Кто имеет право на оплачиваемый больничный?

Получить оплату больничного листа в Польше по причине временной нетрудоспособности может каждый, кто:

Действительно заболел, о чем имеется подтверждение врача. Выплачивал (выплачивает) взносы в ZUS/NFZ., а именно взнос «Chorobowe».

Так как выплаты налогов, в т.ч. и социальных отчислений, возложены на работодателя и являются обязательными, можно сказать, что на оплачиваемый больничный может рассчитывать каждый официально трудоустроенный иностранец, работающий по умове о праце.

Тип трудового договора имеет первостепенное значение, т.к. только по Umowa o pracę работодатель оплачивает обязательный взнос на страхование по нетрудоспособности. Гражданско-правовые договоры такой обязательности не несут, но могут подразумевать добровольное страхование. Соответственно, далее рассматриваются только случаи трудовых договоров или умов злецения, при заключении добровольного контракта с ZUS. Еще один аспект – рассматривается ситуация, когда заболевший продолжает работать. О том, как получать деньги за больничный (L4), можно узнать из этого материала.

Как проверить платит ли работодатель налоги?

Очень коротко остановимся на проблеме официального трудоустройства. Если человек заведомо соглашается на нелегальный труд, то прекрасно понимает и возможные последствия.

Другое дело, если работодатель мошенник, и создал видимость официального трудоустройства, а на самом деле никаких отчислений не производит.

Проверить это можно несколькими доступными способами:

Зарегистрируйте личный профиль на сайте PUE (ZUS) . В личном кабинете, будут доступны большие объемы персональных данных, в т.ч. информация об уплаченных работодателем отчислениях.

. В личном кабинете, будут доступны большие объемы персональных данных, в т.ч. информация об уплаченных работодателем отчислениях. Лично посетите отделение ZUS с документом, удостоверяющим личность.

с документом, удостоверяющим личность. Можно дождаться получения от работодателя PIT-11 или IFT-1R (читайте также как рассчитать подоходный налог и заполнить PIT-37.). Наличие одного из этих документов подтвердит факт уплаты налогов.

Очевидно, что у каждого из способов свои достоинства и недостатки. Последний выполнить легче всего, но информация будет, что называется, задним числом. Более подробно тему мы разбирали в данной статье.

Виды выплат при болезни

В зависимости от вида и серьезности заболевания, выплаты по больничному могут отличаться. Однако все рассматриваемые случаи относятся исключительно к временной потере работоспособности.

Zasiłek chorobowy

Это самый распространенный вид выплат по больничному. Смысловой перевод фразы — помощь в случае заболевания. Для их получения нужно всего два фактора, кроме медицинского подтверждения:

Быть застрахованным. Период выздоровления не должен превышать 182 дней подряд.

Положенные выплаты по данному типу больничного – 80% — 100% от средней заработной платы (подробнее далее).

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Нужно уточнить, как именно считается этот 182-дневный период. Когда дни больничного идут подряд, проблем в учете не возникает. Но в этот же срок войдут все листы нетрудоспособности (L4), если рабочий период между ними менее 60 дней. Причем до 2022 года учитываются только однотипные заболевания, а с 01.01.2022 любая нетрудоспособность. Исключение составляет беременность.

Обратите внимание, до недавнего времени по всем типам больничного было еще одно обязательное правило – предоставление больничного в течение 7 дней. Однако в связи с переходом на электронную форму больничного листа, вопрос стал менее актуальным. Об этом мы подробнее поговорим далее.

Świadczenie rehabilitacyjne

Это помощь на реабилитацию. Назначается, если срок zasiłek chorobowy истек, а выздоровление не наступило. При этом врач уверен, что полная реабилитация возможна. Максимальный период такого пособия – календарный год. Подробно эта тема описана в данной статье.

Декрет, роды, материнство

Эти пособия объединены общей темой, но представляют собой различные виды выплат. Основными являются:

Тип пособия Пояснение Разовая выплата «becikowe» Единовременное пособие в размере 1 000 злотых, выплачиваемая при рождении ребенка. Условия получения: доход на члена семьи не превышает 1 992 злотых нетто в месяц;

нахождение на медицинском учете с 10-ой недели;

написание заявления о начислении выплаты в социальную службу по месту жительства. Получить выплату матери можно в течение 1 года с момента рождения ребенка. Беременность и роды: zasiłek macierzyński Это периодические выплаты по беременности, назначаемые как при родах, так и при усыновлении детей до 7 лет. Продолжительность зависит от количества детей. При единственном ребенке zasiłek macierzyński выплачивают 20 недель, а, к примеру, при пяти и более (рожденных одновременно!) – 37 недель. Уход за ребенком: zasiłek opiekuńczy Имеется в виду, что работающая мама или папа могут взять оплачиваемые дни для ухода за ребенком, если ему не исполнилось еще 8 лет. Это 14 дней в году, в случае болезни ребенка, но можно взять и 8 дней для здорового.

Это наиболее распространенные формы пособий, но они не отменяют дополнительных государственных программ. Например, программу стимулирования улучшения демографии Rodzina 800+ и др.

Как получить больничный в Польше для украинцев?

Каждый из видов вышеуказанных пособий имеет свои, порой значительно различающиеся, особенности инициирования и получения.

Далее мы рассмотрим самый распространенный случай – «обычный» больничный или becikowe.

Если вас интересует другая разновидность — задавайте вопросы, мы рассмотрим и дадим ответы.

Шаг 1. Фиксация факта заболевания

Единственное лицо, которое обладает правами подтвердить заболевание, освобождающее от работы, это врач. Попал больной на прием или вынужден был прибегнуть к экстренной помощи, кроме непосредственно медицинских действий, врач должен произвести оформление «больничного листа».

Подробнее как вызвать скорую помощь или записаться на прием к врачу.

Шаг 2. Оформление электронного больничного листа

Больничный лист на предыдущем шаге неслучайно взят в кавычки. С 2016 года в Польше постепенно внедрялась электронная система e-ZLA – база данных, объединяющая всех врачей страны, и имеющая выходы на ZUS и работодателей.

До определенного времени новая система соседствовала со старым бумажным вариантом Zwolnienie lekarskie (L4), однако с декабря 2018 года законодательно установлена возможность оформления только электронного оформления.

Исключение может быть сделано в случаях неисправности системы, но и тогда врач обязан зафиксировать заболевание после восстановления работоспособности ПО. До этого времени работнику может быть предоставлен распечатанный вариант больничного.

Таким образом, задача заболевшего – обратиться ко врачу. Все остальное доктор должен сделать самостоятельно. И только в случаях неисправности электронной системы, работник должен передать бумажный документ работодателю.

Обязан ли заболевший работник уведомлять работодателя?

Изменения, которые ввели электронный больничный (это, напомним, произошло еще в 2018 году) не коснулись обязанности сообщать об отсутствии сотрудника на работе. Положения Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Постановления министра труда и социальной политики о порядке обоснования отсутствия на работе и предоставления работникам отпусков) не изменились.

В соответствии с ust.2, §2 указанного Постановления:

…при наличии причин, препятствующих выходу работника на работу, работник обязан немедленно сообщить работодателю о причине своего отсутствия и предполагаемой продолжительности своего отсутствия, не позднее второй день отсутствия на работе.

Важно отметить, что если способ уведомления работодателя не указан в правилах трудового распорядка на предприятии, то работник может уведомить о своем отсутствии:

лично;

передать с другим человеком;

по телефону или другим средствам связи;

по почте, где в этом случае дата почтового штемпеля считается датой уведомления.

Подытожим – независимо от формы оформленного больничного листа, работник обязан уведомить работодателя о своем отсутствии на работе, не позднее, чем на второй день такого отсутствия.

Шаг 3. Оплата больничного

Наиболее распространенная система оплаты – 80% базовой ставки за каждый календарный день больничного. Но возможны и другие варианты:

80% от среднегодового дохода, при болезни дома.

С 2022 года при лечении в стационаре так же 80%.

100%, если в стационаре пациент оказался по причине производственной травмы или получил нетрудоспособность по дороге с/на работу (подробнее о том, что делать при несчастном случае в Польше). Сюда же входят беременные и некоторые виды потенциальных доноров тканей.

Чтобы рассчитать стоимость дня, необходимо разделить среднегодовую зарплату на 365 и умножить на процент базовой ставки (70% — 100%).

Возможное снижение стоимости

Не предоставление распечатанного (написанного) больничного в 7-дневный срок может привести к уменьшению выплат на 25%. Это правило осталось в силе, однако, как уже сообщалось, распространяется исключительно на случаи, когда электронная система e-ZLA не работает.

Кто оплачивает больничный в Польше?

Обязанности по оплате больничного делят работодатель и нац. фонд здравоохранения. В зависимости от обстоятельств, на работодателя возлагается ответственность по оплате первых 14 – 34 дней. Далее средства выплачивает NFZ.

UPD. 12.01.2024. Оплачивать L4 с первого дня будет ZUS

В рамках реализации предвыборных обещаний, рассматриваются поправки, согласно которым оплату больничного с первого дня отсутствия на работе будет производить ZUS.

Для работников, по большому счету, мало что изменится – они будут получать за дни больничного те же суммы, что и ранее. А вот для работодателей это существенные корректировки, так как они помогут сэкономить внушительные объемы средств, которые ранее шли на оплату L4 сотрудников.

Сроки принятия поправок на данный момент неизвестны. Когда они вступят в силу, данный материал будет обновлен.

Коды заболеваний и их последствия

Диагноз пациента является персональной информацией и не может быть разглашен. Однако в некоторых случаях категории неработоспособности (акцентируем внимание – именно крупные категории, а не конкретные диагнозы, кроме туберкулеза) должны быть обозначены на L4. В противном случае человек может лишиться части привилегий.

Обозначаются эти категории буквенными кодами. На данный момент существуют следующие:

Буквенный код Тип нетрудоспособности Последствия A Повторное заболевание по тому же диагнозу спустя срок менее 60 дней с предыдущего случая Влияет на верность расчета оплачиваемых периодов. Без указания кода может привести к нарушению прав работника B Беременность Приводит к 100% оплате, а также является официальным оповещением работодателя о беременности сотрудницы C Злоупотребление алкоголем Приводит к тому, что первые 5 дней такого больничного не оплачиваются. D Туберкулез Аналогично коду А влияет на выплаты, но связан с конкретным диагнозом E Инфекционное заболевание, инкубационный период которого составляет более 14 дней (или другая болезнь, симптому которой проявляются через 14 или более дней) Является основанием для оплаты больничного после увольнения (окончания страхования)

Можно ли договориться с врачом, если не болеешь?

Не будем тратить время на нравоучения в стиле «обманывать нехорошо». Если человек решается на подлог, то готов эти моральные границы перейти. Есть ли случаи, когда врачи формировали липовые больничные? Да, и давайте посмотрим на статистику.

По официальным данным польского ZUS, контролирующие органы ведомства за первую половину 2018 года провели 240 000 проверок лиц, находящихся на временной нетрудоспособности (больничном). Было выявлено 25 000 случаев нарушения правил, которые привели в приостановке выплат. Пострадали и нарушители, и частично врачи.

Это говорит, как минимум, о двух вещах:

Проверки проходят, и они имеют массовый характер. Нарушителям не будет оплачиваться больничный, а работодатель получит право уволить сотрудника за нарушение режима (прогулы).

Изображать больного не стоит. Мы желаем всем читателям здоровья, но если действительно случится заболеть, теперь вы знаете как оформить больничный и сколько заплатят за время нахождения на нем.

Кто и как может проверить находящегося на больничном?

Проверить работника на больничном, а именно действительно ли он проходит лечение, а не использует это время для отдыха или другой работы, может как работодатель, так и представители ZUS.

О том, что, как и на каких основаниях может требовать и проверять работодатель подробно разобрано в данном материале. Что касается ZUS, то до наступления 2022 года его возможности несколько ограничены обработкой полученных данных, запросами дополнительной информации.

Однако с 01.01.2022 (закон уже принят и вступил в силу) представитель ZUS вправе запрашивать, получать бесплатно и срочно, а также обрабатывать:

Данные о начислениях больного по зарплате.

Основы расчета пособия по L4 и размер такого пособия.

Проверять правильность использования нетрудоспособным времени больничного.

При этом запрашивать информацию ЗУС может и у работодателя, и у застрахованного. Способы проверки на данный момент не сообщаются.

Заключение

Если работник, застрахованный по болезни, оказался на больничном, ему положены выплаты. Это неотъемлемое право, но чтобы оно возникло, надо выполнить ряд обязательных условий. Теперь вы знаете, о чем идет речь и как не остаться без денег.

Стоит предупредить и о негативных последствиях для желающих «отдохнуть на больничном». Законы постоянно ужесточаются, случаи выявления недобросовестных работников учащаются. Нарушителя в лучшем случае оставят без оплаты L4, в худшем придется расстаться с работой, в том числе с т.н. волчьим билетом.