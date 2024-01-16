Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Какая инфляция в Польше на текущий момент Самые свежие данные от GUS (Главное управление статистики Польши) на данный момент — за ноябрь 2023 года. Инфляция год к году составила 6,6%. С начала года цены выросли на 6,1%, а с предыдущего месяца — на 0,7%.

Источники данных

В качестве источника взяты официальные данные Главного управления статистики Польши (GUS), публикуемые ежемесячно. Надо понимать, что любая аналогичная статистика представляет собой усредненные данные, и если в индексе рост цен составил одну величину, то конкретный товар в рассматриваемой корзине мог подорожать / подешеветь значительно больше.

По данным GUS, индекс потребительских цен рассчитывается по результатам:

исследования цен на потребительские товары и услуги на розничном рынке;

исследования бюджетов домашних хозяйств, которое дает сведения о средних расходах на потребительские товары и услуги.

Мы будем использовать всего три, на наш взгляд, максимально понятных параметра:

Изменение цен относительно последнего дня декабря предыдущего года. Изменение цен за конкретный месяц. Изменение цен относительно такого же месяца предыдущего года, то есть за 12 месяцев.

Каждый из параметров интересен в своем контексте, а данные п.1 и п.3 по результатам декабря должны сравняться.

Параметры инфляции в Польше в 2023 году по месяцам

Каждый из параметров представим в виде таблиц с данным и наглядными графиками. Сведения обновляются по результатам за полный месяц, как правило, в середине следующего.

Рост цен с начала года

Цены сравниваются с последним днем 2022 года, то есть фактически речь идет о накопительном эффекте – сколько составила инфляция с начала 2023 года на конкретный месяц.

месяц инфляция к декабрю предыдущего года янв.23 2,5% фев.23 3,8% мар.23 4,9% апр.23 5,7% май.23 5,7% июн.23 5,7% июл.23 5,5% авг.23 5,5% сен.23 5,1% окт.23 5,3% ноя.23 6,1% дек.23 6,2%

Так как эффект накопительный, очевидно, что в нынешних условиях график будет в основном демонстрировать рост.

Архивные данные 2022 года (нажмите кнопку, если ходите ознакомиться с данными):

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месяц инфляция к декабрю предыдущего года янв.22 1,9% фев.22 1,6% мар.22 4,9% апр.22 7,0% май.22 8,8% июн.22 10,4% июл.22 10,9% авг.22 11,8% сен.22 13,6% окт.22 15,6% ноя.22 16,4% дек.22 16,6%

Изменение цен в каждом месяце

В данном случае рассматривается инфляция за конкретный месяц, то есть индекс потребительских цен на конец одного месяца сопоставляется с результатом на конец предыдущего.

месяц инфляция к предыдущему месяцу янв.23 2,5% фев.23 1,2% мар.23 1,1% апр.23 0,7% май.23 0,0% июн.23 0,0% июл.23 -0,2% авг.23 0,0% сен.23 -0,4% окт.23 0,3% ноя.23 0,7% дек.23 0,1%

Архивные данные 2022 года (нажмите кнопку, если ходите ознакомиться с данными):

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месяц инфляция к предыдущему месяцу янв.22 1,9% фев.22 -0,3% мар.22 3,3% апр.22 2,0% май.22 1,7% июн.22 1,5% июл.22 0,5% авг.22 0,8% сен.22 1,6% окт.22 2,7% ноя.22 0,7% дек.22 0,1% Февраль в 2022 году вырывается из общего тренда, но, к сожалению, эти показатели не оказывают серьезного влияния на последующее время.

Потребительские цены год к году

Этот параметр сравнивает данные по инфляции по результатам конкретного месяца с таким же месяцем годом ранее, то есть в каждом случае указано изменение цен за год (за 12 полных месяцев).

Именно этот параметр используется наиболее часто, когда говорят об инфляции в стране. Он наиболее наглядно демонстрирует, насколько выросли цены за год.

месяц инфляция к тому же месяцу предыдущего года янв.23 16,6% фев.23 18,4% мар.23 16,1% апр.23 14,7% май.23 13,0% июн.23 11,5% июл.23 10,8% авг.23 10,1% сен.23 8,2% окт.23 6,6% ноя.23 6,6% дек.23 6,2%

Архивные данные 2022 года (нажмите кнопку, если ходите ознакомиться с данными):

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месяц инфляция к тому же месяцу предыдущего года янв.22 9,4% фев.22 8,5% мар.22 11,0% апр.22 12,4% май.22 13,9% июн.22 15,5% июл.22 15,6% авг.22 16,1% сен.22 17,2% окт.22 17,9% ноя.22 17,5% дек.22 16,6%

Если в случае инфляции с начала года (первый показатель) постоянный рост относительно прогнозируем, то в данном случае он говорит о действительном положении вещей – инфляция очевидно разгоняется, и ближайшее будущее вряд ли даст много поводов для оптимизма.

Прогнозы польской инфляции

Всемирный банк в октябре 2023 года пересмотрел некоторые прогнозы по инфляции и росту экономики, в том числе в Польше.

Что касается экономического роста, то данные таковы:

2023 год – рост на 0,7%.

2024 год – на 2,6%.

2025 год – на 3,4%.

«Прогнозируется, что в 2023 году экономика вырастет до 0,7% из-за высокой инфляции, отрицательного роста реальных доходов, ужесточения условий финансирования, продолжающегося негативного воздействия на доверие и восстановления цикла крупных запасов. Восстановление потребления в частном секторе и более сильная инвестиционная активность будет способствовать экономическому росту в среднесрочной перспективе, однако дальнейшие задержки выплат по программе ЕС NRRP создают негативные риски», — сказано в отчете Всемирного банка «Экономический обзор, осень 2023 года».

Длительный период инфляции в РП, по мнению Всемирного банка, создает риск прогресса роста бедности, поскольку рост цен на энергоносители и продукты питания оказывает серьезное влияние на более бедные группы, которые тратят 50% своего ежемесячного бюджета на продукты питания и энергию. Доля населения, подверженного бедности, будет на 1-2% выше уровня 2019 года.

Среднегодовая инфляция потребительских цен в 2023 году составит 12% против 14,4% в прошлом году. В 2024 году ВБ прогнозирует 6,1%, а в 2025ом – 3,5%.