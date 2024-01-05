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JDG | ИП в Польше

Ежемесячные страховые взносы ZUS для JDG | ИП в Польше

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Дата обновления: 05.01.2024

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Регистрируя JDG в Польше, необходимо максимально точно планировать затраты. Кроме налогообложения по выбранной схеме, предстоят и выплаты социальных взносов – платежи в ZUS.

О способах расчета, величинах взносов, сроках платежей и многом другом, связанном с выплатами в ZUS для JDG, читайте в данном материале «Польского консультанта».

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Консультант
Юлия Владимировна
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Читая дальнейшее, необходимо понимать:

  1. Рассматриваемые платежи – это взносы предпринимателя в ZUS за себя, именно как за ИП. Если у бизнесмена есть наемные работники, он обязан платить за них социальные платежи на обычных основаниях.
  2. Вопрос совпадения страховых титулов, то есть ситуации, когда предприниматель одновременно трудоустроен у другого работодателя и там платит в ZUS, разобран в отдельной статье и здесь не рассматривается.
  3. Если предприниматель трудоустроил сам себя на какую-то должность, что редко, но бывает выгодно, то и взносы в ZUS он должен платить за себя, как за работника. Отдельных (дополнительных) выплат не требуется.
  4. Начинающие предприниматели имеют право на использование льготных программ ЗУС – Ulga na start и льгота на первые 24 месяца, а также т.н. Малый ZUS. Эти возможности рассмотрены в статьях по ссылкам и здесь к ним возвращаться не будем. Речь пойдет об обычных условиях бизнес-деятельности, без льгот.
  5. Взносы в ЗУС выплачиваются ежемесячно. Их расчет не связан с количеством дней в расчетном месяце – для каждого календарного он один и тот же. Однако это не избавляет от возможных корректировок по результатам года с доплатой или компенсацией образовавшейся разницы (рассмотрим этот вопрос отдельно).

Кроме этого, исключим и случаи предпринимательской деятельности без регистрации, при которой никаких платежей не существует.

Какие страховые взносы платит JDG?

Все необходимые платежи в ЗУС можно условно разделить на две категории:

  1. Медицинское страхование (Składka na ubezpieczenie zdrowotne). Это обязательная плата за доступ к медицине в Польше. Для ИП рассчитывается по отдельным правилам, о которых далее поговорим подробно.
  2. Остальные типы страхования, к которым относятся:
    СтрахованиеРазмер взноса (от расчетной базы)
    Пенсионное страхование (Ubezpieczenie emerytalne)19,52%
    Страхование от потери трудоспособности (Ubezpieczenie rentowe)8%
    Страхование от несчастных случаев (Ubezpieczenie wypadkowe)1,67% (чаще всего)
    Фонд труда и Фонд солидарности (Fundusz pracy i Fundusz Solidarnościowy)2,45% (см. кто не платит в Фонд труда)
    Страхование на случай болезни (Ubezpieczenie chorobowe)*2,45%

Это полный перечень всех платежей.

* Только страхование на случай болезни для JDG является добровольным.

Это полный перечень всех платежей, однако видно, что страхование на случай болезни для JDG является добровольным.

Консультант
Дмитрий Константинович
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Напомним, что начинающие бизнесмены нередко путают zdrowotne и chorobowe выплаты. Это принципиально разные типы страхования. Первый (обязательный) дает доступ к медицинским услугам (обращение к врачам, в поликлиники, больницы и т.д.), а второй (добровольный для ИП) означает оплату больничного листа (временной нетрудоспособности).

Существенным для социальных взносов предпринимателя является величина расчетной базы. Ее и рассмотрим в первую очередь. Далее укажем на конкретные способы вычислений – отдельно для медицинского и отдельно для других типов страхования.

Расчетная база ZUS для JDG

Если при заработной плате наемного работника в расчет выплат ЗУС берется реальный доход, то с JDG все иначе. В ряде выплат (конкретные примеры увидим ниже) вычисление размера взносов осуществляется от расчетной базы.

Расчетной базой взносов в ZUS для индивидуального предпринимателя является величина, вычисляемая от прогнозируемой средней заработной платы на текущий (отчетный) год. Прогнозируемая средняя зарплата (польск., Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie) – это официально установленная величина, предполагающая средний брутто-доход наемного работника в месяц.

Технология расчета прогнозируемой средней зарплаты довольно сложная. Однако для предпринимателя это не имеет большого значения, так как ее конкретный размер устанавливается и публикуется ежегодно польским правительством, то есть бизнесмен будет заранее знать от какой величины рассчитывать взносы.

Консультант
Дмитрий Константинович
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Еще раз подчеркнем – расчетная база вычисляется от прогнозируемой зарплаты, но не равна ей. Это определенные проценты от нее: иногда 60%, а в других условиях 180%.

Например, размер прогнозируемой средней заработной платы на 2024 году составляет 7824 злотых, а расчетная база в 60% будет, соответственно, 4694 злотых.

Взносы по медицинскому страхованию

Этот обязательный платеж представляет собой наибольшую сложность, так как зависит и от уровня дохода (при этом не всегда от расчетной базы), и от выбранной системы налогообложения:

Тип налогообложенияРазмер взноса на медицину
Налоговая шкала (т.н. налогообложение на общих принципах – 12% при доходе до 120000 злотых)9% от фактического дохода, но не ниже минимального значения*
Единый (линейный) налог4,9% от фактического дохода, но не ниже минимального значения*
Единовременный налог на зарегистрированный доход (т.н. паушальный налог)9% от расчетной базы, а сама база зависит от полученного дохода за год:

  • до 60000 злотых – 60% от прогнозируемой з/п;
  • от 60000 до 300000 – 100% от прогнозируемой з/п;
  • более 300000 — 180% от прогнозируемой з/п.
Налоговая карта9% от минимальной заработной платы.

* Минимальное значение = 9% от минимальной зарплаты в месяце, предшествующем расчету (например, при минимальной з/п с 1 июля 2024 года в 4300 злотых, и предшествующей величине в 4242 злотых, за июль минимальный взнос составит 381,78 злотых, а за август уже 387 злотых).

Консультант
Дмитрий Константинович
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Взносы по медицинскому страхованию являются неделимыми и всегда должны выплачиваться фиксированной ежемесячной суммой. Неважно, сколько дней ведется деятельность или находился ли предприниматель, к примеру, на больничном.

Другие страховые взносы в ЗУС

Несмотря на большее число взносов в этой категории, их оплата для JDG рассчитывается проще: налоговая база всегда составляет 60% от прогнозируемого размера средней зарплаты.

Например, на 2024 год прогнозируемая средняя оплата труда установлена в размере 7824 злотых. Соответственно, расчетная база на этот год: 7824 х 60% = 4694 злотый. Отсюда расчет:

Тип страхованияПроцент от расчетной базыСумма на 2024 год, злотые
Пенсионное19,52%916,27
От потери трудоспособности8%375,52
От несчастных случаев1,67% (чаще всего)78,39
В Фонд труда2,45%115,00
На случай болезни (добровольное)2,45%115,00
Итого1600,18 злотых
Итого (без добровольного страхования)1485,18 злотых

Сложность здесь представляет только страхование от несчастных случаев. Действительно, самым распространенным значением является 1,67% от расчетной базы, однако бывают и другие ситуации. Так как расчет довольно долгий и сложный, а касается он небольшого числа предпринимателей, мы не будем расписывать его детально. Вместо этого предложим для ознакомления официальную брошюру от ZUS по расчету этой величины:

raschet-strahovki-zus-ot-neschastnogo-sluchaja

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Консультант
Дмитрий Константинович
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Еще раз напомним, что страхование на случай болезни является добровольным, а в некоторых случаях (в частности, при достижении пенсионного возраста) предприниматель освобождается от выплат в Фонд труда.

Перерасчет страховых взносов для JDG

Если платить взносы полностью и своевременно, то перерасчет возможен только по медицинскому страхованию, и только в случае паушального налога при увеличении прибыли выше указанных пределов.

Например, расчетная база в 2023 году составляла 4161 злотых, при этом предприниматель в марте превысил предел в 60000 злотых, а в октябре и в 300000 злотых. Его платежи будут следующими:

  • Январь и февраль – по 376,16 злотых в месяц.
  • С марта по сентябрь – по 626,93 злотых в месяц.
  • С октября по декабрь – по 1128,48 злотых в месяц.

В результате, за год заплачено 8526,27 злотых. Но расчет должен осуществляться по суммарному годовому доходу, из расчета прибыли, превысившей 300000 злотых, то есть необходимо было заплатить 1128,48 х 12 = 13541,76 злотых. Таким образом, указанный в примере ИП должен будет доплатить по результатам года 13541,76 – 8526,27 = 5019,49 злотых.

Когда надо платить в ZUS за ИП?

Оплата текущих взносов осуществляется ежемесячно до 20го числа месяца, следующего за отчетным. Средства переводятся на индивидуальный счет предпринимателя в ZUS.

Вместе с платежами в эти же сроки (ежемесячно) в ЗУС подается декларация ZUS DRA. Заполнить ее можно в различных специальных программах или через систему PUE ZUS, но можно и лично подать в свое отделение. Для личной подачи можно использовать данный бланк:

ZUS DRA

Открыть в отдельной вкладке

Расчет взносов ZUS выполняется индивидуально и зависит от системы налогообложения, уровня дохода, возраста плательщика и других условий. Единственная величина – медицинское страхование – может быть уточнена по результатам года, если прибыль значительно увеличится или снизится. Платятся взносы ежемесячно с одновременной подачей декларации ZUS DRA.

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