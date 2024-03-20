Сколько районов в Варшаве? Административное деление
Польская столица – интересный и самобытный город, со своими сложившимися традициями, устоями, тенденциями развития. Иностранцам, долгое время намеренным проживать в Варшаве, стоит знать устройство этого города – его районы, их особенности и достопримечательности.
Как устроена Варшава, чем выделяется каждая ее дзельница, читайте в данной статье «Польского консультанта».
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- Варшава: основные сведения
- Когда Варшава стала столицей Польши?
- Как называют людей, которые живут в Варшаве?
- Сколько районов в Варшаве и как они называются?Беляны (Bielany) Бемово (Bemowo) Бялоленка (Bialoleka) Вавер (Wawer) Весола (Wesola) Вилянув (Wilanów) Влохи (Wlochy) Воля (Wola) Жолибож (Zoliborz) Мокотув (Mokotów) Охота (Ochota) Прага Полудне (Praga Poludnie) Прага Пулноц (Praga Pólnoc) Рембертув (Rembertów) Средместье (Sródmiescie) Таргувек (Targówek) Урсус (Ursus) Урсынов (Ursynów)
- Частые вопросы
Варшава: основные сведенияВаршава – столица Польши и город с максимальным населением в этой стране. На 2022 год в Варшаве официально проживало 1 863 056 человек, а если брать всю агломерацию, то, в зависимости от способа подсчета, число жителей колеблется от 2,6 до 3,5 миллионов человек. По площади это второй город РП (больше только Гданьск).
Варшава также является и столицей Мазовецкого воеводства – одного из 16 регионов Польши. Главная река польской столицы – Висла.
Главой исполнительной власти является президент (мэр) города (Prezydent Warszawy), законодательная представлена городским и районными советами (Rada m.st. Warszawy i rady dzielnic).
Флаг и герб Варшавы:
Когда Варшава стала столицей Польши?
Статус города Варшава имеет с 1300 года. С 1526 года входило в состав Королевства Польского (Korona Królestwa Polskiego).
В 1596 года, когда после крупного пожара Вевельский замок частично обрушился, король Сигизмунд III перенес свою резиденцию в Варшаву. Именно с этого момента поляки предпочитают вести историю Варшавы как столицы Польши.
Однако формально столичный статус был установлен только в самом конце XVIII века, когда (в 1791 году) указание на это появилось в конституции Польши (Konstytucja 3 maja).
Как называют людей, которые живут в Варшаве?
У жителей всех городов есть свои наименования, есть они и у горожан Варшавы. Однако тут есть один важный нюанс.
Иностранцы чаще всего называют жителей Варшавы варшавянами (бел., варшавянін, рус., варшавянин, укр., варшав’янин), что абсолютно верно с точки зрения этих языков. Есть аналогичное слово и в польском языке – warszawianin, однако сами жители столицы Польши предпочитают термин warszawiak (варшавяк).Не углубляясь в этимологию, скажем, что это слово порождение местных диалектов, но настолько глубоко вошедшее в народное употребление, что по нему нередко определяют приезжих, даже если они хорошо владеют польским. Человек, говорящий «я варшавянин» в большинстве случаев не коренной житель столицы РП, который скажет только «я – варшавяк».
Сколько районов в Варшаве и как они называются?
Административное устройство Варшавы менялось неоднократно в течение истории. Сегодняшняя конфигурация действует с 2002 года.
Всего в Варшаве 18 районов (дзельниц, от польского dzielnica / dzielnice – район / районы). Общие сведения о них и численности жителей (по данным 2022 года):
Название района Польское название Население (2022) Площадь Мокотув Mokotów 225 916 35,42 км² Прага Полудне (Юг) Praga Południe 186 834 22,38 км² Воля Wola 151 158 19,26 км² Урсынув Ursynów 151 432 43,79 км² Беляны Bielany 133 478 32,34 км² Средместье Śródmieście 101 979 15,57 км² Таргувек Targówek 124 240 24,22 км² Бемово Bemowo 129 169 24,95 км² Охота Ochota 80 988 9,72 км² Прага Пулноц (Север) Praga Północ 60 855 11,42 км² Бялоленка Białołęka 153 100 73,04 км² Вавер Wawer 86 399 79,7 км² Жолибож Żoliborz 58 633 8,47 км² Урсус Ursus 67 373 9,36 км² Влохи Włochy 49 280 28,63 км² Рембертув Rembertów 24 670 19,30 км² Весола Wesoła 26 380 22,94 км² Вилянув Wilanów 51 172 36,73 км² Всего 1 863 056 517,24 км²
На карте примерное разделение на районы выглядит так:Кратко упомянем, что в Варшаве существуют и административные единицы более низкого разряда (jednostki pomocnicze niższego rzędu). Их вводят власти районов по требованию не менее 5% населения. За небольшим исключением, такие единицы до 3 000 жителей называют «kolonia», а свыше 3 000 – «osiedle». Иногда для таких единиц используется наименование «sołectwo».
Теперь рассмотрим варшавские районы более подробно.
Беляны (Bielany)
Беляны – это самая северная дзельница Варшавы, из расположенных на берегах Вислы. До 1994 года входила в состав района Жолибож.
Дзельница славится своими парками, расположенными на берегу Вислы, пешеходными тропами ландшафтного парка «Ольшина», военными мемориалами леса «Млочинские дубы», местами для пикников. В районе большое количество ресторанов с блюдами польской, китайской и индийской кухни.
Бемово (Bemowo)
Бемово — западная окраина Варшавы. Дзельница занимает площади, ранее присоединенные к гмине Воля в 1951 году, которые с 1994 года выделены в отдельную административную единицу.
Своим названием район обязан генералу Юзефу Бему. На данный момент это одна из самых интенсивно развивающихся административных единиц польской столицы.
Бялоленка (Bialoleka)
Бялоленка – район польской столицы, расположенный в северной части города. До 2002 года дзельница имела статус гмины. Название Białołęka происходит от имени дворянина Бялоленкого, владеющего землей в этих краях до Первой мировой войны.
В дзельнице вдоль Вислы есть знаменитый велосипедный маршрут Вал-Висланы, популярный летний песчаный пляж. У воды располагается парк Пикассо, в котором часто проводятся концерты, располагаются суши-бары, пиццерии и передвижные кафе, славящиеся своими варениками.
Вавер (Wawer)
Вавер (реже Вавр) – большой жилой район Варшавы, расположенный в восточной части города. Является частью польской столицы с 1951 года.
На территории дзельницы располагается множество парков с велосипедными и пешеходными дорожками. Есть даже места для сбора грибов. В Мазовецком ландшафтном парке (одном из крупнейших в регионе) есть леса со старыми деревьями, красочные луга. Здесь до сих пор можно встретить лосей и большое количество разнообразных птиц. На улице Патриотов и неподалеку можно найти недорогие рестораны и скромные пабы.
Весола (Wesola)
Весола — восточная дзельница Варшавы. Приобрела статус района с 2002 года. До этого считалась отдельным городом (статус города с 1968 года).
При присоединении города к Варшаве совпали названия нескольких улиц, поэтому сейчас они значатся с припиской ‘Wesoła.
Вилянув (Wilanów)
Вилянув — южная дзельница Варшавы, расположенная на левом берегу Вислы. Ранее считалась деревней, гминой. Столичным районом Вилянув стал с 2002 года.
Из главных достопримечательностей можно выделить Вилянувский дворец, а также дворец и парк в Натолине. С 1968 года действует единственный в Европе Музей плаката.
Влохи (Wlochy)
Влохи – пригородный район Варшавы, расположенный на юго-западе столицы Польши, на левом берегу реки Висла. До 1939 года это была деревня. До 1951го – отдельный город. В 1951 году присоединена к Варшаве.
В дзельница располагается аэропорт им. Шопена, большое количество отелей, популярных у иностранных туристов. В парке Ветеранов, действующем с XVIII веке (ранее – частное поместье) есть красивый особняк и озеро. В парке Марека Котаньского можно найти места для спорта и игр.
Воля (Wola)
Воля — западная дзельница Варшавы. Ранее здесь был промышленный район, известный мощным рабочим движением. Еще ране здесь выбирали польских королей. В настоящее время типичный спальный городской район.
Из достопримечательностей наиболее известными являются Городская трамвайная электростанция, Пивоварня Хабербуша, Железнодорожный вокзал «Варшава-Главная» (с железнодорожным музеем), фрагмент стены гетто, редут Одрона, форт Совинского и др.
Жолибож (Zoliborz)
Жолибож – северо-западный район столицы Польши, расположенный на левом берегу Вислы. Это самая небольшая дзельница Варшавы.
Один из самых зеленых жилых районов Варшавы. В дзельнице можно найти цитадель XIX века, с расположенными на ее территории музеями. В «Потоцкой Купе» (парке в Жолибоже) расположено «ивовое» озеро. На берегу Вислы располагаются беговые и велосипедные дорожки, пляжи и летние бары.
Мокотув (Mokotów)
Мокотув – левобережная дзельница Варшавы, расположенная в южной части города. После центра данный район считается вторым по престижности. Известен со средневековых времен, но в состав польской столицы вошел только в 1916 году.
На территории дзельницы много скверов и парков, в том числе «Поле Мокотовское» на бывшем аэродроме, и «Морске Око» (не путать с Морским Оком в Татрах) с фонтанами, прудами и военным мемориалом. Здесь можно найти множество ресторанов. Популярностью у местного населения пользуются пабы с пивом собственного производства и коктейль-бары.
Охота (Ochota)
Охота – один из центральных и самых густонаселенных районов Варшавы. Название дзельница связано с известным трактиром «Охота», располагавшимся в данной местности.
Охота считается одной из самых тихих дзельниц Варшавы. Район знаменит парками, например, Щесливицким, где расположены озеро и живописный холм, где в зимнее время катаются на лыжах. Известен также парк Марии Склодовской-Кюри с ее памятником. В Старой Охоте в Ох-Театре можно послушать живую музыку, посетить Музей православных икон.
Прага Полудне (Praga Poludnie)
Прага-Полудне (Прага Южная) – крупный район на восточном берегу Вислы. Входит в исторический район Прага
Здесь находится Национальный стадион, где проходят футбольные матчи, а также концерты. Зимой заливается каток. Неподалеку расположено озеро Балатон, парковая зона, Скарышевский парк со скульптурами, прудами и пешеходными дорожками. Дзельница известна ночной жизнью – здесь располагается много клубов, баров и ресторанов.
Прага Пулноц (Praga Pólnoc)
Прага-Пулноц (Прага Северная) – район Варшавы на восточном берегу реки Висла. Входит в исторический район Прага.
Эту дзельницу называют «богемным районом», так как здесь располагается множество художественных галерей, зданий XIX века, украшенных изящной росписью. Здесь же можно найти собор Святой Равноапостольной Марии Магдалины и базилику Святых Михаила и Флориана. В районе много музыкальных площадок, необычных баров.
Рембертув (Rembertów)
Рембертув – один из восточных районов Варшавы. С 1939 по 1957 год был самостоятельным городом (до этого – деревней). После включен в состав Варшавы, изначально в район Прага. Сегодняшний статус имеет с 2002 года (с 1994 – отдельный повят Варшава-Рембертув).
Почти треть этого небольшого района занимает зеленая зона. Здесь же расположен известный сквер им. Иоанна Павла II. Часто дзельницу называют самой спокойной, почти провинциальной, из-за этого не типичной для Варшавы.
Средместье (Sródmiescie)
Средместье — дзельница польской столицы Варшавы, современные границы которой определены в 1960 году. В данный район входит старейшая часть города — т.н. Старый и Новый город, а еще новая застройка, появившаяся после Второй мировой войны там, где исторические районы были уничтожены и не подлежали восстановлению.
Именно здесь располагаются самые известные и посещаемые музеи, самые дорогие гостиницы, самые престижные офисы. Здесь же можно увидеть знаменитый Дворец культуры и науки, массу других достопримечательностей, по концентрации которых Средместье занимает лидирующее место.
Таргувек (Targówek)
Таргувек – северный варшавский район, получивший сегодняшний статус в 2002 году. До этого, с 1994 года, независимый повят.
В основном это жилой район с большим числом торговых центров и фуд-кортов. В дзельнице несложно найти кафе, семейные пиццерии. В Брудновском лесу – одному из самых тихих мест района – есть велосипедные и беговые дорожки, а в одноименном парке – современные скульптуры.
Урсус (Ursus)
Урсус – район Варшавы на западе города, который с 1952 по 1977 годы был независимым населенным пунктом. До это был известен под названием Чеховице.
Это очень оживленный район со множеством торговых точек. В дзельнице есть Чеховицкий парк с прудом, усаженный деревьями, с пешеходными тропами и открытыми площадками для концертов. В парке Ахера – спортивные и игровые площадки. В районе много уютных пиццерий, ресторанов, бургер-баров и ресторанов.
Урсынов (Ursynów)
Урсынов – юго-западная дзельница Варшавы. Третий по величине район польской столицы.
Это довольно зеленый район с Парком культуры в Повсине. Там несложно найти места для семейного отдыха, водные горки, веревочные аттракционы, поле для мини-гольфа. В Olkówek-Jurassic Park (парк развлечений) расположены аттракционы в форме динозавров. Также в дзельнице есть парк им. Иоанна Павла II, родившегося в Польше, и мемориал в его честь. На Служевецком ипподроме можно посмотреть скачки «Варшавское дерби».
Частые вопросыВ каком районе лучше жить в Варшаве?Какой самый криминальный район в Варшаве?В каком районе Варшавы остановиться туристу?Какие районы Варшавы безопасные?
Подытожим. В Варшаве 18 районов (дзельниц), каждый из которых может подразделяться на еще более мелкие административные единицы. Каждая из дзельниц обладает своими качествами, возможностями, включая достопримечательности и стоимость проживания.
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