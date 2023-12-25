Что такое оплата «из-под стола»?

Зарплата из-под стола (польск., wyplata pod stolem) – это разговорное выражение, означающее оплату труда, которую работодатель выплачивает сотруднику неофициально, без проведения по отчетной документации. Соответственно, с этих сумм не платятся налоги и сборы, тем самым увеличивая сумму дохода.

Подобная практика известна и во многих других странах под названием черной или серой зарплаты, оплаты в конверте и под множеством других наименований. Оплата труда из-под стола может быть выгодной и работнику, и работодателю, однако такое действие является нарушением закона, и чревато серьезными последствиями.

Полная и частичная оплата из-под стола

Теоретически такая нелегальная оплата может быть и полной, и частичной. Однако на практике, если по-черному проходит вся зарплата, то официально трудоустройство не осуществляется – нет договора, регистрации в ZUS и т.д. Все это делает работу полностью нелегальной, а за это предусмотрено отдельное наказание, которое подробно разобрано в данном материале.

Соответственно, дальнейшее будет посвящено частичной зарплате из-под стола. Например, когда выплата работнику минимальной заработной платы осуществляется официально, а премии (надбавки, комиссионных и т.п.) в конверте, то есть незаконно, без выплаты налогов и сборов.

Насколько в Польше распространены зарплаты из-под стола?

Согласно исследованию Польского экономического института, это явление касается значительной части работающих в РП. Согласно статистике, 15% людей, занятых в частном секторе, получают часть своей заработной платы из-под стола. Если добавить к ним тех, кто занят в государственном секторе, получается около 1,4 – 1,5 миллионов работников, которые получают свою заработную плату таким образом.

Результаты исследования Польского экономического института показали, что явление оплаты труда таким способом наиболее характерно для микропредприятий. Это результат высоких сборов, которые микропредприниматель должен платить, чтобы сохранить сотрудников в своей компании.

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Что грозит работнику за серую зарплату?

С одной стороны, сотрудник, согласившийся на частичную выплату вознаграждения из-под стола, не освобождается от ответственности, как в некоторых иных случаях нарушения трудового законодательства работодателем. В соответствии с положениями §1, art.54 Kodeksu karnego skarbowego (Уголовно-налогового кодекса), лицо, получающее доход, обязано предъявить налогооблагаемую базу компетентному органу по любому своему доходу, в противном случае оно подлежит штрафу в размере до 720 дневных ставок или тюремное заключение, или обоим наказаниям вместе (см. штраф за неуплату налогов).

Вместе с тем работник может нести ответственность на основании Уголовно-налогового кодекса только в связи с непредставлением полного дохода компетентному органу, потому что сам по себе факт получения вознаграждения «из-под стола» не является предпосылкой к ответственности в соответствии с положениями Ordynacji podatkowej (Налогового кодекса). Согласно art.28a Ordynacji podatkowej, работник не несет ответственности за занижение или нераскрытие налоговой базы плательщиком. А плательщиком за работника является работодатель. Это подтверждено и Постановлением Высшего административного суда от 19.12.2019 (II FSK 3381/17).

Выходит достаточно запутанная ситуация, когда работника привлечь могут, но не на весь объем нарушений, а только за какую-то часть, которую определят в ходе следствия.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Принимались поправки, в соответствии с которыми вся ответственность возлагалась на работодателя, однако их правоприменительная практика не всегда однозначна, и случаев, когда наказывали работника за неуплату налогов – предостаточно.

При этом и штрафа до 720 дневных ставок (если будет применен §2, art.54 Kodeksu karnego skarbowego, то есть без тюремного заключения) более чем достаточно для сотрудника, чтобы серьезно пострадать.

Но даже если суд и вовсе освободит сотрудника от штрафа, оплата из-под стола связана и с другими последствиями:

Проблемным вопросом становится размер пенсии по старости, пособия по болезни и т.д., которые значительно сократятся из-за невыплат в ЗУС.

Куда значительнее другой аспект – иностранца-нарушителя могут признать угрозой безопасности и депортировать с запретом на въезд в страны Шенгенской зоны.

В результате, негативных последствий для иностранца в зарплате из-под стола значительно больше, чем возможных плюсов от увеличенного дохода.

Последствия для работодателя из-за зарплат в конвертах

Ответственность в связи с оплатой труда под столом возлагается на предпринимателя, и не без оснований, ведь он обязан управлять компанией, нанимать сотрудников в соответствии с действующим законодательством.

Работодатель как плательщик налогов за сотрудников должен рассчитывать и уплачивать налог и взносы на социальное страхование в установленный срок. Выплата неофициального вознаграждения приводит к тому, что он заведомо снижает платежи:

Уклонение от обязательства платить в ZUS и сокрытие реального вознаграждения работника влечет за собой наложение штрафа в размере до 5 000 злотых (art.98 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – Закона о система социального страхования). С неуплатой налогов ситуация может быть еще хуже. Уже упомянутый §1, art.54 Kodeksu karnego skarbowego подразумевает не только крупный штраф до 720 дневных ставок, но и лишение свободы. Для примера в 2023 году максимальный штраф может составить 33503997,60 злотых (с 1 января) и до 34560000 злотых (с 1 июля).

Кроме этого работодатель-нарушитель должен будет погасить недоплату и по взносам в ZUS И по налогам (возможно с пени) за весь срок использование такой серой схемы, и не сможет заставить оплачивать что-либо работника.

Заключение

Желание получать более высокую зарплату — предложение заманчивое, но оно может вылиться в огромный штраф и даже тюремное заключение как работодателю, так и самому работнику. Если поступило предложение получать вознаграждение таким способом, следует хорошо продумать последствия.

В большинстве случаев не стоит соглашаться на оплату из-под стола, особенно, если работодатель малознаком. Ведь готовый на такие нарушения закона предприниматель может и вовсе не заплатить обещанного. В такой ситуации штрафа сотруднику не будет, но он не получит никакого дохода, кроме официального, как правило, равного минимальному размеру оплаты труда.