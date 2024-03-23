Причины запрета

Согласно проведенным исследованиям, электронные сигареты могут вызывать зависимость, а также таят в себе не меньшую опасность, чем обычные табачные изделия и способны принести немало проблем здоровью их пользователей. Особенно тревожит власти повальная увлеченность подростков этими гаджетами для курильщиков.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! По данным опросов, в Польше 64 % молодых людей пользовались одноразовыми электронными сигаретами.

Статистика также свидетельствует о том, что в Польше продажи этих устройств для курения явно растут – только в 2022 году было продано 32 млн шт., а в 2023 году – уже более 100 млн шт.

Польское правительство инициирует запрет одноразовых электронных сигарет

Вскоре любителей затягиваться одноразовыми электронными сигаретами в Польше ждут плохие новости. Министерство здравоохранения РП уже работает над законом, вводящим запрет на продажу этих устройств. Кроме того, польские чиновники готовят поправки в законодательство, призванные имплементировать директиву ЕС от 29 июня 2022 года о новых табачных изделиях.

Как заявляют в профильном ведомстве, электронные сигареты опасны тем, что никто точно не знает, что находится в этих одноразовых контейнерах. Помимо катастрофических последствий для здоровья, они также могут оказывать губительный эффект на окружающую среду.

Представители польского Минздрава отмечают, что электронные сигареты делятся на содержащие никотин, и те, в составе которых его нет. Существуют также инновационные продукты с подогревом. Как раз последние приспособления являются предметом проекта поправки к Закону об охране здоровья от последствий употребления табака и табачных изделий (Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych).

Реализация директивы ЕС заключается во введении запрета на использование характерных вкусов в инновационных нагретых продуктах.

Суть нововведений

Соответствующий законопроект предусматривает, что:

Президент Бюро по химическим веществам сможет требовать от производителей и импортеров инновационных табачных изделий проведения вспомогательных испытаний или предоставления дополнительной информации.

Это позволит провести комплексную оценку инновационных табачных изделий, поступающих на рынок, и их воздействия на здоровье.

Отдельное законодательное предложение будет регулировать запрет на продажу электронных сигарет. Над ним как раз идет активная работа в Министерстве здравоохранения РП совместно с канцелярией Премьер-министра и Министерством финансов Польши, чтобы обеспечить жесткость правил.

Требования, вероятно, будут аналогичны действующим на данный момент, — если продукт будет ввезен незаконно, вопреки Закону об охране здоровья от последствий употребления табака и табачных изделий, будут применены санкции в размере до 200 000 злотых, ограничения или тюремное заключение.

Какова ситуация в других государствах?

Польша не единственная страна, которая бьет тревогу по поводу электронных гаджетов для курения. Другие западные страны также идут на аналогичные меры, борясь с чумой несовершеннолетних курильщиков.

В конце января Лондон объявил о запрете продажи одноразовых электронных сигарет. Запрет введен и в Новой Зеландии. О планах ввести аналогичные меры заявили:

Австралия.

Франция.

Германия.

На заре появления электронных гаджетов для курения производители уверяли, что это «меньшее из двух зол», делая акцент на то, что такие сигареты помогут людям отказаться от табакокурения, которое несет серьезные риски для здоровья. Однако на деле вышло так, что электронные сигареты оказались не столь безопасны. Одноразовые вейпы стали своеобразным трендом среди молодежи и аксессуаром, с которым все чаще можно видеть подростков на улицах.

Поэтому совсем неудивительно, что эксперты в ряде стран разрабатывают запретительные меры, борясь за здоровье нации.