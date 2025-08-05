Топ-10 самых высокооплачиваемых профессий в Польше

Ведущие специалисты и управленцы могут рассчитывать на значительное вознаграждение, особенно в отраслях, требующих высоких технологических компетенций. Это подтверждают результаты исследований.

Какие профессии являются в РП самыми высокооплачиваемыми, и какими качествами нужно обладать, чтобы достичь этих постов, читайте в данном материале «Польского консультанта».

Рейтинг высокооплачиваемых профессий в 2025 году

Согласно топ-10 самых высокооплачиваемых профессий в Польше, составленному InterviewMe, профессия юриста с наибольшим потенциалом для высоких заработков — это профессия юрисконсульта. В этой профессии четверть самых высокооплачиваемых юристов зарабатывают более 17 610 злотых брутто в месяц.

Второе место в рейтинге InterviewMe занимает бренд-менеджер. Каждый четвертый человек, работающий в этой профессии, связанной с продвижением продукции компании, зарабатывает более 16 830 злотых до вычета налогов.

Третьей по уровню зарплат в рейтинге InterviewMe стала профессия специалиста по ИТ-безопасности, который отвечает за физическую безопасность компании (контроль биометрических данных, камер видеонаблюдения и магнитных карт), а также за создание и администрирование онлайн-систем защиты данных. 25% самых высокооплачиваемых сотрудников этой профессии зарабатывают более 15 410 злотых в месяц до вычета налогов.

Программисты оказались лишь на четвертом месте: заработная плата четверти сотрудников превысила 14 690 злотых брутто.

«Положение программистов может удивить, ведь они заняли лишь четвертое место в общем зачете, — комментирует результаты эксперт по карьере, редактор InterviewMe и автор рейтинга. Однако стоит отметить, что внутри этой обширной группы есть профессии с исключительно высокими зарплатами, например, архитектор программного обеспечения и старший разработчик Java».

В список также вошли менее очевидные профессии:

Место Профессия Брутто-доход 25% высокооплачиваемых работников 1 Radca prawny (Юридический консультант) более 17 610 злотых 2 Brand manager (Бренд-менеджер) более 16 830 злотых 3 Specjalista ds. bezpieczeństwa IT (Специалист по ИТ-безопасности) более 15 410 злотых 4 Programista — stanowisko ogólne (Программист — общая должность) более 14 690 злотых 5 Key account manager (Менеджер по работе с ключевыми клиентами) более 14 370 злотых 6 Kontroler finansowy (Финансовый контролер) более 12 970 злотых 7 HR business partner (HR-бизнес-партнер) более 12 520 злотых 8 Project manager (Руководитель проекта) более 11 980 злотых 9 Analityk finansowy (Финансовый аналитик) более 11 560 злотых 10 Inżynier ds. jakości (Инженер по качеству) более 10 300 злотых

Топы прошлых лет

Данные прошлых лет будут интересны не только для сравнения с текущими и определения динамики их развития, но и тем, что некоторые исследования строились по иным технологиям и дали иные результаты.

Директор по информационным технологиям (Chief Information Officer, CIO)

Специалисты CIO являются одними из самых высокооплачиваемых в сфере IT. Заработок на этой должности варьируется от 35 000 до 70 000 злотых (здесь и далее величина брутто в месяц).

Чтобы подняться на должность CIO, нужен опыт как минимум в 10 – 15 лет в IT-индустрии и степень магистра в области компьютерных наук, IT-менеджмента или смежной области. IT-директор:

курирует стратегические инициативы;

контролирует технологические группы;

отвечает за цифровую трансформацию предприятия.

Стоит начать свою карьеру с таких должностей, как системный администратор, сетевой инженер или руководитель ИТ-проекта, где заработок варьируется в среднем от 8 000 до 15 000 злотых, чтобы в будущем иметь возможность занять этот пост.

Технологический директор (Chief Technology Officer, CTO)

Как и IT-директора, CTO являются ключевыми фигурами в технологических организациях. Их зарплата варьируется от 35 000 до 50 000 злотых. Основная задача технического директора — курировать развитие технологий и инноваций, что требует специальных знаний и навыков управления командой.

Технологический директор часто имеет степень магистра в области компьютерных наук или инженерии и не менее 10 лет опыта работы над технологическими проектами. CTO курирует разработку технологических продуктов, инноваций и технологических внедрений в компании.

Чтобы достичь этой должности, стоит начать с должности программиста, системного архитектора или технологического менеджера, где заработок варьируется в среднем от 10 000 до 18 000 злотых.

Финансовый директор (Dyrektor finansowy, CFO)

В финансовом секторе финансовые директора могут зарабатывать от 30 000 до 40 000 злотых. Они отвечают за финансовую стратегию компании, управление финансовыми рисками и планирование бюджета, что требует передовых аналитических навыков и опыта принятия решений.

Чтобы стать финансовым директором, обычно нужна степень магистра в области финансов, бухгалтерского учета или экономики и не менее 10 лет опыта работы в области корпоративных финансов.

Такой сотрудник:

управляет финансами компании;

создает финансовую стратегию;

несет ответственность за финансовые результаты компании.

Стоит начать карьеру в качестве финансового аналитика, финансового контролера или менеджера по бухгалтерскому учету, где заработок варьируется в среднем от 7 000 до 12 000 злотых.

Специалист по искусственному интеллекту (Specjalista ds. sztucznej inteligencji, AI)

Специалисты по искусственному интеллекту, такие как ученый-исследователь искусственного интеллекта или инженер по глубокому обучению, зарабатывают от 12 000 до 30 000 злотых в зависимости от опыта. Растущий спрос на технологии искусственного интеллекта означает, что компетенции в этой области высоко ценятся.

Специалисты, занимающиеся искусственным интеллектом, часто имеют ученые степени в области информатики, математики или смежных областей. Они работают над проектированием алгоритмов и моделей ИИ и реализуют их в различных приложениях.

В начале карьеры юниора средний заработок составляет 10 000–16 000 злотых брутто. Средний специалист с 3–5-летним опытом работы зарабатывает от 17 000 до 25 000 злотых брутто, а старший — от 26 000 до 40 000 злотых брутто.

Директор по исследованиям и разработкам (Dyrektor działu badań i rozwoju, R&D)

Директора по исследованиям и разработкам — ключевые люди, ответственные за инновации и разработку новых продуктов. Зарплата на этой должности варьируется от 18 000 до 27 000 злотых. Их работа включает в себя управление исследовательскими группами и разработку технологических стратегий.

Директора R&D обычно имеют степень доктора наук или магистра в области науки или техники и не менее 8–10 лет опыта исследований и разработок. Они отвечают за:

проведение исследовательских проектов;

разработку технологий и внедрение инноваций.

Свою карьеру стоит начать в качестве инженера-исследователя, ученого или руководителя проекта в отделе исследований и разработок, где заработок варьируется в среднем от 9 000 до 15 000 злотых.

Директор по логистике (Dyrektor ds. Logistyki)

Директора по логистике, отвечающие за управление цепочкой поставок и логистическими операциями, могут рассчитывать на заработок от 18 000 до 25 000 злотых. Их работа имеет решающее значение для операционной эффективности компаний.

Чтобы стать директором по логистике, стоит иметь степень магистра в области управления логистикой или смежных областях и не менее 8-10 лет опыта управления цепочками поставок.

Человек на этой должности:

координирует логистические процессы;

управляет запасами;

оптимизирует цепочку поставок.

Стоит начать свою карьеру в качестве координатора логистики, специалиста по планированию запасов или менеджера по транспорту, где заработок варьируется в среднем от 6 000 до 10 000 злотых.

Инженер по IT-безопасности (Inżynier ds. bezpieczeństwa IT)

В области кибербезопасности инженеры по ИТ-безопасности зарабатывают от 19 000 до 26 000 злотых. Они отвечают за защиту данных и IT-систем от киберугроз.

Спрос на специалистов по кибербезопасности растет с каждым годом. Это связано с ростом количества кибератак, а также динамичным развитием искусственного интеллекта. Польша находится на 4ом месте среди наиболее часто подвергаемых атакам европейских стран, из-за чего спрос на специалистов растет.

Для этой должности хорошо иметь степень бакалавра или магистра в области компьютерных наук, кибербезопасности или смежных областей и опыт работы в сфере ИТ-безопасности не менее 5 лет. Инженер по IT-безопасности защищает сети, системы и данные от кибератак.

Стоит начать карьеру в качестве аналитика безопасности, системного администратора или сетевого специалиста, где заработок варьируется в среднем от 6 000 до 12 000 злотых.

Операционный директор (Dyrektor operacyjny, COO)

Операционные директора, которые руководят повседневной деятельностью компаний, могут рассчитывать на вознаграждение в размере от 25 000 до 50 000 злотых. Их роль имеет решающее значение для оперативной стратегии и организационной эффективности.

Главный операционный директор контролирует повседневную деятельность компании, оптимизирует процессы и реализует операционные стратегии. Главный операционный директор должен иметь степень магистра в области менеджмента или смежной области и не менее 10 лет опыта работы в области оперативного управления.

Карьеру стоит начать в качестве менеджера проекта, менеджера по эксплуатации или директора отдела, где заработок варьируется в среднем от 10 000 до 18 000 злотых.

Менеджер по маркетингу (Kierownik ds. Marketingu)

В сфере продаж и маркетинга менеджеры по маркетингу могут рассчитывать на вознаграждение в размере от 28 000 до 32 000 злотых. Их роль имеет решающее значение для создания и реализации маркетинговых стратегий, которые стимулируют продажи и развитие компании.

Менеджер по маркетингу должен иметь степень магистра в области маркетинга, менеджмента или смежных областей и не менее 5-7 лет опыта работы в отрасли

Человек на этой должности:

отвечает за планирование, разработку и реализацию комплексных маркетинговых стратегий;

курирует рекламные кампании;

управляет маркетинговым бюджетом;

анализирует тенденции рынка и контролирует эффективность рекламных мероприятий.

Чтобы добиться должности менеджера по маркетингу, стоит начать свою карьеру с таких должностей, как специалист по маркетингу, координатор рекламной кампании или аналитик рынка.

Менеджер по работе с ключевыми клиентами (Menedżer ds. kluczowych klientów, КАМ)

В секторе фармацевтики и медицинского оборудования менеджеры по работе с ключевыми клиентами (KAM) зарабатывают от 15 000 до 19 000 злотых. Они отвечают за взаимоотношения с клиентами и развитие продаж продукции.

КАМ должен иметь степень бакалавра или магистра в области менеджмента, маркетинга или смежных областях и опыт продаж не менее 5 лет. Такой человек:

управляет отношениями с наиболее важными клиентами компании;

ведет переговоры по контрактам;

развивает продажи.

Начинать стоит с должности торгового представителя, специалиста по обслуживанию клиентов или координатора продаж, где заработок варьируется в среднем от 6 000 до 10 000 злотых.

Подытожим. Среди самых высокооплачиваемых профессии в Польше все больше представителей IT-сферы и смежных направлений. Очевидно, что именно высокотехнологичные предприятия сейчас могут предложить наиболее высокие заработки. Вероятно, это стоит иметь в виду, выбирая карьеру для себя или своих детей.