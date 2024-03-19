Право на проверку

Данный вопрос регулируется положениями, установленными Распоряжением Министра труда и социальной политики «О подробных правилах и процедурах контроля правильного использования нетрудоспособности по болезни на работе и формального контроля медицинских справок / больничных листов» (Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich, далее Распоряжение), а также Законом о денежных выплатах по социальному страхованию в случае болезни и материнства (Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, далее Закон о денежных выплатах).

В частности, §1 Распоряжения, и ст.68 Закона о денежных выплатах дают право работодателю, платящему взносы в ZUS за работника, проверять как сам больничный лист, так и сотрудника, получившего временную нетрудоспособности на основании этого больничного. При этом:

Если работодатель (заказчик) оплачивает в ЗУС более чем за 20 сотрудников, то имеет право проверять работников на больничном самостоятельно, или посредством уполномоченного лица.

Если оплата производится за меньшее число работников, то работодатель имеет право обратиться в местное отделение ZUS, чтобы проверку провели уполномоченные сотрудники данного учреждения.

Таким образом, право на проверку и самого документа и человека, пребывающего на больничном, у работодателя есть. Разница лишь в способах осуществления такой проверки.

Кто может проверять сотрудника во время больничного?

Как уже говорилось выше, законодательно проверками могут заниматься:

Уполномоченные сотрудники ZUS. Как правило, речь идет о медиках, работающих в данном учреждении, из которых и формируется специальная комиссия. Применяется метод и при числе сотрудников менее 20, и при запросе работодателя в других случаях (об этом подробнее поговорим далее).

Сам работодатель, при числе работников, за которых платятся взносы в ЗУС, более 20.

Доверенное лицо работодателя, при тех же условиях (более 20 сотрудников).

На практике именно последний метод наиболее распространен. Причем это может быть как один человек, так и целая комиссия, каждому члену которой работодатель поручил выполнять данную функцию.

Поручение проведения проверок должно подтверждаться документально. Доверенность имеет строго установленную форму (Приложение 1 к Распоряжению), и ее бланк выглядит вот так:

Что позволительно проверять?

Сначала поговорим о теоретической стороне вопроса — что и когда можно проверять по нормам рассматриваемого Распоряжения.

Во-первых, сам больничный (документ, справку о нетрудоспособности):

§2 Распоряжения Формальный контроль медицинских справок (больничных) заключается в проверке того, что: Документ не был подделан. Выдан в соответствии с положениями о правилах и порядке выдачи медицинских справок.

Во-вторых, проверен может быть сотрудник, получивший временную нетрудоспособность, во время действия больничного листа:

§5 Распоряжения Контроль правильности использования больничного листа по болезни заключается в следующих типах проверок: Что сотрудник не выполняет другую оплачиваемую работу.

Не использует временную нетрудоспособность по болезни не в соответствии с его целью.

И, в-третьих, отдельно рассмотрен вопрос о больничном, выданном для ухода за детьми или другими членами семьи:

§6 Распоряжения Контроль за правильным использованием больничного листа застрахованным в связи с необходимостью личного ухода за ребенком или другим больным членом семьи заключается в следующих видах проверок: Застрахованное лицо не работает. Застрахованное лицо не использует больничный лист несоответственно его назначению. Кроме застрахованного лица нет других членов семьи, проживающих в том же домохозяйстве, которые могли бы обеспечить уход; это не относится к уходу за больным ребенком в возрасте до 2 лет.

Если с проверкой документов все относительно ясно – контролируется, выдавался ли он врачом вообще (для чего работодатель имеет право обратиться к этому врачу), а если выдавался, то не было ли при этом нарушений (для подтверждения которых можно обратиться в ZUS) – то с проверкой работника есть свои сложности.

Прежде всего, в обоих случаях (болеет сам или больничный взят по уходу за членом семьи) можно контролировать два одинаковых параметра: не работает ли человек в это время в другом месте, т.е. не взят ли больничный с целью получения другого дохода, не теряя денег у данного работодателя, и нет ли другого злого умысла, с которым была оформлена временная нетрудоспособность. Во втором случае на практике проверка сводится к контролю – болеет ли человек в действительности.

Одновременно больничный по уходу может быть проверен на наличие других лиц, которые такой уход могли бы осуществить. Яркий пример – заболел ребенок, мать не работает и вполне может осуществлять уход, но недобросовестный отец так же оформил себе больничный. Либо работают оба родителя, но и нетрудоспособность оформили оба. Все описанные случаи являются нарушением.

Как могут проходить проверки работника на больничном?

Рассмотрев теоретические права работодателя, стоит указать и на практическую сторону – а как проводятся проверки людей, находящихся на больничном.

Работодатель или его представитель имеет полное право явиться в место, где находится человек на больничном (что это за место, рассмотрим далее). При этом §7 Распоряжения устанавливает, что это может быть любой момент времени, предупреждать о котором ненужно. Также рекомендуется увеличить интенсивность проверок в периоды, когда больничных оформляется больше (например, сезонность заболеваемости гриппом или ОРЗ).

По результатам проверки, в случае выявления нарушений, обязательно составляется протокол. Его бланк так же утвержден Распоряжением (Приложение 2), и выглядит вот так:

Протокол обязан быть предоставлен обвиняемому для ознакомления и комментирования (§9 Распоряжения).

В случае несогласия работник вправе оспорить данные протокола в отделении ZUS, который в свою очередь имеет право связаться с лечащим врачом, выяснить все детали и принять решение (§10 Распоряжения).

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Еще два важных момента. Во-первых, отсутствие работника может быть уважительным. Например, он был на приеме у врача, и может это доказать. В таком случае первый протокол считается недействительным, но работодатель имеет право на повторную проверку. Во-вторых, право проверки работодателя не лишает сотрудника права на сохранность личной информации. Работник по-прежнему не обязан сообщать о причинах своей нетрудоспособности (заболевании).

Где сотрудник должен находиться на больничном?

По умолчанию местом, где находится лицо, получившее временную нетрудоспособность, является его место жительства, указанное в личной карте у лечащего врача. Если возникает необходимость сменить адрес на время болезни, то после принятия поправок в законодательство в 2019 году, работник обязан сообщить врачу свой новый адрес в момент открытия больничного.

Если адрес меняется в процессе болезни, то работник обязан в трехдневный срок уведомить об этом и работодателя, и местное отделение ЗУС (ст.59 Закона о денежных выплатах). Если этого не произойдет, режим может быть посчитан нарушенным, а все отправления, высланные на старый адрес, будут считаться полученными по прошествии 3х дней.

Может ли работодатель проникать в жилье без разрешения?

Право работодателя на проверку не лишает работника права на неприкосновенность частной собственности. Войти в дом без согласия владельца могут только правоохранительные органы, и то исключительно по санкции суда или прокуратуру.

Теоретически, если работник не хочет открывать дверь работодателю, последний может обратиться в полицию, дождаться прокурорского постановления и т.д. Но на практике это практически не применяется. Иметь близкий контакт с болеющим человеком, особенно во времена пандемии, не так много желающих. Как правило, проверки осуществляются дистанционно – по скайпу, телефону, домофону или через дверь. Конечно, это не даст 100% подтверждения, но, например, отсутствие реакции на звонок в дверь, вполне может являться основанием для составления протокола.

Как на практике осуществляется проверка ZUS?

Для наглядности серьезного подхода к осуществлению проверок укажем несколько статистических данных.

За 2023 год было проверено 461 000 больничных листов. В результате пациентам пришлось вернуть 177 миллионов злотых неправомерных выплат по больничным.

Основными причинами, послужившими выставлению требований о возврате средств за L4, названы (действия пациентов во время больничного):

ремонт дома;

собственная свадьба;

поездка в отпуск за границу;

дополнительная профессиональная деятельность;

сбор овощей;

помощь в строительстве родственнику или знакомому.

Подчеркнем, это не полный список, а лишь наиболее часто встречающиеся причины.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Специалисты консалтинговой компании Conperio подсчитали, что до 36% подтвержденных больничных используется не по назначению. Аналогичное исследование, проведенное карьерным сайтом LiveCareer Polska, показывает данные о 32%.

Стоит также помнить, что кроме возврата средств в ZUS, такое отсутствие на работе может быть признано прогулами, и работника могут уволить по дисциплинарной статье.

Проверки больничного при умове злецения

Все вышеуказанные правила, не ссылаются на Трудовое законодательство, а значит не могут относиться исключительно к умовам о праце. Однако умовы злецения и другие договоры гражданско-правового формата могут вовсе не подразумевать оплаты больничного листа. Если нет оплаты, то нет и права что-либо проверять.

При этом добровольные взносы по умовам злецения достаточно распространены, и тогда временная нетрудоспособность оплачивается по общим правилам. Если выплаты в ZUS производятся, то и проверки могут быть осуществлены на общих основаниях, вне зависимости от типа заключенного договора.

Если вы являетесь не работником, а работодателем, и вопрос о возможных проверках интересует вас во всех деталях, можем предложить к ознакомлению подробную инструкцию на польском языке, составленную в ZUS:

Последствия выявленных нарушений

Если в процессе проведения контроля работника на больничном выявлены нарушения, и работник не смог оспорить данные протокола, работодатель вправе не выплачивать содержание за весь период отсутствия сотрудника на работе по данному больничному.

Кроме этого, такое отсутствие на работе может быть засчитано как прогул, что является нарушением трудовой дисциплины, достаточной для прекращения трудовых отношений – увольнения работника. Однако описанные санкции являются правом, а не обязанностью работодателя. Принять другое, более мягкое, решение, закон ему не запрещает.

И в качестве заключения несколько слов захотел добавить наш постоянный эксперт, рассмотревший с юридической точки зрения один нередкий вопрос, поступающий от читателей.



Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Похмелье Пить вредно – это аксиома. Пьют многие – это факт жизни. Не секрет, что на следующий день после возлияний далеко не каждый в состоянии приступить к работе. К чему я вспомнил об этих нюансах бытового существования? К тому что никаких больничных в таком случае человеку не положено. Похмелье не является заболеванием, по крайней мере для того, чтобы оформить временную нетрудоспособность. Однако трудовое законодательство подразумевает возможность в любой момент взять до 4 дней за счет очередного отпуска, своевременно уведомив работодателя. Этот отпуск в народе и называют «похмельным», т.к. чаще всего его используют как раз в приведенных обстоятельствах. Но здесь есть ряд важных деталей: Во-первых, на эти дни отпуска надо было уже наработать, т.е. это вряд ли возможно, если вы только приступили к сотрудничеству с текущим работодателем. Во-вторых, и отпуск вообще, и данная его разновидность в частности, это нормы Трудового кодекса, а значит подпадают под него только умовы о праце. Умовы злецения могут подразумевать наличие нерабочих оплачиваемых дней, но исключительно на добровольной основе. Даже если такие дни есть, то юридически отпуском они не являются, и указанные возможности на них не распространяются. Подробнее про «похмельный отпуск» можно прочитать в соответствующем разделе данной статьи. Здесь лишь упомяну, что отпуск, по какой бы причине от не был взят, к больничному отношение не имеет, и никаких проверок проведено быть не может.