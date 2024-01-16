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Показатели инфляции в Польше

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Дата обновления: 16.01.2024

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Рост цен – бич нашего времени. Инфляционные процессы всегда доставляют неудобства покупателям, а их ускорение делает большинство людей в Польше беднее с каждым днем.

Существует масса отчетов и исследований на тему польской инфляции, но неподготовленным читателям сложно разобраться в нагромождении различных цифр. Конечно, у каждого человека есть безотказный индикатор – его кошелек, но провести анализ всех затрат дело непростое, и приходится ориентироваться на официальные данные.

На этой странице «Польского консультанта» будут публиковаться данные по инфляции в РП, однако материал заведомо будет составлен в максимально упрощенном для восприятия формате – всего три показателя, по которым можно судить о росте цен в Польше.

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Консультант
Дмитрий Константинович
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Какая инфляция в Польше на текущий момент

Самые свежие данные от GUS (Главное управление статистики Польши) на данный момент — за ноябрь 2023 года. Инфляция год к году составила 6,6%. С начала года цены выросли на 6,1%, а с предыдущего месяца — на 0,7%.

Источники данных

В качестве источника взяты официальные данные Главного управления статистики Польши (GUS), публикуемые ежемесячно. Надо понимать, что любая аналогичная статистика представляет собой усредненные данные, и если в индексе рост цен составил одну величину, то конкретный товар в рассматриваемой корзине мог подорожать / подешеветь значительно больше.

По данным GUS, индекс потребительских цен рассчитывается по результатам:

  • исследования цен на потребительские товары и услуги на розничном рынке;
  • исследования бюджетов домашних хозяйств, которое дает сведения о средних расходах на потребительские товары и услуги.

Мы будем использовать всего три, на наш взгляд, максимально понятных параметра:

  1. Изменение цен относительно последнего дня декабря предыдущего года.
  2. Изменение цен за конкретный месяц.
  3. Изменение цен относительно такого же месяца предыдущего года, то есть за 12 месяцев.

Каждый из параметров интересен в своем контексте, а данные п.1 и п.3 по результатам декабря должны сравняться.

Параметры инфляции в Польше в 2023 году по месяцам

Каждый из параметров представим в виде таблиц с данным и наглядными графиками. Сведения обновляются по результатам за полный месяц, как правило, в середине следующего.

Рост цен с начала года

Цены сравниваются с последним днем 2022 года, то есть фактически речь идет о накопительном эффекте – сколько составила инфляция с начала 2023 года на конкретный месяц.

месяцинфляция к декабрю предыдущего года
янв.232,5%
фев.233,8%
мар.234,9%
апр.235,7%
май.235,7%
июн.235,7%
июл.235,5%
авг.235,5%
сен.235,1%
окт.235,3%
ноя.236,1%
дек.236,2%

Показатели инфляции в Польше 1

Так как эффект накопительный, очевидно, что в нынешних условиях график будет в основном демонстрировать рост.

Архивные данные 2022 года (нажмите кнопку, если ходите ознакомиться с данными):

месяцинфляция к декабрю предыдущего года
янв.221,9%
фев.221,6%
мар.224,9%
апр.227,0%
май.228,8%
июн.2210,4%
июл.2210,9%
авг.2211,8%
сен.2213,6%
окт.2215,6%
ноя.2216,4%
дек.2216,6%

Показатели инфляции в Польше 2

Изменение цен в каждом месяце

В данном случае рассматривается инфляция за конкретный месяц, то есть индекс потребительских цен на конец одного месяца сопоставляется с результатом на конец предыдущего.

месяцинфляция к предыдущему месяцу
янв.232,5%
фев.231,2%
мар.231,1%
апр.230,7%
май.230,0%
июн.230,0%
июл.23-0,2%
авг.230,0%
сен.23-0,4%
окт.230,3%
ноя.230,7%
дек.230,1%

Показатели инфляции в Польше 3

Архивные данные 2022 года (нажмите кнопку, если ходите ознакомиться с данными):

месяцинфляция к предыдущему месяцу
янв.221,9%
фев.22-0,3%
мар.223,3%
апр.222,0%
май.221,7%
июн.221,5%
июл.220,5%
авг.220,8%
сен.221,6%
окт.222,7%
ноя.220,7%
дек.220,1%

Показатели инфляции в Польше 4

Февраль в 2022 году вырывается из общего тренда, но, к сожалению, эти показатели не оказывают серьезного влияния на последующее время.

Потребительские цены год к году

Этот параметр сравнивает данные по инфляции по результатам конкретного месяца с таким же месяцем годом ранее, то есть в каждом случае указано изменение цен за год (за 12 полных месяцев).

Именно этот параметр используется наиболее часто, когда говорят об инфляции в стране. Он наиболее наглядно демонстрирует, насколько выросли цены за год.

месяцинфляция к тому же месяцу предыдущего года
янв.2316,6%
фев.2318,4%
мар.2316,1%
апр.2314,7%
май.2313,0%
июн.2311,5%
июл.2310,8%
авг.2310,1%
сен.238,2%
окт.236,6%
ноя.236,6%
дек.236,2%

Показатели инфляции в Польше 5

Архивные данные 2022 года (нажмите кнопку, если ходите ознакомиться с данными):

месяцинфляция к тому же месяцу предыдущего года
янв.229,4%
фев.228,5%
мар.2211,0%
апр.2212,4%
май.2213,9%
июн.2215,5%
июл.2215,6%
авг.2216,1%
сен.2217,2%
окт.2217,9%
ноя.2217,5%
дек.2216,6%

Показатели инфляции в Польше 6

Если в случае инфляции с начала года (первый показатель) постоянный рост относительно прогнозируем, то в данном случае он говорит о действительном положении вещей – инфляция очевидно разгоняется, и ближайшее будущее вряд ли даст много поводов для оптимизма.

Прогнозы польской инфляции

Всемирный банк в октябре 2023 года пересмотрел некоторые прогнозы по инфляции и росту экономики, в том числе в Польше.

Что касается экономического роста, то данные таковы:

  • 2023 год – рост на 0,7%.
  • 2024 год – на 2,6%.
  • 2025 год – на 3,4%.

«Прогнозируется, что в 2023 году экономика вырастет до 0,7% из-за высокой инфляции, отрицательного роста реальных доходов, ужесточения условий финансирования, продолжающегося негативного воздействия на доверие и восстановления цикла крупных запасов. Восстановление потребления в частном секторе и более сильная инвестиционная активность будет способствовать экономическому росту в среднесрочной перспективе, однако дальнейшие задержки выплат по программе ЕС NRRP создают негативные риски», — сказано в отчете Всемирного банка «Экономический обзор, осень 2023 года».

Длительный период инфляции в РП, по мнению Всемирного банка, создает риск прогресса роста бедности, поскольку рост цен на энергоносители и продукты питания оказывает серьезное влияние на более бедные группы, которые тратят 50% своего ежемесячного бюджета на продукты питания и энергию. Доля населения, подверженного бедности, будет на 1-2% выше уровня 2019 года.

Среднегодовая инфляция потребительских цен в 2023 году составит 12% против 14,4% в прошлом году. В 2024 году ВБ прогнозирует 6,1%, а в 2025ом – 3,5%.

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4.8/5 - (12 голосов)

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