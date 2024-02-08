Как изменятся нормы Закона об иностранцах Польши в 2024 году?
Очередной этап изменения Закона РП об иностранцах начался в 2024 году. Официально зарегистрирован законопроект, вносящий существенные правки в существующие нормы, в том числе, для адаптации их к соответствующим Директивам ЕС.
Значительное облегчение процедуры получения карт побыту, новые привилегии для обладателей Niebieska karta UE, создание общей базы данных по всем иностранцам – об этих и других изменения законодательства читайте в данном материале «Польского консультанта».
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- Вводные данные
- Онлайн-подача на карты побыту
- Объединенная база данных иностранцев
- Новые привилегии для обладателей Голубых карт ЕС
- Когда изменения вступят в силу?
- Заключение
Вводные данные
В статье далее будут описаны изменения, касающиеся всех иностранцев. Однако свои корректировки претерпит и Специальный закон для украинских беженцев, на которых, соответственно, и указанное здесь распространяется в полной мере.
Если статус временной защиты является важной составляющей пребывания иностранца, обязательно ознакомьтесь с информацией по ссылке выше.
Онлайн-подача на карты побыту
Наверное, эту возможность можно назвать одной из самых ожидаемых иностранцами в Польше. Законопроект предполагает возможность подачи документов на все типы карт побыту через интернет.
Возможность должна быть реализована с помощью государственного сервиса MOS, которые сейчас применяется исключительно для возможности заполнить необходимые бланки.
Примерная схема подачи документов на карты побыту будет выглядеть так:
- Заполнение анкеты через сервис MOS.
- Прикрепление файлов / сканов других документов.
- Возможность подписания заявки с помощью электронной подписи / доверенного профиля.
- Регистрация заявки воеводским ужендом.
- Вызов иностранца в ужонд для офлайн-посещения с целью подтверждения оригиналов документов и / или донесения недостающих данных (если эти операции окажутся необходимыми).
Ожидается, что данная процедура значительно облегчит процесс получения карт побыту, причем как для иностранцев, так и для чиновников. Конечно, на первых этапах внедрения не исключены и определенные сложности, ошибки, сбои, но это будет выяснено уже в процессе работы.
Объединенная база данных иностранцев
Здесь пока не очень много информации. Известно лишь о планах объединения нескольких разрозненных баз данных в одну. Цель – иметь все данные об иностранцах, проживающих в Польше, в едином реестре.
О глобальности проекта можно говорить на основании информации о доступе к потенциальной базе. Среди тех, кто будет с ней работать, значатся власти различных уровней, включая воеводства, повяты и гмины, а также ZUS, Страж граничный и т.д.
В результате, например, при въезде в страну иностранца, пограничник сможет проверить его трудоустройство в данный момент, наличие задолженностей и т.п.
Новые привилегии для обладателей Голубых карт ЕС
Обладателям Niebieska karta UE и членам их семей предлагается ряд новых возможностей. Здесь пока тоже не много конкретики, но даже на уровне деклараций некоторые поправки выглядят привлекательно:
- Возможность законного пребывания с семьями в других странах ЕС (кроме выдавшей карту) более 3х месяцев (сейчас, напомним, речь идет о стандартных 90/180).
- Упрощение процедуры трудоустройства в других странах Евросоюза (кроме выдавшей карту).
- Ускорение процесса воссоединения семьи (пока есть только это сообщение, без деталей этого ускорения).
- Возможность ведения бизнеса в РП на тех же основаниях, что и граждане Польши.
Кроме этого, вводится обязательство обладателей Голубых карт ЕС информировать власти о следующих изменениях:
- о смене работодателя;
- о потере работы и периоде без трудоустройства;
- о прекращении соответствовать условиям для обладания Niebieska karta UE.
Честно скажем, по информационной составляющей пока не очень понятны изменения. Однако именно так значится в официальных источниках, поэтому информация ретранслируется и в данный материал. Как только появится больше данных, статья будет обновлена.
Когда изменения вступят в силу?
К сожалению, на данный момент нет точных сведений о сроках, называют только 2024 год. Вместе с тем имплементация европейских норм, о которых идет речь в законопроекте, требуется уже достаточно давно (среди них есть документы 2021 и даже 2018 годов). Это может косвенно говорить о том, что рассмотрением поправок польские законодатели займутся в ближайшее время.
Заключение
Пока известны только общие положения планируемых изменений, и не исключено, что со временем появятся не только детальные пояснения, но и некоторые из обещанных норм претерпят корректировки. Мы продолжим отслеживать ситуацию и обязательно оповестим читателей обо всех новостях, связанных с данной темой.
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Каждый нерешенный вопрос – это незаконченное дело, которое висит над нами как облака. Откладывая его, мы теряем время, энергию и даже спокойствие. Не откладывайте решения на потом, а беритесь за них сейчас. Не бойтесь изменений, не бойтесь принимать сложные решения, потому что именно они могут привести к лучшему будущему.
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