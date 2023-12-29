Что такое удержание из заработной платы?

Удержания из заработанной платы (Potrącenia z wynagrodzenia za pracę) – это набор четко установленных законодательно оснований, по которым может быть уменьшена конкретная оплата труда, а также максимально возможных величин такого уменьшения.

В соответствии с art.87 Kodeksa pracy (k.p.), существует всего 4 законные причины для уменьшения зарплаты:

Взыскание в рамках исполнительного производства по алиментам. Взыскание в рамках исполнительного производства по другим причинам. Денежные авансы, выданные работнику. Штрафы, назначенные работодателем, на основании art.180 k.p.

С каждым из пунктов разберемся отдельно, но сначала несколько основополагающих моментов (art.87 k.p.):

Любые удержания возможны только после отчислений с заработной платы всех положенных социальных платежей, налоговых авансов, ставок PPK и других необходимых взносов (если они есть).

Из-за ограниченных возможностей удержаний (о чем далее будем говорить подробнее), у оснований для изъятия есть приоритет, и он соответствует порядковости указанных причин, т.е. сначала взыскивают по алиментам, потом по другим исполнительным листам, следом по авансам, и только потом, если останется с чего удерживать, по штрафам работодателей (с некоторыми исключениями).

Рассмотрим каждое из вышеуказанных оснований в отдельности, но для удобства понимания сделаем это в обратной последовательности.

Штрафы работодателя

Как уже отмечалось выше, штрафы, которые работодатель может наложить на сотрудника, подробно разобраны в этой статье. Здесь лишь коротко напомним, что есть несколько четко обозначенных оснований для подобных санкций (art.108 k.p.):

Нарушение правил охраны труда, техники безопасности и/или противопожарных мер.

Отсутствие на работе без уважительной причины (прогул как части дня, так и полностью).

Явка пьяным на работу.

Распитие алкоголя непосредственно на работе (в рабочее время).

Сумма за одно нарушение не может превышать средней стоимости рабочего дня, а за месяц – 10% от месячной зарплаты. Все расчеты в нетто. При этом, штрафы являются последними по приоритету.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Принципиально важно, что на основании §4, art.87 k.p., штрафы в вышеуказанных размерах могут быть наложены и после максимальных удержаний по другим причинам. Общие ограничения (суммы, ниже которых уровень зарплаты опуститься не может, о чем будет сказано отдельно) действуют и в данном случае, но, если средств достаточно, удержания могут быть объединены.

Авансы

Денежные авансы – некие суммы, выданные работнику до расчета оплаты труда за данный период. Соответственно, при расчете зарплаты эта величина будет удержана.

На первый взгляд, здесь все достаточно очевидно – взял вперед деньги с работодателя, верни в зарплату. Однако стоит вспомнить о приоритетах и т.н. защищенных суммах, ниже которых оплата труда опуститься не может.

Теоретически возможна ситуация, когда аванс не может быть удержан, если удержания по более приоритетным причинам выбрали допустимые максимумы. На практике такое встречается крайне редко – вряд ли работодатель выдаст аванс, зная об удержаниях работника по исполнительным листам, но необходимо понимать, что подобная ситуация возникнуть может.

Исполнительные листы, не связанные с алиментами

Задолженности могут взыскиваться в рамках исполнительного производства. О том, как это происходит детально разобрано в данном материале, поэтому здесь лишь напомним, что для таких удержаний должны быть соблюдены все формальные процедуры, и приставом принято решение об удержании именно с заработанной платы.

По приоритету такие удержания находятся на втором месте, т.к. наивысший отдан исполнительным листам по алиментам.

Исполнительные листы по алиментам

Процессуально алименты взыскиваются в том же порядке, что и в других случаях исполнительного производства. Однако у данной задолженности есть отличия не только по уровню приоритета, но и по максимальной сумме (у алиментов она может быть больше).

Еще одним существенным отличием является возможная добровольность таких отчислений. То есть с работника может как принудительно взыскиваться задолженность по алиментам, так и по его решению могут производиться добровольные отчисления.

К каким договорам относятся данные правила?

Все указанные нормы – это положения Трудового кодекса, и напрямую касаются умов о праце. Однако нормами §11, §2 и §21 art.833 Kodeks postepowania cywilnego (Гражданско-процессуального кодекса Польши) установлено, что параметры art.87 и art.871 k.p. в равной мере относятся и к заработанной плате по трудовым договорам, и к следующим случаям:

пособие по безработице;

интеграционному пособию;

стипендиям и другим пособиям для обучения;

всем регулярным выплатам, направленным на обеспечение средств к существованию или представляющим собой единственный источник дохода должника-физического лица.

Под завершающий пункт попадают и доходы, полученные по всем типам гражданско-правовых договоров, соответственно, все сказанное в данном материале в равной степени применимо к любому типу контракта.

Удержания во время пандемии коронавируса

Очень коротко отвлечемся от основной темы, чтобы напомнить – во время пандемии введены отдельные временные положения, позволяющие, при определенный условиях, снижать зарплату работникам.

Данная ситуация в настоящем материале не рассматривается, и к указанным удержаниям не относится. Однако для применения такого временного снижения должна быть соблюдена соответствующая процедура.

Сколько могут удержать с зарплаты в Польше?

Пределы удержаний указаны в art.87 k.p. и составляют (здесь и далее под зарплатой понимаются, как непосредственно оплата труда в рамках трудовых отношений, так и все вышеперечисленные в art.833 Kodeks postepowania cywilnego доходы):

до трех пятых (60%) заработной платы в случае алиментов;

(60%) заработной платы в случае алиментов; до половины (50%) зарплаты в случаях других исполнительных листов и/или штрафов работодателей.

Авансы так же не могут превышать половины заработка, однако в случае их одновременного применения с исполнительными листами, не связанными с алиментами, до 50% может быть удержано в сумме. При одновременном удержании по алиментам и авансам – неоплаченная сумма не может превышать трех пятых зарплаты. Штрафы, напомним, могут быть использованы и после удержаний по авансам и всем типам исполнительных листов.

Из какой зарплаты идет расчет?

Для обозначенных выше расчетов используется только зарплата нетто (§1 art.87 k.p.), т.е. после вычетов авансовых платежей по налогам, взносов в ZUS, PPK и других необходимых платежей (при их наличии).

Другими словами, вышеуказанные 50% или 60% вычисляются не от суммы, указанной в договоре (как правило, это брутто), а от рассчитанного бухгалтерией нетто, которое в каждом случае может быть своим (из-за разных типов договоров, возраста, налоговых ставок, взносов, отсутствия или наличия добровольного страхования и пр.).

Могут ли удержать из премии?

Удержание из премиальных возможно, но его величина зависит от сути премии. Если речь идет о систематической (регулярной, согласно art.833 Kodeks postepowania cywilnego) выплате, то используются все вышеуказанные правила.

Если же под премией понимается единовременная выплата (например, по результатам года, «тринадцатая зарплата» и т.д.), то, в соответствии с нормами §5 art.87 k.p., она может быть удержана полностью.

Сумма, защищенная от удержаний («защищенная зарплата»)

Несмотря на установленные размеры удержаний, существуют суммы, ниже которых выплата опуститься не может. Эти нормы обозначены в art.871 k.p., и в соответствии с ними фактическая зарплата «на руки» после удержаний не может быть ниже:

Минимального размера оплаты труда за вычетом всех необходимых налогов, сборов и т.д., т.е. величины нетто от установленного законом минимума, который определяется в брутто. Применяется для всех, кроме далее указанных случаев, а также кроме алиментов .

. 75% от вышеуказанного нетто от «минималки», в случаях удержаний авансов.

90% от нетто минимального размера оплаты труда, если удержания подразумевают штрафы работодателя.

В случаях неполного рабочего дня данные расчеты применяются пропорционально фактическому рабочему времени.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Обратите внимание, что для алиментных выплат защищенной суммы не существует. Удержано может быть до трех пятых (60%) от дохода, даже если он минимален. Одновременно по другим исполнительным листам при минимальной зарплате удержаний не может быть вовсе (что конечно не освобождает должника от его долга).

В заключении еще несколько расхожих вопросов и ответов на тему удержаний из зарплаты в Польше.

Часто задаваемые вопросы Могут ли удерживать с зарплаты в Польше долг по кредиту в украинском банке? Вы можете сами выказать подобное желание, и удержания будут производиться с перечислением заграничному кредитору. Однако технически это выполнимо не во всех случаях.

Что касается принудительного взыскания, то оно возможно только по судебному решению, после довольно трудоемких международных процедур, инициировании исполнительного производства в Польше. По обычным кредитам подобное применяется нечасто. Но невозможность взыскать с вашей зарплаты в Польше не освобождает от оплаты задолженности, в т.ч. от образования пени, штрафов и т.д.

У меня вычитают долг по максимально возможной ставке, но я бы хотел платить еще больше, чтобы быстрее погасить. Это законно? Нет. С зарплаты не могут удерживать больше, чем это указано в Трудовом кодексе Польши. Но ничего не мешает договориться с кредиторами о погашении задолженности несколькими ежемесячными траншами. Например, часть удерживают с зарплаты, а часть вы вносите в кассу / переводите на счет кредитора после получения оплаты труда. У меня удержания по алиментам. Могу ли я договориться с работодателем, чтобы он официально платил мне только минималку, а остальное в конверте, чтобы уменьшить выплаты? Это незаконно. По действующим сейчас нормам за подобное нарушение работодателя могут оштрафовать на сумму до 45000 злотых. Работодатель снимает с зарплаты крупный аванс, а у меня еще и алименты. В результате на руки почти ничего не остается. Кому можно пожаловаться? Максимальные параметры удержаний устанавливаются трудовым законодательством, а положение ст.833 Гражданско-процессуального кодекса распространяет их действие на все типы договоров, включая гражданско-правовые. Соответственно, ваш работодатель нарушает нормы Кодекса праци, а за их защиту отвечает Трудовая инспекция Польши и Суды праци.

Удержание из зарплаты – явление неприятное, но если ситуация уже сложилась таким образом, надо точно знать сколько и за что могут недоплатить. Приведенные правила должны действовать во всех случаях взыскания задолженности, но нужно обязательно проверять максимально допустимые к удержанию суммы, т.к. ошибки не исключены на любом из уровней.

Надеемся, что смогли разъяснить ситуацию с удержаниями максимально доступно. Но если вопросы остались, их можно задать в комментариях под данной статьей.