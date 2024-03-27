UPD. 27.03.2024. Данная субсидия будет отменена после 30.06.2024

Польское правительство официально объявило о намерении не продлевать действие нормы, предполагающей выплату 40 злотых в день за предоставление проживания и питания украинским беженцам после 30 июня 2024 года. Останутся только места коллективного проживания.

Ограничение срока выплат

Представитель польского правительства официально подтвердил, что после 120-дневного периода данное пособие для широких масс продлеваться не будет. При этом въехавшие недавно и еще не истратившие свой период, могут принести субсидию своим домовладельцам.

Вместе с тем, существуют категории иностранцев, для которых возможность являться основанием для данного пособия сохраняется. К ним относятся лица в Статусе УКР:

Имеющие инвалидность.

Пожилые люди.

Беременные женщины.

Родители, воспитывающие деток до 12-месячного возраста.

Родители, у которых трое или более детей.

Весь дальнейший материал необходимо воспринимать с учетом вышеизложенных сведений.

Кто может претендовать на пособие?

Это один из самых насущных вопросов. Может ли получить пособие иностранец? Обязательно ли являться собственником помещения?

Статья 13 Специального закона указывает, что рассчитывать на выплаты может «любой владелец, в т.ч. и физическое лицо, ведущее домашнее хозяйство, которое обеспечивает проживание и питание граждан Украины [имеющих статус UKR — ПК]».

При этом ни в Спецзаконе, ни в отдельном Постановлении польского правительства (текст можно увидеть в конце статьи), регламентирующем порядок выплат данного пособия, нет ограничений ни по гражданству, ни по типу собственности. Соответственно, рассчитывать на выплаты могут и иностранцы, в том числе владеющие помещением на правах аренды.

Нет и ограничений по уровню родственных связей между беженцами и лицами, предоставляющими помещение и питание. Это ответ на вопрос многих читателей: можно ли получать пособие, поселив к себе бабушку, тещу и т.п.?

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! В майских (2022 года) поправках к закону обозначено дополнительное требование – иностранец, за которого может быть назначено пособие, обязан иметь PESEL. Без этого в выплатах могут отказать. При этом обратной силы у закона нет, поэтому пособия, срок проживания по которым обозначен до 30.04.2022, подаются по старой схеме, без обязательства предоставить идентификационный номер.

Нужно ли согласовывать с собственником арендуемого помещения факт размещения беженцев?

Еще один крайне важный момент. В art.69 Specustawy имеется положения, что для заключения разового договора аренды с беженцем не требуется разрешение собственника на проживание беженца и членов его семьи. Однако такой договор должен быть утвержден нотариально и содержать точную даты окончания (выезда).

С одной стороны, все очевидно – разрешение собственника не требуется. Но есть и другая сторона. Например, если в договоре между собственником и арендатором прямо указано на недопустимость субаренды, проживания не указанных в контракте лиц или другие аналогичные положения. В таком случае возражать против поселения беженцев владелец не может, но разорвать договор с самим арендатором право имеет. Этим могут пользоваться недобросовестные арендодатели, чтобы самим получать пособия на беженцев.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! На практике это выглядит так. Если в договоре нет ограничений, можете заселять беженцев и получать выплаты. Если ограничения есть – этот момент надо согласовать с арендодателем, причем в письменном виде.

Какой размер выплат?

Размер пособия установлен в размере 40 злотых на каждого человека (беженца), вне зависимости от возраста. Суммарно получать пособие можно на период не более 120 дней (напомним, что до мая 2022 года срок был вдвое меньшим — 60 дней). Однако воевода, своим решением, может вводить дополнения по конкретным случаям, и увеличивать этот срок. Есть также исключения, о которых говорилось выше (матери-одиночки, пенсионеры, инвалиды и т.д.).

Важный момент – пособие выплачивается за прошедший период (дата начала – не ранее 24.02.2022). То есть заявление подается на выплаты за период, который беженцы уже прожили в предоставленном помещении, и не может назначаться вперед. Кроме прочего, это говорит о том, что торопиться с подачей заявления не стоит.

Как получить 40 злотых за беженца из Украины?

Чтобы получить пособие (40 злотых в день за каждого беженца), первым делом необходимо найти жильцов, уже оформивших Статус UKR. Далее:

Определитесь с бытовыми условиями. Помните, нужно не только поселить беженцев, но и обеспечить их питанием. Заключите договор с беженцем. Это может быть любой установленных законом контракт, однако рекомендуется использовать т.н. разовый договор аренды (umowa najmu okazjonalnego). Примерный шаблон в doc-формате можно скачать здесь: 📄 wzor umowa najmu okazjonalnego. Соблюдайте достигнутые договоренности. Помните, местные власти вправе проверить и факт проживания, и условия, включая питание. По прошествии времени подайте в гмину заявление. Актуальный бланк предоставим далее. Заполните специальные карты проживания беженцев (см. далее).

Необходимые бланки заявления и карты вводятся специальным постановлением. Нынешние отражают поправки, продлившие пребывание украинских беженцев до 30.06.2024. Далее предоставляем полный текст нормативно-правового акта, приложениями к которому и указаны бланки заявления и карты:

Открыть в отдельной вкладке

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Заполнить документ можно на любом гаджете, но подписи должны быть рукописными. Еще раз напомним, документы подаются за прошедший период. Допустимо подавать несколько заявлений за разные этапы, но в сумме не более 120 дней (если нет решения воеводы о продлении периода). Рассмотрение вопроса о выплатах должно занимать до 30 дней.

Учетная база данных

Создана и ведется специальная база данных, в которой фиксируются все получатели пособия и иностранцы, по которым оно назначается. Сделано это с целью избежать злоупотребления, когда по одним и тем же людям получают средства в разных местах или более установленного срока.

Попытка обмануть систему может быть воспринята, как мошенничество. Со всеми вытекающими юридическими последствиями.

Что делать, если владелец выгоняет беженца, получая пособие?

Данная денежная помощь назначается на период фактического обеспечения проживанием и питанием граждан Украины, на которых распространяется действие Специального закона. В ситуации, когда владелец квартиры выселяет из нее беженца, он может получить денежную помощь только за те дни, когда граждане Украины фактически проживали с ним и получали питание. После этого права на выплаты исчезают.

Кроме того, в заявлении о выплате владелец должен указать период, на который предоставил питание и жилье. Если он представит ложную информацию, то как минимум не будет иметь права на выплату, а как максимум будет привлечен за предоставление ложной информации.

Чтобы избежать получения неправомерной выгоды владельцем квартиры, граждане Украины могут письменно уведомить органы местной власти, ответственные за выплату вышеупомянутой помощи.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Подчеркнем, нет обязанности направлять такое уведомление, но сделать так рекомендуется. В результате не только восстановится справедливость, но и по базам не будет числится, что за конкретных беженцев сейчас получают помощь. В противном случае могут возникнуть серьезные проблемы с оформлением пособия по новому месту жительства.

В качестве заключения публикуем полный текст постановления правительства РП о данном пособии: