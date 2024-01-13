Обычные платежи в ZUS

Прежде чем говорить о различных льготах, вспомним о взносах в ЗУС, которые придется платить предпринимателю в обычных условиях. Укажем на максимально возможные, подразумевая, что в некоторых случаях часть взносов может быть добровольной, в других обязательными являются все.

При оплате в полном объеме необходимо вносить:

на пенсионное страхование — 19,52% от базы (что такое «база» расскажем далее более подробно);

на страхование инвалидности — 8%;

на медицинское страхование – 9%;

на страхование по болезни — 2,45%;

для страхования от несчастных случаев: от 0,67% до 3,33% (наиболее распространено — 1,67%);

взносы в Фонд труда и Фонд солидарности — 2,45%.

Базовая ставка в каждом случае может рассчитываться по-разному, и иметь различные ограничения, т.е. указанные проценты могут браться не от одной и той же цифры. Подробнее о выплатах предпринимателей можно узнать из статей данного раздела, а для работников (за которых платит работодатель) в этой статье.

В контексте данного материала, нас интересуют не точные величины выплат, а их тип, т.к. в каждом случае использования льгот может происходить освобождение от некоторых из них.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Все, рассмотренные далее возможности сэкономить на взносах в ЗУС, могут применяться при своих условиях независимо друг от друга. Нельзя применять одновременно более одной льготы.

Стартовая помощь (Ulga na start)

Это льгота, которую можно применять одной из первых – в течение первых 6 месяцев после открытия своего бизнеса в Польше. Ulga na start распространяется только на самого предпринимателя, а, если у него имеются сотрудники, за них взносы выплачиваются в полном объеме.

Кто может рассчитывать на Стартовую помощь?

Существуют четко установленные требования, при которых можно использовать Ulga na start:

Применимо только к физическим лицам, т.е. исключительно к индивидуальным предпринимателям (JDG) или членам гражданских партнерств (spółek cywilnych). Лицо занимается бизнесом в Польше впервые или не вел предпринимательской деятельности предшествующие 60 месяцев. В этот срок может входить, как ликвидация бизнеса, так и приостановка деятельности. Выполняемая деятельность не связана с лицом, которое в текущем и/или предыдущем календарном году являлось работодателем бизнесмена, рассчитывающего на льготы. Это введено для исключения злонамеренного перевода работников на B2B-договоры (или другие аналогичные) с целью сэкономить на взносах. Лицо не застраховано в KRUS.

По последнему пункту поясним. Говоря упрощенно, KRUS – это некий аналог ZUS, только для фермеров. Таким образом, «не застрахован в КРУС» означает, что предприниматель не ведет сельскохозяйственной деятельности.

Какие взносы не придется платить при Ulga na start?

Выбрав систему Стартовой помощи, не придется выплачивать следующие взносы:

пенсионное страхование;

страхование инвалидности;

страхование по болезни, при сохранении возможности застраховаться добровольно;

страхование от несчастных случаев;

взносы в Фонд труда и Фонд солидарности.

Другими словами, остается единственный обязательный платеж – 9% на медицинское страхование. При этом остается и право вписать в свою страховку ЗУС родных, без увеличения размера платежей.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Надо понимать, что отсутствие перечисленных платежей означает, что пенсионный фонд в этот период пополняться не будет, пособие по болезни (если не оформлено добровольное) выплачиваться не будет, как не будет и возможности получать средства при нечастных случаях.

Еще раз повторим, льгота распространяется только на самого бизнесмена. За работников, при их наличии, платить придется полностью, в соответствии с требованиями их договоров.

В течение какого времени действует Ульга на старт?

Уже говорилось, что льготу можно использовать в течение полугода. Однако принципиальное значение имеет дата начала деятельности. Если это первое число месяца, то первый месяц входит в число льготных шести. Если число отличается от первого, то учет месяцев начнется со следующего.

Например , бизнес начал деятельность с 1 мая. В таком случае льготный период завершится 31 октября. Если же предприниматель начал работать со 2 (3,4,5… 31) мая, то закончится период Стартовой помощи 30 ноября.

При приостановке деятельности полугодовой период не прерывается. То есть подав заявление на Ulga na start, его допустимый срок будет тратиться и в случае, если бизнес фактически не ведется.

Как начать использовать Стартовую помощь?

Чтобы воспользоваться льготой по Ulga na start, необходимо сообщить об этом в ZUS. Однако отдельного заявления о праве на Стартовую помощь не подается – сообщить необходимо о медицинском страховании, и посредством специальных кодов (о них подробнее далее) указать, что оформляется только ubezpieczenia zdrowotnego.

Сделать это необходимо в течение 7 дней с начала деятельности, подав в ЗУС соответствующее заявление, либо предоставив необходимые документы еще на моменте регистрации предприятия.

Kod tytułu ubezpieczenia

В заявлении на медицинское страхование, о котором будем говорить далее, есть п.01 в разделе V — kod tytułu ubezpieczenia. Именно этот код означает, что речь пойдет про Ulga na start.

Это шесть цифр, четыре первые из которых во всех случаях Стартовой помощи одинаковы:

05 40

Пятая и шестая цифры зависят от обстоятельств, связанных с пенсионным и другими типами обеспечения.

Пятая цифра:

0 — если у нет права на пенсию по старости или по потере работоспособности.

1 — если у есть право на пенсию по старости.

2 — если у есть право на пенсию по потери работоспособности.

Шестая цифра:

0 — если нет инвалидности.

1 — если есть легкая степень инвалидности.

2 — если есть средняя степень инвалидности.

3 — если есть тяжелая форма инвалидности.

Например , код титула страхования в случае отсутствия пенсий по старости и инвалидности, и соответственно, самой инвалидности, будет: 05 40 0 0.

Куда и как подавать заявление?

Прежде всего само заявление. Скачать бланк для заполнения можно по этой ссылке: 📄 заявление формы ZUS_ZZA. Правила оформления заявления есть на бланке, но более подробно (на польском), включая образец заполнения, можно узнать из следующего файла:

Подается заявление в местное отделение ZUS по месту деятельности предпринимателя, либо, если такое место нельзя установить, по месту проживания. Представляются документы:

Лично в офис, если число сотрудников на предприятии не превышает 5 человек.

В специальной программе Płatnik, предоставляемой ZUS.

В приложении ePłatnik, если есть доступ к цифровой системе PUE ZUS (как открыть личный кабинет рассказано в этой статье).

Начало действия медицинской страховки начнется с момента принятия заявления.

Декларирование и окончание Ulga na start

К 10 числу, месяца, следующего за месяцем подачи заявления, предприниматель должен оплатить взнос на медицинское страхование и подать в ЗУС декларацию формы ZUS DRA: 📄 скачать бланк декларации.

Если у бизнесмена нет наемных работников, повторно ZUS DRA он подает только по окончанию срока Стартовой помощи, которое произойдет:

Спустя 6 месяцев, в соответствии с вышеуказанными правилами расчета.

В любой момент до истечения полугодового периода, если предприниматель подал в ZUS заявление об отказе от Ulga na start.

Для досрочного отказа от Стартовой помощи необходимо заполнить о подать бланк ZUS ZWUA: 📄 скачать заявление отказа от Ulga na start.

Переход на Obniżone składki ZUS на 24 месяца

Данная льгота распространяется на два года, и может, при соответствии условий, оформляться и теми, кто до этого получал Ulga na start. Для последних, соответственно, суммарный льготный период может составить 6 + 24 = 30 месяцев. Аналогично Стартовой помощи, льгота распространяется только на самого предпринимателя, но не на его сотрудников (если они есть).

Кто может рассчитывать на Obniżone składki ZUS?

Прямо указано на два правила, выполняться которые должны одновременно:

Не ведется или в течение предшествующих 60 месяцев не велась другая хозяйственная несельскохозяйственная деятельность. Не ведется коммерческая деятельность с лицом, до этого являющимся работодателем заявителем. Причем это правило распространяется на все время действия льготы, т.е. если в какой-то момент деятельность с бывшим работодателем появится, право на льготу будет утрачено.

Одновременно есть перечень того, что так же считается хозяйственной деятельностью, которая не может вестись в настоящее время или существовала в течение предшествующих 60 месяцев:

Творческая и/или художественная деятельность.

Управление государственной или негосударственной школой, или дошкольным учреждением.

Предпринимательская деятельность в сфере внештатной профессии в соответствии с положениями о фиксированном подоходном налоге с определенных доходов, полученных физическими лицами или доход от которых является доходом от предпринимательской деятельности в значении положений о подоходном налоге с физических лиц.

Если заявитель является или являлся партнером в индивидуальной компании с ограниченной ответственностью (jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), полном товариществе (spółki jawnej), коммандитной (komandytowej) или партнерской (partnerskiej).

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Обратите внимание на завершающий пункт. Так как речь идет не только о предшествующем периоде, но и о настоящем времени, он очень сильно ограничивает формы организации предприятий, которые могут воспользоваться двухгодичной льготой.

Какие взносы придется платить 24 месяца?

Сразу исключим медицинское страхование – 9% на składki zdrowotnej платятся в вышеуказанном режиме, данная льгота на них не влияет.

Далее вспомним, что в полной величине остальные взносы вычисляются в процентах от некоей базовой величины, которая составляет 60% от прогнозируемой средней зарплаты на текущий год (данные публикуются ежегодно GUS, т.е. самому рассчитывать эту величину не нужно).

К примеру, на 2024 год эта прогнозируемая средняя зарплата составляет 7824 злотых. Соответственно, расчетная база на этот год: 7824 х 60% = 4694 злотых. Еще раз — это обычный режим.

Если же есть основания для двухгодичной льготы, то база будет составлять 30% от минимальной зарплаты, установленной на текущий год. В 2024 году с 01.01.2024 по 30.06.2024 это 30% х 4242 = 1272,60 злотого, а с 01.07.2024 4300 х 30% = 1290 злотых (напомним, что минимальная зарплата в этом году увеличивалась дважды). То есть взнос на то же пенсионное страхование, к примеру с 1 июля, составит в обычном режиме 4694 х 19,52 = 916,27 злотого, а по данной льготе 1290 х 19,52% = 251,80 злотых. Разница ощутимая, и это только один из взносов. При этом выплаты в Фонды солидарности и труда не осуществляются вовсе.

Для наглядности сравним все основные выплаты в ZUS для минимальных платежей в обычных условиях и при двухгодичной льготе (на примере данных после 1 июля 2024 года):

Параметр Льготный режим (24 месяца) Обычный режим Расчетная база 1290 злотых (30% мин. зарплаты) 4694 злотых (60% от прогнозируемой среднемесячной з/п) Пенсионные взносы (19,52%) 251,80 злотых 916,35 злотых Взнос в пенсию по инвалидности (8,00%) 103,20 злотых 375,55 злотых Взнос по болезни (добровольный) (2,45%) 31,60 злотых 115,01 злотых Премия при несчастном случае (на примере показателя в 1,67%) 21,54 злотых 78,40 злотых Фонд труда и Фонд солидарности (2,45%) 0 злотых 115,01 злотых Итого: 408,14 злотых 1600,32 злотых

Выгода 1192,18 злотых в месяц, или 14306 злотых в год, или 28612 злотых за все время использования льготы. Для начинающих предпринимателей очень хороший показатель. Конечно, в годовом и двухгодичном выражении — это примерные расчеты, так как размер и минимальной оплаты труда, и прогнозируемая средняя зарплата изменяются ежегодно (а иногда и более одного раза в год).

Когда начинает действовать льгота?

Предприниматель вправе использовать льготу сразу после регистрации (или во время регистрационных мероприятий), а может подать заявление на нее по окончанию Ulga na start, если на нее было право.

Начнется льгота аналогично Стартовой помощи – с первого числа месяца, следующего за поданным заявлением, либо в первого числа текущего месяца, если подача осуществлялась именно первого числа (подробнее см.выше).

Не останавливает расчет 24-месячного срока и приостановка деятельности предпринимателя.

Как подать заявление на Obniżone składki ZUS?

Подача документов полностью аналогична Ulga na start: заявление подается так же, туда же и на том же бланке. Единственное очень важное отличие – требуются свои коды kod tytułu ubezpieczenia:

Первые три цифры всегда 05 7 .

. 05 70 хх – при наличии пенсии во возрасту или потери работоспособности. Две последние аналогично Стартовой помощи (например, 00 если их нет).

хх – при наличии пенсии во возрасту или потери работоспособности. Две последние аналогично Стартовой помощи (например, 00 если их нет). 05 72 2х – при наличии инвалидности. Последняя цифра так же аналогично Ulga na start (от 0 до 3, где 0 – отсутствие инвалидности, а 3 – тяжелая степень).

Обратите внимание, здесь немного сложнее система кодов. В первом случае (пенсия, потеря работоспособности) постоянных цифр четыре, а при инвалидности – пять. Если нет ничего из описанного, вводится код 05 70 0 0.

Способы подачи (лично или через электронные системы) такие же, как в случае Стартовой помощи.

Когда и чем закончится 24-месячная льгота?

Obniżone składki ZUS прекращаются по истечению его срока, либо досрочно, по заявлению. Если планируете далее платить стандартные взносы, выполните следующие шаги, строго соблюдая нормы документооборота:

В течение 7 дней после окончания льготного периода выйдите из сокращенных взносов, отправьте форму ZUS ZWUA с тем же кодом страхования, который указывали при регистрации (05 70 хх или 05 72 2х). Если период, в котором выплачивались льготные взносы, закончился, например, 31 мая, введите 1 июня в качестве даты отмены регистрации. В этот же срок подайте заявку на стандартные взнос, отправив форму ZUS ZUA, указав код страхового титула 05 10 xx или 05 12 2x, если у вас есть установленное право на пенсию по инвалидности. После этого необходимо отправить декларацию ZUS DRA, в которой указывается соответствующая основа для расчета взносов.

Однако в некоторых случаях предприниматель может рассчитывать и еще на определенные льготы по программе Mały ZUS Plus. Об этом подробнее расскажем в отдельной статье.

Заключение

Две описанные льготы являются отличной поддержкой молодых предпринимателей. Экономия значительная, однако нужно четко соблюдать все процессуальные нюансы и документооборот, т.к. ошибки могут быть восприняты, как достаточно серьезные нарушения.

Перечитайте данный материал несколько раз, чтобы точно понять все детали процесса. Желательно ознакомиться и с информационными материалами местных отделений ZUS, т.к. иногда встречаются разночтения некоторых норм. Если у вас небольшой проект на начальной стадии развития, экономический результат от данных льгот действительно впечатляющий – ради него стоит потратить некоторое время на изучение данной темы.