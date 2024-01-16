PIT в Польше: что это такое и зачем он нужен?

С февраля 2019 года более не нужно подавать декларацию PIT-37 в ручном режиме (читать подробнее). Теперь она формируется автоматически, и посмотреть информация можно в системе Twój e-PIT. Однако предоставленная информация может не включать всех оснований для льгот и вычетов, тогда необходимо оформить корректирующий документ. Сделать это можно там же, в системе Twój e-PIT, но остаются и альтернативные пути оформления. О них и пойдет речь далее.

Под аббревиатурой PIT скрывается большинство налоговых документов Польши.

Их разновидности определяются цифровыми, иногда совместно с буквенными, обозначениями.

К примеру, наиболее распространены PIT-11, PIT-36, PIT-37 и т.д.

Существует огромное количество разновидностей, зависящих от нюансов налогообложения. Мы будем рассматривать пример наемного рабочего-иностранца, отработавшего в Польше в течение 2023 года и подающего декларацию в 2024-ом. Поэтому два главных документа для нашего примера – это ПИТ-11 и ПИТ-37.

Первая трудность заключается в том, что форматы документов меняются практически ежегодно. Мы будем приводить в пример документ 2024 года, но актуальную версию формуляра нужно проверять на сайте pit.pl.

PIT-11 и PIT-37: что содержат, в чем отличия?

ПИТ-11 – это налоговый документ, формируемый ежегодно работодателем (заказчиком — далее работодатель) для работника (подрядчика — далее работник, сотрудник) и налоговых органов, если иного не установлено их договорными взаимоотношениями. ПИТ-37 (в большинстве случаев) заполняет и «подает» сам работник (налогоплательщик). Второй документ, напомним, в большинстве случаев формируется автоматически, а основанием для него как раз и является поданный работодателем PIT-11.

В обоих документах отражены доходы за прошедший год и выплаченные налоги. В этой связи и возникает частый вопрос: зачем нужны два документа?

Дело в том, что большинство налогов в Польше имеют авансовый характер, т.е. начисляются вперед, исходя из потенциального дохода. Эти выплаты и обозначены работодателем в ПИТ-11. Документ, кодированный как ПИТ-37, включает реально полученный доход, а также сведения о налогах, сборах и обстоятельствах, ведущих к льготам, вычетам и т.п.

Оформление ПИТ-37 позволяет в том числе пересчитать ранее уплаченные налоги и вернуть излишки работнику-иностранцу.

Работодатель обязан подать PIT-11 в налоговую до конца января (если в конкретном году не введены исключения), а до конца февраля (года, следующего за отчетным) обязательно предоставить документ работнику. Если иностранец работал в нескольких местах, ПИТ-11 предоставляется с каждого из них, и в ПИТ-37 вносятся значения всех «одиннадцатых» деклараций.

Как работник получает экземпляр ПИТ-11?

После введения декларации в систему работодатель обязан предоставить экземпляр сотруднику. Сделать это он обязан под подпись. Если трудовые (или гражданско-правовые) отношения продолжаются, документ может быть вручен лично.

Наиболее распространенной пока формой получения декларации иностранцами является почтовая пересылка. В этом случае используются заказные письма, а подпись при их доставке равносильна подписи в получении PIT-11.

Однако все чаще работодатели предпочитают использовать электронные способы пересылки, например, по e-mail. Насколько это законно – рассмотрим отдельно.

Можно ли получить PIT-11 по электронной почте?

Подобный способ передачи декларации работнику возможен. При этом требование о вручении под подпись сохраняется. Как это выглядит на практике? Только с использованием электронной подписи, которая должна быть у получателя.

Подписать файл, пришедший по e-mail, мягко говоря, проблематично. Для этого должны использоваться специальные сервисы (например, платформа SIGNIUS Professional). С их помощью работодатель размещает на серверах файл с декларацией, а работнику отправляет ссылку на нее. При попытке открыть документ, появится предложение подписать его цифровой подписью.

Только выполнив данное требование, будет установлено, что декларация передана работнику под подпись. Простая пересылка файла в электронном виде не будет считаться исполнением обязанностей со стороны работодателя.

Консультант Юлия Владимировна ☕️ Поддержать проект Нужно понимать, что требование передать документ под подпись, не исключает необходимости размещения ПИТ-11 в информационной системе, где работник может ее увидеть и проверить . Использовать или нет факт невыполненных обязательств со стороны работодателя – решает работник, исходя из нюансов конкретной ситуации. Это может быть актуально, например, в случаях выявления в будущем каких-либо ошибок, чтобы переложить ответственность за них на работодателя. Однако в большинстве случаев серьезных последствий это не несет.

Как выглядит и что содержит?

Внешний вид документа постоянно меняется, но основные его составляющие в подавляющем большинстве случаев идентичные. Например, в 2024 году декларация имела следующий вид:

Какие налоги платят в Польше с зарплаты? Ставка

После вступление в 2022 году в силу поправок в законы, объединенные в программу «Польский лад», налоговая шкала выглядит следующим образом:

До 30000 злотых брутто в год – не облагаются налогом.

брутто в год – не облагаются налогом. До 120000 злотых брутто в год – 17% минус «уменьшающая сумма» в 5100 злотых (17% х 30000).

брутто в год – 17% минус «уменьшающая сумма» в 5100 злотых (17% х 30000). Свыше 120000 злотых брутто в год – 15300 злотых (фиксированная сумма) + 32% от величины, превышающей 120000.

При этом введены довольно запутанные, но дающие возможности для налоговых вычетов, программы для среднего класса, вычету по PIT-2, для умов злецения и т.д.

Кому не нужно заполнять PIT-37?

Прежде чем перейти к технологии заполнения и передачи налоговых деклараций, необходимо указать, что иностранцы, отработавшие в отчетном году менее 183 дней, вследствие чего являющиеся нерезидентами РП, получают от работодателя декларацию формы IFT-1/IFT-1R.

📄 Скачать formularz do rozliczenia.

Безотносительно информации и способов заполнения данного документы, важно знать:

IFT-1/IFT-1R заполняет и передает налоговикам работодатель. Работник-иностранец получает копию документа (как правило, по почте). Других деклараций или налоговых уведомлений в Польше иностранец не предоставляет.

Существует большое количество нюансов, связанных с типом профессий, видом выполняемых работ и пр., которые могут потребовать иного подхода к декларированию налогов. Такие аспекты необходимо уточнять в местных налоговых органах.

Как проверить PIT-11 и сформированную по нему декларацию PIT-37?

Еще раз вспомним, что работодатель формирует в системе ПИТ-11, а работник должен зайти и проверить верность заполнения автоматически сформированного ПИТ-37. В случае выявления ошибок или неучтенных льгот, подается корректирующий документ. Все подробности о проверке PIT-11 через интернет указаны в данном материале. Обязательно ознакомьтесь с ним прежде чем читать далее.

После внедрения автоматического формирования ПИТ-37, в большинстве случае ручное (в том числе и программное) заполнение деклараций стало неактуальным. Однако в экстренных случаях старые методы еще могут понадобиться. Поэтому мы не удаляем прежнюю информацию, а убираем ее под спойлер. В случае необходимости ознакомиться с данными, нажмите на кнопку ниже:

Показать

Заполнить декларацию ПИТ-37 можно вручную (распечатать бланк и внести данные от руки), однако делать это рекомендуется лицам, хорошо разбирающимся в системе налогообложения РП. Остальным советуем программные методы декларирования, о которых и расскажем далее. Подача декларации осуществляется до 30 апреля года следующего за отчетным. Для примера мы используем польский ресурс E-pity.pl и предлагаемые им инструменты. Обратите внимание, что на первой же странице портала можно бесплатно скачать программу для заполнения PIT-37 или заполнить формуляр онлайн. Второй способ и будет описан нами ниже. Если принято решение скачать программу, необходимо понимать, что распространением ПО занимается вышеуказанный сайт, и все вопросы по работоспособности, безопасности и прочим параметрам необходимо обращать к нему, минуя претензии к «Польскому консультанту» и / или его сотрудникам. Шаг 1. Rozliczenie PIT-37 online Переходим в режим онлайн заполнения, для чего на вышеуказанном экране выбираем «uruchom PITy online teraz» (нижняя строка в центре). Примите условия использования ПО (нажмите на соответствующую кнопку всплывающего сообщения). Шаг 2. Режимы заполнения Выбираем режим «Kreator». Далее в появившемся меню выбираем: Sposób opodatkowania (тип, способ подачи декларации): индивидуальный (indywidualnie), семейный, с детьми и т.д. Цель подачи декларации. Там всего два пункта: «zlożenie zeznania» — если декларация подается впервые в этом году. Если необходимы корректировки ранее поданных данных, выбирайте второй пункт. Об особенностях семейного налогообложения будет рассказано в соответствующем пункте материала. Для данного примера выбираем indywidualnie (индивидуальный) и zlożenie (первичный) способы подачи. Нажимаем «Dalej» . Шаг 3. Личные данные для украинцев и белорусов Берем в руки ПИТ-11 и с точностью до символа переносим оттуда личные данные налогоплательщика: фамилия, имя, PESEL (или NIP), дату рождения. Нажимаем «Далее». Шаг 4. Налоговые данные берем с ПИТ-11 К данному пункту нужно отнестись с повышенным вниманием. Для начала выбираем основание для заполнения – в рассматриваемом примере это PIT-11. Фактически, сюда вносятся все данные из декларации, которая к моменту заполнения должна уже быть на руках. Указываем суммы ПИТ-11 из обозначенных пунктов. Если мест работы было несколько, вносим все, добавляя строки (нажимаем на значок «+»). Жмем «Далее», ждем внесения данных. При заполнении имейте в виду: Если работа осуществлялась на основании umowa zlecenia / umowa o dzielo, необходимо поставить отметку напротив «nic nie zostalo zaznaczone» .

. При umowa o prace заполняется на основании Части D PIT-11. В случае ошибок при заполнении на этом этапе может потребоваться подтвердить некоторые личные данные. Придется внести информацию о месте проживания и т.п. Данные вносятся актуальные на последний день отчетного года (на 31 декабря года, предшествующего году заполнения). Шаг 5. Кто имеет право на льготы? Это один из самых интересных шагов. Если никаких льгот, корректировок и пр. не положено, оставьте эту страницу не заполненной, нажав кнопку «Далее». Однако в некоторых случаях есть возможность уменьшить необходимые выплаты (получить корректирующие платежи). Кроме уже выплаченных сборов, указанных в ПИТ-11, льготы положены за: Донорство. За бесплатную сдачу крови есть налоговые послабления, однако их размер необходимо уточнять в местных организациях, т.к. нередко они имеют плавающие значения. Пожертвования за костел. В зависимости от размера финансового и другого материального взноса для нужд костелов, может быть назначен налоговый вычет. Вычисляется в индивидуальном порядке. Интернет. Льгота за оплату доступа к Всемирной паутине начисляется за два года подряд использования Сети. Реабилитация. Льготы за траты на лекарственную и прочую медицинскую реабилитацию как самого налогоплательщика, так и лиц, находящихся на его содержании. Льгота за трудоустройство. Лица, трудоустраивающие других, в т.ч. для «домашнего ухода», также обладают возможностями налоговых вычетов. Речь идет о частичной компенсации выплат в ZUS за нанятых работников. Первый дом. Льгота за строительство первого жилья в РП. Существует возможность компенсации налогов на используемые стройматериалы. Заграничные доходы. Распространяется на резидентов Польши, получивших доход за ее пределами. Речь идет о компенсации налогов, выплаченных в стране полученного дохода. Для каждого из случаев потребуется документ-основание льгот. Перечень может варьироваться. Актуальные списки публикует множество ресурсов, к примеру, посмотреть действующие вычеты можно . Актуальные списки публикует множество ресурсов, к примеру, посмотреть действующие вычеты можно здесь Налоговые льготы на детей Этот тип налоговых вычетов мы решили вынести в отдельных пункт, т.к. он имеет наибольшее распространение и представляет максимальный интерес. Льгота положена всем родителям, чьи дети не достигли 18-летнего возраста либо возраста 25 лет, но до сих пор находящихся на иждивении родителя. Размер компенсаций может изменяться, точные суммы необходимо уточнять на момент заполнения декларации. Положена она только в случаях, если годовой доход родителя-одиночки не превышает 56 000 злотых (включительно) или 112 000 злотых общего семейного дохода (для полных семей). Ориентировочные льготы составляют: Количество детей Сумма компенсации в год 1-2 ребенка 1 112,04 злотых за каждого 3 детей 1 112,04 злотых за первых двух детей и 2 000,04 злотых за третьего. 4 детей За первых трех аналогично предыдущему пункту, за четвертого – 2 700 злотых 5 и более детей Четверо первых по аналогии с предыдущим пунктом, далее по 2 700 злотых за каждого следующего. Суммы льгот могут высчитывать помесячно. Все эти данные вносятся на данном шаге заполнения ПИТ-37, при наличии документов, подтверждающих право на льготы. В случае детей – это специальное приложение PIT-0, которое и будет предложено для заполнения. Шаг 6. Благотворительность Перейдя к следующему экрану, налогоплательщик получит предложение сделать благотворительный взнос в размере 1% от начисленных налогов. На данном этапе каждый принимает решение самостоятельно. Мы лишь уточним, что если нет желания жертвовать, то лучше не выбирать пункт «Нет». В некоторых случаях он платный. Просто нажмите кнопку «Далее», не заполняя никаких полей. Шаг 7. Завершающий В принципе, основная работа выполнена. Остается только выбор сохранения в формате *.pdf (кнопка «Zobacz deklarację» -> «Pobierz») или печати декларации («Wydrukuj»), что и нужно сделать на этом этапе. 📄 Скачать заполненную форму декларации PIT-37 (на примере версии 24).



Подача декларации PIT-37 и возврат налога для иностранцев

Несложно догадаться, что недостаточно заполнить декларацию, ее необходимо еще и подать в налоговые органы. Сделать это можно следующими способами:

Личная доставка

Распечатать ПИТ-37 в двух экземплярах, подписать и отнести в Urzad Skarbowy по месту жительства. Если для заполнения использовался предложенный в статье способ, адрес будет указан в распечатанной форме.

В Urzad Skarbowy документы будут отмечены, проставлены необходимые печати и один из экземпляров возвращен налогоплательщику.

Хранить декларацию необходимо в течение 5 лет.

Онлайн передача данных

Во многих случаях наиболее удобный способ передачи данных. Однако в некоторых ситуациях сделать это возможно только если декларация подается второй (или более) год подряд, т.к. потребуется внести данные о сумме налогов за предыдущий период. К примеру, если ПИТ-37 заполняется в 2024 году по данным 2023 года, то могут потребоваться данные из PIT-37 за 2022 год.

Иногда, но не в каждом случае, помогает оказание нуля (0) в графе года, когда дохода в Польше не было.

Обязательно проверьте правильность введенного e-mail, т.к. именно на него придет оповещение о принятии декларации, т.н. UPO. Без данного подтверждения ПИТ-37 считается недействительной.

Дело за малым – распечатать документы и хранить их в течение 5 лет.

Какой налог можно вернуть?

Итак, данные поданы. В налоговых органах имеется информация как о фактически заплаченном, так и о расчетных величинах сборов, с учетом льгот и вычетов. Если эти величины совпадают, на этом о декларации можно забыть до следующего отчетного периода.

Если выявлены недоплаты налогов, погасить задолженность необходимо до 30 апреля текущего года (либо до первого рабочего дня после этой даты, если она приходится на выходной). Наиболее просто сделать это в кассе Urzad Skarbowy. Можно использовать и другие способы, обозначенные на сайтах конкретных учреждений.

Если выявлена переплата налогов, то разницу вернут налогоплательщику. Сделать это можно двумя основными способами:

Почтовый перевод. Будет использован адрес, указанный в декларации. На банковский счет. Эти данные должны иметься у налоговых органов заранее: заполняется бланк ZAP-3 (или NIP-7, если у иностранца нет PESEL, а есть только NIP) и передается в Urzad Skarbowy.

Аналогично с недоплатой, местные учреждения могут предоставлять и дополнительные способы получения корректирующих выплат.

Кроме указанных выше возможностей получить вычеты, существует еще несколько типов налоговых вычетов. Шестнадцать основных способов можно узнать из данного материала.

Особенности общего расчета с супругом и детьми

Это отдельный вид декларирования, при котором заполняется одна общая декларация ПИТ-37. Такой способ может быть применен для супругов или родителя-одиночки с ребенком (детьми).

Суть способа в том, что сумма всех полученных доходов делится на количество участников декларации и налоги начисляются на эту величину, но умноженные на то же количество участников.

Как посчитать ПИТ-37 для супругов

Декларация заполняется на имя одного из супругов, с указанием данных второго. Сумма доходов обоих делится на два, и удвоенные налоги начисляются на эту величину.

Когда это выгодно? К примеру, если доход мужа превышает порог для повышенного налогообложения, а у жены – минимальны или отсутствуют. Вероятно, что при общем расчете доход каждого не превысит порога и сумма налогов будет значительно ниже.

Подача декларации вместе с ребенком

Здесь есть некоторая путаница. Дело в том, что совместная декларация для родителя-одиночки и ребенка временно не действовала (с 2022 года), однако с 2024 года (при декларации доходов за 2023 год) эта возможность восстановлена в полном объеме.

Ответственность за неподачу или несвоевременную подачу

В случае непредставления налоговой декларации в срок, в соответствии с нормами польского законодательства, налогоплательщик подлежит уголовной ответственности и / или ответственности за налоговое правонарушение.

Если сумма правонарушения не превышает 5-кратного размера минимальной заработной платы, штраф составит от 185 до 37 000 злотых. Однако, если размер незадекларированного дохода превысит эту сумму, налогоплательщика могут обвинить в налоговом правонарушении, и тогда ему грозит наказание в виде штрафа от 616,60 злотых до 4 932 800 злотых и/или лишение свободы, или ограничение свободы.

При этом все недоплаченные налоги (если таковы были выявлены в процессе разбирательства) придется оплатить. Не исключено и взыскание пени. Может быть заблокирована возможность различных налоговых льгот, например, право подачи совместной декларации со вторым супругом.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Важно понимать, что даже после подачи декларации и истечения положенного для этого периода (в большинстве случаев – до конца апреля года, следующего за отчетным), есть возможность исправить декларацию (в течение 5 следующих лет), и, выплатив некоторые пени, избежать более серьезного наказания. Как это сделать подробно рассказано в данном материале

Могут ли наказать работника, если работодатель не подал за него декларацию?

Здесь новость хорошая. Ответственность за нарушения по налогообложению за работника (вне зависимости от типа заключенного с сотрудником договора – умова о праце или умова злецения) несет работодатель.

Лица, которые получают доход по трудовому договору, гражданско-правовому договору, от дохода с капитала (PIT-37, PIT -38 или PIT -39) или подают PIT -36 или PIT -28 (доход от аренды или субаренды), получают подготовленные налоговые декларации в системе Twój e-PIT. Несвоевременная подача декларации в таком случае не влечет за собой никаких штрафных санкций. Даже если работник сам не предпринимал никаких действий.

Все же налоговые органы настоятельно рекомендует заходить в систему и проверять свои декларации. Могут быть ошибочно не учтены льготы и другие параметры. Без корректирующих деклараций ошибка исправлена не будет.

Таким образом все вышеуказанные штрафные санкции и другие виды наказания не распространяются на наемных работников, и опасны только для предпринимателей, в т.ч. и совмещающих бизнес с работой.

Кто должен подавать PIT-37?

Мы уже упоминали, что подавать данный вид декларации не должны нерезиденты, проработавшие в отчетном периоде менее 183 дней, но стоит уточнить перечень тех, кому данный документ предоставлять нужно:

Получающим зарплату или другой вид дохода на основании трудовых договоров (большинства видов), а также договоров подряда. Лицам, которым выплачивается пенсия (включая структурные и социальные), однако существуют планы изменения этого пункта на другой тип отчетности. Получающим выплаты социального страхования. Имеющим доходы от индивидуальной деятельности (за исключением случаев линейного или фиксированного налога). Приобретающим доходы от авторских и других прав собственности.

Есть и множество других, более специфических оснований, но для нашего примера наемного работника-иностранца достаточно и этих.

Калькулятор расчета подоходного налога на прибыль

Получив на руки ПИТ-11, можно заранее рассчитать будут ли налоговые корректировки. Для этого можно воспользоваться калькулятором налогов от PIT.PL. Там же можно рассчитать эффективность совместных деклараций и множество других параметров.

Несомненно, налогообложение всегда одна из сложнейших сторон легализации в любой стране, и Польша здесь не исключение. Надеемся, что смогли в общих чертах «пролить свет» на этот сложный вопрос. Будем благодарны, если наши читатели поделятся в комментариях конкретными примерами оплаты налогов, возникшими проблемами и путями их решений.

Как выглядит декларация PIT-37 в 2024 году?

С 2024 года (для доходов за 2023 год) используется бланк версии 30. Это важно для тех, кто еще подает отчетность в ручном режиме. При использовании Twoj e-PIT все необходимые документы будут обновлены автоматически.

Инструкцию по заполнению PIT-37 от Минфина РП

Министерство финансов Польши опубликовало информационную брошюру по заполнению PIT-37 за отчетный 2023 год (при подаче деклараций в 2024 году). С документом на польском языке можно ознакомиться ниже:

Открыть в отдельной вкладке

Часто задаваемые вопросы Обязательно ли проверять автоматически созданный в системе PIT-37? Может ли он содержать ошибки? К сожалению, да, ошибки при вводе данных для е-деклараций случаются. Наиболее распространенными является некорректное применение семейной налоговой льготы в сервисе «Твой e-PIT». Стоит проверить, фигурирует она в расчете и верна ли указана сумма.

Иногда система ошибочно подтягивает данные не из PIT-11.

Также налоговые органы не всегда знают обо всех льготах, положенных налогоплательщику. Их следует обязательно проверить. Как и льготы, которые использовались в предыдущие годы и были автоматически перенесены в декларацию за текущий год.

Если я не получил PIT-11 от своего работодателя, могу ли я воспользоваться услугой «Твой e-PIT»? Да, это возможно, но только если налогоплательщик имеет доверенный профиль. Могу ли я подать совместную декларацию с супругом при использовании услуги «Твой e-PIT»? Да, в сервисе вы можете изменить свой индивидуальный расчет как на совместно с супругом, так и для родителя-одиночки. Могу ли я изменять суммы в моей декларации? Да, но помните, что если значения, автоматически введенные в декларацию, изменены, они должны быть подтверждены документально. Конечно, если налогоплательщик увидит, например, пропущенный трудовой договор или заказ, либо дополнит расчет доходами, по которым выплачиваются авансы самостоятельно (например, от незарегистрированной деятельности), то эта информация должна быть им добавлена в обязательном порядке. Могу ли я ничего не делать и просто ждать, что Управление урегулирует мою декларацию за меня? Получу ли я тогда возврат налога? Как я могу узнать, какую сумму я должен вернуть в случае недоплаты? Вы можете не предпринимать никаких действий. Примерно 2 мая декларация будет автоматически отправлена в налоговую инспекцию. Если расчет показывает, что возврат налога должен быть произведен, он будет переведен на банковский счет или доставлен по адресу, указанному в качестве места жительства, в течение 45 календарных дней. Если расчет показывает, что вам нужно доплатить налог, сумма к оплате появится в сервисе «Твой e-PIT», а также придет заказным письмом. У Вас будет 7 дней на оплату. Если я дополнительно получил доход от аренды, кроме обычного дохода по трудовому договору, могу ли я произвести расчет через сервис «Твой e-PIT»? Можно подать декларацию через «Твой e-PIT», но система изначально не знает доходов и расходов от аренды. В этом случае расчет PIT следует изменить. В отчетном году у меня был один трудовой договор и несколько умов злецения и о дзело. Должны ли они все отображаться в одной декларации? Что делать, если один из работодателей не оформил мне PIT-11 — я должен сам доказывать этот доход? Всегда ли я должен использовать расчет, подготовленный автоматически, или я могу платить в другой программе? Как правило, все доходы из различных источников должны быть включены в декларацию, которая автоматически предоставляется в сервисе «Твой e-PIT». Нужно помнить об осторожности и тщательно проверять все данные в подготовленной декларации. Если налогоплательщик не получил PIT-11, это должно быть продемонстрировано путем изменения описанных сумм доходов, взносов и т. д.

Услуга «Твой e-PIT» предназначена для облегчения работы налогоплательщиков, но расчет также может быть составлен и представлен в соответствующую налоговую инспекцию на основании полученных первичных документов.

Я занимался бизнесом, работая по трудовому договору. Могу ли я воспользоваться услугой «Твой e-PIT»? Да, но вы должны заполнить данные о своей деловой активности самостоятельно. Вы также можете сделать все расчеты полностью самостоятельно. Будут ли автоматически взиматься налоговые льготы на детей в разделе «налог на доходы физических лиц»? Что касается пособия на ребенка, то оно рассчитывается автоматически. Но обязательно стоит проверить правильность данных в декларации. К сожалению, в данных, подготовленных автоматически, встречаются ошибки. Часть взносов иногда не отражена, что приводит к меньшей суммы льготы.