Суть проблем

Более детально рассмотрим проблему. Смоделируем ситуацию. Между работником и работодателем установлены трудовые отношения (подписана умова о праце), согласно которой он выполняет свои обязанности в пятидневном режиме по 8 часов в день.

В какой-то момент работодатель предлагает сотруднику «дополнительный заработок», настаивая на заключении для этого еще одного договора, но в этот раз гражданско-правового. И по этому новому договору выводит его на работу после окончания 8-часового дня, оплачивая это время по новому контракту.

Проблема в том, что предложить работу сверх положенных 8 часов работодатель мог и по имеющейся умове о праце, но тогда он бы был обязан оплатить сверхурочные, которые всегда больше, чем обычная оплата. В описанной же ситуации работник останется без сверхурочных, и получит вознаграждение в лучшем случае по стандартной ставке.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Кроме прочего, по умове злецения меньше взносы в ZUS, а по умове о дзело таких взносов нет вовсе. Это является дополнительным аргументом в пользу их выбора в указанных обстоятельствах.

Вопрос, собственно, в законности такого шага со стороны работодателя, и возможностей защитить свои права работнику.

Законно ли иметь два договора у одного работодателя?

Само по себе наличие нескольких договоров между одними и теми же сторонами – законно. И типы этих контрактов могут быть разными.

Однако есть ограничения, когда нельзя заключать гражданско-правовой договор, и распространяется этот запрет на все случаи невозможности подписания умов злецения или умов о дзело, вне зависимости от наличия других с тем же работодателем.

По ссылке выше подробно описаны все условия, поэтому здесь лишь вкратце напомним, что, в соответствии с нормами art.22 Kodeksu pracy, при соответствии следующих условий может быть подписан только полноценный трудовой договор (умова о праце):

Работа выполняется в месте и по времени, определенным работодателем.

Работа выполняется в интересах работодателя.

Обязанности выполняет исключительно сам работник (не допустим субподряд).

Контролирует выполнение работы сам работодатель или его законный представитель (например, непосредственный руководить сотрудника).

За работы выплачивается вознаграждение.

В соответствии с нормами указанной статьи Трудового кодекса Польши, любой договор, как бы не назвали его стороны при подписании, может быть признан умовой о праце, со всеми вытекающими последствиями.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! В рассматриваемой ситуации это означает следующее. Если гражданско-правовой договор заключен на тех же условиях работы, что и умова о праце, и эти условия соответствуют описанным выше, такой гражданско-правовой контракт может быть признан умовой о праце, и, соответственно подразумевать оплату сверхурочных часов.

Судебная практика

Важно посмотреть на судебную практику по данному вопросу. Особенно для случаев, когда работодатель имел формальное право на заключение гражданско-правового договора.

Например, как следует из обоснования решения Апелляционного суда города Люблина от 17 августа 2006 года III APa 24/06:

«…заключении дополнительного договора, независимо от его наименования, о выполнении однотипных работ, на условиях, предусмотренных трудовым договором, в том числе на время после выполнения работы по трудовому договору, является обходом нормы art.22 k.p. Такая работа рассматривается как сверхурочная. Предоставление указанного в трудовом договоре вида работы вне обычного рабочего времени на основании другого трудового договора или договоров гражданско-правового характера (умовы злецения или умовы о дзело) является продолжением трудовых отношений в течение сверхурочных часов».

Примечательно, что заключение таких договоров является нарушением норм, связанных с учетом рабочего времени даже при наличии воли (согласия) работника и работодателя.

Есть постановление на данную тему и у Верховного суда Польши (II UKN 523/99), в котором, в частности, указано, что:

«…прием на работу работников вне обычного рабочего времени на основании гражданско-правовых договоров для выполнения обязанностей того же вида, на который распространяются трудовые отношения, представляет собой обход положений о сверхурочной работе и положений о взносах на социальное страхование».

Соответственно, судебные инстанции, включая Верховный суд РП, однозначно оценивают положение, когда на ту же работу, которую сотрудник выполняет по умове о праце, заключается гражданско-правовой договор, как нарушение, а сама такая работа должна быть оплачена как сверхурочные часы.

Что делать, если работодатель нарушает данные нормы?

Как и во многих других ситуациях, изначально стоит переговорить с самим работодателем, аргументируя свою правоту вышеприведенными фактами. Не исключено, что на этом этапе вопрос будет решен.

Если же сделать этого не удастся, существуют следующие инстанции для решения проблем:

Перейдя по ссылкам выше, можно узнать, как именно подаются жалобы и происходит рассмотрение вопросов.

Штраф, который могу наложить на работодателя за данное нарушение, колеблется от 1000 до 30000 злотых.

Заключение

Резюмируем. Подписывать гражданско-правовой договор для выполнения той же работы, что выполняется в рабочее время по умове о праце, является нарушением. В том числе и в случае обоюдного согласия на это работника и работодателя.

Если договор все-таки заключен, то часы, отработанные за пределами трудового договора, должны быть оплачены как сверхурочная работа.