Консультант Юлия Владимировна ☕️ Поддержать проект Рассматриваемые платежи – это взносы предпринимателя в ZUS за себя, именно как за ИП. Если у бизнесмена есть наемные работники, он обязан платить за них социальные платежи на обычных основаниях. Вопрос совпадения страховых титулов, то есть ситуации, когда предприниматель одновременно трудоустроен у другого работодателя и там платит в ZUS, разобран в отдельной статье и здесь не рассматривается. Если предприниматель трудоустроил сам себя на какую-то должность, что редко, но бывает выгодно, то и взносы в ZUS он должен платить за себя, как за работника. Отдельных (дополнительных) выплат не требуется. Начинающие предприниматели имеют право на использование льготных программ ЗУС – Ulga na start и льгота на первые 24 месяца, а также т.н. Малый ZUS. Эти возможности рассмотрены в статьях по ссылкам и здесь к ним возвращаться не будем. Речь пойдет об обычных условиях бизнес-деятельности, без льгот. Взносы в ЗУС выплачиваются ежемесячно. Их расчет не связан с количеством дней в расчетном месяце – для каждого календарного он один и тот же. Однако это не избавляет от возможных корректировок по результатам года с доплатой или компенсацией образовавшейся разницы (рассмотрим этот вопрос отдельно). Читая дальнейшее, необходимо понимать: Кроме этого, исключим и случаи предпринимательской деятельности без регистрации, при которой никаких платежей не существует.

Какие страховые взносы платит JDG?

Все необходимые платежи в ЗУС можно условно разделить на две категории:

Медицинское страхование (Składka na ubezpieczenie zdrowotne). Это обязательная плата за доступ к медицине в Польше. Для ИП рассчитывается по отдельным правилам, о которых далее поговорим подробно. Остальные типы страхования, к которым относятся:

Страхование Размер взноса (от расчетной базы) Пенсионное страхование (Ubezpieczenie emerytalne) 19,52% Страхование от потери трудоспособности (Ubezpieczenie rentowe) 8% Страхование от несчастных случаев (Ubezpieczenie wypadkowe) 1,67% (чаще всего) Фонд труда и Фонд солидарности (Fundusz pracy i Fundusz Solidarnościowy) 2,45% (см. кто не платит в Фонд труда) Страхование на случай болезни (Ubezpieczenie chorobowe)* 2,45%

Это полный перечень всех платежей.

* Только страхование на случай болезни для JDG является добровольным.

Это полный перечень всех платежей, однако видно, что страхование на случай болезни для JDG является добровольным.

Существенным для социальных взносов предпринимателя является величина расчетной базы. Ее и рассмотрим в первую очередь. Далее укажем на конкретные способы вычислений – отдельно для медицинского и отдельно для других типов страхования.

Расчетная база ZUS для JDG

Если при заработной плате наемного работника в расчет выплат ЗУС берется реальный доход, то с JDG все иначе. В ряде выплат (конкретные примеры увидим ниже) вычисление размера взносов осуществляется от расчетной базы.

Расчетной базой взносов в ZUS для индивидуального предпринимателя является величина, вычисляемая от прогнозируемой средней заработной платы на текущий (отчетный) год. Прогнозируемая средняя зарплата (польск., Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie) – это официально установленная величина, предполагающая средний брутто-доход наемного работника в месяц.

Технология расчета прогнозируемой средней зарплаты довольно сложная. Однако для предпринимателя это не имеет большого значения, так как ее конкретный размер устанавливается и публикуется ежегодно польским правительством, то есть бизнесмен будет заранее знать от какой величины рассчитывать взносы.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Еще раз подчеркнем – расчетная база вычисляется от прогнозируемой зарплаты, но не равна ей. Это определенные проценты от нее: иногда 60%, а в других условиях 180%. Например , размер прогнозируемой средней заработной платы на 2024 году составляет 7824 злотых, а расчетная база в 60% будет, соответственно, 4694 злотых.

Взносы по медицинскому страхованию

Этот обязательный платеж представляет собой наибольшую сложность, так как зависит и от уровня дохода (при этом не всегда от расчетной базы), и от выбранной системы налогообложения:

Тип налогообложения Размер взноса на медицину Налоговая шкала (т.н. налогообложение на общих принципах – 12% при доходе до 120000 злотых) 9% от фактического дохода, но не ниже минимального значения* Единый (линейный) налог 4,9% от фактического дохода, но не ниже минимального значения* Единовременный налог на зарегистрированный доход (т.н. паушальный налог) 9% от расчетной базы, а сама база зависит от полученного дохода за год: до 60000 злотых – 60% от прогнозируемой з/п;

от 60000 до 300000 – 100% от прогнозируемой з/п;

более 300000 — 180% от прогнозируемой з/п. Налоговая карта 9% от минимальной заработной платы.

* Минимальное значение = 9% от минимальной зарплаты в месяце, предшествующем расчету (например, при минимальной з/п с 1 июля 2024 года в 4300 злотых, и предшествующей величине в 4242 злотых, за июль минимальный взнос составит 381,78 злотых, а за август уже 387 злотых).

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Взносы по медицинскому страхованию являются неделимыми и всегда должны выплачиваться фиксированной ежемесячной суммой. Неважно, сколько дней ведется деятельность или находился ли предприниматель, к примеру, на больничном.

Другие страховые взносы в ЗУС

Несмотря на большее число взносов в этой категории, их оплата для JDG рассчитывается проще: налоговая база всегда составляет 60% от прогнозируемого размера средней зарплаты.

Например, на 2024 год прогнозируемая средняя оплата труда установлена в размере 7824 злотых. Соответственно, расчетная база на этот год: 7824 х 60% = 4694 злотый. Отсюда расчет:

Тип страхования Процент от расчетной базы Сумма на 2024 год, злотые Пенсионное 19,52% 916,27 От потери трудоспособности 8% 375,52 От несчастных случаев 1,67% (чаще всего) 78,39 В Фонд труда 2,45% 115,00 На случай болезни (добровольное) 2,45% 115,00 Итого 1600,18 злотых Итого (без добровольного страхования) 1485,18 злотых

Сложность здесь представляет только страхование от несчастных случаев. Действительно, самым распространенным значением является 1,67% от расчетной базы, однако бывают и другие ситуации. Так как расчет довольно долгий и сложный, а касается он небольшого числа предпринимателей, мы не будем расписывать его детально. Вместо этого предложим для ознакомления официальную брошюру от ZUS по расчету этой величины:

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Перерасчет страховых взносов для JDG

Если платить взносы полностью и своевременно, то перерасчет возможен только по медицинскому страхованию, и только в случае паушального налога при увеличении прибыли выше указанных пределов.

Например, расчетная база в 2023 году составляла 4161 злотых, при этом предприниматель в марте превысил предел в 60000 злотых, а в октябре и в 300000 злотых. Его платежи будут следующими:

Январь и февраль – по 376,16 злотых в месяц.

С марта по сентябрь – по 626,93 злотых в месяц.

С октября по декабрь – по 1128,48 злотых в месяц.

В результате, за год заплачено 8526,27 злотых. Но расчет должен осуществляться по суммарному годовому доходу, из расчета прибыли, превысившей 300000 злотых, то есть необходимо было заплатить 1128,48 х 12 = 13541,76 злотых. Таким образом, указанный в примере ИП должен будет доплатить по результатам года 13541,76 – 8526,27 = 5019,49 злотых.

Когда надо платить в ZUS за ИП?

Оплата текущих взносов осуществляется ежемесячно до 20го числа месяца, следующего за отчетным. Средства переводятся на индивидуальный счет предпринимателя в ZUS.

Вместе с платежами в эти же сроки (ежемесячно) в ЗУС подается декларация ZUS DRA. Заполнить ее можно в различных специальных программах или через систему PUE ZUS, но можно и лично подать в свое отделение. Для личной подачи можно использовать данный бланк:

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Расчет взносов ZUS выполняется индивидуально и зависит от системы налогообложения, уровня дохода, возраста плательщика и других условий. Единственная величина – медицинское страхование – может быть уточнена по результатам года, если прибыль значительно увеличится или снизится. Платятся взносы ежемесячно с одновременной подачей декларации ZUS DRA.