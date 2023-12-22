В чем суть ограничений на реализацию алкоголя ночью?

Запрет на продажу алкоголя в городах Польши вводится на основании Закона о воспитании в трезвости и противодействии алкоголизму (Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). Согласно его положениям, решение о введении запрета в ночное время принимается на усмотрение местных властей. В частности, п.4 статьи 12 упомянутого выше НПА гласит:

Совет гмины может своим постановлением установить для всей территории или определенных административных единиц гмины ограничения на ночную продажу спиртных напитков, предназначенных для употребления вне места продажи. Ограничения могут распространяться на продажи, проводимые с 22:00 до 06:00.

Где запрещена ночная продажа алкоголя в Польше?

Десятки польских муниципалитетов уже ввели ночной запрет на продажу алкоголя. В одних случаях ночное табу распространяется на весь город, в других – только на отдельные районы, где наиболее остро стояла эта проблема, вызывая общественный резонанс.

В каких городах Польши запрещена ночная продажа алкоголя? Город Время действия запрета Краков 00:00 – 05:30 Гданьск 23:00 – 06:00 Вроцлав (на территории Starego Miasta и 8 районов: Huby, Nadodrze, Ołbin, Plac Grunwaldzki, Powstańców Śląskich, Przedmieście Oławskie, Przedmieście Świdnickie, Szczepin) 22:00 – 06:00 Познань (Stare Miasto, Łazarz, Wilda) 22:00 – 06:00 Закопане 23:00 – 06:00 Катовице 22:00 – 06:00 Ольштын 22:00 – 06:00

Консультант Ярослав Стецюн Ночной запрет не означает полное табу на продажу спиртных напитков. Ограничение распространяется на такие точки реализации, как магазины, заправки, супермаркеты и т.д. Однако продажа алкоголя в ночное время не запрещается в заведениях общественного питания.

Введут ли ночной запрет на продажу алкоголя в Варшаве?

Тема ночных продаж алкоголя с завидной периодичностью будоражит варшавское общество. Недавно активисты объединения Miasto Jest Nasze обратились к городским властям с просьбой организовать общественные консультации относительно введения ограничений на реализацию этого вида напитков в ночное время в столице.

В частности, в четверг, 14 декабря, члены ассоциаций Miasto Jest Nasze и Porozumienie dla Pragi передали меру Варшавы Рафалу Тшасковскому более 1000 собранных подписей с просьбой провести общественные слушанья по поводу необходимости установить запрет на продажу алкоголя в магазинах и на заправках по всей Варшаве с 22:00 до 06:00, а также ввести ограничения на количество точек продажи алкоголя.

Как утверждают активисты, речь идет главным образом об увеличении уровня защищённости и спокойствия жителей польской столицы в темное время суток, а также о сокращении количества вмешательств полиции и городской охраны, обеспечении безопасности людей, пристрастившихся к алкоголю.

По мнению лидеров общественных движений, анализ ситуации по городам Польши, где уже действует запрет на ночную продажу алкоголя, свидетельствует об оправданности такого шага и существенном уменьшении вызовов полиции.

Алкогольных точек больше, чем аптек

Приверженцы запрета аргументируют свою позицию тем, что по рекомендациям ВОЗ на одну точку по реализации алкоголя должно приходиться 1500 жителей. А в Варшаве по предварительным расчетам соотношение 1 пункт продажи спиртных напитков на 309 горожан.

В целом по столице находится почти 3400 мест реализации алкоголя (без заведений общественного питания). Парадокс состоит в том, что, по словам активистов, в это же самое время по городу в ночное время дежурят всего лишь 25 аптек. Отсюда следует вывод, что в Варшаве ночью проще приобрести спиртные напитки, чем необходимые в экстренном случае медикаменты.

Позиция местной власти

Мэр города Рафал Тшасковский утверждает, что не является сторонником внедрения ночного «сухого» закона в столице. По его мнению, такой запрет не решит проблем, связанных с безопасностью людей и злоупотреблением алкоголем отдельными гражданами.

Чиновник акцентирует внимание на возможных негативных последствиях введения такого запрета.

— Если мы говорим «не продавать», то мы сразу хотели бы распространить это на «не потреблять», — утверждает мер города, отмечая, что такие меры могут существенно повлиять на работу ресторанов со столиками на открытом воздухе, где продается алкоголь.

Однако в то же время Рафал Тшасковский подчеркивает, что он всегда открыт к диалогу с обществом и обсуждению этой крайне чувствительной темы. Он признал, что необходимы новые правила, касающиеся разрешений на продажу алкоголя. По его словам, мэрия рассматривает разные варианты, как лучше обезопасить наиболее проблемные места, в том числе путем увеличения количества полицейских патрулей.

Вопрос запрета на продажу алкоголя имеет множество различных социальных, экономических аспектов, а также влияет на уровень безопасности и правопорядка. Здесь можно понять и общественных активистов, и представителей власти. Чья позиция в борьбе за разумную трезвость в итоге победит, узнаем в ближайшем будущем.