Навчання НАТО в Польщі

У понеділок, 12 лютого, стартували навчання Північноатлантичного альянсу “Steadfast Defender-24” та їхнього польського компонента під назвою “Dragon-24”. Це найбільші маневри НАТО з 1988 року, які також є демонстрацією сили та можливостей військово-політичного альянсу. Офіційно навчання розпочалися 24 січня і триватимуть до кінця травня. Загалом за цей час у них візьмуть участь 90 000 солдатів з 31 країни-члена НАТО, а також Швеції.

Рух військ можна спостерігати в різних частинах Польщі, тому варто нагадати водіям про правила безпеки щодо військової техніки на дорогах.

Перш за все, пам’ятайте, що ні в якому разі не можна публікувати фото, записи, а також місце і час зустрічі військової техніки. Це дуже важливо з оборонної точки зору. По-друге, важливо дотримуватися правил обгону військових колон залежно від конкретної ситуації на дорозі.

Що означають жовті знаки танків?

Характерні жовті попереджувальні знаки із зображенням танка або бронемашини найчастіше зустрічаються поблизу місць, де часто проводяться військові навчання. Мається на увазі, наприклад, близькість військових частин і полігонів.

Вищезазначені знаки розміщуються на запланованих маршрутах руху військової техніки, яка бере участь у навчаннях та маневрах. Їх використовують на початку маршруту, а також перед тунелями та мостами, які армія планує перетнути. Такі знаки розміщують в 100 метрах від примикання тунелю або мосту.

Йдеться про сім додаткових дорожніх знаків з умовними позначеннями від W-1 до W-7. Крім інформації про транспортні засоби, до яких вони належать, вони містять дані про ширину або висоту тунелю і клас навантаження мосту. Таким чином водії військової техніки можуть переконатися, що цей перехід безпечний для них, а інші учасники дорожнього руху знають, які транспортні засоби можуть зустрітися на шляху.

Які попереджувальні знаки «W» використовуються на польських дорогах?

Розпізнавальні попереджувальні знаки для військової техніки мають форму кола 40 см для знаків, що вказують клас навантаження одностороннього мосту і 60 см – для знаків, що вказують клас навантаження двостороннього мосту.

Ось детальні описи кожного знаку від W-1 до W-7:

W-1 клас навантаження для одностороннього мосту W-2 клас навантаження для двостороннього мосту W-3 клас навантаження на односторонню вісь для колісної та гусеничної техніки W-4 клас навантаження на двосторонню вісь для колісної техніки W-5 клас навантаження на двосторонню вісь для гусеничної техніки W-6 ширина мосту або переправи W-7 висота вертикальної колії на мосту або тунелі

Хто повинен дотримуватись цих знаків?

Таким чином, розглянуті знаки адресовані в першу чергу військовим автомобілям, і саме їх водії повинні неухильно виконувати їх вказівки.

Інших учасників дорожнього руху інформують, що на цій дорозі на них може чекати військова техніка, тому варто бути особливо пильними під час руху. Також варто нагадати, що ці знаки з танками жодним чином не роблять військову техніку привілейованою на дорозі.