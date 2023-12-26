Признак 1 . Крысиные бега

Именно так — Wyścig szczurów – в Польше называют ситуацию, когда при продолжении сотрудничества с нынешним работодателем дальнейший профессиональный рост невозможен. «Невозможна и невыносима даже мысль о карьерном росте», – так комментируют «крысиные бега» польские эксперты.

Такую ситуацию необходимо исправлять – нужно искать другую работу. Возможно, какие-то идеи на этот счет уже появлялись – дайте им развиться, продумайте дальнейшие планы.

Признак 2 . Отсутствие изначальной честности

Это довольно скользкий вопрос. Речь не об обмане со сторону работодателя – от таких надо бежать без раздумий и оглядок на какие-то «признаки». Здесь речь об уважении неких ваших изначальных ценностей, которого не происходит в процессе работы.

Поляки называют это Brak autentyczności, и во многом это правильно, если рассматривать аутентичность в философском понимании – как некий набор близких и дорогих человеку взглядов, намерений, чувств.

Например, у вас есть дети, вы их обожаете, они требуют повышенного внимания, но вы оказались в коллективе убежденных чайлдфри. Коллеги и начальники не только не признают ваших ценностей, но и высмеивают их публично, мешают придерживаться их. Конечно, в таких обстоятельствах вряд ли работа будет комфортной, а без этого как минимум психологические проблемы обеспечены.

Признак 3 . Отсутствие вызовов

Пожалуй, это наиболее спорный из всех признаков. Суть в том, что если все ваши проекты за последний год не вызывали у вас эмоций, ощущения удовлетворенности от их завершения, значит работа вам не подходит.

На наш взгляд тут многое зависит от типа работы. Для проектных решений (например, в сфере IT, архитектуре, творческих работах и пр.) этот вариант вероятно и подойдет. Но для чего-то более приземленного – надо несколько раз подумать. Вряд ли можно получить «удовлетворенность» от монотонной работы на конвейере, но это так же важный и необходимый труд.

Признак 4 . Мечты о самозанятости

Согласно этому признаку, вам нужно менять работу, если вы все чаще задумываетесь о труде на самого себя, о статусе т.н. самозанятого. По мнению экспертов, сам факт появления таких замыслов уже говорит о возможности их реализации. Тезис, мягко говоря, спорный, но в некоторых обстоятельствах вполне рабочий. Причем подчеркивается, что это может быть и сотрудничество со своим прежним работодателем, но уже на новых условиях.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Вполне возможно, что в определенных обстоятельствах это неплохое решение. Но, на наш взгляд, вы должны быть уверены, что эта идея принадлежит именно вам, а не была навязана работодателем, желающим таким способом сократить свои расходы на выплаты налогов и сборов.

Признак 5 . Семейные проблемы

Это уже более реальный случай. Если из-за работы не хватает времени и сил проводить достаточно времени с семьей, и существует возможность на другой работе эту ситуацию исправить, таким шансом стоит воспользоваться. Особенно если вы еще молоды и востребованы.

Единственное на что хотелось бы обратить внимание – выбирая новую работу, стоит не упускать из виду и прочие признаки, чтобы не поменять шило на мыло.

Признак 6 . Карьерный лунатизм

Польский термин Lunatykowanie w karierze – это американизм, пришедший в язык вместе с различными HR-методиками и технологиями. Означает он, что человек оказывается на данной работе случайно, изначально полагая ее временной, но в результате задерживается надолго.

Например, вы трудоустроились на какое-то время после вуза на неинтересную работу, чтобы получить опыт, наработать стаж. Но являясь ответственным сотрудником, хорошо выполняете свою работу, возможно даже продвигаетесь по карьерной лестнице. Однако это все не ваше, не доставляет удовольствия, не дает возможностей самореализации и т.п. Такую работу рекомендуют сменить.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Возможно и тут стоило бы тихонько прошептать: «зажрались», и не обращать особого внимания на эти обстоятельства, но по данным исследования LinkedIn, карьерным лунатизмом страдают 22% всех работающих. Согласитесь, немало. По крайней мере достаточно, чтобы обратить внимание и на этот признак.

Признак 7 . Великое разочарование

Несмотря на громкое название – это все о недостаточной самореализации. Например, обучаясь в художественной академии, вы мечтали о творческой деятельности, а вам доверяют максимум вырезать снежинки из салфеток. Или вы мечтали стать юристом и совершать грандиозные поступки, а фактически в тусклом офисе выполняете роли одной из шестеренок корпоративной машины. Тогда, советуют эксперты, бросайте все и бегите «спасать мир».

Наш совет по этому поводу один: если есть куда бежать – бегите. Почему бы не начать сначала свою карьеру, если предыдущая попытка признана вами неудачной. Но, вероятно, глупо бежать в неизвестность.

Признак 8 . Ощущение пользы работы

Очень спорный повод для увольнения. По словам HR-специалистов, каждый современный человек должен ощущать, что его работа кому-то нужна, приносит пользу. А разве в условиях рынка может быть иначе? Все, что производится кому-то нужно, иначе создаваться не будет. И разве факт того, что за работу платят, не приносит пользу работнику? Другое дело, знаете ли вы конечный результат, интересен ли вам процесс.

Вопросов больше чем ответов. Но даже если сотрудник отлично знает результат, понимает пользу, всегда ли это доставляет ощущение удовлетворение от работы? Как-то с трудом представляется семья мигрантов, с которых сошло семь потов на клубничных грядках, получающую внутреннее удовлетворение от мысли, что собранной ими клубникой скоро какой-нибудь условный мачо будет кормить в джакузи гламурную девицу.

Признак 9 . Физическое здоровье

Это неоспоримый повод прекратить трудовые отношения. Если работа негативно влияет на здоровье, нет смысла рисковать – нужно вплотную заняться поиском нового места.

Причем речь идет не только о вредных производственных факторах, но и о чрезмерном усердии, отсутствии необходимых перерывов, отдыха, большом количестве сверхурочной работы и т.п. Насколько это вредно? К примеру, по оценкам Forbes, около 120000 ежегодных смертей в США связаны с рабочими причинами. По Польше такой статистики нет, но вряд ли ситуация сильно отличается (пропорционально численности населения).

Заключение

Очевидно, что перечисленное может стать основанием для смена работы. Некоторые факторы подойдут в каждом возможном варианте, другие – только при определенных обстоятельствах. Но в любом случае такое решение не должно быть спонтанным, излишне эмоциональным, непродуманным. Подготавливать новое рабочее место стоит заранее, до увольнения, сопоставив все факторы, просчитав все риски.