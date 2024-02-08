Вводные данные

В статье далее будут описаны изменения, касающиеся всех иностранцев. Однако свои корректировки претерпит и Специальный закон для украинских беженцев, на которых, соответственно, и указанное здесь распространяется в полной мере.

Если статус временной защиты является важной составляющей пребывания иностранца, обязательно ознакомьтесь с информацией по ссылке выше.

Онлайн-подача на карты побыту

Наверное, эту возможность можно назвать одной из самых ожидаемых иностранцами в Польше. Законопроект предполагает возможность подачи документов на все типы карт побыту через интернет.

Возможность должна быть реализована с помощью государственного сервиса MOS, которые сейчас применяется исключительно для возможности заполнить необходимые бланки.

Примерная схема подачи документов на карты побыту будет выглядеть так:

Заполнение анкеты через сервис MOS. Прикрепление файлов / сканов других документов. Возможность подписания заявки с помощью электронной подписи / доверенного профиля. Регистрация заявки воеводским ужендом. Вызов иностранца в ужонд для офлайн-посещения с целью подтверждения оригиналов документов и / или донесения недостающих данных (если эти операции окажутся необходимыми).

Ожидается, что данная процедура значительно облегчит процесс получения карт побыту, причем как для иностранцев, так и для чиновников. Конечно, на первых этапах внедрения не исключены и определенные сложности, ошибки, сбои, но это будет выяснено уже в процессе работы.

Объединенная база данных иностранцев

Здесь пока не очень много информации. Известно лишь о планах объединения нескольких разрозненных баз данных в одну. Цель – иметь все данные об иностранцах, проживающих в Польше, в едином реестре.

О глобальности проекта можно говорить на основании информации о доступе к потенциальной базе. Среди тех, кто будет с ней работать, значатся власти различных уровней, включая воеводства, повяты и гмины, а также ZUS, Страж граничный и т.д.

В результате, например, при въезде в страну иностранца, пограничник сможет проверить его трудоустройство в данный момент, наличие задолженностей и т.п.

Новые привилегии для обладателей Голубых карт ЕС

Обладателям Niebieska karta UE и членам их семей предлагается ряд новых возможностей. Здесь пока тоже не много конкретики, но даже на уровне деклараций некоторые поправки выглядят привлекательно:

Возможность законного пребывания с семьями в других странах ЕС (кроме выдавшей карту) более 3х месяцев (сейчас, напомним, речь идет о стандартных 90/180).

Упрощение процедуры трудоустройства в других странах Евросоюза (кроме выдавшей карту).

Ускорение процесса воссоединения семьи (пока есть только это сообщение, без деталей этого ускорения).

Возможность ведения бизнеса в РП на тех же основаниях, что и граждане Польши.

Кроме этого, вводится обязательство обладателей Голубых карт ЕС информировать власти о следующих изменениях:

о смене работодателя;

о потере работы и периоде без трудоустройства;

о прекращении соответствовать условиям для обладания Niebieska karta UE.

Честно скажем, по информационной составляющей пока не очень понятны изменения. Однако именно так значится в официальных источниках, поэтому информация ретранслируется и в данный материал. Как только появится больше данных, статья будет обновлена.

Когда изменения вступят в силу?

К сожалению, на данный момент нет точных сведений о сроках, называют только 2024 год. Вместе с тем имплементация европейских норм, о которых идет речь в законопроекте, требуется уже достаточно давно (среди них есть документы 2021 и даже 2018 годов). Это может косвенно говорить о том, что рассмотрением поправок польские законодатели займутся в ближайшее время.

Заключение

Пока известны только общие положения планируемых изменений, и не исключено, что со временем появятся не только детальные пояснения, но и некоторые из обещанных норм претерпят корректировки. Мы продолжим отслеживать ситуацию и обязательно оповестим читателей обо всех новостях, связанных с данной темой.