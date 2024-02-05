О каких пенсиях идет речь?

Начнем с вводных данных, и прежде всего перечислим типы пенсионных выплат, которых будут касаться описанные далее условия. Речь пойдет о следующих пенсиях:

Указаны все возможные случаи, но когда речь заходит о военных пенсионерах и инвалидах, понимается только служба в польской армии, что не касается подавляющего большинства иностранцев в РП.

Когда пенсия по старости не будет назначена?

Речь идет о случаях, когда пенсия могла бы быть назначена, но этого не происходит. Этот момент очень важно понимать. Пенсия в Польше – это право, но не обязанность (то есть человек имеет право добровольно отказаться от нее).

право на пенсию по возрасту не имеет. Работодатель, со своей стороны, не имеет права уволить такого сотрудника только на этом основании или иным образом Нормы законодательства прописаны так, что человек, достигший пенсионного возраста (напомним, в РП это 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин), но сохранивший прежние трудовые отношения (не уволившийся),. Работодатель, со своей стороны, не имеет права уволить такого сотрудника только на этом основании или иным образом дискриминировать его.

То есть, чтобы претендовать на пенсионные выплаты, человек, достигший пенсионного возраста, должен уволиться, оформить пенсию, а уже потом трудоустраиваться снова. Это достаточно странная норма, но действующая уже давно. Дальнейшая информация относится к лицам, уже оформившим пенсию, то есть выполнившим все необходимые формальности.

Могут ли пенсионеры работать и получать пенсию?

Да, это возможно и вполне законно. В чем же сложность? Законодательство предполагает, что в зависимости от уровня дохода пенсия может выплачиваться полностью, в сокращенном варианте или не выплачиваться вовсе.

Уменьшится ли пенсия, если пенсионер работает?

Этот момент относится ко всем вышеперечисленным типам пенсии, кроме пенсии по старости (о ней расскажем отдельно). Правила следующие:

При доходе меньше 70% от средней оплаты труда по польской экономике (далее – средняя зарплата) размер пенсии не изменяется (выплачивается полностью).

от средней оплаты труда по польской экономике (далее – средняя зарплата) (выплачивается полностью). Если доход более 70%, но менее 130% средней зарплаты, пенсия сокращается.

средней зарплаты, Если доход превышает 130% от средней зарплаты, пенсия не выплачивается.

Размер средней зарплаты публикуется GUS (Главное управление статистики РП).

при доходе до 5437,33 злотых (70% от 7767,61) пенсия не сокращается;

если величина 5437,33 превышена, но не более чем до 10097,89 злотых, будет выплачиваться сокращенная пенсия;

При доходах выше 10097,89 злотых пенсия будет аннулирована. Например, в начале 2024 года учитывался параметр средней зарплаты за IV квартал 2023 года – 7767,61 злотых. Соответственно:

Еще раз подчеркнем, что в примере использованы параметры начала 2024 года. Значение средней зарплаты непостоянно, а значит и указанные цифры будут изменяться вместе с ней.

Как уменьшается пенсия при доходах от 70% до 130% от средней зарплаты?

В случае получения дохода, который уменьшает пенсию (от 70% до 130% от средней зарплаты), ZUS выносит решение об уменьшении пенсионных выплат. В решении указывается, что снижение пенсии происходит либо с месяца, в котором было выдано решение, либо со следующего месяца, а также сумма, на которую снижается платеж.

Для расчета величины сокращения пенсии из дохода вычитается нижний предел (70% среднемесячной заработной платы) – разница и есть сумма, на которую уменьшается пенсии. Однако если рассчитанная сумма превышает максимальную сумму сокращения, выплаты уменьшаются на соответствующую максимальную сумму сокращения.

Это достаточно сложные расчеты, которые могут включать и другие параметры, но, повторимся, ZUS произведет все расчеты самостоятельно, и уведомит заинтересованное лицо о размере снижения и методике расчета.

Снизятся ли выплаты при выходе на пенсию по возрасту?

Как уже отмечалось, если речь идет о пенсионерах, достигших возраста 60 лет для женщин или 65 лет для мужчин, то действуют свои правила – пенсия не уменьшается независимо от уровня дополнительного дохода.

Такие же нормы (без снижения выплат) распространяются на некоторые типы военных пенсионеров, но, как уже отмечалось, число иностранцев среди них стремится к нулю.

Работа пенсионера и налогообложение

Налогообложение доходов происходит на общих основаниях – налоги выплачиваются со всех доходов пенсионера. При этом плательщиком налогов является:

ZUS в плане пенсионных выплат.

Работодатель, если пенсионер наемный сотрудник.

Сам пенсионер, если речь идет о доходах от бизнеса.

То есть именно указанные лица производят расчет и выплату налогов. Отчетность у пенсионеров такая же, как и в прочих случаях.

Трудоустройство пенсионера и уплата взносов ЗУС

Выплаты взносов в ZUS работающими пенсионерами не прекращаются, в том числе и в пенсионный фонд, из которого они уже получают пенсию. Однако структура таких выплат очень сильно зависит от типа заключенного с работодателем договора:

По умовам о праце выплачиваются все типы взносов.

По умовам злецения – все, кроме страхования от временной нетрудоспособности (оплата больничного). Однако такие выплаты могут быть добровольными.

По умовам о дзело – выплаты в ZUS по умолчанию не производятся (есть исключения, о которых поговорим отдельно), только в добровольном порядке.

Подытожим сказанное в таблице, понимая еще один важный нюанс – взносы в Фонды труда и гарантированных выплат не производятся ни в одном из случаев.

Тип платежа (взноса) Умова о праце Умова злецения Умова о дзело Пенсионное страхование (Ubezpieczenie emerytalne) + + — Страхование от потери трудоспособности (Ubezpieczenie rentowe) + + — Страхование от несчастных случаев (Ubezpieczenie wypadkowe) + + — Страхование на случай болезни (Ubezpieczenie chorobowe) + — — Медицинское страхование (Ubezpieczenie zdrowotne) + + —

Плюсом отмечены обязательные платежи, минусом – отсутствие обязательных взносов, при возможности их добровольного оформления.

Частные случаи

Выше указаны стандартные ситуации, когда у пенсионера есть один из перечисленных договоров. Однако бывают случаи, когда договоров несколько. Тогда надо, кроме прочего, иметь в виду следующее:

Если умова о дзело заключена с тем же работодателем, с которым имеются трудовые отношения (умова о праце), то взносы в полной мере выплачиваются и по умове о дзело.

При нескольких умовах злецения, взносы взимаются до того момента, пока сумма дохода не составит минимальный размер оплаты труда. Как только по договору (договорам) доход превысит «минималку», с этих договоров (договора) взносы ЗУС взиматься будут, а с остальных – только медицинское страхование.

Могут быть и другие случаи, которые подробно разобраны в статье о совпадении страховых титулов. Все, указанное там, в равной степени относится и к работающим пенсионерам.

Следует ли уведомлять ZUS о трудоустройстве?

Уведомления ZUS о любом трудоустройстве – обязательно. При работе пенсионера нужно сделать еще и дополнительное оповещение – отправить в ЗУС уведомление по форме ZUS ZUA (📄 скачать бланк, 📄 посмотреть образец), с кодом страхового титула «04 11 XX» .

Возможно, главное в этой процедуре – выполняет ее работодатель. Пенсионер этими вопросами не занимается.

Пенсия и свой бизнес в Польше

В случае бизнеса пенсионеров есть свои особенности. Однако сначала укажем на то, что снижение / обнуление пенсии происходит на тех же условиях. Так же это не распространяется на лиц, достигших пенсионного возраста. Аналогично выплачиваются налоги (или освобождается от них).

Соответственно, вся разница сконцентрирована в выплатах в ZUS.

Медицинское страхование

Медицинское страхование рассматривается отдельно от прочих взносов. Пенсионер-предприниматель может быть освобожден от этих взносов, при соответствии следующим условиям:

Размер пенсии не превышает минимальную зарплату брутто. Размер дохода от бизнеса не превышает 50% минимальной пенсии, или предприниматель использует налоговую карту.

В этом случае право на медицинское обслуживание у пенсионера остается, а выплат на медицину не будет. При несоответствии данным условиям, пенсионер-бизнесмен должен выплачивать взносы на медицинское страхование в полном объеме.

Другие взносы ZUS

Пенсионер, осуществляющий предпринимательскую деятельность может отказаться от выплаты в ZUS всех взносов (кроме медицины), вне зависимости от уровня дохода. Это означает, что он может добровольно платить в пенсионный фонд (это увеличит размер его пенсии) и страхование по инвалидности, но по умолчанию не обязан этого делать.

При этом, если пенсионер решает добровольно выплачивать два указанных взноса, он будет обязан платить и страхование от несчастных случаев. От выплат в Фонд труда и гарантированного вознаграждения пенсионеры освобождены в любом случае.

Сколько пенсионеров работает в Польше?

Для общей картины происходящего приведем краткую статистику по польским пенсионерам, имеющим дополнительный доход (данные за 2022 – 2023 годы):

Всего получают доход, кроме пенсии, 758 тысяч человек.

Из них почти треть (около 30%) – предприниматели.

Доходы у них в целом невысокие:

19% зарабатывали дополнительно 1251 – 1500 злотых;

13% — от 1501 до 1750 злотых;

15% — от 1751 до 2000 злотых;

14% — от 2001 до 2500 злотых и т.д.

При этом только 3,9% заявили, что зарабатывают не менее 3500 злотых. Средний возраст работающих пенсионеров в Польше составил 66,9 лет. Женщин среди них немного больше, чем мужчин (57,5%).

Заключение

У работающих или занимающихся бизнесом пенсионеров свои условия получения дохода. Во многих случаях они более удобны, но надо точно знать все имеющиеся правила, чтобы случайно не совершить ошибку, за которую придется расплачиваться.