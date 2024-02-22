Сколько зарабатывает фрилансер в Польше?
Популярность «свободных профессий» растет во всем мире, и Польша в этом плане не отстает от большинства других стран. Платформа Useme провели опрос среди фрилансеров, узнав сколько из них в каких направления работает, и какой уровень доходов у польских «свободных художников».
Какие доходы имеют фрилансеры и в каких профессиях предпочитают зарабатывать – читайте в данном материале «Польского консультанта».
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- Шесть направлений фриланса в Польше
- Уровень доходов фрилансеров в Польше
- Уровень образования фрилансеров
- Кто больше работает?
- Как фрилансеры платят налоги в Польше?Фрилансер с предпринимательской деятельностью Фрилансер с умовой здецения или умовой о дзело Фрилансер и бизнес-инкубатор
- Заключение
Шесть направлений фриланса в Польше
При проведении анализа учитывались шесть отраслей:
- Копирайтинг и социальные сети.
- 3D-графика и дизайн.
- Мультимедийные услуги (видео, анимация, фотография).
- IT-услуги.
- Услуги веб-разработки (относительно веб-сайтов и онлайн-сервисов).
- Переводы.
При этом максимальное число фрилансеров занимается копирайтингом, но зарабатывают больше программисты.
Уровень доходов фрилансеров в Польше
Что касается вознаграждения фрилансеров в Польше, то 30% программистов зарабатывают более 10 000 злотых в месяц. Еще 22% получают от 5000 до 10000 злотых в месяц.
Согласно анализу, другие отрасли редко достигают высоких средних заработков (от 10000 злотых). Среди фотографов такой доход получают 7%, а среди разработчиков, создающих сайты и интернет-магазины, всего 2%.
Заработок от 5000 до 10000 злотых получает 21% разработчиков, 18% переводчиков и 16% графических дизайнеров. Хуже всего в этом отношении копирайтеры – высокую прибыль декларирует только 11% из них. При этом отмечается, что копирайтинг — это отрасль, в которой часто подрабатывают, имея другой источник доходов (46% опрошенных копирайтеров работают до 4 часов в день).
Уровень образования фрилансеров
Самый высокий процент фрилансеров с высшим образованием работает переводчиками – 96%. Сразу за ними идут копирайтеры – 76%. В других секторах «свободных профессий» подтвержденные навыки и опыт зачастую важнее образования.
«В технических производствах самостоятельно приобретенные навыки и индивидуальная мастерская часто имеют большее значение, чем теоретические знания и дипломы. Опыт является основным фактором, определяющим заработок или количество выполненных заказов, в том числе долгосрочных. Это относится к таким областям, как программирование, разработка, графика или мультимедиа», — прокомментировал данные президент Useme Przemysław Głośny.
Кто больше работает?
Этот параметр определяется по числу заказов в месяц, что, на наш взгляд, не очень верно, так как сложность и скорость выполнения одного заказа у разных профессий разная. Это подтверждают и данные исследования, согласно которым «больше всех» работают копирайтеры — 22% опрошенных заявили о более, чем 10 заказах в месяц — это самый высокий процент среди всех опрошенных профессий.
В целом в анализе подчеркивается, что размер заработка у фрилансеров во многом зависит от того, как они относятся к фрилансу, от количества заказов, принимаемых в месяц, или от размера компании, делающей заказ.
Как фрилансеры платят налоги в Польше?
Фрилансеры – это не тип налогообложения, а форма выполнения обязанностей (условий договора). Регистрация дохода по этой деятельности может проводиться разными методами, от которых зависит и отчетность по налогообложению. Рассмотрим основные из них.
Фрилансер с предпринимательской деятельностью
Если фрилансер ведет JDG и выставляет счета своим клиентам, он и доходы свои декларирует как индивидуальный предприниматель в зависимости от выбранной формы налогообложения:
- по декларации PIT-36 в случае налогообложения доходов по стандартной налоговой шкале (доходы до 120 000 злотых, ставка 12%, сверх этого — 32%);
- по декларации PIT-36L, если выбран фиксированный налог (ставка 19% независимо от суммы дохода);
- по декларации PIT-28, в случае налогообложения фиксированной ставкой подоходного налога (паушальный налог – он же рычалт, ryczałt);
- по декларации PIT-16A, если используется налоговая карта.
Подробнее о налоговых декларациях для предпринимателей, с бланками и другими подробностями. Читайте также о сроках предоставления деклараций JDG.
Напомним также, что фрилансер, ведущий бизнес, может использовать совместный расчет со своим супругом(-ой) или в качестве родителя-одиночки. Однако такая возможность доступна не для всех форм налогообложения.
Фрилансер с умовой здецения или умовой о дзело
Фрилансер, работавший по данным типам договора фактически является наемным работником. Это означает, что он должен получить от всех своих клиентов отдельную декларацию по форме PIT-11, на основании которых (всех!) сформировать собственную декларацию PIT-37.
Для фрилансера, выполняющего множество заказов для множества клиентов, это достаточно трудоемкий процесс. При использовании инструмента Twoj e-PIT, необходимо убедиться, что все ПИТ-11 попали в систему и учтены в автоматически сформированной ПИТ-37.
Даже если фрилансер не получил декларацию PIT-11 от клиента или работодателя, он обязан выплатить налоги по всем своим доходам, подтвердив поступление средств по договорам.
Фрилансер и бизнес-инкубатор
Третий вариант расчета для фрилансера — делегировать налоговые вопросы специальным платформам для фрилансеров (бизнес-инкубаторам). Такие организации являются посредниками в заключении договоров и сделок между подрядчиками и фрилансерами, взимая соответствующие комиссионные.
При этом они выступают в роли условного работодателя, то есть рассчитывают и отправляют за фрилансера авансовые налоговые платежи, а также формирует ПИТ-11.
Здесь ситуация во многом повторяет предыдущую, однако удобство заключается в том, что через инкубатор проходят все доходы, а значит и PIT-11 будет единой. Сформированная по ней декларация PIT-37 в большинстве случаев сразу отражает все необходимое (то есть использование Twoj e-PIT будет значительно более удобным).
Кроме того, платформа сама выставляет клиентам счета-фактуры с VAT (если это необходимо) и отчитывается по ним.
Заключение
Заниматься или нет фрилансом в Польше – каждый решает сам. Мы лишь публикуем данные исследования, которые могут стать помощью при принятии решения. Заметим лишь, что в неофициальных разговорах некоторые «свободные художники» признаются в декларировании несколько меньших сумм, чем зарабатывают реально.
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Каждый нерешенный вопрос – это незаконченное дело, которое висит над нами как облака. Откладывая его, мы теряем время, энергию и даже спокойствие. Не откладывайте решения на потом, а беритесь за них сейчас. Не бойтесь изменений, не бойтесь принимать сложные решения, потому что именно они могут привести к лучшему будущему.
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