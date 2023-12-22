У чому суть обмежень на реалізацію алкоголю вночі?

Заборона на продаж алкоголю в містах Польщі запроваджується на підставі Закону про виховання у тверезості та протидії алкоголізму (Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). Відповідно до положень устави, рішення про введення заборони в нічний час приймається на розсуд місцевої влади. Зокрема, п.4 статті 12 згаданого вище НПА:

Рада гміни може своєю постановою встановити для всієї території або певних адміністративних одиниць гміни обмеження на нічний продаж спиртних напоїв, призначених для вживання поза місцем продажу. Обмеження можуть поширюватися на продаж з 22:00 до 06:00.

Де заборонено нічний продаж алкоголю в Польщі?

Десятки польських муніципалітетів уже запровадили нічну заборону на продаж алкоголю. В одних випадках табу поширюється на все місто, в інших – тільки на окремі райони, де ця проблема гостро стояла, викликаючи суспільний резонанс.

На сьогоднішній день обмеження діють у таких містах Польщі:

Місто Час дії заборони Краків 00:00 – 05:30 Гданськ 23:00 – 06:00 Вроцлав (на території Starego Miasta і 8 районів: Huby, Nadodrze, Ołbin, Plac Grunwaldzki, Powstańców Śląskich, Przedmieście Oławskie, Przedmieście Świdnickie, Szczepin) 22:00 – 06:00 Познань (Stare Miasto, Łazarz, Wilda) 22:00 – 06:00 Закопане 23:00 – 06:00 Катовіце 22:00 – 06:00 Ольштин 22:00 – 06:00

Консультант Ярослав Стецюн Нічна заборона не означає повне табу на продаж спиртних напоїв. Обмеження поширюється такі точки реалізації, як магазини, заправки, супермаркети тощо. Проте продаж алкоголю у нічний час не забороняється у закладах громадського харчування.

Чи введуть нічну заборону на продаж алкоголю у Варшаві?

Тема нічних продажів алкоголю із завидною періодичністю розбурхує варшавське суспільство. Нещодавно активісти об’єднання Miasto Jest Nasze звернулися до міської влади з проханням організувати громадські консультації щодо запровадження обмежень на реалізацію цього виду напоїв у нічний час.

Зокрема, у четвер, 14 грудня, члени асоціацій Miasto Jest Nasze та Porozumienie dla Pragi передали меру Варшави Рафалу Тшасковському понад 1000 зібраних підписів з проханням провести громадські слухання з приводу необхідності встановити заборону на продаж алкоголю в магазинах та на заправках по всій Варшаві з 22:00 до 06:00, а також запровадити обмеження на кількість точок продажу алкоголю.

Як стверджують активісти, йдеться переважно про підвищення рівня захищеності та спокою мешканців польської столиці в темний час доби, а також зменшення кількості втручань поліції та міського патрулювання, забезпечення безпеки людей, схильних до споживання алкоголю.

На думку лідерів громадських рухів, аналіз ситуації по містах Польщі, де вже діє заборона на нічний продаж алкоголю, свідчить про виправданість такого кроку та суттєве зменшення викликів поліції.

Алкогольних точок більше, ніж аптек

Прихильники заборони аргументують свою позицію тим, що за рекомендаціями ВОЗ на одну точку реалізації алкоголю має припадати 1500 жителів. А у Варшаві за попередніми розрахунками співвідношення 1 пункт продажу спиртних напоїв на 309 городян.

Загалом у столиці перебуває майже 3400 місць реалізації алкоголю (без закладів громадського харчування). Парадокс полягає в тому, що, за словами активістів, у цей же час по місту в нічний час чергують лише 25 аптек. Звідси випливає, що у Варшаві вночі простіше придбати спиртні напої, ніж необхідні в екстреному випадку медикаменти.

Позиція місцевої влади

Мер міста Рафал Тшасковський стверджує, що не є прихильником запровадження нічного «сухого» закону у столиці. На його думку, така заборона не вирішить проблем, пов’язаних із безпекою людей та зловживанням алкоголем окремими громадянами.

Чиновник акцентує увагу на можливих негативних наслідках запровадження такої заборони.

– Якщо ми говоримо «не продавати», то ми одразу хотіли б поширити це на «не споживати», – стверджує мер міста, зазначаючи, що такі заходи можуть суттєво вплинути на роботу ресторанів зі столиками на відкритому повітрі, де продається алкоголь.

Однак у той же час Рафал Тшасковський наголошує, що він завжди відкритий до діалогу з суспільством та обговорення цієї вкрай чутливої теми. Він визнав, що необхідні нові правила щодо дозволів на продаж алкоголю. За його словами, мерія розглядає різні варіанти, як краще убезпечити найбільш проблемні місця, зокрема шляхом збільшення кількості поліцейських патрулів.

Питання заборони на продаж алкоголю має багато різних соціальних, економічних аспектів, а також впливає на рівень безпеки та правопорядку. Тут можна зрозуміти і громадських активістів, і представників влади. Чия позиція у боротьбі за розумну тверезість у підсумку переможе, дізнаємось у найближчому майбутньому.