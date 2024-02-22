Тарифные планы оператора Play (Плей) в Польше
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Комфортное пребывание в Польше, вне зависимости от цели и сроков нахождения в стране, складывается из множества различных факторов. Однако все эти процессы будут не полноценны без современных средств коммуникации – мобильной связи, интернета и т.п.
В Польше существуют несколько операторов, предоставляющих услуги мобильной связи. Мы смогли протестировать один из них – это мобильный оператор Польши Play, опытом использования которого и хотим поделиться в данном материале.
Скрыть содержание
- UPD. 22.02.2024. С 1 марта увеличиваются цены на услуги оператора PLAY
- Зачем нужна местная связь?
- Где купить симку Play?
- Как активировать сим-карту?
- Перенос номера
- Тарифы оператора Play в ПольшеRODZINA w Play na Kartę Oferta na kartę (предоплаченные пакеты) Выгодные тарифы Play для украинцев Дополнительные пакеты интернета
- Как пополнить счет Play?
- Полезные USSD коды
- Преимущества и недостатки
UPD. 22.02.2024. С 1 марта увеличиваются цены на услуги оператора PLAY
С 1 марта 2024 года изменятся цены на звонки, SMS и MMS на национальные сети мобильной и фиксированной связи, а также тарифы на услуги международного роуминга в Великобритании и Гибралтаре.
Изменения касаются предоплаченных предложений, которые представляются под брендом Play, в частности:
- Цены на звонки, SMS и MMS на национальные мобильные и фиксированные сети. Минута разговора, одно СМС или ММС будут стоить 0,79 злотых.
- Отменяются действующие ограничения на максимальную стоимость минуты разговора или максимальную стоимость всего звонка на номера Службы поддержки.
- Изменяется стоимость передачи данных в международном роуминге в Зоне 1 (будет 3,60злотых за 100 Кб) и Зоне 2 (4,80 злотых за 100 КБ).
- Корректируются правила относительно сумм и срока действия пополнений в предложении «Formula Play na Kartę».Пользователям не нужно предпринимать каких-либо мер, новый тарифы начнут действовать автоматически. Не желающие принимать вышеуказанные изменения, по заявлению оператора, могут расторгнуть договора до 1 марта 2024 года без каких-либо негативных финансовых последствий.
Зачем нужна местная связь?
Какая бы цель поездки в Польшу не стояла – путешествие, учеба или работа – мобильная связь Плей в Польше будет уместна:
- Во-первых, потому что это более выгодно, чем пользоваться иностранным провайдером, и значит оплачивать роуминг.
- Во-вторых, для оформления многих документов необходимы контактные данные, и если соискатель уже находится в Польше, то связаться с ним легче по местному номеру.
- В-третьих, местного провайдера легче обслуживать – оплачивать, связываться с техподдержкой, лучше покрытие и пр.
В результате, использование польской мобильной связи не просто удобно, но и крайне желательно, с точки зрения выгоды и возможностей.
Где купить симку Play?
Приобрести карту данного оператора труда не составит. Представительства бренда имеются в большинстве торговых центров – это павильоны с соответствующим логотипом. Однако еще проще сделать это в газетных ларьках, таких как «RUSH», которые располагаются возле автобусных остановок.
Если речь идет о туристе, плохо знающем польский язык, можно просто указать пальцем на стартовый пакет Play или произнести: «Попро́шэ па́кет старто́вы до Плэй». Стоимость сим-карты варьируется в пределах 5-9 злотых.C февраля 2017 года польское законодательство установило обязательную персональную регистрацию сим-карт. Соответственно, для приобретения стартера потребуется удостоверение личности. Все номера, приобретенные до этого, необходимо зарегистрировать, в противном случае они перестанут работать.
Как активировать сим-карту?
Став обладателем карты Play необходимо провести ее активацию. Разумеется, сначала нужно установить ее в телефон – вряд ли это вызовет трудности, особенно если учесть наличие в любом стартере симок двух видов: обычную и мини.
В зависимости от выбранного тарифа существует большое число различных кодов оператора Play, введя которые оплачиваются пакеты услуг или подключаются определенные функции (подробнее ниже). В некоторых случаях есть вариант включения бесплатных услуг на несколько дней. Введя один из этих кодов, приобретенная сим-карта активируется.Самым простым способом активации является звонок на любой номер! Вставьте симку, включите аппарат, наберите номер – и тариф активирован.
Перенос номера
Как и другие операторы, Плей предоставляет услугу перехода к нему от других провайдеров с сохранением номера. Более того, компания предлагает бонус за такую операцию всем, перешедшим от конкурентов:
- Отсутствие блокировки на год.
- 20 Гб трафика интернета сроком на 60 дней.
- 200 zł на разговоры на два месяца.
Чтобы перейти в Play со своим номером необходимо выполнить ряд простых шагов:
- Явиться в один из салонов оператора (найти ближайший можно здесь).
- Взять с собой удостоверение личности и телефон с сим-картой, которую планируете перенести.
- Заявить сотруднику о своем желании и… все! Все остальные операции выполнит работник Play.
Сигналом удачного подключения является специальное СМС-сообщение, пришедшее на ваш номер. Сроки переноса могут быть разными – подробности сообщит сотрудник салона.
Тарифы оператора Play в Польше
Оператор Play славится большим числом различных предложений. Узнать подробности и самые актуальные данные можно на сайте провайдера. Мы же предоставим несколько самых популярных, в т.ч. тех, которые подключаются сейчас, и несколько старых, но продолжающих использоваться.
Обратите внимание, что у большинства услуг имеется срок, за который они должны быть получены. Неистраченные минуты и мегабайты переносятся на следующий период, но только при своевременной оплате нового пакета. Подключаются тарифы путем приобретения их на сайте оператора.
Данные услуги предоставляются в виде пакетов при заключении договора. Важно, что обозначенное количество минут, СМС и ММС одинаково для использования и внутри Польши, и при европейском роуминге. Трафик интернета для каждого случая свой и будет обозначен отдельно.
RODZINA w Play na Kartę
Это тариф из т.н. «Семейной» серии. Суть его в том, что несколько пользователей (от 2 до 8 человек) объединены в общую группу, пополнением счета и подключением/отключением услуг в которой занимается один человек (администратор).
План очень удобен для членов семьи, где отслеживанием затрат и контролем за функционированием занимаются родители. Но тариф применим и для группы друзей, небольшого предприятия и т.п.Обратите внимание, что администратор вправе активировать общие услуги, но каждый член сообщества может заказывать и индивидуальные. Любой участник группы имеет возможность в любой момент ее покинуть.
Параметры указаны для каждого члена сообщества. Создать группы и подключить участников можно только через мобильное приложение Play 24. Технологию подключения можно посмотреть и на видео:
Стоимость услуги – 25 злотых с человека в месяц. За эти деньги вы получите безлимитные звонки и СМС, а также безлимитный интернет, из которого только 15 Гб на полной скорости.
Oferta na kartę (предоплаченные пакеты)
Все пакеты циклические, т.е. по истечению месяца будет снята очередная сумма, и пакет пролонгируется на следующие 30 дней. При отсутствии средств, пакет будет отменен.
M L XL Стоимость 35 zł 40 zł 45 zł Звонки и минуты ∞ ∞ ∞ Интернет 40 Гб
+1200Гб на год*
50 Гб
+2400Гб на год*
60 Гб
+4800Гб на год*
Подключение
*111*1224*1#
*111*1225*1#
*111*1226*1#
* по 100/200/400 Гб соответственно ТП ежемесячно за своевременное продление пакета.
Подключить пакеты можно так же через приложение Play24. Обратите внимание, сведений о роуминге (в т.ч. о трафике) в других страна ЕС нет.
В случаях нехватки трафика, мобильный интернет можно докупить отдельно. Эти пакеты одинаковые для всех тарифов и будут представлены ниже в отдельном подразделе.
Выгодные тарифы Play для украинцев
Для звонков на номера украинских операторов Play представляет несколько интересных решения, помогающих значительно экономить средства. Выбор зависит от интенсивности разговоров, и имеющегося тарифного плана (в некоторых случаях). Как узнать действующий тариф смотрите ниже в разделе «Полезные коды».
Речь идет о трех пакетах, отличающихся ценой и количеством интернет-трафика. Внутренние звонки, СМС и ММС – без ограничений. Есть специальные пакеты минут для звонков на украинские номера Kyivstar, Vodafone и Lifecell.
Пакет UA M Пакет UA L Пакет UA XL Цена в месяц 35 zł 40 zł 45 zł Интернет 30 Гб 40 Гб ∞ (50 Гб на максимальной скорости) Дополнительный интернет в год 1200 Гб по коду
*111*1230*1#
2400 Гб по коду
*111*1233*1#
4800 Гб по коду
*111*1232*1#
Дзвонки на украинские номера 1000 мин 1000 мин 1500 мин Подключение
*111*1227*1#
*111*1228*1#
*111*1229*1#
Несколько слов о дополнительных Гб интернета. У каждого пакета свой код активации программы. Указанная величина делится на 12 месяцев. Первая часть (например, 100 Гб при 1200 Гб в год) предоставляется сразу после активации по указанному коду или в приложении Play24. Далее будет предоставлено еще 11 раз по 1/12 от общего указанного количества ежемесячно, при своевременном обновлении циклического пакета. Каждая часть дополнительного трафика выдается на 30 дней.
Дополнительные пакеты интернета
В случае необходимости можно подключать дополнительные гигабайты на 30 дней:
- 5 злотых – 1 Гб.
- 10 злотых – 4 Гб.
- 15 злотых – 6 Гб.
- 20 злотых – 10 Гб.
- 30 злотых – 30 Гб.
Все дополнительные гигабайты подключаются через приложение Play24. При подключении обращайте внимание одноразовый пакет подключается (закончится по истечение месяца или трафика) или циклический (будет снимать указанную сумму раз в месяц, продлевая пакет на новые 30 дней).Все указанные параметры применимы для использования внутри Польши. Услуги роуминга оплачиваются отдельно и зависят от тарифа. Подробнее можно посмотреть в документации на сайте оператора.
Как пополнить счет Play?
Оператор по-прежнему принимает оплату привычными способами:
- Картой пополнения.
- Через салон Плей.
- В банкоматах и т.д.
Однако наиболее простым представляется метод оплаты через сайт doladowania.play.pl. Перейдя на этот специальный ресурс можно внести на счет средства через банковскую карту, интернет-банкинг всех ведущих финансовых учреждений РП и другими удобными способами.
Кроме этого, можно подключить к своей карте автоматический платеж и счет, на указанную сумму, будет пополняться периодически без вашего участия.
Полезные USSD коды
Следующие коды могут пригодиться вам, вне зависимости от выбранного тарифа. После введения любого кода необходимо нажать кнопку «Вызов». У конкретных тарифов могут быть дополнительные номера, уточняющие или управляющие услугами.Как проверить остаток интернета на Play?Как узнать свой номер телефона Play?Как проверить баланс на Play?Как узнать свой тариф на Play?Как проверить минуты на Play?Как проверить количество СМС на Play?
Обратите внимание, что телефонный код РП «+48», с которого начинается любой номер. Однако внутри сети код можно опустить. IMSI код оператора Play 2600600.
Как настроить интернет, если не работает?
- Отправьте слово
PLAYна номер 9999. Должны прийти СМС с настройками. Если нет, то переходите к следующему пункту.
- Зайдите через другое устройство на эту страницу и заполните форму «ручного» заказа параметров. Если и это не помогло, попробуйте установить параметры самостоятельно. См. п.3.
- Internet (APN Internet):
- punkt dostępu (apn): internet
- numer dostępowy: *99#
- nazwa użytkownika: Отсутствует
- hasło: отсутствует
- dns: dynamiczny
Преимущества и недостатки
Рассматривая польский оператор Плей, следует выяснить, что было не удобно при пользовании? Пожалуй, есть всего два основных недостатка:
- подзабытые уже в странах СНГ сроки на оплаченные услуги;
- необходимость регистрации номера на конкретного человека.
Не очень большие неудобства, согласитесь. Особенно если учесть достоинства, которые предлагает польский оператор Play:
- уверенная зона покрытия практически по всей стране;
- недорогие услуги;
- бесплатные звонки внутри сети (для некоторых тарифов);
- простота в получении и продлении услуг;
- доступность сим-карт.
Мобильная связь Play в Польше необходима любому иностранцу, которому нужна связь с родственниками и интернет. Если вас заинтересовал мобильный оператор Play в Польше, официальный сайт компании play.pl. На нем вы можете найти еще больше полезной информации.
Конкурентами этого оператора мобильной связи в Польше являются:
У каждого из них есть выгодные тарифы для звонков, СМС и интернета. Ознакомиться со всеми ними сразу можно в этой статье.
Мы поделились опытом сотрудничества с оператором Play, который показался наиболее выгодным. Постарались охватить все основные вопросы, связанные с тарифами, но, если что-то осталось неясным, оставляйте свои вопросы в комментариях – постараемся ответить.
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Каждый нерешенный вопрос – это незаконченное дело, которое висит над нами как облака. Откладывая его, мы теряем время, энергию и даже спокойствие. Не откладывайте решения на потом, а беритесь за них сейчас. Не бойтесь изменений, не бойтесь принимать сложные решения, потому что именно они могут привести к лучшему будущему.
- Под статьей в виде комментария.
- В нашем ТГ-чате.
- Через платную консультацию.
Добрый день! Я приобрёл безлимитный интернет через play24 и мне пришло уведомление, что будет каждый месяц сниматься сумма для нового пакета. Как я могу эту функцию отключить, чтобы не снимали деньги по окончании пакета? Спасибо!
Через тот же Плай24.
Муж заехал в Швейцарию и у него пропал и роуминг и мобильная связь. Можно ли что-то сделать?
Швейцария — это не ЕС. Активируйте за деньги и звонки и интернет (дорого).
Дочка загубила сім карту чи можливо відновити
Да конечно можно, нужно прийти в салон play с паспортом, или другими документами, и сделают карточку бесплатно
Нахожусь в Франции. Связь отсутствует. Как подключить роуминг от Play?
Скажите пожалуйста как заказать дополнительные мегабайты? На счету 40 зл. Не знаю как заказать. Спасибо.
Не получается подключить интернет, ввожу код *111*969*1#,и не получается? В чём причина.
Підкажіть будь -ласка ,як підключити роумінг?
Как включить роуминг подскажите пожалуста
А у вас есть бесплатные звонки к вашим операторам? За звонок сняло 5 злотых, за другой номер спросила у того же оператора и с номера сына сняло тоже 5 злотых… а помощи нет никакой, деньги снимает, а пакет Solo M так и не подключает второй день… какой то бред…. так сколько мне надо ложить ещё денег? если у вас бесполезная консультация у оператора стоит прилично ?
Подключаю solo xl ,снимает 35зл и не подключают к интернету
И так уже второй раз
Какой тариф лутше подключить для интернета по Польше и странам ЕС работаю водителем и езжу по всей Европе
Не кому не советуйте этот Play потому что это не связь а не знаю что,захожу в здание пропадает связь а интернет пишет что в роуминге хотя нахожусь в 10 минутах от Вроцлава,говно а не Play
Нахожусь в Голландии.Только выехал с Польши,пропала связь.Через вай-фай,хотел поменять тариф на соло XL.Пополнил счёт на 40 злотых,жду код,а код не приходит,т.к. нету сети.Как выйти из ситуации?
Здравствуйте, нахожусь на территории Республики Беларусь, не работает польская сим карта play. Как активировать? Роуминг подключить?
Как подключить интернет роуминг плей, чтоб работал интернет в Германии??)
Привет, я подключил тариф solo s, деньги списались, но позже я опять отключил этот тариф. Как можно вереуть средства ?
Подключили пакет Solo XL, интернет подключился, а звонки сбрасывает. Звонки только внутри сети?!
Наталия, позвоните оператору Play по номеру +48 577 380 380 по возможности. Он проконсультирует вас.
Сим карту потерял. Можно востановить?
Виктор, если карта зарегистрирована на Вас, обратитесь к оператору. Такая функция есть.
Наскільки потрібно поповнити рахунок щоб був безлімітний інтернет
50зл
Добрый день. Не работает роуминг. Подскажите как включить, пожалуйста.
Скажите пожалуйста, я небыл в Польше 1.5 года симка PLAY есть у меня я могу неё дальше пользоваться или мне нужно купить новую
Олег, от 3 до 9 месяцев в среднем. Но это зависит от условий контракта – может быть и больше.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, почему не работает сим карты play в Украине?
Доброго дня! Яку комбінацію клавіш потрібно набрати для того щоб деактивувати SOLO L
Пакеты можно удобно включать и выключать в приложении Play24. Повторяющийся пакет будет отключен, если вы не внесете достаточно средств на свой счет в запланированную дату продления. Если вы предпочитаете отключить пакет с помощью кода раньше, введите:
*111*572*2#для пакета Solo S
*111*978*2#для пакета Solo M
*111*571*2#для пакета Solo L (15 ГБ)
*111*210*2#для пакета Solo L, включенного до 25.06.2020
*111*203*2#для пакета Solo XL
Чи можливо перекинути кошти з одного номера плей на інший? Дякую
нет
Здравствуйте, нахожусь в роуминге,подключен пакет SOLO XL,но интернет снимает деньги со счета а не мегабайты
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, как подключить безлимитный интернет в тарифе Play na kartę od NOWA
Добрый день. А если счет сим карты Плей не пополнялся больше полу года, карточка действительна? Как вообще проверить действительность карты, и стоит ли пополнять счет на такую карту?
Добрый день,услуга подключена,если пополнить щет на плей то он автоматически подключить услугу заново или нет,
Нету сети на плей в Украине что делать?
Не пользовался симкой плей больше года на счету нет денег приехал в польшу сейчас. Симка пишет не зарегистрирована как поновить?
У меня тариф internet na karti а подключить 1000 минут на Украину не могу. Почему?
1000 мин на Украину подключение отдельное,25 зл
Не работает в роуминге.
Не работает связь в Европе,за пределами Польши
Я в командировка в Германия,сим не работает ,сто делать
Роуминг УЕ2, ЧТО ЭТО???
Не работает сим в Германии
Добрый день
Как мне получить смс в украине?
Просто симка была активна только в Польше, в Украине она не работает(((
Мне нужно получить смс с банка
Вобщем, как сделать активный номер в Украине??
Олег, попробуйте проверить, и если надо, сменить настройки смс-центра на данные того оператора, который оказывает услуги роуминга. Иногда они автоматически не меняются.
Уменя ечть интернет я был славакии автоматическии подключилься интернет переехал в Чехию интенет роминг не подключаеться а интернет у меня 4 Гб
Я в Украине включаю симку (она в режиме роуминга) и таким образом получаю смс-уведомления с банка.
Добрый день
Как мне получить смс в украине?
Просто симка была активна только в Польше, в Украине она не работает(((
Мне нужно получить смс с банка
Вобщем, как сделать активный номер в Украине????
Добрый день. Подскажите пожалуйста почему на территории Украины не работает оператор PLAY. Как это можно исправить? Очень нужнл для с вязи с банком в Польше
Здравствуйте, решили как-то вопрос ?
скажите пожайлуста, вы решили эту проблему? у нас такая же просто сейчас
Как пополнить счёт в кредит
Здравствуйте. После подключения безлимита на play возможно раздавать интернет на другие устройства или услуга платная ?
Я раздавал, просто не везде потянет два устройства, у плей плохое покрытие
Jednorazawy kid sms:6588 identyfikator wiadomosci: немогу использовать карту в айпад 2
Как зарегистрировать симку плей
В Німеччині плей працює якщо та то які тарифи
как сзязатся с оператором на украинском языке
Вот номер 577380380
Как связаться с оператором по украинском языке
Как позвонить оператору мобильной связи Плей?
Вчора поповнив шот вів код щоб телефонувати на Україну сьогодні не можу дзвонити даже по Польші
Будет ли работать Плей в Чехии
Как позвонить оператору?
+48 577 380 380
Здравствуйте. Эти операторы не в состоянии решить проблемы в Плей. И звонки к ним Платные!!!! Ну просто нонсенс. Постоянно деньги заблокированы на счёте, даже в день пополнения. Испортился Плей
Я нахожусь в Голандии, карта play стала не активна, как вернуть активность
Купил телефон самсунг j3 в салоне плей ,приехал на украину а он заблокирован только под сим от плея . Как разлочить ?
Здравствуйте, Влад. В официальном сервисном центре, если хотите сохранить гарантию на него. Услуга платная.
Приехала на Украину Нужно Получить смс с польской карточки, роуминг не подключился, связь не работает что делать, как подключить роуминг
Анна, проверьте настройки самого телефона – иногда роуминг по умолчанию запрещен. Если связь появится, а СМС не будут приходить, надо будет изменить параметры смс-центра на те, что использует оператор, предоставляющий роуминг.
симка подвязана под польскую карточку мне пришла последняя получка на карту пко банка так как сим польская нету сети немогу получить смс подверждение что делать
Добрый день, та же проблема, как решили? Спасибо.
Добрый день, та же проблема, как решили?
решили? здравствуйте?
Добрый день, та же проблема, как решили?
Здравствуйте, как-то решили этот вопрос ?
Хотел подключить безлимит на месяц и при вводе кода ошибся на одну цифру ввел *111*792*1# вместо *111*793*1# списалось 50зл. Можно ли переподключить безлимит заново или уже с концами?
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Приехал на Украину Нужно Получить смс с польской карточки, роуминг не подключился, связь не работает что делать, как подключить роуминг
Приложение плей24, нужно подключить роуминг за границей и все будет работать
прикол в том,что бы зайти в плей мне надо получить смс…а смс не приходит…
Как его подключить? Я зашла в приложение полей 24, подскажите пожалуйста
Как подключить безплатные звонки на все номера польши
Добрый день! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема — в Украине сим карта не ловит сеть ни на одном устройстве!
Какой код нужен для подключения безлимит минут на украину
Не могу подключить безлимитный интернет по оператору play, пополнил счёт на 50 злотых, ввожу код *111*793*1#, пишет что услуга не доступная, попробуйте позже. Подскажите что нужно сделать.
Проверьте счет в при *101＃ у вас покажет 30 а зайдете в play24 а там уже 22 всмысле деньги они снимают за любое нажатие кнопки на телефоне, оператор похуже наших, развод на каждом шагу, а в магазине на любой вопрос говорят «не знаю может быть»
Не работает в Европе. Пишет не зарегистривон в сети
здравсвуйте. возможно ли перекинуть деньги с телефона на телефон если да то подскажите как? спасибо.
Чи можливо перевести кошти з плея на плей
Прочитал. Спасбо, попробую
Люди, не купуйте СІМ карток оператора Плей!! Вони обманюють на гроші!!!!1111 Я вже дітям сказав, шоб не платили шшахраям!!! А зараз діти з Польші до мене дзвонять за 0,19 зл, на мій номер Lifecell, у них оператр Ключ, чули про такого? Кажуть, що хороший оператор!
0,19 за минуту только на Киевстар за 25 злотых выгоднее чем 1000 бесплатных минут на Киевстар Водафон за 25 злотых в Плейе? Каким образом?
Здравствуйте, подскажите как подключить 10гб интернета за 25злотых
у мужа тарифный план Play Red Bull MOBILE. При выезде и Польши в Германию пропал интернет. Что делать?
можно повторно подключить пакет 1000 мин на украину
Насколько мне известно, нет. Это циклически пакет, т.е. обновляемый раз в месяц. Но, возможно, есть и другие способы. Спросите в техподдержке.
Код для 10 гиг какой
Можно. Заходите в play24, деактивируете пакет,если ещё не прошёл месяц, потом через код опять проводите активацию.
Здравствуйте скажите пожалуйста как с плей перевести деньги на плей?
Здравствуйте, у меня 1000 минут на Украину, можно ли подключить безлим, если да то как, а то минут не хватает.
Михаил, если речь о безлимите для звонков на украинских операторов, то мне не известно о таком тарифе.
Безлима на Украину нет, это было в прошлом году.
Здравствуйте! Пробовал подключить безлимитный интернет на месяц кодом *111*793*1# но пишет ,что услуга не доступна, что делать?!
В апреле 18 по сентябрь 18 находясь в польше пользовался play интернет на карте, планирую ехать обратно, как понять действующая моя сим карта или нет, если нет как ее активировать сразу при заезде в Польшу???
Сергей, только связавшись с оператором или через офисы продаж / обслуживания. За такой срок номер мог быть снят с Вас.
Пользовался неделю интернет безлимит…и после недели использования скорость значительно упала с 2.2мб до 100кб. В чем проблема?
Как перевести деньги с play на play????
Нельзя, переводить я узнавать в сервисном центре плей
Как перейти с тарифа Play na karte odNowa на тариф Play internet na karte ?
Можно ли пользоваться этим оператором в других странах Европы?
Да, если тариф предполагает это.
Можно подключить інтернет на любий ваш пакет якщо так то поясніть як
Не пополнял карточку три месяца она ещё работает?
Здраствуйте! Подскажите, у меня тариф Play 9 zl. na internet на счету есть деньги, но я не могу звонить и заходить в интернет после дати, которая написаная до использования. С чем это связано?
Почему Play не работает в Украине? Только екстренные звонки. Мне нужно чтоб на Play пришла смс для подтверждения банка, а он не работает, как быть??
Возможно ли скинуть деньги с плея куданибудь?
Підскажіть Будласка як підключити безлім PLAY за 50 злотих
Кодом *111*793*1#
Кодом *111*793*1#. Безлимитный интернет на 30 дней.
Спасибо, Сергей. Подтверждаю *111*793*1# — 49 злотых безлимит на 30 дней. Дj 100 Гб – максимальная скорость, дальше может упасть. Альтернативные пути подключения: СМС с текстом «START.793» (без кавычек) на номер 111 или через личный кабинет на Play24.
Доброго дня. Безлім інтернет за 50зл діє для смартфонів чи тільки планшети?
Почему скорость должна падайть???? Не пойму!!!! Мы же платим за безли 49 зл. Мы же покупаем на месяц, и хороший интернет!!! А не на две недели!! Даже в вк фильм посмотреть не возможно!!!!
Андрей, я понимаю Ваше недоумение, и даже разделяю его, вот только вопросы Вам стоит задавать не мне, а оператору, который оказывает услугу.
Будльска підкажіть як підключити Безлім інтернет на PLAY за 50 злотих
Как отключить голосовую почту? Купил жене плей карту сим,и не могу дозвониться.
Владимир, по информации от Play, у них есть два вида голосовой почты: обычная и PRO (расширенная, платная версия). Код отключения обычной не публикуется (вероятно, его нет), но уверяется, что она включается только при отсутствии ответа.
Отключить PRO можно по коду *111*5*3#.
Если ПРО не включали, надо проверить настройки телефона или звонить оператору – возможны проблемы и на их стороне.
Не можу підключити безлім на україну
Здраствуйте у мене тарифний план 1000хв на Україну за 25 zlt але не знімає абоненту плату , підкажіть код активації.
Здравствуйте!!! Подскажите удобный тарифный план в Play для всей Европы, больше интересует интернет трафик. Готов платить от 20 до 30 евро в месяц, главное для меня связь Viber и поиск адресов в GooglMaps, так как работаю водителем. Если есть возможность опишите все подробности подключения. Заранее благодарен
Евгений, мы не проводим постоянный мониторинг действующих тарифов, а значит и не может рекомендовать Вам какой-либо из них. Выбирать только Вам, и лучше по первоисточнику – сайту оператора.
Возможно, кто-то из читателей поделится своим реальным опытом.
Як підключити інтернет безлім на плей
Яку комбінацію потрібно ввести підскажіть
Смотрите предыдущие ответы. Я давала ссылку на соответствующий пакет.
Здравствуйте) у меня акция 1000 минут в Украину за 25 зл в месяц.Месяц ещё не истёк а минут нету . Можно ли ещё раз подключить акцию?
Анастасия, если пакет одноразовый, то можно. Если циклический, то вряд ли.
Добрый день, тарифный план на интернет: 2 GB 9 zł / мес *111*542*1#, по всей Европе действует? интересуют страны: Германия, Бельгия, франция…
Андрей, такие пакеты, как правила, действуют только в Польше. В роуминге, в т.ч. и в «несуществующем» европейском, трафик либо не предоставляется, либо предоставляется в очень ограниченном количестве.
Как отвязать кредитку чтобы не снимал деньги автоматом?
Если речь о том, чтобы аннулировать карту без закрытия счета, то сделать это можно через приложение или личный кабинет. В крайнем случае, позвонить и заявить об утере. Но оставшийся счет также может требовать средств на содержание. Остальные вопросы — через техподдержку.
Добрый вечер! Хочу отключить роуминг который у меня на данный момент ,что бы подключить новый ,что мне сделать ?
Илья, если речь о конкретных пакетах, то они либо одноразовые, т.е. отключатся сами по окончанию периода, либо циклические, и тогда для отключения существуют определенные последовательности знаков. К каждому пакету своя. Посмотрите на сайте оператора у подключенного пакета.
Добрый день! Может знаете почему не работает связь Плей в роуминге.Только выезжаю с Польши сразу сеть пропадает !
Ваня, это может быть связано и с настройками телефона (роуминг должен быть разрешен), и с особенностями тарифа, и с договорами между операторами. Но точно ответить смогут только в техподдержке.
У меня подключён 1000 минут на звонки на Украину как проверить остаток минут
Попробуйте *111*996#
Як зв’язатися з оператором плей
День добрый. Купили мужу плей за 9 зл. Пополнили сразу на 50злотых. Вели код , но инет какой то медленный . Очень. Если с моего оранжа мы спокойно смотрим тв то с мужа тел даже Ютуб не посмотришь. Может нужен какой то ещё код или что то отдельно вводить?
Юлия, если пакет приобретен, он должен действовать. Обратите внимание на индикацию на экране. Если показывает только 2G, значит плохое покрытие. Если 3G и выше, обратитесь к оператору, похоже на какие-то технические трудности.
А меня плей на карте а услуга на безлимитный интернет не подключается??? Почему
Вадим, причин может быть множество. Проконсультируйтесь с техподдержкой оператора.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как потратить бонусные злотые? На что и как? А то у них время ограничено, я так понял они сгорают если не потратить вовремя. Спасибо!
Иван, это зависит от конкретной программы лояльности. Посмотрите правила Вашей на сайте оператора.
Здравствуйте.как переключить на русский язык, или украинский?
Виталий, не понятно, что именно Вы хотите переключить. Если телефон или приложение – не знаю о таких возможностях.
Доброго времени СУТОК! У меня к вам вот какой вопрос? У меня стартовый пакет плей на карте я вот не как не могу подключить акцию вот ввожу эту позицию *111*969*1# уже третий день и пишет що послуга тимчасово не доступна спробуйте пізніше что делать?
Роман, не каждый пакет подходит для каждого тарифа. Конкретнее сможет подсказать только оператор.
Добрый день,так работает ли моей в Украине или нет,если да то что для этого нужно,счёт нужно пополнять?
Поясните вопрос.
Здраствуйте,есть ли в плей безлим интернет если есть то пожалуйста помогите
Богдан, ознакомьтесь с этой информацией от оператора.
Добрый день скажите пожалуйста уже два дня нет связи в Мазовецкое воеводство г млава. Это какие то работы ведутся?
Александр, мы не мониторим состояние связи. Надо обращаться к оператору. Возможно, кто-то из читателей поделится своими данными по этому вопросу.
Добрий день скажіть будьласка який код потрібно ввести щоб відключити акцію в PLAY.
О какой акции идет речь, поясните.
Нахожусь возле Щецина координаты С53.30537 В14.58287
Нет покрытия play нет сети подключится вручную не удается
Работает ли Play в Украине, если да то почему не ловит сеть??
Сергей, проверьте настройки роуминга. Возможно установлен запрет.
а как снять запрет? симка не работает, а очень нужна
Наберите в техподдержку с другого номера.
Работает ли Play в Украине если да то почему не ловит сеть???
Нет, не работает.
А как быть если нужна симка
Поясните вопрос. Какая? Где? Новая или восстановить? В любом случае, такие вопросы лучше адресовать операторы или его представителям.
Подключила ежемесячное дополнение 2ГБ интернета. Как отключить?
Юлия, разве дополнения не одноразовые? Если Вы имеете в виду какой-то пакет на 2гБ, то самый простой способ – дозвониться оператору.
Как прослушать голосовую почту, что нужно нажать что бы ее прослушать?
Владимир, если речь о стандартной почте, то короткий номер * 200 или номер 790 200 200.
Добрий вечір. Мій знайомий користується оператором play. Після підключення 2gb інтернету користувався ним 2 дня і інтернет пропав користувався виключно whatsapp. Абонент знаходиться в Німеччині.
Виктор, если речь о том, что интернет пропал у Вашего приятеля, находящегося в Германии, а он подключался в Польше, то все закономерно. Читайте внимательно описание тарифов (в т.ч малюсенькими буквами): в большинстве случаев предоставляемый трафик (2 Гб в Вашем случае) – это параметры для использования внутри Польши. В других странах ЕС трафик по тем же пакетам значительно ниже.
Юлия здравствуйте. Я нахожусь Польше и приобрел симку Play. и планирую сделать небольшое турне до Праги, затем до Берлина (займет порядка 4 дня) и вернуться Польшу. Для GPS планирую использовать мобильный интернет (для Google Maps). Подскажите пожалуйста как подключить роуминг и какой пакет подойдет, и если интернет закончится как пополнять счет за пределами Польши . Спасибо. С Уважением Давид.
Давид, у оператора огромное число тарифов, пакетов и других услуг. Я не смогу проанализировать их все для Вас, чтобы высказать субъективное мнение о наилучшем. Ознакомьтесь с предложениями на сайте оператора, и подберите самое выгодное.
Только обязательно обращайте внимание на услуги в роуминге. Многие пакеты, рекламируемые для Польши, в роуминге или не работают, или значительно урезаны.
Здравствуйте. Месяц назад подключил услугу безлим инета за 49зл. Месяц прошел пополнил счет снова на 50 зл ввожу код активации безлим инета нечего не происходит. Еще После окончания месяца пришла смс что инет теперь до 1мбит в сек. На счету еще 38гб. Это что получается пока не использую эти 38 гб не подключу безлим? Но как их использовать если инет ограничили до 1 мбит в сек?
через *111# Отключаем безлим, ждем смс и пользуемся Гигами на полной скорости, всегда так делаю, если выкачиваю 100Гб
Здравствуйте купил карту Play Red Bull MOBILE
Подскажите как отключить эту акцию и подключить стандарт пакет?
Никак. Нужно покупать новый. Сам через это прошел.
Нет ли каких либо способов увеличить скорость интернета play? Он очень медленный, ну я имею в виду с помощью подключения дополнительных услуг с помощью кодов и т.п.? Я где-то в интернете видел что-то подобное, не могу найти. Речь идёт о 3G, 4G телефон не поддерживает
Здравствуйте! Мне нужна карта только для интернет звонков и то я пользуюсь не очень много, так как, дома есть вайфай.
Подскажите, пожалуйста, какой тариф мне больше подойдет и как активировать нужный тариф, минимум на сколько золотых придется пополнять счет еземесячно? И еще, сейчас у меня активирован тариф — formula play, как его деактивировать, если она не подходит?
Заранее благодарю.
Здравствуйте! Меня интересует, как включить роуминг Play в Украине, я не раз пересекал границу, но данный оператор в Украине не работает, пакет у меня безлемит что на звонки в Украину, так и на интернет 49 злт.?
Тоже очень интересует этот вопрос, у меня карта подключена к плей и смс не приходят ибо в Украине нет связи, не могу совершать покупки.
Здравствуйте. Могу ли я без проблем подключить безлимитный интернет, за 49 злотых, если у меня тариф Play na Karte? Если да то как? И если нет, то как это сделать?
Можно услышать полный алгоритм подключения, я не очень понял как действует пополнение и еще пару вещей. Подскажите пожалуйста какой тариф выбрать для 6 гб в месяц и звонков внутри сети, звонки не обязательно. И на сколько пополнить, потому что написано 25-49, какая разница пополнить на 25 или 49? Заранее спасибо!
Добрый день, подскажите пожалуйста у меня плей на карте, купил за 9 зл, пополнял 2 пополняхами по 10, подключил услугу звонки звонки на укру за 25 зл на 30 дней, на счету остаток около 3 зл и прошло времени с момента пополнения неделя +-, а звонить уже не могу вообще, в чем может быть пробла?
Здравствуйте, можно ли отменить оплату с карточки Райффайзен банка польского на пополнение мобильного счета в play
Здравствуйте купил карту Play Red Bull MOBILE
Подскажите как активировать карту?
Как бы не пытался даже счет проверить пишет что Проблема подключение или не действительный код MMI
Дмитрий, для начала необходимо зарегистрировать симку на себе. Для этого подойдите с паспортом в ближайший офис продаж. Они все сделают.
Если регистрацию уже проходили, то активируйте любой пакет, или, если он уже активирован, попробуйте осуществить звонок. Активация должна произойти автоматически. В противном случае, надо связываться с техподдержкой.
Добрый день! Купили сим карту. Заказали безлимитный интернет за 49 зл. Первое время интернет работал очень медленно и плохо, а сейчас вообще не работает. Пытался настроить точку доступа в вручную — пишет «что не могу». Заказывал автоматические настройки, приходят пустые сообщения. Что посоветуете делать ?
Константин, во-первых, на скорость жалуются многие. Есть даже конспирологическая версия, что польский 4G – это вовсе и не 4G. Многие считают, что эта версия совсем и не конспирологическая…
Во-вторых, если скорость не дотягивает и до 3G, а соответствующие символы на экране показываются, то надо обращаться к оператору. Возможно система неверно идентифицирует Ваш аппарат или возникли другие ошибки.
Здравствуйте, я подключила тариф за 40 злотых .безлим смс и звонки. Также 18 GB интернета (8 GB + 10GB я так понимаю в подарок), но начислен все были только 8GB.
Как я могу получить остальные 10 GB ?
Александра, подарки часто распространяются только на новых пользователей. Возможны и другие условия акций. Я могу только предполагать. Конкретные нюансы надо уточнять у оператора.
Добрий день подскажите я вів код *111*870*1# пришли 5 гб в місяць до кінця літа як їх провірить?
Сергей, самый простой способ – через личный кабинет на сайте оператора.
Здравствуйте. У меня пакет «Плей на карте». Не пользовалась им почти год. Была в Украине. Сейчас попробовала позвонить по нему и мне пишут, что номер не зарегистрирован. Скажите, возможно его восстановить или нужно теперь покупать новый пакет? Спасибо.
Ольга, скорее всего, понадобится новый. Но для подтверждения обратитесь в ближайший офис продаж. Они проверят статус карты и скажут можно ли ее восстановить.
Позавчера спрашивал в салоне PLAY сколько времени действует их SIMкарта,если не пополнять,сказали, что до 6 месяцев
Как можно переслать деньги с карточки Play на Play?
Алена, мне о такой функции не известно.
Подскажите, пожалуйста, как с плей на карте перейти на плей интернет?
Алена, через звонок оператору. Не уверена, но возможно изменение тарифа возможно и через личный кабинет на сайте.
День добрый, подключил услугу internet na lato za darmo в приложении play 24 показывает что услуга подключена, о по коду *108# не показывает 10 Гб. Подскажите пожалуйста кто знает, как решить проблему.
Стас, насколько я знаю, предложение работает только на этих тарифах: Play na Kartę, Internet na Kartę и Redbull MOBILE Energy na kartę. Если у Вас один из них, надо связываться с техподдержкой. Если нет, переходить на один из них.
Тариф Play na Kartę.
Тогда – в техподдержку. Похоже на ошибку с их стороны.
здраствуйте.подскажите как поменять тарифный план на плее с формула плюс на плей интернет.
Через службу техподдержки.
Как отключить СМС информирование
Добрый день.Подскажыте тариф для интернета в роуминге,по Европе.
Анатолий, посмотрите на несколько комментариев вниз. Я давала ссылку на их пакеты и документы к ним.
День добрый!!!Подскажите пожалуйста бываем часто в Польше и очень нужен безлим интеренет или с максимальным количеством Гигабай,приобрели пакет Play и не можем подключить к максимальному интеренету.Как это можно сделать ? так как оператор не рускоязычный сделать через него это очень сложно
Дмитрий, Дмитрий, есть украиноязычный (русский, наверное, так же знает, но лично не проверяла): +48 577 380 380. Безлимит интернета (40 зл. в месяц): * 111 * 758 * 1 # (без пробелов).
Добрый день. У меня пакет Плей на карте, по приезду в Польшу зарегистрировал номер и пополнил счет на 10 злотых. Подключил интернет 2 Гб и звонки в Украину за 0.30 злотых. Через 10 дней номер заблокировли и интернет тоже не работает, хотя на счету еще есть Гигабайты и промоционные 2 злотых на счету. Оператору не получается позыонить, говорят что мое конто заблоковане, доладуй свое конто.
Алексей, возможно, тариф предполагает наличие неснижаемого остатка, т.е. некоей суммы, которая всегда должна оставаться на счету. Но точно подскажет только оператор. Наберите 577 380 380 с другого телефона.
Добрый вечер, подскажите где на сайте Play можна узнать информацию или «Интернет пакет» действует в других странах ЕС? Спасибо.
Посмотрите здесь. Читать нужно документы внизу страницы.
Здравствуйте ! Под скажите код повторного подключения пакета плей .
Николай, поясните, какой именно пакет у оператора Play Вас интересует?
Как проверить остаток Мб в роуминг
Игорь, лучший вариант – зарегистрируйтесь на сайте и отслеживайте параметры в личном кабинете. Код не подскажу.
Добрый день!Сим карта плей в Украине не работает вообще?У меня почта к нему привязана,а ясейчас в Украине,а почта нужна!Что делать???
Андрей, попробуйте перестроить данные центров на данные оператора, осуществляющего роуминг.
Добрый день. Та же проблема, вставляем сим карту плэй в телефон — нет сети. Что делать обьясните пожалуйста. Что вы имели ввиду: «попробуйте перестроить данные центров на данные оператора, осуществляющего роуминг», если никто не осуществляем роуминг, пишет, что любой оператор запрещен.
Здравствуйте. Пополнила счет и подключила акцию на месяц безлимит на Украину через 6 дней говорит что учетная запись заблокирована!!!что делать??
Елена, звонить оператору. Возможно несколько вариантов: от технической ошибки или неверно подключенного пакета до посторонних затрат, обнуливших Ваш счет. Указанный Вами безлимит (25 зл. в мес.) доступен не для всех тарифов и распространяется не на всех украинских операторов. Посмотрите здесь данные.
Як підключити безлімітний інтернет на плей за 49 зл.Пробувала неможу піскажіть будь ласка
Одним из способов:
1. наберите код: *111*793*1# — вызов
2. отправьте SMS с содержанием START.793 на номер 111
3. Позвоните в службу поддержки 790 500 500 или * 500 и попросите подключить.
4. Сделайте это через личный кабинет на Play24.
Добрый день. Подскажыте код чтобы активирувуть тарифный план.
Безлимитные звонки, смс, 6гб.интернету за, 25zl
Конкретно такой не попадался. Зарегистрируйтесь на Play24 и выберите в кабинете необходимый пакет (если такой существует).
Ні один з кодів для підключення безлімітного інтернету на місяць за 49 злот недіє, допоможіть порадою, дуже потрібен інтернет. Тариф Play na Kartę Lubię to, на балансі 55 злот. Дякую.
Андрей, это официальная информация с их сайта. Другой у меня нет. Попробуйте обратиться непосредственно к оператору.
Здравствуйте, Как отключить интернет за 9 злотых, 2 гб?
Виктория, если пакет одноразовый, то сам отключится. Если циклический, то нужно смотреть какой это конкретно пакет и для какого тарифа. Посмотрите на сайте оператора – там есть вся необходимая информация.
Даний тариф немае безліміту,тільки 6 гигабайт..
Для безліміту потрібен тариф Play Internet na karte
Здраствуйте,подскажите пожалуйся как активировать деньги на плей,а то пользовался этим пакетом уже 4 месеца,а тепер пишет что щет не активный хотя деньги есть и пополнял где-то дней 15 назад и нет интернета
Алексей, похоже на ошибку. Вам надо выяснить это на горячей линии.
Купил симку, зареестрировал на почте. А на симке нет сетки написано «мережа не доступна» в чем дело? Даже ее атктивировать не могу
Денис, если с другими симками аппарат работает, вернитесь в точку продаж – возможно, карта неисправна.
*111*793*1#вызов интернет без ограничений. Но для этого нужно купить старт.пакет за 9злот.
На сколько золотых нужно пополнять ежемесячно?
Доброго дня,підскажіть,чи можливо продлити срок номера (до кінця року)не поповняючи рахунок
Андрей, вероятно, Вы имели в виду эту функцию. Если нет, поясните вопрос.
подскажите пожалуйте, какой пакет и тариф нужно купить, чтобы был безлимитный интернет?
Юлия, посмотрите мой ответ на предыдущий комментарий.
Добрый день,подскажите пожалуйста код для подключения безлимитного интернета за 50 злот?спасибо)
Знаю за 40 злотых: активация *111*758*1# деактивация — *111*758*2# Но лучше использовать для подключения личный кабинет на PLAY24 – там сделать это быстрее, и тарифы / пакеты актуальные всегда.
Подскажите конкретней пакет»симку» нужно купить что бы потом подключить безлимитный интернет?
Вячеслав, «симку» надо купить первым делом (или перейти с другого оператора). Как Вы собрались пользоваться телефоном без «симки»?
сейчас пакет называется — плей на карте. и стоит 19злот. он один у них по такой стоимости. первая неделя безлимит. потом пополняете на 50 злот, вводите код активации *111*792*1#позвонить. у вас снимают со счета 49 злот и вы полуаете месяц безлимита. Кстати еще! при пополнении 50 злот вам дадут бесплатно 13-15GB интернета!
Подскажите пожалуйста плей безлимитные звонки на Украину на всех операторов Киевстар и Мтс за 25 злотых на 30 дней туда входит интернет или нет если да то как посмотреть мегабайты.
Женя, это тарифы для звонков. Интернет оплачивается отдельно.
А подскажите какой код активации этой услуги ( безлимитные звонки на укр номера)
остатки интернета в play *107#
Добрый день,подскажите как настроить инет,симки вставили,звонки есть,а настройки для интернета не приходят. Спасибо
Олег, есть несколько способов.
Если и это не помогло, попробуйте установить параметры самостоятельно. См. п.3.
Добрый день. Есть пакет в котором максимум интернета по Европе?
Иван, посмотрите на их сайте. Тарифы и пакеты все время в движении. Актуальные лучше смотреть в первоисточнике.
Долгое время не пополнял счет на Play и номер заблокировали, можно ли разблокировать и как это сделать?
Александр, зависит от срока блокировки. Обратитесь в ближайший офис продаж – они подскажут возможно ли восстановить карту и что для этого потребуется.
Здравствуйте.у меня есть вопрос. Я подключил интернет на телефоне 20зл.мес. все хорошо,а звонки что не относятся к пополнению?нужно ещё отдельно пополнение счета???
Тимофей, пакеты бывают разные. Некоторые комплексные, но основная часть подразумевает что-то одно: трафик интернета, минуты или смс. В этом случае, надо подключать пакеты для каждого случая отдельно.
Добрый день, подскажите пожалуйста. Купили пакет за 9 злотых на неделю, после пополнили на 50 злот для безлим интернета а звонки даже на Pley остались платными, как сделать бесплатными? Заранее спасибо.
В этом пакете предусмотрен только интернет, звонки платные, если хотите и то и другое, нужно 2 пакета, увы но такова реалия!
Юлия, Тарас абсолютно прав. Это разные пакеты. Каждый активируется самостоятельно.
Добрый день, вчера купили и активировали 4 пакета. До вечера был хороший интернет у всех. Потом интернет пропал у всех и появляется очень редко. В чем может быть проблема.
Игорь, много в чем. Начиная от зоны покрытие и заканчивая особенностями тарифа или технически проблемами у оператора. Если ошибка будет повторяться, наберите в техподдержку.
Добрый день.. Подскажите как подключить безлимит на все операторы.+6 гиг.интернета.и один номер в Украине. В прошлом месяце.ттоваварищ подключился за 25 или 35 злот.. Безлимит.6 гигов.. А Я чаиник….подскажите пожалуйста….
Ростислав, о едином таком пакете мне не известно. Но Вы можете подключить отдельно пакеты звонков (смотрите здесь), отдельно Интернета (здесь) и отдельно украинские номера (см. в статье выше).
Добрый вечер,купила пакет плей за 9зл,5 Гб интернета на старт,хочу подключить безлимит,подскажите пожалуйста на сколько надо пополнить счёт и может нужна какая то комбинация?
Елена, посмотрите здесь (перемотайте вниз страницы).
Я зареєстрував номер все працювало, наступного дня виїхав до німечини і перестало ловити звязок взагалі. Пробував ставить в другий телефон так само, картка не зареєстровано. Але я в Польщі нікуди не звонив, може потрібно було набрать якусь комбінацію?
Роман, для начала проверьте разрешен ли роуминг в самом телефоне. Если с настройками все в порядке, и Ваш тариф предусматривает работу за границей РП, свяжитесь с техподдержкой, возможно проблемы на их стороне. Сделать это можно через сайт или набрав с любого номера (если Ваш не работает) +48 790 500 500.
Доброго дня чого я не можу активувати свій тариф? На рахунку є. Коли я пишу комбінацію *111*403*1# і клавіші розводити то мені пише що я не можу скористатися послугою, що моє конто не є активним.
Степан, если средства на счету есть, то обратитесь к оператору. Возможно технические неполадки.
Часто езжу по ес.пользуюсь операторам плэй. Раньше при въезде в любую страну ес довались бесплатные мегобайты в роуминге. Сейчас они тоде якобы даются,но на деле всё наоборот. Списываются деньги как за пользование интернета в роуминге. ПОЧЕМУ
Изменение правил, тарифов, стоимости услуг и т.д. находятся в компетенции оператора. Никто кроме него не ответит Вам на этот вопрос точно. Могу только предположить, основываясь на аналогичных жалобах: после отмены роуминга в ЕС операторы пытаются скорректировать свои доходы, в т.ч. и такими нетрадиционными способами. Позвоните в техподдержку – иногда бывают и технические ошибки.
Здравствуйте! Почему последние пару дней не могу позвонить в Украину, именно на Киевстар?
Николай, сообщений о массовых проблемах не было. Возможно, есть технические сложности конкретно с Вашим телефоном / тарифом / счетом. Попробуйте набрать 577 380 380 – там должен быть украиноязычный оператор.
Здравствуйте!Скажите пожалуйста, какую комбинацию нужно набрат на Play na Karte, чтобы узнать за дополнительный тариф интернета, сколько осталось гб?
Было *180#, но я давно не проверяла работоспособность этого номера. Лучше установить приложение и онлайн видеть все необходимые параметры.
То самое и у меня, имеено на сеть Киевстар из сети Play в Польше
Добрый день, подскажите пожалуйста как на Плай подключить 25 злотых в месяц и безлимит на Украину?
Виталий, не знаю таких тарифов, но у оператора сейчас какие-то пертурбации с тарифами, возможно что-то вскоре появится новое.
*111*969*1#
Как взять деньги в кредит?
У мобильного оператора? Мне неизвестно о такой услуге.
У меня подключен безлимитный интернет. Через несколько дней он заканчивается.И нужно пополнять счет.Но у меня на счету 53злотых.
А как правильно оплатить со счета телефона.Есть ли какие то функции уссд код.
Александр, если у Вас «цикличный» пакет, то он автоматически заберет со счета необходимые средства. Если же включен разовый (на месяц), то нужно будет снова набрать комбинацию.
Подскажите почему карточка play не работает в другом телефоне как её активировать сеть показывает и только экстренные вызовы
Денис, если уверены в исправности телефона, наберите в техподдержку. Похоже ошибка с их стороны.
Добрый день
На счёт 50 злотых и не получается подключить услугу безлимитный интернет
Уточните в техподдержке, возможны технические ошибки или особенности тарифа.
Подскажите, как разблокировать номер, которым 7,5 месяцев не пользовались( были на территории Украины) . Оператор PLAY. Спасибо.
Эльвира, это возможно не во всех случаях. За такой срок номер могли и передать. Если что-то еще можно исправить, то только через офис продаж (любой). Обратитесь к ним, они подскажут и как это сделать, и возможно ли вообще.
Скажите пожалуйста. Я купил симку но не могу подключиться к интернету,что мне делать.
Дима, проверьте правильность настроек. Сравните с этими. Если не удастся, запросите через сайт: Вам предложат указать свой номер и вышлют сообщение с настройками.
Полгода не пользовался симкартой. Сейчас сеть определило, но ни на какие команды не реагирует. Можно как-нибудь восстановить
Николай, обратитесь в любой офис продаж – они проверят. Не факт, что можно уже восстановить, но если и есть шанс, то только через них.
Через какое время блокируют симку если не пополнять счёт?
Вадим, в среднем 5-6 месяцев, но это довольно индивидуальный показатель, зависящий и от оператора, и от тарифа, и от проплаченных пакетов, и от других параметров.
Добрый день. Скажите пожалуйста, почему не получается подключить дополнительный пакет интернета,пишет услуга не доступна.
Яна, возможно Ваш тариф не предполагает подключение конкретного пакета или уже подключен какой-то, вместе с которым нельзя включить новый. Это надо выяснять в техподдержке или внимательно изучая описание тарифа / пакета.
Добрий день скажіть будь-ласка чи можна перевести гроші з одного номера на інший в плей , і як то краще зробити.
Мария, мне не известно о такой возможности.
А в тарифе для украины если заказать мб и использовать их раньше месяца можно ещо раз заказать?
Юра, большинство пакетов ограничены временем и размером (трафик). Если что-то из этого закончилось раньше, можно заказать новый. Но конкретные условия надо смотреть в конкретных пакетах.
Добрий деньо а Ви можете надати консультацію конкретно по номеру
Здравствуйте, только онлайн консультации у нас на данный момент.
Муж купил карту плей.на ней заеончились деньги.на запрвке купил поплняшку.но пополнить почему то не пополняется
Марина, этот момент надо уточнять у оператора. Вариантов может быть много.
Как за 5 злотых звонить с плей на плей бесплатно
Конкретно такого пакета я не знаю, но есть тарифы, которые изначально предполагают бесплатные звонки внутри сети. Обратитесь к сайту оператора.
Подскажите пожалуйста, потерял зарегистрированную на себя сим карту, сколько стоит получить новую в сервисе？
Андрей, если проходили персонификацию карты, то восстановить ее можно по удостоверению личности. Сколько это стоит конкретно – не знаю, но навряд ли сумма будет сильно отличаться от покупки новой сим-карты. Обратитесь в любой из офисов продаж – в специальные пункты реализации конкретного оператора, в газетном ларьке Вам помочь не смогут.
Добрый день подскажите почему у меня 760мегабайт я нахожусь в Бельгии и умения с счета снимает деньги за интернет.
Михаил, все вопросы по конкретным проблемам нужно адресовать оператору. Я могу лишь предполагать: многие пакеты предоставляют указанное количество трафика только на территории РП, за границей эти параметры по тем же пакетам значительно ниже.
Можно ли переводить деньги со счета на счет? Если да, то через какую комбинацию?
Руслан, я не знаю о такой функции.
Как изменить тарифный план?
Подключить другой пакет. Если речь именно о тарифе, через оператора.
Как подключить роуминг на play если я нахожусь в Германии
Тот же вопрос. Работает ли интернет с плей за границей? Во франции, например.
Виктория, работает. Но должны быть включены соответствующие настройки телефона, а условия могут отличаться от внутрипольского использования.
Подскажите, пожалуйста, по какому тарифному плану Play лучше всего звонить из Украины в Польшу, необходимо звонить именно с польского оператора, а не украинского
Какая тарификация у Play если звонить из Украины?
Ирина, насколько мне известно, звонки такого плана тарифицируются одинаково. Однако Вам лучше уточнить у оператора.
Добрый вечер. Заехал в Германию и стартовый пакет play перестал ловить связь и не авторизуется в сети?
Алексей, роуминг может тарифицироваться по внутренним ценам, как того требует законодательство, но в настройках телефона должен быть разрешен. Проверьте эти параметры.
Добрый день, скажи почему по приезду в Украину карточка оператора Play не работает, то есть нет сигнала постоянно. Как решить эту проблему?
Анна, посмотрите настройки телефона. Роуминг должен быть разрешен. Если не поможет, обращайтесь к оператору.
Добрый день. Подскажите пожалуйста есть ли какой либо оператор в Польше что не выходит в роуминг в Германии?
Олег, по закону все операторы ЕС должны отменить оплату роуминга. Т.е. все свежие тарифы оплачиваются по одинаковым расценкам на территории ЕС. Однако это не отрицает того момента, что в настройках аппарата роуминг должен быть включен, а некоторые тарифы подразумевают определенные ограничения в других странах (яркий пример – безлимитный интернет: у многих тарифов он безлимитен только в РП, а в той же Германии ограничен несколькими Гб в месяц).
Добрый вечер, подскажите пожалуйста как пополнить счет на территории Украины? За ранее спасибо.
Денис, попробуйте через Play24
Здравствуйте,покупал карточку Плей, В информации о карте говорится что активна до 19.02,тоесть всего 10 дней с момента покупки деньги на счету есть а позвонить не могу,что нужно сделать,что бы она вновь стала активна ???
Сергей, карту необходимо активировать, зарегистрировать и оплатить пакет, согласно тарифа. При покупке может быть активирован подарочный пакет на несколько дней. Соответственно, надо оплатить новый, чтобы продлить работу еще на 30 дней.
Здравствуйте, на днях был в Чехии и у меня плей не тянул никакой сети. Телефон айфон 6s.
Как снять блокировку sms на короткие номера play?
разобрался. это андрид.
Здраствуйте, у меня тариф Плей интернет на карте, на чсету было, 50 зл, срок действия на дзвонки, и гигабайты интернета должны закончитсч 14 февраля, я 13 февраля заказал услугу безлимит интернет, в надежде, что спишет со счета деньги, и будет месяц просто интернета, но я так понял, все равно надо пополнить счет? Деньги списало, на проверке счета показывает, до которого числа безлимит, но не работает интернет
Андрей, теоретически, это могло быть связано с автоматической оплатой предыдущего пакета. Но все финансовые аспекты лучше уточнять непосредственно у оператора.
При подключении тарифа «звонков на Украину за 0.29» сохряняются бесплатные звонки на номера play?
Дмитрий, насколько я знаю, сохраняются. Эта опция самого оператора, а не отдельного тарифа / пакета.
Скажите, можно как то вывести деньги со счета?
Или оплатить что-то?
На счету 51 злот, но в сим карте этой ненуждаюсь.
Андрей, мне таких способов не известно. Спросите в техподдержке.
Виїхав з картою play в Італію, Автрію і карта перестала працювати. В чому проблема?
Проверьте настройки роуминга в телефоне. Роуминг должен быть разрешен.
Телефонная симкарточка play утеряна. Я не в Польше. Как её заблокировать? Спасибо за ответ.
Виталий, спросите в техподдержке.
Добрий день я столкнулся с такой проблемой неправильно ввел пин код и требкеться ввести пук код но я ввожу и пишет што он неправильний 8то делать почему?
Тарас, обратите внимание на вводимые символы: как и в любом пароле, учитывается регистр, язык и прочее. Если не помогает ничего, обратитесь с центр обслуживания клиентов оператора.
Не могу сделать оплату в интернете
Пишет мой тариф не поддерживает такой функции
Как это исправить?
Алексей, это вопросы для техподдержки.
Доброго дня! Мені купили поповнення в Польщі на плей, сама я в Україні, хочу Поповнити рахунок сьогодні, бо мені прийшло смс що я маю Поповнити рахунок до 5 числа, бо заблокуютьЯ. Я вводила код поповнення, але мені вишивали таку інформацію Doładowanie nie powiodło się. Skontaktuj z centrum obsługi klienta.
Татьяна, если сам оператор рекомендует Вам связаться с центром обслуживания клиентов, разве могу я дистанционно посоветовать Вам что-то лучше?
Здравствуйте, есть карточка плей подключил безлимитный интернет, поехал в германию, не ловит сеть вообще тоисть теперь не позвоню и в интернете не посижу, что с этим делать?
Игорь, для начала проверьте настройки роуминга в телефоне (он должен быть разрешен). Если не поможет, обращайтесь к оператору.
Получилось решить проблему? У меня похожая ситуация
Скажите в настройках модема Huawei E3372H какой АПН прописывать надо и вообще какие настройки интернета? Модем только перепрошил
Александр, к сожалению, не могу ответить на ваш вопрос. Поищите на других ресурсах.
здраствуйте я подключил какуюту услугу *111*400*1# как ее отключить?
Александр, *111*400*2# или СМС с текстом STOP.400 на номер 111
Добрый день. Вчера купил плей интернет на карте за 9 злот и пополнил на 10 а при этом проверка счета показует что номер действительный до 27.01.2018г. При этом на считу 19 злот. Скажите как перейти на другой тариф чтобы я мог звонить после 27 и хотябы месяц был номер активний и я мог розросходывать деньги от туда.
Для перехода на другие тарифы существуют свои наборы символов. Посмотрите на сайте оператора, выберите подходящий тариф и произведите описанные действия. Можно сделать все и через техподдержку.
Доброго времени суток! Подключил за 9 злотых 2 гигабайта. Но там идёт как-то 2 + 500 в роуминге. После того как я потрачу все 500 для роуминга у меня будет брать деньги за пользование интернетом в роуминге, а те 2 останутся нетронутыми. Или после использования 500 мб я начну тратить 2 гига, но с низкой скоростью ?
В приложении play 24 вот что пишет под 2 гигабайта «Internet Pakiet, który możesz wykorzystać na szybką transmisję danych». Под 500 мегабайте (если точнее, то дало 580) «Limit GB w roamingu UE. Limit GB do wykorzystania w roamingu UE do końca bieżącego miesiąca. Korzystanie z limitu GB pomniejsza Twój krajowy Pakiet Internetu. Zamknij», как понять?
Алена, если условиями тарифа трафик разделен на национальный и роуминг, значит так и есть. Законы требуют равной стоимости услуг на территории ЕС (условно), но объемы не регламентируются. Скорее всего, Вы правы, и по окончанию объема, понадобится новый, даже если гигабайты в национальном еще останутся.
у меня симка плей не ловит сеть в Украине. В чем может быть проблема?
Проверьте, включен ли роуминг.
Здравствуйте купил в Польше симку Плай, потом поехал в Украину для оформление карты из банка и должна прийти смс с кодом на польский номер симка активна, но связь не ловит. Что делать??
Дмитрий, проверьте настройки роуминга в аппарате.
Подскажите. Проблема такая. С Миллениум Банка не приходят СМС. Я нахожусь в Украине. На счету 11 злотых я пополнил. Звонки принимает, СМС оператора приходят. В чем проблема? Звонил в Банк — говорят, что проблема у меня. Переставлял в кучу тел., чистил смс память, смотрел в папке спам. Ничего. Помогите.
Олег, обратитесь в техподдержку сотового оператора. Возможно, закрыта / ограничена возможность роуминга.
Здравствуйте, я решил сменить тарифный план з возможностью звонить за 0.29 злотых за минуту в Украину, но решил сменить тарифный план на безлимитный интернет, и вот при покупке новой карты поддерживающий данный тариф, могу ли я со старой карты на новую перевести золотые, порядка 50(я пополнил рассчитывая что на этой карте может подключиться безлимитный интернет), спасибо.
Алексей, о переводе средств между сим-картами мне ничего не известно.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, подключен плэй, возможно ли регистрация в с транах ес, к любой удобной сети(отключив автоматический поиск сети), и как осуществляется тарификация?
Павел, на этот вопрос Вам могут ответить только в техподдержке оператора.
Здравствуйте!Покупала карту Плей,через месяц выехала в Украину,и карта заблокировалась.Сейчас нахожусь в Польше,но сим не работает,нет сети.Её можно как-то разблокировать или уже можно выбросить?
Марина, если прошло не много времени, можно разблокировать. В любом случае, подойдите в один из офисов продаж и обратитесь с этим вопросом к ним. Если что-то возможно сделать, ни сделают на месте.
Добрый день. Есть карта Плей, хочу подключить безлим на месяц за 49 злотых, но все время буду находиться в роуминге (В Бельгии), будет ли там работать этот тариф ?
Алена, по нынешним законам роуминг внутри ЕС не должен тарифицироваться, а все услуги сохраняться. Но с некоторыми старыми тарифами (подключенными давно) могут возникать путаницы. Лучше проконсультироваться с оператором по конкретно Вашему номеру / тарифу.
Проблема в том, что онлайн консультант на сайте play написал, что у них вообще нет тарифов, которые будут работать за пределами территории Польши. Но у меня 2 месяца назад был подключён тариф за 9 злотых, в той же Бельгии. Оператор написал, что такого быть не может, но я ведь подключала…
Алена, к сожалению, я не знаю, чем Вам помочь.
добрий день ніяк не можу зрозуміти який код на 25злт. щоби на всі номера місяць безлімітно і інтернет щось там наче 6 гіг
Я не знаю такого пакета у Плей.
*111*407*1#виклик
Здравствуйте. При покупке телефона в Польше была вынуждена купить сим-карту, что бы проговорить 5 минут, и тогда везти телефон домой (чёртов Самсунг). Купила “na kartę” от Plus, разумеется пришлось предъявить паспорт, проговорила 5 минут, и собственно все, больше я этой симкой не пользовалась, и не планирую. Как узнать, там какую-нибудь абонентскую плату не снимают? Мне случайно не придет когда-нибудь гигантский счет? Или её можно выкинуть и забыть?
Раиса, современные тарифы предоплатные. Нет средств на счете – не предоставляют услуг. Через полгода (этот период может варьироваться) заблокируют карту. Можете выбросить.
Подскажите пожалуста,почему сім карта не работает в європе что делать?связе нету…інтернета нету…
Проверьте, включен ли роуминг в настройках телефона.
Добрый день скажите пакет за 49 злот.( интернет безлим.) Он существует в продаже или нет, или нужно покупать любой стартер и активировать его, положить на счёт 49 злот. и просто при активации они снимаються. И ещё он действует только месяц? Или каждый месяц при оплате 49 злот. он просто продливаеться?? Заранее спасибо за ответ!
Дмитрий, чтобы «включить» любой пакет, сначала необходимо приобрести карту, активировать и зарегистрировать ее. Бывали случаи, когда первый месяц какого-либо пакета предоставлялся вместе с симкой, но это акции – их условиях постоянно меняются. Пакеты, как правило, продлеваются автоматически при наличии средств на счете.
как включить роуминг на Мейзу М3 ноут для Плэй на карте? Симка активна и есть средства, но не ловит сеть
Александр, по конкретным аппаратам подсказать точно не могу, но попробуйте такую последовательность действий:
1. наберите *#*#3646633#*#*
2. в открывшемся меню выберите пункт BandMode
3. зайдите в Вашу СИМ-карту
4. проверьте настройки интернет-соединений.
все частоты в работе
Добрий день. Підкажіть як відключити послугу безлімітний інтернет за 5 злотих на день у мережі Play
Выбирайте один из удобных способов:
1. Введите и подтвердите код *111*791*1#
2. Отправьте SMS с содержанием: START.791 на номер 111
3. Позвоните в службу поддержки клиентов 790 500 500 или *500
4. Через Play24
5. В офисе продаж.
У меня в Украине отлично работал на МТС и Киевстаре LG D850, а в Польше вставляю PLAY и нет интернета и даже не могу проверить счет через *101# на действующей карте, с деньгами на счету и проверенной на другом телефоне. Подскажите, ПОЖАЛУЙСТА, в чем причина и что делать??? Нади ли его перешивать???
Заранее благодарен.
Я не могу знать устройства всех телефонов, но некоторые отказываются работать с интернет в Польше, если не включена функция роуминга. Как одно связано с другим – не знаю, но могу констатировать факт.
Скажіть будь-ласка чому плей з безлімом перестав працювати в мене в Німеччині?(
Это зависит от условий Вашего тарифа. Могут быть и аппаратные проблемы – проверьте, разрешен ли роуминг в Вашем телефоне.
Доброго дня скажіть будь ласка як на плей продлити номер ще на рік … що для цього потрібно … Напер Дякую.
Иван, если Вы говорите о действующей карте – просто продолжайте оплачивать услуги. Если карта была заблокирована, только через техподдержку, если это вообще возможно.
Добрый день, уважаемая г-жа консультант!
Я буду в Польше одну неделю в феврале 2018 и мне, в основном, нужен только интернет.
1) Какую Вы посоветуете мне симку и где я смогу ее купить по прибытию в аэропорту Кракова?
2) Могу ли я ее активировать сам или должен обратиться в офис Play ?
3) Действует ли она на територии следующих стран: Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Швеция ?
4) Если мой следующий приезд в Польшу июль 2018, смогу ли я еще воспользоваться этой симкой?
Извините за такое количество вопросов.
С уважением и благодарностью за ответы.
Акива,
1. Я не могу Вас что-либо советовать – выбор исключительно за Вами. Изучите тарифы и выберите.
2. Точек продаж довольно много. В Вашем случае лучше выбрать не «газетный ларек», а стационарную точку – там же Вы сможете и активировать сим-карту.
3. Действует, но иногда требуются дополнительные настройки телефона.
4. В большинстве случаев, неиспользование карты в течение 6 месяцев может привести к ее блокировке. Иногда этот срок меньше. Но есть специальные услуги, оплачивая которые, Вы продлите этот период.
Добрый день покупал карту плей интернет на карте при пересечении границы с украиной пропала сеть и не появляется хотя карта работает и номер видно но не подкулючается к сети что делать и из-за чего такое может быть?
Олег, проверьте включение роуминга. На некоторых аппаратах они по умолчанию отключены.
Какие условия перехода на Плей с другого оператора? Оплата? Бонусы?
На данный момент оператор указывает, что
а) перейти можно;
б) бонус есть.
Остальная информация не доступна. Возможно, меняются условия. Следите за публикациями их сайте – они обязательно сообщат.
Доброго! Подскажите плиз, как с одной сим-карты Play перевести деньги на другую сим Play?
Мне не известно о такой возможности.
Скажите пожалуйста могу ли я со своей карты заказать услугу 6гб интернета другу на его карту на его номер???
Если да то какую комбинацию мне надо ввести???!!!!
Михаил, ответ аналогичный – у меня нет такой информации.
Здравствуйте Юлия, звонил оператору play по вопросах о бонусах по номеру *500 после разговора у меня сняло 2 зл осталось 45 гр я перезвонил на этот номер»+48 790 500 500″ хотел спросить почему сняло деньги и после гудков до оператора меня отключили и на счету 00
Тариф у меня Formula unlimited na kartę
Влад, никто кроме оператора не сможет объяснить Вам движение средств. Конечно, звонок на *500 с мобильного должен быть бесплатным (по крайней мере в Польше). На +48… может и тарифицироваться (это та же линия). Попробуйте набрать этот номер со стационарного телефона. Звонок может быть платным в соответствии с тарифом.
Здравствуйте. Меня интересует срок действия сим карты после последнего пополнения и почему плей не работает в роуминге в Украине?
Алексей, в среднем около полугода, но точные данные зависят от тарифа и оператора. Роуминг может не работать по разным причинам: от настроек телефона до ошибки на стороне оператора. В любом случае, обращаться с этим вопросом нужно в техподдержку.
Добрый день! На телефоне есть 50 злотых, могу ли я использовать эти деньги для того, чтобы продлить срок действия по звонкам? И еще, пожалуйста, один вопрос. Если я позвоню *500 или +48 790 500 500 или +48-577-380-380 , могу ли я рассчитывать на ответ на русском или украинском языках.
Елена, если у Вас на счету есть средства, Вы можете использовать их для покупки услуг у оператора. Что Вас смутило, честно сказать, не очень поняла.
По русско-украиноязычной техподдержке у этого оператора информации нет. Скорее всего, такая опция отсутствует. Но Вы можете отправить запрос письменно через личный кабинет на сайте.
Юлия Владимировна, спасибо за ответ! Буду благодарна, если подскажите код для перевода денег со счета телефона, чтоб продлить срок действия по звонкам. Польского не знаю, общаться в салоне Play трудно.
Елена, я как раз и не поняла смысла фразы «продлить срок действия по звонкам». Если Вас интересует конкретный пакет, то в статье у каждого из них указан код активации / продления. Если речь идет о выгодных звонках на украинские номера Vodafone, Киевстар, Lifecell – наберите *111*201*1#.
Юлия Владимировна, у меня на счету телефона есть деньги, но периодически связь пропадает, пока я не пополню еще раз счет. Для продления услуги по интернету я ввожу код и добавляются гигабайты. Я хотела узнать могу я воспользоваться деньгами на счете телефона, чтобы продлить возможность звонить по телефону, а не покупать каждый раз продление этой услуги в магазине.
Вероятно, Ваш тариф подразумевает неснижаемый остаток. Это распространено в Польше. Уточнить это Вы сможете только у самого оператора или на сайте в детальном описании Вашего тарифа. Если речь действительно о таком остатке, то никуда тратить его нельзя – потому он и «неснижаемый».
Елена, насчет украиноязычного оператора, попробуйте номер 577 380 380
Здравствуйте. У меня 2 вопроса. При покупке сим за 19 zl. 30GB я могу пользоваться интернетом 30GB в течении 7 дней без дополнительной оплаты ? И могу ли я использовать этот сим Венгрии и Хорватии?Спасибо
Роман, это зависит от тарифа. Если он не подразумевает «неснижаемого остатка» и подразумевает работу за границей — можете.
Здравствуйте! Какие документы нужны для регистрации сим? Обязательно ли иметь для этого карту побыту или достаточно одного загранпаспорта?
Линда, достаточно паспорта.
Подскажите можно ли активировать play находясь в Украине? Карточку покупали и регистрировали в Польше..сейчас находясь в Украине нужно получить на неё уведомление но нет сети..в настройках включаю роуминг но не работает.
Екатерина, позвоните оператору. Если есть такая возможность, они подскажут.
Здравствуйте ! У меня такая проблема купил Стартовый пакет Плей на карте , бытался активировать безлим интернет пишет услуга не доступна. Что делать ?
Андрей, выяснить проблему в техподдержке. Проблем может быть много и разных.
Почему я не могу позвонить оператору с Украины, просто скидает вызов? Также не могу проверить счет на сим карте и с банка СМС не приходит.
Сергей, набирать надо в международном формате +48… . Если и это не удастся, попробуйте выяснить вопросы через Play24.
здравствуйте, Сергей, как вы решили вашу проблему? если да, то как?
На что можно потратить деньги на счету Play кроме телефонных услуг?
К сожалению, нам ничего не известно об альтернативных возможностях расходования средств на счете.
Пополнила счет на 20 злотых Для подключения мобильного интернета на 6 6 GB.Ввожу комбинацию *111*543*1#,но мобильный интернет не подключается ,а выдаёт на экране услуга не доступна попробуйте позже.
Я небыл в рп пол года,вставил плей непоказывает сеть,как розблакировать пакет?
Михаил, если дело еще поправимо, только через оператора. Найдите ближайший офис продаж или позвоните.
Чому мені не приходять SMS підтвордження з банку?
Александр, спросите об этом в техподдержке оператора.
Добрый день. Меня зовут Александр. Планирую приехать работать в Польшу дальнебойщиком по Европе.Подскажите пожалуйста тариф Play. В Польше буду около месяца потом в путь. Подскажите меня больше интересует интернет чтобы общаться с Украиной. Подскажите пакет. Если такой есть.
Александр, практически к любому тарифу можно подключить «украинские» пакеты. Посмотрите раздел «Play для украинцев», там все описано.
Добрый вечер. Вы меня не правильно поняли. Я в Польше буду примерно месяц,а потом буду ездить по европе. Меня интересует тарифы если я буду пользоваться Play в других странах. Конкретно интересует интернет . Спасибо.
Александр, выбирайте самые новые тарифы – они подчиняются новым европейским законам, отменяющим внутриевропейский роуминг, а значит расценки по всей Европе должны быть одинаковы. Я не могу советовать Вам конкретный тариф – они во многом зависят от необходимых Вам нюансов.
Добрый вечер! В телефоне нет сети, что это может быть? С телефоном все в порядке, правда долго не пользовался сим картой и еще больше не пополнял счет, может из-за этого?! Заранее спасибо за ответ.
Возможно, попробуйте поставить другую СИМ-карту.
Какой номер оператора плей?
Александр, можете перезвонить по номеру + 48 790 500 500 или набрать *500 для соединения с оператором.
Есть ли код или как можно сделать так, чтобы интернет на мой тариф пришел быстрее чем месяц?
Алена, многое зависит от тарифа, но, как правило, нельзя подключить новый пакет, пока не израсходован предыдущий аналогичный.
Как подключить безлимимитный интернет на сутки? У меня тариф формула плей на карте.
Александр, для этого тарифа не подскажу. Лучше проконсультироваться в техподдержке.
Доброго дня, скажіть будь ласка, як підключити 1гб інтернету за 5zlt в play na Karte?
Ростислав, мне о таком не известно. Есть 600 Мб за 5 злотых: подключить *111*541*1, отключить *111*541*2#.
почему когда я пытаюсь позвонить по польскому номеру, высвечивает что телефон в роуменге?
Людмила, маловато информации для оценки проблемы. У Вас польский оператор? Вы сами в РП? Средства снимаются по внутреннему тарифу? Если все так, то надо связаться с техподдержкой, возможна ошибка.
У мене карта PLAY na karte Red Bul хочу активувати 100 ГБ інтернету пробував код *100*792*1# але нічого не виходить.Допоможіть будь ласка.
Мне ничего не известно о таком пакете, как 100 Гб.
Добрый день! Человек находится в Бельгии, номер начинается на +4873, как узнать что за оператор ? И возможно ли пополнить счёт через интернет ?
Вопрос не по адресу. Поищите в Интернете.
Привет, у меня на плей был подключен тариф на звонки в Украину 0.29 зл.
Неделю назад не никак не могу дозвонится на Украину , говорит » wybrany telefon nie odpowiada»
помогите .
Йосиф, Вам смогут помочь только в техподдержке. Я не смогу на расстоянии определить и решить проблему.
Какой код на подключение Акции безлим интернет за 49 злотых?
Евгений, читайте внимательно комментарии, этот вопрос уже разбирался.
Здравстуйте,у меня тарифний план Formula Play na karte, Могу ли я подключить безлимитний инет?
Татьяна, нужен Play Internet na Kartę. По Вашему тарифу лучше уточните у оператора.
Как проверить сколько мегабайт интернета осталось? *108# пишет функция недоступна:(
Александр, странно. Попробуйте общий баланс *101#. Если не получится, звоните в техподдержку.
Скажите а на тарифе плей безлимитный интернет можно звонить и принимать звонки? спасибо
Ярослав, всегда есть возможность подключить голосовые пакеты.
Добрый день, подскажите пожалуйста, слышал что на хея есть тариф ,безлимит на все за 29 грош ,и три злот за подключение снимает ,вроде как его можно заказывать на день два и три ,а после трёх дней опять при заказе будет три злотых снимать ,и ещё слышал что там не много интернета на высокой скорости а потом на маленькой , можете рассказать об этом тарифе подробнее,тариф по моему называется дневка , заранее спасибо
Ярослав, Вы решили задать этот вопрос в каждой ветке? 🙂 Посмотрите статью про интересующего Вас оператора: https://poland-consult.com/polezno-znat/mobilnaya-svyaz-i-internet/operator-heyah.html
Подскажите кто нибудь,я активировал услугу-звонки в Украину за 29 грошей,позвонил с недельку,и что-то случилось,набираю любой укр номер,мне говорит что выбраный номер не отвечает,наберите позже,что мне делать,на щету есть деньги…???
Виталий, связаться с оператором и задать ему этот вопрос. Возможно возникла техническая ошибка, а Вы в это время оплачиваете услугу, не получая ее.
Скажите пожалуйста как сменить тарифный план в польше
Светлана, в соответствии с требованием оператора. Есть специальные коды. Надежнее позвонить на «горячую линию». Услуга может быть платной.
Здравствуйте, я купил карточку ПЛЕЙ и заказал 6Гиг за 25 злотых. Это на две недели иди на месяц? И как проверить интернет за дарма и бонусный?
Геннадий, месяц. Проверка: *108#.
Как вы подключили этот тариф?
Добрий день! Господа чому в плеї не можна перекинути кошти «Плей на Плей». Чи все ж таки можна?
Дзвонив на гарячу лінію Українську. Сказали, що не можна. Абсурд.
Сказали, що на контракті можна.
Я вот, що думаю. Якщо всіх реєструють з паспортами то і тут можна.
Дайте будь-ласка розширену відповідь.
Игорь, какой «расширенный ответ» Вы хотите получить от нас, если оператор Вам сказал, что такой возможности нет. Мы всего лишь описывает операторов и их тарифы, да помогаем в силу наших возможностей. Вопрос о справедливости и несправедливости польских правил не к нам.
как заказать безлимитный интернет?
Читайте комментарии, вопрос уже обсуждался.
Подскажите пожалуйста что делать?
У меня две симки плей одна для звонков вторая для интернета и я по глупости пополнил счёт не на ту симку, вопрос как можно перевести деньги с одной сим на другую, если это вообще возможно 50pln.
Заранее спасибо.
Владислав, о такой возможности мне не известно. Попробуйте объяснить ситуацию техподдержке.
Подскажите пожалуйста сейчас взял пакет за 75 злт. на 3 месяца оператор Play,пакет заканчивается и хочу подключить пакет интернет трафика за 9 злт. 2 Гб на месяц,такой вопрос после подключения у меня приплюсует Гб к тем что остались или нет?
Стас, это зависит от тарифа. Точную информация Вы сможете выяснить только у оператора.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, нужен тариф чтобы звонки были бесплатными по Польше и интернет был от 3 до 6 гб
Все, что мы знаем о тарифах этого оператора, описано в статье. К нашему общему сожалению, про бесплатные звонки ничего выяснить не удалось. А так хотелось…
Здравствуйте. Как подключить интернет если нахожусь в роуминге? (подключила пакет 500 мб для роуминга-скорость ужасная). Есть ли какие-то пакеты с интернетом 3g?
Добрый день. Вопросы с роумингом во многом сейчас находятся на стадии урегулирования (новый закон ЕС) и могут часто меняться. Узнать свои параметры можно, отправив литеру R на номер 115. В крайнем случае зарегистрируйтесь на сайте оператора, посмотрите в личном кабинете или свяжитесь с техподдержкой.
Добрый вечер. Скажите пожалуйста
можно ли пополнить счет плей на телефон, который находится в Украине
Светлана, телефон на территории Украины, а Вы в Польше? В чем проблема, пополните как обычно. Если и Вы, и телефон не в РП, то только через сайт, что, к сожалению, получается не всегда.
Как получить настройки точки доступа в интернет для play.
Автоматом прийдут
К сожалению не приходят… И что же делать???
Здравствуйте, Андрей. Если настройки не пришли автоматически, то свяжитесь с оператором – он подскажет или вышлет заново.
Здраствуйте помогите столкнулся с такой проблемой при приезде в польшу друг купил мне симку тарифный план на ней интернет на карте 9зл там были гигабайты но они только на неделю теперь хочу подключыть еще 2 гига на месяц за 9 злотых ввожу команду а мне выдает сообщение что типа услуга не доступна помогите может нужно еще чтото зделать перед вводом команды
Добрый день, Виталий. Возможно, Ваш тариф подразумевает наличие «неснижаемого остатка» — некоей суммы, меньше которой не может быть на счету. Посмотрите на оф сайте или позвоните оператору.
Нужно просто пополнить счет, то что на счету есть они заблокированы до следующего пополнения
Здравствуйте. А у вас есть безлимитный интернет? Если да как заказать? Спасибо зарание.
Здравствуйте, Вячеслав. У нас ничего нельзя заказать. Мы располагаем только информацией, которой и делимся с читателями.
Как подключить интернет что бы не было ограничение в Європе
Добрый день. Эту информацию лучше искать на официальном сайте, т.к. она часто меняется.
Добрый вечер! Есть ли у вас пакеты, в которых возможно приобретение смартфона по недорогой цене?
Здравствуйте, Елена. Мы не продаем стартовые пакеты 🙂
Добрый день! Не могу октивировать безлимитный инет на месяц… Пробывал START.793 ,и через код *111*792*1# ничего не выходит…
Здравствуйте, Тарас. Насколько мне известно, эта услуга доступна только для тарифа Play Internet na Kartę. Если у Вас именно он – лучше набрать в техподдержку.
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, почему у меня на счету 14 злот и 1600 МБ трафика, а позвонить не могу и интернет не подключается? Спасибо.
Здравствуйте, Ирина. Возможно не хватает средств «неснижаемого остатка», но точно подскажет только техподдержка.
здравствуйте, потеряла симку плэй, можно ли её востановить?
Добрый день, Слава. Если Вы уже активировали карту, то можно. Как именно подскажет только оператор или в офисах продаж.
Добрый день!
Мне пришло такое сообщение: «05/09/2017 будут заблокированы исходящие звонки. Если вы добавите учетную запись, вы увеличите ее действительность и продолжаете использовать Службы Play!»
Не совсем понятно что имеется ввиду.
Нужна Ваша помощь в объяснении.
Здравствуйте, нужно звонить в службу технической поддержки. Оператор вам объяснить причины блокировки исходящих вызовов.
Скажыте пожалуйста. Как перевести деньги з Play на Play
Здравствуйте, Владимир. К сожалению, нам о такой функции ничего не известно. Попробуйте спросить у оператора. Будем благодарны, если потом поделитесь информацией с нами. Спасибо.
Как подключить безлимит на все номера и что бы был инет.
Женя, прочитайте этот комментарий. Если появятся другие вопросы, будем рады ответить вам.
Есть ли на плее безлимитный интернет, и какова его стоимость ?
Здравствуйте, Алексей. Да, есть такая услуга в данного оператора. Чтобы подключить нужно воспользоваться одним из методов:
— набрать комбинацию *111*792*1# и нажать кнопку вызова.
— с помощью СМС набрать текст START.793 на номер 111.
— перезвонить по номеру + 48 790 500 500 или набрать *500 для соединения с оператором.
Услуга подключается на 30 дней, цена 49 zł.
Обратите внимание! Первыми 100 ГБ интернета вы пользуетесь на максимальной скорости, которую предоставляет оператор. Затем она снижается.
Скажите а на плэе на безлимите можно осуществлять звонки ?
Скажите какции подключиться у нас действующий тариф 6Gb интернета на месяц , на счету 57 zl, хочу подключиться к безлимитному интернету , пишет что на данный момент услуга не доступна, попробуйте позже. Подскажите порядок действий, а то вообще не могу разобраться в этом)))
Елена, Вам лучше связаться с оператором. Могут быть разные нюансы, которые я Вам не подскажу.
Будет ли плей работать в Чехии? Роуминг и интернет плей в Чехии.
Здравствуйте. Чтобы узнать детали о вашем роуминге нужно отправить СМС на номер 115 с английской буквой R.
Имею пакет плей уже почти год. Ездил в Украину, но по возвращению в Польшу пакет работает в режиме роуминга. Как мне отключить роунинг чтобы пользоваться пакетом в обычном режиме как до поездки в Украину?
Здравствуйте, Вадим. Рекомендую вам обратиться к оператору за помощью по номеру + 48 790 500 500 или *500.
Добрый день. Помогите выбрать польскую симку с таким тарифом чтобы не платить абонплату. Номер нужен только для приема СМС. Буду очень признателен за помощь.
Здравствуйте, Рустам. Посмотрите эту статью: https://poland-consult.com/polezno-znat/mobilnaya-svyaz-i-internet/kakogo-vybrat.html в ней сравниваются все крупные операторы Польши и их тарифы.
Как подключить роуминг на Play? Сейчас в Германии и нет регистрации в сети, в Польше все норм было
Вадим, здравствуйте. Чтобы узнать детали о вашем роуминге нужно отправить СМС на номер 115 с английской буквой R.
Можно ли перевести деньги с номера на номер?
Обратитесь к оператору.
Доброго дня)Як підключити інтернет безлім?На карті куплених за 5 зл?
Чтобы подключить безлимитный нужно воспользоваться одним из методов:
— набрать комбинацию *111*792*1# и нажать кнопку вызова.
— с помощью СМС набрать текст START.793 на номер 111.
— перезвонить по номеру + 48 790 500 500 или набрать *500 для соединения с оператором.
Услуга подключается на 30 дней, цена 49 zł.
Обратите внимание! Первыми 100 ГБ интернета вы пользуетесь на максимальной скорости, которую предоставляет оператор. Затем она снижается.
Пишет что услуга для вас недоступна, возможно нужно иметь определенный тарифный план?
Олег, тогда перезвоните оператору для уточнения информации.
Набираю комбінації і смс, вибиває що ця послуга не доступна, що робити щоб підключити безлімітний Інтернет
Проверьте, какой у Вас тариф. Услуга только для Play Internet na Kartę. В любом случае техподдержка подскажет.
Здравствуйте,можно ли поменять тариф на Play na Kartę Lubię to? Что ь хотя бы 6 Гб интернета было? А лучше безлимит.Что для этого надо?
Чтобы подключить безлимитный интернет нужно воспользоваться одним из методов:
— набрать комбинацию *111*792*1# и нажать кнопку вызова.
— с помощью СМС набрать текст START.793 на номер 111.
— перезвонить по номеру + 48 790 500 500 или набрать *500 для соединения с оператором.
Услуга подключается на 30 дней, цена 49 zł.
Обратите внимание! Первыми 100 ГБ интернета вы пользуетесь на максимальной скорости, которую предоставляет оператор. Затем она снижается.
Здравствуйте!Мой PLAY не работает в роуминге.Я сейчас в Испании ,а у меня только ексреные звонки.Как включить роуминг?
Здравствуйте. Чтобы узнать детали о вашем роуминге нужно отправить СМС на номер 115 с английской буквой R.
По приезду в Украину Play перестал принимать сигнал. Что делать?
Добрый день, Андрей. Возможно, у Вас отключен роуминг в телефоне. Или тариф вовсе не подразумевает его. Зайдите на их сайт, зарегистрируйтесь и в личном кабинете посмотрите свои услуги.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, что это за предложение: «дармовый интернет на лето»? Какие условия и т.д.
Я купил карточку за 5 злотых. Мне ввели код *111*201*1# Какой-то тариф активировали, я так понимаю.
Я хочу другой тариф, где я смогу за меньшую суму покупать интернет. Мне впринципе только интернет и надо. Возможно, звонки по Польше еще. Подскажите пожалуйста, как перейти на другой более выгодный тариф? И сколько там стоимость интернета?
Здравствуйте. Тарифов множество. Выбирайте тот, который наиболее подходит. Каждый активируется своим кодом.
Здравствуйте, как на Play na Kartę Lubię to! подключить безлимитный интернет на месяц? И какая стоимость?
Добрый день, Александр. Тарифы и предложения постоянно меняются. Посмотрите это (35 злотых в месяц) здесь. Но лучше мониторить более свежие предложения на их сайте.
Здравствуйте.Как в PLAY связаться с оператором?
Роман, перезвоните по номеру + 48 790 500 500 или *500 для соединения с оператором.
На Украине роуминг включается автоматически для плей или же его надо подключать?
Здравствуйте, Светлана. Это зависит от тарифа, но чаще все подключается автоматически. Проверьте, чтобы в настройках телефона была включена функция передачи данных в роуминге.
Доброго времени суток, этот оператор работает только в Польще или в других странах тоже работает?
Добрый день, Виталий. Работает и в других. Более того, существуют тарифы, по которым отсутствует внутриевропейский роуминг.
а что делать с плей ред бул? что на него есть?
Здравствуйте. Посмотрите здесь.
День добрый, как включить роуминг на карте PLAY на територии Украины, пишет нет регистрации в сети
Добрый день, Александр. Проверьте:
1. Есть ли в Вашем тарифе данный вид роуминга. Посмотрите на сайте.
2. Проверьте, что в настройках телефона разрешен роуминг.
3. Если не поможет – обратитесь в техподдержку.
Как Настроить интернет на телефоне? как подключить?
Здравствуйте, Артем. Уточните тариф и что именно Вы хотите подключить.
Добрый день!
Я приобрел Плей еще 28.02.2017. Теперь снова в августе собираюсь в Европу.
Знаю что вступил в силу бесплатный роуминг в ЕС. Планирую побывать в Будапеште, Варшаве, Берлине, Братиславе и Вене. Смогу ли я пользоваться этим оператором в вышеперечисленных городах и какие могут быть особенности?
Спасибо.
Добрый день, Йован. Чтобы воспользоваться «бесплатным роумингом» нужно иметь соответствующий тариф. Посмотрите на оф.сайте там есть много предложений и указаны способы смены тарифа.
Как мне подключить безлимит, я ввожу *111*793*1# и 792 пробовал пишет услуга не доступна, попробуйте позже?
Здравствуйте, Ростислав. Для этой функции у Вас должен быть Play Internet na Kartę. Если так и есть, то попробуйте другие способы:
• Отправьте СМС «START.793» (без кавычек) на номер 111.
• Сделайте это своем кабинете на сайте Плей.
• Позвоните оператору.
Доброе время суток, у меня тоже не получилось активировать услугу безлимитного интернета, может это произошло потому что у меня подключена услуга — 6 Gb интернета на месяц за 20 zl, а месяц ещё не закончился ? Если нет , тогда с чем это связано?
Елена, если Ваш тариф Play Internet na Kartę, то прояснить ситуацию сможет только техподдержка.
Доброго времени суток) Подскажите пожалуйста, сколько сим карта Pley может быть действительна без пополнения и пользования. Дело в том, что я выехала из Польши в середине апреля. Скоро будет три месяца. Сейчас возвращаюсь. Может достаточно ее просто пополнить?
Хочу уточнить, что пакет зарегистрирован по моим паспортным данным.
Добрый день, Анна. Точный срок я Вам не скажу – не знаю. Но как правило жизнь симки без оплаты 120-200 дней у разных операторов. Так что Вы в зоне риска. Мой совет – не пополняйте счет до приезда, а уже в Польше обратитесь в любой пункт продаж (их множество во всех городах) – они быстро и бесплатно проверят Вашу карту.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня не получается активировать карту play, телефон ее вообще не видит, а мне на этот номер должны с Польши прислать смс, как быть? Как ее активировать? Спасибо
Здравствуйте, Ника. Без персональной регистрации симка может не работать. Если же персонификация проведена, то просто позвоните на любой номер – стартовый тариф автоматически активируется.
Как с плея на плей перевести деньги