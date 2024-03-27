Компенсация 40 злотых за предоставление жилья для беженцев из Украины после 30.06.2024 не будет продлена
Статья доступна на украинском
Все, кто предоставит беженцам из Украины проживание и питание, могут рассчитывать на компенсацию в размере 40 злотых в день на человека. Однако существуют правила и нормы, которые необходимо соблюсти для получения денег.
Кто может рассчитывать на выплаты? Как и где оформить пособие? Когда сделать этого не удастся? Все подробности читайте в материале «Польского консультанта».
Скрыть содержание
- UPD. 27.03.2024. Данная субсидия будет отменена после 30.06.2024
- Ограничение срока выплат
- Кто может претендовать на пособие?
- Какой размер выплат?
- Как получить 40 злотых за беженца из Украины?
- Учетная база данных
- Что делать, если владелец выгоняет беженца, получая пособие?
UPD. 27.03.2024. Данная субсидия будет отменена после 30.06.2024
Польское правительство официально объявило о намерении не продлевать действие нормы, предполагающей выплату 40 злотых в день за предоставление проживания и питания украинским беженцам после 30 июня 2024 года. Останутся только места коллективного проживания.
Ограничение срока выплат
Представитель польского правительства официально подтвердил, что после 120-дневного периода данное пособие для широких масс продлеваться не будет. При этом въехавшие недавно и еще не истратившие свой период, могут принести субсидию своим домовладельцам.
Вместе с тем, существуют категории иностранцев, для которых возможность являться основанием для данного пособия сохраняется. К ним относятся лица в Статусе УКР:
- Имеющие инвалидность.
- Пожилые люди.
- Беременные женщины.
- Родители, воспитывающие деток до 12-месячного возраста.
- Родители, у которых трое или более детей.
Весь дальнейший материал необходимо воспринимать с учетом вышеизложенных сведений.
Кто может претендовать на пособие?
Это один из самых насущных вопросов. Может ли получить пособие иностранец? Обязательно ли являться собственником помещения?
Статья 13 Специального закона указывает, что рассчитывать на выплаты может «любой владелец, в т.ч. и физическое лицо, ведущее домашнее хозяйство, которое обеспечивает проживание и питание граждан Украины [имеющих статус UKR — ПК]».
При этом ни в Спецзаконе, ни в отдельном Постановлении польского правительства (текст можно увидеть в конце статьи), регламентирующем порядок выплат данного пособия, нет ограничений ни по гражданству, ни по типу собственности. Соответственно, рассчитывать на выплаты могут и иностранцы, в том числе владеющие помещением на правах аренды.
Нет и ограничений по уровню родственных связей между беженцами и лицами, предоставляющими помещение и питание. Это ответ на вопрос многих читателей: можно ли получать пособие, поселив к себе бабушку, тещу и т.п.?В майских (2022 года) поправках к закону обозначено дополнительное требование – иностранец, за которого может быть назначено пособие, обязан иметь PESEL. Без этого в выплатах могут отказать. При этом обратной силы у закона нет, поэтому пособия, срок проживания по которым обозначен до 30.04.2022, подаются по старой схеме, без обязательства предоставить идентификационный номер.
Нужно ли согласовывать с собственником арендуемого помещения факт размещения беженцев?
Еще один крайне важный момент. В art.69 Specustawy имеется положения, что для заключения разового договора аренды с беженцем не требуется разрешение собственника на проживание беженца и членов его семьи. Однако такой договор должен быть утвержден нотариально и содержать точную даты окончания (выезда).
С одной стороны, все очевидно – разрешение собственника не требуется. Но есть и другая сторона. Например, если в договоре между собственником и арендатором прямо указано на недопустимость субаренды, проживания не указанных в контракте лиц или другие аналогичные положения. В таком случае возражать против поселения беженцев владелец не может, но разорвать договор с самим арендатором право имеет. Этим могут пользоваться недобросовестные арендодатели, чтобы самим получать пособия на беженцев.На практике это выглядит так. Если в договоре нет ограничений, можете заселять беженцев и получать выплаты. Если ограничения есть – этот момент надо согласовать с арендодателем, причем в письменном виде.
Какой размер выплат?
Размер пособия установлен в размере 40 злотых на каждого человека (беженца), вне зависимости от возраста. Суммарно получать пособие можно на период не более 120 дней (напомним, что до мая 2022 года срок был вдвое меньшим — 60 дней). Однако воевода, своим решением, может вводить дополнения по конкретным случаям, и увеличивать этот срок. Есть также исключения, о которых говорилось выше (матери-одиночки, пенсионеры, инвалиды и т.д.).Важный момент – пособие выплачивается за прошедший период (дата начала – не ранее 24.02.2022). То есть заявление подается на выплаты за период, который беженцы уже прожили в предоставленном помещении, и не может назначаться вперед. Кроме прочего, это говорит о том, что торопиться с подачей заявления не стоит.
Как получить 40 злотых за беженца из Украины?
Чтобы получить пособие (40 злотых в день за каждого беженца), первым делом необходимо найти жильцов, уже оформивших Статус UKR. Далее:
- Определитесь с бытовыми условиями. Помните, нужно не только поселить беженцев, но и обеспечить их питанием.
- Заключите договор с беженцем. Это может быть любой установленных законом контракт, однако рекомендуется использовать т.н. разовый договор аренды (umowa najmu okazjonalnego). Примерный шаблон в doc-формате можно скачать здесь: 📄 wzor umowa najmu okazjonalnego.
- Соблюдайте достигнутые договоренности. Помните, местные власти вправе проверить и факт проживания, и условия, включая питание.
- По прошествии времени подайте в гмину заявление. Актуальный бланк предоставим далее.
- Заполните специальные карты проживания беженцев (см. далее).
Необходимые бланки заявления и карты вводятся специальным постановлением. Нынешние отражают поправки, продлившие пребывание украинских беженцев до 30.06.2024. Далее предоставляем полный текст нормативно-правового акта, приложениями к которому и указаны бланки заявления и карты:D2024000029701Заполнить документ можно на любом гаджете, но подписи должны быть рукописными. Еще раз напомним, документы подаются за прошедший период. Допустимо подавать несколько заявлений за разные этапы, но в сумме не более 120 дней (если нет решения воеводы о продлении периода). Рассмотрение вопроса о выплатах должно занимать до 30 дней.
Учетная база данных
Создана и ведется специальная база данных, в которой фиксируются все получатели пособия и иностранцы, по которым оно назначается. Сделано это с целью избежать злоупотребления, когда по одним и тем же людям получают средства в разных местах или более установленного срока.
Попытка обмануть систему может быть воспринята, как мошенничество. Со всеми вытекающими юридическими последствиями.
Что делать, если владелец выгоняет беженца, получая пособие?
Данная денежная помощь назначается на период фактического обеспечения проживанием и питанием граждан Украины, на которых распространяется действие Специального закона. В ситуации, когда владелец квартиры выселяет из нее беженца, он может получить денежную помощь только за те дни, когда граждане Украины фактически проживали с ним и получали питание. После этого права на выплаты исчезают.
Кроме того, в заявлении о выплате владелец должен указать период, на который предоставил питание и жилье. Если он представит ложную информацию, то как минимум не будет иметь права на выплату, а как максимум будет привлечен за предоставление ложной информации.
Чтобы избежать получения неправомерной выгоды владельцем квартиры, граждане Украины могут письменно уведомить органы местной власти, ответственные за выплату вышеупомянутой помощи.Подчеркнем, нет обязанности направлять такое уведомление, но сделать так рекомендуется. В результате не только восстановится справедливость, но и по базам не будет числится, что за конкретных беженцев сейчас получают помощь. В противном случае могут возникнуть серьезные проблемы с оформлением пособия по новому месту жительства.
В качестве заключения публикуем полный текст постановления правительства РП о данном пособии:rasporyazhenie-40-zlotyh
Остались вопросы? Задайте их:
Каждый нерешенный вопрос – это незаконченное дело, которое висит над нами как облака. Откладывая его, мы теряем время, энергию и даже спокойствие. Не откладывайте решения на потом, а беритесь за них сейчас. Не бойтесь изменений, не бойтесь принимать сложные решения, потому что именно они могут привести к лучшему будущему.
- Под статьей в виде комментария.
- В нашем ТГ-чате.
- Через платную консультацию.
Здравствуйте у меня есть вопрос за 40+ для тех, кто предоставляет жильё для беженцев из Украины: после подачи и рассмотрения заявления, за какой период будет первый перевод денежных средств?
У меня знакомый говорит, что если, к примеру, 20 сентября было составлено заявление, а 6 декабря было всё оформлено, то, мол заплатят только за 10 дней сентября и октябрь, за ноябрь получат лишь в январе, это так?
Антон, среди необходимых документов есть и т.н. карта проживания – график, в котором посуточно указываются дни. Это все дни прошедшие (то есть платить будут за период, который уже состоялся), и, если все верно оформлено, должны оплатить все по этой карте.
Здравствуйте! Меня и двоих детей поселили в квартиру в апреле прошлого года. Через три месяца подселили еще одну семью (тоже 3 человека). Проживаем мы по какой программе я не знаю, но жилье для нас снимает просто частная фирма и конечно же делают они это не от доброты душевной. Мой младший ребенок имеет непельносправность (подтвердили ее в Польше в июле прошлого года), и, учитывая этот факт, сказать что жить в одной квартире двум чужим семьям крайне неудобно — ничего не сказать. От хозяйки квартиры я знаю что за съем и коммунальные фирма платит в сумме около 3500 зл. При том что получают они за нас 7200 (40*6*30 дней) … никакого питания или денежной помощи от фирмы нет. То есть имеется факт что фирма зарабатывает на нас на беженцах под 4000 зл ежемесячно, воруя эти деньги у государства. Но вопрос не в том что нас должны еще и кормить или отдавать разницу в деньгах. Вопрос в другом — представитель этой фирмы наслышан от меня насколько стрессово для меня с ребенком который имеет инвалидность жить в одной квартире, при том что вторая семья абсолютно неконтактная и агрессивная, дети ее старше и часто слышен как они матерятся и ругаются, сплошной ад 24/7… Так вот этот пан Анджей так прямо и говорит — вы должны стиснуть зубы и терпеть. Терпим мы уже больше года. Так вот вопрос в том что он не собирается недополучать 500 зл в мес (так бы обошлись 2 квартиры в нашем городе то есть по 2000 зл каждая вместе со всеми оплатами). Так вот, как я могу защитить свои права в данной ситуации? Отстоять свои права согласно закону Польской Республики. Как можно вывести на чистую воду таких недобросовестных «добродетелей»? Помогите пжл, я готова заплатить за консультацию и помощь
Марина, весь вопрос в Вашей конечной цели. Выселить другую семью Вам удастся навряд ли, если речь идет о частной помощи. Вы можете сообщить в гмину о невыплате Вам помощи и непредставлении питания, и скорее всего владельца жилья накажут. Однако сможете ли Вы после этого продолжать сотрудничать с ним – большой вопрос.
Найдите другое жилье, непонимаю в чем проблема
Добрый день! Скажите пожалуйста легальное пребывание для лиц со статусом укр.продлили до марта 2024,продлили 40+ для многодетных также до марта?
Юлия, период, в течение которого можно претендовать на данное пособие, так же продлен до 04.03.2024. Но сейчас еще решаются технические вопросы, в частности новый бланк карты (документ, в котором отмечают дни проживания для этой субсидии).
Добрый день. Владелец подавал на выплаты ежемесячно, говорит что задержка уже 3 месяца с подачи первого внеска. Как узнать была ли выплата за это время, если нет то будет ли выплачивается за этот период?
Можно ли оформить за прошедший период в другой гмине, в случае если в данной небыло выплат?
Юлия, все вопросы по выплатам курируют гмины. Занимается вопросом администрация по месту жительства.
Добрый день. Имею инвалидность, оформил ее тут в Польше 2 недели назад. Проживаю с семьей в съемной квартире с женой и ребенком уже почти год. Документ на аренду квартиры оформлен на жену. Имею статус УКР и Песель. Подскажите могу я рассчитывать на программу 40+ и на какой период? Что для этого необходимо сделать?
Алексей, на компенсацию за Вас и ребенка может рассчитывать Ваша супруга, как арендодатель. На 120 дней проблем возникнуть не должно. А вот далее – вопрос. По закону, лица с инвалидностью могут быть основанием и для последующих выплат, однако все чаще стали отказывать, ссылаясь на родство с арендатором. Детально могут подсказать только в администрации гмины по месту жительства.
Здравствуйте! У меня есть подозрение, что моими документами воспользовались мошенники для получения выплат 40+. Куда можно обратиться, чтобы это прояснить? И если можно подскажите пожалуйста если я с детьми приехала в Польшу в марте 2022 года и не смогла воспользоваться программой 40+ могу ли я сейчас ею воспользоваться?
Лариса, все вопросы по данной выплате решаются в администрации гмины по месту жительство. У них есть все данные и по тем, кто оформлял, и по тем, на кого оформляли.
Добрый день,скажите пожалуйста,если я оформлю 40+на дочь и внуков и они проживут только месяц и вдруг захотят вернутся домой,получу помощь за месяц или за пол месяца?И если по окончанию их прибывания до месяца я оформлю помощь и деньги еще не получю,а они уедут,хотя проживут месяц,помощь дадут или нет.И для помощи нужен статус укр.?Если она с детьми вьезжала по биометрических паспортах.Спасибо.
Наталья, Вы будете указывать, в том числе, и график проживания по дням. По фактическому времени и будет произведена оплата.
Добрый день. Скажите пожалуйста поляк если предоставляет жилье бежанцам пенсионерам он получает 70 злотых или 40
Светлана, 40 злотых – это и есть пособие для тех, кто предоставляет жилье и питание. Самим лицам с временной защитой деньги официально не положены. Другое дело, что находят способы их оформить на членов семьи, если, к примеру, мать или отец являются официальными арендаторами.
Добрий день. Мій власник квартіри подав документи на 40+ но ему нічого не сказали шо нада приїхати і подать ше раз. Так пройшло багато часу і коли ми поїхали з ним туди разом, дописали місяці потім нам перетворили через 5- ть. Днів і сказали шо нада було до 120 днів. А пройшло 161 день і вони неможуть виплатить. Вопрос а еслі він подать документи заново за март апрель можна так???
Алена, если общий лимит не выбран, можно подавать запрос. Просто будут оплачиваться другие допустимые, этапы.
Здравствуйте! Я и мой ребёнок проживали в семье 1,5 мес. Продукты покупала и готовила себе сама, частично что-то они давали. После невыносимого унизительного отношения от хозяина дома я вынуждена была уйти в дождь будучи больной и с больным ребёнком (отработав у него по дому как домработница). После того как съезала, я позвонила в Гмину и сообщила о том, что там не проживаю. Только недавно я узнала, что тот пан получил деньги за 2 месяца, а не за 1,5. Могу ли я спустя время восстановить справедливость? Получается мой звонок не принёс результата. П.с. мне ещё приносили чеки, если они купили лекарство.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, если арендодатель не хочет оформлять программу 40+, я могу оформить ее сама на ребенка 4 года , который будет жить со мной?
Юлия, можете, если уверены, что арендодатель сам не оформил это пособие.
Здравствуйте! Я как арендатор хочу подать на 40+ для украинцев, договор аренды у меня без какой либо печати просто распечатанный лист с правами сторон и подписан мной и собственником квартиры. Подойдёт ли такой договор или есть определенные требования?
Екатерина, в большинстве случаев простого договора достаточно. Теоретически гмины могут вводить свои дополнительные требования, но на практике я пока не встречала таких усложнений.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, семья с 5ти человек(трое несовершеннолетних)приезжает во второй раз в Польшу для них снята квартира, через знакомую, которая оформила на себя жильё. Семья раньше не использовала помощь 40+, но пробыли около 2х месяцев в Польше.В таком случае чкак будут начисляться 40+ и можно ли вообще подавать документы?
Заранее, благодарю Вас за помощь!!!
Александр, если пособие на указанных людей ранее не получалось, то его можно оформить, в том числе и задним числом. Оформляет владелец жилья, в том числе и тот, на кого оформлена аренда.
К сожалению, иногда в аналогичных обстоятельствах гмины стали отказывать, объясняя тем, что якобы люди уже долго находятся в РП. В этом случае необходимо предъявить им соответствующий пункт закона и доказывать свое право.
Добрый день. Когда мы только приехали в Польшу, то нашли работу без какого-либо трудоустройства (нелегалы, в общем). Нас Пан возил подписывать какие-то документы для оформления ребенка в школу и сказал, что нужно нас прописать якобы у него, что бы дочь приняли в эту школу. Так вот, спустя месяца 4 мы узнали, что он оформил на нас помощь 40+, но условия, на которых мы должны были жить не соблюдал (т.е. еду не предоставлял и за жилье снимал часть ЗП). И нас таких на заводе было более 15 человек. На прямой вопрос «Вы оформляли на нас 40+» сделал вид, что не понимает, о чем мы говорим
Куда мне обратиться, чтобы этот Пан ответил перед законом
Евгения, Вы можете обратиться в муниципалитет по месту жительства. Однако стоит оценить все риски. Например, если в результате разбирательства выяснится факт нелегальной работы, проблемы могут быть и у него, и у Вас.
Здравствуйте!У меня вопрос, может кто сталкивался с таким уже,прошу помочь. Многодетная семья с 5ти человек едет в Польшу им знакомая на свое имя сняла жильё и предлагает оформить 40+!Смогут ли все члены семьи получать эти деньги, если муж будет работать вместе с женой?
Заранее благодарю за помощь!
Александр, если аренда на знакомую, то она и может оформить на всех проживающих. Если аренда будет на кого-то из членов семьи, то оформить сможет он – на остальных.
Добрый вечер,я приехала в Лодзь 4-октября,жильё не могу найти пока,у меня подруга снимает квартиру и взяла жить к себе,Могу ли оформить денежные средства-за жильё.40-злотых,Или как это можно оформить,Спасибо
Мария, Ваша подруга, как арендатор, может оформить эту помощь на Вас.
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Семья 06.10 заселилась по программе 40+. 7.10 хотели идти делать песель, но им просто люди говорят, что пока хозяйка их не зарегестрирует им песель делать нельзя. Скажите пожалуйста, так ли это? Имеет ли оформление песеля отношение к этой программе?
Алена, прямой связи нет. Более того, пособие могут и не выплатить без ПЕСЕЛЬ УКР – такие случаи были на практике. В любом случае получению PESEL UKR данной программе никак не мешает.
Здравствуйте, я с сыном проживали в семье 3 недели, они оформляли на на нас выплату 40+. Сказали нам что им дали отказ. Но я подозреваю что они получают эту выплату всё 3 месяца. Куда я могу пойти спросить это? Где мне можно это проверить? И если они получают, то где мне писать заявление что я у них проживала только 3 недели и они нас выгнали? что бы в дальнейшем не было проблем у меня. Пусть вернут деньги государству за махинации.
Карина, этими вопросами занимается гмина по месту жительства.
Скажите пожалуйста мой муж работает на заводе жильё они предоставляют из зарплаты высчитуют за жильё как нам можно оформить 40+ трое взрослых и двое детей
Татьяна, если есть договор о предоставлении жилья (аренда, субаренда и т.п.), то тот, на кого он оформлен, может подать документы на других членов семьи.
Я мама 3 детей, проживаем в селе в Польше , получаем по программе 40+ и далее , старшая поступила в университет в Селельце, едет в общежитие и нам в гмине сказали перестанут платить поскольку она не сигами будет проживать! Не понимаю почему перестанут выплачивать ! Мы же ее содержать и далее будем !
Правильно ли нам отказывают в выплатах подскажите куда обратиться , ведь это не логично, мы и далее многодетная семья ! Старшей исполнилось 18 но ввиду того что учиться имеем статус многодетных и далее.. помогите разобраться в ситуации мы же И содержим старшую сами
Анна, к сожалению, все верно Вам сказали. Официально это не пособие для беженцев, а компенсация владельцам недвижимости, бесплатно предоставившим беженцам жилье и питание. Просто Вы, по всей видимости, как арендатор, так же имеете право на это пособие для других членов семьи. Но если фактического проживания кого-то не будет, то и оплаты за это не будет.
Подскажите, если хозяйка квартиры умерла и не успела подать следующее заявление, может ли её близкий родственник подать за неё?
Олеся, подать может тот, кто владеет предоставленной недвижимостью. Собственник или арендатор. Если Вы официально снимаете жилье, то можете подать сами на остальных членов семьи. Если нет, то утоните, кто вступил в наследство.
Как онлайн оформить помощь 40 плюс ?
Здравствуйте, снял квартиру для семьи предоставил все документы и теперь жду но деньги не приходят уже полтора месяца, как долго ждать? И может ли это быть из-за того что родители не прописаны в этой квартире?
Добрый день. Мы многодетная семья, с 1 мая снимаем квартиру самостоятельно по договору аренды. Скажите пожалуйста, может ли муж подать на жену и детей документы для помощи 40+ за 4 месяца? Спасибо.
Оксана, если за Вас никто не получал ранее это пособие, то может подавать заявление тот, на кого подписан договор аренды, на других членов семьи.
Добрый вечер! Скажите вы подавались сразу на 4 месяца ?
Добрый день! Могу ли я где то узнать на какой период и кто получил компенсацию 40 злотых? У меня есть подозрение, что подали за период когда я с детьми уже не жила в квартире. Заранее благодарна.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, сколько человек может брать к себе поляк, есть ли какие-то нормы по площади,которая распределяется на человека? Спасибо!
Леонид, прямых ограничений нет. Конечно, если будет указано, что проживает «300 человек», это скорее всего приведет к проверкам.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если я заключаю договор аренды на квартиру, и в этом договоре есть пункт о запрете субаренды без согласия арендодателя, но при этом в приложении к данному договору есть заявление собственника о согласии на проживании дополнительных лиц ( список членов моей семьи), могу ли я оформить выплату 40 злотых на этих членов семьи? Спасибо!
Яна, проживание дополнительных лиц – это не всегда возможность субаренды. Надо смотреть на формулировки. Но лучше получить отдельное одобрение в письменном виде, и быть уверенной, что владелец сам не подавал документы на пособие.
Доброе утро! Подскажите пожалуйста где можно в Варшаве оформить 40+? Желательно рядом с центром
Доброго дня. Ми приїхали 02.03.2022 р. в Польщу, місяць проживали у рідного дядька. Заплатили йому 1500 зл за 1 кімнату( як він сказав за комунальні послуги), харчувалися за власний рахунок. А він на нас отримував 40 злотих. З квітня виняйняли житло і отримуємо 40 зл. на себе. Чи можемо ми подати на нього скаргу, щоб він повернув ці кошти в державу, які отримав від держави обманом?
Доброго дня як і можна взнати чи оформили на тебе 40 + і чи отримали кошти
Яся, только через муниципалитет, и то гарантировать, что информация будет предоставлена, нельзя.
В гмине сказали, что срок 120 дней от пересечения границы после 24 февраля. Если заехал 02 марта и нигде не арендовал и за тебя никто ничего не получал, то после 30 июня никаких выплат никто не может уже получить. Верно ли это?
Добрый день.Подскажите пожалуйста,а если из троих детей,старшему через месяц будет 18лет, выплаты по 40+продолжатся?Заехали 28.06.22
Виктория, пособие начислялось на человека вне зависимости от его возраста. Другое дело, что с 01.07.22 данное пособие более не продлевается.
120 дней с даты заезда в Польшу или с даты начала проживания на квартире , хозяин которой согласился принять у себя? А то заехали в апреле, жили у знакомых просто так. Все поменялось и надо идти на квартиру, ходили в мопс спрашивали, сказали что у нас есть 120 дней по закону. Нашли квартиру, хозяйка пошла в мопс и ей сказали что не будут платить 120 дней, а только то что осталось от 120 дней со дня въезда в страну. Что из 2 вариантов правда?
Алексей, 120 дней – максимальный срок, за который могут выплачивать данное пособие.
Доброго дня, шановні!
Якщо ми заїхали 25.03, то виплати будуть 120 днів з цієї дати?
Станислав, выплаты будут за тот срок, на который подаст владелец жилья, который предоставил Вам проживание. И выплату будут ему.
Если ты есть опекуном несовершеннолетнего он может дальще получать выплаты или нет
Может. Но в статье это забыли указать.
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, как составить письменное разрешение хозяина квартиры на то, что мы подселим беженца? В нашем договоре аренды имеется пункт о том, что мы не имеем права подселять кого-либо. Как я поняла, можно просто к договору подкрепить письменное разрешение хозяина квартиры? Как это разрешение написать?
Спасибо.
Алена, если в договоре есть запрет, этот пункт надо менять (если владелец согласен). Для этого или перезаключать договор, или подписывать дополнительное соглашение, где указывать, что «пункт такой-то следует читать…».
Здравствуйте, поселился в квартиру в мае. Хозяева сказали, что будут помогать в течении 4 месяцев (мы не платим за квартиру). Увидел новость, что с 1 июля отменяют выплаты. Я не могу понять, хозяин будет получать выплату после 1 июля ?
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, я в Польше с октября, в апреле ко мне смогли приехать моя мать с моей дочерью, с Херсона. В мопсе сказали что я должна сама их содержать, и помощь 40 зл меня не касается. Договор на аренду жилья оформлен на меня, арендодатель не против проживания родных со мной, маме 70,дочке 14,работаю только я, обеспечиваю всем необходимым. Меня обманули? Могу ли получить эту помощь? Заранее спасибо
Натали, пока программа действует, при наличии договора аренды на Вас (если в нем прямо не указан запрет), Вы имеете право на дотацию.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста где можно узнать когда подавалась заявка на 40злотых на человека, хотелось бы знать, дурят нас и как долго
Андрей, вопросом занимается администрация гмины, но насколько они обязаны предоставлять Вам такие сведения – вопрос очень неоднозначный.
Администрация гмины относиться в последнее время очень прохладно к проблемам UKR. видно ждут новых изменений к Спецуставе…
Здравствуйте, мы заехали на безплатное жильё 1апреля.Как долго мы можем жить сдесь. У меня двое детей 2и16лет
Наталья, закон никак не ограничивает или определяет эти сроки. Это зависит от намерения тех, кто предоставил Вам жилье. Если разговор о том, какой срок они будут получать пособие в 40 злотых, то не более 120 дней. Но предоставлять или нет Вам место жительства – это их решение.
Ми проживали с 1 апреля по 1 июня на квартире и платили хозяйке она в нас взяла копии паспорта и сказала що оформит 40 злотих вдень и вернёт за квартиру но она не вернула
Здравствуйте хозяйка квартиры которую снимает моя сестра ещё до 24.02 оформила 40 зл нас (4чел),мы приехали 4.03, нам помогает 1 раз в неделю могут привезти продукты по своей инициативе,все наше содержание на плечах сестры,также оренду и коммунальные сестра продолжает дальше платить. Сейчас мы им сказали что хотим оформить на сестру , они ответили что идите узнавайте без проблем и что они не знают про такую помощь,я просто вспомнила что видела у них распечатанные документы которые нужны для оформления и приходил инспектор проверял нас. Подскажите как нам правильно поступить.
Ирина, если пособие на Вас уже оформила владелица квартиры, то получить еще одно не получится. Только если владелица откажется – не будет подавать за какой-то период, если он еще остался. В сумме не более 120 дней.
Пан поляк предоставил жильё в хостеле. Питаемся за свой счёт. При получении компенсации в виде 40зл.,я могу рассчитывать на определенную сумму т.к.меня не обеспечивали питанием?
Только если договоритесь с поляком. Официально – это деньги для него, а не для беженца.
Добрый день, я с дочкой пересекли границу 7.03 позже нашла жилье и подписала умову на себя ,мне сказали ,что получить помощ можно олько на дочку, почему так? Я ведь тоже приехала с ней в один день?
Потому что помощь предоставляется не беженцам, а людям, предоставившим беженцам жилье. В данном случае жилье предоставили Вы (оно принадлежит Вам на правах аренды). Соответственно, заплатят Вам, но только за того, кому Вы это проживание и предоставили, т.е. на Вашу дочь.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, где можно узнать получает ли владелец выплаты или нет. Данные на оформление помощи у меня собрали. Но говорят что оплата им за моё проживание не поступает и требуют за жильё от меня оплату.
Ирина, если где-то и могут подсказать, то только в местной гмине. Но надо понимать, что данный вид выплат и не поступает систематически. Их оформляют задним числом за некоторый прошедший период. Например, прожили Вы месяц в предоставленном помещении, владелец идет в гмину и за этот месяц оформляет выплаты. Сделать это он может и за любой другой период, но не более 120 дней.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, сегодня пришла в хостел мне сказали что могут оформить только 20злотых вдень а не 40 скал как часник им дают 20,и еду или деньги на еду он не будет предоставлять
Алена, данные выплаты назначают не беженцу, а владельцу жилья за предоставление беженцу бесплатно проживания и питания. Если владелец предлагает вместо питания средства, посчитайте, может это и не самый плохой вариант. Но тут я рекомендовать что-то точное не могу, решать только Вам самой. Просто помните, что эти 40 злотых вовсе не для Вас.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, я с сыном планирую снимать жильё, могу я оформить договор аренды на себя , а на сына оформить 40 зл ? Сыну 11 лет. Это не будет противоречить закону?
Спасибо
Татьяна, сомнительно. Вам же надо подписать договор с «беженцем», а Вашему ребенку только 11, значит за него подписываете Вы. Получается сама с собой подписываете договор. Вряд ли это примут.
Здравствуйте,подскажите пожайлуста,если мы две недели жили у одних хозяев бесплатно,они оформили 40 зл,потом у других 2 недели,они тоже оформили,теперь мы живём у третьих- они смогут получить эту выплату?Спасибо
Юлия, смогут. Каждый за свой период, но не более чем за 120 дней в сумме.
У нас такая же ситуация,живём за свой счёт.
Ми мешкаемо у хозяина ,він нам надає 1000 злот на 4 особи кошти на харчі, уся інша сума каже що ця виплата за оренду. По квітанціі оренда 400-+злот в місяць. Питання,як ця сума за 4 особи повина 4800 злот розподіляються?
Виктория, по закону владелец жилья должен предоставить вам бесплатное проживание и питание. Как и куда он тратит компенсацию от государства Вами никак не контролируется. Если Вы недовольны предложенными услугами, можете сменить место жительства либо обратиться в гмину с жалобой.
Доброго вечора! Цю заяву 40 зл має подавати той хто прийняв нас ,чи ми самі?! І коли це подається в період як ми живем чи коли з’їжаєм ? Як правельно зробити щоб пан получив на нас виплату?
Добрий день,договор с хозяйкой квартири не складали,вона сказала пока государство платитиме стільки і житимете,я живу з 6 квітня, зараз вона сказала,що виплатити закінчилися до 26 травня вам треба з’їхати (харчувалася з дочкою за свої кошти)
Чи має вона з нами так поступати? Мені з дочкою не має куди іти , будласочка дайте совет,бо я буду просто на вулиці (
Виктория, к сожалению, предоставлять или нет место проживания – это право владельца. Вам стоит до наступления указанной даты обратиться в ближайший информационный центр или центр помощи. Адреса можно посмотреть здесь и здесь.
Добрый день! Подскажите пожалуйста , я с сыном приехала в Польшу из Украины 26.02 муж в Польше работает уже 5 лет ! С 1 апреля снял нам с сыном квартиру, оплачивает её, содержит нас, работы у меня пока нет( может ли он подать заявление на помощь 40 злотых и когда это лучше сделать в нашем случае?! Спасибо большое за помощь
Ирина, может, если субаренда не запрещена его договором аренды. Ему надо подписать с Вами Umowa użyczenia lokalu (что это такое можно посмотреть здесь). Заявление о выплатах подается за прошедший период, но не более чем на 120 дней.
Спасибо большое,Юлия, подскажите пожалуйста такой момент, Umowa użyczenia lokalu она подписывается у нотариуса? А есть в Польше государственные нотариусы,потому как частные это очень дорого,муж когда подписывал договор аренды это обошлось почти в 500 злотых!
И скажите пожалуйста заявление нужно подавать каждый месяц за прожитый период или прожить 120 дней и только потом подавать заявление! Спасибо большое за информацию
Ирина, нет обязательства заверять Umowu użyczenia lokalu натариально. Простой письменной формы будет достаточно.
Подавать документа можно как за все 120 дней разом, так и отдельными периодами.
Здравствуйте скажите пожалуйста если уже подали заявление на 40 злотых но период получился 22 дня это был апрель месяц и нам не объяснили что и как нужно сделать но мы ещё проживаем на тех же условиях нам предоставляют и жильё и питание что можно сделать или как правильно поступить нашей хозяйке квартиры в этой ситуации, потому что я так поняла что подаётся одно заявление за весь период проживания. А как же тогда сейчас продлили срок до 120 дней что нужно сделать . Можно ли будет подать новое заявление?
Ольга, число заявлений неограниченно. Подавать можно за несколько периодов, но не более чем 120 дней в сумме.
Ни как, только с их слов,у нас занчваюся2 месяца и хозяин не хочет продлевать ещё на 2, говорит что ему не чего не заплатили за первые месяцы
Здравствуйте, скажите пожалуйста, если мы живём у родственников, они снимают жильё без договора на аренду, могут ли они оформить данное пособие? Спасибо)
Наталия, оформить может владелец жилья, в том числе и тот, кому оно принадлежит на правах аренды. Но если договора нет, то и подтвердить аренду невозможно. Соответственно, выплаты скорее всего не назначат.
Если я сама себе снимаю жильё и плачу за него, могу ли я оформить на себя саму эти выплаты ?🙊
Нет, такой возможности нет.
Здравствуйте, если мы с семьей приедем в Польшу в конце мая и нам бесплатно предоставит хозяин квартиры жилье и питание, то сколько времени ему будет длятся эта компенсация? 120 дней с момента нашего прибытия? Столько, сколько мы будем у него проживать, примерно с июня по сентябрь включительно или 120 дней уже отсчитываются с какого-то периода?
Светлана, он может подать на компенсацию за любой период Вашего фактического проживания у него, но в сумме не более, чем на 120 дней.
Здравствуйте, скажите пожалуйста,как правильно поступить.Нам предоставили жилье и питание,но за это брали 17зл в сутки,жили типа в гостинице по 5_6 человек в комнате на 16 кв.м,в том числе с детьми.Мы заехали в Польшу после 24.02.,прожили с 20.04.по 5.05.Сейчас с нас требуют номер Песель,так как хотят оформить помощь по 40зл с укр.компенсацию.Мы уже проживаем на другом жилье и нас оформили другие хозяева сразу через уженд и денег за жилье не берут,но мы питаемся за свой счет.Вопрос,должна ли я дать номер Песеля бывшему хозяину,где я платила 17зл,чтоб он получил компенсацию ?мне он утверждает,что его жилье стоит 70зл в сутки и поэтому я платила эти копейки ему,типа доплата.Но вы бы видели эти тесные условия где люди сидят на головах друг у друга.Я просила мне вернуть мои деньги,а он не хочет,потому что ему не выгодно
Светлана, нет, Вы ничего не должны прежнему арендодателю. Выплаты в 40 злотых положены людям, бесплатно предоставляющим жилье и питание. В остальных случаях – по условиям договора.
Здравствуйте! 11 мая будет 2 месяца как нам представили жилье. Но я бы хотела переехать жить в арендованную квартиру (не очень устраивают условия, которые нам хозяйка поставила, меньше стирайте, купайтесь и т.д., да и питания у нас за свои деньги). Так вот если мы переедем, могут ли нам ещё за 2 месяца компенсировать проживание? Или нужно платить их своего кармана?
Ольга, компенсация в 40 злотых на человека – это выплаты для арендодателя, который предоставляет жилье беженцам бесплатно. Если Ваш новый арендодатель не собирается сам получить эту компенсацию, то один из членов семьи может подписать на себя договор аренды, а после заключить субаренду с остальными членами семьи. В таком случае можно будет претендовать на компенсацию для этих остальных членов семьи.
Однако оформлено должно быть все предельно точно, а владелец жилья не должен подавать документы на компенсацию тем же людям.
Здравствуйте Юлия! Прошу проконсультируйте..читал подобный вопрос вам уже задавали,но всё хочу прояснить: Я — отец ,моя жена и 3-е несовершеннолетних детей Приехали в Польшу 10марта ,сняли квартиру и заселились 12.03.22 по договору найма ,оформленного на меня .Сразу пошёл официально работать, жена не работает с малышом и старшими сыновьями дома,один ходит в местную школу..Вопросс: могу ли я как арендатор квартиры подать документы на помощь 40 зл. за содержание своих родных..?Реально почти всю зарплату отдаю за квартиру и компослуги.. Да ещё получили Peseli и жена оформила 500+ на себя,но ещё не получала..не знаю как то может одно другому касается или..? Прошу ответ по моему вопросу ,и если можна подавать то ,когда лучше сейчас или подождать? Я понял что помощь за прожитые время..? Спасибо большое!
Алексей, если все оформите правильно, то можете получить компенсацию. Пособие на детей в данном случае значения не имеет.
Подавать теперь можно на срок в 120 дней. Делается это задним числом, т.е. когда эти 120 дней пройдут. Но допускается и подача документов за части сроков. Выбирать Вам – как будет удобно.
Скажи пожалуйста как узнать получают на нас деньги 40злотых в день?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста ,если знакомый украинец ,работает в Польше, после начала войны снял для нас квартиру ,но договор аренды оформлен был между хозяином квартиры и фирмой на которой работает знакомый ,а в договоре он указан как орендатель. Может ли он рассчитывать на выплаты ,если он приютил семью из 5 человек.Спасибо
Юлия, если он арендатор, и договор аренды не запрещает ему субаренду, то, заключив договор с Вами, он сможет рассчитывать на выплаты.
Здравствуйте. Если моя жена сделала обычный песель ещё до 24 февраля, но потом выезжала на Украину забирать детей и получила статус беженки. Можно ли ей сделать специальный песель.
Анатолий, если супруга уже получила статус УКР, то все необходимое она сделала. Дополнительный ПЕСЕЛ не нужно получать. Все возможности у нее уже есть.
Если я что-то не так поняла, поясните вопрос.
Здравствуйте. Видела допись, что в определенных случаях, по решению гмины, можно продлить выплату в 40 злотых за человека в сутки. Подскажите пожалуйста, что для этого нужно? В каких случаях продлевают эту выплату?
У нас очень большая семья (8деток и я) так как малышу только 9 месяце я не могу выйти на работу, плюс и так это сложно. Может ли наш арендодатель продлить эту выплату на нас?
Александра, если есть возможность подождать до конца текущего месяца (апреля 2022), то лучше ею воспользоваться. Хотят продлить этот период еще на 60 дней, и обещают распространить на всех.
Если же ждать уже невозможно, с ходатайством о продлении должен обращаться Ваш арендодатель к воеводе.
Огромное спасибо за ответ ❤️
У нас 7 июня будет два месяца. Но уже много чего узнавала. И переживаю,что останемся на улице…
Добрий день. Виплати 40 злотих господарям надаються лише за 60 днів? А як нам бути далі? Роботу знайти важко, а оплачувати квартиру нам немає чим. Що робити, якщо господарі попросять нас звільнити кімнату, бо їм оплати за нас вже не буде?
Наталья, к сожалению, это норма закона. Мы ничего изменить не может. Ходят слухи, что могут продлить этот период, но пока только слухи.
Добрый день. Помощь назначается на 60 дней. А может ли беженец 60 дней жить у одного хозяина, тот получает выплату, потом 60 дней у второго хозяина, он тоже получает выплату? Или 60 дней на одного беженца, независимо от количества хозяев?
Павел, интересный вопрос. Закон ограничивает арендодателя 60 днями. Про арендатора детально не прописано. То есть получается, что теоретически можно. Но как на практике обстоит – пока не знаю.
Добрый вечер . У нас семья из 5 человек , мы приехали в Польшу 20 марта 2022 года. Оформили Песел . Жили в хостеле 20 дней , оплатили около 3000 злотых, теперь переехали и снимаем дом за 150 злотых в сутки . Можем ли мы как то расчитывать на эти 40 злотых в день ? Или это нужно было сразу договариваться ?
Виктория, если арендодатель не против, если договор не запрещает субаренды, можно пробовать. Заявление все равно подается задним числом, за фактически пройденное время.
Добрый день, скажите пожалуйста, может ли эти все документы заполнить и подать онлайн? Если есть электронная подпись. Или только лично прийти в гмину и подавать? Если можно онлайн то по какой ссылке?
Лариса, некоторые гмины подобное практикуют, но, к сожалению, далеко не все. Надо узнавать на месте. Посмотрите их сайт.
Добрый день. Поселила к себе сестру с ребёнком, песель делать не хотят, можно ли оформить выплаты 40 злотых без песеля?
Виктория, нет. Только те, кто получил специальный PESEL (Статус UKR).
Здравствуйте! Мы приехали с Украины 4 марта. Остановились у знакомой которая живет тут уже несколько лет и работает. Она нам помогла арендовать квартиру. Хозяйка согласилась только чтоб умову на себя оформила моя знакомая. Потому что она тут работает. Она же и заплатила ей за полгода и каунцию со своего счёта за нас. А теперь мы узнали за такие выплаты, сказали хозяйке, она говорит не положены выплаты , потому что мы заплатили. Но почему нельзя оформить Выплаты хозяйке или моей знакомой на нас? И вернуть нам деньги. Ведь мы живем с сестрой , племянницей и мои дети 6 и 9 лет. Не работаем. Сложно я думаю всем сейчас. Почему же если государство помогает нельзя воспользоваться помощью?
Ирина, это помощь не для беженцев. Это помощь для владельцев (или арендаторов) квартир, которые обеспечили бесплатным проживанием и питанием беженцев. Если бы хозяйка подписала договор с Вами, она бы могла получать эти деньги (а не Вы).
Если хозяйка не против, Вы можете подписать договор субаренды с Вашей знакомой. Получится, что она предоставляет Вам жилье. Тогда она сможет рассчитывать на эти деньги. Но, опять же, она, а не Вы.
Подскажите пожалуйста, я снимаю комнату за свои деньги, заехала ещё до войны, ко мне приехал ребёнок после войны, хозяйка повысила из-за ребёнка оплату на 200 злотых больше, питаемся естественно сами. Когда я ей рассказала за 40 злотых, она ответила что тогда за ребенка 200 брать не будет, а остальные деньги это ее, за то что она хозяйка квартиры. Как быть? Разве это правильно?
Нет, оформляйте помощь на себя за ребёнка!
Добрый вечер!
Мы арендуем квартиру за личные средства.Семья муж, я и трое детей! Приехали в Польшу 12 марта
Может ли муж подать заявку от своего имени, что он снимает жильё и даёт питание своей семье! И получить по 40 злотых на каждого??
Если нет, то возможно есть какие то программы компенсации за аренду жилья! Поскольку мы оба не можем найти здесь работу! Спасибо за ответ
Марина, в законе нет запрета на получение выплат 40 злотых мужем-арендатором, поселившим к себе жену и детей. Однако поселенным обеспечивается не только жилье, но и питание. Возможность этого могут проверять, что при отсутствии дохода вызовет подозрения. К тому же надо смотреть договор – разрешает ли владелец субаренду, а именно так и придется оформлять Ваши с супругом правоотношения на это жилье.
Что касается субсидии на жилье, то она есть. Но условия там достаточно сложные. Посмотрите по этой ссылке.
Помогите пожалуйста разобраться, я и трое детей(двое несовершеннолетних)..хозяйка с нас берет 120злот за сутки, при этом она отксерила наши документы..получается она и с меня прлучает и с государства получит? Это разве законно? Итого 280злот за сутки выйдет? Куда можно обратиться в этом случае?
Татьяна, рассчитывать на 40 злотых в день могут только те, кто бесплатно поселил к себе беженцев и обеспечивает их еще и питанием.
Добрый день! Подскажите пожалуйста для этой выплаты, нужно ли оформлять статус беженца? Или песеля достаточно ?
Евгения, если Вы получали специальный PESEL (Статус УКР), то этого достаточно.
Помогите пожалуйста разобраться, 40 злотых это на человека в день, я так понимаю!!! У нас семья 3 человека, я и двое деток!!! За месяц
получается 3600!!! Нам здала хозяйка квартиру за 1200 стоимость аренды квартиры за месяц, на условии, что аренду оплачивает государство, коммунальные мы сами, а за питание никто даже не упомянул!!!
Ольга, 40 на каждого человека. Но только это не самим беженцам выплачивают, а как раз хозяевам, предоставляющим жилье и питание.
40 злоттых распространяется на беженцев с Украины через Румынию..
Добрый день, девушка пересекла границу Польши 10.03, обратилась за песелем, назначили на 23 мая… Может ли она выйти легально на работу до получения песеля?
Ольга, работать граждане Украины могут без разрешений вне зависимости от имеющегося статуса. Главное – законное пребывание. Но PESEL – это прежде всего налоговый идентификатор, и для начисления зарплаты (уплаты налогов) он нужен. Если до первого начисления успеет получить, можно начинать работать. При условии, что работодатель не против.
Не понятно, каким образом будут проверяться условия проживания беженца, если вньосек подается после проживания беженца, т.е. по факту беженца уже может не быть?
Подскажите пожалуйста, если я заехала на территорию Польши 08.03.2022 и с 21.03.2022 выхожу на работу.
Положена ли данная выплата пани у которой я проживаю?
Инна, да, если все верно оформит.
Добрый день.
А онлайн тоже можно оформить заявку?
Алена, только если конкретная гмина предоставляет такую возможность.
Здравствуйте!
Дочь с сыном выехали в Польшу после 24 февраля,к отцу.
Питались и оплачевали жилье сами.
Отец оформил пособие и деньги присвоил.
Никакой помощи детям не оказывает.
Воспользовался случаем нажиться на детях.Что в таких случаях делать, куда обратиться,чтобы отец выплатил и они могли компенсировать вытраты?
Галина, выплаты положены лицу, предоставившему жилье. Юридически он ни с кем делиться и не должен. Если хотите его наказать, пусть сообщат, что он не предоставлял питания, как положено по закону. Но деньги детям все равно не вернут. А у отца могут быть серьезные проблемы.
Здравствуйте!
У меня такая вот ситуация, в Украине у меня находится гражданская жена, я нахожусь в Польше, она должна была лететь ко мне в Польшу 13-го марта 2022 года, а 24-го февраля начались боевые действия на территории Украины, город в котором она проживает приграгичный и был оккупирован самый первый, буквально за несколько часов, она не смогла выехать и сейчас выехать никуда не может потому что везде война! У неё был билет на самолёт Польской авиакомпании, но авиарейсы отменили! Гуманитарных коридоров не предоставляют, из города никого не выпускают, выехать невозможно! Мы с ней, я здесь в Польше, а она в Украине в Херсоне, ожидаем когда прекратятся боевые действия на территории Украины и ситуация немного стабилизируется, чтобы она смогла добраться до Республики Польша! Просто неизвестно когда это произойдёт! Подскажите пожалуйста на неё будет распространятся этот закон от 24.02.2022 г.?
Юрий, закон распространяется на всех, кто заехал после 24.02.2022 непосредственно с территории Украины до даты, которая будет отдельно установлена правительством РП. Когда будет эта дата – никто не знает.
Спасибо, Юлия Владимировна!
Просто пока неизвестно когда прекратится война и когда моя жена сможет приехать в Польшу!
Здравствуйте! У меня такой вопрос. 16 марта я и моя 8летняя дочь пересекли границу Украина-Польша и поехали к родственница в Данию. Но планируем вернуться назад в Польшу. Когда нам нужно вернуться, чтобы успеть оформить легализацию (не статус беженца), чтобы иметь возможность устроиться на работу, а ребёнка определить в школу. И смогу ли я вернуться, если получу в Дании рабочую визу, пока нахожусь сдесь?