Как оплачивается ежегодный отпуск в Польше по Умове о праце?
Отпуск на работе – время свободное от выполнения обязанностей, время отдыха, веселья, развлечений, за которое работодатель еще и платит. Однако право на такой отпуск необходимо заработать, и возможности, даруемые трудовым законодательством Польши, к несчастью, положены далеко не всем.
Что такое очередной отпуск, как его оформить, как не потерять, как рассчитать отпускные? Все, что надо знать про urlop wypoczynkowy, читайте в данной статье «Польского консультанта».
Скрыть содержание
- Что такое урлоп в Польше?
- Кто имеет право на оплачиваемый отпуск в Польше?
- Сколько дней отпуска положено по Умове о праце?Сколько часов в дне предоставленного отпуска? Как считать урлоп в первый год работы? Как рассчитать отпускные при работе по совместительству? Количество дней отпуска при работе на неполный день Дополнительные дни отпуска в Польше
- Что такое отпуск по требованию?
- Как оплачивается урлоп (urlop wypoczynkowy)?
- Порядок оформления urlop wypoczynkowyШаг 1. Согласование графика Когда можно изменить дату выхода в отпуск? Шаг 2. Количество дней отпуска Шаг 3. Уведомление работодателя и составление заявления на отпуск
- Когда и как должен быть использован прошлогодний отпуск?
- Компенсация за неиспользованный отпуск
- Как не потерять дни отпуска при смене работы?
- Частые вопросы
Что такое урлоп в Польше?Отпуск (урлоп, польск. urlop) – это время, которое должно было быть рабочим для определенного сотрудника, но на которое он освобождается от своих обязанностей.
Таким образом, отпуск не является прогулом и за него не могут быть применены меры дисциплинарного воздействия, в том числе увольнение с волчьим билетом. Урлоп положен работнику нормами Трудового кодекса, а значит все сказанное далее распространяется только на работу по Умове о праце.
Само слово «urlop» может как присутствовать в наименовании отпуска, так и применяться другой аналогичный термин. Однако важно понимать отличие отпусков (даже если они совсем не продолжительные) от отгулов (например, за работу в выходные).
Виды отпусков
Данный материал посвящается одному типу отпуска – очередному (urlop wypoczynkowy), но в начале кратко укажем на все возможные типы урлопов в Польше, чтобы были понятны различные права сотрудников на отдых.
Оплачиваемые или частично оплачиваемые отпуска в Польше Наименование Польский термин очередной отпуск, включая отпуск по требованию urlop wypoczynkowy, включая urlop na żądanie родительский отпуск urlop rodzicielski уход за детьми opieka nad dzieckiem учебный отпуск urlop szkoleniowy срочный (экстренный) отпуск urlop okolicznościowy для восстановления здоровья urlop dla poratowania zdrowia отцовский отпуск urlop ojcowski декретный отпуск urlop macierzyński выходные для поиска работы dni wolne na poszukiwanie pracy выходные для сдачи крови dni wolne za oddanie krwi больничный по причине выгорания zwolnienie lekarskie z powodu wypalenia zawodowego отпуск по форс-мажору zwolnienie z powodu siły wyższej
Неоплачиваемые отпуска в Польше Наименование Польский термин отпуск за свой счет urlop bezpłatny отпуск по уходу за ребенком (дополнительный) urlop wychowawczy отпуск по уходу за членом семьи urlop opiekuńczyЕсли больший интерес представляет не очередной отпуск, а другой его тип, найдите необходимый в таблице выше и перейдите в тематический материал. Отсутствие ссылки означает, что статьи на интересующую вас тему пока нет на нашем сайте.
Кто имеет право на оплачиваемый отпуск в Польше?
Право на очередной оплачиваемый отпуск имеют все сотрудники, работающие по трудовым договорам (умовам о праце).
Очевидно, что право на отпуск не возникает с первого дня работы, однако использовать дни сотрудник может уже после месяца работы в размере 1/12 от положенных ему дней годового отпуска. К этой теме мы еще подробно вернемся далее.
Из сказанного вытекает и обратное – отпуска по гражданско-правовым договорам по умолчанию не положены и могут применяться, только если прямо указаны в конкретных договорах (например, см. Об отпуске по умове злецения). Далее рассматриваем только случаи трудовых отношений.
Сколько дней отпуска положено по Умове о праце?
Продолжительность urlop wypoczynkowy зависит от трудового стажа. Кратко напомним, что речь идет о суммарном сроке трудовых отношений (не только у данного работодателя).
За год работы продолжительность оплачиваемого отпуска составляет:
- 20 дней — если стаж не превышает 10 лет.
- 26 дней — при стаже свыше 10 лет.Здесь и далее важно понимать, что законодательство устанавливает минимальные размеры отпуска и оплаты за него. Конкретные трудовые отношения могут предполагать лучшие условия. Кроме этого, рассматривается вопрос о распространении 26-дневного отпуска на всех работников, но пока поправки не приняты и действуют указанные здесь нормы.
Сколько часов в дне предоставленного отпуска?
Это очень важный вопрос. Так как рабочие графики бывают разными и могут представлять собой различное число рабочих часов в смену.
Отпуск предоставляется на дни, которые считаются для сотрудника рабочими согласно его графику, однако днем отпуска считается 8-часовая смена, вне зависимости от положенной продолжительности по графику. К этому вопросу мы еще вернемся далее, когда будем говорить о том, как считается отпуск, а пока несколько важных нюансов.
Как считать урлоп в первый год работы?
За полный год работы сотрудник будет иметь право на отпуск в размере 20 или 26 дней. Однако право на оплачиваемый урлоп возникает уже после первого месяца работы, а его продолжительность равна, соответственно, 20 / 12 = 1,67 или 26 / 12 = 2,17 дней за каждый полный месяц работы.
Это не означает, что любой работник может свободно брать указанное число дней ежемесячно. Даты отпуска должны быть согласованы с работодателем.
Как рассчитать отпускные при работе по совместительству?
Здесь речь пока не идет о конкретных начислениях отпускных, а только о принципе предоставления отпуска при наличии нескольких трудовых договоров с разными работодателями.
По каждой умове о праце работник имеет право на отпуск. При этом параметры должны учитываться в соответствии с первым из действующих, то есть и количество дней, и право на отпуск в текущем году определяются не по второму (третьему и т.д.) контракту, а по первому.Например, по первому договору сотрудник работает с 2018 года, а по второму устроился только в 2024 году. При этом ранее он окончил вуз, весь срок обучения которого (5 лет) засчитывается в трудовой стаж. По обоим договорам он будет иметь право на 26 дней отпуска уже в 2024 году, так как общий стаж составил 5 лет вуза + более 5 лет по первому договору > 10 лет. Продолжительность отпуска в каждом случае полная, так как и по второму контракту учитывается время работы по первому договору.
Вместе с тем, работодатели не обязаны согласовывать между собой график предоставления отпуска работнику, и совпадение дней отдыха может быть результатом доброй воли сторон, но не обязанности каждой из них.
Количество дней отпуска при работе на неполный день
Если сотрудник работает неполный рабочий день, это не лишает его права на отпуск по Трудовому кодексу. Однако рассчитываться такой отпуск должен пропорционально рабочим часам.
Это достаточно специфическая методика расчета, которая подробно разобрана в статье про отпуск при неполном рабочем дне.
Дополнительные дни отпуска в Польше
Еще раз напомним, что нормы устанавливают минимально возможные дни отпуска. Договор с конкретным работодателем может предполагать, в том числе, большее число рабочих дней. Соответственно, сотрудник получит право на такой увеличенный отпуск по положениям контракта.
Однако есть еще и положение art.158 Kodeksu pracy, в соответствии с которой:Работник, который использовал отпуск за данный календарный год и затем получил в течение этого года право на отпуск большего размера, имеет право на дополнительный отпуск.
Чаще всего эта ситуация встречается, когда работник отгулял отпуск за прошлый год (тему прошлогодних отпусков еще рассмотрим отдельно), но решил оформить урлоп и за текущий год.
Что такое отпуск по требованию?
Прежде чем перейдем к методике оформления отпуска и расчета отпускных, рассмотрим еще один связанный тип урлопа — urlop na żądanie.Отпуск по требованию (urlop na żądanie) – это отпуск продолжительностью до 4х дней в календарном году, который работник может взять в счет очередного отпуска.
Для оформления отпуска по требованию работник должен подать заявление не позднее дня, с которого он желает взять данный отпуск, до начала работы в эту смену. Точный формат такого заявления не установлен, но практика, сложившаяся на предприятии, может допускать и подачу заявления задним числом.Работник не может использовать urlop na żądanie, не удостоверившись, что работодатель получил заявление и дает согласие на предоставление отпуска. Иначе это будет считаться несанкционированным отсутствием на рабочем месте, дающее право на увольнение без предварительного уведомления. На практике это означает, что недостаточно просто не выйти на работу, отправив / передав кем-то заявление на отпуск по требованию. Это необходимо согласовать непосредственно с работодателем и получить его согласие.
Как оплачивается урлоп (urlop wypoczynkowy)?
Для начала резюмируем основные правила предоставления отпуска:
- один день отпуска соответствует 8 часам работы (то есть годовой отпуск – это 160 (8 х 20) или 208 (8 х 26) часов;
- неполный день отпуска округляется до полного дня – исключение для работников, впервые приступающих к работе;
- отпуск, как правило, должен быть непрерывным, но его можно разделить, если такой вариант согласован сторонами, при этом хотя бы одна часть отпуска должна длиться не менее 14 календарных дней подряд;
- предпочтения работника относительно дат отпуска должны учитываться, но не являются обязательными;
- при определении размера пропорционального отпуска неполный календарный месяц округляется до полного месяца – исключение, опять же, для работников, впервые приступающих к работе.Работодатель платит работнику за отпуск такое же вознаграждение, какое он получил бы, если бы работал.
Когда выплачиваются отпускные? Это происходит вместе с оплатой труда (в день зарплаты, если стороны не договорились об ином). Если у работника фиксированная оплата труда, то за время отпуска он получает такую же зарплату.
Однако отпускные рассчитываются совсем иначе, если вознаграждение за работу имеет переменные компоненты (например, премия в зависимости от результатов, комиссионные и т.п.). Переменные составляющие зарплаты рассчитываются исходя из средней заработной платы за последние 3 месяца перед отпуском.
Если суммы в этих месяцах очень разные, допустимо увеличить данный период, но не более чем до 12 месяцев.
Что не учитывается при расчете среднего дохода?
Важно, что при расчете средней величины для оплаты отпуска в расчет не принимаются следующие доходы:
- выплаты за периоды более месяца (сюда относятся, к примеру, годовые или квартальные премии);
- единовременные или несистематические выплаты за выполнение конкретных задач;
- оплата за время подготовки к работе и за время простоя, не относящееся к работнику;
- юбилейные поощрения;
- вознаграждение за отпуск или другое оправданное отсутствие на рабочем месте;
- денежный эквивалент отпуска;
- вознаграждение за период нетрудоспособности вследствие болезни или изоляции, связанной с инфекционным заболеванием;
- дополнительное вознаграждение юрисконсульта за представительство в суде;
- размер компенсации за работу до минимального размера оплаты труда;
- несистемные премии из специальных фондов предприятия;
- пособие при выходе на пенсию, а также другие денежные выходные пособия;
- вознаграждения и компенсации при прекращении трудовых отношений.
Очевидно, что некоторые положения могут быть отнесены только к работе по нескольким договорам, когда часть из них оказалась разорванной. Тем не менее эти факты необходимо учитывать.
Пример расчета отпускных
Для наглядности рассмотрим пример. Для определения суммы всех отпускных сначала нужно определить стоимость «отпускного» часа. После определения основы расчета (средней величины – см. выше) ее необходимо разделить на среднее количество часов, которые отработал сотрудник за тот же период. Далее полученную величину умножают на количество часов, в течение которых сотрудник работал бы, если бы он не был в отпуске.
Например. Работник с 8-часовым рабочим днем получает базовую зарплату 3000 злотых. Кроме того, он получает ежемесячную фиксированную доплату в размере 500 злотых, а также надбавку за производительность в различных размерах: в январе — 500 злотых, в феврале — 300 злотых, в марте — 200 злотых. В январе работник также получил 300 злотых за сверхурочную работу. Всего за эти три месяца он отработал 502 часа.
В апреле работник уходит в отпуск на 7 рабочих дней (7 дней х 8 часов в день = 56 часов).
Для определения отпускных работодатель рассчитывает:
- Сумму переменных надбавок к основной зарплате, н-р комиссионные: 500 + 300 + 200 + 300 = 1300 злотых.
- Сумму постоянных величин: (3000 + 500) х 3 = 10500 злотых.
- Окончательная почасовая ставка отпуска будет равна: 10500 / 502 часа + 1 300 / 502 часа = т.е. 20,91 злотого + 2,58 злотого = 23,49 злотого.
Отпускные составят 23,49 злотых x 56 часов = 1315,44 злотых.
Порядок оформления urlop wypoczynkowy
Подытожим. Работник имеет право на оплачиваемый отпуск, а работодатель обязан его предоставить. При этом сотрудник может высказать желание о датах урлопа, но они должны быть одобрены работодателем. Согласованием этих параметров и определяются даты urlop wypoczynkowy. Это может быть простая, в том числе и экстренная договоренность, но в подавляющем большинстве случаев график отпусков определяется заранее.
Шаг 1. Согласование графика
Параметры такого графика законодательно не установлены, но в крупных компаниях чаще всего определяются один раз в году (как правило, к концу календарного года).
Сотрудников опрашивают об их желаниях взять отпуск в тот или иной период, а далее график выравнивается с точки зрения производственных особенностей и согласовывается сторонами. При наличии на предприятии профсоюзов, график должен согласовываться и с ними.
Устанавливаться график отпусков может и на меньший период (полгода, квартал и т.д.), однако тогда увеличится число согласований. Главная цель, чтобы работники и работодатель заранее знали, кто, когда и какой период будет отсутствовать на работе.
Когда можно изменить дату выхода в отпуск?
График отпуска может быть изменен в любое время по инициативе каждой из сторон, но такой перенос должен быть согласован обеими сторонами.
Однако есть и ситуации, когда перенос ранее установленных дат отпуска обязателен:
- если работник заболел во время отпуска;
- если сотрудник был изолирован из-за инфекционного заболевания;
- если отпуск был прерван из-за призыва на военные учения или военную подготовку, либо явку на прохождение территориальной военной службы вахтовым методом, на срок до 3 месяцев;
- если сотрудница ушла в декретный отпуск.
Вызов из отпуска может произойти и по инициативе работодателя, например, в связи с его особыми производственными потребностями, когда отсутствие работника повлечет за собой серьезные нарушения рабочего процесса – из-за сбоя, действий со стороны внешних органов, переноса даты приемки построенного объекта и т.д.
В этих случаях работнику должны предоставить неиспользованный отпуск в другой период.
Шаг 2. Количество дней отпуска
Темы продолжительности очередного отпуска мы уже касались выше, поэтому здесь лишь напомним, что urlop wypoczynkowy может быть взять частями, но так, чтобы одна его часть составляла не менее 14 дней (art.162 k.p.).При этом многие профильные юристы уверяют, что данная норма (о 14 днях) не является обязанностью для работника. То есть он может, но не обязан использовать именно этот период. Например, если он захочет, а работодатель согласится, взять отпуск двумя периодами по 13 дней, это не будет нарушением ни одной из стороны. А вот, если сотрудник потребует 14 или более дней, а работодатель не захочет их предоставить, это будет нарушением со стороны работодателя (с учетом прочих параметров).
Шаг 3. Уведомление работодателя и составление заявления на отпуск
Несмотря на наличие или отсутствие графика отпусков, законно оформить urlop wypoczynkowy можно только при подаче соответствующего заявления.
Его формат точно не установлен, но основные параметры вытекают из вышеуказанных норм и правил. Нет и точной даты подачи такого заявления, однако исходить необходимо из того, что предоставляется оно до начала отпуска, а указанные даты должны быть согласованы работодателем.
Образец заявления на отпуск в Польше можно увидеть и скачать далее:Wniosek-o-urlop-wypoczynkowy-wz-r
Когда и как должен быть использован прошлогодний отпуск?
Это крайне важный аспект – отпуск за текущий год должен быть использован до 30 сентября следующего года. Если этого не сделать, отпуск сгорит. Никаких компенсаций за это не положено.
Важны здесь также причины, по которым отпуск не был использован. Если это было обоюдное решение сторон или желание работника, то никаких последствий, кроме сгоревшего отпуска, не последует. Но если сотрудник намеревался взять урлоп, но работодатель не предоставил его (не согласовал), это будет считаться серьезным нарушением, за которое работодателя могут оштрафовать на сумму от 1 000 до 30 000 злотых.
Компенсация за неиспользованный отпуск
Компенсация за неиспользованный отпуск возможна только при увольнении (расторжении умовы о праце). В этом случае работодатель может предоставить возможность отгулять оставшийся отпуск либо обязан компенсировать все неиспользованные дни по тем же расчетам, которые использовал бы предоставив отпуск сотруднику.
Одновременно в процедуре компенсации неиспользованного отпуска при увольнении есть много специфического, поэтому обязательно ознакомьтесь со статьей по ссылке выше, если данная тема представляет интерес.
Как не потерять дни отпуска при смене работы?
Возможность переноса отпуска с одного договора на другой доступна только при подписании нового контракта с тем же работодателем. Это достаточно простая процедура. Однако если ее не выполнить, данное право можно утратить.
Частые вопросыМогу ли я уйти в отпуск после месяца работы?Сколько дней отпуска полагается работнику после 3 месяцев работы?Имеет ли право работодатель отказать в предоставлении отпуска?Когда работника могут отозвать из отпуска?Могу ли я взять несколько дней выходных в счет отпуска?
Подытожим. Отпуск по Умове о праце – однозначное право всех работников. Взять урлоп в Польше для украинцев и других иностранцев можно на тех же условиях, что и для поляков. Однако отпуск должен быть верно и своевременно оформлен, иначе вместо отдыха сотрудник может быть уволен за прогулы.
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Добрый день! Работаю по умове працы, хочу взять урлоп окаличностны, в связи со своей свадьбой, что бы подать заявление. Могу ли я его взять, если свадьба и подача заявления будет в Беларуси? И какие документы необходимо предоставить работодателю?
Благодарю!
Анна, Вы имеете права на такой отпуск. Но его условия должны быть согласованы с работодателем. Соответственно, и документы, которые подтвердят основания, надо предоставить те, которые ему подойдут.
Добрый день..Постоянно работали по умова злецения а сейчас перевели на умова о праце , в том году не была в отпуске но хочу сейчас взять но другие условия и мало дней сказали.. Подскажите пожалуйста как насчитаться сколько дней отпуска я могу на данный момент уже взять, по договор умова о праце, начала работать с 1 мая , то сколько дней в конце июля я могу взять?Спасибо)
Татьяна, если стаж менее 10 лет, то считайте из расчета 1,67 день отпуска за каждый полный месяц работы. Если более 10 лет – 2,17 дня за месяц. Учитывается только работа по умове о праце.
Здравствуйте,у меня заканчиваеться умова о прасе ,31.01 продливать я нехочу,мне нужно их проимформировать
или достаточно того что я следующую не подписала. И как быть ,урлопы я не брала за четыри месяца работы,мне должны выплатить компенсацию?
Лилия, если договор имеет точно указанный срок, то закончит свое действие в эту дату, Дополнительных уведомлений не нужно. Но! Иногда в самом договоре может быть заложено положение об автоматическом продлении, если ни одна из сторон не заявит о прекращении действия контракта. Прочтите внимательно. Если подобного нет, закончится автоматом.
Неиспользованный отпуск по умове о праце должен быть компенсирован. Посмотрите эту статью.
Здрастуйте. С декабря 2020г по 13.09.21 мы с мужем работаем по умове о праце, полный этат и умова на час неокрысленный. Два дня назад я узнала что работодатель без нас изменил умову о праце на 1/4этата.Теперь он нас увольняет и хочет чтобы мы подписали все документы, будто мы были на урлопе 2 месяца и муж тоже. Подскажите что делать. Спасибо
Прежде всего, не подписывать ничего, с чем не согласны. Изменить договор без Вашей подписи – незаконно. За неиспользованный отпуск должна выплачиваться компенсация.
В случае проблем, сообщите в Трудовую инспекцию. С умовами о праце они работают. В большинстве случаев бывает достаточно сообщить работодателю, что знаете свои права и собираетесь обратиться в Трудинспекцию, чтобы он решил соблюсти законность.
Добрый день. Работала по умове о праце 13 месяцев. Заявление на отпус не писала и не подписывала никогда. При увольнении дали свядецство праце где написанно что использовала 17 дней отпуска. Мало того последние два месяца была в отпуске за свой счет. Опять же ничего не подписывала и не просила. Просто сидела дома без оплат и работы.
Работодатель мне говорит что я могу пойти в отпуск, но он у них не оплачивается, у меня umowa o pracę!
Сергей, если речь об очередном оплачиваемом отпуске, то это незаконно.
Здрастуйте, подскажите пожалуста.Может работодатель отправить в отпуск по принуждению..
Надя, смотря в каких обстоятельствах. Если перед увольнением, с целью «отгулять неотгуленное», то может. В обычных условиях нет. Но может отправить в простой, за который должен платить. Меньше, чем обычно, но платить. Могут быть и другие ситуации, связанные с Антикризисными щитами, но здесь, чтобы говорить точно, нужно знать обстоятельства.
Добрый день! Очень нужна консультация юриста по поводу отпуска и не только. Как можно с вами связаться для личной консультации?
Светлана, на данный момент все консультации только публичные, бесплатные, через комментарии.
Добрый день!
Пожалуйста разъясните сходства и различия понятий «неиспользованный отпуск» и «неотгулянный отпуск». И как использовать «прошлогодние дни» с бывшей работы, если работал так же как и в нынешнем, по трудовому договору, но у иного работодателя?
Спасибо.
Максим, если речь идет об очередном отпуске, то это синонимы. Использовать отпуск от прежнего работодателя нельзя никак – Вы должны были «отгулять» его или получить денежную компенсацию при увольнении.
Здравствуйте. В связи з карантином мы в апреле работали только 5 дней, а потом нам дали 9 дней урлопа( писала заевление, всё как положено,) , но в мае сказали дадут зарплату только за 5 дней, а за урлопы не заплатят, имеют ли они право? И как с тем что нету минимальной зарплаты, куда обращаться. Спасибо заране.
Юлия, по всем вопросам нарушения трудовых прав, при работе по умове о праце, обращаются в Трудовую инспекцию. Но сначала необходимо выяснить какой именно отпуск Вы подписывали.
Добрый день. Работал у работодателя 4 года за это время не было предоставленно ни одного платного отпуска. В январе он меня уволил в связи с ликвидацией фирмы и обьяснил что оплачиваемых отпусков не положенно. В Swiadectwo pracy указанно что за весь период я взя 2 дня платного отпуска
В последнее время работодатели в Польше предлагают для увеличения зарплаты предоставить справку не резидента,в чем подвох?
Александр, возможно, наоборот, сертификат резидента (certyfikat rezydencji)? Тогда, если Вам до 26 лет, можно получить налоговые льготы. Если речь о другом, поясните вопрос.
Работаю по умове о праце, но работодатель сказал что урлопы не оплачиваються, хотя и предоставляет два урлопа в месяц.
Сергей, если работаете официально, то подобное решение работодателя незаконно. Если все обстоит именно так, как Вы говорите, можете обратиться в Трудовую инспекцию.
Спасибо большое.
Работаю по умове.на заводе по поводу новогодних праздников делают две недели выходных и заставляют выписывать орлопы.имею ли я право не выписывать орлопы?
Степан, если речь об умове о праце, то навязать Вам отпуск никто не может. Если это гражданско-правовые формы договоров, то возможны варианты. Но детально надо смотреть по специфики производства.
Добрый день. Иду в отпуск с 14 числа на 12 дней. Хотел получить отпускные, но работодатель сказал ,что выплатит 10 числа следующего месяца. Хочу знать законные сроки таких выплат. Работаю по Umowe o praze.
Анастасия, многое зависит от параметров договора. Но, в целом, если это не противоречит контракту, оплата отпуска может быть произведена в установленный день зарплаты, как за рабочие дни.
Проработал на умове о праце два полных месяца, сейчас увольняюсь и работаю последние две недели. Я вот услышал что даже за свои два месяца я имею право взять несколько дней отпуска. Вопрос: сколько именно дней я могу взять?
Валентин, нужные Вам расчеты есть в статье. Прочтите еще раз более внимательно.
Добрый вечер, отпускают ли работодатели на сессию в Украину?
Насколько я знаю, не обязаны. Значит, только по личной договоренности.
Здравствуйте. Есть вопрос. Если работаешь на «умове о праце» на пол ставки, сколько полагается дней отпуска и в каком эквиваленте он оплачивается?. Заранее спасибо!
Здравствуйте. Для людей с высшим образованием полагается 2 дня отпуска на месяц, как и всем остальным? Где то читал, что для людей, закончивших ВУЗ, насчитывается по 3 дня на месяц. Это правда или выдумка?
Александр, впервые об этом слышу. Знаю, что годы обучения в стаж засчитываются особым образом. Но про большее количество дней – ничего не могу сказать.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какую сумму я должен был получать помесячно, работая в Польше с 22.03.19 по 05.06.19 включительно по UMOWA O PRACE со ставкой 2350 зл брутто? А также какую сумму компенсации за неиспользованный отпуск мне должны были выплатить? Спасибо!
Александр, при всем уважении, я могу говорить в общих чертах, но делать конкретные расчеты не стану. За месяц (при стаже менее 10 лет) положено 1,67 дней отпуска. В Вашем случае – около 4 дней. Оплачивается день отпуска так же как и рабочий 8-часовой. При сдельной работе — по среднему. Из этого и считайте.
Игорь, если работаете официально – положен, если прописан в договоре. Виза или карта побыта – значения не имеет.
Здравствуйте.
У меня есть 14 неиспользованных дней урлопа.
Скоро заканчивается умова о праци и я буду оформлять новую умову о праци.
Могу ли я использовать неотгулявшие 14 дней(по старой умове) до конца текущего года,имея уже новую умову о праци?
Александр, если все будет оформлено как продление договора, то сохранится. Если как прекращение одного (увольнение) и оформление нового (новое трудоустройство), то при закрытии предыдущего нужно компенсировать неотгуленное или отгулять.
Подскажите , пожалуйста, отпуск на умова о праце как оплачивается? Нетто или брутто? Работодатель разве платит налоги
Валентина, налогом облагается любой вид дохода.
Здравствуйте.
как высчитать сколько мне должны заплатить за urlop wypoczynkowy?
Разделите количество отработанных дней на 30 – это будет количество месяцев. Умножьте полученную цифру на 1,67, если стаж менее 10 лет, или на 2,17 – если более 10 лет. Получите количество имеющихся дней отпуска.
Далее решайте с работодателем: будет отпуск предоставлен для использования или компенсирован (если речь об увольнении) по средней стоимости 8-часового дня.
Здравствуйте. Как узнать сколько отпуска мне положено. Стаж в Украине 25 лет, в Польше 2,5 года. Спасибо. И в какую инспекция обратиться в Польше?
Татьяна, к сожалению, не до конца понятен вопрос. При стаже более 10 лет, Вы имеете на 2,17 дня отпуска за каждый отработанный месяц. Что касается инспекции, то поясните, что и с какой целью Вы желаете сообщить / выяснить.
Здравствуйте. Сегодня была в ужонде прасы, хотела узнать сколько полагается иностранцам отпуска, меня отправили к себе в отдел кадров. Что это замкнутый круг или я пошла не в ту инстанции? Спасибо
Татьяна, рассчитать конкретные дни отпуска Вам должен отдел кадров, но подсказать технологию расчетов могут и в уженде праци. Возможно, Вы обратились не к тому сотрудники? Мне сложно что-либо точно утверждать, не находясь на месте.
Добрый день! Я работаю по умове о праце, что делать, если мой работодатель не хочет выплачивать за урлоп после моего увольнения?
Елена, по Вашему договору можно обратиться в Трудовую инспекцию. Если должен – заставят выплатить, еще и накажут.
Добрый день,Скажите,пожалуйста,если я работаю по умове о праце,но в самой умове не указано ничего про урлоп,то я не имею прва на него?
Сергей, имеете. Умова о праце регулируется трудовым законодательством, а в нем отражен отпуск. Прописывать его необязательно.
Тоесть, неважно какая именно у меня умова о праце,я могу по окончании годовой визы требовать с работодателя компенсацию за неиспользованый отпуск и работодатель обязан мне выплатить?
Сергей, если Вы не отгуляли отпуск, то при увольнении вправе требовать компенсацию. Другое дело, что работодатель имеет право предоставить Вам необходимые дни для отпуска.
Добрый вечер
Меня интересует вопрос по поводу (урлопа) в Польше
Я заехал по приглашению официально работаю. Роботодатель выплачивает урлопы только по следующиму приезду так обещают. Как поступать если мне через 2 недели уезжать.
Ребятам с прошлого заезда до сих пор не заплатили они уже 4 месяца как быть подскажите пожалуйста.
Роман, если речь о компенсации за «неотгуленный отпуск», и, уезжая, Вы увольняетесь, то средства должны быть выплачены. Перенос выплат на следующее трудоустройство – незаконен.