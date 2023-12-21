Що таке брутто та нетто?

Перш ніж перейти безпосередньо до цифр, потрібно зупинитись на двох параметрах зарплати — нетто та брутто:

Нетто – це чистий прибуток працівника, після утримання всіх необхідних податків та зборів. Це звична для багатьох цифра «на руки».

– це чистий прибуток працівника, після утримання всіх необхідних податків та зборів. Це звична для багатьох цифра «на руки». Брутто – сума до віднімання різних виплат.

Саме сума брутто найчастіше фігурує в різних договорах, запрошеннях від роботодавців та інших документах. Слід розуміти, що «на руки» сума буде нижчою.

З чого складаються польські зарплати?

Усі виплати, які за працівника має зробити роботодавець, можна поділити на дві великі складові – прибутковий податок (PIT) та соціальні платежі в ZUS. Тобто роботодавець оголошує працівникові певну суму зарплати, вона заноситься до договору, дозвільні документи — це брутто.

Щоб отримати нетто, тобто суму, яку працівник насправді отримає на руки, від брутто необхідно відняти прибутковий податок та соціальні платежі. Розглянемо обидві складові окремо.

Прибутковий податок – PIT

Оподаткування взагалі, та PIT зокрема, це складні системи, наповнені різними нюансами, способами розрахунків, пільг. Детально дізнатися, що таке прибутковий податок, можна з цієї статті. Тут просто вкажемо на базову модель розрахунку за польськими зарплатами.

З 1 липня 2022 року ставки наступні:

При заробітній платі до 120000 злотих брутто на рік : 12% мінус 3600 злотих на рік.

: 12% мінус 3600 злотих на рік. При зарплаті більше 120000 злотих на рік: фіксована сума 10800 злотих + 32% від суми понад 120000 злотих.

Щоб було зрозуміліше, 10800 злотих у другому випадку, це 12% мінус 3600 з 120000 злотих. Іншими словами, 32% на другому податковому порозі призначаються лише на суму понад 120 000 злотих.

Соціальні платежі в ZUS

Друга складова виплат із зарплати брутто – платежі в ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Управління соціального страхування). Це цілий набір різних складових, що залежать і від рівня доходу, та інших умов. Докладніше про те, що таке ЗУС і як формуються платежі із заробітної плати, можна дізнатися з цього матеріалу.

У статті вкажемо лише ті внески, що сплачуються із зарплати брутто, тобто які впливають на величину нетто оплати праці:

Emerytalna (Пенсійний фонд) – 9,76% від брутто.

Rentowa (від втрати працездатності – інвалідності) – 1,50% від брутто.

Chorobowa (на оплату лікарняного листа: по умовам о праце – обов’язковий платіж, за іншими договорами – добровільний) – 2,45% від брутто.

Zdrowotna (медична страховка – доступ до системи охорони здоров’я) – 9% від брутто мінус сума попередніх платежів.

Консультант Юлія Володимирівна ☕️ Підтримати проєкт Треба розуміти, що фактично платежів може бути більше, а розміри зазначених – вищими. Проте саме зазначені параметри віднімаються із зарплати брутто, а решту роботодавець сплачує зі своїх фондів, і на формування величини нетто вони не впливають.

Ще раз звертаємо увагу, що якщо три перші платежі (або два, при роботі за цивільно-правовим договором) розраховуються від зарплати в брутто, то Zdrowotna становить 9% від величини брутто мінус (Emerytalna + Rentowa + Chorobowa, якщо ця складова присутня).

Приклад розрахунку брутто – нетто із зарплати в Польщі

У кожній конкретній ситуації може бути безліч різних причин, що впливають на розмір нетто. Це всілякі податкові пільги, відрахування, спеціальні системи виплат у ZUS та багато іншого.

Для наочності буде наведено спрощений приклад. Розглянемо фактичну суму на руки (нетто) від зарплати 4000 злотих на місяць брутто. Робота здійснюється за умовою о праце, пільг немає, а «зменшуюча сума» (ті самі 3600 злотих на рік, зазначені вище в розділі про PIT) за заявою PIT-2 не включається до авансового платежу податку.

Розрахунок Величина Брутто 4000 зл. Emerytalna 4000 х 9,76% 390,40 зл. Rentowa 4000 х 1,5% 60 зл. Chorobowa 4000 х 2,45% 98 зл. Zdrowotna (4000 – (390,4 + 60 + 98)) х 9% 310,64 зл. Податок на прибуток 4000 х 17% – 3600 / 12 380 зл. Нетто 2760,96 зл.

Ще раз підкреслимо, приклад наведено виключно для наочності та розуміння різниці між брутто та нетто. Точні значення може розрахувати лише бухгалтер з огляду на всі нюанси конкретного працівника.

Калькулятор зарплат

Існує безліч різних сервісів і калькуляторів для розрахунку брутто – нетто, але їх дані так само відносні, тому що в умовах автоматизованого розрахунку дуже складно врахувати всі деталі.

Тому ми пропонуємо скористатися максимально спрощеним калькулятором польських зарплат, який працює за технологією, що використовується і Мінфіном РП на своєму сайті. Результат буде орієнтовним, а точний у будь-якому випадку можна буде побачити лише у платіжних документах.

При цьому допуск у невеликих значеннях і з зразковими цифрами ознайомитися можна. Головне, отримавши зарплату та дані про її розрахунок, уважно перевірити чи відповідають виплати необхідним.

Мінімальна зарплата в Польщі в 2023 році

У вересні 2022 року польський уряд ухвалив рішення збільшити мінімальну заробітну плату у 2023 році двічі:

З 1 січня 2023 року – до 3490 злотих брутто на місяць або 22,80 злотих брутто за годину. З 1 липня 2023 року – до 3600 злотих брутто на місяць або 23,50 злотих брутто за годину.

Про ухвалене рішення офіційно оголосив прем’єр-міністр М. Моравецький після засідання Ради міністрів 13 вересня 2022 р. Параметри мінімальної оплати праці встановлюються у Польщі законодавчо, і на даний момент коригуються щороку.

Динаміка змін мінімальної зарплати

Спостереження за динамікою будь-якого процесу цікаво тим, що дозволяє простежити тренд що відбувається. У нашому контексті — збільшується чи зменшується оплата праці.

Мінімальні зарплати по ЄС

Цікавим є й порівняння мінімальних заробітних плат Польщі з іншими країнами ЄС. Дані надає Євростат і завжди робить це з великим запізненням. Однак і такі відомості становлять інтерес.

Так виглядає інформація на січень 2021 року порівняно з тим самим місяцем 2010-2020 років на інфографіці (дані в євро за курсом на січень кожного із зазначених років):

За цими даними за 11 років зміни досить значні, а ось у річному виконанні зростання становило лише 3 євро.

Мінімальна зарплата в Польщі в 2024 році

За нормами чинного законодавства, якщо Погоджувальна комісія не змогла дійти єдиної думки, польський уряд зобов’язаний до 15 вересня встановити параметри мінімального розміру праці своєю постановою. Це й сталося 15.09.2023.

Офіційно оголошено, що мінімальна зарплата у 2024 році знову підвищуватиметься двічі і становитиме:

З 01.01.2024 : 4242 злотих брутто на місяць або 27,7 злотих брутто за годину.

: 4242 злотих брутто на місяць або 27,7 злотих брутто за годину. З 01.07.2024: 4300 злотих брутто на місяць або 28,1 злотих брутто на годину.

Охочі дізнатися, як йшов хід обговорень, можуть заглянути під спойлер.

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UPD. 02.08.2023. Уряд запропонував розмір мінімальної з/п на 2024 рік Продовжуються узгодження щодо розміру мінімальної оплати праці на наступний рік. Після профспілок (нагадаємо, вони запропонували підвищити “мінімалку” до 4300 злотих з січня і 4540 злотих з липня 2024 року), а також асоціації роботодавців (їхня пропозиція – 4254,40 злотих), свою пропозицію оприлюднив уряд РП. Згідно з наданими даними, пропонується підвищити мінімальну зарплату до 4242 злотих з початку наступного року і до 4300 злотих з липня. Що стосується почасової ставки, то її пропонують підвищити до 27,70 та 28,10 злотих брутто на годину, відповідно з 1 січня і 1 липня. Узгодження продовжуються. UPD. 30.05.2023. Профспілки висунули свої пропозиції щодо мінімалки Після місяця з моменту, коли підприємці внесли свої пропозиції щодо мінімальної оплати праці, Національна асоціація профспілок (OPZZ) також зробила свої пропозиції. В Раду Соціального Діалога внесені такі дані: з січня 2024 року – не менше 4300 злотих;

з липня 2024 року – не менше 4540 злотих. Якщо ця пропозиція буде прийнята, то буде зафіксований рекордний ріст мінімальної заробітної плати – за два роки зростання перевищить 1000 злотих. UPD. 30.04.2023. FPP розрахувала мінімальну зарплату на 2024 рік Згідно з даними Федерації польських підприємців (FPP), установлена законом “мінімалка” у 2024 році складе 4254,40 злотих, а мінімальна годинна ставка – 27,80 злотих. У порівнянні з середньорічним рівнем мінімальної заробітної плати у 2023 році це означає зростання на цілих 20%. Працівник, який отримує мінімальну заробітну плату, отримає середньорічне збільшення своєї місячної оплати праці на 709,40 злотих брутто. Варто розуміти, що це приблизний розрахунок, і уряд РП поки що не повідомляв про свої наміри і розрахунки. Тим не менше, це перші орієнтовні цифри на цей рік.



Середні зарплати в Польщі

Середня зарплата – середньоарифметична від усіх доходів, розрахована як загалом з економіки Польщі, і по окремим воєводствам, і галузям економіки. Використовуючи офіційні відомості, можна виявити загальні дані середніх зарплат у РП:

2017 рік: 4272 злотих.

2018 рік: 4585,03 злотих.

2019 рік: 4918,17 злотих.

2020 рік: 5167,47 злотих.

2021 рік: 5682,97 злотих.

2022 рік: 6346,15 злотих.

за серпень 2023 року: 7363,57 злотих.

Потрібно розуміти, що йдеться про середні значення по економіці, а значить у розрахунках беруть участь і багатотисячні оклади управляючих (CEO) компаніями, і зовсім невеликі доходи звичайних працівників. До того ж, нагадаємо, зазначені параметри брутто і, наприклад, при 6644 злотих до відрахувань, на руки вдасться отримати трохи більше 4770 злотих.

Значення середньої зарплати – величина непостійна. Протягом року можливі різноспрямовані коливання. Наприклад, протягом 2021 – 2023 років показник змінювався таким чином:

Під спойлером можна знайти архівні дані щодо галузей польської економіки:

Показать



Середні параметри оплати праці за галузями Використовуються офіційно надані дані GUS за грудень 2021 року. Йдеться про галузеві зарплати, загальні для всієї Польщі. Їхні регіональні відмінності розглянемо далі. За показниками видно, які сектори найбільш прибуткові, але нагадаємо, що йдеться про усереднені дані, а розкид всередині однієї галузі може бути досить великим. Звичайно, це далеко не всі галузі польської економіки – всього у звітах використовують 18 різних параметрів, але саме у зазначених галузях іноземці найчастіше воліють працювати в Польщі. Повні дані за грудень 2021 року (від більшого до меншого): Галузь Середня з/п, зл Інформація та комунікації 9951,79 Фінансова та страхова діяльність 8959,93 Виробництво та постачання електроенергії, газу, пари та гарячої води 8614,93 Видобуток корисних копалин 8450,81 Професійна науково-технічна діяльність 8208,76 Сільське господарство, лісове господарство та рибальство 6396,34 Обов’язкове соціальне забезпечення, державне управління та оборона 6339,53 Охорона здоров’я та соціальна допомога 6300,18 Будівництво 5983,87 Промисловість 5881,63 Послуги на ринку нерухомості 5875,02 Промислове переробне виробництво 5653,43 Торгівля та ремонт автомобілів 5513,59 Освіта 5426,60 Водопостачання, каналізація та управління відходами та відновлювальні роботи 5325,10 Транспортування та зберігання 5131,22 Адміністративна та допоміжна діяльність 4549,45 Проживання та харчування 4393,37 В яких воєводствах найвища зарплата? Цікавим є і регіональний розріз – у якому воєводстві заробляють найбільше. На жаль, статистика надходить нерівномірно і не завжди зрозумілими періодами, але на наочність та розуміння основних принципів це не впливає. На даний момент найсвіжіші дані – середня за січень – вересень 2021 року: Різниця досить логічна – більше зарплати у столичному регіоні, а також воєводствах, що спеціалізуються на промисловому виробництві. Середні галузеві зарплати по воєводствам Ці відомості будуть цікаві тим, хто шукає собі роботу у конкретній галузі, та підбирає місце проживання в Польщі. Наприклад, працівник у сфері IT може переглянути розділ «Інформація та комунікація» та знайти воєводство з найкращими зарплатами. Жаль, але абсолютні цифри, представлені далі, дуже застаріли. Відомості не надходять з 2018 року – мабуть, ця статистика більше не буде публікуватися або оновлюється раз на кілька років (таке практикується в деяких інших напрямках). Однак використовувати дані все ж таки можна, але дивлячись не на точні цифри, а на їх регіональні коливання. Розуміючи, що інформація може бути цікавою далеко не всім читачам, приберемо її під спойлер. Охочі ознайомитися можуть клікнути, щоб перевірити середні з/п. Інформація та комунікація Будівництво Докладніше про зарплату будівельників у Польщі. Нерухомість Промисловість Сектор підприємств Переробка Торгівля, ремонт автотранспортних засобів Транспорт та складське господарство Проживання та харчування Адміністрація Повторимося, дані із зарплати в Польщі є актуальними на серпень 2018 року, але загальну картину зможуть дати у будь-який час, бо різниця між галузевими зарплатами зберігається майже завжди, а динаміка очевидна.

Яка реальна зарплата в Польщі?

Статистика річ хитра. Показники середньої заробітної плати далеко не завжди відображають дійсність і розраховувати на подібні доходи можуть, м’яко кажучи, не всі іноземці, які бажають працевлаштуватися в Польщі.

Наприклад, за даними 2020 року зарплату нижчу за середню отримували 65% — 70% усіх працюючих у Польщі. При коливанні середньої того ж року в районі 5100 – 5200 злотих брутто, більшість заробляло в районі 4300 – 4800 злотих брутто, або 3000 – 3500 злотих нетто (на руки).

Конкретні зарплати залежатимуть від існуючих навичок, сфери діяльності, визнаної освіти. За їх відсутності навряд чи можна розраховувати на суми набагато вищі за мінімальні.

Зміна реальних заробітних плат у Польщі

Найважливіше для проживання умовного домоволодіння в РП – зміни реальних зарплат. Під цим показником розуміється різниця між рівнем зростання середньої величини розміру оплати праці та інфляції.

Очевидно, що номінальні цифри зарплат найчастіше зростають, проте, якщо ціни на товари обганяють рівень зростання, в результаті рівень життя знижується. Детальні щомісячні дані ми публікуємо в звіті Monitor Pracy, тому тут коротко лише графік змін:

Зверніть увагу, що зелена лінія відображає зміни середньої зарплати рік у рік, а червона – інфляція за той же час. Зони, що утворюються, між ними сигналізують про зростання або падіння добробуту: зелена означає період підйому, рожева, відповідно, зниження.

Особливості оплати праці у Польщі

Багато в чому польська система оплати праці багатьом знайома. Однак своя специфіка в ній є, і знання її є вкрай важливим, щоб не заплутатися і контролювати всі необхідні нарахування.

Системи нарахування заробітних плат

Таких систем у Польщі кілька, трьома головними з яких можна вважати:

Погодинна оплата, коли ставка встановлюється за певний період робочого дня: годину, день (зміну), місяць. Відрядна оплата, тобто ситуація, коли певна винагорода встановлюється за певний обсяг робіт. Система комісійних – також залежить від обсягу робіт, але на відміну від відрядної розраховується не від кількості виробленої продукції (виконаних дій), як від принесеного фірмі доходу.

Однак значно частіше застосовуються комбіновані форми, де, наприклад, частина загальної винагороди може формуватися погодинно, а інша відрядно та/або преміальним методом.

Таблиця – Основні системи формування зарплати в Польщі:

Тип системи Системні підкатегорії Методика визначення оплати праці у місячному розрахунковому періоді Погодинна (czasowy) щомісячна фіксована місячна ставка за робочі дні щогодинна добуток погодинної оплати праці та кількості відпрацьованих годин Результуюча (wynikowy) комісійна добуток базової комісії та процентної ставки акордна добуток відрядної розцінки на кількість вироблених продуктів/операцій (проста відрядна ставка) сума продуктів: відрядна ставка та кількість продуктів/операцій, виконаних за нормою робіт;

підвищена або знижена відрядна ставка для продуктів/операцій, що виконуються вище/нижче за робочий стандарт (прогресивна/знижена відрядна ставка) фіксована ставка за виконання всіх робіт (фіксована ставка) сума: добуток відрядної розцінки на кількість продуктів/операцій, виконаних за нормою роботи;

додаткова премія, що надається після перевищення або досягнення норми роботи (відрядна робота з премією) Змішана (mieszany) тимчасова преміальна сума місячної або погодинної базової заробітної плати та бонусів тимчасова комісійна сума місячної або погодинної базової заробітної плати та комісії відрядно-преміальна сума відрядної оплати праці та премій комісія та бонус сума комісійної винагороди та бонусів

Очевидно, що залежно від специфіки роботи, система оплати праці може бути скомбінована будь-яким способом, що найбільш підходить роботодавцю.

Молоді спеціалісти

Позитивним аспектом сучасного законодавства є підвищення мінімальної ставки молодих фахівців – осіб з невеликим стажем роботи.

Якщо раніше їхня оплата могла становити до 80% від повної ставки, то тепер вона повинна бути 100%.

Нічна робота

Компенсація за роботу в нічний час (сюди відноситься період з 22:00 до 7:00) має становити не менше 20% від найменшої часової ставки.

Зверніть увагу — не від домовленої між працівником та роботодавцем ставки, а від встановленої законом мінімальної! Тобто близько 3,4 – 3,5 zł за кожну нічну годину.

Робота на неповну ставку

Робота на неповну ставку оплачується пропорційно до часу зайнятості. Якщо йдеться про половину ставки, то мінімальне брутто становитиме 50% від мінімальної з/п.

Оплата простою

Зупинка виконання робіт за договором, що виникла не з вини працівника, компенсується у розмірі не нижче за мінімальну оплату праці. За аналогічною ставкою відбуваються інші види відшкодувань: дискримінація, мобінг тощо.

Компенсаційна надбавка

Відповідно до трудового законодавства, в Польщі трапляються випадки, коли працівника зобов’язані перевести на полегшений вид праці. Найчастіше це пов’язано з вагітністю, матерями, що годують, співробітниками, які мають професійні захворювання або тимчасово не повністю працездатними через виробничу травму.

У цих умовах заробітна плата на новому місці може бути нижче встановленої за договором, або одержуваної раніше, наприклад, при відрядній роботі або через велику кількість нічних годин.

Якщо переведення відбулося на вимогу закону, працівник має право на компенсаційну надбавку (доплату). Обчислюється така надбавка в кожному випадку по-своєму, але загалом можна говорити, що співробітник повинен отримувати додатково різницю між тим, що йому виплачувалося раніше, і тим, що належить на новому місці.

У разі відрядної роботи обчислюється середня оплата праці (у днях або годинах, залежно від умов договору).

Консультант Юлія Володимирівна ☕️ Підтримати проєкт По-перше, це норми трудового законодавства, а отже, відносяться виключно до умов о праце. Ні за умовами злеценя, ні за умовами о дзело компенсацій не буде. По-друге, Антикризові щити (спеціальні пакети законів, введені для подолання наслідків пандемії коронавірусу) дають право роботодавцю за певних умов знижувати робочий час і, як наслідок, зарплату. У цих випадках компенсаційні виплати не передбачені. На жаль, є низка випадків, на які компенсаційні виплати не поширюються: Однак, підкреслю, другий випадок має бути офіційно оформлений на підприємстві. Не можна робити це заднім числом, коли, наприклад, працівник вимагав компенсаційних виплат. Співробітники мають заздалегідь знати, що їхні доходи впадуть.

Чи потрібно змінювати договір при зміні мінімальної зарплати?

Згадані зміни трудового законодавства, зокрема зростання мінімальної зарплати, не призводять до необхідності переукладати договір.

Навіть якщо раніше його було підписано на умовах гірших, ніж набули чинності, договір залишається чинним, але умови оплати праці автоматично встановлюються відповідно до закону.

Йдеться про контракти з мінімальним розміром оплати праці. Якщо зарплата вища за найменші розміри, і виникла потреба збільшити її, це має бути зафіксовано документально.

Покарання для роботодавців

Роботодавець, який не виконує умов закону з оплати праці, може бути оштрафований на суму від 1 000 до 30 000 zł.

Наглядовим органом у сфері трудової діяльності в Польщі є Державна інспекція праці, проте максимальні розміри штрафів може накладати лише суд. На жаль, не всі вимоги Трудового законодавства поширюються на цивільно-правові договори. Захист прав за цими типами контрактів відбувається на підставі Цивільного кодексу.

Godziwego wynagrodzenia: що таке гідна оплата праці?

Іноземці, знайомі з польським законодавством, знають, що стаття 13 Кодексу Праці встановлює «право на справедливу (гідну) винагороду за працю». У зв’язку з цим нерідко виникає питання, як зрозуміти, чи справедлива зарплата, чи адекватна виконуваним обов’язкам?

На жаль, у законах немає однозначного трактування цих понять, як не подано і механізми визначення гідної оплати праці. Подібні ж питання порушують і громадяни Польщі, і не лише порушують, а й намагаються встановити визначення справедливої зарплати у судовому порядку.

Юридична практика

Судовий прецедент був створений ще у 2010 році, коли одна з подібних справ дійшла до Верховного суду РП, і ось, що він визначив у своїй ухвалі (переклад):

«Справедливою оплатою праці є відповідна виконуваній роботі, правильна і чесна винагорода […] Така винагорода відповідає критеріям, встановленим ст.78 §1 Кодексу праці».

Навряд визнання справедливого чесним, а гідного правильним, дозволяє краще розібратися в ситуації. Можливо, відповідь у ст.78 kp.? Ні, у першому параграфі цієї статті так само загальні слова, що винагорода має відповідати характеру виконуваної роботи та кваліфікації, необхідної для її виконання.

Очевидно, що суд не міг залишити поза увагою поданий йому запит, але, не маючи юридичних підстав для більш детального рішення, відбувся загальними словами. Залишимо осторонь проблематики можливостей та здібностей польського судочинства, і констатуємо факт – точного визначення справедливої та гідної зарплати не зміг дати і Верховний суд РП.

Яка зарплата вважатиметься гідною та справедливою за законом?

Виходячи з існуючих юридичних норм, очевидно, що поняття справедливості та гідності у питаннях оплати праці не визначені. Не існує й законодавчих умов, які вводять будь-які покарання за негідну та несправедливу зарплату.

З усіх профільних норм є лише нормативно-правові акти, які встановлюють розмір мінімальної зарплати (на місяць чи годину).

Консультант Дмитро Костянтинович ☕️ Підтримати проєкт Відповідно, будь-яка зарплата вище за мінімальну буде вважатися законною, а поняття «справедливою та гідною» виведені на рівень суб’єктивного сприйняття працівником. Невизнання оплати праці справедливою і гідною будь-ким, не матиме жодних юридичних наслідків.

Порівняно з деякими країнами зарплата в Польщі для іноземних працівників виглядає набагато привабливішою. Нагадаємо, йдеться про величини брутто, і фактичні виплати буде зменшено на розмір податків та зборів.

Вигідно це чи ні – вирішувати лише вам. Ми зі свого боку постаралися надати всі дані, щоб розрахунок вийшов найбільш об’єктивним.

Тепер ви знаєте про заробітну плату в Польщі. А що на рахунок допомоги пенсіонерам? Все про пенсію у Польщі читайте в іншій нашій статті.