Звичайні платежі у ZUS

Перш ніж говорити про різні пільги, згадаємо про внески до ЗУС, які доведеться сплачувати підприємцю у звичайних умовах. Вкажемо максимально можливі, маючи на увазі, що в деяких випадках частина може бути добровільною, в інших обов’язковими є всі.

При оплаті у повному обсязі необхідно вносити:

пенсійне страхування – 19,52% від бази (що таке «база» розповімо далі докладніше);

страхування інвалідності – 8%;

медичне страхування – 9%;

страхування через хворобу – 2,45%;

страхування від нещасних випадків: від 0,67% до 3,33% (найчастіше 1,67%);

внески до Фонду праці та Фонду солідарності – 2,45%.

Базова ставка у кожному разі може розраховуватися по-різному, й мати різні обмеження, тобто зазначені відсотки можуть братися не від однієї й тієї ж цифри. Докладніше про виплати підприємців можна дізнатися зі статей цього розділу, а для працівників (за яких платить роботодавець) у цій статті.

У цьому матеріалі, нас цікавлять не точні величини виплат, а їх тип, оскільки у кожному разі використання пільг може відбуватися звільнення від деяких із них.

Консультант Дмитро Костянтинович ☕️ Підтримати проєкт Всі розглянуті можливості для зменшення внесків у ЗУС можуть застосовуватися незалежно одна від одної при виконанні відповідних умов. Неможливо одночасно використовувати більше однієї пільги.

Ulga na start

Це пільга, яку можна застосовувати протягом перших шести місяців після відкриття свого бізнесу в Польщі. Ulga na start поширюється лише на самого підприємця, а якщо у нього є співробітники, за них внески сплачуються у повному обсязі.

Хто може розраховувати на стартову допомогу?

Існують чітко встановлені вимоги, за яких можна використовувати Ulga na start:

Застосовується лише для фізичних осіб, тобто виключно до індивідуальних підприємців (JDG) або членів цивільних спулок (spółek cywilnych). Особа займається бізнесом у Польщі вперше або не вів підприємницької діяльності попередні 60 місяців. У цей час може входити, як ліквідація бізнесу, так і призупинення діяльності. Діяльність не пов’язана з особою, яка у поточному та/або попередньому календарному році була роботодавцем підприємця, який претендує на пільги. Це вводиться з метою запобігання недобросовісному переміщенню працівників на B2B-договори (або інші аналогічні угоди) з метою економії на внесках. Особа не застрахована у KRUS.

Останній пункт пояснимо. Говорячи спрощено, KRUS – це аналог ZUS, тільки для фермерів. Таким чином, «не застрахований у КРУС» означає, що підприємець не веде сільськогосподарської діяльності.

Які внески не доведеться платити при Ulga na start?

Вибравши систему «Ульга на старт», не доведеться сплачувати:

пенсійне страхування;

страхування інвалідності;

страхування через хворобу зі змогою застрахуватися добровільно;

страхування від нещасних випадків;

внески до Фонду праці та Фонду солідарності.

Інакше кажучи, залишається єдиний обов’язковий платіж – 9% на медичне страхування. При цьому залишається право вписати в свою страховку ЗУС рідних, без збільшення розміру платежів.

Консультант Дмитро Костянтинович ☕️ Підтримати проєкт Треба розуміти, що відсутність перерахованих платежів означає, що пенсійний фонд у цей період не поповнюватиметься, допомога через хворобу (якщо не оформлена добровільна) не виплачуватиметься, як не буде й можливості отримувати кошти при нечастих випадках.

Ще раз повторимо, Ульга на старт поширюється лише на самого бізнесмена. За наявності працівників, платити доведеться повністю відповідно до вимог їх договорів.

Протягом якого часу діє Ульга на старт?

Пільгу можна використовувати протягом півроку. Однак важливе значення має дата початку діяльності. Якщо це перше число місяця, то перший місяць входить до пільгових шести. Якщо число відрізняється від першого, облік місяців почнеться з наступного.

Наприклад , бізнес розпочав діяльність з 1 травня. У такому разі пільговий період завершиться 31 жовтня. Якщо ж підприємець почав працювати з 2 (3,4,5…чи 31) травня, то закінчиться період Стартової допомоги 30 листопада.

При зупинці діяльності піврічний період не переривається. Тобто подавши заяву на Ulga na start, його допустимий термін буде витрачатися у разі, якщо бізнес практично не ведеться.

Як скористатися Стартовою допомогою?

Щоб скористатися пільгою Ulga na start необхідно повідомити про це ZUS. Однак окремої заяви про право на Стартову допомогу не подається – повідомити необхідно про медичне страхування, та за допомогою спеціальних кодів (про них докладніше далі) вказати, що оформляється тільки ubezpieczenia zdrowotnego.

Зробити це необхідно протягом 7 днів з початку діяльності, подавши до ЗУС відповідну заяву, або надавши необхідні документи ще на момент реєстрації підприємства.

Kod tytułu ubezpieczenia

У заяві на медичне страхування, про яку говоритимемо далі, є п.01 у розділі V — kod tytułu ubezpieczenia. Саме цей код означає, що мова піде про Ulga na start.

Це шість цифр, чотири перші з яких у всіх випадках Стартової допомоги однакові:

05 40

П’ята та шоста цифри залежать від обставин, пов’язаних із пенсійним та іншими типами забезпечення.

П’ята цифра:

0 – якщо немає права на пенсію по старості або втрати працездатності.

– якщо немає права на пенсію по старості або втрати працездатності. 1 – якщо має право на пенсію по старості.

– якщо має право на пенсію по старості. 2 – якщо має право на пенсію по втраті працездатності.

Шоста цифра:

0 – якщо немає інвалідності.

– якщо немає інвалідності. 1 – якщо є легкий ступінь інвалідності.

– якщо є легкий ступінь інвалідності. 2 – якщо є середній ступінь інвалідності.

– якщо є середній ступінь інвалідності. 3 – якщо є важка ступінь інвалідності.

Наприклад , код титулу страхування у разі відсутності пенсій за старістю та інвалідністю, і відповідно, самої інвалідності, буде: 05 40 0 0 .

Куди та як подавати заяву?

Насамперед сама заява. Завантажити бланк для заповнення можна за цим посиланням: 📄 заява форми ZUS_ZZA. Правила оформлення вньоску є на бланку, але докладніше (польською), включаючи зразок заповнення, можна дізнатися з наступного файлу:

Подається вньосек до місцевого відділення ZUS за місцем діяльності підприємця, або, якщо таке місце не можна встановити, за місцем проживання. Подаються документи:

Особисто до офісу, якщо кількість співробітників на підприємстві не перевищує 5 осіб.

У спеціальній програмі Płatnik, що надається ZUS.

У додатку ePłatnik, якщо є доступ до цифрової системи PUE ZUS (як відкрити особистий кабінет розказано у цій статті).

Початок дії медичного страхування розпочнеться з моменту ухвалення заяви.

Декларування та закінчення Ульги на старт

До 10 числа місяця, наступного за місяцем подання заяви, підприємець повинен сплатити внесок на медичне страхування та подати до ЗУС декларацію форми 📄 ZUS DRA.

Якщо бізнесмен не має найманих працівників, повторно ZUS DRA він подає тільки після закінчення терміну Ульги на старт, яке відбудеться:

Через 6 місяців, відповідно до вищезазначених правил розрахунку.

Будь-коли до закінчення піврічного періоду, якщо підприємець подав до ZUS заяву про відмову від Ulga na start.

Для дострокової відмови необхідно заповнити та подати бланк ZUS ZWUA: 📄 скачати заяву про відмову від Ulga na start.

Перехід на Obniżone składki ZUS на 24 місяці

Ця пільга поширюється на два роки і може, відповідно до умов, оформлятися і тими, хто до цього отримував Ulga na start. Для останніх, відповідно, сумарний пільговий період може становити 6 + 24 = 30 місяців. Аналогічно Стартової допомоги, пільга поширюється лише на самого підприємця, а не на його співробітників (якщо вони є).

Хто може розраховувати на пільгові внески ЗУС?

Прямо вказано на два правила, які повинні виконуватися одночасно :

Не ведеться або протягом попередніх 60 місяців не велася інша господарська несільськогосподарська діяльність. Не ведеться комерційна діяльність з особою, яка до цього була роботодавцем-заявником. І це правило поширюється на весь час дії пільги, тобто якщо у якийсь момент діяльність із колишнім роботодавцем з’явиться, право на пільгу буде втрачено.

Одночасно є перелік того, що також вважається господарською діяльністю, яка не може вестись нині або існувала протягом попередніх 60 місяців:

Творча та/або художня діяльність.

Управління державною чи недержавною школою, чи дошкільною установою.

Підприємницька діяльність у сфері позаштатної професії відповідно до положень про фіксований прибутковий податок з певних доходів, отриманих фізичними особами або дохід від яких є доходом від підприємницької діяльності у значенні положень про прибутковий податок з фізичних осіб.

Якщо заявник є або був партнером в індивідуальній компанії з обмеженою відповідальністю (jednoosobowej Zp. z o.o.), повному товаристві (spółki jawnej), командної (komandytowej) або партнерської (partnerskiej).

Консультант Дмитро Костянтинович ☕️ Підтримати проєкт Зверніть увагу на завершальний пункт. Оскільки йдеться не лише про попередній період, а й про цей час, він дуже обмежує форми організації підприємств, які можуть скористатися дворічною пільгою.

Які внески доведеться сплачувати 24 місяці?

Усі, перелічені на початку цієї статті внески до ЗУС, обчислюються у відсотках базової величини. Це заявлена сума доходу, але не менше 60% від величини прогнозованої середньої зарплати на наступний рік (дані щороку публікуються GUS, тобто самому розраховувати цю величину не потрібно).

Наприклад , на 2021 рік ця прогнозована величина – 5259 злотих, тобто, наприклад, пенсійне страхування (19,52%) становитиме мінімум (5259 х 60%) х 19,52% = 3155,40 х 19,52% = 615,93 злотих.

Якщо є підстави для дворічної пільги, то база становитиме 30% від мінімальної зарплати. У 2021 році це 30% x 2800 = 840 злотих. Тобто внесок на те саме пенсійне страхування становитиме 840 х 19,52% = 163,97 злотих. Різниця відчутна і це лише один із внесків. При цьому виплати до Фондів солідарності та праці не здійснюються зовсім.

Зверніть увагу, що на медичне страхування ця пільга не поширюється – 9% składki zdrowotnej доведеться виплачувати у будь-якому випадку.

Для наочності порівняємо всі основні виплати в ZUS для мінімальних платежів у звичайних умовах та за дворічної пільги:

Базова величина 840 zł (30% від мінімалки) 3 155,40 zł (60% від прогнозованої середньомісячної зарплати) Пенсійні внески (19,52%) 163,97 zł 615,93 zł Внесок у пенсію з інвалідності (8,00%) 67,20 zł 252,43 zł Внесок через хворобу (добровільний) (2,45%) 20,58 zł 77,31 zł Премія при нещасному випадку (на прикладі показника 1,67%) 14,03 zł 52,70 zł Фонд праці та Фонд солідарності (2,45%) 0 zł 77,31 zł Разом: 265,78 zł 1075,67 zł

Вигода майже 810 злотих на місяць, і це за умови, що для звичайних умов взято мінімальні показники.

Коли починає діяти пільга?

Підприємець має право використовувати пільгу відразу після реєстрації (або під час реєстраційних заходів), а може подати заяву на неї після закінчення Ulga na start, якщо на неї було право.

Почнеться пільга аналогічно Ульзі на старт – з першого числа місяця, наступного за поданою заявою, або до першого числа поточного місяця, якщо подача здійснювалася саме першого числа.

Не зупиняється розрахунок 24-місячного строку та при зупиненні діяльності підприємства.

Як подати заяву на Obniżone składki ZUS?

Подання документів повністю аналогічне Ulga na start. Заява подається так само, туди ж і 📄 на тому ж бланку. Єдина дуже важлива відмінність – потрібні свої коди tytułu ubezpieczenia:

Перші три цифри завжди 05 7 .

. 05 70 хх – за наявності пенсії за віком чи по втраті працездатності. Дві останні аналогічні Стартовій допомозі (наприклад, 00 якщо їх немає).

хх – за наявності пенсії за віком чи по втраті працездатності. Дві останні аналогічні Стартовій допомозі (наприклад, 00 якщо їх немає). 05 72 2 х – за наявності інвалідності. Остання цифра так само аналогічна Ulga na start (від 0 до 3, де 0 – відсутність інвалідності, а 3 – важкий ступінь).

Зверніть увагу, тут трохи складніша система кодів. У першому випадку (пенсія, втрата працездатності) постійних цифр чотири, а за інвалідності – п’ять. Якщо нічого з описаного, вводиться код 05 70 0 0.

Способи подачі (особисто або через електронні системи) такі самі, як при Стартовій допомозі.

Коли та чим закінчиться 24-місячна пільга?

Obniżone składki ZUS припиняються після закінчення терміну або достроково за заявою. Якщо плануєте далі сплачувати стандартні внески, виконайте такі кроки, суворо дотримуючись норм документообігу:

Протягом 7 днів після закінчення пільгового періоду вийдіть зі скорочених внесків, надішліть 📄 форму ZUS ZWUA з тим самим кодом страхування, який вказували під час реєстрації (05 70 хх або 05 72 2х). Якщо період, в якому сплачувалися пільгові внески, закінчився, наприклад, 31 травня, введіть 1 червня як дату скасування реєстрації. У цей же термін подайте заявку на стандартний внесок, надіславши форму 📄 ZUS ZUA, вказавши код страхового титулу 05 10 xx або 05 12 2x, якщо у вас є право на пенсію по інвалідності. Після цього необхідно надіслати 📄 декларацію ZUS DRA, в якій зазначається відповідна основа для розрахунку внесків.

Однак у деяких випадках підприємець може розраховувати ще на певні пільги за програмою Mały ZUS Plus. Про це детальніше розповімо в окремій статті.

Висновок

Дві описані пільги є чудовою підтримкою підприємців-початківців. Економія значна, проте потрібно чітко дотримуватися всіх процесуальних нюансів і документообігу, оскільки помилки можуть бути сприйняті як досить серйозні порушення.

Перечитайте цей матеріал кілька разів, щоб зрозуміти всі деталі процесу. Бажано ознайомитися з інформаційними матеріалами місцевих відділень ZUS (іноді трапляються різночитання деяких норм). Якщо у вас невеликий проект на початковій стадії розвитку, економічний результат від цих пільг справді вражаючий – заради нього варто витратити деякий час вивчення цієї теми.