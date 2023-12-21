Какая минимальная и средняя зарплата в Польше в 2023 году?
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Выбирая работу, в том числе и планируя трудоустройство в Польше, условия труда волнуют иностранцев в первую очередь. Не секрет, что самый главный аргумент – уровень заработной платы.
Что представляет собой польская зарплата, какие ее минимальные показатели, а какие средние; почему обещают одни суммы, а фактически платят меньше, сколько составляют налоги, социальные взносы, в каком воеводстве можно заработать больше, какие отрасли приносят наилучший доход – эти и другие вопросы рассмотрим в данном материале «Польского консультанта».
Начнем материал с основных показателей по уровням заработанных плат: Далее подробно об этих и других показателях.
Какие зарплаты в Польше на данный момент?
Начнем материал с основных показателей по уровням заработанных плат:
Далее подробно об этих и других показателях.
Скрыть содержание
- Что такое брутто и нетто?
- Из чего состоят польские зарплаты?Подоходный налог – PIT Социальные платежи в ZUS Пример расчета брутто – нетто по зарплате в Польше Калькулятор зарплат
- Минимальная зарплата в Польше в 2023 году
- Минимальная зарплата в Польше в 2024 году
- Средние зарплаты в Польше
- Какая реальная зарплата в Польше?
- Медианная зарплата в Польше
- Особенности оплаты труда в ПольшеСистемы начисления заработных плат Молодые специалисты Ночная работа Работа на неполную ставку Оплата простоя Компенсационная надбавка
- Надо ли менять договор при увеличении минимальной зарплаты?
- Наказания для работодателей
- Godziwego wynagrodzenia: что такое достойная оплата труда?
- Заключение
Что такое брутто и нетто?
Прежде чем перейти непосредственно к цифрам, нужно остановиться на двух параметрах зарплаты — нетто и брутто:
- Нетто – это чистый доход работника, после удержания всех необходимых налогов и сборов. Это привычная многим цифра «на руки».
- Брутто – сумма до вычитания различных выплат.Именно сумма брутто чаще всего фигурирует в различных договорах, приглашениях от работодателей и прочих документах. Следует понимать, что «на руки» сумма будет ниже.
Из чего состоят польские зарплаты?
Все выплаты, которые за работника должен сделать работодатель, можно разделить на две крупные составляющие – подоходный налог (PIT) и социальные платежи в ZUS. То есть работодатель объявляет сотруднику некую сумму зарплаты, она заносится в договор, разрешительные документы — это брутто.
Чтобы получить нетто, т.е. сумму, которую работник в действительности получит на руки, от брутто необходимо отнять подоходный налог и социальные платежи. Рассмотрим обе составляющие отдельно.
Подоходный налог – PIT
Налогообложение вообще, и PIT в частности, это сложные системы, наполненные различными нюансами, способами расчетов, льгот. Узнать подробно, что такое подоходный налог, можно из этой статьи. Здесь же просто укажем на базовую модель расчета по польским зарплатам. С 1 июля 2022 года ставки следующие:
- При заработной плате до 120000 злотых брутто в год: 12% минус 3600 злотых в год.
- При зарплате более 120000 злотых брутто в год: фиксированная сумма 10800 злотых + 32% от суммы свыше 120000 злотых.
Чтобы было понятнее, 10800 злотых во втором случае, это 12% минус 3600 от 120000 злотых. Другими словами, 32% на втором налоговом пороге назначаются только на сумму свыше 120000 злотых.
Социальные платежи в ZUS
Вторая составляющая выплат из зарплаты брутто – платежи в ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Управление социального страхования). Это целый набор различных составляющих, зависящих и от уровня дохода, и от прочих условий. Подробнее о том, что такое ЗУС и как формируются платежи из заработной платы, можно узнать из этого материала.
В данной статье укажем лишь на те взносы, что платятся с зарплаты брутто, т.е. которые влияют на величину нетто оплаты труда:
- Emerytalna (Пенсионный фонд) — 9,76% от брутто.
- Rentowa (от потери работоспособности – инвалидности) — 1,50% от брутто.
- Chorobowa (на оплату больничного листа: по умовам о праце – обязательный платеж, по другим договорам — добровольный) — 2,45% от брутто.
- Zdrowotna (медицинская страховка – доступ к системе здравоохранения) — 9% от брутто минус сумма предыдущих платежей.Надо понимать, что фактически платежей может быть больше, а размеры обозначенных – выше. Однако именно указанные параметры вычитаются из зарплаты брутто, а остальные работодатель погашает из своих фондов, и на формирование величины нетто они не влияют.
Еще раз обращаем внимание, что если три первых платежа (или два, при работе по гражданско-правовому договору) рассчитываются от брутто зарплаты, то Zdrowotna составляет 9% от величины брутто минус (Emerytalna + Rentowa + Chorobowa, если эта составляющая присутствует).
Пример расчета брутто – нетто по зарплате в Польше
В каждой конкретной ситуации может быть огромное число различных обстоятельств, влияющих на размер нетто. Это всевозможные налоговые льготы, вычеты, специальные системы выплат в ZUS и многое другое.
Для наглядности будет приведен упрощенный пример. Рассмотрим фактическую сумму «на руки» (нетто) от зарплаты 4000 злотых в месяц брутто. Работа осуществляется по умове о праце, льгот нет, а «уменьшающая сумма» (те самые 3600 злотых в год, которые указаны выше в разделе про PIT) по заявлению PIT-2 не включается в авансовый платеж налога.
Расчет Величина Брутто
4000 зл.
Emerytalna 4000 х 9,76% 390,40 зл. Rentowa 4000 х 1,5% 60 зл. Chorobowa 4000 х 2,45% 98 зл. Zdrowotna (4000 – (390,4 + 60 + 98)) х 9% 310,64 зл. Подоходный налог 4000 х 12% — 3600 / 12 180 зл. Нетто
2960,96 зл.
Еще раз подчеркнем, пример приведет исключительно для наглядности и понимания разницы между брутто и нетто зарплат. Точные значения может рассчитать только бухгалтер, учитывая все нюансы конкретного работника.
Калькулятор зарплат
Существует огромное количество различных сервисов и калькуляторов для расчета брутто – нетто, но их данные так же относительны, потому что в условиях автоматизированного расчета крайне сложно учесть все детали.
Поэтому мы предлагаем воспользоваться максимально упрощенным калькулятором польских зарплат, работающим по технологии, используемой и Минфином РП на своем сайте. Результат будет ориентировочный, а точный в любом случае можно будет увидеть только в платежных документах.
При этом допуск в значениях небольшой и примерными цифрами ознакомиться можно. Главное, получив зарплату и данные о ее расчете, внимательно проверить соответствуют ли выплаты необходимым.
Минимальная зарплата в Польше в 2023 году
В сентябре 2022 года польское правительство приняло решение увеличивать минимальную заработную плату в 2023 году дважды:
- С 1 января 2023 года – до 3490 злотых брутто в месяц или 22,80 злотых брутто в час.
- С 1 июля 2023 года – до 3600 злотых брутто в месяц или 23,50 злотых брутто в час.
О принятом решении официально объявил премьер-министр М. Моравецкий после заседания Совета министров 13 сентября 2022 г. Параметры минимальной оплаты труда устанавливаются в Польше законодательно, и на данный момент корректируются ежегодно.
Динамика изменений минимальной зарплаты
Наблюдение за динамикой любого процесса интересно уже тем, что позволяет проследить тренд происходящего, т.е. в нашем контексте — увеличивается или уменьшается оплата труда.
Минимальные зарплаты по ЕС
Интересно и сравнение минимальных заработных плат Польши с другими странами ЕС. Данные предоставляет Евростат, и всегда делает это с большим опозданием. Однако и такие сведения представляют интерес.
Так выглядит информация на январь 2021 года в сравнении с тем же месяцем 2010 и 2020 годов на инфографике (данные в евро по курсе на январь каждого из указанных годов):
По этим данным за 11 лет изменения довольно значительные, а вот в годовом исполнении рост составил всего 3 евро.
Минимальная зарплата в Польше в 2024 году
По нормам действующего законодательства, в случае, когда Согласительная комиссия не смогла прийти к единому мнению, польское правительство обязано до 15 сентября установить параметры минимального размера труда своим постановлением. Это и произошло 15.09.2023.
Официально объявлено, что минимальная зарплата в 2024 году снова будет повышаться дважды и составит:
- С 01.01.2024: 4242 злотых брутто в месяц или 27,7 злотых брутто в час.
- С 01.07.2024: 4300 злотых брутто в месяц или 28,1 злотый брутто в час.
Желающие узнать, как шел ход обсуждений, могут заглянуть под спойлер.
UPD. 02.08.2023. Правительство предложило размер минималки в 2024 году
Продолжаются согласования размера минимальной оплаты труда на следующий год. После профсоюзов (напомним, они предложили увеличить «минималку» до 4300 злотых с января и 4540 злотых с июля 2024 года), а также ассоциации работодателей (их предложение – 4254,40 злотых), свои предложение обнародовало правительство РП.
Согласно предоставленным данным, минимальную зарплату предлагается увеличить до 4242 злотых с начала следующего года и до 4300 злотых с июля. Что касается почасовой ставки, то ее предлагают поднять до 27,70 и 28,10 злотых брутто в час, соответственно с 1 января и 1 июля. Согласования продолжаются.
UPD. 30.05.2023. Профсоюзы выдвинули свои предложения
Спустя месяц после предпринимателей свои предложения по минимальной оплате труда сделали в OPZZ (Национальная ассоциация профсоюзов). В Совет Социального Диалога внесены такие данные:
- с января 2024 года – не менее 4300 злотых;
- с июля 2024 года – не менее 4540 злотых.
Если данное предложение будет принято, будет зафиксирован рекордных рост минимальной зарплаты – за 2 года подъем превысит 1000 злотых.
UPD. 30.04.2023. FPP рассчитала минимальную зарплату на 2024 год
В Федерации польских предпринимателей рассчитали необходимое повышение минимальной заработной платы в 2024 году. Согласно данным FPP, установленная законом «минималка» в следующем году составит 4254,40 злотых, а минимальная почасовая ставка – 27,80 злотых.
По сравнению со среднегодовым уровнем минимальной заработной платы в 2023 году это означает увеличение на целых 20%. Работник, получающий минимальную заработную плату, получит среднегодовое увеличение своей месячной оплаты труда на 709,40 злотых брутто.
Надо понимать, что это предположительный расчет, и правительство РП пока не сообщало о своих намерениях и расчетах. Тем не менее, это первые ориентировочные цифры по данному году.
Средние зарплаты в Польше
Средняя зарплата – среднеарифметическое от всех доходов, рассчитанная как в целом по экономике Польши, так и по отдельным регионам (воеводствам) и отраслям экономики. Используя официальные сведения, можно выявить общие данные средних зарплат в РП:
- 2017 год: 4272 злотых.
- 2018 год: 4585,03 злотых.
- 2019 год: 4918,17 злотых.
- 2020 год: 5167,47 злотых.
- 2021 год: 5682,97 злотых.
- 2022 год: 6346,15 злотых.
- за ноябрь 2023 года: 7670,19 злотых.
Нужно понимать, что речь идет о средних значениях по экономике, а значит в расчетах принимают участие и многотысячные оклады управляющего звена, и совсем небольшие доходы обычных работников. К тому же, напомним, указаны параметры брутто, и, к примеру, при 6 644 злотых до вычетов, на руки удастся получить чуть более 4 770 злотых.
Значение средней зарплаты величина непостоянная. В течение года возможны разнонаправленные колебания. Например, в течение 2021 — 2023 годов показатель изменялся следующим образом:
Под спойлером можно найти архивные данные по отраслям польской экономики:
Средние параметры оплаты труда по отраслям
Используются официально предоставленные GUS данные за декабрь 2021 года. Речь идет об отраслевых зарплатах, общих для всей Польши. Их региональные отличия рассмотрим далее.
По показателям видно, какие сектора наиболее прибыльны, но напомним, что речь идет об усредненных данных, а разброс внутри одной отрасли может быть довольно большим.
Конечно, это далеко не все отрасли польской экономике – всего в отчетах используют 18 различных параметров, но именно в указанных отраслях иностранцы чаще всего предпочитают работать в Польше.
Полные данные за декабрь 2021 года (от большего к меньшему):
Отрасль Средняя з/п, злотые Информация и коммуникации 9951,79 Финансовая и страховая деятельность 8959,93 Производство и поставка электроэнергии, газа, пара и горячей воды 8614,93 Добыча полезных ископаемых 8450,81 Профессиональная научно-техническая деятельность 8208,76 Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство 6396,34 Обязательное социальное обеспечение, государственное управление и оборона 6339,53 Здравоохранение и социальная помощь 6300,18 Строительство 5983,87 Промышленность 5881,63 Услуги на рынке недвижимости 5875,02 Промышленное перерабатывающее производство 5653,43 Торговля и ремонт автомобилей 5513,59 Образование 5426,60 Водоснабжение, канализация и управление отходами и восстановительные работы 5325,10 Транспортировка и хранение 5131,22 Административная и вспомогательная деятельность 4549,45 Проживание и питание 4393,37
В каких Воеводствах Польши самая высокая зарплата?
Интересен и региональный разрез – в каком воеводстве зарабатывают более всего. К сожалению, статистика поступает неравномерно и не всегда объяснимыми периодами, но на наглядность и понимание основных принципов это не влияет. На данный момент самые свежие данные – среднее за январь – сентябрь 2021 года:
Разница достаточно логична – больше зарплаты в столичном регионе, а также Воеводствах, специализирующихся на промышленном производстве.
Средние отраслевые зарплаты по Воеводствам
Эти сведения будут интересны тем, кто ищет себе работу в конкретной отрасли, и подбирает место жительство в Польше. Например, работник в сфере IT может посмотреть раздел «Информация и коммуникация» и найти воеводство с наилучшими зарплатами.
Жаль, но абсолютные цифры, представленные далее, очень устарели. Сведения не поступают с 2018 года – видимо данная статистика более не будет публиковаться либо обновляется раз в несколько лет (такое практикуется в некоторых других направлениях). Однако использовать данные все же можно, но смотря не на точные цифры, а на их региональные колебания.
Понимая, что информация может быть интересна далеко не всем читателям, уберем ее под спойлер. Желающие ознакомиться могут кликнуть, чтобы проверить средние з/п.
Информация и коммуникация
Строительство
Подробнее о зарплате строителей в Польше.
Недвижимость
Промышленность
Сектор предприятий
Переработка
Торговля, ремонт автотранспортных средств
Транспорт и складское хозяйство
Проживание и питание
Администрирование
Повторимся, данные по зарплате в Польше актуальны на август 2018 года, но общую картину смогут дать в любое время, т.к. разница между отраслевыми зарплатами сохраняется практически всегда, а динамика очевидна.
Какая реальная зарплата в Польше?
Статистика вещь лукавая. Показатели средней заработной платы далеко не всегда отражают действительность, и рассчитывать на подобные доходы могут, мягко говоря, не все иностранцы, желающие трудоустроиться в Польше.
Например, по данным 2020 года зарплату ниже средней получали 65% — 70% всех работающих в Польше. При колебании средней в том же году в районе 5100 – 5200 злотых брутто, большинство зарабатывало в районе 4300 — 4800 злотых брутто, или 3000 – 3500 злотых нетто (на руки).
Конкретные зарплаты будут зависеть от имеющихся навыков, сферы деятельности, признанного образования. При их отсутствии вряд ли можно рассчитывать на суммы много выше минимальных.
Изменение реальных заработных плат в Польше
Наиболее важно для проживания условного домовладения в РП – изменения реальных зарплат. Под этим показателем понимается разница между уровнем роста средней величины размера оплаты труда и инфляции.
Очевидно, что номинальные цифры зарплат чаще всего растут, однако если цены на товары обгоняют уровень роста, в итоге уровень жизни снижается. Подробные ежемесячные данные мы публикуем в отчете Monitor Prace, поэтому здесь вкратце только график изменений:
Обратите внимание, что зеленая линия отражает изменения средней зарплаты год к году, а красная – инфляция за то же время. Образующиеся зоны между ними сигнализируют о росте или падении благосостояния: зеленая означает период подъема, розовая, соответственно, снижения.
Медианная зарплата в Польше
Статистика всегда обобщает и дает очень относительные показатели. Например, данные по средней оплате труда, которые публикуются постоянно и имеют серьезное влияние на некоторые другие параметры экономики, отражают действительность в несколько искаженном виде. По данным GUS, 70,9% женщин и 61,9% мужчин в Польше зарабатывают меньше средней зарплаты.
Для более реального отражения экономической картины используется понятие медианной зарплаты (медианы оплаты труда, mediana wynagrodzeń) – это расчетная величина, выше и ниже которой зарабатывает по 50% трудоустроенных.
Этот показатель не публикуется постоянно, так как требует сложных расчетов, но его наглядность все же значительно выше. Например, в октябре 2023 года опубликованы следующие данные:
- Среднегодовая брутто зарплата (на октябрь 2023) – 7001,28 злотых.
- Медиана брутто – 5701,62 злотых.
При этом 10% из тех, кто получает ниже медианы, зарабатывали не более 3270 злотых.
Особенности оплаты труда в Польше
Во многом польская система оплаты труда покажется многим знакомой. Однако своя специфика в ней имеется, и знание ее является крайне важным, чтобы не запутаться и верно контролировать все необходимые начисления.
Системы начисления заработных плат
Таких систем в Польше несколько, тремя главными из которых можно считать:
- Повременная оплата, когда ставка устанавливается за некоторый период рабочего времени: час, день (смену), месяц.
- Сдельная оплата, т.е. ситуация, когда определенное вознаграждение устанавливается за некоторый объем работ.
- Система комиссионных – так же зависит от объема работ, но в отличие от сдельной рассчитывается не от число произведенной продукции (выполненных действий), а от принесенного фирме дохода.
Однако куда чаще применяются комбинированные формы, где, к примеру, часть общего вознаграждения может формироваться повременно, а другая сдельно и/или премиальным методом.
Основные фактически используемые системы формирования зарплаты в Польше
Тип системы Системные подкатегории Методика определения оплаты труда в месячном
расчетном периоде
Повременная(czasowy) ежемесячная фиксированная месячная ставка за рабочие дни ежечасная произведение почасовой оплаты труда и количества отработанных часов Результирующая (wynikowy) комиссионная произведение базовой комиссии и процентной ставки аккордная произведение сдельной расценки на количество произведенных продуктов / операций (простая сдельная ставка) сумма продуктов:
- сдельная ставка и количество продуктов / операций, выполненных по норме работ,
- повышенная или пониженная сдельная ставка для продуктов / операций, выполняемых выше / ниже рабочего стандарта (прогрессивная / пониженная сдельная ставка)
фиксированная ставка за выполнение всех работ (фиксированная ставка) сумма:
- произведение сдельной расценки на количество продуктов / операций, выполненных по норме работы,
- дополнительная премия, предоставляемая после превышения или достижения нормы работы (сдельная работа с премией)
Смешанная (mieszany) временная премиальная сумма месячной или почасовой базовой заработной платы и бонусов временная комиссионная сумма месячной или почасовой базовой заработной платы и комиссии сдельно-премиальная сумма сдельной оплаты труда и премий комиссия и бонус сумма комиссионного вознаграждения и бонусов
Очевидно, что в зависимости от специфики работы, система оплаты труда может быть скомбинирована любым, наиболее подходящим работодателю способом.
Молодые специалисты
Положительным аспектом современного законодательства является поднятие минимальной ставки молодых специалистов – лиц с небольшим стажем работы.
Если раньше их оплата могла составлять до 80% от полной ставки, то теперь она обязана быть 100%.
Ночная работа
Компенсация за работу в ночное время (сюда относится период с 22:00 до 7:00) должна составлять не менее 20% от наименьшей часовой ставки.
Обратите внимание — не от договоренной между работником и работодателем ставки, а от установленной законом минимальной! То есть порядка 3,4 – 3,5 zł за каждый ночной час.
Работа на неполную ставку
Работа не на полную ставку оплачивается пропорционально времени занятости. Если речь идет о половине ставки, то минимальное брутто составит 50% от минимальной з/п.
Оплата простоя
Остановка (приостановка) выполнения работ по договору, возникшая не по вине работника, компенсируется в размере не ниже минимальной оплаты труда. По аналогичной ставке производятся другие виды возмещений: дискриминация, моббинг и т.п.
Компенсационная надбавка
В соответствии с трудовым законодательством, в Польше бывают случаи, когда работника обязаны перевести на облегченный вид труда. Чаще всего это связано с беременностью, кормящими матерями, сотрудниками, имеющими профессиональные заболевания или временно не полностью трудоспособными из-за производственной травмы.
В этих условиях заработная плата на новом месте может быть ниже, установленной по договору, либо получаемой ранее, например, при сдельной работе или из-за большого числа ночных часов.
Если перевод состоялся по требованию закона, работник имеет право на компенсационную надбавку (доплату). Высчитывается такая надбавка в каждом случае по-своему, но в общих чертах можно говорить, что сотрудник должен получать дополнительно разницу между тем, что ему выплачивалось ранее, и тем, что положено на новом месте.
В случае сдельной работы, высчитывается средняя оплата труда (в днях или часах, в зависимости от условий договора).К сожалению, есть ряд случаев, на которые компенсационные выплаты не распространяются:
- Во-первых, это нормы трудового законодательства, а значит относятся исключительно к умовам о праце. Ни по умовам злецения, ни по умовам о дзело компенсаций не положено.
- Во-вторых, Антикризисные щиты (специальные пакеты законов, веденные для преодоления последствий пандемии коронавируса) дают право работодателю, при определенных условиях, снижать рабочее время, и как следствие зарплату. В этих случаях компенсационный выплаты не предусмотрены.
Однако, подчеркну, второй случай должен быть официально оформлен на предприятии. Не допустимо делать это задним числом, когда, к примеру, работник потребовал компенсационных выплат. Сотрудники должны заранее знать, что их доходы упадут.
Надо ли менять договор при увеличении минимальной зарплаты?
Упомянутые изменения трудового законодательства, и в частности рост наименьшей зарплаты, не приводят к необходимости перезаключать трудовой договор.
Даже если ранее он был подписан на условиях худших, чем вступили в силу, договор остается действующим, но условия оплаты труда автоматически устанавливаются в соответствии с законом.Речь идет о контрактах с минимальным размером оплаты труда. Если зарплата выше наименьших размеров, и возникла необходимость увеличить ее, это должно быть зафиксировано документально.
Наказания для работодателей
Работодатель, не выполняющий условий закона по оплате труда, может быть оштрафован на сумму от 1 000 до 30 000 zł.
Надзорным органом в сфере трудовой деятельности в Польше является Государственная инспекция труда, однако максимальные величины штрафов может накладывать только суд. К сожалению, далеко не все требования Трудового законодательства распространяются на гражданско-правовые договоры. Защита прав по данным типам контрактов происходит на основании Гражданского кодекса.
Godziwego wynagrodzenia: что такое достойная оплата труда?
Иностранцы, знакомые с польским законодательством, знают, что статья 13 Трудового кодекса РП устанавливает «право на справедливое (достойное) вознаграждение за труд». В этой связи нередко возникает вопрос, как понять, справедлива ли зарплата, адекватна ли выполняемым обязанностям?
К сожалению, в законах нет однозначной трактовки этих понятий, как не представлены и механизмы определения достойной оплаты труда. Подобные же вопросы поднимают и граждане Польши, и не только поднимают, но и пытаются установить определение справедливой зарплаты в судебном порядке.
Юридическая практика
Судебный прецедент был создан еще в 2010 года, когда одно из подобных дел дошло до Верховного суда РП, и вот, что он определил в своем постановлении (перевод):
«Справедливой оплатой труда является соответствующее выполняемой работе, правильное и честное вознаграждение […] Такое вознаграждение соответствует критериям, установленным ст.78 §1 Кодекса праци».
Вряд ли признание справедливого честным, а достойного правильным, дает возможность лучше разобраться в ситуации. Возможно, ответ кроется в ст.78 k.p.? Нет, в первом параграфе этой статьи так же общие слова, что вознаграждение должно соответствовать характеру выполняемой работы и квалификации, требуемой для ее исполнения.
Очевидно, что суд не мог оставить без внимания поданный ему запрос, но, не имея юридических оснований для более детального решения, отделался общими словами. Оставим в стороне проблематику возможностей и способностей польского судопроизводства, и констатируем факт – точного определения справедливой и достойной зарплате не смог дать и Верховный суд РП.
Какая зарплата будет считаться достойной и справедливой по закону?
Исходя из имеющихся юридических норм, очевидно, что понятия справедливости и достойности в вопросах оплаты труда не определены. Не существует и законодательных условий, вводящих какие-либо наказания за недостойную и несправедливую зарплату.
Из всех профильных норм есть только нормативно-правовые акты, устанавливающие размер минимальной заработной платы (в месяц или час).КонсультантДмитрий КонстантиновичСоответственно, любая зарплата выше минимальной будет считаться законной, а понятия «справедливой и достойной» выведены на уровень субъективного восприятия работником. Непризнание оплаты труда справедливой и достойной кем бы то ни было, не будет иметь никаких юридических последствий.
Заключение
По сравнению с некоторыми странами СНГ зарплата в Польше для иностранных работников выглядит гораздо привлекательнее. Напомним, речь идет о величинах брутто, и фактические выплаты будут уменьшены на размер налогов и сборов.
Выгодно это или нет – решать только вам. Мы со своей стороны постарались предоставить все данные, чтобы расчет получился наиболее объективным.
Теперь вы знаете о заработных платах в Польше. А что на счет пособий пенсионерам? Все о пенсии в Польше читайте в другой нашей статье.
Остались вопросы? Задайте их:
Каждый нерешенный вопрос – это незаконченное дело, которое висит над нами как облака. Откладывая его, мы теряем время, энергию и даже спокойствие. Не откладывайте решения на потом, а беритесь за них сейчас. Не бойтесь изменений, не бойтесь принимать сложные решения, потому что именно они могут привести к лучшему будущему.
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Добрый день. В тексте статьи написано что подоходный налог при доходе до 120 000 составляет 12%, а в таблице с примерным расчетом зарплаты указано 17%. Ошибка или я что-то упускаю?
Юрий, пример был не исправлен (ранее налог составлял 17%, сейчас 12%). Теперь, благодаря Вашему вниманию, неточность устранена. Спасибо Вам!
Дочь работает в керамической мастерской. У нее в подчинении сотрудники с врождёнными физическими и прихологическими проблемами. Очень устает от необходимости организовать и научить их выполнять поставленные задания. Существует ли в Польше на законодательном уровне статьи, оговаривпющин надбавку к зарплате за работу с таким контингентом?
Ирина, льготы есть для работодателя, трудоустраивающего инвалидов. Если Ваша дочь наемный работник, то условия оплаты она обговаривает со своим работодателем.
Здравствуйте,может ли в освядчени на работу быть прописано 70 раб.годзин в месяц,не возникнут ли проблемы с открытием визы?
Добрый день! Такой вопрос, работая на умове о праце заработная плата брутто указана 2800 зл, но работодатель платит почасово 23 зл в час, то есть по факту в месяц выходит намного больше чем указано в умове, сложилась такая ситуация что работник две недели был на больничном, в итоге работодатель заплатил только за отработанные дни, больничный не оплатил, что можно сделать в данной ситуации ?
Если договор подписывался до 2022 года, то с наступлением 2022го Ваша зарплата по договору 3010 злотых брутто (увеличилась минималка с 2800 до 3010, при этом переподписывать договор необязательно). Оплата больничного по умове о праце должна быть. Как минимум из расчета 3010 злотых. Можете обратиться в Трудовую инспекцию с жалобой.
Однако надо детально просчитать не перекрывает ли необходимую сумму незаконная переплата (23 зл / час вместо указанных в договоре расценок).
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, работник по умове о праце может отказаться от уплаты Emerytalna (Пенсионный фонд) — 9,76% от брутто, подписав заявление? И еще хотела бы уточнить, а бонусы за превышение нормы обработанного товара в час облагаются налогами?
Ксения, отказаться от обязательных платежей нельзя. Налогом облагаются все доходы (кроме отдельно перечисленных социальный пособий).
Добрый день! Обновилась информация и все стало понятно)))
Подскажите еще пожалуйста, а бонусы(премии) в Польше подлежат налооблажению?
Добрый день, я работаю по umowę o pracę na 1/2 etatu, в освятчение прописано тоже 1/2 etatu, подался на карту побыту, получил децизию в которой написано полный etat, нужно ли менять трудовой договор на полную ставку? спасибо
Добрый вечер.Такой вопрос,я работаю по umowy o pracę,в прошлом году почасовая ставка была почему-то 15.50 зл в час брутто а в 2021 г ставка 17.30 час брутто.Это законно?Как я понимаю что в прошлом году должна была быть 17 а в 2021г 18 час.Или я что то не правильно поняла?
Анна, да почасовые минимум 17 зл / ч в 2020ом и 18,30 зл / ч в текущем. Это брутто. Но надо внимательно изучать договор. Иногда работодатели «хитрят» выставляя суммарную оплату, достигающую минимума (2800 в месяц брутто в 2021 году), но увеличивая количество часов. Тем самым стоимость одного часа (которая будет использоваться, например, для расчета сверхурочных, ночных и пр.) занижается. При этом закон не нарушается, т.к. сумма не меньше положенного минимума.
Это я достаточно упрощенную схему обрисовала. На практике может быть куда сложнее.
Доброе утро. Скажите если агенство в 2020г в договоре пищит 17зл брутто а 12.50нетто не нарушает закон агенство и какие последствия могут быть у фирмы.
Владимир, в 2020ом почасовой минимум и составлял 17 злотых час брутто.
Добрый день.
Скажите пожалуйста мне и брату 22 и 23 года мы заключили трудовой договор с агентством. Они нам платят
Часавою ставку 14.70 брутто. Куда нужно пожаловаться на агентство ? Спасибо за ответ.
Саша, если речь об умове о праце, то в Трудовую инспекцию.
Добрий день. Подався на карту побиту 25.07.2019 від праці, в паспорті є штамп. Віза до 30.01.2020. Змінив працедавця і хочу подати документи на карту в іншому воєводстві. Чи є мене безвіз? Дякую.
Андрей, если Вы не тратили безвиз на другие поездки, то в рамках действия визы он сохраняется. Соответственно, после окончания визы еще 90 дней безвиза. Штамп «съедает» безвиз только если нет других оснований для пребывания.
Добрый день , Юлия Владимировна.
Работаю на umowa o pracę 168 часов в месяц. С 01.01.20 в порозумении к умове работодатель указал 15.50 zł brutto. Ещё работодатель платит 2.5 zł/час в виде премии за отсутствие прогулов и больничных. Итого 18zl/час brutto.
stawka godzinowa 18,00 zł brutto — w tym 2,50 zł premia i ekwiwalent za pranie i buty do każdej przepracowanej godziny.
Wynagrodzenie miesięczne przy 168 godzinach brutto od 3028 zł — netto od 2245 zł.
Dla Osób do ukończenia 26 roku życia — brak podatku — netto około 2395 zł.
Не нарушает ли работодатель таким образом закон? И не нарушит ли в случае ухода работника на больничный.(не заплатит 2.5 zł/час премии, а заплатит только 15.50zl/час.
Благодарю за ответ.
Сергей, не видя договора, я могу только предполагать. Форма достаточно странная, когда некая часть ставки заведомо выведена в штрафы. Но, насколько я могу судить, все законно. В целом указана ставка не менее допустимого минимума (17 зл.час в 2020 году).
Что касается оплаты больничного, то он и так будет выплачиваться в размере 70 – 80% от ставки (и только в редких случаях производственных травм в 100%). Но рассчитываться он будет от фактически полученного – общая сумма полученного делится на число отработанных дней, получая стоимость дня для расчетов. Так что большого значения для больничного расписанное в договоре разделение ставки не имеет. Подробности о больничном посмотрите здесь.
Добрий вечір. Якщо в umova o prace tumczasowa na czas wukonywania pracy вказано що винагорода має бути до 10 числа кожного місяця , а приходить місяць через місяць 11 числа чим це загрожує працедавцю ?
Андрей, не думаю, что это признают серьезным нарушением. К тому же, часто указывается дата, когда работодатель переводит средства, а идти они могут через банк и несколько дней. Но точных условий Вашего контракта я знать, разумеется, не могу.
Имея воеводское приглашение и открытую визу D06, могу ли я выехать в Польшу на работу в другое воеводство?
Евгений, можете, если после увольнения получите новые документы от нового работодателя. Прежнее воеводское выдавалось Вам под конкретную работу. На новом месте оно действовать не будет.
если минимальная ставка для всех теперь 17 зл в час брутто, то сколько это НЕТТО???
Руслан, статьи о польском налогообложении располагаются в этом разделе, посмотрите.
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой на днях со своим агенством. Проблема такая, может ли агенство заставить работать моего человека который уже давно тут находится, через нее? Или угрожать увольнением если мой человек не устроится через это агентство
Станислав, не очень поняла вопрос. Агентство, на которое Вы работаете, угрожает Вам увольнением, если другой человек не будет с ними сотрудничать?
Именно так, на днях сообщила что если еще раз такое повториться, не получим зарплату. Какие мои могут быть действия и что мне на это отвечать?
У Вас есть договор, в котором прописаны права и обязанности. Не зная деталей, я конечно не могу чего-либо утверждать, но что-то подсказывает мне, что ответственности за других работников там не указана. А вот оплата за фактически выполненную работу – имеет место.
Настаивать надо на соблюдении условий договора. В противном случае, если это умова о праце, то можно сообщить в Трудовую инспекцию. Если гражданско-правовой (умова злецения, к примеру) – в суд.
Здравствуйте такой вопрос мне 25 лет на сколько мне известно я плачу 18%налога ,если я получил 4000 брутто злотых сколько я должен в получить на руки нетто ,мне насчитали 3030 зл нетто правильно ли это со всеми налогами
Сергей, считать точные данные нужно с учетом налоговых льгот и других обстоятельств. Мы конкретными расчетами не занимаемся. Могу только предоставить очень общие сведения. Для ориентира, при полной шкале налогов и сборов, при 4000 брутто выходит чуть более 2900 нетто.
Здравствуйте,я хотел бы поинтересоваться вот тут пишут что с 2020 года зарплата будет 2600 тоесть в час 17 брутто,а если агенция привещла договор на 1.01.2020 со ставко в договоре 15.4 что делать???
Посоветуйте что то
Роман, для начала уточните в брутто ли указана цифра в договоре. Далее, посмотрите общие часы работы. Если в сумме они дадут 2600 брутто или больше, то вариант возможен. Если это откровенное нарушение, обратите на него внимание работодателя. Он мог и ошибиться, т.к. изначально планировали меньшее увеличение «минималки». Сверьте данные с указанными в освядчении / зезволении.
Злонамеренность агентства нельзя исключать, но, на мой взгляд, прописывать это в договоре (документе, который можно использовать в т.ч. и в суде) мошенники вряд ли бы стали. Способов обмануть у них и без этого немало.
Добрый день, в центре визовой поддержки заказала заполнение анкеты, в графе цель поездки: work вместо praca. Эту анкету не примут?
День добрый! В Польше более трёх лет работали на агенцию, имеем карты, но так как работали на одном предприятии более 18 месяцев, были вынуждены уйти от агенции и подать документы в Ужэнд на новые карты в мае непосредственно от работодателя, в тот же день получили печати в паспортах. Через неделю уже получили освядчение на 6 месяцев и уже работали. Имеем умову о праци на 33 месяца, но наш работодатель говорит что мы с супругой можем работать только до конца освядчения и печати в паспортах не дают права дальше работать, как найти решение и ваход с данной ситуации.Спасибо
Роман, на мой взгляд, Ваш работодатель не знает или не хочет знать, что законы изменились еще в 2018 году, и теперь в ожидании карты побыту Вы имеете право не только пребывать в стране, но и работать у того же работодателя.
Если это простая неосведомленность, то покажите ему пункт 5 части 2 статьи 87 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, которая подтверждает сказанное мною (например, посмотрите ее здесь).
Добрый день. Подскажите пожалуйста если мой работодатель сейчас сделает мне воевудское приглашение и укажет з/п 3000 злотых. Какую сумму налога будет платить работодатель и какую сумму налога должен платить я? И такой же вопрос только если я подам я на карту побыту какой процент будет плотить работодатель и я? Спасибо.
Роман, что касается налогов при визе и карте побыту, то они одинаковы. Насчет точных цифр, посмотрите, в тексте есть ссылка на калькулятор. По нему сможете рассчитать и сколько будет удержано с Вас (с суммы в 3000), и сколько заплатит за Вас работодатель (сверх 3000).
Здраствуйте , помогите с ситуацией. У меня биометрия кончается 10.06 . Имею договор о умове о праце , прописано зарблата происходит до 10 числа . Могу ли я потребовать зарплати эсли / зарание осведомлял работодателя , или как найти гарантии выплаты + в договоре зароботная плата не указана…
Буду благодарен за ответ.
Денис, работодатель вправе выплатить зарплату при увольнении в установленный на предприятии день. Может войти в положение и перечислить средств заранее, но не обязан этого делать.
Варианта два. Либо договориться о выплате вне срока, либо подготовиться к дистанционному получению средств.
Добрый день!
Не могу разобраться с коридором по рабочей визе по которой работал в 2018 в Польше.
Ситуация в том виза у меня типа D сроки от 09-08-18 до 27-01-19 на 172 дня, но выехал в Польшу я 25.08.18 и вернулся обратно в Украину 16.12.18. Вопрос — когда мне можно подаваться на новую рабочую визу, од какого из этих числ одталкиваться, от даты окончания визы или от даты начала визы или от даты въезда по этой визе???
Буду очень благодарен если кто проконсультирует по этому вопросу!!!
Виталий, эта статья не о коридорах. Смотрите материал по теме.
Добрый день. У меня такая ситуация. Мой муж поляк и я приехала в Польшу с ним вместе, т.к. до этого мы жили в другой стране. Восемь месяцев «стояла» в очереди на сдачу док. на карту побыта. Сдала, получила в паспорт печать о внесении оплаты. Что делать теперь? Получается я точно также, как все остальные, что приехали в Польшу на заработки, должна искать себе працодавца на полгода? Специалист, что принимал мои документы, посоветовал сделать осведченние на 6 мес, пока жду карту побыта. Некоторые советчики советуют делать разрешение о работе. В чем разница? Прошу ваш совет. И еще, могу ли я претендовать на менеджерские позиции? Захотят ли данные працодавцы рассматривать мою кандидатуру на временном разрешении? Cпасибо.
Светлана, должность зависит исключительно от Ваших договоренностей с работодателем. Тут не подскажу. Что касается остального:
1. Если подавали по воссоединению семьи, то работать без дополнительных документов не получится.
2. Такими документами, разрешающими работать, могут быть и разрешение (зезволення) и заявление о намерении (освядчення).
3. Зезволення – позволит работать без всяких коридоров и может быть выдано на несколько лет. Однако оформляет его воевода, и прождать оформления можно несколько месяцев (а то и более года).
4. Освядчення даст Вам право работать не более 6 месяцев в году. Но оформляется оно у старосты, и все сделать можно за пару недель.
Выбор за Вами. Возможно, есть смысл получить освядчення и тут же подать на зезволення.
Спасибо большое за консультацию!
Скажите пожалуйста, а в какой очередности подавать на освядчення? Сначала найти процадавца, а потом подавать в ужэнд працы док. или наоборот? И как вы считаете, должна ли я написать о моей ситуации в сопроводительном письме к резюме? Спасибо
Светлана, освядчення на конкретного иностранного работника оформляет работодатель – по самой сути, это «Заявление о намерении трудоустроить иностранца». Соответственно, без него сделать что-либо не удастся.
Помогите, я не подписывал договор с агентством, нет мед. книжек, я отработал полтора месяца и не выдают зарплату! Что делать??
Дима, если нет договора, проблема может быть не разрешаемой. Обратитесь к профильному юристу в Польше, расскажите ему обо всех имеющихся деталях, возможно он сможет предложить какие-то выходы.
Добрий день, на роботе в гданску в selgroc говорят што зарплата будет на 400 злотих меньше если не будет документа NIP, в после получения етого документа сказали што нужен PESEL что би зарплата не стала ниже на те же 400 злотих, нужен ли PESEL(Я ТАК ПОНИМАЮ ЕТО ПРИПИСКА) или ето прихоти работодателя?
Это не прихоть (хоть право работодателя на снижение зарплаты сомнительно). Но налоговый идентификатор иностранным работнику нужен. Раньше принимали и НИП, и ПЕСЕЛ, но с недавнего времени для наемного работника-иностранца разрешен только PESEL.
Еще раз PESEL – это налоговый идентификатор. Но его действительно (и совершенно бесплатно) можно получить при мельдовании. Есть вариант получения и без «прописки» — надо обратиться в муниципалитет с соответствующим заявлением.
Большое спасибо
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по поводу минимальной оплаты труда в г. Варшава. Работодатель подавал документы на 3х летнее воеводское приглашение на умовe о праце на специальность Murarz указал зп 2300 brutto (при минимальной оплате труда 2250 зл. brutto). Но в уженде сказали, что для г. Варшавы минимальная оплата для Murarz 2650 зл brutto. В каком документе прописаны минимальные ставки по специальностям для Варшавы? Спасибо
Иван, местных нормативных актов, отличающихся друг от друга, огромное количество. Я затрудняюсь сказать каким именно регулируется оплата труда каменщиков. Но давайте рассуждать логично: кто, кроме сотрудников уженда, лучше знает свои внутренние инструкции? Соответственно, нет смысла не доверять чиновникам в этом вопросе.
Здравствуйте! На данный момент работаю в Быгдоще на з-де по изготовлению пластмассовых деталей “Graform” работаем в 3 смены 1- с 6.00 до 14.00. 2 с 14.00-22.00 и 3 смена с 22.00 до 6.00. Ночные смены нам не оплачивают ваабще. Оплата труда почасовая 11.5 зл/час. Закон здесь не работае. Польская инспекция труда здесь наверное не проверяла предприятие или двойная Бухгалтерия?
Марьяна, к сожалению, не поняла в чем суть Вашего вопроса. Но если Вы трудитесь по умове о праце, то пожаловаться в Трудовую инспекцию можете и сами. Причем имеете право предъявить требование о соблюдении анонимности.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. На данный момент работаю в Польше по освядченню (но освядчення не от того работодателя где я сейчас работаю) так вот и хозяин предлагает мне остаться работать по карте побыту, но он к сожалению не знает что для этого нужно. 1.Какой образец рабочего контракта? 2.Какую минимальную за можно в нем указать? 3.Нужно ли ему меня прописывать? 4.имеет ли значение что я сейчас работаю не по его освядченню?
Олег, начну с четвертого вопроса. Освядчення выдается конкретному работодателю на конкретного иностранца. При смене работы, должно быть получено новое освядчення. Сейчас Ваша работе нелегальна. Если будете замечены, Вас ждет депортация и запрет на въезд.
Нужно срочно аннулировать старое освядчення, и получить новое на оставшийся период (всего допустимо 180 дней в год в сумме). Для этого работодатель должен обратиться в уженд праци старосты, заплатить 30 злотых и получить новый документ. Оформляется за неделю.
В Ваших интересах не заявлять, что какое-то время уже отработали без разрешения. Контракт переписать с даты получения освядчення. Если успеете все это сделать, то:
1. Контракт для ВНЖ может быть любым. В Ваших интересах – умова о праце. Но решать Вам вместе с работодателем. Действовать договор должен не меньше, чем на срок карты побыта, на который Вы претендуете. Еще лучше – бессрочный.
2. Минимальная з/п в 2019 году – 2 250 злотых в месяц брутто. Меньше указывать не стоит.
3. Прописку в некоторых воеводствах требуют, в других нет. Уточнить нужно в Вашем уженде (по поводу ВНЖ – это уже вопросы уженда воеводского). Но в любом случае, мельдунек – это Ваш вопрос. К работодателю он отношения не имеет (если он одновременно не арендодатель).
При подаче на карту побыта так же есть куча нюансов. Посмотрите наши статьи на эту темы, а конкретику нужно уточнять в воеводском уженде.
Здравствуйте а моглу ли я остать работать в польше по безвизу,не выезжая из польши?
Роман, если у Вас есть дни безвиза, то Вы можете остаться в стране по окончанию национальной визы. Однако для работы потребуется документ – освядчения или зезволение. Если есть, сможете и работать, если нет – только находиться в РП.
Добрый день. Вопрос о заключении договора : работодатель предлагает подписание «генерального договора» дистанционно. Только после этого будет выслано официальное приглашение. Что такое «генеральное соглашение»? И существует ли практика дистанционного подписания документов? Спасибо.
Честно сказать, не знаю, что такое «генеральный договор» с работодателем. «Генеральный» бывает в сфере услуг, например, в банке, когда Вы подписываете один основной договор, рамках которого могут существовать еще несколько меньших (на каждый счет, карту и т.д.). Как это может быть отнесено с работой – затрудняюсь ответить.
Что касается дистанционного заключения трудового договора, то если подразумевается отправка Вам заполненного бланка, Ваше подписание, пересылка обратно, подписание работодателем и отправка Вам подписанного экземпляра, то такой вариант долог, но вполне возможен.
Могу ли агенства по трудоустройству платить меньше минимальной ставки/час? По умове злеценя?
Дмитрий, не могут. Для этих случаев (в том числе) и установлена эта ставка.
Вопрос по приглашению на работу в Польшу. В ней указана сумма 2550zł. Остальную суму по договоренноси платят на карту, которая оформлена при трудоустройстве. Такое вообще возможно в Польше?
Василий, не поняла вопроса, поясните. Есть указанная сумма, а есть «остальная»? Часть платят на карту, а часть наличными? В чем суть Вашего вопроса?