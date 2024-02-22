Шесть направлений фриланса в Польше

При проведении анализа учитывались шесть отраслей:

Копирайтинг и социальные сети. 3D-графика и дизайн. Мультимедийные услуги (видео, анимация, фотография). IT-услуги. Услуги веб-разработки (относительно веб-сайтов и онлайн-сервисов). Переводы.

При этом максимальное число фрилансеров занимается копирайтингом, но зарабатывают больше программисты.

Уровень доходов фрилансеров в Польше

Что касается вознаграждения фрилансеров в Польше, то 30% программистов зарабатывают более 10 000 злотых в месяц. Еще 22% получают от 5000 до 10000 злотых в месяц.

Согласно анализу, другие отрасли редко достигают высоких средних заработков (от 10000 злотых). Среди фотографов такой доход получают 7%, а среди разработчиков, создающих сайты и интернет-магазины, всего 2%.

Заработок от 5000 до 10000 злотых получает 21% разработчиков, 18% переводчиков и 16% графических дизайнеров. Хуже всего в этом отношении копирайтеры – высокую прибыль декларирует только 11% из них. При этом отмечается, что копирайтинг — это отрасль, в которой часто подрабатывают, имея другой источник доходов (46% опрошенных копирайтеров работают до 4 часов в день).

Уровень образования фрилансеров

Самый высокий процент фрилансеров с высшим образованием работает переводчиками – 96%. Сразу за ними идут копирайтеры – 76%. В других секторах «свободных профессий» подтвержденные навыки и опыт зачастую важнее образования.

«В технических производствах самостоятельно приобретенные навыки и индивидуальная мастерская часто имеют большее значение, чем теоретические знания и дипломы. Опыт является основным фактором, определяющим заработок или количество выполненных заказов, в том числе долгосрочных. Это относится к таким областям, как программирование, разработка, графика или мультимедиа», — прокомментировал данные президент Useme Przemysław Głośny.

Кто больше работает?

Этот параметр определяется по числу заказов в месяц, что, на наш взгляд, не очень верно, так как сложность и скорость выполнения одного заказа у разных профессий разная. Это подтверждают и данные исследования, согласно которым «больше всех» работают копирайтеры — 22% опрошенных заявили о более, чем 10 заказах в месяц — это самый высокий процент среди всех опрошенных профессий.

В целом в анализе подчеркивается, что размер заработка у фрилансеров во многом зависит от того, как они относятся к фрилансу, от количества заказов, принимаемых в месяц, или от размера компании, делающей заказ.

Как фрилансеры платят налоги в Польше?

Фрилансеры – это не тип налогообложения, а форма выполнения обязанностей (условий договора). Регистрация дохода по этой деятельности может проводиться разными методами, от которых зависит и отчетность по налогообложению. Рассмотрим основные из них.

Фрилансер с предпринимательской деятельностью

Если фрилансер ведет JDG и выставляет счета своим клиентам, он и доходы свои декларирует как индивидуальный предприниматель в зависимости от выбранной формы налогообложения:

по декларации PIT-36 в случае налогообложения доходов по стандартной налоговой шкале (доходы до 120 000 злотых, ставка 12%, сверх этого — 32%);

по декларации PIT-36L, если выбран фиксированный налог (ставка 19% независимо от суммы дохода);

по декларации PIT-28, в случае налогообложения фиксированной ставкой подоходного налога (паушальный налог – он же рычалт, ryczałt);

по декларации PIT-16A, если используется налоговая карта.

Подробнее о налоговых декларациях для предпринимателей, с бланками и другими подробностями. Читайте также о сроках предоставления деклараций JDG.

Напомним также, что фрилансер, ведущий бизнес, может использовать совместный расчет со своим супругом(-ой) или в качестве родителя-одиночки. Однако такая возможность доступна не для всех форм налогообложения.

Фрилансер с умовой здецения или умовой о дзело

Фрилансер, работавший по данным типам договора фактически является наемным работником. Это означает, что он должен получить от всех своих клиентов отдельную декларацию по форме PIT-11, на основании которых (всех!) сформировать собственную декларацию PIT-37.

Для фрилансера, выполняющего множество заказов для множества клиентов, это достаточно трудоемкий процесс. При использовании инструмента Twoj e-PIT, необходимо убедиться, что все ПИТ-11 попали в систему и учтены в автоматически сформированной ПИТ-37.

Даже если фрилансер не получил декларацию PIT-11 от клиента или работодателя, он обязан выплатить налоги по всем своим доходам, подтвердив поступление средств по договорам.

Фрилансер и бизнес-инкубатор

Третий вариант расчета для фрилансера — делегировать налоговые вопросы специальным платформам для фрилансеров (бизнес-инкубаторам). Такие организации являются посредниками в заключении договоров и сделок между подрядчиками и фрилансерами, взимая соответствующие комиссионные.

При этом они выступают в роли условного работодателя, то есть рассчитывают и отправляют за фрилансера авансовые налоговые платежи, а также формирует ПИТ-11.

Здесь ситуация во многом повторяет предыдущую, однако удобство заключается в том, что через инкубатор проходят все доходы, а значит и PIT-11 будет единой. Сформированная по ней декларация PIT-37 в большинстве случаев сразу отражает все необходимое (то есть использование Twoj e-PIT будет значительно более удобным).

Кроме того, платформа сама выставляет клиентам счета-фактуры с VAT (если это необходимо) и отчитывается по ним.

Заключение

Заниматься или нет фрилансом в Польше – каждый решает сам. Мы лишь публикуем данные исследования, которые могут стать помощью при принятии решения. Заметим лишь, что в неофициальных разговорах некоторые «свободные художники» признаются в декларировании несколько меньших сумм, чем зарабатывают реально.