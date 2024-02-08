Поправки в Спецзаконе для украинцев в Польше
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Жизнь не стоит на месте и адаптироваться к изменяющимся реалиям необходимо всем. Специальный закон помог очень и очень многим украинским беженцам, но, по мнению польского правительства, требует постоянной адаптации к жизненным реалиям.
В данном материале «Польского консультанта» будет консолидирована вся информация об изменениях Специального закона — Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
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- Изменения Спецуставы в 2024 годуРасширение оснований для карт побыту Изменение бланка внесека на карту побыту Возможность подачи на карту побыту для родственника, не находящегося в Польше Улучшение интеграции IT-систем в Евросоюзе
- Архивные данные. Изменения в Спецуставе в 2023 году
Изменения Спецуставы в 2024 году
В феврале 2024 года зарегистрирован законопроект, вносящий изменения, в том числе, в Специальный закон. Пока это предварительные сведения, детальное воплощение которых еще только предстоит выяснить, но и на уровне деклараций многие из них звучат ободряюще.КонсультантДмитрий КонстантиновичПрежде чем перейти непосредственно к новым положениям Спецуставы, стоит знать, что корректировке подвергнутся не только нормы этого нормативно-правового акта, но изменится и Закон об иностранцах, чьи положения будут распространяться и на украинских беженцев. Обязательно прочтите материал по ссылке выше.
Расширение оснований для карт побыту
Увеличится число оснований, по которым украинцы смогут претендовать на карты побыту. На данный момент известно, что планируют добавить воссоединение семьи. Возможно, появятся и другие возможности.
Напомним, что на данный момент у граждан Украины, имеющих право на временную защиту или пребывание по продленным основаниями (старым картам, визам, безвизовому режиму) принимают документы только по работе или бизнесу.
Изменение бланка внесека на карту побыту
Здесь пока крайне мало информации. Сообщается, что бланк должен претерпеть изменения, но какие, когда и на кого новые нормы будут распространяться – на данный момент не известно.
Так же не очень ясно, почему эта норма указывается среди поправок к Специальному закону. Подождем официальных пояснений.
Возможность подачи на карту побыту для родственника, не находящегося в Польше
Еще одно положение, вызывающее массу вопросов. Идея несомненно отличная, но нужно понимать, на кого это будет распространяться. Напомним, что по воссоединению семьи процедура и сейчас подразумевает возможность начала процесса получение ВНЖ на члена семьи, пребывающего за границей. Значит речь идет о каких-то иных основаниях.
С большой долей вероятности это будет касаться различных вариантов беженцев и/или лиц, пребывающих по гуманитарным основаниям. Но подробности будут опубликованы позже.
Улучшение интеграции IT-систем в Евросоюзе
Идея хорошая. По закону и сейчас обладатели Diia-pl и статуса УКР могут путешествовать по ЕС, однако на практике при выезде из Польши статус приостанавливается, а при своевременном возвращении через внешние границы других государств не всегда восстанавливается.
Это связано с техническими ошибками или халатным выполнением обязанностей пограничниками. Исправить это очень важно для многих беженцев, однако пока не очень понятно, как Польша сможет повлиять на всех участников этого процесса.
Архивные данные. Изменения в Спецуставе в 2023 году
Законодательство изменяется постоянно. Корректировался Спецзакон и ранее. Далее можно ознакомиться с архивными данными за предыдущие годы.Отмена статей о продлении пребывания из-за COVID-19Беженцам продлили пребывание в Польше до 2024 годаЧто делать украинцам, не имеющим права на временную защиту?Специальных карт побыту для беженцев не будетВид на жительство по работе или бизнесуЭлектронный документ DIIAОбязательный PESELЗамораживание и утрата статуса временной защитыДетские и семейные пособияОплата за проживание в пунктах размещенияДругие поправки в Спезаконе для украинцев в Польше
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Каждый нерешенный вопрос – это незаконченное дело, которое висит над нами как облака. Откладывая его, мы теряем время, энергию и даже спокойствие. Не откладывайте решения на потом, а беритесь за них сейчас. Не бойтесь изменений, не бойтесь принимать сложные решения, потому что именно они могут привести к лучшему будущему.
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Добрый день.
Подскажите пожалуйста статус UKR Украинцам продлили до 2025 года? Спасибо
Нет еще, обещают в ближайшие 2 недели продлить.
Добрый день. Сын (моряк дальнего плавания) ушел в рейс 01 января 2023, по окончанию контракта прибыл в Польшу (к родственникам). Следующий рейс нужно ждать более 3 месяцев. Безвиз оканчивается. Как легализоваться? Песель со статусом УКР будет аннулирован (рейс обычно более 1 месяца). Или есть спецзакон на этот счет?
Жанна, есть особый подход. Посмотрите эту статью.
Добрый день, мама мужа заехала по безвизу при этом имея аннулированый статус укр, 90 дней уже прошли и не восстановлен статус укр. Что будет при выезде на Украину?
Оксана, посмотрите, возможно Вам поможет данный материал.
Добрый день
Подскажите пожалуйста, все члены нашей семьи имеют статус УКР, сейчас отец планирует оформлять карту побыта по работе. Как быть с несовершеннолетним ребенком? Его оформить по карте побыта мужа можно? Нигде не можем найти информацию об этом.
Спасибо
Юля, если статус УКР есть и у ребенка, его пребывание (как и других членов семьи) такое же законное. Ему не нужна отдельная карта.
Добрий день. Чи може мама одиначка привезти дитину до батька, який працює у Польщі , і залишити на канікули. І що потрібно для цього.
Валентина, если отец не лишен родительских прав, то можете. Если повезете ребенка не сами, потребуется разрешение на выезд. Если сами – нет.
Добрый день, Юлия Владимировна! Если в приложении m.Obywatel цифровой документ имеет дату легализации пребывания до 07.08.2023 г., куда необходимо обратиться после вступления в силу поправок к Спецзакону для изменения даты действительности этого документа до 04.03.2024 г.? Статус UKR и PROFIL ZAUFANY у меня есть.
Спасибо!
Светлана, дата должна обновиться автоматически, но происходит это не всегда сразу, и, к сожалению, не всегда правильно. Мой совет – подождите пока. Если за недели – две до даты, указанной сейчас, ничего не изменится, обратитесь в администрацию гмины, где получали ПЕСЕЛЬ УКР.
Спасибо Огромное за совет и поддержку!🙂
Здравстуйте, подскажите, пожалуйста.
Я так понимаю, что свободно могу выехать в Украину и вернуться после в Польшу не теряя Статус UKR, если вернусь не позже одного месяца пребывания в Украине подряд.
Но меня интересует вопрос, могу ли я воспользоваться таким правом лишь один раз в течении «работы» Специального закона? Или я могу совершить поездку на 30 дней в Украину, вернуться в Польшу на какой-то срок(неделю/месяц и т.д.) и выехать снова на 30 дней в Украину не теряя статуса UKR? И если да, то на какой срок надо возвращаться в Польшу.
Заранее спасибо!
Наталья, существуют только ограничения по 30 дням подряд. Количество таких поездок на данный момент никак не регламентировано. Вряд ли стоит злоупотреблять этим, если планируете в дальнейшем легализация в Польше, но, повторюсь, закон сейчас никаких ограничений по числу выездов-въездов не устанавливает.
Добрый день, Юлия Владимировна.
Мы граждане Украины. Выехали с несовершеннолетним ребенком с территории Украины летом 2021 г. Сейчас нам нужно попасть в Украину. Биометрический паспорт у ребенка есть, но срок его действия закончился месяц назад. В мой загранпаспорт ребёнок не вписан. Есть свидетельство о рождении.
Скажите, пожалуйста, пропустят ли нас с ребенком в Польшу с территории Беларуси по свидетельству о рождении? Нас интересует транзит, не проживание в Польше.
Ольга, могут быть проблемы. Транзитом точно не пропустят. Есть вероятность, что сможете проехать, заявив о намерении получить временную защиту. Но и тут, мягко говоря, не 100%. Лучше получить ребенку паспорт в консульстве.
Здравствуйте, Юлия Владимировна, подскажите пожалуйста, что делать, мне и тысячам женщин.
Выехала в Украину на 2 недели с детьми в апреле 2023, вернулась назад, проверила статус УКР- всё в порядке (как и прежде стоит прочерк и нет другого текста). Но выплата после возвращения, в апреле не пришла. Должно восстанавливаться автоматически, но при этом уже куча женщин пострадала -послетали выплаты, весь ФБ пестрит постами. Помогите пожалуйста.
Ирина, пока выход есть только один – запрашивать у пограничников подтверждение факта въезда, и с ним идти в гмину. Как уверяет Страж граничный, проблема возникает из-за того, что люди, возвращаясь, не указывают, что имеют статус УКР и их оформляют, как въехавшим по другим причинам.
Добрый день, Юлия Владимировна! Помогите, пожалуйста, корректной и достоверной информацией по автоматическому продлению разрешения на пребывания казахстанцев на территорий Польши. Мы, супружеская пара, работаем здесь по годовой рабочей визе «Д». 6 марта этого года срок визы истекает. Согласно «особому ковидному режиму», который был объявлен с 14 марта 2020 года и окончанием 24 августа 2023 года Президентом РП, все виды законного пребывания иностранцев на территорий Польши автоматически продлеваются. То есть предпринимать меры по продлению иностранец не обязан. Сроком окончания законного пребывания иностранца считается 30й день с даты отмены этого режима, то есть 23 сентября 2023 года!
Вопрос: Попадаем ли мы,казахстанцы, под эту категорию, чьи годовые визы НАЧИНАЮТСЯ и заканчиваются именно в этот 3х годичный период? Имеем ли мы право, воспользоваться этими сроками и, не выезжая в КЗ, до сентября подать на карту побыту?
Обращались в разные агентства с этим вопросом, но ответы разнятся! Информации, касающихся именно казахстанцев, на просторах интернета очень мало! Заранее спасибо!
Все не совсем так. Продление пребывания во время пандемии введено art.15z–15z3, art.15z6, art.15zd, art.15zzza и art.15zzzb Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 и пр. Там же устанавливался и 30-дневный период пребывания после отмены «особого режима». Эти нормы распространялись на всех иностранцев, вне зависимости от гражданства.
Поправки к Спецзакону для защиты украинцев отменяют перечисленные статьи, но отменяют их с 24 августа 2023 года. То есть до этой даты «ковидные правила» действуют, в том числе и для Вас.
Однако – и это крайне важно – 24.08.2023 указанные статьи полностью отменены, включая и положения о 30 дополнительных днях. Если не будет принято новых поправок (а об этом речи пока не идет), то Ваше пребывание останется законным после 6 марта 2023 года, но исключительно до 24 августа 2023 года. Никаких 30 дней не будет. Вопрос с продлением пребывания необходимо решить до 24.08.2023.
26.02.2023 заканчивается карта побыта,и я хочу поехать отдохнуть в марте в Египет,смогу ли я вернуться назад в Польшу по продленой карте побыта
Александр, все зависит от причин продления. Если по Спецзакону, то такая карта не разрешает пересечение границ – обратно могут не впустить. Если по «ковидным правилам», то до 24.08.2023 сможете вернуться.
Все сказанное относится только к возможности пересекать границу РП. Пребывание в Египте осуществляется по своим правилам.
Добрый день. Можно ли по ДИя.пл выезжать за пределы ЕС на срок до 30 дней и возвращатья обратно. Сохранится ли в этом случае статус UKR
Иван, да, до 30 дней можно (при наличии действующего биометрического паспорта). Статус сейчас приостанавливается при любом выезде, но возобновляется автоматически при возвращении в период до 30 дней. Только обязательно нужно заявить на въезде (при возвращении), что въезжаете именно по DIIA-pl и что у Вас есть статус УКР.
Здравствуйте! Как эти поправки действуют на других иностранцев?
Если гражданство РБ и имею рабочую визу, которая заканчивается через месяц. Будет ли виза продлеваться до 24.08.2023 ?
И если вдруг в этот период не получится найти работу, легально ли будет пребывание на территории Польши?
Рита, в этом плане поправки распространяются на всех. Документы, продленные из-за пандемии, будут действительны до 24.08.2023. Далее нет. 30 дней, о которых говорилось ранее, не будет. Вопрос с легализацией необходимо решить до этой даты.
Добрый день. Подскажите пожалуйста по такой ситуации: я заехала на территорию Польши после 24.02.2022, однако за статусом UKR не обращалась (нахожусь по продленному без), в других странах ЕС защиту не просила. В октябре 2022 мне пришлось получить обычный Pesel (в статусе UKR мне было отказано так как пропущен срок на его подачу). Имею ли я сейчас право обратиться за изменением статуса и присвоением статуса UKR на основании новых поправок?
После выхода данных поправок я обратилась в свой ужонд, однако мне там отказали — сказали что мне уже обычный статус предоставлен и оснований менять нет.
Олеся, в течение месяца после вступления в силу поправок Вы можете обратиться за статусом. При наличии обычного ПЕСЕЛ новый номер не присваивается, но гмина должна изменить в базах Ваш статус на UKR (то есть предоставить временную защиту).
К сожалению, в такие переходные моменты чиновники нередко путаются и интерпретируют нормы, как хотят. Надо брать в руки закон и идти доказывать им свою правоту. Другого варианта не вижу.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста,такая ситуация мой муж 4года находился в другой стране,и так как мы с дочкой выехали после 24.02.2022 РП и сейчас находимся тут,он хочет приехать к нам,какие документы для легализации ему нужны? Сможет ли он работать в РП?
Наталия, если речь идет о гражданине Украины, то пока действует Спецзакон, он имеет полное право воспользоваться временной защитой на общих основаниях. Получив временную защиту (статус УКР), он сможет работать на основании гражданства и законного пребывания (это однозначное положение Спецзакона – граждане Украины могут работать или заниматься бизнесом, в частности открывать ИП, на тех же основаниях, что и граждане РП).
Однако проблемы на практике могут быть именно с этими «общими основаниями», т.к. Спецзакон распространяется на тех, кто выехал из Украины после 24.02.2022. Теоретически человек может заехать на территорию Украины и выехать, однако насколько это выполнимо на практике – большой вопрос (выпустят ли его?).
Если «общие основания» невозможны, с получением статуса могут возникнуть сложности.
Спасибо, большое.
Здравствуйте,напишите пожалуйста,сын и мама инвалид 1 группы, сын имеет украинский загранпаспорт, мама не имеет загранпаспорт, но есть внутренний украинский паспорт, можем ли мы выехать в республику Беларусь?
Здравствуйте!
Вопрос по пункту:
Теперь Специальный закон не распространяется на тех украинцев, кто получил временную защиту на территории других стран ЕС. Лица, оформившие временную защиту в Польше, но на 28.01.2023 обладающие подобным статусом и в других странах ЕС, лишаются статуса временной защиты в РП.
Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что если в паспорте есть Канадская виза, то при выезде за пределы Польши я буду лишена статуса UKR, но при возвращении, я смогу его восстановить? Или меня теперь навсегда лишат статуса UKR?
Дарья, речь идет именно о временной защите и именно в других странах ЕС. Наличие визы никак не повлияет на статус. Но при выезде он теперь будет приостанавливаться, а при возвращении (в течение 30 дней) автоматически восстанавливаться (но надо обязательно показать пограничникам при въезде, что у Вас есть временная защита в Польше). При выезде на срок более 30 дней статус аннулируется, но и тогда (при соответствии условий) его можно будет восстановить.
Добрый день! Я имею статус УКР, подскажите, согласно последних поправок я все еще могу выехать в Украину на срок до 30 дней и вернуться, без потери статуса?
Анна, да, можете. При выезде статус будет приостановлен, но при своевременном возвращении – восстановлен. Только надо при въезде обязательно польским пограничникам показать, что Вы возвращаетесь по временной защите, а не по каким-либо другим причинам (надо предъявить DIIA и паспорт).
Добрый день!
Имеет ли смысл делать карту побыту с 01.04 по работе, если есть статус УКР и с ним документ в DIIA = цифровое ВНЖ = оставайся без проблем до 24.08.2023? Основная цель получения побыта — въезжать в выезжать из Польши, ездить по ЕС без ограничений. Гражданство РП не рассматриваю
Добрый день,
Можно ли сейчас легально, находиться в Польше, тем кто приехал после 24 февраля 2022, по без визу.? Имеем песель.
Подаемся на карту по воссоединению семьи. Но пока не можем записаться на подачу.
Николай, Ваше пребывание законно до 24.08.2023 (как минимум – продлят или нет, пока рано говорить).
Добрый день!
Я гражданка РБ, въехала на территорию Польши из Украины после 24-го числа по национальной визе по КП, которая заканчивается 18 февраля
И хотела попросить помочь разобраться, как эти поправки читать в моей ситуации
С одной стороны поправки касаются граждан Украины, но в статье написано
«Крайне важно понимать, что при вступлении в силу этих положений в том виде, в котором они представлены в законопроекте, отмена продления оснований для пребывания по «ковидным» законам коснется не только украинцев, подпадающих под действие Спецзакона, но и всех иностранцев вообще.»
Правильно ли я понимаю, что при действующих правилах у меня есть время для легализации через КСП до 30 апреля (по коверной защите), по при вступлении поправок в силу это будет 30 дней с даты окончания визы? («Таким образом, когда поправка вступит в силу, у иностранцев, чье пребывание до сих пор было продлено в соответствии со специальным законом о COVID-19, будет всего 30 дней, чтобы легализоваться иным образом.»)
Спасибо!
Илона, будет 30 дней с момента вступления в силу поправок. Если их примут в изначальном виде, что не гарантировано на 100%.
Добрый день, проблема такая, есть виза которая была сделана на основе курсов польского, она заканчивается 15 декабря, как понимаю продлевается до 31 декабря. Статус UKR не дают, потому что находилась до войны с визой. Записаться в ужонд невозможно, что делать в такой ситуации? Не получилось поступить в этом году и работы нет, то есть и подставы нет. А дом в Украине под оккупацией. Тут какая-то дыра в законе. Надеемся, что поправки до 31го приймут.
Добрый день, вопрос можно ли сейчас, находясь в Польше, подавать на карту поляка, или карту сталего побыту по корням.
Андрей, если есть основания, то можно на любой из перечисленных документов. По картам побыту сейчас могут быть сроки рассмотрения нестандартными, но принять документы должны.
Добрый день! Мой сын живет и учится в Польше ( школа лицейная 3 курс), в конце июня 2022 у него закончится годовая ученическая виза. Как нам поступить и куда обратиться для того чтобы сделать документы официального пребывания в Польше. Может ли он подать на карту побыта ( если он уже 5 лет учится, живет и занимается хоккеем в Польше), на данный момент находится сам в стране.
Елена, если остальные условия соответствуют (в первую очередь может подтвердить достаточность средств на проживание и факт оплаты за учебу), то можно подавать на карту. Если 18 лет еще нет, может потребоваться взрослый представитель.
Можно ли оформить помощь 40 зл, если у меня у самой песель со статусом укр? Снимаю квартиру по umowa najmu okazjonalnego , живем с сіном и свекровью, могу ли я оформить на свекровь?
Ольга, если договор прямо не запрещает субаренды, а собственник не подавал на Вас или Ваших близких, то можете.
Добрый день . Мы заехали в Польшу после 24 февраля и у нас закончился безвиз ! Песеля мы оформили . Можем ли мы перемещаться по странам ЕС ?
Оксана, по действующим сейчас нормам, не можете. Полученный статус дает право только на пребывание в Польше. Подробнее посмотрите здесь.
Добрый день. Мы в Польшу после 24го февраля , у нас закончился безвиз , можем ли мы легально поехать в другие страны Евросоюза на несколько дней ?
Ростислав, посмотрите, пожалуйста, мой ответ Оксане.
Добрый день, являюсь моряком, на момент начала войны находился в рейсе, планирую получать статус UKR, соответственно вопрос — есть ли исключения для моряков в вопросе выезда из РП более чем на 30 дней?
Артем, к сожалению, пока у нас нет информации по данному вопросу. Лучше задать его в воеводстве по месту жительства в Польше. По крайней мере там есть способ решения аналогичной проблемы для водителей-международников. Не исключено, что есть и возможности решить Ваш вопрос.
Є правка для моряків, що пункт про дати не діє і потрібно просто кожного разу після рейсу оновлювати статус укр в ужонді
Доброго дня. Вибачте, що турбую. Прибула до Польщі 16 березня закордонному паспорту. Наразі виникла гостра потреба поїхати на декілька днів додому. Чи можу покинути РП і повернутися в будь-який час, чи потрібно вкластися з подорожжю в рамки безвізу (90 днів)? Дякую
Алена, посмотрите этот материал.
Добрый день, на какой срок и сколько раз я могу выехать на Украину чтобы не потерять статус UKR (30 дней на 18 месяц или до 30 дней 1 поездка)? Если я вернуть в Польшу через 2 месяца смогу ли я восстановить для ребёнка 500+ , мед защиту и оформить бесплатно в школу?
Татьяна, каждый выезд не более чем на 30 дней. Главное, чтобы у Вас было основание вернуться. Но все детали новых возможностей будут известны только после принятия закона.