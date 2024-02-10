Минимальная и средняя пенсия в Польше. Возраст и стаж для получения еmerytura
Выбирая Польшу для постоянного места жительства, необходимо знать обо всех аспектах существования в этой стране. Разумеется, не в последнюю очередь людей интересуют всевозможные социальные пособия, положенные гражданам РП и иностранцам.
В череде этих выплат прежде всего спрашивают о пенсиях. Какие пенсии в Польше существуют? Кому положены и как оформить? На эти и другие вопросы и будут даны ответы в данной статье.
Скрыть содержание
- Виды обеспечения для пенсионеров в Польше
- Условия получения пенсии для иностранцевПенсионный возраст для женщин и мужчин Сколько нужно отработать? Минимальный стаж Возможен ли выход на пенсию в Польше без стажа? Как рассчитывается стаж для украинцев, белорусов и россиян?
- Сколько начисляют? Минимальная и средняя пенсия
- Куда обращаться для оформления?
- Как начисляется по старости?
- ОсобенностиДля владельцев Карты поляка и репатриантов По инвалидности Процедура получения инвалидности Для военных в РП
- Социальные льготы
Виды обеспечения для пенсионеров в Польше
Можно ли безбедно существовать на социальную польскую пенсию? Если знать свои права и правильно оформить необходимые документы, ответ на этот вопрос будет утвердительным. Назначенного пособия вполне хватает на необходимую корзину товаров. Чтобы быть уверенным, следует внимательно ознакомиться с другими нашими материалами, вычислить на какие выплаты можно рассчитывать и сравнить цены на продукты и аренду недвижимости в Польше.
Пенсия формируется по двум основным направлениям:
- Распределительная часть. Это официальные отчисления в Zakład Ubezpieczeń Społecznych (государственный фонд соцстрахования). Из него выплачивается минимальное пособие, а также формируются выплаты людям, достигшим пенсионного возраста до проведения пенсионной реформы 1999-2000 годов (сюда же отнесены все лица до 1949 года рождения).
- Накопительная часть. Эта часть отчислений поступает от работающих людей (от зарплаты) в т.н. открытые пенсионные фонды – коммерческие структуры, лицензированные государством, занимающиеся увеличением вложенных средств. Зачастую в Польше этим занимаются банки и другие финансовые учреждения. Такой фонд определяется человеком самостоятельно.
Часто можно встретить утверждение, что есть и третье часть формирования польской пенсии – индивидуальная. Подразумевается, что это личные средства человека, которые он содержит на своих счетах и позже использует в качестве дополнительного пособия. Такой вариант, разумеется, возможен, но он не является обязательным. Все риски по вложению средств будущий пенсионер берет на себя.При работе на территории Польши обязательные выплаты в фонд будущей пенсии составляют 19,5% от общего заработка. Из них 12% вносится в Государственный фонд, а 7,5% — в открытый.
Условия получения пенсии для иностранцев
Далее рассмотрим когда граждане Украины, Беларуси и других стран СНГ смогут получить пособие.
Пенсионный возраст для женщин и мужчин
Уже давно правительство РП пытается установить общий для всех возраст выхода на пенсию по возрасту в 67 лет. Однако пока провести этот законопроект не удается, и действуют прежние нормы:
- Для женщин – 60 лет.
- Для мужчин – 65 лет.
Для всех лиц, рожденных после 31.12.1948 года, именно эти показатели являются основанием для выхода на пенсию (а также наличие хотя бы одного дня страхования в ZUS). Трудовой стаж, актуальный для рожденных до 1949 года, в данном случае не учитывается.
Сколько нужно отработать? Минимальный стаж
Трудовой стаж, как уже сообщалось, влияет на пенсию только для лиц, рожденных до 1949 года. Более того, для них он является определяющим фактором, без которого полноценная пенсия назначена быть не может.
Для получения минимальной пенсии необходим 20-летний стаж у женщин и 25-летний у мужчин. Все, что сверх этого будет влиять на уровень выплат в сторону их увеличения.
Возможен ли выход на пенсию в Польше без стажа?
При отсутствии необходимого стажа, такому лицу может быть назначена пенсия ниже минимальной, пропорциональная имеющемуся периоду официального трудоустройства.
Как рассчитывается стаж для украинцев, белорусов и россиян?
Для иностранцев, планирующих проживание на пенсии в Польше, это очень важный пункт, т.к. речь пойдет о взаимозачете стажа, полученного в разных странах. Регулируется это на основании межгосударственных договоров.
Для россиян ситуация наиболее неопределенная. Единственная ссылка на данную тему присутствует только в 📄 «Договоре между Российской Федерацией и Республикой Польша о дружественном и добрососедском сотрудничестве» 1992 года, где всего лишь прописано в статье 15, что стороны будут стремиться к тесному сотрудничеству в этой сфере. О результатах подобного стремления пока ничего не известно.
Похожая ситуация и с гражданами Беларуси. Однако известно, что межправительственные комиссии постоянно и активно контактируют с польской стороной для заключения соответствующего договора. К сожалению, о результатах на данный момент нет информации.
Это не значит, что стаж, полученный на территории РФ и РБ не будет учтен в Польше. Это означает, что решение будет приниматься на месте, польскими органами власти.
Для граждан Украины данный вопрос более урегулирован. В 2014 году вступил в силу межгосударственный Договор о социальном обеспечении. В соответствии с его положениями, для получения необходимого стажа, сроки работ (страховых отчислений), человека в обеих странах, могут суммироваться.
К примеру, мужчина, отработавший 20 лет на официальном украинском предприятии и еще 5 лет официально трудясь в Польше, получит суммарный стаж в 25 лет.К сожалению, и здесь есть подводные камни! Для получения минимальной пенсии (минимально необходимый стаж), стажи в обеих странах могут быть суммированы полностью, а вот чтобы заработать большее пособие – не всегда. Опять же, это решение принимается на местном уровне.
Сколько начисляют? Минимальная и средняя пенсия
Предоставим показатели минимального и среднего пособия по состоянию на март 2024 года, когда произошла очередная индексация, и размер минималки (при достижении необходимого возраста и наличия минимально необходимого стажа) составил 1780,96 злотых брутто (до 01.03.2024 — это 1588,44 злотых).
Однако подчеркнем еще раз, понятие «минимальная» в случае с пенсией отличается от минимальной зарплаты, ниже которой выплачивать запрещено. В случае с пенсией, реальные выплаты могут быть ниже и значительно, если заработанного стажа / возраста не хватает.
Показатель средней пенсии изменялся следующим образом (взято несколько лет для наглядности):
- В 2007 году это было 1 121,24 злотых.
- В 2015 году – 1 738,86 злотых.
- В 2023 году — 2 970,64 злотых (а включая 13ю и 14ю пенсии — 3 152,92 злотых).
То есть в период с 2007 по 2015 средние пенсии в Польше увеличились на 55,7%, а с 2015го по 2023ий – на 68,6%.
Как узнать сколько пенсионных отчислений накоплено в ZUS?
Необязательно дожидаться выхода на пенсию, чтобы знать ее возможный на сегодня или предположительный размер.
- Во-первых, ZUS ежегодно рассылает письма всем застрахованным по имеющимся в учреждении адресам. В этих сообщениях указаны необходимые данные.
- Во-вторых, уточнить параметры можно в любой момент в своем личном кабинете на PUE ZUS (каталог электронных услуг Соцстраха).
Если с письмами все просто – получи и прочти, то со вторым способом разберемся чуть подробнее.
Уточнить размеры своих отчислений могут только лица, имеющие профиль в PUE ZUS. Открыть его несложно – можно использовать цифровую подпись или доверенный профиль, доступ в интернет-банкинг ряда крупных банков РП, либо просто придя в отделение ZUS.
Информацию можно получить двух видов:
- Какой была бы ваша пенсия, на основании сделанных отчислений, если бы она наступила сегодня (относительно точный расчет).
- Какой она будет к наступлению пенсионного возраста, если средние отчисления в ZUS останутся на уровне предыдущих (очень примерный прогноз, доступный не для всех категорий лиц).
Чтобы получить информацию:
- Зайдите на страницу PUE ZUS и авторизуйтесь.
- Перейдите в
«Panel ubezpieczonego».
- Выберите закладку
«Informacje o stanie konta».
- Кликните по
«Informacja za NNNN». Под NNNN подразумевается год, который полностью завершился на момент проверки, т.е., к примеру, в течение 2021 года – это 2020, в течение 2022 – 2021 и т.д.
Собственно, все – перед вами необходимая информация. Однако и первоначальный взнос, и накопленное посредством ежемесячных сборов, раз в году индексируется. В зависимости от времени просмотра, вы можете видеть информацию с учетом данных индексаций или без них.
Куда обращаться для оформления?
Даже при наличии межгосударственных договоров, пенсия начисляется только в одной из стран (по месту проживания). Соответственно, в другой человек должен быть снят с учета.
В Польше данными вопросами занимается госорган по соцстраху – это Zakład Ubezpieczeń Społecznych, но гораздо чаще можно встретить аббревиатуру этого названия – ZUS. Именно там необходимо заполнить 📄 Wniosek o przyznanie emerytury i renty, все остальные необходимые документы подскажут сотрудники учреждения.
Как начисляется по старости?
Итак, резюмируем. Для получения минимальной пенсии по возрасту необходимо:
- Рожденным после 01.01.01949 — достичь возраста в 60 (женщинам) и 65 (мужсинам) лет.
- Рожденным до наступления 1949 года — иметь стаж работы 20 лет женщинам, 25 мужчинам.
Для лиц до 1949 г.р. это единственно возможные выплаты. Остальные могут рассчитывать на увеличение пособия, если имеют больший стаж, получали высокую зарплату (и, соответственно, делали большие отчисления в пенсионные фонды), имели личные заслуги перед государством. В последнем случае размер пенсии может быть установлен в индивидуальном порядке.
Особенности
Теперь поговорим о начислении выплат по старости:
Для владельцев Карты поляка и репатриантов
Даже при отсутствии межгосударственных договоров, лица, получившие статус репатрианта, имеют право на суммирование стажа, полученного как в Польше, так и в предыдущей стране пребывания. По этому поводу было однозначное решение Конституционного суда РП.
Похожая ситуация и с владельцами карты поляка, перебравшимися на ПМЖ в Польшу. Однако, точного определения по этому вопросу нет, и изредка возникали проблемы с суммированием стажей в отдельных Воеводствах. В большинстве случаев таких проблем не было.Не стоит забывать, что владельцы карты могут рассчитывать и на другую фин. помощь от государства.
По инвалидности
Социальные льготы по инвалидности устанавливаются и для лиц, утративших работоспособность (лишенных ее от рождения). Различается полная и частичная инвалидность. В первом случае рента составляет порядка 900 злотых, во втором – 750.
Имеется и ряд нематериальных льгот, выраженных в частичной компенсации:
- проездных билетов;
- лекарственных препаратов;
- оплаты жилья;
- медицинского обслуживания;
- технических средств реабилитации.
Занимается государство и трудоустройством данных лиц. Для этого действуют специальные общенациональные и местные программы, создаются доступные производства, стимулируются частные предприятия.
Процедура получения инвалидности
Иностранцы могут получить инвалидность (или подтвердить ее, полученную в другой стране) при наличии PESEL и постоянной регистрации. Однако при отсутствии должного стажа на территории Польши не могут рассчитывать на ренту (или ее выплату в полном объеме).
Для чего же подтверждать группу для инвалидов? Во-первых, в каждом отдельном случае могут быть назначены определенные льготы и выплаты, хоть и не в полном объеме. Во-вторых, такой иностранец вправе рассчитывать на участие в программе трудоустройства, что значительно удобнее, чем искать работу самостоятельно.
Для получения (подтверждения) потери трудоспособности обращаются в Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (чаще используется сокращение MOPS). Для посещения комиссии учреждения собираются документы:
- Направление от местного врача – придется посетить поликлинику и, объяснив ситуацию и пройдя осмотр, получить 📄 Zaświadczenie o stanie zdrowia.
- Нотариальный перевод справки об инвалидности, выданной в другой стране (если имеется).
- PESEL.
- Подтверждение законного пребывания (карта побыту, виза).
- Удостоверение личности.
- Заполненный 📄 Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej (выдается непосредственно в MOPS).
Документы рассматриваются до 2 месяцев, после чего претендент вызывается на комиссию. После получения положительного решения и установление степени инвалидности (orzeczenie o niepełnosprawności), можно сразу обращаться в Urząd Pracy в специализированный отдел Rejestracja dla osób niepełnosprawnych для попытки трудоустройства.
Для военных в РП
По статистике это одна из самых высоких видов пенсионной ренты. Наибольшими выплатами обладают бывшие военные прокуроры и солдаты, воевавшие в иностранных частях. Наименьшими – военные времен существования Варшавского договора.
Рассчитывать на «военную» пенсию могут не только офицеры, но и рядовые, если общее время службы равно или превышает 15 лет. Оформить пенсию могут женщины, достигшие 50-летия и мужчины после 55 лет.Размер пенсии – 75% от заработка военнослужащего.
Социальные льготы
Кроме непосредственно денежных пособий, пенсионеры Польши пользуются и другими льготами. При этом, чем меньше пенсия, тем больше других социальных привилегий получает человек.
Практически все пенсионеры обладают возможностью бесплатных поездок на местном общественном транспорте, а также получения больших льгот для дальних путешествий.
Если суммарные выплаты меньше среднего показателя по экономике, могут быть назначены и другие льготы:
- Скидки на медицинское обслуживание, в т.ч. в коммерческих поликлиниках и больницах.
- Адресная субсидия по оплате ЖКХ.
- Компенсация стоимости медикаментов.
В большинстве случаев польская пенсия предоставляет возможность нормально существовать даже в самых крупных городах. Главное — правильно рассчитать все положенные человеку выплаты, чтобы не потерять при оформлении. Надеемся, что большинство возможных вопросов нашли свое отражение в статье, но если какие-то проблемы остались неясными – пишите в комментариях, постараемся ответить.
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Есть вариант отказа от пенсии той страны в которой родился если конечно ты её там получал. Опишите этот случай… Он существует.. Он в пользу минималки
Возможно ли самостоятельно вносить средства на ZUS? И какие существуют программы добровольных пенсионных накоплений?
Да, программы добровольного страхования существуют. Обращайтесь в отделение ЗУС по месту жительства.
Добрый день! У меня такой вопрос: в апреле 2024 года у меня будет непрерывный стаж 5 лет в Польше. А в августе мне 60 лет.я гражданка Молдавии. Будет ли у меня право податься на пенсию в Польше по достижению возраста и при выплате всех налогов,? Спасибо за ответ.с уважением
Мария, право претендовать на пенсию есть у всех, кто хоть день официально работал. Другое дело, что размер пенсии будет зависеть от того, сколько Вы успели накопить на пенсионном счете именно в Польше. Доплата до минимальной пенсии возможна только при большем стаже (20 лет у женщин).
Если мне 66 лет. я покупаю недвижимость в Польше, стаж работу в Украине 33 года. Пенсия в Украине 2750 грн. Могу ли я получать живя в Польше Польскую пенсию и какая это сумма?
Татьяна, Вы можете получать польскую пенсию в том размере, в каком пополняли пенсионный счет в Польше. Его пополнение происходит при официальной работе или получению дохода от бизнеса.
Если,украинец отработал в Польше всего 4дня,и по состоянию здоровья больше не смог,но в Украине имеет стаж 29 лет он может оформить пенсию в польше
Наталья, может. Но ее размер будет в несколько грошей. До минимума будет доплата, если суммарно назначенная польская пенсия и украинская не превышают минимальную польскую пенсию (ее эквивалента). Плюс человек должен находиться в Польше.
Здравствуйте
Имеет ли значение для стажа или пенсии, если работаешь не полный день?
Наталия, почитайте об этом здесь.
Доброй ночи могу я узнать мне полагается пенсия в польше если я проработала официально 2 года и если добавить украинский стаж
Татьяна, возможно Вам поможет данный материал.
Здравствуйте . Я гражданин Беларуси , получил карту сталего побыту на основании карты Поляка , работаю водителем кат СЕ на фуре , в польской фирме , по умове о праце , планирую и дальше работать . Мне 57 лет . Трудовой стаж в Беларуси 35 лет . При выполнении каких условий я смогу претендовать на получение минимальной польской пенсии . Благодарю
Вячеслав, Вы получите польскую пенсию, заработанную во время работы в РП. За годы работы в РБ будет, соответственно, белорусская. Конвертировать одну в другую не получится.
Я гражданин Украины, отработал в РП водителем дальноб. 15 лет, как мне проверить свой страховой стаж для пенсии и будут мне ее выплачивать, если я на момент выхода на пенсию буду проживать в Украине.
Анатолий, самые точные данные могут дать только в ZUS. Сейчас с ними можно бесплатно проконсультироваться через интернет.
Я гражданин Украины, но уже получил минимальную пенсию по инвалидности на работе , какими льготами кроме страховки я пользуюсь и изменится ли моя пенсия после 67 лет? Спасибо.
День добрый!
Я гражданин Казахстана.
У меня подземный стаж 11 лет. Общий 27 лет.
Хочу приехать в РП как репатриант.
Учтут ли стаж в шахте при назначении пенсии?
Подскажите пожалуйста, я приехала из Казахстана. Живу в Польше 5 лет. Статуса репатрианта по истечению 5 лет, уже не имею. Стаж в Казахстане 22 года. Учебу в аспирантуре 2 года не засчитали. +1,5 года официального стажа в Польше. Весь стаж,что в Польше, что в Казахстане — педагогический. На какую пенсию я могу здесь расчитывать? И есть ли в Польше выход на пенсию по выслуге лет?
Илона, многое зависит от Вашего, простите, возраста. Стаж сейчас имеет значение только для лиц, родившихся до 31.12.1948. Все, кто моложе, выходят на пенсию в зависимости от наступления пенсионного возраста – 60 для женщин и 65 лет для мужчин. Если был хотя бы 1 день выплат в ZUS, то пенсию назначат. Но ее размер может зависеть от величины выплат на Соцстрах.
Точный размер Вам могут сказать только в ЗУС.
Информация в статье, к сожалению, несколько устарела. Мы сейчас как раз занимаемся ее обновлением.
Доброго дня! Мені вже 65 років. Отримую пенсію, але все ще працюю. Робочого стажу 42 роки. Оформила Карту поляка і хочу переїхати на ПМЖ в Польщю. Там живуть мої діти й онуки. Підкажіть, чи зможу я оформити польську пенсію і чи треба для цього мені ще працювати в Польщі.
Наталия, посмотрите, в общих чертах информация есть здесь, но более детально надо выяснять на месте.
Щиро дякую за допомогу.
Здравствуйте!Скажите пожалуйста я инвалид 3 гр ,хочу переехать в Польшу на ПМЖ с чего начать,куда обратиться?Мой дедушка был поляков,но все сгорело с домом после его смерти, как начать ?Подскажите пожалуйста. Заранее благодарю
Ольга, если речь о польских корнях, как основании для ПМЖ, то документы необходимы. Возможно стоит запросить в архивах, чтобы найти документ, в котором будет точна указана национальность деда.
Пенсионер, репатриант, стаж 26 лет. На какую пенсию могу рассчитывать при переезде на ПМЖ в Польшу?
Мария, подскажите, Вы родились до 1.01.1949 или после? Если после, то только на ту, что успели заработать во время работы в Польше.
Я родилась в 1954 году. Уже имея статус пенсионера и репрессированного лица, в скором времени переезжаю в Польшу. Хотелось бы знать, на что я могу рассчитывать в Польше?
Спасибо.
ВАЦЛАВ
Я и жена 1935года рождения, жена 1939г. живем в России , получили гражданство Польши в 2021году.
занимаемся куплей -продажей квартиры , чтобы переехать в Польшу. Какая у нас будет пенсия и дадут нам пенсию в Польше.
Спасибо.
Если Вы не работали в Польше, то и пенсии польской у Вас не будет. Российская, при ее наличии, останется на том же уровне.
Доброго времени суток! Существует ли договор между Россией и Польшей о социальном обеспечении граждан?
Надежда, насколько мне известно, на данный момент такого соглашения нет.
Мужтрудоустроен на польской фирме,дальнобойщик по Европе. В Германии случился инфаркт,сделали 2 операции в кардиологической клинике г. Фулда.Говорят,что в его случае можно оформлять инвалидность или в Польше（по месту работы）или в Украине（он гражданин Украины）.Мужу 52 года,на территории Польши на одной фирме проработал 5 лет.Карты побыта нет.Виза действительна до лекабря 2019 года. Вопрос:Реально ли в его случае оформить инвалидность в Польше и если да,то что она будет подразумевать?
Лариса, при постоянной регистрации в Польше, оформить инвалидность иностранец может. Однако, во-первых, далеко не во всех случаях будут назначены выплаты, а, во-вторых, всех деталей процесса я не знаю. Вам лучше проконсультироваться непосредственно в ZUS.
Добрый день. Правда ли, что в Польше матери-пенсионерке, у которой трое и более детей, государство выплачивает ежемесячно определенную сумму денег?
Александра, вероятно Вы говорите о программа «Mama Plus».
А куда можно обратится чтоб оформить накопительную пенсию? И какие документы нужны?
Алла, пенсионными вопросами в Польше занимается ZUS — Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Получила пенсию в России. Живу в Польше больше 186 дней в году и муж поляк. Надо ли мне подавать PIT и платить подоходный налог с этой пенсии на территории Польши?
Мой муж поляк умер. Я Украинка. Имею ли я право получать пенсию мужа на Украине? И когда? Только когда я достигну пенсионного возраста?
Лариса, если речь идет о том, что Ваш супруг был пенсионером и получал пенсию, то ее выплаты прекращаются с его смертью. Если о чем-то другом – поясните вопрос.
Добрый день. Какие выплаты получает жена в Польше после смерти мужа?
Если речь о потере кормильца, посмотрите разъяснения от ZUS. Это официальный их сайт. При этом информация на русском.
в феврале 2019г. мне исполнилось 60 лет. Трудовой безпрерывный стаж в РП — 10 лет. На какой процент от минимальной пенсии я могу рассчитывать при выходе на песию в РП, будучи при этом пенсионером в Украине?
Добрый день! Скажите пожалуйста , если я работал в Польше с 2010 по 2016 г уже будучи украинским пенсионером, но платил взносы в ZUS , и мне еще нет 65 лет, могу ли я уже оформить доплату и переводить ее в пенсионный фонд Украины для добавления к существующей пенсии на Украине? (имеется карта сталого побыту и карта поляка). Живу на Украине.
Добрый день. Может вы знаете, на какой размер пенсии по возрасту я смогу рассчитывать при полном отсутствии трудового стажа, если получу польское гражданство?
Юлия Владимировна, добрый день. Мне 53 года гражданин Казахстана. Готовлю документы на ПМЖ в Польшу . По программе Репатриация в Польшу.( Польские корни). Пенсионер по выслуге лет. Пилот гражданской авиации. Вышел на пенсию в 1996 году. На день выхода имел общий стаж 41 год. Из ниж льготный 30 лет. Получаю пенсию по выслуге лет. После выхода на пенсию еще работал на летной должности с 1996 года по 2004 год. С 2005 года и по настоящее время работаю в частных структурах, не связано с ленной должностью. Имеются пенсионные отчисления в пенсионном фонде. Так как работаю. Тем самым получаю пенсию по выслуге. Новый календарный заработаны стаж после выхода на пенсию составляет 17 лет. Скажите пожалуйста , смогу ли я получать пенсию в Польше после получения Гражданства , ту которая у меня уже есть и какая будет она. Или нужно будет продолжать работать до 65 лет еще в Польше. Или будут другие варианты. Спасибо.
Александр, чтобы предыдущий стаж был учтен, между государствами должно существовать соглашение о социальном обеспечении. Насколько мне известно, между Польшей и Казахстаном такого нет. Я затрудняюсь сказать, что и в каком количестве Вам положено, и положено ли вообще. Лучше запросите в ZUS, они должны дать разъяснения.
Александр, я находилась с репатриантами из Казахстана, все получили пенсию, так что не волнуйтесь, только привезите личное дело с указанием количества отработанных лет! Удачи.
Татьяна, здравствуйте. Я репатриант из Казахстана. Мне сказали что мы приезжие из Казахстана можем расчитывать только на минимальную пенсию. Не зависимо сколько лет проработали в Польше. Подскажите про какие вы документы говорите?
Добрый день.В течении 4 лет периодически работаю в Польше. Есть карта побыту. Интересует, где и на каких условиях могу зафиксировать свой трудовой стаж для внесения соответствующей записи в Украинскую трудовую книгу
Добрый день. Не совсем понятен такой вопрос: если нет карты поляка или статуса репатрианта, то трудовой стаж. полученный на Украине и в Польше, не суммируется? Также для получения польской пенсии необходима регистрация по месту жительства в Польше, при этом не обязательно находиться (фактически проживать) на территории РП?
Добрый день, есть ли какие-то уточнения для многодетных матерей? Например, как в Беларуси, трудовой стаж матери 5-х детей меньше, чем стандартный. Или в Польше нет разницы, 20 лет для всех женщин и 25 для всех мужчин, верно?
Ольга, к сожалению, у меня нет такой информации.
Подскажите пжл условия получения пенсии для граждан Литвы в Польше?
Нина, я не смогу подсказать точно. Это внутриевропейские договоренности. Лучше Вам уточнить вопрос в ZUS.
Собираюсь работать в Польше. Но даже если я доработаю там до 67 лет у меня не будет необходимого для пенсии стажа. Могу ли я отказаться от пенсионных отчислений, чтобы увеличить свой доход.
Про отказ от пенсии мне ничего не известно. А вот зачет стажа, полученного в другой стране, польским законодательством, зависит от соответствующих межгосударственных соглашений. Проконсультируйтесь в ZUS или с профильным юристом на предмет зачета стажа.
Здравствуйте. Не подскажете, что с «пенсиями по утрате кормильца»? Если ребенок получает в Украине такой вид помощи, но будет жить и учиться в Польше (карта часовего побыта) , как в таком случае? Будет ли он что то получать? Спасибо.
Татьяна, в этом вопросе слишком много нюансов, связанных с причинами потери кормильца (география, сроки и пр.). Вопрос надо прямо задать в ZUS. Теоретически такое возможно, но что именно надо для этого предоставить зависит от обстоятельств.
Здравствуйте. Я гражданин Украины, проработал 12 лет в шахте железорудной, работаю 1 месяца в Польской угольной шахте. Вопрос. Какую сумму я плачу в налоги и какая пенсия меня ждет. Сколько мне нужно было отработать, чтоб дождаться польскую пенсию
Василий, межгосударственные соглашения Украина-Польша дают возможность засчитать украинский стаж для польской пенсии. Но точные цифры и расчеты Вам смогут предоставить только в ZUS.
Добрый день. Я гражданин Украины, являюсь пенсионером МВД. После получения гражданства в Польше могу ли получить пенсию до достижения 67 возраста. Карты поляка не имею.
Здравствуйте. Я гражданка России.муж Украины,в польше проживаю уже 2 года ,сейчас собираюсь принимать украинское гражданство.когда прийдет время пенсии,будет ли у меня учитываться тот стаж ,который я получила будучи гражданкой россии?ведь у россии нет соглашения с польшей и украиной о взаимоучете пенсий.
Елена, поясните. Вы гражданка России, проживающая в Польше и планирующая переходить в украинское гражданство. Вас зачет стажа в какой стране интересует?
здравствуйте. мне 61 год и у меня в Беларуси 34 года стажа. пошла в зус узнать могу ли получить хоть какую нибудь пенсию как обладатель карты поляка и получившая сталы побыт- сказали нет, и если даже буду еще работать то пенсия будет только пропорционально сделанных выплат в пенсионный фонд. я спросила могу ли получить пенсию по старости — тоже ответили нет. подскажите, есть ли какие ссылки в польских документах о получении пенсии обладателям карты поляка пенсионного возраста без стажа в польше- для белорусов
Татьяна, порадовать Вас нечем, к сожалению. Между Польшей и РБ (насколько мне известно) так и не подписано Соглашение о социальном обеспечении, а без него не происходит взаимного признания стажа.
Обладателям карты поляка в данном случае рассчитывать не на что. Если есть сталый побыт по корням / карте поляка, то через год можно претендовать на гражданство. Тогда речь о пенсии по возрасту может идти.
спасибо за ответ.как я поняла при приобретении гражданства пенсия все- таки начисляется .
По возрасту точно. Со стажем могут быть вопросы.
Имею 27 лет трудового стажа в Украине. Хочу поехать поработать в Польшу и добавить там себе трудовой стаж. Скажите по какому трудовому договору лучше работать-
umowa o pracę или umowa zlecenie. Или не важно по какому работать, главное чтобы
были страховые взносы в ZUS?
Владимир, важно. Умова о злицении может и вовсе в стаж не попасть. Умова о праце (если есть возможность заключить договор такого типа) всегда предпочтительнее. В том числе и с точки зрения защиты Ваших прав: https://poland-consult.com/praca/umowa-o-prace.html
Добрый день. Разъясните, пожалуйста, при каких условиях умова о злецении может не попасть в стаж. И как это можно узнать. Спасибо.
Виталий, по условиям договора. Утрированный пример: Вы заключили договор, что в течение года должны отработать на работодателя суммарно час. Срок договора – год, но такой стаж никто не зачтет. Конечно, это скорее исключение.
Здравствуйте еще раз.
Основной вопрос заключался в том, могу ли я быть Украинцем без карт побуту. Жить в Украине, а пенсию получать в Польше и ездить туда за ней иногда
Андрей, пенсия начисляется только в одной из стран, по месту проживания. В других государствах Вы должны быть сняты с соответствующего учета.
Добрый день! Скажите за 10 лет официального трудоустройства(ВНЖ ПМЖ) могут ли быть начисленные пенсия или соц.выплатты?
Анжела, да, могут. А вот их размер зависит от многих обстоятельств. Которые надо выяснять в ZUS.
Добрый день. Подскажите минимальный пенсионный и возрастной стаж в шахте в Польше для украинца и поляка
Здравствуйте. У меня есть 2 года официального стажа в Польше,
8 лет официально купленного стажа у пенсионного фонда Украины.
Вопрос, могу ли Я будучи гражданином Украины, и еще 23- года отработав в Польше получать там пенсию. И ездить за ней в Польшу раз в 3 месяца. И могу ли подвязать эти 8 лет стажа к той
Андрей, взаимозачет стажа, в соответствии с межгосударственными договорами, имеет место быть. Однако нюансов очень много. Выяснять конкретно Ваш случай надо в ZUS. Только там смогут подсчитать все имеющиеся основания и сам факт возможности выплат.
Здравствуйте!У моего мужа отец поляк и мы собираемся на правах репатриантов уехать в Польшу.Сын-ребенок-инвалид до 18 лет(сейчас ему 16),а я,мама,уже на пенсии (мне 50 лет).С какого возраста в Польше я могу пойти на пенсию или там тоже есть закон о пенсии матери ребенка-инвалида и с какого возраста,если такой закон существует?
Инна, аналогичные законы есть, но многое зависит от деталей. Боюсь, что точно Вы сможете выяснить вопрос только на месте, в соответствующем учреждении.
Здравствуйте! Не знаю поможете ли мне с этим вопросом. Я инвалид, переезжаю жить и работать в польшу, после того как оформлю все бумаги по работе и инвалидности, сколько по времени мне надо отработать, что бы государство начало выплачивать пособие по инвалидности? И какой примерно её размер будет? Или так же 800 злотых не в зависимости от размера зарплаты?
Роман все точные цифры можно узнать только в ZUS. Существует очень много деталей, от которых зависят выплаты, чтобы это можно было подсказать на расстоянии.
Здравствуйте Юлия Владимировна. Я отработал на Украине 23 года подземного стажа, сейчас на пенсии и естественно оформил группу инвалидности (3 гр.). Сколько мне надо отработать в Польше лет? И могу ли я все эти выплаты переоформить в Польше, не будет ли меньше в размере выплат? Можно ли работать вообще с этой группой, если переоформить? Спасибо за раннее.
Сергей, к сожалению, я не смогу подсказать Вам дистанционно точные цифры. Слишком многовариантны расчеты: начиная от зачета стажа и заканчивая внутренними нормативами Воеводств и муниципалитетов. Обращаться с этим вопросом нужно в ZUS по месту жительства.
Межгосударственные соглашения на эту тему между РП и Украиной есть. Перевод возможен, но как и на каких условиях – подскажут только чиновники.
Доброго времени суток!
Вопрос: ВНЖ дает право на пенсию? Какой статус позволяет получать иностранцу пенсию в Польше?
Сергей, многое зависит от типа вида на жительство, стажа, межгосударственных договоров между РП и страной, гражданином которой Вы являетесь. Детально уточнять нужно в ZUS.
У меня стаж работы в Украине 21 год, а в Польше 3 года. Могу ли я претендовать на пенсию и какую ? И если не претендую то сколько лет мне нужно отработать в Польше ?
Есть большое число различных аспектов. Чтобы точно высчитать, обратитесь в ZUS – они подскажут точно.
Здравствуйте , мало информации про военных пенсионеров.. Мой муж вышел на пенсию в 2008 году со стажем 23,5 года , сейчас работает в Польше, на данный момент в совокупности имеет 1.5 года официального польского стажа, планируется его проживание в Польше ещё в ближайшие 5 лет. Как раз ему будет 55 лет. Если мы захотим перевести его военную пенсию в Польшу, то ему начислят 75% от оклада польского рядового военнослужащего? В Украине служил прапорщиком.
Татьяна, с этим вопросом надо обращаться в ZUS. Я, к сожалению, не смогу посчитать Вам точные значения пенсии.
Здраствуйте, спасибо за статью … Скажите пожалуйста «инвалиды с детства» до 30 лет должны иметь стаж работы от 5 лет и выше, чтобы иметь право на пенсию … В моем случае еле — еле насобирается 2 года стажа на Украине и учеба в ВУЗЕ Польши 2 года магистратура и 4 года аспирантуру — могут ли мне учебу зачесть как стаж 5 лет ??? Дело в том, что я вообще не могу работать (как только начинаю работать сразу же начинаются реанимации ), поэтому я всю жизнь дома … Спасибо за ответ …
Анастасия, учеба может учитываться по-разному. Вам лучше обратиться в ZUS со всеми имеющимися документами. Они смогут детально рассчитать все положенные выплаты.
Здравствуйте. Я приехала по репатриации в Польшу 10 августа 2017г. Мне 63 года. Рабочий стаж 42года. При начислении пенсии взяли только 20 лет. Работала я только до 44 лет по их расчетам. На самом деле работала до 63 лет и уволилась перед отьездом 01 июля 2017 года. Как так? Я знаю, что защитывается весь стаж, как работа за границей. Спасибо.
Галина, это вопросы надо урегулировать с ZUS. Мы знакомы с ситуацией только на уровне нормативных актов и повлиять на решение чиновников не можем.
Добрый день, как мне узнать какая у меня будет пенсия в Польше, мне сейчас 60 лет, у меня 37 лет стажа и у меня есть карта поляка. Я из Украины. Хочу переехать в Польшу, но сейчас не знаю на какое обеспечение я могу претендовать. Можно ли обратиться в ЗУС для консультации .
Анна, это зависит от множества нюансов. Лучше проконсультироваться в ZUS, предъявив конкретные данные. Попробуйте воспользоваться их калькулятором пенсий, но, возможно, информации будет недостаточно. По этой же ссылке можно узнать телефон для связи и другие контактные данные.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Виза заканчивается 14 марта. с 9 января был в коме сейчас пришел в себя но ноги не двигаются. Страховки нет. Хотелось осталться на реабилитацию. какие могут быть варианты
Наташа, варианты получения визы по гуманитарным обстоятельствам есть, но нюансов у этого процесса то же огромное количество. Вам лучше проконсультироваться с юристом, который ведет дела в данной местности.
Во-первых, позвольте поблагодарить за предоставленную информацию. Подскажите, пожалуйста, где прописан минимальный трудовой стаж на территории РП, позволяющий ходатайствовать о получении пенсии (минимальной) и переносе пенсионных выплат из Украины в Польшу. Заранее благодарю.
Елена, если Вас интересует в каком законе, то посмотрите этот.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, суммируется ли стаж Украинский и Польский (оффициально, по трудовому договору)?
Алексей, для получения минимально необходимого стажа – да. Для расчета выплат – далеко не всегда и далеко не полностью. Это определяется внутренними правилами регионов.
Добрый день!
Мне 76 лет. Приехала на ПМЖ в Польшу по Карте Поляка (мои родители были поляками). Когда я получу гражданство, смогу ли я получать польскую пенсию? Мне сказали, чтобы получить польскую пенсию, нужно отработать в Польше минимум 2 года. Правда ли это?
Буду ждать ответа, спасибо!
Во многом это зависит от межгосударственных соглашений о признании стажа. На определенные выплаты Вы сможете рассчитывать в любом случае. Про 2 года: у меня нет такой информации.
Добрый день! Я — гражданин России, пенсионер, имею карту поляка, выданную в 2016 году. Планирую переезжать на ПМЖ в Польшу. Согласно закону, в первые 9 месяцев пребывания в Польше я буду получать пособие на обустройство, проживание и т.д. Далее, через год, подаю заявление на получение польского гражданства. И отсюда вопрос: выплата пособия владельцу КП прекращается с получением гражданства. Предусмотрены ли какие-либо дальнейшие выплаты? Назначается ли дополнительное пособие или минимальная пенсия по возрасту при условии, что я буду получать российскую пенсию? Заранее благодарю за ответ!
Георгий, к сожалению, в точных цифрах я не смогу ответить на Ваш вопрос. Несомненно, как гражданин Польши Вы сможете рассчитывать на определенные выплаты. Однако очень многое будет зависеть от имеющегося стажа, и, главное, от зачета этого стажа госорганами РП. Повлияет и наличие российской пенсии. Точно ответить Вам смогут только в соответствующем учреждении на территории Польши, сделав точные расчеты.
Выплачивать скорее всего пособие на обустройство не будут ни 3 месяца и ни 9 месяцев. Завист от наличия выделенных денег в бюджет. Знакомые рассказывали, что отвечают — денег в бюджете нет.
Инфа устарела. Пенсия суммироваться не будет. То есть 20 лет в Украине и 5 лет в Польше не будет равняться 25 лет общего мин стажа в Польше. А только 5. Будут считаться только года работы в Польше, в которых производились пенсионные отчисления в емеритальный фундуш. И никаких суммирований.
Владимир, откуда у Вас эта информация? Umowa z dnia 18 maja 2012 roku między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym (вступил в силу в 2014), в котором и оговорены эти условия, до сих пор числится действующим. По крайней мере, на сайте Министерства Труда и Соцполитики он указан, как действующий.
Поясните, пожалуйста, Ваш источник, чтобы мы могли предоставить читателям актуальную информацию. Спасибо.
Владимир а вы не слышали о том что можно отказаться от укр пенсии и получить мин польскую?
Во всяком случае я попробовала,объяснили что будут переводить по курсу,а это 300зл,смешно