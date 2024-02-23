Типы трудовых договоров в Польше

Для всего написанного далее важно знать о типах договоров, которые работодатель (заказчик) может заключить с работником (иполнителем). Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с тем, что такое умова о праце, договор подряда (Umowa o dzieło) и Umowa zlecenie (договор-заказ).

Здесь мы лишь коротко напомним, что:

Umowa o pracę – единственный вид трудового договора, отношения по которому регулируются Трудовым законодательством . Это самая выгодная и защищенная для работника форма контракта.

. Это самая выгодная и защищенная для работника форма контракта. Umowa o dzieło и zlecenie – это т.н. гражданско-правовые формы контрактов, не подчиняющиеся напрямую трудовому законодательству, а регулируемые Гражданским кодексом.

Именно гражданско-правовые договоры, и прежде всего умовы злецения, работодатели нередко навязывают иностранным сотрудникам. При этом ряд моментов для умовы злецения подпадает под регулирование ТК РП. Это создает дополнительные возможности для защиты прав, но одновременно сильнее запутывает неподготовленных иностранцев, пытающихся разобраться в ситуации. Поэтому дальнейший текст будет построен с учетом разницы между данными типами контрактов, с акцентом на действия, которые нужно предпринять при задержке (невыплате) зарплаты по каждому из них.

Консультант Юлия Владимировна ☕️ Поддержать проект Еще один вводный момент. Формально работодателем и работником называются стороны только умовы о праце. Для умовы злецения – это заказчик и исполнитель (подрядчик). Однако далее, для простоты понимания, во всех случаях будут применяться термины «работодатель» и «работник (сотрудник)», а «заработная плата» означать положенное вознаграждение за любую из описанных работ.

Правовые основания

Выплата заработной платы – законодательно установленная обязанность работодателя. В соответствии с нормами Трудового кодекса (конкретнее §1 ст. 85), оплата труда должна производиться за периоды, указанные в договоре, но не реже чем один раз в месяц.

Основными нарушениями законодательства в сфере трудовых отношений со стороны работодателя являются:

Невыплата установленной суммы в срок.

Выплата зарплаты в меньшем, чем указано в контракте, объеме.

Вычеты, удержания и прочие действия, направленные на снижение дохода работника, не предусмотренные законом или договором.

Неоформленный трудовой договор.

Отказ выдать справку о работе при увольнении.

Нарушение правил безопасности и гигиены.

Невыполнение норм работы беременных и других параметров законодательства.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Все перечисленное относится к Трудовому кодексу, а значит к умове о праце. Однако и работающие по умове злецения не до конца бесправны. В частности, Закон о минимальной зарплате (Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) распространяется и на этот тип контрактов в положении о минимальной почасовой ставке, а ust.6, art.8a того же закона подразумевает выплаты по данному договору не реже 1 раза в месяц, если он заключен на период более месяца. То есть несвоевременная выплата зарплаты по умове злецения так же является нарушением закона.

Куда обращаться украинцам, россиянам и белорусам в Польше, если работодатель не выплатил зарплату?

Итак, неприятность случилась. Определенное время отработано, объем работ выполнен, но деньги не выплачены или их объем менее условленного. В зависимости от ряда обстоятельств, обратиться с жалобой на работодателя можно в различные инстанции:

Трудовая инспекция — Państwowa Inspekcja Pracy (далее просто PIP). Это государственная организация, регулирующая трудовые отношения. Соответственно, обращаться в нее можно только по случаям, связанным с нарушением трудового законодательства. Консультант Юлия Владимировна ☕️ Поддержать проект В понятие «трудового законодательства», кроме норм Кодекса праци, входят все профильные нормативно-правовые акты, в том числе и Закон о минимальной зарплате. Соответственно, не только нарушения по умовам о праце могут устраняться указанными способами, но и умовы злецения подпадают под данные методы защиты в области размера оплаты труда (ниже минимума ) или ее своевременности (задержка, невыплата). Трудовой суд (польск., Sąd pracy) – специальная судебная инстанция, занимающаяся рассмотрением дел, связанных с трудовым законодательством. Формально считается следующей инстанцией после Трудовой инспекции, но инициировать процесс может не только инспектор PIP – доступно это и самому работнику. Гражданское судопроизводство. Неспециализированные суды, в которые обращаются по всем гражданским искам. Именно в них придется вести дела по гражданско-правовым контрактам, если образовавшаяся проблема не может быть решена вышеуказанными методами.

Главное отличие Трудового суда от общегражданского в стоимости пошлин и узкой специализации. В ряде случаев Sąd pracy может оказаться для работника условно бесплатным, в то время как в общих судах придется оплачивать все издержки, и лишь потом требовать возмещений.

Условия, при которых можно забрать заработанные деньги у работодателя

Узнав о возможных инстанциях, рассмотрим основные случаи обращения к ним.

Договор отсутствует

Это наиболее негативный вариант в ситуации невыплаты зарплат. Не закрепив свои трудовые или гражданско-правовые отношения «на бумаге», требовать соблюдения договоренностей практически невозможно. Работа без договора – это взаимное нарушение и для работника, и для работодателя, и санкции могут быть наложены на обоих.

Разумеется, лучше изначально не допустить такой ситуации, но, если она все-таки сложилась, нужно определиться в своих желаниях. Вытребовать положенные средства маловероятно, а вот наказать нерадивого работодателя, который не заплатил вам за работу, возможно – для этого можно заявить в PIP, предоставить доказательства и на нарушителя будет наложен штраф. Однако надо быть готовым, что оштрафуют и жалобщика, который неофициально работал.

Умова о праце

Это, наоборот, наиболее защищенная форма отношений. Все инструментарии, стоящие на защите Трудового кодекса в этом случае доступны: и PIP, и Трудовой суд.

В каких случаях куда жаловаться, если работодатель не выплачивает з/п:

PIP поможет разобраться во внесудебном порядке, наложит санкции на нарушителя и поможет вернуть всю образовавшуюся задолженность. Через Sąd pracy, кроме прочего, можно требовать возмещения понесенных убытков, в т.ч. и морального вреда. Также именно Трудовой суд будет разбираться в ситуациях, когда PIP установил компенсировать задолженность, а работодатель не выполнил требуемого.

Как уже обозначалось выше, так же могут быть урегулированы вопросы и по умовам злецения, если проблемы связаны с оплатой ниже минимума (по часовой ставке), либо зарплату задержали (выплаты реже 1 раза в месяц), либо не выплачивают вовсе.

Детально об использовании данных методов будет сказано далее.

Гражданско-правовые договоры

Если по данным контрактам не может быть использованы PIP и/или Трудовой суд, обращаться надо в общие гражданские суды. Это обычные исковые процессы, довольно сложные процессуально. Поэтому без привлечения юристов провести такой процесс довольно сложно.

Однако – и это очень важно! – гражданско-правовые договоры могут быть переведены судом в категорию умовы о праце, если одновременно сошлись три обстоятельства:

Работа выполняется под контролем работодателя. Работник трудится на месте, определенном работодателем. Работа выполняется по графику (по времени), установленному работодателем.

В этих случаях, при наличии соответствующих доказательств, работник вправе обратиться в Трудовой суд, который и постановит считать заключенный договор умовой о праце. Дальнейшее разбирательство будет происходить по Трудовому законодательству.

Признание умовы злецения полноценным трудовым договором, а также условия, при которых гражданско-правовой контракт не может быть заключен (только умова о праце) – это специфический и довольно сложный процесс. Подробно он разобран в данном материале.

Как получить невыплаченную зарплату в Польше?

Рассмотрим основные методы, с помощью которых можно вернуть невыплаченные работодателем средства. Представлены будут обобщенные способы, а в каждом конкретном случае могут быть свои специфические нюансы.

Применять данные методы рекомендуется в указанном порядке: сначала попытаться решить вопрос самостоятельно ⟶ потом PIP ⟶ следом суд. Но и здесь вполне могут быть свои подходы, если обстоятельства требуют этого.

I этап. Самостоятельное решение вопроса для украинцев, россиян и белорусов

Несмотря на наличие таких инструментов регулирования трудовых отношений, как PIP и суд, в первую очередь нужно попытаться решить вопрос без их привлечения. Задержка или невыплата зарплаты, особенно в крупных организациях, вполне может быть связана с банальной ошибкой, бухгалтерской неточностью и т.п. Да и откровенный мошенник, при известии о намерении работника защищать свои права, во многих случаях предпочтет рассчитаться.

Таким образом, действия на этом этапе можно представить в виде следующей последовательности:

Проведение переговоров с работодателем. Здесь главное выяснить причины невыплат и намерения работодателя. Консультант Юлия Владимировна ☕️ Поддержать проект Не стоит смиряться с неконкретными объяснениями вроде «у фирмы проблемы, и как только ситуация улучшится, мы все заплатим». Требуйте точных решений: когда произойдет погашение задолженности, какими траншами, какой будет компенсация за задержку и пр. Договоренности желательно скрепить подписанным соглашением. Заявление о намерениях предпринять дальнейшие действия. Если предыдущий шаг не дал результатов, сообщите работодателю, что собираетесь действовать далее – например, сообщить в PIP, подать в суд. Такое оповещение не требуется по закону, однако очень часто помогает решить проблему. Работодатели нередко соглашаются на выплаты задолженности, после того, как понимают, что работники знают свои права. Направьте работодателю письменное требование о погашении долга по зарплате.

Последний пункт требует более детального пояснения.

Требование о погашении задолженности по зарплате (wezwanie do zapłaty)

Речь идет о составлении т.н. wezwanie do zapłaty — это письменный призыв к должнику о ликвидации возникшей задолженности. Инструмент имеет широкое распространение в Польше во всех сферах бизнес-деятельности, но вполне применим и в случаях долгов по оплате труда.

Wezwanie do zapłaty необязательный, но крайне желательный инструмент ликвидации задолженности:

Во-первых, довольно часто урегулировать ситуацию получается на этом этапе. Во-вторых, зафиксированный должным образом, но оставленный без удовлетворения (или с полученным письменным отказом), призыв к оплате станет мощнейшим дополнительным аргументом и при обращении в PIP, и при судебном разбирательстве.

Точная форма wezwanie do zapłaty законом не зафиксирована, но скачать образец бланка для наиболее распространенных случаев можно: 📄 по этой ссылке (по клику произойдет скачивание документа в doc-формате).

Содержание wezwanie do zapłaty

Составить призыв (запрос) можно и самостоятельно в свободной форме. Это может быть актуально и при наличии особых обстоятельств, которые необходимо отразить. Мы рекомендуем включить в документ следующую информацию:

Раздел Пояснения Дата и место составления Указывается место подачи требования: адрес предприятия или головного офиса. Данные сторон Наименование работодателя и работника, перед которым образовалась задолженность. Правовые отношения, из которых вытекают обязанности по уплате Трудовой договор, его идентификационная информация (номер, дата и место заключения, стороны и т.д.). Сумма задолженности Размер задолженности и срок, в течение которой она образовалась. Срок погашения Устанавливается произвольно, и как правило составляет 2-4 недели или до следующего зарплатного цикла (даты выплаты зарплаты на предприятии). Способ оплаты Номер счета, наличными в кассе и т.д. Лучше выбрать тот же способ, которым получают зарплату на предприятии другие сотрудники. Меры, которые планируется принят в случае невыполнения требований Опишем этот пункт отдельно ниже.

Планируемые меры

К этому пункту wezwanie do zapłaty стоит подойти с особым вниманием. Именно он покажет должнику, что работник осведомлен о своих правах и готов защищать их всеми доступными средствами.

Мы рекомендуем согласовать этот пункт с профильными юристами, чтобы не упустить какой-либо возможности, при этом указать частично или полностью следующую информацию в случаях неисполнения требований призыва:

При возможности использования (по умове о праце или умове злецения в областях регулируемых трудовым законодательством) – обращение в PIP, Sąd pracy. При других обстоятельствах по гражданско-правовым договорам – подача в Sąd Rejonowy (районный суд) или в другую судебную инстанцию, в подсудности которой находится конкретный случай. Выплата образовавшийся задолженности. Компенсация морального и возможно других типов вреда. Оплата судебных издержек, в т.ч. затрат работника на привлечение адвоката. Другие выплаты, если для них имеются основания.

Желательно приложить к wezwanie do zapłaty копию трудового договора. Очень кстати придется и выписка с банковского счета, на который должна была поступать зарплата, показывающая, что прихода средств не было.

Фиксация подачи wezwanie do zapłaty

Просто составить требование и передать в руки работодателя недостаточно. Должник в любой момент заявит, что никаких запросов не получал. Поэтому факт передачи призыва необходимо зафиксировать документально:

Передать под личную подпись работодателя. Сделать это возможно в редких случаях, но все же этот способ исключать не стоит.

Подать с фиксацией в соответствующей службе предприятия, с присвоением входящего номера и пр.

Отправить заказным письмом с уведомлением о получении.

Наиболее часто используется именно последний способ, но рассчитывая сроки оплаты в требовании, стоит заложить и время на работу почты.

Данные об отправке (например, почтовая квитанция) должны быть сохранены, как один из существенных аргументов для дальнейшего разбирательства.

II этап. Как вернуть заработанные деньги через PIP?

Обращение в Трудовую инспекцию может быть осуществлено лично, через законного представителя, по почте, e-mail или через интернет.

Составление документов во всех случаях одинаковое, а процесс будет отличаться только методом подачи заявления. Поэтому мы обратим внимание на самый комфортный способ — онлайн-обращение.

Консультант Юлия Владимировна ☕️ Поддержать проект Несколько слов об анонимности Часто можно слышать, что допустима анонимная подача заявления в PIP. Это не совсем точная формулировка, и важно понимать разницу между подачей без указания Ф. И. О. и требованием скрыть ваши данные от работодателя. Если не указать своих данных вообще, Инспекция не будет рассматривать обращение. Однако, каждый имеет право потребовать установления анонимности, и тогда Ф. И. О. работника не будут фигурировать в деле и не будут сообщены работодателю.

Онлайн составление жалобы в PIP

У каждого PIP есть свое окружное отделение. Именно туда и подается заявление. Для подачи через интернет нужно выполнить следующие шаги:

Переходим на страницу выбора округа, и нажимаем на ссылку, соответствующую округу. Откроется страница внесения данных. В начале которой предупреждение о необходимых параметрах: Ф. И. О., контакты заявителя, а также суть претензии – без которых заявление не будет рассмотрено. На этой же странице заполняем все предложенные поля: Электронный адрес. Будет использоваться для подтверждения и контактов. Проверьте правильность написания.

Ф. И. О. заявителя.

Город.

Почтовый индекс.

Улица, номер дома, номер квартиры.

Электронный адрес декларанта. Можно указать дублирующий. При его отсутствии повторите тот, что уже вносился.

Содержание жалобы. Заполняется в свободной форме, но должно точно описывать создавшуюся ситуацию и предмет претензии к работодателю. Желательно иметь документальные доказательства, скан-копии которых и вложить в следующие пункты.

Вложить файл. Вложение сканов документов. Можно отослать до 5 экземпляров.

Наименование работодателя.

Город его расположения.

Почтовый индекс работодателя.

Улица, номер здания, номер помещения.

Согласие на разглашение. Именно здесь и нужно выставить параметра анонимности. Обратите внимание, вопрос сформулирован, как «Даете ли вы согласие на разглашение», поэтому: «ТАК» — означает, что ваши данные будут известны работодателю, а «NIE» — говорит об анонимности.

— означает, что ваши данные будут известны работодателю, а — говорит об анонимности. Согласие на обработку данных.

Капча. Далее кликаем по кнопке «Wyślij formularz» и ждем подтверждения на указанный электронный адрес. На него же будет происходить информирование заявителя о ходе дела и запрос необходимых дополнительных данных.

III этап. Что делать, если фирма не платит? Как подать в суд за невыплату заработной платы?

Если мер, указанных выше, недостаточно, и принято решение обращаться в Трудовой суд (а речь пойдет именно о Sąd pracy), необходимо пройти следующие этапы:

Шаг 1. Сроки подачи

Срок давности по трудовым спорам составляет 3 года, однако есть два обстоятельства, значительно сокращающие этот период:

Неправомерное расторжение трудового контракта. На эту процедуру дается всего 7 дней, с момента уведомления об увольнении. Однако: Если расторжение договора произошло из-за нарушения дисциплины, с которым работник не согласен, он может оспорить решение в течение 14 дней.

В остальных случаях применяется общий принцип трехлетнего срока давности.

Шаг 2. Выбираем суд

Заявление подается в суд по месту расположения работы. Допустимо подавать в инстанцию по месту нахождения головного офиса или месту проживания самого работодателя.

Выбор суда также зависит от других обстоятельств. Обращение следует подавать в районное отделение, если:

Дело касается неправомочного расторжения договора без уведомления .

. Установления самого факта трудовых взаимоотношений.

Сумма спора менее 75 000 злотых.

Если сумма превышает указанную, то разбирательством занимается окружное отделение суда.

Некоторые правила отдельных Воеводств могут формулировать собственные требования к распределению нагрузки нарайонные и окружные суды. Уточнять параметры необходимо непосредственно перед подачей заявления.

Шаг 3. Составление иска

Заявление составляется исключительно в письменной форме на польском языке. Подать заявление можно лично или через представителя. Это могут сделать и сотрудник профсоюза, прокурор, представитель PIP (если дело является продолжением их расследования).

В заявлении обязательно указывается:

Суд (инстанция) обращения.

Наименования и контактные данные сторон.

Суть спора.

Размер иска, в т.ч. моральный вред.

Перечень приложенных документов, доказательств и т.п.

Подпись заявителя (истца).

В случае недостаточности представленных сведений, суд разъясняет суть нехватки и дает возможности исправить ситуацию.

Шаг 4. Рассмотрение дела

Защиту в суде заявитель вправе осуществлять лично, но может быть привлечен и бесплатный адвокат. Роль представителя также может исполнить представитель профсоюза, коллега или сотрудник PIP, если организация имеет отношение к рассматриваемому делу либо привлечена к нему в ходе процесса.

В процессе стороны имеют право на заключение мирного соглашения, которое будет завизировано судом. Результатом рассмотрения является судебное решение, обязательное для исполнения всеми сторонами.

У каждой из сторон имеется право на апелляцию. Срок – три недели с момента вынесения решения. Подается в тот же суд.

Шаг 5. Стоимость процесса для работника

Если сумма иска не превышает 50 000 злотых, работник полностью освобождается от судебного сбора. Если стоимость иска выше – оплачивается 5% от указанной цены.

Важно понимать, что в случае проигрыша процесса, суд вправе принудить работника компенсировать работодателю все возникшие издержки, включая пошлины, затраты на адвокатов и пр. Однако верно и обратное – выиграв процесс, работник может потребовать от проигравшей стороны компенсировать свои издержки.

Апелляционные и кассационные мероприятия требуют оплаты пошлины в размере 30 злотых.

Шаг 6. Судебное решение

Любое судебное разбирательство должно заканчиваться судебным решением. Даже если заключено мировое соглашение, его положения должны найти отражение в решении суда.

Если суд решил дело в пользу работника, работодатель получит соответствующее требования о погашении задолженности. Во многих случаях для первого случая это может быть т.н. nakaz zapłaty – требование погасить задолженность.

Это процессуально сложный инструмент, по которому должник обязан оплатить указанную сумму, но предъявить его к исполнительному производству нельзя. И только в случае невыполнения требований nakaz zapłaty, работник может повторно обратиться в суд для ужесточения решения.

Вести дело в суде лучше доверить профессионалам. Если решение будет в пользу работника, есть возможность потребовать компенсировать и этот вид затрат. В ряде случаев адвокат может быть предоставлен профсоюзом или иной общественной организацией.

Может ли работодатель не платить из-за сложного финансового положения?

Это вопрос стоит рассмотреть отдельно. Он поднимался между работодателями-должниками и их сотрудниками множество раз, и не имел однозначного толкования. Однако в 2024 году суд поставил точку в этом споре.

Суть дела : Инспектор PIP обязал работодателя выплатить работникам четырехмесячную задолженность по зарплате. Работодатель не выполнил предписание, поэтому PIP направил ему предупреждение с требованием исполнить обязательство в 7-дневный срок и уведомил, что в противном случае будет возбуждено : Инспектор PIP обязал работодателя выплатить работникам четырехмесячную задолженность по зарплате. Работодатель не выполнил предписание, поэтому PIP направил ему предупреждение с требованием исполнить обязательство в 7-дневный срок и уведомил, что в противном случае будет возбуждено исполнительное производство Через несколько месяцев инспектор труда снова провел проверку выполнения предписания, и обнаружил, что обязательство не было выполнено в полном объеме, поскольку осталось выплатить более 26 000 злотых задолженности по зарплате. За это нарушение на работодателя наложили штраф в размере 5 000 злотых. Однако работодатель подал жалобу на это решение, пояснив, что не мог исполнить требования, так как все банковские счета были арестованы судебным приставом. Собственно, вопрос – является ли такое положение работодателя основанием для невыплаты зарплаты?

Дело рассматривалось в Воеводском административном суде в Кракове. В своем решении суд указал, кроме прочего, что:

В соответствии p.1, art.6 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Закона РП об исполнительном производстве), в случае неисполнения должником своего обязательства кредитор должен принять меры по применению мер принудительного исполнения. Действия приставов носят лишь формально-правовой характер и являются следствием продолжающегося неисполнения обязательства, поэтому приставы не рассматривают решение, а предпринимает действия, направленные на обеспечение исполнения обязательства. Штраф является мерой принуждения, имеющей эффект, цель которого – достижение выполнения конкретного обязательства косвенным путем, то есть через тяжесть наложенного штрафа.

В своем решении суд указал, что тяжелое материальное положение работодателя не является основанием для отказа выполнять обязанности (в том числе отказываться от выплаты штрафа). Кроме этого, подчеркнуто, что при определении размера штрафа следует учитывать, что он является формой давления, призванной побудить обязанное лицо вести себя определенным образом.

В решении также подчеркнуто, что выплата заработной платы работникам является основной обязанностью работодателя. Принимая во внимание вышеизложенное, суд подтвердил наложение штрафа в размере 5 000 злотых, а жалобу работодателя отклонил.

Консультант Юлия Владимировна ☕️ Поддержать проект Что это значит для обманутых работников? Что работодатель-должник не вправе прикрываться своим сложным финансовым положением, чтобы не погашать задолженность по зарплате. Все утверждения о невозможности выплат, просьбы подождать и т.д. являются незаконными. Решение о продлении сроков погашения долга стороны могут (но не обязаны!) принять при взаимном согласии, но данный момент нужно зафиксировать в подписанном соглашении.

Штрафы работодателю за нарушение выплаты з/п

За нарушение Трудового законодательства на работодателя могут быть наложены следующие санкции:

Социальное воздействие — публичные извинения, обещание о ненарушении закона в дальнейшем, восстановление ситуации на момент, предшествующий ей (например, восстановление работника на его месте). Выговор — мера административного воздействия, способная оказать негативное влияние в будущем при рассмотрении аналогичных дел. Штраф до 30 000 злотых.

Данные меры не исключают необходимости возмещения финансовых потерь работника и других, в т.ч. назначенных судом, компенсаций.

Легализация на основании невыплаты зарплаты

Такой вариант, как бы экзотически он не звучал, существует. Причем есть два подходящих способа получения карты побыту по иным обстоятельствам: официальный статус свидетеля / потерпевшего при открытом деле о невыплате заработной платы, и следующая стадия – после закрытия дела – пребывание до момента погашения задолженности по заработной плате.

Но и это еще не все. Такая легализация (получение карты побыту) возможна и в случае, если пребывания иностранца оказалось незаконным. Все подробности можно узнать из этой статьи.

Как иностранцам не дать обмануть себя в дальнейшем?

Любые проблемы легче не допустить, чем исправлять их последствия. Поэтому, даже попав в одну из рассматриваемых ситуаций, желательно предпринять меры, исключающие их в дальнейшем. Среди основных:

Обязательное заключение договора. Доказать свою правоту без подписанного соглашения крайне затруднительно. Делать выбор в пользу умовы о праце. Этот контракт позволяет в полной мере использовать нормы Трудового законодательства. Фиксировать возможные нарушения. Фото и видеоматериалы, а также документы, подтверждающие несоответствия нормам, облегчат процесс. Проверять работодателя перед трудоустройством. Если у фирмы, в которую планируете трудоустройство, плохая репутация, шанс проблем многократно увеличивается.

Даже в случае возникновения неприятностей часто удается урегулировать ситуацию без привлечения надзорных или судебных органов. Достаточно сообщить работодателю о том, что работнику известно о своих правах и способах их защиты. Это делается письменным образом, через wezwanie do zapłaty, о котором мы рассказывали выше. Оно может пригодиться и в судебном процессе, и при обращении в PIP.

Заключение

Очевидно, защитить свои права в Польше возможно. Да, нюансов огромное количество, и разбираться в них лучше с профессиональным юристом, но ведь речь идет о ваших деньгах, о ваших правах, о жизни — вашей и вашей семьи. Разве все это не стоит борьбы? Не отчаивайтесь! Сложности лишь закаляют.

И поймите главное, защита прав в руках самого человека. Если не предпринимать мер, сама собой проблема решиться вряд ли. Теперь вы знаете, что победа над несправедливостью возможна. Однако если какие-то вопросы остались неохваченными или непонятыми вами – пишите в комментарии, наши консультанты попытаются разобрать сложившиеся обстоятельства.