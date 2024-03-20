Варшава: основные сведения

Варшава – столица Польши и город с максимальным населением в этой стране. На 2022 год в Варшаве официально проживало 1 863 056 человек, а если брать всю агломерацию, то, в зависимости от способа подсчета, число жителей колеблется от 2,6 до 3,5 миллионов человек. По площади это второй город РП (больше только Гданьск).

Варшава также является и столицей Мазовецкого воеводства – одного из 16 регионов Польши. Главная река польской столицы – Висла.

Главой исполнительной власти является президент (мэр) города (Prezydent Warszawy), законодательная представлена городским и районными советами (Rada m.st. Warszawy i rady dzielnic).

Флаг и герб Варшавы:

Когда Варшава стала столицей Польши?

Статус города Варшава имеет с 1300 года. С 1526 года входило в состав Королевства Польского (Korona Królestwa Polskiego).

В 1596 года, когда после крупного пожара Вевельский замок частично обрушился, король Сигизмунд III перенес свою резиденцию в Варшаву. Именно с этого момента поляки предпочитают вести историю Варшавы как столицы Польши.

Однако формально столичный статус был установлен только в самом конце XVIII века, когда (в 1791 году) указание на это появилось в конституции Польши (Konstytucja 3 maja).

Как называют людей, которые живут в Варшаве?

У жителей всех городов есть свои наименования, есть они и у горожан Варшавы. Однако тут есть один важный нюанс.

Иностранцы чаще всего называют жителей Варшавы варшавянами (бел., варшавянін, рус., варшавянин, укр., варшав’янин), что абсолютно верно с точки зрения этих языков. Есть аналогичное слово и в польском языке – warszawianin, однако сами жители столицы Польши предпочитают термин warszawiak (варшавяк).

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Не углубляясь в этимологию, скажем, что это слово порождение местных диалектов, но настолько глубоко вошедшее в народное употребление, что по нему нередко определяют приезжих, даже если они хорошо владеют польским. Человек, говорящий «я варшавянин» в большинстве случаев не коренной житель столицы РП, который скажет только «я – варшавяк».

Сколько районов в Варшаве и как они называются?

Административное устройство Варшавы менялось неоднократно в течение истории. Сегодняшняя конфигурация действует с 2002 года.

Всего в Варшаве 18 районов (дзельниц, от польского dzielnica / dzielnice – район / районы). Общие сведения о них и численности жителей (по данным 2022 года):

Название района Польское название Население (2022) Площадь Мокотув Mokotów 225 916 35,42 км² Прага Полудне (Юг) Praga Południe 186 834 22,38 км² Воля Wola 151 158 19,26 км² Урсынув Ursynów 151 432 43,79 км² Беляны Bielany 133 478 32,34 км² Средместье Śródmieście 101 979 15,57 км² Таргувек Targówek 124 240 24,22 км² Бемово Bemowo 129 169 24,95 км² Охота Ochota 80 988 9,72 км² Прага Пулноц (Север) Praga Północ 60 855 11,42 км² Бялоленка Białołęka 153 100 73,04 км² Вавер Wawer 86 399 79,7 км² Жолибож Żoliborz 58 633 8,47 км² Урсус Ursus 67 373 9,36 км² Влохи Włochy 49 280 28,63 км² Рембертув Rembertów 24 670 19,30 км² Весола Wesoła 26 380 22,94 км² Вилянув Wilanów 51 172 36,73 км² Всего 1 863 056 517,24 км²

На карте примерное разделение на районы выглядит так:

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Кратко упомянем, что в Варшаве существуют и административные единицы более низкого разряда (jednostki pomocnicze niższego rzędu). Их вводят власти районов по требованию не менее 5% населения. За небольшим исключением, такие единицы до 3 000 жителей называют «kolonia», а свыше 3 000 – «osiedle». Иногда для таких единиц используется наименование «sołectwo».

Теперь рассмотрим варшавские районы более подробно.

Беляны (Bielany)

Беляны – это самая северная дзельница Варшавы, из расположенных на берегах Вислы. До 1994 года входила в состав района Жолибож.

Дзельница славится своими парками, расположенными на берегу Вислы, пешеходными тропами ландшафтного парка «Ольшина», военными мемориалами леса «Млочинские дубы», местами для пикников. В районе большое количество ресторанов с блюдами польской, китайской и индийской кухни.

Бемово (Bemowo)

Бемово — западная окраина Варшавы. Дзельница занимает площади, ранее присоединенные к гмине Воля в 1951 году, которые с 1994 года выделены в отдельную административную единицу.

Своим названием район обязан генералу Юзефу Бему. На данный момент это одна из самых интенсивно развивающихся административных единиц польской столицы.

Бялоленка (Bialoleka)

Бялоленка – район польской столицы, расположенный в северной части города. До 2002 года дзельница имела статус гмины. Название Białołęka происходит от имени дворянина Бялоленкого, владеющего землей в этих краях до Первой мировой войны.

В дзельнице вдоль Вислы есть знаменитый велосипедный маршрут Вал-Висланы, популярный летний песчаный пляж. У воды располагается парк Пикассо, в котором часто проводятся концерты, располагаются суши-бары, пиццерии и передвижные кафе, славящиеся своими варениками.

Вавер (Wawer)

Вавер (реже Вавр) – большой жилой район Варшавы, расположенный в восточной части города. Является частью польской столицы с 1951 года.

На территории дзельницы располагается множество парков с велосипедными и пешеходными дорожками. Есть даже места для сбора грибов. В Мазовецком ландшафтном парке (одном из крупнейших в регионе) есть леса со старыми деревьями, красочные луга. Здесь до сих пор можно встретить лосей и большое количество разнообразных птиц. На улице Патриотов и неподалеку можно найти недорогие рестораны и скромные пабы.

Весола (Wesola)

Весола — восточная дзельница Варшавы. Приобрела статус района с 2002 года. До этого считалась отдельным городом (статус города с 1968 года).

При присоединении города к Варшаве совпали названия нескольких улиц, поэтому сейчас они значатся с припиской ‘Wesoła.

Вилянув (Wilanów)



Вилянув — южная дзельница Варшавы, расположенная на левом берегу Вислы. Ранее считалась деревней, гминой. Столичным районом Вилянув стал с 2002 года.

Из главных достопримечательностей можно выделить Вилянувский дворец, а также дворец и парк в Натолине. С 1968 года действует единственный в Европе Музей плаката.

Влохи (Wlochy)

Влохи – пригородный район Варшавы, расположенный на юго-западе столицы Польши, на левом берегу реки Висла. До 1939 года это была деревня. До 1951го – отдельный город. В 1951 году присоединена к Варшаве.

В дзельница располагается аэропорт им. Шопена, большое количество отелей, популярных у иностранных туристов. В парке Ветеранов, действующем с XVIII веке (ранее – частное поместье) есть красивый особняк и озеро. В парке Марека Котаньского можно найти места для спорта и игр.

Воля (Wola)

Воля — западная дзельница Варшавы. Ранее здесь был промышленный район, известный мощным рабочим движением. Еще ране здесь выбирали польских королей. В настоящее время типичный спальный городской район.

Из достопримечательностей наиболее известными являются Городская трамвайная электростанция, Пивоварня Хабербуша, Железнодорожный вокзал «Варшава-Главная» (с железнодорожным музеем), фрагмент стены гетто, редут Одрона, форт Совинского и др.

Жолибож (Zoliborz)

Жолибож – северо-западный район столицы Польши, расположенный на левом берегу Вислы. Это самая небольшая дзельница Варшавы.

Один из самых зеленых жилых районов Варшавы. В дзельнице можно найти цитадель XIX века, с расположенными на ее территории музеями. В «Потоцкой Купе» (парке в Жолибоже) расположено «ивовое» озеро. На берегу Вислы располагаются беговые и велосипедные дорожки, пляжи и летние бары.

Мокотув (Mokotów)



Мокотув – левобережная дзельница Варшавы, расположенная в южной части города. После центра данный район считается вторым по престижности. Известен со средневековых времен, но в состав польской столицы вошел только в 1916 году.

На территории дзельницы много скверов и парков, в том числе «Поле Мокотовское» на бывшем аэродроме, и «Морске Око» (не путать с Морским Оком в Татрах) с фонтанами, прудами и военным мемориалом. Здесь можно найти множество ресторанов. Популярностью у местного населения пользуются пабы с пивом собственного производства и коктейль-бары.

Охота (Ochota)

Охота – один из центральных и самых густонаселенных районов Варшавы. Название дзельница связано с известным трактиром «Охота», располагавшимся в данной местности.

Охота считается одной из самых тихих дзельниц Варшавы. Район знаменит парками, например, Щесливицким, где расположены озеро и живописный холм, где в зимнее время катаются на лыжах. Известен также парк Марии Склодовской-Кюри с ее памятником. В Старой Охоте в Ох-Театре можно послушать живую музыку, посетить Музей православных икон.

Прага Полудне (Praga Poludnie)

Прага-Полудне (Прага Южная) – крупный район на восточном берегу Вислы. Входит в исторический район Прага

Здесь находится Национальный стадион, где проходят футбольные матчи, а также концерты. Зимой заливается каток. Неподалеку расположено озеро Балатон, парковая зона, Скарышевский парк со скульптурами, прудами и пешеходными дорожками. Дзельница известна ночной жизнью – здесь располагается много клубов, баров и ресторанов.

Прага Пулноц (Praga Pólnoc)

Прага-Пулноц (Прага Северная) – район Варшавы на восточном берегу реки Висла. Входит в исторический район Прага.

Эту дзельницу называют «богемным районом», так как здесь располагается множество художественных галерей, зданий XIX века, украшенных изящной росписью. Здесь же можно найти собор Святой Равноапостольной Марии Магдалины и базилику Святых Михаила и Флориана. В районе много музыкальных площадок, необычных баров.

Рембертув (Rembertów)

Рембертув – один из восточных районов Варшавы. С 1939 по 1957 год был самостоятельным городом (до этого – деревней). После включен в состав Варшавы, изначально в район Прага. Сегодняшний статус имеет с 2002 года (с 1994 – отдельный повят Варшава-Рембертув).

Почти треть этого небольшого района занимает зеленая зона. Здесь же расположен известный сквер им. Иоанна Павла II. Часто дзельницу называют самой спокойной, почти провинциальной, из-за этого не типичной для Варшавы.

Средместье (Sródmiescie)



Средместье — дзельница польской столицы Варшавы, современные границы которой определены в 1960 году. В данный район входит старейшая часть города — т.н. Старый и Новый город, а еще новая застройка, появившаяся после Второй мировой войны там, где исторические районы были уничтожены и не подлежали восстановлению.

Именно здесь располагаются самые известные и посещаемые музеи, самые дорогие гостиницы, самые престижные офисы. Здесь же можно увидеть знаменитый Дворец культуры и науки, массу других достопримечательностей, по концентрации которых Средместье занимает лидирующее место.

Таргувек (Targówek)

Таргувек – северный варшавский район, получивший сегодняшний статус в 2002 году. До этого, с 1994 года, независимый повят.

В основном это жилой район с большим числом торговых центров и фуд-кортов. В дзельнице несложно найти кафе, семейные пиццерии. В Брудновском лесу – одному из самых тихих мест района – есть велосипедные и беговые дорожки, а в одноименном парке – современные скульптуры.

Урсус (Ursus)

Урсус – район Варшавы на западе города, который с 1952 по 1977 годы был независимым населенным пунктом. До это был известен под названием Чеховице.

Это очень оживленный район со множеством торговых точек. В дзельнице есть Чеховицкий парк с прудом, усаженный деревьями, с пешеходными тропами и открытыми площадками для концертов. В парке Ахера – спортивные и игровые площадки. В районе много уютных пиццерий, ресторанов, бургер-баров и ресторанов.

Урсынов (Ursynów)



Урсынов – юго-западная дзельница Варшавы. Третий по величине район польской столицы.

Это довольно зеленый район с Парком культуры в Повсине. Там несложно найти места для семейного отдыха, водные горки, веревочные аттракционы, поле для мини-гольфа. В Olkówek-Jurassic Park (парк развлечений) расположены аттракционы в форме динозавров. Также в дзельнице есть парк им. Иоанна Павла II, родившегося в Польше, и мемориал в его честь. На Служевецком ипподроме можно посмотреть скачки «Варшавское дерби».

Частые вопросы В каком районе лучше жить в Варшаве? В каком районе лучше жить в Варшаве?

Это зависит от потребностей и возможностей. Например, наименее безопасными считаются Прага-Полноц, Средместье и Охота. Самый безопасный – Вилянув. С точки зрения транспорта, доступа к центру и развлечений для детей Рембертов – худший. Самыми дружелюбными районами для семей с детьми являются Урсынув и Весола.

Какой самый криминальный район в Варшаве? По статистике, наибольшее число преступлений на тысячу жителей совершаются в варшавском районе (дзельнице) Прага-Полноц, не сильно отстают от него Средместье, занимавшее лидирующие позиции еще несколько лет назад, и Охота. В каком районе Варшавы остановиться туристу? Это зависит от возможностей и бюджета. Наиболее экономные варианты можно найти в дзельнице Влохи (там же, где располагается аэропорт им. Шопена), но до центра придется добираться довольно долго. Самые дорогие, но наиболее близко расположенные к историческому центру – в Средместье. Какие районы Варшавы безопасные? По совокупности факторов – чистота воздуха, озеленение и безопасность – первое место занимает варшавский район Вилянув. Далее идет (по убыванию) Урсынув, Урсус, Жолибож и Весола.

Подытожим. В Варшаве 18 районов (дзельниц), каждый из которых может подразделяться на еще более мелкие административные единицы. Каждая из дзельниц обладает своими качествами, возможностями, включая достопримечательности и стоимость проживания.