Как рассчитать и получить больничный в Польше для иностранцев?
Болезни редко входят в планы человека. Но у судьбы свой взгляд на мир, и работая в Польше, иностранцы порой вынуждены обращаться к врачу. Простуда, обострение хронических заболеваний, частые случаи травм и пр. Если трудоустройство официальное, работник получит выплаты по «больничному листу» (Zwolnienie lekarskie).
Сколько оплачивается? Как правильно оформить бумаги и пойти на больничный? Можно ли схитрить и получить фиктивную, но оплачиваемую временную нетрудоспособность в Польше? Рассмотрим все нюансы, связанные с польским больничным.
Скрыть содержание
- Кто имеет право на оплачиваемый больничный?
- Как проверить платит ли работодатель налоги?
- Виды выплат при болезни
- Как получить больничный в Польше для украинцев?Шаг 1. Фиксация факта заболевания Шаг 2. Оформление электронного больничного листа Обязан ли заболевший работник уведомлять работодателя? Шаг 3. Оплата больничного Возможное снижение стоимости Кто оплачивает больничный в Польше? UPD. 12.01.2024. Оплачивать L4 с первого дня будет ZUS
- Коды заболеваний и их последствия
- Можно ли договориться с врачом, если не болеешь?
- Кто и как может проверить находящегося на больничном?
- Заключение
Кто имеет право на оплачиваемый больничный?
Получить оплату больничного листа в Польше по причине временной нетрудоспособности может каждый, кто:
- Действительно заболел, о чем имеется подтверждение врача.
- Выплачивал (выплачивает) взносы в ZUS/NFZ., а именно взнос «Chorobowe».Так как выплаты налогов, в т.ч. и социальных отчислений, возложены на работодателя и являются обязательными, можно сказать, что на оплачиваемый больничный может рассчитывать каждый официально трудоустроенный иностранец, работающий по умове о праце.
Тип трудового договора имеет первостепенное значение, т.к. только по Umowa o pracę работодатель оплачивает обязательный взнос на страхование по нетрудоспособности. Гражданско-правовые договоры такой обязательности не несут, но могут подразумевать добровольное страхование. Соответственно, далее рассматриваются только случаи трудовых договоров или умов злецения, при заключении добровольного контракта с ZUS.
Еще один аспект – рассматривается ситуация, когда заболевший продолжает работать. О том, как получать деньги за больничный (L4), можно узнать из этого материала.
Как проверить платит ли работодатель налоги?
Очень коротко остановимся на проблеме официального трудоустройства. Если человек заведомо соглашается на нелегальный труд, то прекрасно понимает и возможные последствия.
Другое дело, если работодатель мошенник, и создал видимость официального трудоустройства, а на самом деле никаких отчислений не производит.
Проверить это можно несколькими доступными способами:
- Зарегистрируйте личный профиль на сайте PUE (ZUS). В личном кабинете, будут доступны большие объемы персональных данных, в т.ч. информация об уплаченных работодателем отчислениях.
- Лично посетите отделение ZUS с документом, удостоверяющим личность.
- Можно дождаться получения от работодателя PIT-11 или IFT-1R (читайте также как рассчитать подоходный налог и заполнить PIT-37.). Наличие одного из этих документов подтвердит факт уплаты налогов.
Очевидно, что у каждого из способов свои достоинства и недостатки. Последний выполнить легче всего, но информация будет, что называется, задним числом. Более подробно тему мы разбирали в данной статье.
Виды выплат при болезни
В зависимости от вида и серьезности заболевания, выплаты по больничному могут отличаться. Однако все рассматриваемые случаи относятся исключительно к временной потере работоспособности.
Zasiłek chorobowy
Это самый распространенный вид выплат по больничному. Смысловой перевод фразы — помощь в случае заболевания. Для их получения нужно всего два фактора, кроме медицинского подтверждения:
- Быть застрахованным.
- Период выздоровления не должен превышать 182 дней подряд.
Положенные выплаты по данному типу больничного – 80% — 100% от средней заработной платы (подробнее далее).КонсультантДмитрий КонстантиновичНужно уточнить, как именно считается этот 182-дневный период. Когда дни больничного идут подряд, проблем в учете не возникает. Но в этот же срок войдут все листы нетрудоспособности (L4), если рабочий период между ними менее 60 дней. Причем до 2022 года учитываются только однотипные заболевания, а с 01.01.2022 любая нетрудоспособность. Исключение составляет беременность.
Обратите внимание, до недавнего времени по всем типам больничного было еще одно обязательное правило – предоставление больничного в течение 7 дней. Однако в связи с переходом на электронную форму больничного листа, вопрос стал менее актуальным. Об этом мы подробнее поговорим далее.
Świadczenie rehabilitacyjne
Это помощь на реабилитацию. Назначается, если срок zasiłek chorobowy истек, а выздоровление не наступило. При этом врач уверен, что полная реабилитация возможна. Максимальный период такого пособия – календарный год. Подробно эта тема описана в данной статье.
Декрет, роды, материнство
Эти пособия объединены общей темой, но представляют собой различные виды выплат. Основными являются:
Тип пособия Пояснение Разовая выплата «becikowe» Единовременное пособие в размере 1 000 злотых, выплачиваемая при рождении ребенка. Условия получения:
- доход на члена семьи не превышает 1 992 злотых нетто в месяц;
- нахождение на медицинском учете с 10-ой недели;
- написание заявления о начислении выплаты в социальную службу по месту жительства.
Получить выплату матери можно в течение 1 года с момента рождения ребенка.
Беременность и роды: zasiłek macierzyński Это периодические выплаты по беременности, назначаемые как при родах, так и при усыновлении детей до 7 лет. Продолжительность зависит от количества детей. При единственном ребенке zasiłek macierzyński выплачивают 20 недель, а, к примеру, при пяти и более (рожденных одновременно!) – 37 недель. Уход за ребенком: zasiłek opiekuńczy Имеется в виду, что работающая мама или папа могут взять оплачиваемые дни для ухода за ребенком, если ему не исполнилось еще 8 лет. Это 14 дней в году, в случае болезни ребенка, но можно взять и 8 дней для здорового.
Это наиболее распространенные формы пособий, но они не отменяют дополнительных государственных программ. Например, программу стимулирования улучшения демографии Rodzina 800+ и др.
Как получить больничный в Польше для украинцев?
Каждый из видов вышеуказанных пособий имеет свои, порой значительно различающиеся, особенности инициирования и получения.
Далее мы рассмотрим самый распространенный случай – «обычный» больничный или becikowe.
Если вас интересует другая разновидность — задавайте вопросы, мы рассмотрим и дадим ответы.
Шаг 1. Фиксация факта заболевания
Единственное лицо, которое обладает правами подтвердить заболевание, освобождающее от работы, это врач. Попал больной на прием или вынужден был прибегнуть к экстренной помощи, кроме непосредственно медицинских действий, врач должен произвести оформление «больничного листа».
Подробнее как вызвать скорую помощь или записаться на прием к врачу.
Шаг 2. Оформление электронного больничного листа
Больничный лист на предыдущем шаге неслучайно взят в кавычки. С 2016 года в Польше постепенно внедрялась электронная система e-ZLA – база данных, объединяющая всех врачей страны, и имеющая выходы на ZUS и работодателей.До определенного времени новая система соседствовала со старым бумажным вариантом Zwolnienie lekarskie (L4), однако с декабря 2018 года законодательно установлена возможность оформления только электронного оформления.
Исключение может быть сделано в случаях неисправности системы, но и тогда врач обязан зафиксировать заболевание после восстановления работоспособности ПО. До этого времени работнику может быть предоставлен распечатанный вариант больничного.
Таким образом, задача заболевшего – обратиться ко врачу. Все остальное доктор должен сделать самостоятельно. И только в случаях неисправности электронной системы, работник должен передать бумажный документ работодателю.
Обязан ли заболевший работник уведомлять работодателя?
Изменения, которые ввели электронный больничный (это, напомним, произошло еще в 2018 году) не коснулись обязанности сообщать об отсутствии сотрудника на работе. Положения Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Постановления министра труда и социальной политики о порядке обоснования отсутствия на работе и предоставления работникам отпусков) не изменились.
В соответствии с ust.2, §2 указанного Постановления:…при наличии причин, препятствующих выходу работника на работу, работник обязан немедленно сообщить работодателю о причине своего отсутствия и предполагаемой продолжительности своего отсутствия, не позднее второй день отсутствия на работе.
Важно отметить, что если способ уведомления работодателя не указан в правилах трудового распорядка на предприятии, то работник может уведомить о своем отсутствии:
- лично;
- передать с другим человеком;
- по телефону или другим средствам связи;
- по почте, где в этом случае дата почтового штемпеля считается датой уведомления.
Подытожим – независимо от формы оформленного больничного листа, работник обязан уведомить работодателя о своем отсутствии на работе, не позднее, чем на второй день такого отсутствия.
Шаг 3. Оплата больничного
Наиболее распространенная система оплаты – 80% базовой ставки за каждый календарный день больничного. Но возможны и другие варианты:
- 80% от среднегодового дохода, при болезни дома.
- С 2022 года при лечении в стационаре так же 80%.
- 100%, если в стационаре пациент оказался по причине производственной травмы или получил нетрудоспособность по дороге с/на работу (подробнее о том, что делать при несчастном случае в Польше). Сюда же входят беременные и некоторые виды потенциальных доноров тканей.Чтобы рассчитать стоимость дня, необходимо разделить среднегодовую зарплату на 365 и умножить на процент базовой ставки (70% — 100%).
Возможное снижение стоимости
Не предоставление распечатанного (написанного) больничного в 7-дневный срок может привести к уменьшению выплат на 25%. Это правило осталось в силе, однако, как уже сообщалось, распространяется исключительно на случаи, когда электронная система e-ZLA не работает.
Кто оплачивает больничный в Польше?
Обязанности по оплате больничного делят работодатель и нац. фонд здравоохранения. В зависимости от обстоятельств, на работодателя возлагается ответственность по оплате первых 14 – 34 дней. Далее средства выплачивает NFZ.
UPD. 12.01.2024. Оплачивать L4 с первого дня будет ZUS
В рамках реализации предвыборных обещаний, рассматриваются поправки, согласно которым оплату больничного с первого дня отсутствия на работе будет производить ZUS.
Для работников, по большому счету, мало что изменится – они будут получать за дни больничного те же суммы, что и ранее. А вот для работодателей это существенные корректировки, так как они помогут сэкономить внушительные объемы средств, которые ранее шли на оплату L4 сотрудников.
Сроки принятия поправок на данный момент неизвестны. Когда они вступят в силу, данный материал будет обновлен.
Коды заболеваний и их последствия
Диагноз пациента является персональной информацией и не может быть разглашен. Однако в некоторых случаях категории неработоспособности (акцентируем внимание – именно крупные категории, а не конкретные диагнозы, кроме туберкулеза) должны быть обозначены на L4. В противном случае человек может лишиться части привилегий.
Обозначаются эти категории буквенными кодами. На данный момент существуют следующие:
Буквенный код Тип нетрудоспособности Последствия A Повторное заболевание по тому же диагнозу спустя срок менее 60 дней с предыдущего случая Влияет на верность расчета оплачиваемых периодов. Без указания кода может привести к нарушению прав работника B Беременность Приводит к 100% оплате, а также является официальным оповещением работодателя о беременности сотрудницы C Злоупотребление алкоголем Приводит к тому, что первые 5 дней такого больничного не оплачиваются. D Туберкулез Аналогично коду А влияет на выплаты, но связан с конкретным диагнозом E Инфекционное заболевание, инкубационный период которого составляет более 14 дней (или другая болезнь, симптому которой проявляются через 14 или более дней) Является основанием для оплаты больничного после увольнения (окончания страхования)
Можно ли договориться с врачом, если не болеешь?
Не будем тратить время на нравоучения в стиле «обманывать нехорошо». Если человек решается на подлог, то готов эти моральные границы перейти. Есть ли случаи, когда врачи формировали липовые больничные? Да, и давайте посмотрим на статистику.
По официальным данным польского ZUS, контролирующие органы ведомства за первую половину 2018 года провели 240 000 проверок лиц, находящихся на временной нетрудоспособности (больничном). Было выявлено 25 000 случаев нарушения правил, которые привели в приостановке выплат. Пострадали и нарушители, и частично врачи.
Это говорит, как минимум, о двух вещах:
- Проверки проходят, и они имеют массовый характер.
- Нарушителям не будет оплачиваться больничный, а работодатель получит право уволить сотрудника за нарушение режима (прогулы).
Изображать больного не стоит. Мы желаем всем читателям здоровья, но если действительно случится заболеть, теперь вы знаете как оформить больничный и сколько заплатят за время нахождения на нем.
Кто и как может проверить находящегося на больничном?
Проверить работника на больничном, а именно действительно ли он проходит лечение, а не использует это время для отдыха или другой работы, может как работодатель, так и представители ZUS.
О том, что, как и на каких основаниях может требовать и проверять работодатель подробно разобрано в данном материале. Что касается ZUS, то до наступления 2022 года его возможности несколько ограничены обработкой полученных данных, запросами дополнительной информации.
Однако с 01.01.2022 (закон уже принят и вступил в силу) представитель ZUS вправе запрашивать, получать бесплатно и срочно, а также обрабатывать:
- Данные о начислениях больного по зарплате.
- Основы расчета пособия по L4 и размер такого пособия.
- Проверять правильность использования нетрудоспособным времени больничного.
При этом запрашивать информацию ЗУС может и у работодателя, и у застрахованного. Способы проверки на данный момент не сообщаются.
Заключение
Если работник, застрахованный по болезни, оказался на больничном, ему положены выплаты. Это неотъемлемое право, но чтобы оно возникло, надо выполнить ряд обязательных условий. Теперь вы знаете, о чем идет речь и как не остаться без денег.
Стоит предупредить и о негативных последствиях для желающих «отдохнуть на больничном». Законы постоянно ужесточаются, случаи выявления недобросовестных работников учащаются. Нарушителя в лучшем случае оставят без оплаты L4, в худшем придется расстаться с работой, в том числе с т.н. волчьим билетом.
Остались вопросы? Задайте их:
Каждый нерешенный вопрос – это незаконченное дело, которое висит над нами как облака. Откладывая его, мы теряем время, энергию и даже спокойствие. Не откладывайте решения на потом, а беритесь за них сейчас. Не бойтесь изменений, не бойтесь принимать сложные решения, потому что именно они могут привести к лучшему будущему.
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Добрый день! У меня такой вопрос ! Я работаю в Варшаве уже долгий период официально по умове злецения и сейчас нахожусь беременной ! Ушла я на больничный по L4 врач в электронном виде выслал его на мою фирму , но на фирме мне сказали что не будут мне ничего оплачивать попросили отказаться от больничного , что мне положенна единоразавая выплата после рождения ребёнка ! Что мне в таком случае делать и куда обращаться ?
Кристина, очень многое зависит от деталей договора. Ознакомьтесь с этими материалами – раз и два – возможно в них Вы найдете ответы именно Вашей ситуации.
Добрый день, если я подписывала умову о праце, нахожусь по рабочей визе, и сейчас ушла на больничный до конца беременности, я имею право подать на карту побыта? Агентство мне отказывает, ссылаясь на то, что официально я не работаю и оснований подавать на карту у меня нет по закону. Спасибо. Виза заканчивается через месяц после предполагаемых родов, и как я понимаю писать заявление на годовой материнско — родительский отпуск мне нет смысла. Потому что если я оформлю документы на карту мужа без доступа к рынку труда мне ничего не будут платить. Если возможно, скажите на какие выплаты я буду иметь право в этой ситуации. Спасибо
Мила, Вам надо (и лучше с этим не тянуть) проконсультироваться с юристом офлайн. Главное – выяснить, что означают слова агентства, что «официально Вы не работаете». Если это действительно так, надо решать этот вопрос. Если же Вы официально трудоустроены по умове о праце, то уволить Вас никто не может во время беременности, а значит и основания для длительного пребывания (карты побыта) у Вас есть.
Здравствуйте.Скажите могу ли я обратиться в инспекцию праци если работадатель неоплатил больничный за 1 месяц, если я уволился и работал по умове о праце.
Артем, многое зависит от обстоятельств, в т.ч. времени, прошедшего от увольнения. Но ничего не мешает Вам попробовать. Это бесплатно и просто.
Здравствуйте. Я оформлена в агентстве по умове о праце, нахожусь на официальном больничном второй месяц, в связи с беременностью. В течении этого времени, завод на котором я работала до больничного, сократил кадры и всех моих коллег уволили, обо мне видимо забыли, так как меня в списках уволенных нет. Моё агентство настаивает, чтобы я сама расчиталась на заводе. Вопрос в следующем : кто будет выплачивать внёски в ZUS, если я уволюсь с завода. Может ли быть, что агентство перестанет выплачивать внёски в ZUS, и не оплатит мне первые 33 дня больничного, как положено по закону? Скорее всего больничный будет продлён и дальше, по медицинским показаниям. Спасибо
Мила, Ваш работодатель не может уволить Вас иначе, чем по собственному желанию. Если Вы согласитесь, то оплаты может и не быть. Не увольняйтесь, и все положенные оплаты будут произведены.
Добрый день я по поводу больничного ,я получил травму пальца ,хочу получить более подробную консультацию
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Добрый день у меня такой вопрос на работе предавило ,палец плитой получил травму на второй день я на фирме спросил или будет оплачиваться больничный ,они сказали что нет ,после этого я поехал домой ,как мне в этом деле разобраться помогите,и подскажите пожалуйста как лучше поступить в данной ситуации
Дмитрий, посмотрите информацию по травмам в этой статье.
Добрый день! Приехал на работу в Польшу, по умове опраци, первый день вышел на работу, на второй день не вышел, заболел , есть больничный на месяц, фирма должна оплачивать больничный?
Добрый день вчера получил производственую травму на работе ,работаю по умове злецения ,что делать
Добрый день,работаю по умове о праце,сейчас нахожусь на больничном (бронхит),в апреле получила компенсации по ZUS, могу ли я рассчитывать на выплаты по больничному листу?
Елена, если Вы работает официально и за Вас делают все необходимые сборы, то и рассчитывать Вы можете на все, положенные по закону, выплаты. Размер и способ выплат посмотрите в статье.
Спасибо огромное!
Как закрыть больничный?
Здравствуйте! Такой вопрос, работаю я на умове о праце в РП. Приехал в отпуск и заболел, попал в больницу. Как мне оформить больничный и передать по месту работы? Заранее благодарен за ответ.
К сожалению, я не смогу подсказать Вам детально. Это непростой вопрос, зависящий от большого числа нюансов. Как правило, «простое» заболевание (например, простуда) могут и не принять, а «сложное» (например, требующее оперативного вмешательства) иногда удается учесть.
Найдите способ предупредить работодателя, что находитесь на лечении. После выздоровления возьмите все имеющиеся документы, сделайте их переводы и проконсультируйтесь с юристом по трудовому законодательству уже в Польше.
Здравствуйте,муж официально оформлен , находится на больничном с октября,за весь период начисления с NFZ были только один раз в январе.5 февраля был продлен больничный до 12 марта ,начислений нет до сих пор .Это нормально? Как проводиться начисление больничного листа?
Добрый вечер! Сегодня была на приёме у гинеколога, она отказалась давать мне больничный, хотя факт моего заболевания и симптомы видны не вооружённым глазом! Выписав мне медикаментов более чем на 100зл мне этот день надо ещё и отработать. При этом проличившись повторного визита к ней не назначила. Работаю по умове о праце, есть обеспечение. С моими симптомами выседеть на работе очень тяжело(зуд и жение) Интересует вопрос почему мне не дали больничный? И куда обращаться в таком случае?
Если Вы считаете, что Ваши права пациента нарушены, можете обратиться в соответствующую организацию (по защите прав пациентов). Вот их сайт.
День добрый я заключила договор с фирмой 15 августа 2018 года на пол года с оплатой больничного ,мне было сказано что только по истечению 3хмесяцев отработки я смогу пользоваться больничным. Я ушла на больничный с 1 января до 22 января этого года с тем учетом что 15 января я продлила договор с фирмой на тех же условиях о оплате больничного. В итоге больничный в феврале не был выплачен,сказали что я сново должна отработать три месяца и только тогда он оплатится. Законно ли это ?
Нани, поясните, какой у Вас тип договора?
Добрый день. Не понятен расчет сумы обычного больничного. А именно — 80% базовой ставки. Сумма годового дохода делится на 365 — это я так понимаю — з/п прошлого года. А если работаешь первый год у работодателя? А если в прошлом году работал 4 месяца из 12-ти? Как тогда считать?
Александр, в большинстве случаев, если год работы был неполным, надо разделить фактически заработанное на количество календарных дней с даты устройства до даты увольнения. Но при краткосрочных контрактах могут быть и свои особенности. Уточнить нужно в соответствующем учреждении, предъявив конкретные данные по работе.
Добрий день!Допоможіть будь ласка. Чоловік 01.11.2018р. отримав воєвудське запрошення і був офіційно оформлений на роботу. А 04.11.2018р. отримав травну голови і переніс тяжку операцію на голову. Страхівка витрати на операцію покрила. Він отримав лікарняне. Перше лікарняне оплатив роботодавець. Наступні лікарняні чоловік здав в зус. Чи будуть виплати по наступному лікарняному? Оскільки чоловік мало пропрацював . Чи буде він отримувати якусь допомогу. Чекаю на відповідь. дякую
Если трудоустройство было официальным, то оплатить должны. Если первый больничный покрыл 182 дня, но человек не излечился, при этом врач подтверждает, что выздоровление возможно, надо оформлять Świadczenie rehabilitacyjne. Его могут оплачивать до года.
Однако есть большое число различных нюансов и по оплате, и по возможности оформления. Уточнить их нужно в ЗУС.
Скажите на умове злицения может быть оплачиваемый больничный? Инсулин и тест полоски получаю со скидкой. Хотят в июле отправить в стационар. Будут ли оплачивать больничный? Зус оплачиваю.
Александр, если оплачивается ЗУС, то и все положенные по страховке услуги должны получать. Тип договора при этом значения не имеет.