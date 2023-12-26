Можно ли выгуливать собаку без поводка и намордника?

В Польше существует ряд норм и правил обращения с собаками. Ни в одном из них нет однозначного требования выгула питомца исключительно на поводке и/или в наморднике.

Значит ли это, что прогулка с собакой всегда допустима без поводка и намордника? Нет. Рассмотрим нормы, вводящие определенные запреты:

Ust.3, art.10a Ustawy o ochronie zwierząt (Закона РП об охране животных) устанавливает запрет «выпускать собак без возможности их контролировать и без маркировки, позволяющей идентифицировать владельца или опекуна». Art.77 Kodeks wykroczeń (Кодекса РП о незначительных правонарушениях) устанавливает штраф до 1000 злотых, а в случае угрозы жизни или здоровью человека – до ограничения свободы или большего штрафа, для тех, «кто не соблюдает обычных (польск., zwykłych) или предписанных (польск., nakazanych) меры предосторожности при содержании животного».

Еще раз – ни одна из указанных мер не требует постоянного наличия поводка и намордника. Главное – контроль за животным, а также выполнение обычных и предписанных мер. Эти три параметра и разберем более подробно.

Что означает контроль за собакой?

Согласно польской судебной практике, человек, который, зная психику своего четвероногого друга, выгуливает его в общественном месте без поводка и намордника, не совершает правонарушения.

Основой является прекрасное понимание собачьей психики и достижение абсолютного послушания собаки.

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Что означают обычные меры?

Ответ на этот вопрос есть в судебном решении Воеводского административного суда в Быдгоще от 27 марта 2019 года (II SA/Bd. 1281/18):

Обычные меры предосторожности при содержании животного определяются как традиционные, общепринятые, естественные для данного вида животного, дополнительно зависящие от его индивидуальных особенностей и возможной потенциальной угрозы.

На практике это означает индивидуальный подход к каждому случаю. Как понять, что обычные меры соблюдены? Опять же, по результату – если человек в состоянии контролировать животное, никто не сможет утверждать, что данные меры не выполнены. При отсутствии контроля возможно наказание.

Какие меры считаются предписанными?

Здесь все просто и сложно одновременно. С одной стороны – нормы, установленные для конкретных случаев, территорий, пород и т.д., и будут являться предписанными.

Однако с другой стороны – подавляющее большинство предписанных мер устанавливаются гминами, и могут отличаться не только в разных муниципалитетах, но и разных парках, скверах, площадках одной и той же гмины.

Но главная сложность в том, что на практике гмины нередко превышают свои полномочия, устанавливая однозначные запреты на выгул собак без поводков и/или намордников, а иногда и вовсе недопустимость присутствия животных на той или иной территории. Существует масса судебных решений, направленных против такой практики, признающие ее нарушением признака гуманности и даже нарушением Конституции РП, но ситуация не улучшается.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Как поступить, если установленный запрет или требование кажется незаконным? Если есть время, желание и средства, можно оспорить решение в суде. В противном случае – лучше избегать возможности быть оштрафованным.

Породы собак, признанные агрессивными в Польше

Это вопрос всегда возникает вместе с темой выгула собак. Действительно, в Польше установлен перечень пород, признанных агрессивными (Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne).

В список включены:

Название породы Польское (оригинальное) наименование Акбаш akbash dog Американский бульдог buldog amerykański Американский пит бультерьер (питбультерьер) amerykański pit bull terrier Анатолийская овчарка (она же Турецкая овчарка или Анатолийский Карабаш) anatolian karabash Аргентинский дог dog argentyński Кавказская овчарка owczarek kaukaski Канарский дог pies kanaryjski (Perro de Presa Canario) Майоркская овчарка pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin) Московская сторожевая moskiewski stróżujący Ротвейлер rottweiler Тоса-ину tosa inu

Эти собаки (и их гибриды) требуют отдельной регистрации в гминах, однако и по ним не существует прямых норм, требующих выгула на поводке и/или в наморднике. Подход к ним с точки зрения законодательства тот же – контроль со стороны человека и соблюдение обычных и предписанных норм.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Обратите внимание, что кроме перечисленных, отдельной регистрации требуют и борзые (польск., charty). Эта норма установлена в отдельном положении Закона об охоте, и связано с борьбой с браконьерством.

Какие собаки имеют право гулять без намордника?

Подведем предварительные итоги. Нет однозначных норм, требующих наличие поводка и/или намордника у каких-либо пород. Существует требование контролировать своего питомца, и если владелец может сделать это и без намордника, он не нарушит правил.

Однако есть здесь и обратная сторона – наличие поводка и намордника вовсе не является гарантией соблюдения закона. Если и при их наличии человек не в состоянии контролировать собаку (например, речь идет о ребенке, который выгуливает питомца крупной, агрессивной породы, и не может удержать питомца), то штраф может быть назначен.

Какая ответственность за выгул собак без намордника?

Нет норм, устанавливающих наказание непосредственно за отсутствие намордника или поводка. Но нарушением будет как раз отсутствие контроля и/или несоблюдение обычных и предписанных мер.

Штрафы могут быть местными:

Нарушение обычных и предписанных мер: от 50 до 250 злотых .

. То же, но с угрозой жизни или здоровью человека: 500 злотых.

Если будет признано нарушение art.77 Kodeksu wykroczeń:

До 1000 злотых .

. В случае угрозы жизни и здоровью человека: до 5000 злотых.

Важно понимать, кого именно могут оштрафовать. Речь идет не только о владельце собаки. Это может быть любое лицо, которое в момент нарушения отвечало за животное.

Какие породы собак должны быть в наморднике по закону?

Ответ на этот вопрос уже ясен из сказанного выше, но так как тема поднимается постоянно, стоит однозначно сформулировать еще раз:

Несмотря на законодательно установленный перечень собак агрессивных пород, не существует требований, что кто-то из этих животных обязан гулять только в наморднике.

Однако верно здесь и обратное: если без намордника человек не уверен в контроле над собакой, ответственность за которую он несет в конкретный момент, он должен применять данное устройство, вне зависимости от наличия породы в перечне агрессивных пород.

Где можно, а где нельзя гулять с собакой?

Единственное точно обозначенное место, где выгул собак запрещен – это леса (в понятии польского законодательства). Это ограничение установлено в art.166 Kodeksu wykroczeń, и не распространяется на случаи легальной охоты, дрессировки собак и проведения спасательных операций.

В остальных случаях правила устанавливаются местными властями. Причем существует норма, требующая при введении полного запрета на появление собак в одном месте, устанавливать и места, где прогулка будет однозначно разрешена.

Заключение

Резюмируем. Нет требований обязательно гулять с собакой на поводке и в наморднике, но необходим строгий контроль за поведением животного и соблюдение обычных и предписанных норм. Нарушение может привести к штрафу от 50 до 5000 злотых, в зависимости от серьезности последствий.