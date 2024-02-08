Изменения Спецуставы в 2024 году

В феврале 2024 года зарегистрирован законопроект, вносящий изменения, в том числе, в Специальный закон. Пока это предварительные сведения, детальное воплощение которых еще только предстоит выяснить, но и на уровне деклараций многие из них звучат ободряюще.

Расширение оснований для карт побыту

Увеличится число оснований, по которым украинцы смогут претендовать на карты побыту. На данный момент известно, что планируют добавить воссоединение семьи. Возможно, появятся и другие возможности.

Напомним, что на данный момент у граждан Украины, имеющих право на временную защиту или пребывание по продленным основаниями (старым картам, визам, безвизовому режиму) принимают документы только по работе или бизнесу.

Изменение бланка внесека на карту побыту

Здесь пока крайне мало информации. Сообщается, что бланк должен претерпеть изменения, но какие, когда и на кого новые нормы будут распространяться – на данный момент не известно.

Так же не очень ясно, почему эта норма указывается среди поправок к Специальному закону. Подождем официальных пояснений.

Возможность подачи на карту побыту для родственника, не находящегося в Польше

Еще одно положение, вызывающее массу вопросов. Идея несомненно отличная, но нужно понимать, на кого это будет распространяться. Напомним, что по воссоединению семьи процедура и сейчас подразумевает возможность начала процесса получение ВНЖ на члена семьи, пребывающего за границей. Значит речь идет о каких-то иных основаниях.

С большой долей вероятности это будет касаться различных вариантов беженцев и/или лиц, пребывающих по гуманитарным основаниям. Но подробности будут опубликованы позже.

Улучшение интеграции IT-систем в Евросоюзе

Идея хорошая. По закону и сейчас обладатели Diia-pl и статуса УКР могут путешествовать по ЕС, однако на практике при выезде из Польши статус приостанавливается, а при своевременном возвращении через внешние границы других государств не всегда восстанавливается.

Это связано с техническими ошибками или халатным выполнением обязанностей пограничниками. Исправить это очень важно для многих беженцев, однако пока не очень понятно, как Польша сможет повлиять на всех участников этого процесса.

Архивные данные. Изменения в Спецуставе в 2023 году

Законодательство изменяется постоянно. Корректировался Спецзакон и ранее. Далее можно ознакомиться с архивными данными за предыдущие годы.