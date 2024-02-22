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Тарифные планы оператора Play (Плей) в Польше

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Дата обновления: 22.02.2024

3.8/5 - (187 голосов)

Статья доступна на украинском

Комфортное пребывание в Польше, вне зависимости от цели и сроков нахождения в стране, складывается из множества различных факторов. Однако все эти процессы будут не полноценны без современных средств коммуникации – мобильной связи, интернета и т.п.

В Польше существуют несколько операторов, предоставляющих услуги мобильной связи. Мы смогли протестировать один из них – это мобильный оператор Польши Play, опытом использования которого и хотим поделиться в данном материале.

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UPD. 22.02.2024. С 1 марта увеличиваются цены на услуги оператора PLAY

С 1 марта 2024 года изменятся цены на звонки, SMS и MMS на национальные сети мобильной и фиксированной связи, а также тарифы на услуги международного роуминга в Великобритании и Гибралтаре.

Изменения касаются предоплаченных предложений, которые представляются под брендом Play, в частности:

  • Цены на звонки, SMS и MMS на национальные мобильные и фиксированные сети. Минута разговора, одно СМС или ММС будут стоить 0,79 злотых.
  • Отменяются действующие ограничения на максимальную стоимость минуты разговора или максимальную стоимость всего звонка на номера Службы поддержки.
  • Изменяется стоимость передачи данных в международном роуминге в Зоне 1 (будет 3,60злотых за 100 Кб) и Зоне 2 (4,80 злотых за 100 КБ).
  • Корректируются правила относительно сумм и срока действия пополнений в предложении «Formula Play na Kartę».
Пользователям не нужно предпринимать каких-либо мер, новый тарифы начнут действовать автоматически. Не желающие принимать вышеуказанные изменения, по заявлению оператора, могут расторгнуть договора до 1 марта 2024 года без каких-либо негативных финансовых последствий.

Зачем нужна местная связь?

Какая бы цель поездки в Польшу не стояла – путешествие, учеба или работа – мобильная связь Плей в Польше будет уместна:

  1. Во-первых, потому что это более выгодно, чем пользоваться иностранным провайдером, и значит оплачивать роуминг.
  2. Во-вторых, для оформления многих документов необходимы контактные данные, и если соискатель уже находится в Польше, то связаться с ним легче по местному номеру.
  3. В-третьих, местного провайдера легче обслуживать – оплачивать, связываться с техподдержкой, лучше покрытие и пр.

В результате, использование польской мобильной связи не просто удобно, но и крайне желательно, с точки зрения выгоды и возможностей.

Где купить симку Play?

Приобрести карту данного оператора труда не составит. Представительства бренда имеются в большинстве торговых центров – это павильоны с соответствующим логотипом. Однако еще проще сделать это в газетных ларьках, таких как «RUSH», которые располагаются возле автобусных остановок.

Если речь идет о туристе, плохо знающем польский язык, можно просто указать пальцем на стартовый пакет Play или произнести: «Попро́шэ па́кет старто́вы до Плэй». Стоимость сим-карты варьируется в пределах 5-9 злотых.

C февраля 2017 года польское законодательство установило обязательную персональную регистрацию сим-карт. Соответственно, для приобретения стартера потребуется удостоверение личности. Все номера, приобретенные до этого, необходимо зарегистрировать, в противном случае они перестанут работать.

Как активировать сим-карту?

Став обладателем карты Play необходимо провести ее активацию. Разумеется, сначала нужно установить ее в телефон – вряд ли это вызовет трудности, особенно если учесть наличие в любом стартере симок двух видов: обычную и мини.

В зависимости от выбранного тарифа существует большое число различных кодов оператора Play, введя которые оплачиваются пакеты услуг или подключаются определенные функции (подробнее ниже). В некоторых случаях есть вариант включения бесплатных услуг на несколько дней. Введя один из этих кодов, приобретенная сим-карта активируется.

Самым простым способом активации является звонок на любой номер! Вставьте симку, включите аппарат, наберите номер – и тариф активирован.

Перенос номера

Как и другие операторы, Плей предоставляет услугу перехода к нему от других провайдеров с сохранением номера. Более того, компания предлагает бонус за такую операцию всем, перешедшим от конкурентов:

  • Отсутствие блокировки на год.
  • 20 Гб трафика интернета сроком на 60 дней.
  • 200 zł на разговоры на два месяца.

Чтобы перейти в Play со своим номером необходимо выполнить ряд простых шагов:

  1. Явиться в один из салонов оператора (найти ближайший можно здесь).
  2. Взять с собой удостоверение личности и телефон с сим-картой, которую планируете перенести.
  3. Заявить сотруднику о своем желании и… все! Все остальные операции выполнит работник Play.

Сигналом удачного подключения является специальное СМС-сообщение, пришедшее на ваш номер. Сроки переноса могут быть разными – подробности сообщит сотрудник салона.

Тарифы оператора Play в Польше

Оператор Play славится большим числом различных предложений. Узнать подробности и самые актуальные данные можно на сайте провайдера. Мы же предоставим несколько самых популярных, в т.ч. тех, которые подключаются сейчас, и несколько старых, но продолжающих использоваться.

Обратите внимание, что у большинства услуг имеется срок, за который они должны быть получены. Неистраченные минуты и мегабайты переносятся на следующий период, но только при своевременной оплате нового пакета. Подключаются тарифы путем приобретения их на сайте оператора.

Данные услуги предоставляются в виде пакетов при заключении договора. Важно, что обозначенное количество минут, СМС и ММС одинаково для использования и внутри Польши, и при европейском роуминге. Трафик интернета для каждого случая свой и будет обозначен отдельно.

RODZINA w Play na Kartę

Это тариф из т.н. «Семейной» серии. Суть его в том, что несколько пользователей (от 2 до 8 человек) объединены в общую группу, пополнением счета и подключением/отключением услуг в которой занимается один человек (администратор).

План очень удобен для членов семьи, где отслеживанием затрат и контролем за функционированием занимаются родители. Но тариф применим и для группы друзей, небольшого предприятия и т.п.

Обратите внимание, что администратор вправе активировать общие услуги, но каждый член сообщества может заказывать и индивидуальные. Любой участник группы имеет возможность в любой момент ее покинуть.

Параметры указаны для каждого члена сообщества. Создать группы и подключить участников можно только через мобильное приложение Play 24. Технологию подключения можно посмотреть и на видео:

Стоимость услуги – 25 злотых с человека в месяц. За эти деньги вы получите безлимитные звонки и СМС, а также безлимитный интернет, из которого только 15 Гб на полной скорости.

Oferta na kartę (предоплаченные пакеты)

Все пакеты циклические, т.е. по истечению месяца будет снята очередная сумма, и пакет пролонгируется на следующие 30 дней. При отсутствии средств, пакет будет отменен.

MLXL
Стоимость35 zł40 zł45 zł
Звонки и минуты
Интернет40 Гб

+1200Гб на год*

50 Гб

+2400Гб на год*

60 Гб

+4800Гб на год*

Подключение*111*1224*1#*111*1225*1#*111*1226*1#

* по 100/200/400 Гб соответственно ТП ежемесячно за своевременное продление пакета.

Подключить пакеты можно так же через приложение Play24. Обратите внимание, сведений о роуминге (в т.ч. о трафике) в других страна ЕС нет.

В случаях нехватки трафика, мобильный интернет можно докупить отдельно. Эти пакеты одинаковые для всех тарифов и будут представлены ниже в отдельном подразделе.

Выгодные тарифы Play для украинцев

Для звонков на номера украинских операторов Play представляет несколько интересных решения, помогающих значительно экономить средства. Выбор зависит от интенсивности разговоров, и имеющегося тарифного плана (в некоторых случаях). Как узнать действующий тариф смотрите ниже в разделе «Полезные коды».

Речь идет о трех пакетах, отличающихся ценой и количеством интернет-трафика. Внутренние звонки, СМС и ММС – без ограничений. Есть специальные пакеты минут для звонков на украинские номера Kyivstar, Vodafone и Lifecell.

Пакет UA MПакет UA LПакет UA XL
Цена в месяц35 zł40 zł45 zł
Интернет30 Гб40 Гб∞ (50 Гб на максимальной скорости)
Дополнительный интернет в год1200 Гб по коду *111*1230*1#2400 Гб по коду *111*1233*1#4800 Гб по коду *111*1232*1#
Дзвонки на украинские номера1000 мин1000 мин1500 мин
Подключение*111*1227*1#*111*1228*1#*111*1229*1#

Несколько слов о дополнительных Гб интернета. У каждого пакета свой код активации программы. Указанная величина делится на 12 месяцев. Первая часть (например, 100 Гб при 1200 Гб в год) предоставляется сразу после активации по указанному коду или в приложении Play24. Далее будет предоставлено еще 11 раз по 1/12 от общего указанного количества ежемесячно, при своевременном обновлении циклического пакета. Каждая часть дополнительного трафика выдается на 30 дней.

Дополнительные пакеты интернета

В случае необходимости можно подключать дополнительные гигабайты на 30 дней:

  • 5 злотых – 1 Гб.
  • 10 злотых – 4 Гб.
  • 15 злотых – 6 Гб.
  • 20 злотых – 10 Гб.
  • 30 злотых – 30 Гб.

Все дополнительные гигабайты подключаются через приложение Play24. При подключении обращайте внимание одноразовый пакет подключается (закончится по истечение месяца или трафика) или циклический (будет снимать указанную сумму раз в месяц, продлевая пакет на новые 30 дней).

Все указанные параметры применимы для использования внутри Польши. Услуги роуминга оплачиваются отдельно и зависят от тарифа. Подробнее можно посмотреть в документации на сайте оператора.

Как пополнить счет Play?

Оператор по-прежнему принимает оплату привычными способами:

  • Картой пополнения.
  • Через салон Плей.
  • В банкоматах и т.д.

Однако наиболее простым представляется метод оплаты через сайт doladowania.play.pl. Перейдя на этот специальный ресурс можно внести на счет средства через банковскую карту, интернет-банкинг всех ведущих финансовых учреждений РП и другими удобными способами.

Кроме этого, можно подключить к своей карте автоматический платеж и счет, на указанную сумму, будет пополняться периодически без вашего участия.

Полезные USSD коды

Следующие коды могут пригодиться вам, вне зависимости от выбранного тарифа. После введения любого кода необходимо нажать кнопку «Вызов». У конкретных тарифов могут быть дополнительные номера, уточняющие или управляющие услугами.

Как проверить остаток интернета на Play?
Как узнать свой номер телефона Play?
Как проверить баланс на Play?
Как узнать свой тариф на Play?
Как проверить минуты на Play?
Как проверить количество СМС на Play?

Обратите внимание, что телефонный код РП «+48», с которого начинается любой номер. Однако внутри сети код можно опустить. IMSI код оператора Play 2600600.

Как настроить интернет, если не работает?

  • Отправьте слово PLAY на номер 9999. Должны прийти СМС с настройками. Если нет, то переходите к следующему пункту.
  • Зайдите через другое устройство на эту страницу и заполните форму «ручного» заказа параметров. Если и это не помогло, попробуйте установить параметры самостоятельно. См. п.3.
  • Internet (APN Internet):
    • punkt dostępu (apn): internet
    • numer dostępowy: *99#
    • nazwa użytkownika: Отсутствует
    • hasło: отсутствует
    • dns: dynamiczny

Преимущества и недостатки

Рассматривая польский оператор Плей, следует выяснить, что было не удобно при пользовании? Пожалуй, есть всего два основных недостатка:

  • подзабытые уже в странах СНГ сроки на оплаченные услуги;
  • необходимость регистрации номера на конкретного человека.

Не очень большие неудобства, согласитесь. Особенно если учесть достоинства, которые предлагает польский оператор Play:

  • уверенная зона покрытия практически по всей стране;
  • недорогие услуги;
  • бесплатные звонки внутри сети (для некоторых тарифов);
  • простота в получении и продлении услуг;
  • доступность сим-карт.

Мобильная связь Play в Польше необходима любому иностранцу, которому нужна связь с родственниками и интернет. Если вас заинтересовал мобильный оператор Play в Польше, официальный сайт компании play.pl. На нем вы можете найти еще больше полезной информации.

Конкурентами этого оператора мобильной связи в Польше являются:

У каждого из них есть выгодные тарифы для звонков, СМС и интернета. Ознакомиться со всеми ними сразу можно в этой статье.

Мы поделились опытом сотрудничества с оператором Play, который показался наиболее выгодным. Постарались охватить все основные вопросы, связанные с тарифами, но, если что-то осталось неясным, оставляйте свои вопросы в комментариях – постараемся ответить.

3.8/5 - (187 голосов)

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  1. Самир

    Добрый день! Я приобрёл безлимитный интернет через play24 и мне пришло уведомление, что будет каждый месяц сниматься сумма для нового пакета. Как я могу эту функцию отключить, чтобы не снимали деньги по окончании пакета? Спасибо!

  2. Анна

    Муж заехал в Швейцарию и у него пропал и роуминг и мобильная связь. Можно ли что-то сделать?

    • 1

      Швейцария — это не ЕС. Активируйте за деньги и звонки и интернет (дорого).

  3. Оксана

    Дочка загубила сім карту чи можливо відновити

    • Дима

      Да конечно можно, нужно прийти в салон play с паспортом, или другими документами, и сделают карточку бесплатно

  4. Алексей

    Нахожусь в Франции. Связь отсутствует. Как подключить роуминг от Play?

  5. Юлия

    Скажите пожалуйста как заказать дополнительные мегабайты? На счету 40 зл. Не знаю как заказать. Спасибо.

  6. Руслан

    Не получается подключить интернет, ввожу код *111*969*1#,и не получается? В чём причина.

  7. Леся

    Підкажіть будь -ласка ,як підключити роумінг?

  8. Михаил

    Как включить роуминг подскажите пожалуста

  9. Маргарита

    А у вас есть бесплатные звонки к вашим операторам? За звонок сняло 5 злотых, за другой номер спросила у того же оператора и с номера сына сняло тоже 5 злотых… а помощи нет никакой, деньги снимает, а пакет Solo M так и не подключает второй день… какой то бред…. так сколько мне надо ложить ещё денег? если у вас бесполезная консультация у оператора стоит прилично ?

  10. Маргарита

    Подключаю solo xl ,снимает 35зл и не подключают к интернету
    И так уже второй раз

  11. Вячеслав

    Какой тариф лутше подключить для интернета по Польше и странам ЕС работаю водителем и езжу по всей Европе

  12. Максим

    Не кому не советуйте этот Play потому что это не связь а не знаю что,захожу в здание пропадает связь а интернет пишет что в роуминге хотя нахожусь в 10 минутах от Вроцлава,говно а не Play

    • Сергей

      Нахожусь в Голландии.Только выехал с Польши,пропала связь.Через вай-фай,хотел поменять тариф на соло XL.Пополнил счёт на 40 злотых,жду код,а код не приходит,т.к. нету сети.Как выйти из ситуации?

  13. Виталий

    Здравствуйте, нахожусь на территории Республики Беларусь, не работает польская сим карта play. Как активировать? Роуминг подключить?

  14. Oksana

    Как подключить интернет роуминг плей, чтоб работал интернет в Германии??)

  15. 555

    Привет, я подключил тариф solo s, деньги списались, но позже я опять отключил этот тариф. Как можно вереуть средства ?

  16. Nataliia

    Подключили пакет Solo XL, интернет подключился, а звонки сбрасывает. Звонки только внутри сети?!

  17. Витя

    Сим карту потерял. Можно востановить?

  18. Олена

    Наскільки потрібно поповнити рахунок щоб був безлімітний інтернет

  19. Василий

    Добрый день. Не работает роуминг. Подскажите как включить, пожалуйста.

  20. Олег

    Скажите пожалуйста, я небыл в Польше 1.5 года симка PLAY есть у меня я могу неё дальше пользоваться или мне нужно купить новую

    • Юлия Владимировна
      Подробнее о наших экспертах

      Олег, от 3 до 9 месяцев в среднем. Но это зависит от условий контракта – может быть и больше.

      • Дмитрий

        Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, почему не работает сим карты play в Украине?

  21. Тетяна

    Доброго дня! Яку комбінацію клавіш потрібно набрати для того щоб деактивувати SOLO L

    • Дмитрий Константинович
      Подробнее о наших экспертах

      Пакеты можно удобно включать и выключать в приложении Play24. Повторяющийся пакет будет отключен, если вы не внесете достаточно средств на свой счет в запланированную дату продления. Если вы предпочитаете отключить пакет с помощью кода раньше, введите:

      • *111*572*2# для пакета Solo S
      • *111*978*2# для пакета Solo M
      • *111*571*2# для пакета Solo L (15 ГБ)
      • *111*210*2# для пакета Solo L, включенного до 25.06.2020
      • *111*203*2# для пакета Solo XL
  22. Сергій

    Чи можливо перекинути кошти з одного номера плей на інший? Дякую

  23. Дима

    Здравствуйте, нахожусь в роуминге,подключен пакет SOLO XL,но интернет снимает деньги со счета а не мегабайты

  24. Татьяна

    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, как подключить безлимитный интернет в тарифе Play na kartę od NOWA

  25. Алена

    Добрый день. А если счет сим карты Плей не пополнялся больше полу года, карточка действительна? Как вообще проверить действительность карты, и стоит ли пополнять счет на такую карту?

  26. Viktor

    Добрый день,услуга подключена,если пополнить щет на плей то он автоматически подключить услугу заново или нет,

  27. Иван

    Нету сети на плей в Украине что делать?

  28. Виталий

    Не пользовался симкой плей больше года на счету нет денег приехал в польшу сейчас. Симка пишет не зарегистрирована как поновить?

  29. Наталия

    У меня тариф internet na karti а подключить 1000 минут на Украину не могу. Почему?

    • Анна

      1000 мин на Украину подключение отдельное,25 зл

  30. Вадим

    Не работает в роуминге.

  31. Александр

    Не работает связь в Европе,за пределами Польши

  32. Олександр

    Я в командировка в Германия,сим не работает ,сто делать

  33. Игорь

    Роуминг УЕ2, ЧТО ЭТО???

  34. Nikolay

    Не работает сим в Германии

  35. Oleh

    Добрый день
    Как мне получить смс в украине?
    Просто симка была активна только в Польше, в Украине она не работает(((
    Мне нужно получить смс с банка
    Вобщем, как сделать активный номер в Украине??

    • Юлия Владимировна
      Подробнее о наших экспертах

      Олег, попробуйте проверить, и если надо, сменить настройки смс-центра на данные того оператора, который оказывает услуги роуминга. Иногда они автоматически не меняются.

      • Рамин

        Уменя ечть интернет я был славакии автоматическии подключилься интернет переехал в Чехию интенет роминг не подключаеться а интернет у меня 4 Гб

    • Леся

      Я в Украине включаю симку (она в режиме роуминга) и таким образом получаю смс-уведомления с банка.

  36. Владимир

    Добрый день
    Как мне получить смс в украине?
    Просто симка была активна только в Польше, в Украине она не работает(((
    Мне нужно получить смс с банка
    Вобщем, как сделать активный номер в Украине????

  37. Татьяна

    Добрый день. Подскажите пожалуйста почему на территории Украины не работает оператор PLAY. Как это можно исправить? Очень нужнл для с вязи с банком в Польше

    • Артём

      Здравствуйте, решили как-то вопрос ?

    • олег

      скажите пожайлуста, вы решили эту проблему? у нас такая же просто сейчас

  38. Irinapp

    Как пополнить счёт в кредит

  39. Дмитрий

    Здравствуйте. После подключения безлимита на play возможно раздавать интернет на другие устройства или услуга платная ?

    • Вася

      Я раздавал, просто не везде потянет два устройства, у плей плохое покрытие

  40. Геннадий

    Jednorazawy kid sms:6588 identyfikator wiadomosci: немогу использовать карту в айпад 2

  41. Вадим

    Как зарегистрировать симку плей

  42. Володимир

    В Німеччині плей працює якщо та то які тарифи

  43. Лилия

    как сзязатся с оператором на украинском языке

    • Владислав

      Вот номер 577380380

    • Люба

      Как связаться с оператором по украинском языке

  44. Мария

    Как позвонить оператору мобильной связи Плей?

    • Юрій

      Вчора поповнив шот вів код щоб телефонувати на Україну сьогодні не можу дзвонити даже по Польші

  45. Артем

    Будет ли работать Плей в Чехии

  46. Григорий

    Как позвонить оператору?

    • Дмитрий Константинович
      Подробнее о наших экспертах

      +48 577 380 380

      • Александр

        Здравствуйте. Эти операторы не в состоянии решить проблемы в Плей. И звонки к ним Платные!!!! Ну просто нонсенс. Постоянно деньги заблокированы на счёте, даже в день пополнения. Испортился Плей

      • Люба

        Я нахожусь в Голандии, карта play стала не активна, как вернуть активность

  47. Vlad

    Купил телефон самсунг j3 в салоне плей ,приехал на украину а он заблокирован только под сим от плея . Как разлочить ?

  48. Анна

    Приехала на Украину Нужно Получить смс с польской карточки, роуминг не подключился, связь не работает что делать, как подключить роуминг

    • Юлия Владимировна
      Подробнее о наших экспертах

      Анна, проверьте настройки самого телефона – иногда роуминг по умолчанию запрещен. Если связь появится, а СМС не будут приходить, надо будет изменить параметры смс-центра на те, что использует оператор, предоставляющий роуминг.

    • саня

      симка подвязана под польскую карточку мне пришла последняя получка на карту пко банка так как сим польская нету сети немогу получить смс подверждение что делать

      • Максим

        Добрый день, та же проблема, как решили? Спасибо.

        • Dmytro

          Добрый день, та же проблема, как решили?

        • олег

          решили? здравствуйте?

      • Dmytro

        Добрый день, та же проблема, как решили?

    • Артём

      Здравствуйте, как-то решили этот вопрос ?

  49. Sergey

    Хотел подключить безлимит на месяц и при вводе кода ошибся на одну цифру ввел *111*792*1# вместо *111*793*1# списалось 50зл. Можно ли переподключить безлимит заново или уже с концами?

  50. юлия

    як розблокувати сім карту плей??

  51. Деня

    Можно 2 раза на место заказать пакет 1000 минут на Украину

  52. Aleksandr

    Почему нет роуменга в чехии

  53. Антон

    Приехал на Украину Нужно Получить смс с польской карточки, роуминг не подключился, связь не работает что делать, как подключить роуминг

    • Юрий

      Приложение плей24, нужно подключить роуминг за границей и все будет работать

      • konstiantyn

        прикол в том,что бы зайти в плей мне надо получить смс…а смс не приходит…

      • Карина

        Как его подключить? Я зашла в приложение полей 24, подскажите пожалуйста

  54. Раиса

    Как подключить безплатные звонки на все номера польши

  55. Ольга

    Добрый день! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема — в Украине сим карта не ловит сеть ни на одном устройстве!

  56. Иван

    Какой код нужен для подключения безлимит минут на украину

    • Александр

      Не могу подключить безлимитный интернет по оператору play, пополнил счёт на 50 злотых, ввожу код *111*793*1#, пишет что услуга не доступная, попробуйте позже. Подскажите что нужно сделать.

      • Сергей

        Проверьте счет в при *101＃ у вас покажет 30 а зайдете в play24 а там уже 22 всмысле деньги они снимают за любое нажатие кнопки на телефоне, оператор похуже наших, развод на каждом шагу, а в магазине на любой вопрос говорят «не знаю может быть»

      • Михаил

        Не работает в Европе. Пишет не зарегистривон в сети

  57. виктор

    здравсвуйте. возможно ли перекинуть деньги с телефона на телефон если да то подскажите как? спасибо.

    • Діма

      Чи можливо перевести кошти з плея на плей

  58. Сергей

    Прочитал. Спасбо, попробую

  59. Vova

    Люди, не купуйте СІМ карток оператора Плей!! Вони обманюють на гроші!!!!1111 Я вже дітям сказав, шоб не платили шшахраям!!! А зараз діти з Польші до мене дзвонять за 0,19 зл, на мій номер Lifecell, у них оператр Ключ, чули про такого? Кажуть, що хороший оператор!

    • Дарья

      0,19 за минуту только на Киевстар за 25 злотых выгоднее чем 1000 бесплатных минут на Киевстар Водафон за 25 злотых в Плейе? Каким образом?

  60. Евгений

    Здравствуйте, подскажите как подключить 10гб интернета за 25злотых

  61. Наталья

    у мужа тарифный план Play Red Bull MOBILE. При выезде и Польши в Германию пропал интернет. Что делать?

  62. миша

    можно повторно подключить пакет 1000 мин на украину

    • Юлия Владимировна
      Подробнее о наших экспертах

      Насколько мне известно, нет. Это циклически пакет, т.е. обновляемый раз в месяц. Но, возможно, есть и другие способы. Спросите в техподдержке.

      • Виктор

        Код для 10 гиг какой

    • Александр

      Можно. Заходите в play24, деактивируете пакет,если ещё не прошёл месяц, потом через код опять проводите активацию.

  63. Екатерина

    Здравствуйте скажите пожалуйста как с плей перевести деньги на плей?

  64. Михаил

    Здравствуйте, у меня 1000 минут на Украину, можно ли подключить безлим, если да то как, а то минут не хватает.

    • Юлия Владимировна
      Подробнее о наших экспертах

      Михаил, если речь о безлимите для звонков на украинских операторов, то мне не известно о таком тарифе.

      • Мария

        Безлима на Украину нет, это было в прошлом году.

  65. Сергей

    Здравствуйте! Пробовал подключить безлимитный интернет на месяц кодом *111*793*1# но пишет ,что услуга не доступна, что делать?!

  66. Сергей

    В апреле 18 по сентябрь 18 находясь в польше пользовался play интернет на карте, планирую ехать обратно, как понять действующая моя сим карта или нет, если нет как ее активировать сразу при заезде в Польшу???

    • Юлия Владимировна
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      Сергей, только связавшись с оператором или через офисы продаж / обслуживания. За такой срок номер мог быть снят с Вас.

      • Константин

        Пользовался неделю интернет безлимит…и после недели использования скорость значительно упала с 2.2мб до 100кб. В чем проблема?

  67. Вадим

    Как перевести деньги с play на play????

    • Дмитрий

      Нельзя, переводить я узнавать в сервисном центре плей

  68. Марк

    Как перейти с тарифа Play na karte odNowa на тариф Play internet na karte ?

  69. Танч

    Можно ли пользоваться этим оператором в других странах Европы?

  70. Ирина

    Здраствуйте! Подскажите, у меня тариф Play 9 zl. na internet на счету есть деньги, но я не могу звонить и заходить в интернет после дати, которая написаная до использования. С чем это связано?

  71. Ксения

    Почему Play не работает в Украине? Только екстренные звонки. Мне нужно чтоб на Play пришла смс для подтверждения банка, а он не работает, как быть??

  72. Вадим

    Возможно ли скинуть деньги с плея куданибудь?

  73. ігор

    Підскажіть Будласка як підключити безлім PLAY за 50 злотих

    • Сергей

      Кодом *111*793*1#

    • Сергей

      Кодом *111*793*1#. Безлимитный интернет на 30 дней.

      • Юлия Владимировна
        Подробнее о наших экспертах

        Спасибо, Сергей. Подтверждаю *111*793*1# — 49 злотых безлимит на 30 дней. Дj 100 Гб – максимальная скорость, дальше может упасть. Альтернативные пути подключения: СМС с текстом «START.793» (без кавычек) на номер 111 или через личный кабинет на Play24.

        • Микола

          Доброго дня. Безлім інтернет за 50зл діє для смартфонів чи тільки планшети?

        • Андрей!

          Почему скорость должна падайть???? Не пойму!!!! Мы же платим за безли 49 зл. Мы же покупаем на месяц, и хороший интернет!!! А не на две недели!! Даже в вк фильм посмотреть не возможно!!!!

          • Юлия Владимировна
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            Андрей, я понимаю Ваше недоумение, и даже разделяю его, вот только вопросы Вам стоит задавать не мне, а оператору, который оказывает услугу.

  74. ігор

    Будльска підкажіть як підключити Безлім інтернет на PLAY за 50 злотих

  75. Владимир

    Как отключить голосовую почту? Купил жене плей карту сим,и не могу дозвониться.

    • Юлия Владимировна
      Подробнее о наших экспертах

      Владимир, по информации от Play, у них есть два вида голосовой почты: обычная и PRO (расширенная, платная версия). Код отключения обычной не публикуется (вероятно, его нет), но уверяется, что она включается только при отсутствии ответа.

      Отключить PRO можно по коду *111*5*3#.

      Если ПРО не включали, надо проверить настройки телефона или звонить оператору – возможны проблемы и на их стороне.

      • Богдан

        Не можу підключити безлім на україну

  76. Віталій

    Здраствуйте у мене тарифний план 1000хв на Україну за 25 zlt але не знімає абоненту плату , підкажіть код активації.

  77. Женя

    Здравствуйте!!! Подскажите удобный тарифный план в Play для всей Европы, больше интересует интернет трафик. Готов платить от 20 до 30 евро в месяц, главное для меня связь Viber и поиск адресов в GooglMaps, так как работаю водителем. Если есть возможность опишите все подробности подключения. Заранее благодарен

    • Юлия Владимировна
      Подробнее о наших экспертах

      Евгений, мы не проводим постоянный мониторинг действующих тарифов, а значит и не может рекомендовать Вам какой-либо из них. Выбирать только Вам, и лучше по первоисточнику – сайту оператора.

      Возможно, кто-то из читателей поделится своим реальным опытом.

  78. Богдан

    Як підключити інтернет безлім на плей
    Яку комбінацію потрібно ввести підскажіть

  79. Анастасия

    Здравствуйте) у меня акция 1000 минут в Украину за 25 зл в месяц.Месяц ещё не истёк а минут нету . Можно ли ещё раз подключить акцию?

  80. Андрей

    Добрый день, тарифный план на интернет: 2 GB 9 zł / мес *111*542*1#, по всей Европе действует? интересуют страны: Германия, Бельгия, франция…

    • Юлия Владимировна
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      Андрей, такие пакеты, как правила, действуют только в Польше. В роуминге, в т.ч. и в «несуществующем» европейском, трафик либо не предоставляется, либо предоставляется в очень ограниченном количестве.

  81. Серж

    Как отвязать кредитку чтобы не снимал деньги автоматом?

    • Юлия Владимировна
      Подробнее о наших экспертах

      Если речь о том, чтобы аннулировать карту без закрытия счета, то сделать это можно через приложение или личный кабинет. В крайнем случае, позвонить и заявить об утере. Но оставшийся счет также может требовать средств на содержание. Остальные вопросы — через техподдержку.

  82. Илья

    Добрый вечер! Хочу отключить роуминг который у меня на данный момент ,что бы подключить новый ,что мне сделать ?

    • Юлия Владимировна
      Подробнее о наших экспертах

      Илья, если речь о конкретных пакетах, то они либо одноразовые, т.е. отключатся сами по окончанию периода, либо циклические, и тогда для отключения существуют определенные последовательности знаков. К каждому пакету своя. Посмотрите на сайте оператора у подключенного пакета.

  83. Ваня

    Добрый день! Может знаете почему не работает связь Плей в роуминге.Только выезжаю с Польши сразу сеть пропадает !

    • Юлия Владимировна
      Подробнее о наших экспертах

      Ваня, это может быть связано и с настройками телефона (роуминг должен быть разрешен), и с особенностями тарифа, и с договорами между операторами. Но точно ответить смогут только в техподдержке.

  84. Ярослав

    У меня подключён 1000 минут на звонки на Украину как проверить остаток минут

  85. Юлия

    День добрый. Купили мужу плей за 9 зл. Пополнили сразу на 50злотых. Вели код , но инет какой то медленный . Очень. Если с моего оранжа мы спокойно смотрим тв то с мужа тел даже Ютуб не посмотришь. Может нужен какой то ещё код или что то отдельно вводить?

    • Юлия Владимировна
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      Юлия, если пакет приобретен, он должен действовать. Обратите внимание на индикацию на экране. Если показывает только 2G, значит плохое покрытие. Если 3G и выше, обратитесь к оператору, похоже на какие-то технические трудности.

  86. Вадим

    А меня плей на карте а услуга на безлимитный интернет не подключается??? Почему

  87. Иван

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как потратить бонусные злотые? На что и как? А то у них время ограничено, я так понял они сгорают если не потратить вовремя. Спасибо!

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
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      Иван, это зависит от конкретной программы лояльности. Посмотрите правила Вашей на сайте оператора.

  88. Виталий

    Здравствуйте.как переключить на русский язык, или украинский?

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
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      Виталий, не понятно, что именно Вы хотите переключить. Если телефон или приложение – не знаю о таких возможностях.

  89. Роман

    Доброго времени СУТОК! У меня к вам вот какой вопрос? У меня стартовый пакет плей на карте я вот не как не могу подключить акцию вот ввожу эту позицию *111*969*1# уже третий день и пишет що послуга тимчасово не доступна спробуйте пізніше что делать?

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
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      Роман, не каждый пакет подходит для каждого тарифа. Конкретнее сможет подсказать только оператор.

      • Иоинаг

        Добрый день,так работает ли моей в Украине или нет,если да то что для этого нужно,счёт нужно пополнять?

  90. Богдан

    Здраствуйте,есть ли в плей безлим интернет если есть то пожалуйста помогите

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
      Подробнее о наших экспертах

      Богдан, ознакомьтесь с этой информацией от оператора.

      • Александр

        Добрый день скажите пожалуйста уже два дня нет связи в Мазовецкое воеводство г млава. Это какие то работы ведутся?

        • Юлия Владимировна — консультант сайта
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          Александр, мы не мониторим состояние связи. Надо обращаться к оператору. Возможно, кто-то из читателей поделится своими данными по этому вопросу.

      • Іван

        Добрий день скажіть будьласка який код потрібно ввести щоб відключити акцію в PLAY.

  91. Павел

    Нахожусь возле Щецина координаты С53.30537 В14.58287
    Нет покрытия play нет сети подключится вручную не удается

  92. Сергей

    Работает ли Play в Украине, если да то почему не ловит сеть??

  93. Сергей

    Работает ли Play в Украине если да то почему не ловит сеть???

  94. Юлия

    Подключила ежемесячное дополнение 2ГБ интернета. Как отключить?

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
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      Юлия, разве дополнения не одноразовые? Если Вы имеете в виду какой-то пакет на 2гБ, то самый простой способ – дозвониться оператору.

  95. Владимир

    Как прослушать голосовую почту, что нужно нажать что бы ее прослушать?

  96. Віктор

    Добрий вечір. Мій знайомий користується оператором play. Після підключення 2gb інтернету користувався ним 2 дня і інтернет пропав користувався виключно whatsapp. Абонент знаходиться в Німеччині.

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
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      Виктор, если речь о том, что интернет пропал у Вашего приятеля, находящегося в Германии, а он подключался в Польше, то все закономерно. Читайте внимательно описание тарифов (в т.ч малюсенькими буквами): в большинстве случаев предоставляемый трафик (2 Гб в Вашем случае) – это параметры для использования внутри Польши. В других странах ЕС трафик по тем же пакетам значительно ниже.

      • Давид

        Юлия здравствуйте. Я нахожусь Польше и приобрел симку Play. и планирую сделать небольшое турне до Праги, затем до Берлина (займет порядка 4 дня) и вернуться Польшу. Для GPS планирую использовать мобильный интернет (для Google Maps). Подскажите пожалуйста как подключить роуминг и какой пакет подойдет, и если интернет закончится как пополнять счет за пределами Польши . Спасибо. С Уважением Давид.

        • Юлия Владимировна — консультант сайта
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          Давид, у оператора огромное число тарифов, пакетов и других услуг. Я не смогу проанализировать их все для Вас, чтобы высказать субъективное мнение о наилучшем. Ознакомьтесь с предложениями на сайте оператора, и подберите самое выгодное.

          Только обязательно обращайте внимание на услуги в роуминге. Многие пакеты, рекламируемые для Польши, в роуминге или не работают, или значительно урезаны.

  97. Иван

    Здравствуйте. Месяц назад подключил услугу безлим инета за 49зл. Месяц прошел пополнил счет снова на 50 зл ввожу код активации безлим инета нечего не происходит. Еще После окончания месяца пришла смс что инет теперь до 1мбит в сек. На счету еще 38гб. Это что получается пока не использую эти 38 гб не подключу безлим? Но как их использовать если инет ограничили до 1 мбит в сек?

    • Евгений

      через *111# Отключаем безлим, ждем смс и пользуемся Гигами на полной скорости, всегда так делаю, если выкачиваю 100Гб

  98. Марина

    Здравствуйте купил карту Play Red Bull MOBILE
    Подскажите как отключить эту акцию и подключить стандарт пакет?

    • Александр

      Никак. Нужно покупать новый. Сам через это прошел.

  99. Виталий

    Нет ли каких либо способов увеличить скорость интернета play? Он очень медленный, ну я имею в виду с помощью подключения дополнительных услуг с помощью кодов и т.п.? Я где-то в интернете видел что-то подобное, не могу найти. Речь идёт о 3G, 4G телефон не поддерживает

  100. Гурами

    Здравствуйте! Мне нужна карта только для интернет звонков и то я пользуюсь не очень много, так как, дома есть вайфай.
    Подскажите, пожалуйста, какой тариф мне больше подойдет и как активировать нужный тариф, минимум на сколько золотых придется пополнять счет еземесячно? И еще, сейчас у меня активирован тариф — formula play, как его деактивировать, если она не подходит?
    Заранее благодарю.

  101. Nazar

    Здравствуйте! Меня интересует, как включить роуминг Play в Украине, я не раз пересекал границу, но данный оператор в Украине не работает, пакет у меня безлемит что на звонки в Украину, так и на интернет 49 злт.?

    • Сергей

      Тоже очень интересует этот вопрос, у меня карта подключена к плей и смс не приходят ибо в Украине нет связи, не могу совершать покупки.

  102. Давид

    Здравствуйте. Могу ли я без проблем подключить безлимитный интернет, за 49 злотых, если у меня тариф Play na Karte? Если да то как? И если нет, то как это сделать?

  103. Илия

    Можно услышать полный алгоритм подключения, я не очень понял как действует пополнение и еще пару вещей. Подскажите пожалуйста какой тариф выбрать для 6 гб в месяц и звонков внутри сети, звонки не обязательно. И на сколько пополнить, потому что написано 25-49, какая разница пополнить на 25 или 49? Заранее спасибо!

  104. Виктор

    Добрый день, подскажите пожалуйста у меня плей на карте, купил за 9 зл, пополнял 2 пополняхами по 10, подключил услугу звонки звонки на укру за 25 зл на 30 дней, на счету остаток около 3 зл и прошло времени с момента пополнения неделя +-, а звонить уже не могу вообще, в чем может быть пробла?

  105. Игорь

    Здравствуйте, можно ли отменить оплату с карточки Райффайзен банка польского на пополнение мобильного счета в play

  106. Дмитрий

    Здравствуйте купил карту Play Red Bull MOBILE
    Подскажите как активировать карту?
    Как бы не пытался даже счет проверить пишет что Проблема подключение или не действительный код MMI

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
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      Дмитрий, для начала необходимо зарегистрировать симку на себе. Для этого подойдите с паспортом в ближайший офис продаж. Они все сделают.

      Если регистрацию уже проходили, то активируйте любой пакет, или, если он уже активирован, попробуйте осуществить звонок. Активация должна произойти автоматически. В противном случае, надо связываться с техподдержкой.

  107. Константин

    Добрый день! Купили сим карту. Заказали безлимитный интернет за 49 зл. Первое время интернет работал очень медленно и плохо, а сейчас вообще не работает. Пытался настроить точку доступа в вручную — пишет «что не могу». Заказывал автоматические настройки, приходят пустые сообщения. Что посоветуете делать ?

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
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      Константин, во-первых, на скорость жалуются многие. Есть даже конспирологическая версия, что польский 4G – это вовсе и не 4G. Многие считают, что эта версия совсем и не конспирологическая…

      Во-вторых, если скорость не дотягивает и до 3G, а соответствующие символы на экране показываются, то надо обращаться к оператору. Возможно система неверно идентифицирует Ваш аппарат или возникли другие ошибки.

  108. Alexandra

    Здравствуйте, я подключила тариф за 40 злотых .безлим смс и звонки. Также 18 GB интернета (8 GB + 10GB я так понимаю в подарок), но начислен все были только 8GB.
    Как я могу получить остальные 10 GB ?

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
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      Александра, подарки часто распространяются только на новых пользователей. Возможны и другие условия акций. Я могу только предполагать. Конкретные нюансы надо уточнять у оператора.

      • Сергей

        Добрий день подскажите я вів код *111*870*1# пришли 5 гб в місяць до кінця літа як їх провірить?

  109. Ольга

    Здравствуйте. У меня пакет «Плей на карте». Не пользовалась им почти год. Была в Украине. Сейчас попробовала позвонить по нему и мне пишут, что номер не зарегистрирован. Скажите, возможно его восстановить или нужно теперь покупать новый пакет? Спасибо.

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
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      Ольга, скорее всего, понадобится новый. Но для подтверждения обратитесь в ближайший офис продаж. Они проверят статус карты и скажут можно ли ее восстановить.

    • Стас

      Позавчера спрашивал в салоне PLAY сколько времени действует их SIMкарта,если не пополнять,сказали, что до 6 месяцев

  110. Алена

    Как можно переслать деньги с карточки Play на Play?

  111. Алена

    Подскажите, пожалуйста, как с плей на карте перейти на плей интернет?

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
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      Алена, через звонок оператору. Не уверена, но возможно изменение тарифа возможно и через личный кабинет на сайте.

  112. Stas

    День добрый, подключил услугу internet na lato za darmo в приложении play 24 показывает что услуга подключена, о по коду *108# не показывает 10 Гб. Подскажите пожалуйста кто знает, как решить проблему.

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
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      Стас, насколько я знаю, предложение работает только на этих тарифах: Play na Kartę, Internet na Kartę и Redbull MOBILE Energy na kartę. Если у Вас один из них, надо связываться с техподдержкой. Если нет, переходить на один из них.

  113. вова

    здраствуйте.подскажите как поменять тарифный план на плее с формула плюс на плей интернет.

  114. Анатолий

    Добрый день.Подскажыте тариф для интернета в роуминге,по Европе.

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
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      Анатолий, посмотрите на несколько комментариев вниз. Я давала ссылку на их пакеты и документы к ним.

  115. Дмитрий

    День добрый!!!Подскажите пожалуйста бываем часто в Польше и очень нужен безлим интеренет или с максимальным количеством Гигабай,приобрели пакет Play и не можем подключить к максимальному интеренету.Как это можно сделать ? так как оператор не рускоязычный сделать через него это очень сложно

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
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      Дмитрий, Дмитрий, есть украиноязычный (русский, наверное, так же знает, но лично не проверяла): +48 577 380 380. Безлимит интернета (40 зл. в месяц): * 111 * 758 * 1 # (без пробелов).

      • Алексей

        Добрый день. У меня пакет Плей на карте, по приезду в Польшу зарегистрировал номер и пополнил счет на 10 злотых. Подключил интернет 2 Гб и звонки в Украину за 0.30 злотых. Через 10 дней номер заблокировли и интернет тоже не работает, хотя на счету еще есть Гигабайты и промоционные 2 злотых на счету. Оператору не получается позыонить, говорят что мое конто заблоковане, доладуй свое конто.

        • Юлия Владимировна — консультант сайта
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          Алексей, возможно, тариф предполагает наличие неснижаемого остатка, т.е. некоей суммы, которая всегда должна оставаться на счету. Но точно подскажет только оператор. Наберите 577 380 380 с другого телефона.

  116. Andro

    Добрый вечер, подскажите где на сайте Play можна узнать информацию или «Интернет пакет» действует в других странах ЕС? Спасибо.

  117. Николай

    Здравствуйте ! Под скажите код повторного подключения пакета плей .

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
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      Николай, поясните, какой именно пакет у оператора Play Вас интересует?

      • Игорь

        Как проверить остаток Мб в роуминг

        • Юлия Владимировна — консультант сайта
          Подробнее о наших экспертах

          Игорь, лучший вариант – зарегистрируйтесь на сайте и отслеживайте параметры в личном кабинете. Код не подскажу.

  118. Андрей

    Добрый день!Сим карта плей в Украине не работает вообще?У меня почта к нему привязана,а ясейчас в Украине,а почта нужна!Что делать???

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
      Подробнее о наших экспертах

      Андрей, попробуйте перестроить данные центров на данные оператора, осуществляющего роуминг.

      • Валерия

        Добрый день. Та же проблема, вставляем сим карту плэй в телефон — нет сети. Что делать обьясните пожалуйста. Что вы имели ввиду: «попробуйте перестроить данные центров на данные оператора, осуществляющего роуминг», если никто не осуществляем роуминг, пишет, что любой оператор запрещен.

  119. Елена

    Здравствуйте. Пополнила счет и подключила акцию на месяц безлимит на Украину через 6 дней говорит что учетная запись заблокирована!!!что делать??

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
      Подробнее о наших экспертах

      Елена, звонить оператору. Возможно несколько вариантов: от технической ошибки или неверно подключенного пакета до посторонних затрат, обнуливших Ваш счет. Указанный Вами безлимит (25 зл. в мес.) доступен не для всех тарифов и распространяется не на всех украинских операторов. Посмотрите здесь данные.

  120. Анжела

    Як підключити безлімітний інтернет на плей за 49 зл.Пробувала неможу піскажіть будь ласка

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
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      Одним из способов:

      1. наберите код: *111*793*1# — вызов

      2. отправьте SMS с содержанием START.793 на номер 111

      3. Позвоните в службу поддержки 790 500 500 или * 500 и попросите подключить.

      4. Сделайте это через личный кабинет на Play24.

      • Yvhenii

        Добрый день. Подскажыте код чтобы активирувуть тарифный план.
        Безлимитные звонки, смс, 6гб.интернету за, 25zl

        • Юлия Владимировна — консультант сайта
          Подробнее о наших экспертах

          Конкретно такой не попадался. Зарегистрируйтесь на Play24 и выберите в кабинете необходимый пакет (если такой существует).

      • Андрій

        Ні один з кодів для підключення безлімітного інтернету на місяць за 49 злот недіє, допоможіть порадою, дуже потрібен інтернет. Тариф Play na Kartę Lubię to, на балансі 55 злот. Дякую.

        • Юлия Владимировна — консультант сайта
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          Андрей, это официальная информация с их сайта. Другой у меня нет. Попробуйте обратиться непосредственно к оператору.

          • Виктория

            Здравствуйте, Как отключить интернет за 9 злотых, 2 гб?

            • Юлия Владимировна — консультант сайта
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              Виктория, если пакет одноразовый, то сам отключится. Если циклический, то нужно смотреть какой это конкретно пакет и для какого тарифа. Посмотрите на сайте оператора – там есть вся необходимая информация.

        • Эдгар

          Даний тариф немае безліміту,тільки 6 гигабайт..
          Для безліміту потрібен тариф Play Internet na karte

      • Алексей

        Здраствуйте,подскажите пожалуйся как активировать деньги на плей,а то пользовался этим пакетом уже 4 месеца,а тепер пишет что щет не активный хотя деньги есть и пополнял где-то дней 15 назад и нет интернета

      • Денис

        Купил симку, зареестрировал на почте. А на симке нет сетки написано «мережа не доступна» в чем дело? Даже ее атктивировать не могу

        • Юлия Владимировна — консультант сайта
          Подробнее о наших экспертах

          Денис, если с другими симками аппарат работает, вернитесь в точку продаж – возможно, карта неисправна.

    • Андрей

      *111*793*1#вызов интернет без ограничений. Но для этого нужно купить старт.пакет за 9злот.

      • Стас

        На сколько золотых нужно пополнять ежемесячно?

  121. Андрій

    Доброго дня,підскажіть,чи можливо продлити срок номера (до кінця року)не поповняючи рахунок

  122. Юлия

    подскажите пожалуйте, какой пакет и тариф нужно купить, чтобы был безлимитный интернет?

  123. мася

    Добрый день,подскажите пожалуйста код для подключения безлимитного интернета за 50 злот?спасибо)

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
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      Знаю за 40 злотых: активация *111*758*1# деактивация — *111*758*2# Но лучше использовать для подключения личный кабинет на PLAY24 – там сделать это быстрее, и тарифы / пакеты актуальные всегда.

      • Вячеслав

        Подскажите конкретней пакет»симку» нужно купить что бы потом подключить безлимитный интернет?

        • Юлия Владимировна — консультант сайта
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          Вячеслав, «симку» надо купить первым делом (или перейти с другого оператора). Как Вы собрались пользоваться телефоном без «симки»?

        • Любовь

          сейчас пакет называется — плей на карте. и стоит 19злот. он один у них по такой стоимости. первая неделя безлимит. потом пополняете на 50 злот, вводите код активации *111*792*1#позвонить. у вас снимают со счета 49 злот и вы полуаете месяц безлимита. Кстати еще! при пополнении 50 злот вам дадут бесплатно 13-15GB интернета!

  124. Женя

    Подскажите пожалуйста плей безлимитные звонки на Украину на всех операторов Киевстар и Мтс за 25 злотых на 30 дней туда входит интернет или нет если да то как посмотреть мегабайты.

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
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      Женя, это тарифы для звонков. Интернет оплачивается отдельно.

    • Максим

      А подскажите какой код активации этой услуги ( безлимитные звонки на укр номера)

    • Сергей

      остатки интернета в play *107#

  125. Олег

    Добрый день,подскажите как настроить инет,симки вставили,звонки есть,а настройки для интернета не приходят. Спасибо

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
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      Олег, есть несколько способов.

      1. Отправьте слово «PLAY» (без кавычек) на номер 9999. Должны прийти СМС с настройками. Если нет, то переходите к следующему пункту.
      2. Зайдите через другое устройство на эту страницу и заполните форму «ручного» заказа параметров.

        Если и это не помогло, попробуйте установить параметры самостоятельно. См. п.3.

      3. Internet (APN Internet)
        • punkt dostępu (apn): internet
        • numer dostępowy: *99#
        • nazwa użytkownika: Отсутствует
        • hasło: отсутствует
        • dns: dynamiczny
  126. Иван

    Добрый день. Есть пакет в котором максимум интернета по Европе?

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
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      Иван, посмотрите на их сайте. Тарифы и пакеты все время в движении. Актуальные лучше смотреть в первоисточнике.

  127. Александр

    Долгое время не пополнял счет на Play и номер заблокировали, можно ли разблокировать и как это сделать?

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
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      Александр, зависит от срока блокировки. Обратитесь в ближайший офис продаж – они подскажут возможно ли восстановить карту и что для этого потребуется.

  128. Тимофей

    Здравствуйте.у меня есть вопрос. Я подключил интернет на телефоне 20зл.мес. все хорошо,а звонки что не относятся к пополнению?нужно ещё отдельно пополнение счета???

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
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      Тимофей, пакеты бывают разные. Некоторые комплексные, но основная часть подразумевает что-то одно: трафик интернета, минуты или смс. В этом случае, надо подключать пакеты для каждого случая отдельно.

  129. Julia

    Добрый день, подскажите пожалуйста. Купили пакет за 9 злотых на неделю, после пополнили на 50 злот для безлим интернета а звонки даже на Pley остались платными, как сделать бесплатными? Заранее спасибо.

    • Тарас

      В этом пакете предусмотрен только интернет, звонки платные, если хотите и то и другое, нужно 2 пакета, увы но такова реалия!

  130. Игорь

    Добрый день, вчера купили и активировали 4 пакета. До вечера был хороший интернет у всех. Потом интернет пропал у всех и появляется очень редко. В чем может быть проблема.

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
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      Игорь, много в чем. Начиная от зоны покрытие и заканчивая особенностями тарифа или технически проблемами у оператора. Если ошибка будет повторяться, наберите в техподдержку.

  131. Ростислав

    Добрый день.. Подскажите как подключить безлимит на все операторы.+6 гиг.интернета.и один номер в Украине. В прошлом месяце.ттоваварищ подключился за 25 или 35 злот.. Безлимит.6 гигов.. А Я чаиник….подскажите пожалуйста….

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
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      Ростислав, о едином таком пакете мне не известно. Но Вы можете подключить отдельно пакеты звонков (смотрите здесь), отдельно Интернета (здесь) и отдельно украинские номера (см. в статье выше).

  132. Елена

    Добрый вечер,купила пакет плей за 9зл,5 Гб интернета на старт,хочу подключить безлимит,подскажите пожалуйста на сколько надо пополнить счёт и может нужна какая то комбинация?

  133. Роман

    Я зареєстрував номер все працювало, наступного дня виїхав до німечини і перестало ловити звязок взагалі. Пробував ставить в другий телефон так само, картка не зареєстровано. Але я в Польщі нікуди не звонив, може потрібно було набрать якусь комбінацію?

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
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      Роман, для начала проверьте разрешен ли роуминг в самом телефоне. Если с настройками все в порядке, и Ваш тариф предусматривает работу за границей РП, свяжитесь с техподдержкой, возможно проблемы на их стороне. Сделать это можно через сайт или набрав с любого номера (если Ваш не работает) +48 790 500 500.

  134. Степан

    Доброго дня чого я не можу активувати свій тариф? На рахунку є. Коли я пишу комбінацію *111*403*1# і клавіші розводити то мені пише що я не можу скористатися послугою, що моє конто не є активним.

  135. Андоей

    Часто езжу по ес.пользуюсь операторам плэй. Раньше при въезде в любую страну ес довались бесплатные мегобайты в роуминге. Сейчас они тоде якобы даются,но на деле всё наоборот. Списываются деньги как за пользование интернета в роуминге. ПОЧЕМУ

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
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      Изменение правил, тарифов, стоимости услуг и т.д. находятся в компетенции оператора. Никто кроме него не ответит Вам на этот вопрос точно. Могу только предположить, основываясь на аналогичных жалобах: после отмены роуминга в ЕС операторы пытаются скорректировать свои доходы, в т.ч. и такими нетрадиционными способами. Позвоните в техподдержку – иногда бывают и технические ошибки.

  136. Nikolai

    Здравствуйте! Почему последние пару дней не могу позвонить в Украину, именно на Киевстар?

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
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      Николай, сообщений о массовых проблемах не было. Возможно, есть технические сложности конкретно с Вашим телефоном / тарифом / счетом. Попробуйте набрать 577 380 380 – там должен быть украиноязычный оператор.

      • Валерия

        Здравствуйте!Скажите пожалуйста, какую комбинацию нужно набрат на Play na Karte, чтобы узнать за дополнительный тариф интернета, сколько осталось гб?

        • Юлия Владимировна — консультант сайта
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          Было *180#, но я давно не проверяла работоспособность этого номера. Лучше установить приложение и онлайн видеть все необходимые параметры.

    • Алексей

      То самое и у меня, имеено на сеть Киевстар из сети Play в Польше

  137. Виталий

    Добрый день, подскажите пожалуйста как на Плай подключить 25 злотых в месяц и безлимит на Украину?

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
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      Виталий, не знаю таких тарифов, но у оператора сейчас какие-то пертурбации с тарифами, возможно что-то вскоре появится новое.

    • Юлич

      *111*969*1#

  138. Лина

    Как взять деньги в кредит?

  139. Александр

    У меня подключен безлимитный интернет. Через несколько дней он заканчивается.И нужно пополнять счет.Но у меня на счету 53злотых.
    А как правильно оплатить со счета телефона.Есть ли какие то функции уссд код.

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
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      Александр, если у Вас «цикличный» пакет, то он автоматически заберет со счета необходимые средства. Если же включен разовый (на месяц), то нужно будет снова набрать комбинацию.

      • Денис

        Подскажите почему карточка play не работает в другом телефоне как её активировать сеть показывает и только экстренные вызовы

        • Юлия Владимировна — консультант сайта
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          Денис, если уверены в исправности телефона, наберите в техподдержку. Похоже ошибка с их стороны.

      • Марьна

        Добрый день
        На счёт 50 злотых и не получается подключить услугу безлимитный интернет

  140. Эльвира

    Подскажите, как разблокировать номер, которым 7,5 месяцев не пользовались( были на территории Украины) . Оператор PLAY. Спасибо.

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
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      Эльвира, это возможно не во всех случаях. За такой срок номер могли и передать. Если что-то еще можно исправить, то только через офис продаж (любой). Обратитесь к ним, они подскажут и как это сделать, и возможно ли вообще.

  141. Дима

    Скажите пожалуйста. Я купил симку но не могу подключиться к интернету,что мне делать.

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
      Подробнее о наших экспертах

      Дима, проверьте правильность настроек. Сравните с этими. Если не удастся, запросите через сайт: Вам предложат указать свой номер и вышлют сообщение с настройками.

  142. Николай

    Полгода не пользовался симкартой. Сейчас сеть определило, но ни на какие команды не реагирует. Можно как-нибудь восстановить

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
      Подробнее о наших экспертах

      Николай, обратитесь в любой офис продаж – они проверят. Не факт, что можно уже восстановить, но если и есть шанс, то только через них.

  143. Вадим

    Через какое время блокируют симку если не пополнять счёт?

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
      Подробнее о наших экспертах

      Вадим, в среднем 5-6 месяцев, но это довольно индивидуальный показатель, зависящий и от оператора, и от тарифа, и от проплаченных пакетов, и от других параметров.

  144. Яна

    Добрый день. Скажите пожалуйста, почему не получается подключить дополнительный пакет интернета,пишет услуга не доступна.

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
      Подробнее о наших экспертах

      Яна, возможно Ваш тариф не предполагает подключение конкретного пакета или уже подключен какой-то, вместе с которым нельзя включить новый. Это надо выяснять в техподдержке или внимательно изучая описание тарифа / пакета.

  145. Марія

    Добрий день скажіть будь-ласка чи можна перевести гроші з одного номера на інший в плей , і як то краще зробити.

  146. Юра

    А в тарифе для украины если заказать мб и использовать их раньше месяца можно ещо раз заказать?

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
      Подробнее о наших экспертах

      Юра, большинство пакетов ограничены временем и размером (трафик). Если что-то из этого закончилось раньше, можно заказать новый. Но конкретные условия надо смотреть в конкретных пакетах.

  147. Олена

    Добрий деньо а Ви можете надати консультацію конкретно по номеру

  148. Марина

    Муж купил карту плей.на ней заеончились деньги.на запрвке купил поплняшку.но пополнить почему то не пополняется

  149. Саня

    Как за 5 злотых звонить с плей на плей бесплатно

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
      Подробнее о наших экспертах

      Конкретно такого пакета я не знаю, но есть тарифы, которые изначально предполагают бесплатные звонки внутри сети. Обратитесь к сайту оператора.

  150. Андрей

    Подскажите пожалуйста, потерял зарегистрированную на себя сим карту, сколько стоит получить новую в сервисе？

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
      Подробнее о наших экспертах

      Андрей, если проходили персонификацию карты, то восстановить ее можно по удостоверению личности. Сколько это стоит конкретно – не знаю, но навряд ли сумма будет сильно отличаться от покупки новой сим-карты. Обратитесь в любой из офисов продаж – в специальные пункты реализации конкретного оператора, в газетном ларьке Вам помочь не смогут.

      • Михаил

        Добрый день подскажите почему у меня 760мегабайт я нахожусь в Бельгии и умения с счета снимает деньги за интернет.

        • Юлия Владимировна — консультант сайта
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          Михаил, все вопросы по конкретным проблемам нужно адресовать оператору. Я могу лишь предполагать: многие пакеты предоставляют указанное количество трафика только на территории РП, за границей эти параметры по тем же пакетам значительно ниже.

  151. Руслан

    Можно ли переводить деньги со счета на счет? Если да, то через какую комбинацию?

  152. Сосо

    Как изменить тарифный план?

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
      Подробнее о наших экспертах

      Подключить другой пакет. Если речь именно о тарифе, через оператора.

      • Алексей

        Как подключить роуминг на play если я нахожусь в Германии

        • Виктория

          Тот же вопрос. Работает ли интернет с плей за границей? Во франции, например.

          • Юлия Владимировна — консультант сайта
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            Виктория, работает. Но должны быть включены соответствующие настройки телефона, а условия могут отличаться от внутрипольского использования.

  153. Ирина

    Подскажите, пожалуйста, по какому тарифному плану Play лучше всего звонить из Украины в Польшу, необходимо звонить именно с польского оператора, а не украинского
    Какая тарификация у Play если звонить из Украины?

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
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      Ирина, насколько мне известно, звонки такого плана тарифицируются одинаково. Однако Вам лучше уточнить у оператора.

      • Алексей

        Добрый вечер. Заехал в Германию и стартовый пакет play перестал ловить связь и не авторизуется в сети?

        • Юлия Владимировна — консультант сайта
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          Алексей, роуминг может тарифицироваться по внутренним ценам, как того требует законодательство, но в настройках телефона должен быть разрешен. Проверьте эти параметры.

  154. Анна

    Добрый день, скажи почему по приезду в Украину карточка оператора Play не работает, то есть нет сигнала постоянно. Как решить эту проблему?

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
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      Анна, посмотрите настройки телефона. Роуминг должен быть разрешен. Если не поможет, обращайтесь к оператору.

      • Олег

        Добрый день. Подскажите пожалуйста есть ли какой либо оператор в Польше что не выходит в роуминг в Германии?

        • Юлия Владимировна — консультант сайта
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          Олег, по закону все операторы ЕС должны отменить оплату роуминга. Т.е. все свежие тарифы оплачиваются по одинаковым расценкам на территории ЕС. Однако это не отрицает того момента, что в настройках аппарата роуминг должен быть включен, а некоторые тарифы подразумевают определенные ограничения в других странах (яркий пример – безлимитный интернет: у многих тарифов он безлимитен только в РП, а в той же Германии ограничен несколькими Гб в месяц).

      • Денис

        Добрый вечер, подскажите пожалуйста как пополнить счет на территории Украины? За ранее спасибо.

  155. Сергей

    Здравствуйте,покупал карточку Плей, В информации о карте говорится что активна до 19.02,тоесть всего 10 дней с момента покупки деньги на счету есть а позвонить не могу,что нужно сделать,что бы она вновь стала активна ???

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
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      Сергей, карту необходимо активировать, зарегистрировать и оплатить пакет, согласно тарифа. При покупке может быть активирован подарочный пакет на несколько дней. Соответственно, надо оплатить новый, чтобы продлить работу еще на 30 дней.

  156. Виталий

    Здравствуйте, на днях был в Чехии и у меня плей не тянул никакой сети. Телефон айфон 6s.

  157. sergey

    Как снять блокировку sms на короткие номера play?

    • sergey

      разобрался. это андрид.

  158. Андрей

    Здраствуйте, у меня тариф Плей интернет на карте, на чсету было, 50 зл, срок действия на дзвонки, и гигабайты интернета должны закончитсч 14 февраля, я 13 февраля заказал услугу безлимит интернет, в надежде, что спишет со счета деньги, и будет месяц просто интернета, но я так понял, все равно надо пополнить счет? Деньги списало, на проверке счета показывает, до которого числа безлимит, но не работает интернет

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
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      Андрей, теоретически, это могло быть связано с автоматической оплатой предыдущего пакета. Но все финансовые аспекты лучше уточнять непосредственно у оператора.

  159. Дмитрий

    При подключении тарифа «звонков на Украину за 0.29» сохряняются бесплатные звонки на номера play?

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
      Подробнее о наших экспертах

      Дмитрий, насколько я знаю, сохраняются. Эта опция самого оператора, а не отдельного тарифа / пакета.

  160. Андрей

    Скажите, можно как то вывести деньги со счета?
    Или оплатить что-то?
    На счету 51 злот, но в сим карте этой ненуждаюсь.

  161. Alex

    Виїхав з картою play в Італію, Автрію і карта перестала працювати. В чому проблема?

  162. Виталий

    Телефонная симкарточка play утеряна. Я не в Польше. Как её заблокировать? Спасибо за ответ.

  163. Тарас

    Добрий день я столкнулся с такой проблемой неправильно ввел пин код и требкеться ввести пук код но я ввожу и пишет што он неправильний 8то делать почему?

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
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      Тарас, обратите внимание на вводимые символы: как и в любом пароле, учитывается регистр, язык и прочее. Если не помогает ничего, обратитесь с центр обслуживания клиентов оператора.

  164. Алексей

    Не могу сделать оплату в интернете
    Пишет мой тариф не поддерживает такой функции
    Как это исправить?

  165. Татьяна

    Доброго дня! Мені купили поповнення в Польщі на плей, сама я в Україні, хочу Поповнити рахунок сьогодні, бо мені прийшло смс що я маю Поповнити рахунок до 5 числа, бо заблокуютьЯ. Я вводила код поповнення, але мені вишивали таку інформацію Doładowanie nie powiodło się. Skontaktuj z centrum obsługi klienta.

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
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      Татьяна, если сам оператор рекомендует Вам связаться с центром обслуживания клиентов, разве могу я дистанционно посоветовать Вам что-то лучше?

  166. Игорь

    Здравствуйте, есть карточка плей подключил безлимитный интернет, поехал в германию, не ловит сеть вообще тоисть теперь не позвоню и в интернете не посижу, что с этим делать?

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
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      Игорь, для начала проверьте настройки роуминга в телефоне (он должен быть разрешен). Если не поможет, обращайтесь к оператору.

    • Женя

      Получилось решить проблему? У меня похожая ситуация

  167. Александр

    Скажите в настройках модема Huawei E3372H какой АПН прописывать надо и вообще какие настройки интернета? Модем только перепрошил

  168. александр

    здраствуйте я подключил какуюту услугу *111*400*1# как ее отключить?

  169. Виталик

    Добрый день. Вчера купил плей интернет на карте за 9 злот и пополнил на 10 а при этом проверка счета показует что номер действительный до 27.01.2018г. При этом на считу 19 злот. Скажите как перейти на другой тариф чтобы я мог звонить после 27 и хотябы месяц был номер активний и я мог розросходывать деньги от туда.

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
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      Для перехода на другие тарифы существуют свои наборы символов. Посмотрите на сайте оператора, выберите подходящий тариф и произведите описанные действия. Можно сделать все и через техподдержку.

  170. Алена

    Доброго времени суток! Подключил за 9 злотых 2 гигабайта. Но там идёт как-то 2 + 500 в роуминге. После того как я потрачу все 500 для роуминга у меня будет брать деньги за пользование интернетом в роуминге, а те 2 останутся нетронутыми. Или после использования 500 мб я начну тратить 2 гига, но с низкой скоростью ?

    В приложении play 24 вот что пишет под 2 гигабайта «Internet Pakiet, który możesz wykorzystać na szybką transmisję danych». Под 500 мегабайте (если точнее, то дало 580) «Limit GB w roamingu UE. Limit GB do wykorzystania w roamingu UE do końca bieżącego miesiąca. Korzystanie z limitu GB pomniejsza Twój krajowy Pakiet Internetu. Zamknij», как понять?

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
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      Алена, если условиями тарифа трафик разделен на национальный и роуминг, значит так и есть. Законы требуют равной стоимости услуг на территории ЕС (условно), но объемы не регламентируются. Скорее всего, Вы правы, и по окончанию объема, понадобится новый, даже если гигабайты в национальном еще останутся.

  171. Игорь Пантелеев

    у меня симка плей не ловит сеть в Украине. В чем может быть проблема?

  172. Дмитрий

    Здравствуйте купил в Польше симку Плай, потом поехал в Украину для оформление карты из банка и должна прийти смс с кодом на польский номер симка активна, но связь не ловит. Что делать??

  173. Олег

    Подскажите. Проблема такая. С Миллениум Банка не приходят СМС. Я нахожусь в Украине. На счету 11 злотых я пополнил. Звонки принимает, СМС оператора приходят. В чем проблема? Звонил в Банк — говорят, что проблема у меня. Переставлял в кучу тел., чистил смс память, смотрел в папке спам. Ничего. Помогите.

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
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      Олег, обратитесь в техподдержку сотового оператора. Возможно, закрыта / ограничена возможность роуминга.

  174. Алексей

    Здравствуйте, я решил сменить тарифный план з возможностью звонить за 0.29 злотых за минуту в Украину, но решил сменить тарифный план на безлимитный интернет, и вот при покупке новой карты поддерживающий данный тариф, могу ли я со старой карты на новую перевести золотые, порядка 50(я пополнил рассчитывая что на этой карте может подключиться безлимитный интернет), спасибо.

  175. Павел

    Добрый день! Подскажите пожалуйста, подключен плэй, возможно ли регистрация в с транах ес, к любой удобной сети(отключив автоматический поиск сети), и как осуществляется тарификация?

  176. Марина

    Здравствуйте!Покупала карту Плей,через месяц выехала в Украину,и карта заблокировалась.Сейчас нахожусь в Польше,но сим не работает,нет сети.Её можно как-то разблокировать или уже можно выбросить?

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
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      Марина, если прошло не много времени, можно разблокировать. В любом случае, подойдите в один из офисов продаж и обратитесь с этим вопросом к ним. Если что-то возможно сделать, ни сделают на месте.

  177. Алена

    Добрый день. Есть карта Плей, хочу подключить безлим на месяц за 49 злотых, но все время буду находиться в роуминге (В Бельгии), будет ли там работать этот тариф ?

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
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      Алена, по нынешним законам роуминг внутри ЕС не должен тарифицироваться, а все услуги сохраняться. Но с некоторыми старыми тарифами (подключенными давно) могут возникать путаницы. Лучше проконсультироваться с оператором по конкретно Вашему номеру / тарифу.

      • Алена

        Проблема в том, что онлайн консультант на сайте play написал, что у них вообще нет тарифов, которые будут работать за пределами территории Польши. Но у меня 2 месяца назад был подключён тариф за 9 злотых, в той же Бельгии. Оператор написал, что такого быть не может, но я ведь подключала…

      • Аліна

        добрий день ніяк не можу зрозуміти який код на 25злт. щоби на всі номера місяць безлімітно і інтернет щось там наче 6 гіг

  178. Раиса.

    Здравствуйте. При покупке телефона в Польше была вынуждена купить сим-карту, что бы проговорить 5 минут, и тогда везти телефон домой (чёртов Самсунг). Купила “na kartę” от Plus, разумеется пришлось предъявить паспорт, проговорила 5 минут, и собственно все, больше я этой симкой не пользовалась, и не планирую. Как узнать, там какую-нибудь абонентскую плату не снимают? Мне случайно не придет когда-нибудь гигантский счет? Или её можно выкинуть и забыть?

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
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      Раиса, современные тарифы предоплатные. Нет средств на счете – не предоставляют услуг. Через полгода (этот период может варьироваться) заблокируют карту. Можете выбросить.

  179. Vasyl

    Подскажите пожалуста,почему сім карта не работает в європе что делать?связе нету…інтернета нету…

  180. Дмитрий

    Добрый день скажите пакет за 49 злот.( интернет безлим.) Он существует в продаже или нет, или нужно покупать любой стартер и активировать его, положить на счёт 49 злот. и просто при активации они снимаються. И ещё он действует только месяц? Или каждый месяц при оплате 49 злот. он просто продливаеться?? Заранее спасибо за ответ!

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
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      Дмитрий, чтобы «включить» любой пакет, сначала необходимо приобрести карту, активировать и зарегистрировать ее. Бывали случаи, когда первый месяц какого-либо пакета предоставлялся вместе с симкой, но это акции – их условиях постоянно меняются. Пакеты, как правило, продлеваются автоматически при наличии средств на счете.

  181. Алексанлр

    как включить роуминг на Мейзу М3 ноут для Плэй на карте? Симка активна и есть средства, но не ловит сеть

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
      Подробнее о наших экспертах

      Александр, по конкретным аппаратам подсказать точно не могу, но попробуйте такую последовательность действий:

      1. наберите *#*#3646633#*#*
      2. в открывшемся меню выберите пункт BandMode
      3. зайдите в Вашу СИМ-карту
      4. проверьте настройки интернет-соединений.

      • Алексанлр

        все частоты в работе

  182. Liliia

    Добрий день. Підкажіть як відключити послугу безлімітний інтернет за 5 злотих на день у мережі Play

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
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      Выбирайте один из удобных способов:

      1. Введите и подтвердите код *111*791*1#
      2. Отправьте SMS с содержанием: START.791 на номер 111
      3. Позвоните в службу поддержки клиентов 790 500 500 или *500
      4. Через Play24
      5. В офисе продаж.

  183. Вова

    У меня в Украине отлично работал на МТС и Киевстаре LG D850, а в Польше вставляю PLAY и нет интернета и даже не могу проверить счет через *101# на действующей карте, с деньгами на счету и проверенной на другом телефоне. Подскажите, ПОЖАЛУЙСТА, в чем причина и что делать??? Нади ли его перешивать???
    Заранее благодарен.

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
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      Я не могу знать устройства всех телефонов, но некоторые отказываются работать с интернет в Польше, если не включена функция роуминга. Как одно связано с другим – не знаю, но могу констатировать факт.

  184. Олександр

    Скажіть будь-ласка чому плей з безлімом перестав працювати в мене в Німеччині?(

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
      Подробнее о наших экспертах

      Это зависит от условий Вашего тарифа. Могут быть и аппаратные проблемы – проверьте, разрешен ли роуминг в Вашем телефоне.

  185. Іван

    Доброго дня скажіть будь ласка як на плей продлити номер ще на рік … що для цього потрібно … Напер Дякую.

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
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      Иван, если Вы говорите о действующей карте – просто продолжайте оплачивать услуги. Если карта была заблокирована, только через техподдержку, если это вообще возможно.

  186. Акива

    Добрый день, уважаемая г-жа консультант!
    Я буду в Польше одну неделю в феврале 2018 и мне, в основном, нужен только интернет.
    1) Какую Вы посоветуете мне симку и где я смогу ее купить по прибытию в аэропорту Кракова?
    2) Могу ли я ее активировать сам или должен обратиться в офис Play ?
    3) Действует ли она на територии следующих стран: Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Швеция ?
    4) Если мой следующий приезд в Польшу июль 2018, смогу ли я еще воспользоваться этой симкой?
    Извините за такое количество вопросов.
    С уважением и благодарностью за ответы.

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
      Подробнее о наших экспертах

      Акива,

      1. Я не могу Вас что-либо советовать – выбор исключительно за Вами. Изучите тарифы и выберите.
      2. Точек продаж довольно много. В Вашем случае лучше выбрать не «газетный ларек», а стационарную точку – там же Вы сможете и активировать сим-карту.
      3. Действует, но иногда требуются дополнительные настройки телефона.
      4. В большинстве случаев, неиспользование карты в течение 6 месяцев может привести к ее блокировке. Иногда этот срок меньше. Но есть специальные услуги, оплачивая которые, Вы продлите этот период.

  187. Олег

    Добрый день покупал карту плей интернет на карте при пересечении границы с украиной пропала сеть и не появляется хотя карта работает и номер видно но не подкулючается к сети что делать и из-за чего такое может быть?

  188. Алкс

    Какие условия перехода на Плей с другого оператора? Оплата? Бонусы?

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
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      На данный момент оператор указывает, что

      а) перейти можно;
      б) бонус есть.

      Остальная информация не доступна. Возможно, меняются условия. Следите за публикациями их сайте – они обязательно сообщат.

  189. Maks

    Доброго! Подскажите плиз, как с одной сим-карты Play перевести деньги на другую сим Play?

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
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      Мне не известно о такой возможности.

      • Михаил

        Скажите пожалуйста могу ли я со своей карты заказать услугу 6гб интернета другу на его карту на его номер???

  190. Влад

    Здравствуйте Юлия, звонил оператору play по вопросах о бонусах по номеру *500 после разговора у меня сняло 2 зл осталось 45 гр я перезвонил на этот номер»+48 790 500 500″ хотел спросить почему сняло деньги и после гудков до оператора меня отключили и на счету 00
    Тариф у меня Formula unlimited na kartę

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
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      Влад, никто кроме оператора не сможет объяснить Вам движение средств. Конечно, звонок на *500 с мобильного должен быть бесплатным (по крайней мере в Польше). На +48… может и тарифицироваться (это та же линия). Попробуйте набрать этот номер со стационарного телефона. Звонок может быть платным в соответствии с тарифом.

  191. Алексей

    Здравствуйте. Меня интересует срок действия сим карты после последнего пополнения и почему плей не работает в роуминге в Украине?

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
      Подробнее о наших экспертах

      Алексей, в среднем около полугода, но точные данные зависят от тарифа и оператора. Роуминг может не работать по разным причинам: от настроек телефона до ошибки на стороне оператора. В любом случае, обращаться с этим вопросом нужно в техподдержку.

  192. Елена

    Добрый день! На телефоне есть 50 злотых, могу ли я использовать эти деньги для того, чтобы продлить срок действия по звонкам? И еще, пожалуйста, один вопрос. Если я позвоню *500 или +48 790 500 500 или +48-577-380-380 , могу ли я рассчитывать на ответ на русском или украинском языках.

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
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      Елена, если у Вас на счету есть средства, Вы можете использовать их для покупки услуг у оператора. Что Вас смутило, честно сказать, не очень поняла.

      По русско-украиноязычной техподдержке у этого оператора информации нет. Скорее всего, такая опция отсутствует. Но Вы можете отправить запрос письменно через личный кабинет на сайте.

      • Елена

        Юлия Владимировна, спасибо за ответ! Буду благодарна, если подскажите код для перевода денег со счета телефона, чтоб продлить срок действия по звонкам. Польского не знаю, общаться в салоне Play трудно.

        • Юлия Владимировна — консультант сайта
          Подробнее о наших экспертах

          Елена, я как раз и не поняла смысла фразы «продлить срок действия по звонкам». Если Вас интересует конкретный пакет, то в статье у каждого из них указан код активации / продления. Если речь идет о выгодных звонках на украинские номера Vodafone, Киевстар, Lifecell – наберите *111*201*1#.

          • Елена

            Юлия Владимировна, у меня на счету телефона есть деньги, но периодически связь пропадает, пока я не пополню еще раз счет. Для продления услуги по интернету я ввожу код и добавляются гигабайты. Я хотела узнать могу я воспользоваться деньгами на счете телефона, чтобы продлить возможность звонить по телефону, а не покупать каждый раз продление этой услуги в магазине.

            • Юлия Владимировна — консультант сайта
              Подробнее о наших экспертах

              Вероятно, Ваш тариф подразумевает неснижаемый остаток. Это распространено в Польше. Уточнить это Вы сможете только у самого оператора или на сайте в детальном описании Вашего тарифа. Если речь действительно о таком остатке, то никуда тратить его нельзя – потому он и «неснижаемый».

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
      Подробнее о наших экспертах

      Елена, насчет украиноязычного оператора, попробуйте номер 577 380 380

  193. Роман

    Здравствуйте. У меня 2 вопроса. При покупке сим за 19 zl. 30GB я могу пользоваться интернетом 30GB в течении 7 дней без дополнительной оплаты ? И могу ли я использовать этот сим Венгрии и Хорватии?Спасибо

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
      Подробнее о наших экспертах

      Роман, это зависит от тарифа. Если он не подразумевает «неснижаемого остатка» и подразумевает работу за границей — можете.

  194. Лина

    Здравствуйте! Какие документы нужны для регистрации сим? Обязательно ли иметь для этого карту побыту или достаточно одного загранпаспорта?

  195. Екатерина

    Подскажите можно ли активировать play находясь в Украине? Карточку покупали и регистрировали в Польше..сейчас находясь в Украине нужно получить на неё уведомление но нет сети..в настройках включаю роуминг но не работает.

  196. Андрей

    Здравствуйте ! У меня такая проблема купил Стартовый пакет Плей на карте , бытался активировать безлим интернет пишет услуга не доступна. Что делать ?

  197. Сергей

    Почему я не могу позвонить оператору с Украины, просто скидает вызов? Также не могу проверить счет на сим карте и с банка СМС не приходит.

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
      Подробнее о наших экспертах

      Сергей, набирать надо в международном формате +48… . Если и это не удастся, попробуйте выяснить вопросы через Play24.

    • Анастасия

      здравствуйте, Сергей, как вы решили вашу проблему? если да, то как?

  198. Homer

    На что можно потратить деньги на счету Play кроме телефонных услуг?

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
      Подробнее о наших экспертах

      К сожалению, нам ничего не известно об альтернативных возможностях расходования средств на счете.

  199. Ирина

    Пополнила счет на 20 злотых Для подключения мобильного интернета на 6 6 GB.Ввожу комбинацию *111*543*1#,но мобильный интернет не подключается ,а выдаёт на экране услуга не доступна попробуйте позже.

  200. Михаил

    Я небыл в рп пол года,вставил плей непоказывает сеть,как розблакировать пакет?

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
      Подробнее о наших экспертах

      Михаил, если дело еще поправимо, только через оператора. Найдите ближайший офис продаж или позвоните.

  201. Олександр

    Чому мені не приходять SMS підтвордження з банку?

  202. Александр

    Добрый день. Меня зовут Александр. Планирую приехать работать в Польшу дальнебойщиком по Европе.Подскажите пожалуйста тариф Play. В Польше буду около месяца потом в путь. Подскажите меня больше интересует интернет чтобы общаться с Украиной. Подскажите пакет. Если такой есть.

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
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      Александр, практически к любому тарифу можно подключить «украинские» пакеты. Посмотрите раздел «Play для украинцев», там все описано.

      • Александр

        Добрый вечер. Вы меня не правильно поняли. Я в Польше буду примерно месяц,а потом буду ездить по европе. Меня интересует тарифы если я буду пользоваться Play в других странах. Конкретно интересует интернет . Спасибо.

        • Юлия Владимировна — консультант сайта
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          Александр, выбирайте самые новые тарифы – они подчиняются новым европейским законам, отменяющим внутриевропейский роуминг, а значит расценки по всей Европе должны быть одинаковы. Я не могу советовать Вам конкретный тариф – они во многом зависят от необходимых Вам нюансов.

  203. Ihor

    Добрый вечер! В телефоне нет сети, что это может быть? С телефоном все в порядке, правда долго не пользовался сим картой и еще больше не пополнял счет, может из-за этого?! Заранее спасибо за ответ.

  204. Александр

    Какой номер оператора плей?

  205. Алена

    Есть ли код или как можно сделать так, чтобы интернет на мой тариф пришел быстрее чем месяц?

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
      Подробнее о наших экспертах

      Алена, многое зависит от тарифа, но, как правило, нельзя подключить новый пакет, пока не израсходован предыдущий аналогичный.

  206. Александр

    Как подключить безлимимитный интернет на сутки? У меня тариф формула плей на карте.

  207. Ростислав

    Доброго дня, скажіть будь ласка, як підключити 1гб інтернету за 5zlt в play na Karte?

  208. людмила

    почему когда я пытаюсь позвонить по польскому номеру, высвечивает что телефон в роуменге?

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
      Подробнее о наших экспертах

      Людмила, маловато информации для оценки проблемы. У Вас польский оператор? Вы сами в РП? Средства снимаются по внутреннему тарифу? Если все так, то надо связаться с техподдержкой, возможна ошибка.

  209. Євген

    У мене карта PLAY na karte Red Bul хочу активувати 100 ГБ інтернету пробував код *100*792*1# але нічого не виходить.Допоможіть будь ласка.

  210. Алена

    Добрый день! Человек находится в Бельгии, номер начинается на +4873, как узнать что за оператор ? И возможно ли пополнить счёт через интернет ?

  211. Йосиф

    Привет, у меня на плей был подключен тариф на звонки в Украину 0.29 зл.
    Неделю назад не никак не могу дозвонится на Украину , говорит » wybrany telefon nie odpowiada»
    помогите .

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
      Подробнее о наших экспертах

      Йосиф, Вам смогут помочь только в техподдержке. Я не смогу на расстоянии определить и решить проблему.

  212. Евгений

    Какой код на подключение Акции безлим интернет за 49 злотых?

  213. Татьяна

    Здравстуйте,у меня тарифний план Formula Play na karte, Могу ли я подключить безлимитний инет?

  214. Александр

    Как проверить сколько мегабайт интернета осталось? *108# пишет функция недоступна:(

  215. Ярослав

    Скажите а на тарифе плей безлимитный интернет можно звонить и принимать звонки? спасибо

  216. Ярослав

    Добрый день, подскажите пожалуйста, слышал что на хея есть тариф ,безлимит на все за 29 грош ,и три злот за подключение снимает ,вроде как его можно заказывать на день два и три ,а после трёх дней опять при заказе будет три злотых снимать ,и ещё слышал что там не много интернета на высокой скорости а потом на маленькой , можете рассказать об этом тарифе подробнее,тариф по моему называется дневка , заранее спасибо

  217. Виталий

    Подскажите кто нибудь,я активировал услугу-звонки в Украину за 29 грошей,позвонил с недельку,и что-то случилось,набираю любой укр номер,мне говорит что выбраный номер не отвечает,наберите позже,что мне делать,на щету есть деньги…???

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
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      Виталий, связаться с оператором и задать ему этот вопрос. Возможно возникла техническая ошибка, а Вы в это время оплачиваете услугу, не получая ее.

  218. Светлана

    Скажите пожалуйста как сменить тарифный план в польше

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
      Подробнее о наших экспертах

      Светлана, в соответствии с требованием оператора. Есть специальные коды. Надежнее позвонить на «горячую линию». Услуга может быть платной.

  219. Геннадий

    Здравствуйте, я купил карточку ПЛЕЙ и заказал 6Гиг за 25 злотых. Это на две недели иди на месяц? И как проверить интернет за дарма и бонусный?

  220. Ігор

    Добрий день! Господа чому в плеї не можна перекинути кошти «Плей на Плей». Чи все ж таки можна?
    Дзвонив на гарячу лінію Українську. Сказали, що не можна. Абсурд.
    Сказали, що на контракті можна.
    Я вот, що думаю. Якщо всіх реєструють з паспортами то і тут можна.
    Дайте будь-ласка розширену відповідь.

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
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      Игорь, какой «расширенный ответ» Вы хотите получить от нас, если оператор Вам сказал, что такой возможности нет. Мы всего лишь описывает операторов и их тарифы, да помогаем в силу наших возможностей. Вопрос о справедливости и несправедливости польских правил не к нам.

  221. Вячеслав

    как заказать безлимитный интернет?

  222. Владислав

    Подскажите пожалуйста что делать?
    У меня две симки плей одна для звонков вторая для интернета и я по глупости пополнил счёт не на ту симку, вопрос как можно перевести деньги с одной сим на другую, если это вообще возможно 50pln.
    Заранее спасибо.

  223. Стас

    Подскажите пожалуйста сейчас взял пакет за 75 злт. на 3 месяца оператор Play,пакет заканчивается и хочу подключить пакет интернет трафика за 9 злт. 2 Гб на месяц,такой вопрос после подключения у меня приплюсует Гб к тем что остались или нет?

  224. Ромвн

    Добрый день! Подскажите пожалуйста, нужен тариф чтобы звонки были бесплатными по Польше и интернет был от 3 до 6 гб

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
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      Все, что мы знаем о тарифах этого оператора, описано в статье. К нашему общему сожалению, про бесплатные звонки ничего выяснить не удалось. А так хотелось…

  225. Ivanna

    Здравствуйте. Как подключить интернет если нахожусь в роуминге? (подключила пакет 500 мб для роуминга-скорость ужасная). Есть ли какие-то пакеты с интернетом 3g?

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
      Подробнее о наших экспертах

      Добрый день. Вопросы с роумингом во многом сейчас находятся на стадии урегулирования (новый закон ЕС) и могут часто меняться. Узнать свои параметры можно, отправив литеру R на номер 115. В крайнем случае зарегистрируйтесь на сайте оператора, посмотрите в личном кабинете или свяжитесь с техподдержкой.

      • Светлана

        Добрый вечер. Скажите пожалуйста
        можно ли пополнить счет плей на телефон, который находится в Украине

        • Юлия Владимировна — консультант сайта
          Подробнее о наших экспертах

          Светлана, телефон на территории Украины, а Вы в Польше? В чем проблема, пополните как обычно. Если и Вы, и телефон не в РП, то только через сайт, что, к сожалению, получается не всегда.

  226. Андрей Кислый

    Как получить настройки точки доступа в интернет для play.

    • Евгений

      Автоматом прийдут

      • Андрей Кислый

        К сожалению не приходят… И что же делать???

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
      Подробнее о наших экспертах

      Здравствуйте, Андрей. Если настройки не пришли автоматически, то свяжитесь с оператором – он подскажет или вышлет заново.

  227. Виталий

    Здраствуйте помогите столкнулся с такой проблемой при приезде в польшу друг купил мне симку тарифный план на ней интернет на карте 9зл там были гигабайты но они только на неделю теперь хочу подключыть еще 2 гига на месяц за 9 злотых ввожу команду а мне выдает сообщение что типа услуга не доступна помогите может нужно еще чтото зделать перед вводом команды

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
      Подробнее о наших экспертах

      Добрый день, Виталий. Возможно, Ваш тариф подразумевает наличие «неснижаемого остатка» — некоей суммы, меньше которой не может быть на счету. Посмотрите на оф сайте или позвоните оператору.

    • Vladimir

      Нужно просто пополнить счет, то что на счету есть они заблокированы до следующего пополнения

  228. Вячеслав

    Здравствуйте. А у вас есть безлимитный интернет? Если да как заказать? Спасибо зарание.

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
      Подробнее о наших экспертах

      Здравствуйте, Вячеслав. У нас ничего нельзя заказать. Мы располагаем только информацией, которой и делимся с читателями.

  229. Виталик

    Как подключить интернет что бы не было ограничение в Європе

  230. Елена

    Добрый вечер! Есть ли у вас пакеты, в которых возможно приобретение смартфона по недорогой цене?

    • Дмитрий Константинович
      Подробнее о наших экспертах

      Здравствуйте, Елена. Мы не продаем стартовые пакеты 🙂

    • Тарас

      Добрый день! Не могу октивировать безлимитный инет на месяц… Пробывал START.793 ,и через код *111*792*1# ничего не выходит…

      • Юлия Владимировна — консультант сайта
        Подробнее о наших экспертах

        Здравствуйте, Тарас. Насколько мне известно, эта услуга доступна только для тарифа Play Internet na Kartę. Если у Вас именно он – лучше набрать в техподдержку.

  231. Ирина

    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, почему у меня на счету 14 злот и 1600 МБ трафика, а позвонить не могу и интернет не подключается? Спасибо.

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
      Подробнее о наших экспертах

      Здравствуйте, Ирина. Возможно не хватает средств «неснижаемого остатка», но точно подскажет только техподдержка.

  232. Слава

    здравствуйте, потеряла симку плэй, можно ли её востановить?

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
      Подробнее о наших экспертах

      Добрый день, Слава. Если Вы уже активировали карту, то можно. Как именно подскажет только оператор или в офисах продаж.

  233. Liana

    Добрый день!
    Мне пришло такое сообщение: «05/09/2017 будут заблокированы исходящие звонки. Если вы добавите учетную запись, вы увеличите ее действительность и продолжаете использовать Службы Play!»

    Не совсем понятно что имеется ввиду.
    Нужна Ваша помощь в объяснении.

    • Дмитрий Константинович
      Подробнее о наших экспертах

      Здравствуйте, нужно звонить в службу технической поддержки. Оператор вам объяснить причины блокировки исходящих вызовов.

      • Владимир

        Скажыте пожалуйста. Как перевести деньги з Play на Play

        • Юлия Владимировна — консультант сайта
          Подробнее о наших экспертах

          Здравствуйте, Владимир. К сожалению, нам о такой функции ничего не известно. Попробуйте спросить у оператора. Будем благодарны, если потом поделитесь информацией с нами. Спасибо.

  234. Женя

    Как подключить безлимит на все номера и что бы был инет.

  235. Алексей

    Есть ли на плее безлимитный интернет, и какова его стоимость ?

    • Дмитрий Константинович
      Подробнее о наших экспертах

      Здравствуйте, Алексей. Да, есть такая услуга в данного оператора. Чтобы подключить нужно воспользоваться одним из методов:

      — набрать комбинацию *111*792*1# и нажать кнопку вызова.
      — с помощью СМС набрать текст START.793 на номер 111.
      — перезвонить по номеру + 48 790 500 500 или набрать *500 для соединения с оператором.

      Услуга подключается на 30 дней, цена 49 zł.

      Обратите внимание! Первыми 100 ГБ интернета вы пользуетесь на максимальной скорости, которую предоставляет оператор. Затем она снижается.

      • Ярослав

        Скажите а на плэе на безлимите можно осуществлять звонки ?

      • Елена

        Скажите какции подключиться у нас действующий тариф 6Gb интернета на месяц , на счету 57 zl, хочу подключиться к безлимитному интернету , пишет что на данный момент услуга не доступна, попробуйте позже. Подскажите порядок действий, а то вообще не могу разобраться в этом)))

  236. Янош

    Будет ли плей работать в Чехии? Роуминг и интернет плей в Чехии.

  237. Вадим

    Имею пакет плей уже почти год. Ездил в Украину, но по возвращению в Польшу пакет работает в режиме роуминга. Как мне отключить роунинг чтобы пользоваться пакетом в обычном режиме как до поездки в Украину?

  238. Рустам

    Добрый день. Помогите выбрать польскую симку с таким тарифом чтобы не платить абонплату. Номер нужен только для приема СМС. Буду очень признателен за помощь.

  239. Вадим

    Как подключить роуминг на Play? Сейчас в Германии и нет регистрации в сети, в Польше все норм было

  240. Сергей

    Можно ли перевести деньги с номера на номер?

  241. Ксюха

    Доброго дня)Як підключити інтернет безлім?На карті куплених за 5 зл?

    • Дмитрий Константинович
      Подробнее о наших экспертах

      Чтобы подключить безлимитный нужно воспользоваться одним из методов:

      — набрать комбинацию *111*792*1# и нажать кнопку вызова.
      — с помощью СМС набрать текст START.793 на номер 111.
      — перезвонить по номеру + 48 790 500 500 или набрать *500 для соединения с оператором.

      Услуга подключается на 30 дней, цена 49 zł.

      Обратите внимание! Первыми 100 ГБ интернета вы пользуетесь на максимальной скорости, которую предоставляет оператор. Затем она снижается.

      • Олег

        Пишет что услуга для вас недоступна, возможно нужно иметь определенный тарифный план?

      • Vova

        Набираю комбінації і смс, вибиває що ця послуга не доступна, що робити щоб підключити безлімітний Інтернет

        • Юлия Владимировна — консультант сайта
          Подробнее о наших экспертах

          Проверьте, какой у Вас тариф. Услуга только для Play Internet na Kartę. В любом случае техподдержка подскажет.

  242. Яна

    Здравствуйте,можно ли поменять тариф на Play na Kartę Lubię to? Что ь хотя бы 6 Гб интернета было? А лучше безлимит.Что для этого надо?

    • Дмитрий Константинович
      Подробнее о наших экспертах

      Чтобы подключить безлимитный интернет нужно воспользоваться одним из методов:

      — набрать комбинацию *111*792*1# и нажать кнопку вызова.
      — с помощью СМС набрать текст START.793 на номер 111.
      — перезвонить по номеру + 48 790 500 500 или набрать *500 для соединения с оператором.

      Услуга подключается на 30 дней, цена 49 zł.

      Обратите внимание! Первыми 100 ГБ интернета вы пользуетесь на максимальной скорости, которую предоставляет оператор. Затем она снижается.

  243. Галина

    Здравствуйте!Мой PLAY не работает в роуминге.Я сейчас в Испании ,а у меня только ексреные звонки.Как включить роуминг?

  244. Андрей

    По приезду в Украину Play перестал принимать сигнал. Что делать?

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
      Подробнее о наших экспертах

      Добрый день, Андрей. Возможно, у Вас отключен роуминг в телефоне. Или тариф вовсе не подразумевает его. Зайдите на их сайт, зарегистрируйтесь и в личном кабинете посмотрите свои услуги.

    • Виталий

      Добрый день. Подскажите пожалуйста, что это за предложение: «дармовый интернет на лето»? Какие условия и т.д.

  245. Дима

    Я купил карточку за 5 злотых. Мне ввели код *111*201*1# Какой-то тариф активировали, я так понимаю.

    Я хочу другой тариф, где я смогу за меньшую суму покупать интернет. Мне впринципе только интернет и надо. Возможно, звонки по Польше еще. Подскажите пожалуйста, как перейти на другой более выгодный тариф? И сколько там стоимость интернета?

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
      Подробнее о наших экспертах

      Здравствуйте. Тарифов множество. Выбирайте тот, который наиболее подходит. Каждый активируется своим кодом.

  246. Александр

    Здравствуйте, как на Play na Kartę Lubię to! подключить безлимитный интернет на месяц? И какая стоимость?

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
      Подробнее о наших экспертах

      Добрый день, Александр. Тарифы и предложения постоянно меняются. Посмотрите это (35 злотых в месяц) здесь. Но лучше мониторить более свежие предложения на их сайте.

  247. Светлана

    На Украине роуминг включается автоматически для плей или же его надо подключать?

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
      Подробнее о наших экспертах

      Здравствуйте, Светлана. Это зависит от тарифа, но чаще все подключается автоматически. Проверьте, чтобы в настройках телефона была включена функция передачи данных в роуминге.

  248. Виталий

    Доброго времени суток, этот оператор работает только в Польще или в других странах тоже работает?

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
      Подробнее о наших экспертах

      Добрый день, Виталий. Работает и в других. Более того, существуют тарифы, по которым отсутствует внутриевропейский роуминг.

  249. Геша

    а что делать с плей ред бул? что на него есть?

  250. Алекандр

    День добрый, как включить роуминг на карте PLAY на територии Украины, пишет нет регистрации в сети

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
      Подробнее о наших экспертах

      Добрый день, Александр. Проверьте:

      1. Есть ли в Вашем тарифе данный вид роуминга. Посмотрите на сайте.
      2. Проверьте, что в настройках телефона разрешен роуминг.
      3. Если не поможет – обратитесь в техподдержку.

  251. Артем

    Как Настроить интернет на телефоне? как подключить?

  252. Йован

    Добрый день!
    Я приобрел Плей еще 28.02.2017. Теперь снова в августе собираюсь в Европу.
    Знаю что вступил в силу бесплатный роуминг в ЕС. Планирую побывать в Будапеште, Варшаве, Берлине, Братиславе и Вене. Смогу ли я пользоваться этим оператором в вышеперечисленных городах и какие могут быть особенности?
    Спасибо.

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
      Подробнее о наших экспертах

      Добрый день, Йован. Чтобы воспользоваться «бесплатным роумингом» нужно иметь соответствующий тариф. Посмотрите на оф.сайте там есть много предложений и указаны способы смены тарифа.

  253. Ростислав

    Как мне подключить безлимит, я ввожу *111*793*1# и 792 пробовал пишет услуга не доступна, попробуйте позже?

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
      Подробнее о наших экспертах

      Здравствуйте, Ростислав. Для этой функции у Вас должен быть Play Internet na Kartę. Если так и есть, то попробуйте другие способы:

      • Отправьте СМС «START.793» (без кавычек) на номер 111.
      • Сделайте это своем кабинете на сайте Плей.
      • Позвоните оператору.

      • Елена

        Доброе время суток, у меня тоже не получилось активировать услугу безлимитного интернета, может это произошло потому что у меня подключена услуга — 6 Gb интернета на месяц за 20 zl, а месяц ещё не закончился ? Если нет , тогда с чем это связано?

  254. Анна

    Доброго времени суток) Подскажите пожалуйста, сколько сим карта Pley может быть действительна без пополнения и пользования. Дело в том, что я выехала из Польши в середине апреля. Скоро будет три месяца. Сейчас возвращаюсь. Может достаточно ее просто пополнить?

    • Анна

      Хочу уточнить, что пакет зарегистрирован по моим паспортным данным.

      • Юлия Владимировна — консультант сайта
        Подробнее о наших экспертах

        Добрый день, Анна. Точный срок я Вам не скажу – не знаю. Но как правило жизнь симки без оплаты 120-200 дней у разных операторов. Так что Вы в зоне риска. Мой совет – не пополняйте счет до приезда, а уже в Польше обратитесь в любой пункт продаж (их множество во всех городах) – они быстро и бесплатно проверят Вашу карту.

  255. Ника

    Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня не получается активировать карту play, телефон ее вообще не видит, а мне на этот номер должны с Польши прислать смс, как быть? Как ее активировать? Спасибо

    • Юлия Владимировна — консультант сайта
      Подробнее о наших экспертах

      Здравствуйте, Ника. Без персональной регистрации симка может не работать. Если же персонификация проведена, то просто позвоните на любой номер – стартовый тариф автоматически активируется.

  256. Аня

    Как с плея на плей перевести деньги

    • Юлия Владимировна — консультант сайта