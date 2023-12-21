Что такое брутто и нетто?

Прежде чем перейти непосредственно к цифрам, нужно остановиться на двух параметрах зарплаты — нетто и брутто:

Нетто – это чистый доход работника, после удержания всех необходимых налогов и сборов. Это привычная многим цифра «на руки».

– это чистый доход работника, после удержания всех необходимых налогов и сборов. Это привычная многим цифра «на руки». Брутто – сумма до вычитания различных выплат.

Именно сумма брутто чаще всего фигурирует в различных договорах, приглашениях от работодателей и прочих документах. Следует понимать, что «на руки» сумма будет ниже.

Из чего состоят польские зарплаты?

Все выплаты, которые за работника должен сделать работодатель, можно разделить на две крупные составляющие – подоходный налог (PIT) и социальные платежи в ZUS. То есть работодатель объявляет сотруднику некую сумму зарплаты, она заносится в договор, разрешительные документы — это брутто.

Чтобы получить нетто, т.е. сумму, которую работник в действительности получит на руки, от брутто необходимо отнять подоходный налог и социальные платежи. Рассмотрим обе составляющие отдельно.

Подоходный налог – PIT

Налогообложение вообще, и PIT в частности, это сложные системы, наполненные различными нюансами, способами расчетов, льгот. Узнать подробно, что такое подоходный налог, можно из этой статьи. Здесь же просто укажем на базовую модель расчета по польским зарплатам. С 1 июля 2022 года ставки следующие:

При заработной плате до 120000 злотых брутто в год : 12% минус 3600 злотых в год.

: 12% минус 3600 злотых в год. При зарплате более 120000 злотых брутто в год: фиксированная сумма 10800 злотых + 32% от суммы свыше 120000 злотых.

Чтобы было понятнее, 10800 злотых во втором случае, это 12% минус 3600 от 120000 злотых. Другими словами, 32% на втором налоговом пороге назначаются только на сумму свыше 120000 злотых.

Социальные платежи в ZUS

Вторая составляющая выплат из зарплаты брутто – платежи в ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Управление социального страхования). Это целый набор различных составляющих, зависящих и от уровня дохода, и от прочих условий. Подробнее о том, что такое ЗУС и как формируются платежи из заработной платы, можно узнать из этого материала.

В данной статье укажем лишь на те взносы, что платятся с зарплаты брутто, т.е. которые влияют на величину нетто оплаты труда:

Emerytalna (Пенсионный фонд) — 9,76% от брутто.

Rentowa (от потери работоспособности – инвалидности) — 1,50% от брутто.

Chorobowa (на оплату больничного листа: по умовам о праце – обязательный платеж, по другим договорам — добровольный) — 2,45% от брутто.

Zdrowotna (медицинская страховка – доступ к системе здравоохранения) — 9% от брутто минус сумма предыдущих платежей.

Консультант Юлия Владимировна ☕️ Поддержать проект Надо понимать, что фактически платежей может быть больше, а размеры обозначенных – выше. Однако именно указанные параметры вычитаются из зарплаты брутто, а остальные работодатель погашает из своих фондов, и на формирование величины нетто они не влияют.

Еще раз обращаем внимание, что если три первых платежа (или два, при работе по гражданско-правовому договору) рассчитываются от брутто зарплаты, то Zdrowotna составляет 9% от величины брутто минус (Emerytalna + Rentowa + Chorobowa, если эта составляющая присутствует).

Пример расчета брутто – нетто по зарплате в Польше

В каждой конкретной ситуации может быть огромное число различных обстоятельств, влияющих на размер нетто. Это всевозможные налоговые льготы, вычеты, специальные системы выплат в ZUS и многое другое.

Для наглядности будет приведен упрощенный пример. Рассмотрим фактическую сумму «на руки» (нетто) от зарплаты 4000 злотых в месяц брутто. Работа осуществляется по умове о праце, льгот нет, а «уменьшающая сумма» (те самые 3600 злотых в год, которые указаны выше в разделе про PIT) по заявлению PIT-2 не включается в авансовый платеж налога.

Расчет Величина Брутто 4000 зл. Emerytalna 4000 х 9,76% 390,40 зл. Rentowa 4000 х 1,5% 60 зл. Chorobowa 4000 х 2,45% 98 зл. Zdrowotna (4000 – (390,4 + 60 + 98)) х 9% 310,64 зл. Подоходный налог 4000 х 12% — 3600 / 12 180 зл. Нетто 2960,96 зл.

Еще раз подчеркнем, пример приведет исключительно для наглядности и понимания разницы между брутто и нетто зарплат. Точные значения может рассчитать только бухгалтер, учитывая все нюансы конкретного работника.

Калькулятор зарплат

Существует огромное количество различных сервисов и калькуляторов для расчета брутто – нетто, но их данные так же относительны, потому что в условиях автоматизированного расчета крайне сложно учесть все детали.

Поэтому мы предлагаем воспользоваться максимально упрощенным калькулятором польских зарплат, работающим по технологии, используемой и Минфином РП на своем сайте. Результат будет ориентировочный, а точный в любом случае можно будет увидеть только в платежных документах.

При этом допуск в значениях небольшой и примерными цифрами ознакомиться можно. Главное, получив зарплату и данные о ее расчете, внимательно проверить соответствуют ли выплаты необходимым.

Минимальная зарплата в Польше в 2023 году

В сентябре 2022 года польское правительство приняло решение увеличивать минимальную заработную плату в 2023 году дважды:

С 1 января 2023 года – до 3490 злотых брутто в месяц или 22,80 злотых брутто в час. С 1 июля 2023 года – до 3600 злотых брутто в месяц или 23,50 злотых брутто в час.

О принятом решении официально объявил премьер-министр М. Моравецкий после заседания Совета министров 13 сентября 2022 г. Параметры минимальной оплаты труда устанавливаются в Польше законодательно, и на данный момент корректируются ежегодно.

Динамика изменений минимальной зарплаты

Наблюдение за динамикой любого процесса интересно уже тем, что позволяет проследить тренд происходящего, т.е. в нашем контексте — увеличивается или уменьшается оплата труда.

Минимальные зарплаты по ЕС

Интересно и сравнение минимальных заработных плат Польши с другими странами ЕС. Данные предоставляет Евростат, и всегда делает это с большим опозданием. Однако и такие сведения представляют интерес.

Так выглядит информация на январь 2021 года в сравнении с тем же месяцем 2010 и 2020 годов на инфографике (данные в евро по курсе на январь каждого из указанных годов):

По этим данным за 11 лет изменения довольно значительные, а вот в годовом исполнении рост составил всего 3 евро.

Минимальная зарплата в Польше в 2024 году

По нормам действующего законодательства, в случае, когда Согласительная комиссия не смогла прийти к единому мнению, польское правительство обязано до 15 сентября установить параметры минимального размера труда своим постановлением. Это и произошло 15.09.2023.

Официально объявлено, что минимальная зарплата в 2024 году снова будет повышаться дважды и составит:

С 01.01.2024: 4242 злотых брутто в месяц или 27,7 злотых брутто в час.

брутто в месяц или брутто в час. С 01.07.2024: 4300 злотых брутто в месяц или 28,1 злотый брутто в час.

Желающие узнать, как шел ход обсуждений, могут заглянуть под спойлер.

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UPD. 02.08.2023. Правительство предложило размер минималки в 2024 году

Продолжаются согласования размера минимальной оплаты труда на следующий год. После профсоюзов (напомним, они предложили увеличить «минималку» до 4300 злотых с января и 4540 злотых с июля 2024 года), а также ассоциации работодателей (их предложение – 4254,40 злотых), свои предложение обнародовало правительство РП. Продолжаются согласования размера минимальной оплаты труда на следующий год. После профсоюзов (напомним, они предложили увеличить «минималку» до 4300 злотых с января и 4540 злотых с июля 2024 года), а также ассоциации работодателей (их предложение – 4254,40 злотых), свои предложение обнародовало правительство РП. Согласно предоставленным данным, минимальную зарплату предлагается увеличить до 4242 злотых с начала следующего года и до 4300 злотых с июля. Что касается почасовой ставки, то ее предлагают поднять до 27,70 и 28,10 злотых брутто в час, соответственно с 1 января и 1 июля. Согласования продолжаются. UPD. 30.05.2023. Профсоюзы выдвинули свои предложения Спустя месяц после предпринимателей свои предложения по минимальной оплате труда сделали в OPZZ (Национальная ассоциация профсоюзов). В Совет Социального Диалога внесены такие данные: с января 2024 года – не менее 4300 злотых;

с июля 2024 года – не менее 4540 злотых. Если данное предложение будет принято, будет зафиксирован рекордных рост минимальной зарплаты – за 2 года подъем превысит 1000 злотых. UPD. 30.04.2023. FPP рассчитала минимальную зарплату на 2024 год В Федерации польских предпринимателей рассчитали необходимое повышение минимальной заработной платы в 2024 году. Согласно данным FPP, установленная законом «минималка» в следующем году составит 4254,40 злотых, а минимальная почасовая ставка – 27,80 злотых. По сравнению со среднегодовым уровнем минимальной заработной платы в 2023 году это означает увеличение на целых 20%. Работник, получающий минимальную заработную плату, получит среднегодовое увеличение своей месячной оплаты труда на 709,40 злотых брутто. Надо понимать, что это предположительный расчет, и правительство РП пока не сообщало о своих намерениях и расчетах. Тем не менее, это первые ориентировочные цифры по данному году.



Средние зарплаты в Польше

Средняя зарплата – среднеарифметическое от всех доходов, рассчитанная как в целом по экономике Польши, так и по отдельным регионам (воеводствам) и отраслям экономики. Используя официальные сведения, можно выявить общие данные средних зарплат в РП:

2017 год: 4272 злотых.

2018 год: 4585,03 злотых.

2019 год: 4918,17 злотых.

2020 год: 5167,47 злотых.

2021 год: 5682,97 злотых.

2022 год: 6346,15 злотых.

за ноябрь 2023 года: 7670,19 злотых.

Нужно понимать, что речь идет о средних значениях по экономике, а значит в расчетах принимают участие и многотысячные оклады управляющего звена, и совсем небольшие доходы обычных работников. К тому же, напомним, указаны параметры брутто, и, к примеру, при 6 644 злотых до вычетов, на руки удастся получить чуть более 4 770 злотых.

Значение средней зарплаты величина непостоянная. В течение года возможны разнонаправленные колебания. Например, в течение 2021 — 2023 годов показатель изменялся следующим образом:

Под спойлером можно найти архивные данные по отраслям польской экономики:

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Средние параметры оплаты труда по отраслям

Используются официально предоставленные GUS данные за декабрь 2021 года. Речь идет об отраслевых зарплатах, общих для всей Польши. Их региональные отличия рассмотрим далее. Используются официально предоставленныеданные за декабрь 2021 года. Речь идет об отраслевых зарплатах, общих для всей Польши. Их региональные отличия рассмотрим далее. По показателям видно, какие сектора наиболее прибыльны, но напомним, что речь идет об усредненных данных, а разброс внутри одной отрасли может быть довольно большим. Конечно, это далеко не все отрасли польской экономике – всего в отчетах используют 18 различных параметров, но именно в указанных отраслях иностранцы чаще всего предпочитают работать в Польше. Полные данные за декабрь 2021 года (от большего к меньшему): Отрасль Средняя з/п, злотые Информация и коммуникации 9951,79 Финансовая и страховая деятельность 8959,93 Производство и поставка электроэнергии, газа, пара и горячей воды 8614,93 Добыча полезных ископаемых 8450,81 Профессиональная научно-техническая деятельность 8208,76 Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство 6396,34 Обязательное социальное обеспечение, государственное управление и оборона 6339,53 Здравоохранение и социальная помощь 6300,18 Строительство 5983,87 Промышленность 5881,63 Услуги на рынке недвижимости 5875,02 Промышленное перерабатывающее производство 5653,43 Торговля и ремонт автомобилей 5513,59 Образование 5426,60 Водоснабжение, канализация и управление отходами и восстановительные работы 5325,10 Транспортировка и хранение 5131,22 Административная и вспомогательная деятельность 4549,45 Проживание и питание 4393,37 В каких Воеводствах Польши самая высокая зарплата?

Интересен и региональный разрез – в каком воеводстве зарабатывают более всего. К сожалению, статистика поступает неравномерно и не всегда объяснимыми периодами, но на наглядность и понимание основных принципов это не влияет. На данный момент самые свежие данные – среднее за январь – сентябрь 2021 года: Разница достаточно логична – больше зарплаты в столичном регионе, а также Воеводствах, специализирующихся на промышленном производстве.

Средние отраслевые зарплаты по Воеводствам

Эти сведения будут интересны тем, кто ищет себе работу в конкретной отрасли, и подбирает место жительство в Польше. Например, работник в сфере IT может посмотреть раздел «Информация и коммуникация» и найти воеводство с наилучшими зарплатами. Жаль, но абсолютные цифры, представленные далее, очень устарели. Сведения не поступают с 2018 года – видимо данная статистика более не будет публиковаться либо обновляется раз в несколько лет (такое практикуется в некоторых других направлениях). Однако использовать данные все же можно, но смотря не на точные цифры, а на их региональные колебания. Понимая, что информация может быть интересна далеко не всем читателям, уберем ее под спойлер. Желающие ознакомиться могут кликнуть, чтобы проверить средние з/п.

Информация и коммуникация



Строительство

Подробнее о зарплате строителей в Польше.

Недвижимость



Промышленность



Сектор предприятий



Переработка



Торговля, ремонт автотранспортных средств



Транспорт и складское хозяйство



Проживание и питание



Администрирование

Повторимся, данные по зарплате в Польше актуальны на август 2018 года, но общую картину смогут дать в любое время, т.к. разница между отраслевыми зарплатами сохраняется практически всегда, а динамика очевидна.

Какая реальная зарплата в Польше?

Статистика вещь лукавая. Показатели средней заработной платы далеко не всегда отражают действительность, и рассчитывать на подобные доходы могут, мягко говоря, не все иностранцы, желающие трудоустроиться в Польше.

Например, по данным 2020 года зарплату ниже средней получали 65% — 70% всех работающих в Польше. При колебании средней в том же году в районе 5100 – 5200 злотых брутто, большинство зарабатывало в районе 4300 — 4800 злотых брутто, или 3000 – 3500 злотых нетто (на руки).

Конкретные зарплаты будут зависеть от имеющихся навыков, сферы деятельности, признанного образования. При их отсутствии вряд ли можно рассчитывать на суммы много выше минимальных.

Изменение реальных заработных плат в Польше

Наиболее важно для проживания условного домовладения в РП – изменения реальных зарплат. Под этим показателем понимается разница между уровнем роста средней величины размера оплаты труда и инфляции.

Очевидно, что номинальные цифры зарплат чаще всего растут, однако если цены на товары обгоняют уровень роста, в итоге уровень жизни снижается. Подробные ежемесячные данные мы публикуем в отчете Monitor Prace, поэтому здесь вкратце только график изменений:

Обратите внимание, что зеленая линия отражает изменения средней зарплаты год к году, а красная – инфляция за то же время. Образующиеся зоны между ними сигнализируют о росте или падении благосостояния: зеленая означает период подъема, розовая, соответственно, снижения.

Медианная зарплата в Польше

Статистика всегда обобщает и дает очень относительные показатели. Например, данные по средней оплате труда, которые публикуются постоянно и имеют серьезное влияние на некоторые другие параметры экономики, отражают действительность в несколько искаженном виде. По данным GUS, 70,9% женщин и 61,9% мужчин в Польше зарабатывают меньше средней зарплаты.

Для более реального отражения экономической картины используется понятие медианной зарплаты (медианы оплаты труда, mediana wynagrodzeń) – это расчетная величина, выше и ниже которой зарабатывает по 50% трудоустроенных.

Этот показатель не публикуется постоянно, так как требует сложных расчетов, но его наглядность все же значительно выше. Например, в октябре 2023 года опубликованы следующие данные:

Среднегодовая брутто зарплата (на октябрь 2023) – 7001,28 злотых.

Медиана брутто – 5701,62 злотых.

При этом 10% из тех, кто получает ниже медианы, зарабатывали не более 3270 злотых.

Особенности оплаты труда в Польше

Во многом польская система оплаты труда покажется многим знакомой. Однако своя специфика в ней имеется, и знание ее является крайне важным, чтобы не запутаться и верно контролировать все необходимые начисления.

Системы начисления заработных плат

Таких систем в Польше несколько, тремя главными из которых можно считать:

Повременная оплата, когда ставка устанавливается за некоторый период рабочего времени: час, день (смену), месяц. Сдельная оплата, т.е. ситуация, когда определенное вознаграждение устанавливается за некоторый объем работ. Система комиссионных – так же зависит от объема работ, но в отличие от сдельной рассчитывается не от число произведенной продукции (выполненных действий), а от принесенного фирме дохода.

Однако куда чаще применяются комбинированные формы, где, к примеру, часть общего вознаграждения может формироваться повременно, а другая сдельно и/или премиальным методом.

Основные фактически используемые системы формирования зарплаты в Польше

Тип системы Системные подкатегории Методика определения оплаты труда в месячном

расчетном периоде Повременная(czasowy) ежемесячная фиксированная месячная ставка за рабочие дни ежечасная произведение почасовой оплаты труда и количества отработанных часов Результирующая (wynikowy) комиссионная произведение базовой комиссии и процентной ставки аккордная произведение сдельной расценки на количество произведенных продуктов / операций (простая сдельная ставка) сумма продуктов: сдельная ставка и количество продуктов / операций, выполненных по норме работ,

повышенная или пониженная сдельная ставка для продуктов / операций, выполняемых выше / ниже рабочего стандарта (прогрессивная / пониженная сдельная ставка) фиксированная ставка за выполнение всех работ (фиксированная ставка) сумма: произведение сдельной расценки на количество продуктов / операций, выполненных по норме работы,

дополнительная премия, предоставляемая после превышения или достижения нормы работы (сдельная работа с премией) Смешанная (mieszany) временная премиальная сумма месячной или почасовой базовой заработной платы и бонусов временная комиссионная сумма месячной или почасовой базовой заработной платы и комиссии сдельно-премиальная сумма сдельной оплаты труда и премий комиссия и бонус сумма комиссионного вознаграждения и бонусов

Очевидно, что в зависимости от специфики работы, система оплаты труда может быть скомбинирована любым, наиболее подходящим работодателю способом.

Молодые специалисты

Положительным аспектом современного законодательства является поднятие минимальной ставки молодых специалистов – лиц с небольшим стажем работы.

Если раньше их оплата могла составлять до 80% от полной ставки, то теперь она обязана быть 100%.

Ночная работа

Компенсация за работу в ночное время (сюда относится период с 22:00 до 7:00) должна составлять не менее 20% от наименьшей часовой ставки.

Обратите внимание — не от договоренной между работником и работодателем ставки, а от установленной законом минимальной! То есть порядка 3,4 – 3,5 zł за каждый ночной час.

Работа на неполную ставку

Работа не на полную ставку оплачивается пропорционально времени занятости. Если речь идет о половине ставки, то минимальное брутто составит 50% от минимальной з/п.

Оплата простоя

Остановка (приостановка) выполнения работ по договору, возникшая не по вине работника, компенсируется в размере не ниже минимальной оплаты труда. По аналогичной ставке производятся другие виды возмещений: дискриминация, моббинг и т.п.

Компенсационная надбавка

В соответствии с трудовым законодательством, в Польше бывают случаи, когда работника обязаны перевести на облегченный вид труда. Чаще всего это связано с беременностью, кормящими матерями, сотрудниками, имеющими профессиональные заболевания или временно не полностью трудоспособными из-за производственной травмы.

В этих условиях заработная плата на новом месте может быть ниже, установленной по договору, либо получаемой ранее, например, при сдельной работе или из-за большого числа ночных часов.

Если перевод состоялся по требованию закона, работник имеет право на компенсационную надбавку (доплату). Высчитывается такая надбавка в каждом случае по-своему, но в общих чертах можно говорить, что сотрудник должен получать дополнительно разницу между тем, что ему выплачивалось ранее, и тем, что положено на новом месте.

В случае сдельной работы, высчитывается средняя оплата труда (в днях или часах, в зависимости от условий договора).

Консультант Юлия Владимировна ☕️ Поддержать проект Во-первых, это нормы трудового законодательства, а значит относятся исключительно к умовам о праце. Ни по умовам злецения, ни по умовам о дзело компенсаций не положено. Во-вторых, Антикризисные щиты (специальные пакеты законов, веденные для преодоления последствий пандемии коронавируса) дают право работодателю, при определенных условиях, снижать рабочее время, и как следствие зарплату. В этих случаях компенсационный выплаты не предусмотрены. К сожалению, есть ряд случаев, на которые компенсационные выплаты не распространяются: Однако, подчеркну, второй случай должен быть официально оформлен на предприятии. Не допустимо делать это задним числом, когда, к примеру, работник потребовал компенсационных выплат. Сотрудники должны заранее знать, что их доходы упадут.

Надо ли менять договор при увеличении минимальной зарплаты?

Упомянутые изменения трудового законодательства, и в частности рост наименьшей зарплаты, не приводят к необходимости перезаключать трудовой договор.

Даже если ранее он был подписан на условиях худших, чем вступили в силу, договор остается действующим, но условия оплаты труда автоматически устанавливаются в соответствии с законом.

Речь идет о контрактах с минимальным размером оплаты труда. Если зарплата выше наименьших размеров, и возникла необходимость увеличить ее, это должно быть зафиксировано документально.

Наказания для работодателей

Работодатель, не выполняющий условий закона по оплате труда, может быть оштрафован на сумму от 1 000 до 30 000 zł.

Надзорным органом в сфере трудовой деятельности в Польше является Государственная инспекция труда, однако максимальные величины штрафов может накладывать только суд. К сожалению, далеко не все требования Трудового законодательства распространяются на гражданско-правовые договоры. Защита прав по данным типам контрактов происходит на основании Гражданского кодекса.

Godziwego wynagrodzenia: что такое достойная оплата труда?

Иностранцы, знакомые с польским законодательством, знают, что статья 13 Трудового кодекса РП устанавливает «право на справедливое (достойное) вознаграждение за труд». В этой связи нередко возникает вопрос, как понять, справедлива ли зарплата, адекватна ли выполняемым обязанностям?

К сожалению, в законах нет однозначной трактовки этих понятий, как не представлены и механизмы определения достойной оплаты труда. Подобные же вопросы поднимают и граждане Польши, и не только поднимают, но и пытаются установить определение справедливой зарплаты в судебном порядке.

Юридическая практика

Судебный прецедент был создан еще в 2010 года, когда одно из подобных дел дошло до Верховного суда РП, и вот, что он определил в своем постановлении (перевод):

«Справедливой оплатой труда является соответствующее выполняемой работе, правильное и честное вознаграждение […] Такое вознаграждение соответствует критериям, установленным ст.78 §1 Кодекса праци».

Вряд ли признание справедливого честным, а достойного правильным, дает возможность лучше разобраться в ситуации. Возможно, ответ кроется в ст.78 k.p.? Нет, в первом параграфе этой статьи так же общие слова, что вознаграждение должно соответствовать характеру выполняемой работы и квалификации, требуемой для ее исполнения.

Очевидно, что суд не мог оставить без внимания поданный ему запрос, но, не имея юридических оснований для более детального решения, отделался общими словами. Оставим в стороне проблематику возможностей и способностей польского судопроизводства, и констатируем факт – точного определения справедливой и достойной зарплате не смог дать и Верховный суд РП.

Какая зарплата будет считаться достойной и справедливой по закону?

Исходя из имеющихся юридических норм, очевидно, что понятия справедливости и достойности в вопросах оплаты труда не определены. Не существует и законодательных условий, вводящих какие-либо наказания за недостойную и несправедливую зарплату.

Из всех профильных норм есть только нормативно-правовые акты, устанавливающие размер минимальной заработной платы (в месяц или час).

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Соответственно, любая зарплата выше минимальной будет считаться законной, а понятия «справедливой и достойной» выведены на уровень субъективного восприятия работником. Непризнание оплаты труда справедливой и достойной кем бы то ни было, не будет иметь никаких юридических последствий.

Заключение

По сравнению с некоторыми странами СНГ зарплата в Польше для иностранных работников выглядит гораздо привлекательнее. Напомним, речь идет о величинах брутто, и фактические выплаты будут уменьшены на размер налогов и сборов.

Выгодно это или нет – решать только вам. Мы со своей стороны постарались предоставить все данные, чтобы расчет получился наиболее объективным.

Теперь вы знаете о заработных платах в Польше. А что на счет пособий пенсионерам? Все о пенсии в Польше читайте в другой нашей статье.