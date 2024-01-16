Показатели инфляции в Польше
Рост цен – бич нашего времени. Инфляционные процессы всегда доставляют неудобства покупателям, а их ускорение делает большинство людей в Польше беднее с каждым днем.
Существует масса отчетов и исследований на тему польской инфляции, но неподготовленным читателям сложно разобраться в нагромождении различных цифр. Конечно, у каждого человека есть безотказный индикатор – его кошелек, но провести анализ всех затрат дело непростое, и приходится ориентироваться на официальные данные.
На этой странице «Польского консультанта» будут публиковаться данные по инфляции в РП, однако материал заведомо будет составлен в максимально упрощенном для восприятия формате – всего три показателя, по которым можно судить о росте цен в Польше.
Скрыть содержание
- Какая инфляция в Польше на текущий момент
- Источники данных
- Параметры инфляции в Польше в 2023 году по месяцам
- Прогнозы польской инфляцииКонсультантДмитрий Константинович
Источники данных
В качестве источника взяты официальные данные Главного управления статистики Польши (GUS), публикуемые ежемесячно. Надо понимать, что любая аналогичная статистика представляет собой усредненные данные, и если в индексе рост цен составил одну величину, то конкретный товар в рассматриваемой корзине мог подорожать / подешеветь значительно больше.
По данным GUS, индекс потребительских цен рассчитывается по результатам:
- исследования цен на потребительские товары и услуги на розничном рынке;
- исследования бюджетов домашних хозяйств, которое дает сведения о средних расходах на потребительские товары и услуги.
Мы будем использовать всего три, на наш взгляд, максимально понятных параметра:
- Изменение цен относительно последнего дня декабря предыдущего года.
- Изменение цен за конкретный месяц.
- Изменение цен относительно такого же месяца предыдущего года, то есть за 12 месяцев.
Каждый из параметров интересен в своем контексте, а данные п.1 и п.3 по результатам декабря должны сравняться.
Параметры инфляции в Польше в 2023 году по месяцам
Каждый из параметров представим в виде таблиц с данным и наглядными графиками. Сведения обновляются по результатам за полный месяц, как правило, в середине следующего.
Рост цен с начала года
Цены сравниваются с последним днем 2022 года, то есть фактически речь идет о накопительном эффекте – сколько составила инфляция с начала 2023 года на конкретный месяц.
месяц инфляция к декабрю предыдущего года янв.23 2,5% фев.23 3,8% мар.23 4,9% апр.23 5,7% май.23 5,7% июн.23 5,7% июл.23 5,5% авг.23 5,5% сен.23 5,1% окт.23 5,3% ноя.23 6,1% дек.23 6,2%
Так как эффект накопительный, очевидно, что в нынешних условиях график будет в основном демонстрировать рост.
Архивные данные 2022 года (нажмите кнопку, если ходите ознакомиться с данными):
месяц инфляция к декабрю предыдущего года янв.22 1,9% фев.22 1,6% мар.22 4,9% апр.22 7,0% май.22 8,8% июн.22 10,4% июл.22 10,9% авг.22 11,8% сен.22 13,6% окт.22 15,6% ноя.22 16,4% дек.22 16,6%
Изменение цен в каждом месяце
В данном случае рассматривается инфляция за конкретный месяц, то есть индекс потребительских цен на конец одного месяца сопоставляется с результатом на конец предыдущего.
месяц инфляция к предыдущему месяцу янв.23 2,5% фев.23 1,2% мар.23 1,1% апр.23 0,7% май.23 0,0% июн.23 0,0% июл.23 -0,2% авг.23 0,0% сен.23 -0,4% окт.23 0,3% ноя.23 0,7% дек.23 0,1%
Архивные данные 2022 года (нажмите кнопку, если ходите ознакомиться с данными):
месяц инфляция к предыдущему месяцу янв.22 1,9% фев.22 -0,3% мар.22 3,3% апр.22 2,0% май.22 1,7% июн.22 1,5% июл.22 0,5% авг.22 0,8% сен.22 1,6% окт.22 2,7% ноя.22 0,7% дек.22 0,1%
Февраль в 2022 году вырывается из общего тренда, но, к сожалению, эти показатели не оказывают серьезного влияния на последующее время.
Потребительские цены год к году
Этот параметр сравнивает данные по инфляции по результатам конкретного месяца с таким же месяцем годом ранее, то есть в каждом случае указано изменение цен за год (за 12 полных месяцев).
Именно этот параметр используется наиболее часто, когда говорят об инфляции в стране. Он наиболее наглядно демонстрирует, насколько выросли цены за год.
месяц инфляция к тому же месяцу предыдущего года янв.23 16,6% фев.23 18,4% мар.23 16,1% апр.23 14,7% май.23 13,0% июн.23 11,5% июл.23 10,8% авг.23 10,1% сен.23 8,2% окт.23 6,6% ноя.23 6,6% дек.23 6,2%
Архивные данные 2022 года (нажмите кнопку, если ходите ознакомиться с данными):
месяц инфляция к тому же месяцу предыдущего года янв.22 9,4% фев.22 8,5% мар.22 11,0% апр.22 12,4% май.22 13,9% июн.22 15,5% июл.22 15,6% авг.22 16,1% сен.22 17,2% окт.22 17,9% ноя.22 17,5% дек.22 16,6%
Если в случае инфляции с начала года (первый показатель) постоянный рост относительно прогнозируем, то в данном случае он говорит о действительном положении вещей – инфляция очевидно разгоняется, и ближайшее будущее вряд ли даст много поводов для оптимизма.
Прогнозы польской инфляции
Всемирный банк в октябре 2023 года пересмотрел некоторые прогнозы по инфляции и росту экономики, в том числе в Польше.
Что касается экономического роста, то данные таковы:
- 2023 год – рост на 0,7%.
- 2024 год – на 2,6%.
- 2025 год – на 3,4%.
«Прогнозируется, что в 2023 году экономика вырастет до 0,7% из-за высокой инфляции, отрицательного роста реальных доходов, ужесточения условий финансирования, продолжающегося негативного воздействия на доверие и восстановления цикла крупных запасов. Восстановление потребления в частном секторе и более сильная инвестиционная активность будет способствовать экономическому росту в среднесрочной перспективе, однако дальнейшие задержки выплат по программе ЕС NRRP создают негативные риски», — сказано в отчете Всемирного банка «Экономический обзор, осень 2023 года».
Длительный период инфляции в РП, по мнению Всемирного банка, создает риск прогресса роста бедности, поскольку рост цен на энергоносители и продукты питания оказывает серьезное влияние на более бедные группы, которые тратят 50% своего ежемесячного бюджета на продукты питания и энергию. Доля населения, подверженного бедности, будет на 1-2% выше уровня 2019 года.Среднегодовая инфляция потребительских цен в 2023 году составит 12% против 14,4% в прошлом году. В 2024 году ВБ прогнозирует 6,1%, а в 2025ом – 3,5%.
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