Что такое Материнская пенсия или программа Мама 4 Плюс?

Материнская пенсия (польск., Matczyna emerytura) или Мама 4 Плюс – это польская социальная программа для матерей (реже отцов), которые не заработали даже минимальной пенсии из-за того, что вынуждены были бросить работу или не приступали к трудовой деятельности, чтобы воспитать четырех или более детей.

Оформить эту пенсию женщины могут после достижения 60-летнего возраста. Однако претендовать на льготу могут не только женщины, родившие и / или воспитавшие не менее четырех детей, но и мужчины при выполнении определенных условий.

Дополнительное родительское пособие может быть назначено отцам старше 65 лет в случае смерти матери, отказа ее от детей, а также в ситуации, когда она в течение длительного периода времени их не воспитывала.

Какой размер Mama 4+ в 2024 году?

Максимальная сумма Материнской пенсии равна гарантированной социальной пенсии в Польше, что по данным ZUS на март 2024 года составляет 1780,96 злотых брутто.

Эту сумму выплачивают людям, которые:

не получают обычную пенсию или пенсию по инвалидности;

не имеют других доходов, обеспечивающих необходимые средства к существованию.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Однако в случае получения пенсии, размер которой ниже минимальной, дополнительная выплата является надбавкой к полученной пенсии до размера «минималки». Это означает, что величина дополнительного родительского пособия будет равна разнице между самой низкой пенсией (1780,96 злотых брутто в 2024 году) и суммой полученной обычной пенсии или пенсии по нетрудоспособности. Например, если в настоящее время человек получает пенсию в размере 1000 злотых брутто, то дополнительная выплата будет назначена в размере 780,96 злотых брутто.

На сегодняшний день по всей Польше ежемесячно пособие Mama 4+ получают почти 60 000 человек. Дополнительное родительское пособие подлежит ежегодной индексации.

Кто может получать Matczyna emerytura?

Как мы уже упоминали ранее, человек может получать дополнительное родительское пособие, если он / она не имеет дохода, необходимого для поддержания себя, и является:

мамой, которой больше 60 лет, родившей и / или воспитавшей как минимум 4-х детей;

отцом старше 65 лет, воспитавшим как минимум 4 детей, при условии, что мать детей либо умерла, либо бросила детей или не воспитывала их долгое время.

Условия рождения и воспитания или только воспитания детей распространяются на:

собственных детей;

детей супруга;

усыновленных детей;

детей, принятых на воспитание в приемную семью, за исключением профессиональной приемной семьи.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Напомним, что профессиональная приемная семья (rodzina zastępcza zawodowa) – это семья, с которой староста заключает договор о выполнении функций профессиональной приемной семьи, при этом один из воспитателей получает фиксированную ежемесячную денежную выплату).

Как свидетельствуют данные статистики, в Польше очень мало мужчин оформляют такие выплаты: в 99,9% случаев Материнскую пенсию получают все-таки женщины.

Могут ли иностранцы рассчитывать на пенсию по программе Мама 4+?

Помимо указанных выше условий для получения пособия Mama 4 Плюс, человек должен проживать на территории Польши и иметь здесь свой центр жизненных интересов (личных или экономических) в течение не менее 10 лет (после достижения 16-летнего возраста), а также обладать одним из следующих статусов:

польское гражданство;

гражданство одного из государств Европейского Союза или государств-членов Европейской ассоциации свободной торговли (Europejskie Porozumienie o Wolnym Handlu) и иметь право на проживание или право на постоянное проживание в Польше;

легализованное пребывание в Польше (если претендент на выплату иностранец).

В законодательстве прямо не указано, должны ли дети иностранца все это время проживать в Польше, и / или находиться в РП на момент подачи заявления. Однако в перечне обязательной информации есть PESEL детей, то есть какое-то время они находиться в РП должны.

Какие документы нужно собрать для Материнской пенсии?

Чтобы получить дополнительное родительское пособие, необходимо подать специальное заявление (wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające). Бланк можно найти в кабинетах обслуживания клиентов филиалов ZUS или заполнить и скачать далее:

📄 Открыть в отдельной вкладке

Правильно заполненное заявление должно содержать следующую информацию:

персональные данные заявителя: имя, фамилия, дата рождения, номер PESEL (если его нет, нужно указать серию и номер удостоверения личности или паспорта);

адрес проживания (если у человека нет постоянного места жительства, необходимо обозначить адрес места текущего пребывания или последнего места жительства);

адрес для корреспонденции (если он отличается от адреса проживания);

информацию о том, как заявитель хочет получить пособие (здесь нужно предоставить необходимые данные, чтобы в ZUS могли обработать платеж, например, название банка и номер личного банковского счета);

подпись заявителя.

Помимо этого, к заявлению нужно будет также приложить:

информацию о детских номерах PESEL;

заявление о личном, семейном, имущественном и финансовом положении (об этом документе далее чуть подробнее);

иностранный документ гражданского состояния, подтверждающий рождение ребенка, если свидетельство о рождении ребенка не оформлено в польском реестре актов гражданского состояния;

решение суда об устройстве на патронатное воспитание ребенка;

иные документы, которые могут повлиять на предоставление пособия.

Бланк заявления о личном, семейном, имущественном и финансовом положении можно заполнить и скачать далее:

📄 Открыть в отдельной вкладке

В этом заявлении нужно подтвердить, среди прочего:

факт рождения как минимум 4 детей;

факт воспитания как минимум 4 детей;

были ли у заявителя перерывы в воспитании детей, и если да, то как долго и каковы были их причины;

ограничение в родительских правах или лишение их;

факт проживания заявителя в Польше и доказательство того, что после достижения 16-летнего возраста у него есть центр жизненных интересов здесь (по смыслу ust.1a, art.3 Ustawy o PIT); перед подачей заявления на получение пособия необходимо указать продолжительность периода, в течение которого претендент на пособие выполняет это условие;

наличие установленного права на пенсию или пенсию по инвалидности;

получение пенсии или пенсии по инвалидности;

получение дохода от трудоустройства или другой приносящей прибыль деятельности;

наличие фермы и если да, то какова ее площадь;

получение дохода от особых отраслей сельскохозяйственного производства;

получение другого типа дохода;

нахождение под стражей или в тюрьме.

Следует также подтвердить любые другие обстоятельства, которые могут повлиять на окончательное решение о назначении выплаты.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Если заявитель является отцом и претендует на дополнительное родительское пособие, в декларации указывается дата смерти матери детей или дата, когда она отказалась от детей или перестала их воспитывать в течение длительного периода, с документальным подтверждением.

В качестве подтверждения обстоятельств, которые могут быть учтены при рассмотрении заявления, можно подать:

справки компетентного налогового органа, подтверждающие источники доходов или прибыли и их сумму;

справки, свидетельствующие о текущей занятости или другой приносящей доход деятельности и размере полученного дохода или прибыли;

справки, подтверждающие размер других получаемых пособий;

справки из ужонда гмины, подтверждающие тип и размер находящегося в собственности хозяйства;

декларации о размере дохода от фермерского хозяйства.

Не будут лишними и любые другие документы, подтверждающие личное, семейное, имущественное и финансовое положение.

Как подать заявление на Mama 4 Plus?

Заявление и пакет документов для оформления дополнительного родительского пособия можно подать:

лично или через доверенное лицо в любом организационном подразделении ZUS (письменно или устно для протокола)

через почтового оператора.

Как рассматривается заявка на Материнскую пенсию?

Заявление о назначении Материнской пенсии будет рассматриваться председателем Управление социального страхования (ZUS). После рассмотрения документов претендент на оформление выплат получит решение о предоставлении или отказе в праве на пособие.

Если заявитель подпадал под действие социального страхования фермеров и не получает обычную пенсию или пенсию по инвалидности исключительно от ZUS, тогда ходатайство о получении Материнской пенсии будет рассмотрено президентом KRUZ.

Когда в выплате откажут?

Заявитель не получит Материнскую пенсию, если:

имеет право на обычную пенсию или пенсию по инвалидности в размере минимальной и выше;

временно арестован или отбывает наказание в виде лишения свободы (кроме отбывания наказания в рамках системы электронного мониторинга).

Также человек не может оформить такую социальную выплату, если:

суд лишил его/ее родительских полномочий или ограничил их, отдав ребенка или детей на воспитание;

давно перестал воспитывать детей.

Заявитель имеет право на Материнскую пенсию только в том случае, если на момент его получения проживает в Польше.

Резюмируем. Социальный проект Материнская пенсия (Мама 4 Plus) – это важная инициатива, предоставляющая базовую финансовую поддержку женщинам, которые решились на рождение 4 и более детей, пожертвовали карьерой в пользу создания семьи и целиком посвятили себя воспитанию детей.

Это своего рода социальная благодарность, хоть и не такая большая в денежном эквиваленте, за то, что родители отважилась дать жизнь своим потомкам, дарили им свою любовь, внимание, время и лучшие годы жизни.