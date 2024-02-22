UPD. 22.02.2024. С 1 марта увеличиваются цены на услуги оператора PLAY

С 1 марта 2024 года изменятся цены на звонки, SMS и MMS на национальные сети мобильной и фиксированной связи, а также тарифы на услуги международного роуминга в Великобритании и Гибралтаре.

Изменения касаются предоплаченных предложений, которые представляются под брендом Play, в частности:

Цены на звонки, SMS и MMS на национальные мобильные и фиксированные сети. Минута разговора, одно СМС или ММС будут стоить 0,79 злотых.

Отменяются действующие ограничения на максимальную стоимость минуты разговора или максимальную стоимость всего звонка на номера Службы поддержки.

Изменяется стоимость передачи данных в международном роуминге в Зоне 1 (будет 3,60злотых за 100 Кб) и Зоне 2 (4,80 злотых за 100 КБ).

Корректируются правила относительно сумм и срока действия пополнений в предложении «Formula Play na Kartę».

Пользователям не нужно предпринимать каких-либо мер, новый тарифы начнут действовать автоматически. Не желающие принимать вышеуказанные изменения, по заявлению оператора, могут расторгнуть договора до 1 марта 2024 года без каких-либо негативных финансовых последствий.

Зачем нужна местная связь?

Какая бы цель поездки в Польшу не стояла – путешествие, учеба или работа – мобильная связь Плей в Польше будет уместна:

Во-первых, потому что это более выгодно, чем пользоваться иностранным провайдером, и значит оплачивать роуминг. Во-вторых, для оформления многих документов необходимы контактные данные, и если соискатель уже находится в Польше, то связаться с ним легче по местному номеру. В-третьих, местного провайдера легче обслуживать – оплачивать, связываться с техподдержкой, лучше покрытие и пр.

В результате, использование польской мобильной связи не просто удобно, но и крайне желательно, с точки зрения выгоды и возможностей.

Где купить симку Play?

Приобрести карту данного оператора труда не составит. Представительства бренда имеются в большинстве торговых центров – это павильоны с соответствующим логотипом. Однако еще проще сделать это в газетных ларьках, таких как «RUSH», которые располагаются возле автобусных остановок.

Если речь идет о туристе, плохо знающем польский язык, можно просто указать пальцем на стартовый пакет Play или произнести: « Попро́шэ па́кет старто́вы до Плэй ». Стоимость сим-карты варьируется в пределах 5-9 злотых.

C февраля 2017 года польское законодательство установило обязательную персональную регистрацию сим-карт. Соответственно, для приобретения стартера потребуется удостоверение личности. Все номера, приобретенные до этого, необходимо зарегистрировать, в противном случае они перестанут работать.

Как активировать сим-карту?

Став обладателем карты Play необходимо провести ее активацию. Разумеется, сначала нужно установить ее в телефон – вряд ли это вызовет трудности, особенно если учесть наличие в любом стартере симок двух видов: обычную и мини.

В зависимости от выбранного тарифа существует большое число различных кодов оператора Play, введя которые оплачиваются пакеты услуг или подключаются определенные функции (подробнее ниже). В некоторых случаях есть вариант включения бесплатных услуг на несколько дней. Введя один из этих кодов, приобретенная сим-карта активируется.

Самым простым способом активации является звонок на любой номер! Вставьте симку, включите аппарат, наберите номер – и тариф активирован.

Перенос номера

Как и другие операторы, Плей предоставляет услугу перехода к нему от других провайдеров с сохранением номера. Более того, компания предлагает бонус за такую операцию всем, перешедшим от конкурентов:

Отсутствие блокировки на год.

20 Гб трафика интернета сроком на 60 дней.

200 zł на разговоры на два месяца.

Чтобы перейти в Play со своим номером необходимо выполнить ряд простых шагов:

Явиться в один из салонов оператора (найти ближайший можно здесь). Взять с собой удостоверение личности и телефон с сим-картой, которую планируете перенести. Заявить сотруднику о своем желании и… все! Все остальные операции выполнит работник Play.

Сигналом удачного подключения является специальное СМС-сообщение, пришедшее на ваш номер. Сроки переноса могут быть разными – подробности сообщит сотрудник салона.

Тарифы оператора Play в Польше

Оператор Play славится большим числом различных предложений. Узнать подробности и самые актуальные данные можно на сайте провайдера. Мы же предоставим несколько самых популярных, в т.ч. тех, которые подключаются сейчас, и несколько старых, но продолжающих использоваться.

Обратите внимание, что у большинства услуг имеется срок, за который они должны быть получены. Неистраченные минуты и мегабайты переносятся на следующий период, но только при своевременной оплате нового пакета. Подключаются тарифы путем приобретения их на сайте оператора.

Данные услуги предоставляются в виде пакетов при заключении договора. Важно, что обозначенное количество минут, СМС и ММС одинаково для использования и внутри Польши, и при европейском роуминге. Трафик интернета для каждого случая свой и будет обозначен отдельно.

RODZINA w Play na Kartę

Это тариф из т.н. «Семейной» серии. Суть его в том, что несколько пользователей (от 2 до 8 человек) объединены в общую группу, пополнением счета и подключением/отключением услуг в которой занимается один человек (администратор).

План очень удобен для членов семьи, где отслеживанием затрат и контролем за функционированием занимаются родители. Но тариф применим и для группы друзей, небольшого предприятия и т.п.

Обратите внимание, что администратор вправе активировать общие услуги, но каждый член сообщества может заказывать и индивидуальные. Любой участник группы имеет возможность в любой момент ее покинуть.

Параметры указаны для каждого члена сообщества. Создать группы и подключить участников можно только через мобильное приложение Play 24. Технологию подключения можно посмотреть и на видео:

Стоимость услуги – 25 злотых с человека в месяц. За эти деньги вы получите безлимитные звонки и СМС, а также безлимитный интернет, из которого только 15 Гб на полной скорости.

Oferta na kartę (предоплаченные пакеты)

Все пакеты циклические, т.е. по истечению месяца будет снята очередная сумма, и пакет пролонгируется на следующие 30 дней. При отсутствии средств, пакет будет отменен.

M L XL Стоимость 35 zł 40 zł 45 zł Звонки и минуты ∞ ∞ ∞ Интернет 40 Гб +1200Гб на год* 50 Гб +2400Гб на год* 60 Гб +4800Гб на год* Подключение *111*1224*1# *111*1225*1# *111*1226*1#

* по 100/200/400 Гб соответственно ТП ежемесячно за своевременное продление пакета.

Подключить пакеты можно так же через приложение Play24. Обратите внимание, сведений о роуминге (в т.ч. о трафике) в других страна ЕС нет.

В случаях нехватки трафика, мобильный интернет можно докупить отдельно. Эти пакеты одинаковые для всех тарифов и будут представлены ниже в отдельном подразделе.

Выгодные тарифы Play для украинцев

Для звонков на номера украинских операторов Play представляет несколько интересных решения, помогающих значительно экономить средства. Выбор зависит от интенсивности разговоров, и имеющегося тарифного плана (в некоторых случаях). Как узнать действующий тариф смотрите ниже в разделе «Полезные коды».

Речь идет о трех пакетах, отличающихся ценой и количеством интернет-трафика. Внутренние звонки, СМС и ММС – без ограничений. Есть специальные пакеты минут для звонков на украинские номера Kyivstar, Vodafone и Lifecell.

Пакет UA M Пакет UA L Пакет UA XL Цена в месяц 35 zł 40 zł 45 zł Интернет 30 Гб 40 Гб ∞ (50 Гб на максимальной скорости) Дополнительный интернет в год 1200 Гб по коду *111*1230*1# 2400 Гб по коду *111*1233*1# 4800 Гб по коду *111*1232*1# Дзвонки на украинские номера 1000 мин 1000 мин 1500 мин Подключение *111*1227*1# *111*1228*1# *111*1229*1#

Несколько слов о дополнительных Гб интернета. У каждого пакета свой код активации программы. Указанная величина делится на 12 месяцев. Первая часть (например, 100 Гб при 1200 Гб в год) предоставляется сразу после активации по указанному коду или в приложении Play24. Далее будет предоставлено еще 11 раз по 1/12 от общего указанного количества ежемесячно, при своевременном обновлении циклического пакета. Каждая часть дополнительного трафика выдается на 30 дней.

Дополнительные пакеты интернета

В случае необходимости можно подключать дополнительные гигабайты на 30 дней:

5 злотых – 1 Гб.

10 злотых – 4 Гб.

15 злотых – 6 Гб.

20 злотых – 10 Гб.

30 злотых – 30 Гб.

Все дополнительные гигабайты подключаются через приложение Play24. При подключении обращайте внимание одноразовый пакет подключается (закончится по истечение месяца или трафика) или циклический (будет снимать указанную сумму раз в месяц, продлевая пакет на новые 30 дней).

Все указанные параметры применимы для использования внутри Польши. Услуги роуминга оплачиваются отдельно и зависят от тарифа. Подробнее можно посмотреть в документации на сайте оператора

Как пополнить счет Play?

Оператор по-прежнему принимает оплату привычными способами:

Картой пополнения.

Через салон Плей.

В банкоматах и т.д.

Однако наиболее простым представляется метод оплаты через сайт doladowania.play.pl. Перейдя на этот специальный ресурс можно внести на счет средства через банковскую карту, интернет-банкинг всех ведущих финансовых учреждений РП и другими удобными способами.

Кроме этого, можно подключить к своей карте автоматический платеж и счет, на указанную сумму, будет пополняться периодически без вашего участия.

Полезные USSD коды Следующие коды могут пригодиться вам, вне зависимости от выбранного тарифа. После введения любого кода необходимо нажать кнопку «Вызов». У конкретных тарифов могут быть дополнительные номера, уточняющие или управляющие услугами. Как проверить остаток интернета на Play? Для проверки остатка мегабайт введите код *108# Как узнать свой номер телефона Play? Чтобы узнать свой номер телефона введите код *121# Как проверить баланс на Play? Для проверки баланса введите код *101# Как узнать свой тариф на Play? Чтобы узнать свой тарифный план наберите *111*49*1# Как проверить минуты на Play? Для проверки остатка минут наберите *104# Как проверить количество СМС на Play? Чтобы узнать остаток SMS наберите *109#

Обратите внимание, что телефонный код РП «+48», с которого начинается любой номер. Однако внутри сети код можно опустить. IMSI код оператора Play 2600600.

Как настроить интернет, если не работает?

Отправьте слово PLAY на номер 9999. Должны прийти СМС с настройками. Если нет, то переходите к следующему пункту.

на номер 9999. Должны прийти СМС с настройками. Если нет, то переходите к следующему пункту. Зайдите через другое устройство на эту страницу и заполните форму «ручного» заказа параметров. Если и это не помогло, попробуйте установить параметры самостоятельно. См. п.3.

Internet (APN Internet): punkt dostępu (apn): internet numer dostępowy: *99# nazwa użytkownika: Отсутствует hasło: отсутствует dns: dynamiczny



Преимущества и недостатки

Рассматривая польский оператор Плей, следует выяснить, что было не удобно при пользовании? Пожалуй, есть всего два основных недостатка:

подзабытые уже в странах СНГ сроки на оплаченные услуги;

необходимость регистрации номера на конкретного человека.

Не очень большие неудобства, согласитесь. Особенно если учесть достоинства, которые предлагает польский оператор Play:

уверенная зона покрытия практически по всей стране;

недорогие услуги;

бесплатные звонки внутри сети (для некоторых тарифов);

простота в получении и продлении услуг;

доступность сим-карт.

Мобильная связь Play в Польше необходима любому иностранцу, которому нужна связь с родственниками и интернет. Если вас заинтересовал мобильный оператор Play в Польше, официальный сайт компании play.pl. На нем вы можете найти еще больше полезной информации.

У каждого из них есть выгодные тарифы для звонков, СМС и интернета. Ознакомиться со всеми ними сразу можно в этой статье.

Мы поделились опытом сотрудничества с оператором Play, который показался наиболее выгодным. Постарались охватить все основные вопросы, связанные с тарифами, но, если что-то осталось неясным, оставляйте свои вопросы в комментариях – постараемся ответить.