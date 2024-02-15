Учения НАТО в Польше

Учения Североатлантического альянса «Steadfast Defender-24» и их польская составляющая под названием «Dragon-24» стартовали в понедельник, 12 февраля. Это крупнейшие маневры НАТО с 1988 года, которые также являются демонстрацией силы и возможностей военно-политического союза. Официально учения начались 24 января и продлятся до конца мая. Всего за это время в них примут участие 90 000 солдат из 31 страны-члена НАТО, а также Швеции.

Передвижение войск можно будет наблюдать в разных частях Польши, поэтому стоит напомнить водителям о правилах безопасности, касающихся военной техники на дорогах.

Прежде всего, важно иметь в виду, что ни в коем случае нельзя публиковать фотографии, записи, а также место и время встречи военной техники. Это очень важно с точки зрения обороны. Во-вторых, важно придерживаться правил обгона военных колон в зависимости от конкретной ситуации на дороге.

Что означают желтые знаки с танком?

Характерные желтые предупреждающие знаки с изображением танка или бронемашины чаще всего можно встретить около мест, где часто проводятся военные учения. Имеется в виду, например, близость воинских частей и полигонов.

Вышеупомянутые знаки размещаются на запланированных маршрутах движения военного транспорта, участвующего в учениях и маневрах. Их используют в начале маршрута, а также перед туннелями и мостами, которые планирует пересечь армия. Размещают такие знаки в 100 метрах от устоя тоннеля или моста.

Речь идет о семи дополнительных дорожных знаках с символами от W-1 до W-7. Помимо информации о транспортных средствах, к которым они относятся, они содержат данные о ширине или высоте тоннеля и классе нагрузки моста. Таким образом, водители военной техники могут убедиться, что данный переход для них безопасен, а другие участники дорожного движения знают, какие транспортные средства могут встретиться на пути.

Какие предупреждающие знаки «W» используются на польских дорогах?

Отличительные предупреждающие знаки для военной техники имеют форму круга размерами 40 см для знаков, указывающих класс нагрузки моста с односторонним движением, и 60 см для знаков, информирующих о классе нагрузки моста с двусторонним движением.

Вот подробные описания каждого знака от W-1 до W-7:

W-1 класс нагрузки для моста с односторонним движением W-2 класс нагрузки для моста с двусторонним движением W-3 класс нагрузки для моста с односторонним движением для колесной и гусеничной техники W-4 класс нагрузки для моста с двусторонним движением для колесных транспортных средств W-5 класс нагрузки моста с двусторонним движением для гусеничных транспортных средств W-6 ширина моста или переезда W-7 высота вертикальной колеи на мосту или туннеле

Кто должен подчиняться желтым знакам с танком?

Таким образом, рассматриваемые знаки адресованы в первую очередь военным транспортным средствам, и именно их водители должны неукоснительно соблюдать их указания.

Другие же участники движения благодаря им получают информацию о том, что на данной дороге их может ожидать военная техника, поэтому следует проявлять дополнительную бдительность за рулем. Также стоит напомнить о том, что такая маркировка никоим образом не делает военную технику привилегированной на дороге.