Что такое учебный отпуск на работе?

Учебный отпуск на работе (польск., urlop szkoleniowy) – это дополнительные оплачиваемые нерабочие дни, которые работодатель предоставляет работнику с целью подготовки и/или сдачи экзаменов, связанных с повышением уровня его профессиональной квалификации.

Учебный отпуск не влияет на право и продолжительность очередного урлопа или любого другого положенного сотруднику отпуска.

Кто имеет право на учебный отпуск на работе?

В соответствии с Трудовым кодексом Польши, учебный отпуск предоставляется работнику, работающему по трудовому договору (умове о праце), который повышает свою профессиональную квалификацию. То есть первое условие – полноценный трудовой договор. На гражданско-правовые контракты данные обязательства не распространяются, и могут быть применены только по обоюдной договоренности.

Второе обязательное условие – приобретение знаний и новых навыков должно происходить по инициативе работодателя или с его согласия. То есть работник не может просто пойти учиться, а потом потребовать отпуск – такая учеба должна либо быть инициирована работодателем, либо согласована с ним (не распространяется на работу несовершеннолетних, для которых существуют особые правила).

Продолжительность ученического отпуска при повышении квалификации

Работник, повышающий свою профессиональную квалификацию, имеет право на дополнительный оплачиваемый отпуск, протяженность которого зависит от типа образования.

Ученический отпуск составляет 6 дней, если работник сдает:

экзамены экстерном;

выпускной экзамен средней школы;

экзамен, подтверждающий профессиональную квалификацию.

Более длительный срок, то есть 21 день, доступен сотруднику на последнем году обучения. Такой отпуск можно взять, чтобы подготовить дипломную работу, подготовиться и сдать дипломный экзамен (защита диплома).

Оплата учебного отпуска

Здесь лучше оперировать непосредственно нормами трудового законодательства:

Art.1031. Повышение профессиональной квалификации. Kodeks pracy §1. Повышение профессиональной квалификации означает приобретение или дополнение знаний и навыков работником по инициативе работодателя или с его согласия.

§2. Работник, повышающий свою профессиональную квалификацию, имеет право на: учебный отпуск; освобождение от работы на часть рабочего дня или на смену полностью на время, необходимое для своевременного прибытия на обязательные занятия и на их продолжительность.

§3. За работником сохраняется право на вознаграждение за период учебного отпуска и за время освобождения от всего или части рабочего дня.

Здесь мы видим сразу два типа оплачиваемых выходных – непосредственно ученический отпуск (для экзаменов), а также дни учебы (на всю смену или частично). Причем одно не влияет на продолжительность другого. Расчет оплаты производится по той же технологии, как и для очередного отпуска.

Где нужно учиться, чтобы иметь право на urlop szkoleniowy?

Согласно первого параграфа вышеупомянутой статьи, это может быть любой тип обучения, если он связан с «приобретение или дополнением знаний и навыков».

Другими словами, речь может идти о любом учебном заведении – школы для взрослых, полицеальной школе или каких-либо курсов. Главное, чтобы такая учеба была согласована с работодателем (или проходила по его инициативе).

Как оформить ученический отпуск на работе?

Для оформления отпуска работник должен подать заявление работодателю. Без этого (по умолчанию) отпуск не предоставляется, а право на него утрачивается.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Учебный отпуск может использоваться только в период, связанный с событием, которое дает на это право (подготовка и прохождение экзамена). В другое время использовать дни ученического отпуска нельзя. Работодатель вправе потребовать учебную программу или другое подтверждение расписания проведения экзаменов, защиты диплома и т.п.

Бланк заявления законодательно не установлен. Примерный образец можно увидеть далее:

Заключение

В завершении уточним, что так же как и для гражданско-правовых договоров, по умовам о праце работодатель может предоставить сотруднику, повышающему свою профессиональную квалификацию, дополнительные льготы, например, оплату обучения, проезда, учебников, проживания.

Работодатель может дать согласие на повышение профессиональной квалификации и в том случае, если работник, обучающийся самостоятельно, сообщит об этом в период обучения и обратится за согласием работодателя.

Однако во всех указанных случаях у работодателя нет обязанности соглашаться на дополнительные условия. Это может произойти только по его решению.