Вводные данные: только ли о трудовых отношениях идет речь?

Права и обязанности работников и работодателей регулируются трудовым законодательством. Это набор норм, которые обязывают обе стороны к определенному поведению и отношениям, призванным гарантировать, что трудовые отношения осуществляются правильно и в соответствии с законом.

Общеизвестно, что только умовы о праце полностью подчиняются Трудовому кодексу Польши. Однако некоторые из указанных далее нарушений в равной степени относятся и к гражданско-правовым контрактам. Эти моменты подчеркнуты в статье отдельно.

Проблема I. Невыплата вознаграждения

Невыплата заработной платы является наиболее распространенным нарушением прав работников, при этом оказывающим на них наибольшее негативное влияние. Обязанность по оплате труда является абсолютной, а значит, причины возможной неплатежеспособности не являются оправданием.

Сроки выплаты заработной платы должны строго соблюдаться. Они должны быть указаны в договоре и быть регулярными – не реже одного раза в месяц (до 10-го числа следующего месяца). Хотя законодательство не уточняет, следует ли выплачивать зарплату после окончания месяца или вперед (авансом), существует требование, чтобы существующие варианты были четко прописаны в договоре.

Проблема II. Несоблюдение рабочего времени

Вторым из наиболее распространенных примеров нарушения прав работников является неправильное планирование рабочего времени. Трудовой кодекс РП четко определяет, как должно выглядеть рабочее время, в том числе:

Если работодатель не соблюдает эти правила, это является серьезным правонарушением. Примеры нарушений норм рабочего времени:

превышение допустимых норм рабочего времени;

отсутствие расчетных периодов (периодов, за которые начисляется зарплата);

отсутствие 15-минутного перерыва при продолжительности рабочего времени более 6 часов в день;

работа без минимального непрерывного ежедневного и еженедельного отдыха;

привлечение особо защищенных работников (например, несовершеннолетних и беременных женщин) к работе более 8 часов в день;

установка ночного времени продолжительностью более 8 часов.

Это лишь часть возможных нарушений, на практике их может быть значительно больше.

Проблема III. Непредоставление ежегодного отпуска

Трудовое законодательство Польши определяет право на очередной отпуск, которое также часто нарушается. Сотрудники, работающие полный рабочий день, имеют абсолютное право на отпуск и не могут отказаться от него.

В нормах указано, что работодатель обязан предоставить отпуск в том календарном году, в котором было приобретено право на него, или до 30 сентября следующего года. Несоблюдение этого закона может повлечь за собой штраф для работодателя.

Напомним, что продолжительность очередного отпуска составляет:

20 дней – если работник проработал (в сумме) менее 10 лет;

26 дней – если работник проработал более 10 лет.

Это минимальные величины – размер отпуска может быть определен в большем размере в коллективном трудовом договоре, трудовом распорядке или в трудовом договоре. Для гражданско-правовых контрактов обязательного отпуска нет, но он может быть прописан в тексте самого договора.

Проблема IV. Несоблюдение правил охраны труда и техники безопасности

К сожалению, нарушение правил охраны труда и техники безопасности является обычным явлением, хотя последствия этого могут быть трагическими. Особенно это касается профессий, работники которых могут подвергаться опасным ситуациям, например, на строительных площадках, при работе на высоте, при работе с опасными материалами, во вредных условиях и т.д.

В черный список халатности работодателей в области охраны труда и техники безопасности вошли:

отсутствие соответствующих экстренных процедур;

отсутствие средств индивидуальной защиты: спецодежды, перчаток, касок;

неверное обращение с химикатами;

отсутствие учета несчастных случаев и происшествий (работодатель должен вести журналы несчастных случаев и происшествий и регулярно проводить анализ причин);

недостаточная защита рабочего места: неработоспособные устройства, отсутствие соответствующих инструментов, плохо закрепленные леса;

столы и стулья, не приспособленные к требованиям охраны труда и техники безопасности.

Работодатель несет ответственность за безопасность своих работников на территории своего рабочего места и в случае нарушения правил охраны труда, повлекшего за собой негативные последствия, работодатель несет полную ответственность. Это относится ко всем типам договоров, если обязанности выполняются в месте, указанном работодателем.

Проблема V. Отсутствие договора

Эта древняя проблема актуальна до сих пор. Одним из наиболее распространенных нарушений прав работника является незаконный прием на работу.

Договор необходим для того, чтобы работа выполнялась легально и безопасно, а в случае нарушения прав работника является его защитой. К сожалению, многие сотрудники по-прежнему соглашаются работать незаконно в обмен на более высокое вознаграждение.

В контракте четко прописано, какие права и обязанности предоставляются каждой стороне. Вопросы, не включенные в договор, регулируются Трудовым (или Гражданским) кодексом РП.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Напоминаем, что договор с работником должен быть подписан до того, как он приступит к работе. Например, подписание его в первый или второй день исполнения обязанностей является нарушением. Не существует никаких пробных дней , если они не подтверждены подписанным контрактом.

Проблема VI. Гражданско-правовой договор вместо трудового договора

Эти случаи более специфичны, но тем не менее довольно широко распространены. Очень часто работодателем заключаются гражданско-правовых договоры, содержание которых указывает на трудовые отношения. Это означает, что люди, подписывающие умовы злецения или умовы о дзело, выполняют работу, которая должна регулироваться только трудовыми отношениями.

Такой маневр выгоден работодателю, поскольку, во-первых, он снижает его расходы на ZUS для работника, а, во-вторых, работодатель не связан Трудовым кодексом (например, подрядчик по умолчанию не имеет права на оплачиваемый отпуск, больничный и т.д.).

Однако по закону условия, описанные в договоре, а не название документа, определяют, установлены ли трудовые или иные отношения. Это означает, что если, например, умова злецения содержит положения, специфичные для трудовых отношений, такой договор следует рассматривать как трудовой договор (умову о праце).

Проблема VII. Неправомерное увольнение работника

Бывает, что работодатели нарушают права работников, с которыми прекращают сотрудничество. Чаще всего сотрудники сталкиваются с противоправным поведением со стороны работодателя при расторжении трудового договора по инициативе руководства.

К правам работника, которые нарушаются при расторжении трудового договора, относятся:

несоблюдение срока уведомления (т.н. периода отработки);

увольнение без причины;

невыплата вознаграждения или оплата с опозданием / не в полном объеме;

невыплата компенсации за неиспользованный отпуск и других обязательных льгот;

невыдача справки с места работы (свидетельства праци).

Здесь речь идет только об умовах о праце. Гражданско-правовые контракты, если другого не прописано непосредственно в них, могут быть расторгнуты сторонами в любой момент.

Куда сообщить о нарушении прав работника?

В заключении напомним, что возникшие проблемы в первую очередь стоит постараться решить путем договоренностей с работодателей. Если это не принесло результатов, есть следующие инстанции для жалоб по умовам о праце:

При гражданско-правовых договорах возможно предъявление исков в порядке гражданского судопроизводства, однако это влечет за собой необходимость нести судебные издержки по делу, за исключением случаев, когда работник получает освобождение от их уплаты.