для построения имиджа компании.

Другими словами, компромисс между требованием работодателя и личным пространством работника должен быть найден. Перегиб в одну из сторон может привести к кризису в трудовых отношениях.

Принцип нейтральности

Иногда на рабочем месте сотрудник демонстрирует свое мировоззрение или религию посредством внешнего вида.

Как правило, работодатель не может запретить работнику носить на работе религиозные украшения или религиозные символы, за исключением случаев, когда в силу их типа, размера или способа ношения они являются слишком показными или неуместными в данных обстоятельствах.

Необходимо помнить, что свобода вероисповедания означает прежде всего право исповедовать религию по своему выбору, а не афишировать ее при выполнении работы. В рабочих коллективах желательно соблюдать принцип нейтральности в месте выполнения профессиональных обязанностей.

Интересы работодателя и достоинство работника

Не исключено, что в случае требуемого работодателем Dress code, его интересы пересекаются с достоинством и личными правами работников. Трудно сказать, какая одежда будет нарушать упомянутые ценности, а какая нет. Нет четкого и исчерпывающего ответа на вопрос, насколько далеко простираются права работодателя в этом вопросе. Все зависит от специфики профессии, места работы или занимаемой должности.

Пределом свободы работодателя в отношении, например, внешнего вида или одежды работника является его обязанность заботиться о личных правах работника. В частности, это касается достоинства. Поэтому недопустимо введение нелепых или комических костюмов, если это не вытекает из характера работы, например, в цирке.

Дресс-код в правилах работы

Регулирование вопроса дресс-кода должно быть формально отражено одним из следующих способов:

во внутреннем распорядке по предприятию;

в коллективном договоре;

в уведомлении работодателя, который не обязан издавать правила труда (внутренний распорядок).

То есть о действующих правилах работник должен быть предупрежден заранее. В случае несоблюдения сотрудником этих положений, такое поведение может считаться основанием для дисциплинарной ответственности.

Резюмируем. Нет законодательных норм, запрещающих работодателю устанавливать дресс-код на рабочем месте. Нет и правил, запрещающих работнику выражать свои религиозные или мировоззренческие ценности, а также самовыражаться. Однако в каждом из случаев должен быть найден компромисс, в результате которого не будут ущемлены права сотрудников и интересы работодателя.

К сожалению, на практике это означает, что работодатель в большинстве случаев имеет возможность диктовать свои условия, если они откровенно не посягают на достоинство работника. Но сотрудник должен знать о правилах заранее, поэтому имеет возможность не трудоустраиваться в место, не удовлетворяющее его в данном аспекте.