Виды обеспечения для пенсионеров в Польше

Можно ли безбедно существовать на социальную польскую пенсию? Если знать свои права и правильно оформить необходимые документы, ответ на этот вопрос будет утвердительным. Назначенного пособия вполне хватает на необходимую корзину товаров. Чтобы быть уверенным, следует внимательно ознакомиться с другими нашими материалами, вычислить на какие выплаты можно рассчитывать и сравнить цены на продукты и аренду недвижимости в Польше.

Пенсия формируется по двум основным направлениям:

Распределительная часть. Это официальные отчисления в Zakład Ubezpieczeń Społecznych (государственный фонд соцстрахования). Из него выплачивается минимальное пособие, а также формируются выплаты людям, достигшим пенсионного возраста до проведения пенсионной реформы 1999-2000 годов (сюда же отнесены все лица до 1949 года рождения). Накопительная часть. Эта часть отчислений поступает от работающих людей (от зарплаты) в т.н. открытые пенсионные фонды – коммерческие структуры, лицензированные государством, занимающиеся увеличением вложенных средств. Зачастую в Польше этим занимаются банки и другие финансовые учреждения. Такой фонд определяется человеком самостоятельно.

Часто можно встретить утверждение, что есть и третье часть формирования польской пенсии – индивидуальная. Подразумевается, что это личные средства человека, которые он содержит на своих счетах и позже использует в качестве дополнительного пособия. Такой вариант, разумеется, возможен, но он не является обязательным. Все риски по вложению средств будущий пенсионер берет на себя.

При работе на территории Польши обязательные выплаты в фонд будущей пенсии составляют 19,5% от общего заработка. Из них 12% вносится в Государственный фонд, а 7,5% — в открытый.

Условия получения пенсии для иностранцев

Далее рассмотрим когда граждане Украины, Беларуси и других стран СНГ смогут получить пособие.

Пенсионный возраст для женщин и мужчин

Уже давно правительство РП пытается установить общий для всех возраст выхода на пенсию по возрасту в 67 лет. Однако пока провести этот законопроект не удается, и действуют прежние нормы:

Для женщин – 60 лет.

Для мужчин – 65 лет.

Для всех лиц, рожденных после 31.12.1948 года, именно эти показатели являются основанием для выхода на пенсию (а также наличие хотя бы одного дня страхования в ZUS). Трудовой стаж, актуальный для рожденных до 1949 года, в данном случае не учитывается.

Сколько нужно отработать? Минимальный стаж

Трудовой стаж, как уже сообщалось, влияет на пенсию только для лиц, рожденных до 1949 года. Более того, для них он является определяющим фактором, без которого полноценная пенсия назначена быть не может.

Для получения минимальной пенсии необходим 20-летний стаж у женщин и 25-летний у мужчин. Все, что сверх этого будет влиять на уровень выплат в сторону их увеличения.

Возможен ли выход на пенсию в Польше без стажа?

При отсутствии необходимого стажа, такому лицу может быть назначена пенсия ниже минимальной, пропорциональная имеющемуся периоду официального трудоустройства.

Как рассчитывается стаж для украинцев, белорусов и россиян?

Для иностранцев, планирующих проживание на пенсии в Польше, это очень важный пункт, т.к. речь пойдет о взаимозачете стажа, полученного в разных странах. Регулируется это на основании межгосударственных договоров.

Для россиян ситуация наиболее неопределенная. Единственная ссылка на данную тему присутствует только в 📄 «Договоре между Российской Федерацией и Республикой Польша о дружественном и добрососедском сотрудничестве» 1992 года, где всего лишь прописано в статье 15, что стороны будут стремиться к тесному сотрудничеству в этой сфере. О результатах подобного стремления пока ничего не известно.

Похожая ситуация и с гражданами Беларуси. Однако известно, что межправительственные комиссии постоянно и активно контактируют с польской стороной для заключения соответствующего договора. К сожалению, о результатах на данный момент нет информации.

Это не значит, что стаж, полученный на территории РФ и РБ не будет учтен в Польше. Это означает, что решение будет приниматься на месте, польскими органами власти.

Для граждан Украины данный вопрос более урегулирован. В 2014 году вступил в силу межгосударственный Договор о социальном обеспечении. В соответствии с его положениями, для получения необходимого стажа, сроки работ (страховых отчислений), человека в обеих странах, могут суммироваться.

К примеру, мужчина, отработавший 20 лет на официальном украинском предприятии и еще 5 лет официально трудясь в Польше, получит суммарный стаж в 25 лет.

К сожалению, и здесь есть подводные камни! Для получения минимальной пенсии (минимально необходимый стаж), стажи в обеих странах могут быть суммированы полностью, а вот чтобы заработать большее пособие – не всегда. Опять же, это решение принимается на местном уровне.

Сколько начисляют? Минимальная и средняя пенсия

Предоставим показатели минимального и среднего пособия по состоянию на март 2024 года, когда произошла очередная индексация, и размер минималки (при достижении необходимого возраста и наличия минимально необходимого стажа) составил 1780,96 злотых брутто (до 01.03.2024 — это 1588,44 злотых).

Однако подчеркнем еще раз, понятие «минимальная» в случае с пенсией отличается от минимальной зарплаты, ниже которой выплачивать запрещено. В случае с пенсией, реальные выплаты могут быть ниже и значительно, если заработанного стажа / возраста не хватает.

Показатель средней пенсии изменялся следующим образом (взято несколько лет для наглядности):

В 2007 году это было 1 121,24 злотых.

В 2015 году – 1 738,86 злотых.

В 2023 году — 2 970,64 злотых (а включая 13ю и 14ю пенсии — 3 152,92 злотых).

То есть в период с 2007 по 2015 средние пенсии в Польше увеличились на 55,7%, а с 2015го по 2023ий – на 68,6%.

Как узнать сколько пенсионных отчислений накоплено в ZUS?

Необязательно дожидаться выхода на пенсию, чтобы знать ее возможный на сегодня или предположительный размер.

Во-первых, ZUS ежегодно рассылает письма всем застрахованным по имеющимся в учреждении адресам. В этих сообщениях указаны необходимые данные. Во-вторых, уточнить параметры можно в любой момент в своем личном кабинете на PUE ZUS (каталог электронных услуг Соцстраха).

Если с письмами все просто – получи и прочти, то со вторым способом разберемся чуть подробнее.

Уточнить размеры своих отчислений могут только лица, имеющие профиль в PUE ZUS. Открыть его несложно – можно использовать цифровую подпись или доверенный профиль, доступ в интернет-банкинг ряда крупных банков РП, либо просто придя в отделение ZUS.

Информацию можно получить двух видов:

Какой была бы ваша пенсия, на основании сделанных отчислений, если бы она наступила сегодня (относительно точный расчет).

Какой она будет к наступлению пенсионного возраста, если средние отчисления в ZUS останутся на уровне предыдущих (очень примерный прогноз, доступный не для всех категорий лиц).

Чтобы получить информацию:

Зайдите на страницу PUE ZUS и авторизуйтесь. Перейдите в «Panel ubezpieczonego» . Выберите закладку «Informacje o stanie konta» . Кликните по «Informacja za NNNN» . Под NNNN подразумевается год, который полностью завершился на момент проверки, т.е., к примеру, в течение 2021 года – это 2020, в течение 2022 – 2021 и т.д.

Собственно, все – перед вами необходимая информация. Однако и первоначальный взнос, и накопленное посредством ежемесячных сборов, раз в году индексируется. В зависимости от времени просмотра, вы можете видеть информацию с учетом данных индексаций или без них.

Куда обращаться для оформления?

Даже при наличии межгосударственных договоров, пенсия начисляется только в одной из стран (по месту проживания). Соответственно, в другой человек должен быть снят с учета.

В Польше данными вопросами занимается госорган по соцстраху – это Zakład Ubezpieczeń Społecznych, но гораздо чаще можно встретить аббревиатуру этого названия – ZUS. Именно там необходимо заполнить 📄 Wniosek o przyznanie emerytury i renty, все остальные необходимые документы подскажут сотрудники учреждения.

Как начисляется по старости?

Итак, резюмируем. Для получения минимальной пенсии по возрасту необходимо:

Рожденным после 01.01.01949 — достичь возраста в 60 (женщинам) и 65 (мужсинам) лет.

Рожденным до наступления 1949 года — иметь стаж работы 20 лет женщинам, 25 мужчинам.

Для лиц до 1949 г.р. это единственно возможные выплаты. Остальные могут рассчитывать на увеличение пособия, если имеют больший стаж, получали высокую зарплату (и, соответственно, делали большие отчисления в пенсионные фонды), имели личные заслуги перед государством. В последнем случае размер пенсии может быть установлен в индивидуальном порядке.

Особенности

Теперь поговорим о начислении выплат по старости:

Для владельцев Карты поляка и репатриантов

Даже при отсутствии межгосударственных договоров, лица, получившие статус репатрианта, имеют право на суммирование стажа, полученного как в Польше, так и в предыдущей стране пребывания. По этому поводу было однозначное решение Конституционного суда РП.

Похожая ситуация и с владельцами карты поляка, перебравшимися на ПМЖ в Польшу. Однако, точного определения по этому вопросу нет, и изредка возникали проблемы с суммированием стажей в отдельных Воеводствах. В большинстве случаев таких проблем не было.

Не стоит забывать, что владельцы карты могут рассчитывать и на другую , что владельцы карты могут рассчитывать и на другую фин. помощь от государства

По инвалидности

Социальные льготы по инвалидности устанавливаются и для лиц, утративших работоспособность (лишенных ее от рождения). Различается полная и частичная инвалидность. В первом случае рента составляет порядка 900 злотых, во втором – 750.

Имеется и ряд нематериальных льгот, выраженных в частичной компенсации:

проездных билетов;

лекарственных препаратов;

оплаты жилья;

медицинского обслуживания;

технических средств реабилитации.

Занимается государство и трудоустройством данных лиц. Для этого действуют специальные общенациональные и местные программы, создаются доступные производства, стимулируются частные предприятия.

Процедура получения инвалидности

Иностранцы могут получить инвалидность (или подтвердить ее, полученную в другой стране) при наличии PESEL и постоянной регистрации. Однако при отсутствии должного стажа на территории Польши не могут рассчитывать на ренту (или ее выплату в полном объеме).

Для чего же подтверждать группу для инвалидов? Во-первых, в каждом отдельном случае могут быть назначены определенные льготы и выплаты, хоть и не в полном объеме. Во-вторых, такой иностранец вправе рассчитывать на участие в программе трудоустройства, что значительно удобнее, чем искать работу самостоятельно.

Для получения (подтверждения) потери трудоспособности обращаются в Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (чаще используется сокращение MOPS). Для посещения комиссии учреждения собираются документы:

Документы рассматриваются до 2 месяцев, после чего претендент вызывается на комиссию. После получения положительного решения и установление степени инвалидности (orzeczenie o niepełnosprawności), можно сразу обращаться в Urząd Pracy в специализированный отдел Rejestracja dla osób niepełnosprawnych для попытки трудоустройства.

Для военных в РП

По статистике это одна из самых высоких видов пенсионной ренты. Наибольшими выплатами обладают бывшие военные прокуроры и солдаты, воевавшие в иностранных частях. Наименьшими – военные времен существования Варшавского договора.

Рассчитывать на «военную» пенсию могут не только офицеры, но и рядовые, если общее время службы равно или превышает 15 лет. Оформить пенсию могут женщины, достигшие 50-летия и мужчины после 55 лет.

Размер пенсии – 75% от заработка военнослужащего.

Социальные льготы

Кроме непосредственно денежных пособий, пенсионеры Польши пользуются и другими льготами. При этом, чем меньше пенсия, тем больше других социальных привилегий получает человек.

Практически все пенсионеры обладают возможностью бесплатных поездок на местном общественном транспорте, а также получения больших льгот для дальних путешествий.

Если суммарные выплаты меньше среднего показателя по экономике, могут быть назначены и другие льготы:

Скидки на медицинское обслуживание, в т.ч. в коммерческих поликлиниках и больницах. Адресная субсидия по оплате ЖКХ. Компенсация стоимости медикаментов.

В большинстве случаев польская пенсия предоставляет возможность нормально существовать даже в самых крупных городах. Главное — правильно рассчитать все положенные человеку выплаты, чтобы не потерять при оформлении. Надеемся, что большинство возможных вопросов нашли свое отражение в статье, но если какие-то проблемы остались неясными – пишите в комментариях, постараемся ответить.