Куда жаловаться, если не платят зарплату в Польше?
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Никто и никогда не устраивается на работу, чтобы его обманули и заставили трудиться бесплатно. Тем не менее, немало иностранцев в Польше попадают в ситуации, когда их трудовые права оказываются нарушены. Жертвой мошенников могут стать и новички, впервые приехавшие на заработки в РП, и прожженные профессионалы, уже не первый год работающие за границей.
Можно, наслушавшись грозного обманщика, сдаться, и, считая себя бесправным заробитчаном, уехать домой. Но можно и вспомнить о существовании закона — норм, благодаря которым отстаивают свои права, возвращают невыплаченные средства и возмещают моральный вред.
Как поступить в случае, если работодатель отказался выдать зарплату? Куда обращаться? Как вести себя при наличии трудового договора или гражданско-правового контракта (умовы злецения)? Как защититься от потенциальных угроз? Разберем все эти и другие вопросы с максимальными подробностям в данном материале «Польского консультанта» в рамках цикла «Права и обязанности работодателя».
Скрыть содержание
- Типы трудовых договоров в Польше
- Правовые основания
- Куда обращаться украинцам, россиянам и белорусам в Польше, если работодатель не выплатил зарплату?
- Условия, при которых можно забрать заработанные деньги у работодателя
- Как получить невыплаченную зарплату в Польше?I этап. Самостоятельное решение вопроса для украинцев, россиян и белорусов Требование о погашении задолженности по зарплате (wezwanie do zapłaty) II этап. Как вернуть заработанные деньги через PIP? Онлайн составление жалобы в PIP III этап. Что делать, если фирма не платит? Как подать в суд за невыплату заработной платы? Шаг 1. Сроки подачи Шаг 2. Выбираем суд Шаг 3. Составление иска Шаг 4. Рассмотрение дела Шаг 5. Стоимость процесса для работника Шаг 6. Судебное решение
- Может ли работодатель не платить из-за сложного финансового положения?
- Штрафы работодателю за нарушение выплаты з/п
- Легализация на основании невыплаты зарплаты
- Как иностранцам не дать обмануть себя в дальнейшем?
- Заключение
Типы трудовых договоров в Польше
Для всего написанного далее важно знать о типах договоров, которые работодатель (заказчик) может заключить с работником (иполнителем). Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с тем, что такое умова о праце, договор подряда (Umowa o dzieło) и Umowa zlecenie (договор-заказ).
Здесь мы лишь коротко напомним, что:
- Umowa o pracę – единственный вид трудового договора, отношения по которому регулируются Трудовым законодательством. Это самая выгодная и защищенная для работника форма контракта.
- Umowa o dzieło и zlecenie – это т.н. гражданско-правовые формы контрактов, не подчиняющиеся напрямую трудовому законодательству, а регулируемые Гражданским кодексом.
Именно гражданско-правовые договоры, и прежде всего умовы злецения, работодатели нередко навязывают иностранным сотрудникам. При этом ряд моментов для умовы злецения подпадает под регулирование ТК РП. Это создает дополнительные возможности для защиты прав, но одновременно сильнее запутывает неподготовленных иностранцев, пытающихся разобраться в ситуации. Поэтому дальнейший текст будет построен с учетом разницы между данными типами контрактов, с акцентом на действия, которые нужно предпринять при задержке (невыплате) зарплаты по каждому из них.Еще один вводный момент. Формально работодателем и работником называются стороны только умовы о праце. Для умовы злецения – это заказчик и исполнитель (подрядчик). Однако далее, для простоты понимания, во всех случаях будут применяться термины «работодатель» и «работник (сотрудник)», а «заработная плата» означать положенное вознаграждение за любую из описанных работ.
Правовые основания
Выплата заработной платы – законодательно установленная обязанность работодателя. В соответствии с нормами Трудового кодекса (конкретнее §1 ст. 85), оплата труда должна производиться за периоды, указанные в договоре, но не реже чем один раз в месяц.
Основными нарушениями законодательства в сфере трудовых отношений со стороны работодателя являются:
- Невыплата установленной суммы в срок.
- Выплата зарплаты в меньшем, чем указано в контракте, объеме.
- Вычеты, удержания и прочие действия, направленные на снижение дохода работника, не предусмотренные законом или договором.
- Неоформленный трудовой договор.
- Отказ выдать справку о работе при увольнении.
- Нарушение правил безопасности и гигиены.
- Невыполнение норм работы беременных и других параметров законодательства.КонсультантДмитрий КонстантиновичВсе перечисленное относится к Трудовому кодексу, а значит к умове о праце. Однако и работающие по умове злецения не до конца бесправны. В частности, Закон о минимальной зарплате (Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) распространяется и на этот тип контрактов в положении о минимальной почасовой ставке, а ust.6, art.8a того же закона подразумевает выплаты по данному договору не реже 1 раза в месяц, если он заключен на период более месяца. То есть несвоевременная выплата зарплаты по умове злецения так же является нарушением закона.
Куда обращаться украинцам, россиянам и белорусам в Польше, если работодатель не выплатил зарплату?
Итак, неприятность случилась. Определенное время отработано, объем работ выполнен, но деньги не выплачены или их объем менее условленного. В зависимости от ряда обстоятельств, обратиться с жалобой на работодателя можно в различные инстанции:
- Трудовая инспекция — Państwowa Inspekcja Pracy (далее просто PIP). Это государственная организация, регулирующая трудовые отношения. Соответственно, обращаться в нее можно только по случаям, связанным с нарушением трудового законодательства.В понятие «трудового законодательства», кроме норм Кодекса праци, входят все профильные нормативно-правовые акты, в том числе и Закон о минимальной зарплате. Соответственно, не только нарушения по умовам о праце могут устраняться указанными способами, но и умовы злецения подпадают под данные методы защиты в области размера оплаты труда (ниже минимума) или ее своевременности (задержка, невыплата).
- Трудовой суд (польск., Sąd pracy) – специальная судебная инстанция, занимающаяся рассмотрением дел, связанных с трудовым законодательством. Формально считается следующей инстанцией после Трудовой инспекции, но инициировать процесс может не только инспектор PIP – доступно это и самому работнику.
- Гражданское судопроизводство. Неспециализированные суды, в которые обращаются по всем гражданским искам. Именно в них придется вести дела по гражданско-правовым контрактам, если образовавшаяся проблема не может быть решена вышеуказанными методами.Главное отличие Трудового суда от общегражданского в стоимости пошлин и узкой специализации. В ряде случаев Sąd pracy может оказаться для работника условно бесплатным, в то время как в общих судах придется оплачивать все издержки, и лишь потом требовать возмещений.
Условия, при которых можно забрать заработанные деньги у работодателя
Узнав о возможных инстанциях, рассмотрим основные случаи обращения к ним.
Договор отсутствует
Это наиболее негативный вариант в ситуации невыплаты зарплат. Не закрепив свои трудовые или гражданско-правовые отношения «на бумаге», требовать соблюдения договоренностей практически невозможно. Работа без договора – это взаимное нарушение и для работника, и для работодателя, и санкции могут быть наложены на обоих.
Разумеется, лучше изначально не допустить такой ситуации, но, если она все-таки сложилась, нужно определиться в своих желаниях. Вытребовать положенные средства маловероятно, а вот наказать нерадивого работодателя, который не заплатил вам за работу, возможно – для этого можно заявить в PIP, предоставить доказательства и на нарушителя будет наложен штраф. Однако надо быть готовым, что оштрафуют и жалобщика, который неофициально работал.
Умова о праце
Это, наоборот, наиболее защищенная форма отношений. Все инструментарии, стоящие на защите Трудового кодекса в этом случае доступны: и PIP, и Трудовой суд.
В каких случаях куда жаловаться, если работодатель не выплачивает з/п:
- PIP поможет разобраться во внесудебном порядке, наложит санкции на нарушителя и поможет вернуть всю образовавшуюся задолженность.
- Через Sąd pracy, кроме прочего, можно требовать возмещения понесенных убытков, в т.ч. и морального вреда. Также именно Трудовой суд будет разбираться в ситуациях, когда PIP установил компенсировать задолженность, а работодатель не выполнил требуемого.
Как уже обозначалось выше, так же могут быть урегулированы вопросы и по умовам злецения, если проблемы связаны с оплатой ниже минимума (по часовой ставке), либо зарплату задержали (выплаты реже 1 раза в месяц), либо не выплачивают вовсе.
Детально об использовании данных методов будет сказано далее.
Гражданско-правовые договоры
Если по данным контрактам не может быть использованы PIP и/или Трудовой суд, обращаться надо в общие гражданские суды. Это обычные исковые процессы, довольно сложные процессуально. Поэтому без привлечения юристов провести такой процесс довольно сложно.
Однако – и это очень важно! – гражданско-правовые договоры могут быть переведены судом в категорию умовы о праце, если одновременно сошлись три обстоятельства:
- Работа выполняется под контролем работодателя.
- Работник трудится на месте, определенном работодателем.
- Работа выполняется по графику (по времени), установленному работодателем.
В этих случаях, при наличии соответствующих доказательств, работник вправе обратиться в Трудовой суд, который и постановит считать заключенный договор умовой о праце. Дальнейшее разбирательство будет происходить по Трудовому законодательству.
Признание умовы злецения полноценным трудовым договором, а также условия, при которых гражданско-правовой контракт не может быть заключен (только умова о праце) – это специфический и довольно сложный процесс. Подробно он разобран в данном материале.
Как получить невыплаченную зарплату в Польше?
Рассмотрим основные методы, с помощью которых можно вернуть невыплаченные работодателем средства. Представлены будут обобщенные способы, а в каждом конкретном случае могут быть свои специфические нюансы.
Применять данные методы рекомендуется в указанном порядке: сначала попытаться решить вопрос самостоятельно ⟶ потом PIP ⟶ следом суд. Но и здесь вполне могут быть свои подходы, если обстоятельства требуют этого.Обратите внимание, что все три нижеперечисленных этапа относятся к случаям обмана, ошибок, неверного толкования законодательства работодателем и т.п., но не включают ситуации с долгами по зарплате из-за неплатежеспособности (банкротства) компании. Если ваша ситуация такого типа, перейдите по ссылке.
I этап. Самостоятельное решение вопроса для украинцев, россиян и белорусов
Несмотря на наличие таких инструментов регулирования трудовых отношений, как PIP и суд, в первую очередь нужно попытаться решить вопрос без их привлечения. Задержка или невыплата зарплаты, особенно в крупных организациях, вполне может быть связана с банальной ошибкой, бухгалтерской неточностью и т.п. Да и откровенный мошенник, при известии о намерении работника защищать свои права, во многих случаях предпочтет рассчитаться.
Таким образом, действия на этом этапе можно представить в виде следующей последовательности:
- Проведение переговоров с работодателем. Здесь главное выяснить причины невыплат и намерения работодателя.Не стоит смиряться с неконкретными объяснениями вроде «у фирмы проблемы, и как только ситуация улучшится, мы все заплатим». Требуйте точных решений: когда произойдет погашение задолженности, какими траншами, какой будет компенсация за задержку и пр. Договоренности желательно скрепить подписанным соглашением.
- Заявление о намерениях предпринять дальнейшие действия. Если предыдущий шаг не дал результатов, сообщите работодателю, что собираетесь действовать далее – например, сообщить в PIP, подать в суд. Такое оповещение не требуется по закону, однако очень часто помогает решить проблему. Работодатели нередко соглашаются на выплаты задолженности, после того, как понимают, что работники знают свои права.
- Направьте работодателю письменное требование о погашении долга по зарплате.
Последний пункт требует более детального пояснения.
Требование о погашении задолженности по зарплате (wezwanie do zapłaty)
Речь идет о составлении т.н. wezwanie do zapłaty — это письменный призыв к должнику о ликвидации возникшей задолженности. Инструмент имеет широкое распространение в Польше во всех сферах бизнес-деятельности, но вполне применим и в случаях долгов по оплате труда.
Wezwanie do zapłaty необязательный, но крайне желательный инструмент ликвидации задолженности:
- Во-первых, довольно часто урегулировать ситуацию получается на этом этапе.
- Во-вторых, зафиксированный должным образом, но оставленный без удовлетворения (или с полученным письменным отказом), призыв к оплате станет мощнейшим дополнительным аргументом и при обращении в PIP, и при судебном разбирательстве.
Точная форма wezwanie do zapłaty законом не зафиксирована, но скачать образец бланка для наиболее распространенных случаев можно: 📄 по этой ссылке (по клику произойдет скачивание документа в doc-формате).
Содержание wezwanie do zapłaty
Составить призыв (запрос) можно и самостоятельно в свободной форме. Это может быть актуально и при наличии особых обстоятельств, которые необходимо отразить. Мы рекомендуем включить в документ следующую информацию:
Раздел Пояснения Дата и место составления Указывается место подачи требования: адрес предприятия или головного офиса. Данные сторон Наименование работодателя и работника, перед которым образовалась задолженность. Правовые отношения, из которых вытекают обязанности по уплате Трудовой договор, его идентификационная информация (номер, дата и место заключения, стороны и т.д.). Сумма задолженности Размер задолженности и срок, в течение которой она образовалась. Срок погашения Устанавливается произвольно, и как правило составляет 2-4 недели или до следующего зарплатного цикла (даты выплаты зарплаты на предприятии). Способ оплаты Номер счета, наличными в кассе и т.д. Лучше выбрать тот же способ, которым получают зарплату на предприятии другие сотрудники. Меры, которые планируется принят в случае невыполнения требований Опишем этот пункт отдельно ниже.
Планируемые меры
К этому пункту wezwanie do zapłaty стоит подойти с особым вниманием. Именно он покажет должнику, что работник осведомлен о своих правах и готов защищать их всеми доступными средствами.
Мы рекомендуем согласовать этот пункт с профильными юристами, чтобы не упустить какой-либо возможности, при этом указать частично или полностью следующую информацию в случаях неисполнения требований призыва:
- При возможности использования (по умове о праце или умове злецения в областях регулируемых трудовым законодательством) – обращение в PIP, Sąd pracy.
- При других обстоятельствах по гражданско-правовым договорам – подача в Sąd Rejonowy (районный суд) или в другую судебную инстанцию, в подсудности которой находится конкретный случай.
- Выплата образовавшийся задолженности.
- Компенсация морального и возможно других типов вреда.
- Оплата судебных издержек, в т.ч. затрат работника на привлечение адвоката.
- Другие выплаты, если для них имеются основания.
Желательно приложить к wezwanie do zapłaty копию трудового договора. Очень кстати придется и выписка с банковского счета, на который должна была поступать зарплата, показывающая, что прихода средств не было.Напомним, что при некоторых условиях иностранец вправе воспользоваться услугами бесплатного адвоката в Польше, а в ряде регионов есть безвозмездные услуги для требующих помощи иностранцев..
Фиксация подачи wezwanie do zapłaty
Просто составить требование и передать в руки работодателя недостаточно. Должник в любой момент заявит, что никаких запросов не получал. Поэтому факт передачи призыва необходимо зафиксировать документально:
- Передать под личную подпись работодателя. Сделать это возможно в редких случаях, но все же этот способ исключать не стоит.
- Подать с фиксацией в соответствующей службе предприятия, с присвоением входящего номера и пр.
- Отправить заказным письмом с уведомлением о получении.
Наиболее часто используется именно последний способ, но рассчитывая сроки оплаты в требовании, стоит заложить и время на работу почты.
Данные об отправке (например, почтовая квитанция) должны быть сохранены, как один из существенных аргументов для дальнейшего разбирательства.
II этап. Как вернуть заработанные деньги через PIP?
Обращение в Трудовую инспекцию может быть осуществлено лично, через законного представителя, по почте, e-mail или через интернет.
Составление документов во всех случаях одинаковое, а процесс будет отличаться только методом подачи заявления. Поэтому мы обратим внимание на самый комфортный способ — онлайн-обращение.Несколько слов об анонимности
Часто можно слышать, что допустима анонимная подача заявления в PIP. Это не совсем точная формулировка, и важно понимать разницу между подачей без указания Ф. И. О. и требованием скрыть ваши данные от работодателя.
Если не указать своих данных вообще, Инспекция не будет рассматривать обращение. Однако, каждый имеет право потребовать установления анонимности, и тогда Ф. И. О. работника не будут фигурировать в деле и не будут сообщены работодателю.
Онлайн составление жалобы в PIP
У каждого PIP есть свое окружное отделение. Именно туда и подается заявление. Для подачи через интернет нужно выполнить следующие шаги:
- Переходим на страницу выбора округа, и нажимаем на ссылку, соответствующую округу.
- Откроется страница внесения данных. В начале которой предупреждение о необходимых параметрах: Ф. И. О., контакты заявителя, а также суть претензии – без которых заявление не будет рассмотрено.
- На этой же странице заполняем все предложенные поля:
- Электронный адрес. Будет использоваться для подтверждения и контактов. Проверьте правильность написания.
- Ф. И. О. заявителя.
- Город.
- Почтовый индекс.
- Улица, номер дома, номер квартиры.
- Электронный адрес декларанта. Можно указать дублирующий. При его отсутствии повторите тот, что уже вносился.
- Содержание жалобы. Заполняется в свободной форме, но должно точно описывать создавшуюся ситуацию и предмет претензии к работодателю. Желательно иметь документальные доказательства, скан-копии которых и вложить в следующие пункты.
- Вложить файл. Вложение сканов документов. Можно отослать до 5 экземпляров.
- Наименование работодателя.
- Город его расположения.
- Почтовый индекс работодателя.
- Улица, номер здания, номер помещения.
- Согласие на разглашение. Именно здесь и нужно выставить параметра анонимности. Обратите внимание, вопрос сформулирован, как «Даете ли вы согласие на разглашение», поэтому:
«ТАК»— означает, что ваши данные будут известны работодателю, а
«NIE»— говорит об анонимности.
- Согласие на обработку данных.
- Капча.
- Далее кликаем по кнопке
«Wyślij formularz»и ждем подтверждения на указанный электронный адрес. На него же будет происходить информирование заявителя о ходе дела и запрос необходимых дополнительных данных.
III этап. Что делать, если фирма не платит? Как подать в суд за невыплату заработной платы?
Если мер, указанных выше, недостаточно, и принято решение обращаться в Трудовой суд (а речь пойдет именно о Sąd pracy), необходимо пройти следующие этапы:
Шаг 1. Сроки подачи
Срок давности по трудовым спорам составляет 3 года, однако есть два обстоятельства, значительно сокращающие этот период:
- Неправомерное расторжение трудового контракта. На эту процедуру дается всего 7 дней, с момента уведомления об увольнении. Однако:
- Если расторжение договора произошло из-за нарушения дисциплины, с которым работник не согласен, он может оспорить решение в течение 14 дней.
В остальных случаях применяется общий принцип трехлетнего срока давности.
Шаг 2. Выбираем суд
Заявление подается в суд по месту расположения работы. Допустимо подавать в инстанцию по месту нахождения головного офиса или месту проживания самого работодателя.
Выбор суда также зависит от других обстоятельств. Обращение следует подавать в районное отделение, если:
- Дело касается неправомочного расторжения договора без уведомления.
- Установления самого факта трудовых взаимоотношений.
- Сумма спора менее 75 000 злотых.
Если сумма превышает указанную, то разбирательством занимается окружное отделение суда.
Некоторые правила отдельных Воеводств могут формулировать собственные требования к распределению нагрузки нарайонные и окружные суды. Уточнять параметры необходимо непосредственно перед подачей заявления.
Шаг 3. Составление иска
Заявление составляется исключительно в письменной форме на польском языке. Подать заявление можно лично или через представителя. Это могут сделать и сотрудник профсоюза, прокурор, представитель PIP (если дело является продолжением их расследования).
В заявлении обязательно указывается:
- Суд (инстанция) обращения.
- Наименования и контактные данные сторон.
- Суть спора.
- Размер иска, в т.ч. моральный вред.
- Перечень приложенных документов, доказательств и т.п.
- Подпись заявителя (истца).
В случае недостаточности представленных сведений, суд разъясняет суть нехватки и дает возможности исправить ситуацию.
Шаг 4. Рассмотрение дела
Защиту в суде заявитель вправе осуществлять лично, но может быть привлечен и бесплатный адвокат. Роль представителя также может исполнить представитель профсоюза, коллега или сотрудник PIP, если организация имеет отношение к рассматриваемому делу либо привлечена к нему в ходе процесса.
В процессе стороны имеют право на заключение мирного соглашения, которое будет завизировано судом. Результатом рассмотрения является судебное решение, обязательное для исполнения всеми сторонами.
У каждой из сторон имеется право на апелляцию. Срок – три недели с момента вынесения решения. Подается в тот же суд.
Шаг 5. Стоимость процесса для работника
Если сумма иска не превышает 50 000 злотых, работник полностью освобождается от судебного сбора. Если стоимость иска выше – оплачивается 5% от указанной цены.
Важно понимать, что в случае проигрыша процесса, суд вправе принудить работника компенсировать работодателю все возникшие издержки, включая пошлины, затраты на адвокатов и пр. Однако верно и обратное – выиграв процесс, работник может потребовать от проигравшей стороны компенсировать свои издержки.
Апелляционные и кассационные мероприятия требуют оплаты пошлины в размере 30 злотых.
Шаг 6. Судебное решение
Любое судебное разбирательство должно заканчиваться судебным решением. Даже если заключено мировое соглашение, его положения должны найти отражение в решении суда.
Если суд решил дело в пользу работника, работодатель получит соответствующее требования о погашении задолженности. Во многих случаях для первого случая это может быть т.н. nakaz zapłaty – требование погасить задолженность.
Это процессуально сложный инструмент, по которому должник обязан оплатить указанную сумму, но предъявить его к исполнительному производству нельзя. И только в случае невыполнения требований nakaz zapłaty, работник может повторно обратиться в суд для ужесточения решения.
Вести дело в суде лучше доверить профессионалам. Если решение будет в пользу работника, есть возможность потребовать компенсировать и этот вид затрат. В ряде случаев адвокат может быть предоставлен профсоюзом или иной общественной организацией.
Может ли работодатель не платить из-за сложного финансового положения?
Это вопрос стоит рассмотреть отдельно. Он поднимался между работодателями-должниками и их сотрудниками множество раз, и не имел однозначного толкования. Однако в 2024 году суд поставил точку в этом споре.Суть дела: Инспектор PIP обязал работодателя выплатить работникам четырехмесячную задолженность по зарплате. Работодатель не выполнил предписание, поэтому PIP направил ему предупреждение с требованием исполнить обязательство в 7-дневный срок и уведомил, что в противном случае будет возбуждено исполнительное производство.
Через несколько месяцев инспектор труда снова провел проверку выполнения предписания, и обнаружил, что обязательство не было выполнено в полном объеме, поскольку осталось выплатить более 26 000 злотых задолженности по зарплате. За это нарушение на работодателя наложили штраф в размере 5 000 злотых. Однако работодатель подал жалобу на это решение, пояснив, что не мог исполнить требования, так как все банковские счета были арестованы судебным приставом.
Собственно, вопрос – является ли такое положение работодателя основанием для невыплаты зарплаты?
Дело рассматривалось в Воеводском административном суде в Кракове. В своем решении суд указал, кроме прочего, что:
- В соответствии p.1, art.6 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Закона РП об исполнительном производстве), в случае неисполнения должником своего обязательства кредитор должен принять меры по применению мер принудительного исполнения.
- Действия приставов носят лишь формально-правовой характер и являются следствием продолжающегося неисполнения обязательства, поэтому приставы не рассматривают решение, а предпринимает действия, направленные на обеспечение исполнения обязательства.
- Штраф является мерой принуждения, имеющей эффект, цель которого – достижение выполнения конкретного обязательства косвенным путем, то есть через тяжесть наложенного штрафа.
В своем решении суд указал, что тяжелое материальное положение работодателя не является основанием для отказа выполнять обязанности (в том числе отказываться от выплаты штрафа). Кроме этого, подчеркнуто, что при определении размера штрафа следует учитывать, что он является формой давления, призванной побудить обязанное лицо вести себя определенным образом.
В решении также подчеркнуто, что выплата заработной платы работникам является основной обязанностью работодателя. Принимая во внимание вышеизложенное, суд подтвердил наложение штрафа в размере 5 000 злотых, а жалобу работодателя отклонил.Что это значит для обманутых работников? Что работодатель-должник не вправе прикрываться своим сложным финансовым положением, чтобы не погашать задолженность по зарплате. Все утверждения о невозможности выплат, просьбы подождать и т.д. являются незаконными. Решение о продлении сроков погашения долга стороны могут (но не обязаны!) принять при взаимном согласии, но данный момент нужно зафиксировать в подписанном соглашении.
Штрафы работодателю за нарушение выплаты з/п
За нарушение Трудового законодательства на работодателя могут быть наложены следующие санкции:
- Социальное воздействие — публичные извинения, обещание о ненарушении закона в дальнейшем, восстановление ситуации на момент, предшествующий ей (например, восстановление работника на его месте).
- Выговор — мера административного воздействия, способная оказать негативное влияние в будущем при рассмотрении аналогичных дел.
- Штраф до 30 000 злотых.
Данные меры не исключают необходимости возмещения финансовых потерь работника и других, в т.ч. назначенных судом, компенсаций.
Легализация на основании невыплаты зарплаты
Такой вариант, как бы экзотически он не звучал, существует. Причем есть два подходящих способа получения карты побыту по иным обстоятельствам: официальный статус свидетеля / потерпевшего при открытом деле о невыплате заработной платы, и следующая стадия – после закрытия дела – пребывание до момента погашения задолженности по заработной плате.
Но и это еще не все. Такая легализация (получение карты побыту) возможна и в случае, если пребывания иностранца оказалось незаконным. Все подробности можно узнать из этой статьи.
Как иностранцам не дать обмануть себя в дальнейшем?
Любые проблемы легче не допустить, чем исправлять их последствия. Поэтому, даже попав в одну из рассматриваемых ситуаций, желательно предпринять меры, исключающие их в дальнейшем. Среди основных:
- Обязательное заключение договора. Доказать свою правоту без подписанного соглашения крайне затруднительно.
- Делать выбор в пользу умовы о праце. Этот контракт позволяет в полной мере использовать нормы Трудового законодательства.
- Фиксировать возможные нарушения. Фото и видеоматериалы, а также документы, подтверждающие несоответствия нормам, облегчат процесс.
- Проверять работодателя перед трудоустройством. Если у фирмы, в которую планируете трудоустройство, плохая репутация, шанс проблем многократно увеличивается.
Даже в случае возникновения неприятностей часто удается урегулировать ситуацию без привлечения надзорных или судебных органов. Достаточно сообщить работодателю о том, что работнику известно о своих правах и способах их защиты. Это делается письменным образом, через wezwanie do zapłaty, о котором мы рассказывали выше. Оно может пригодиться и в судебном процессе, и при обращении в PIP.
Заключение
Очевидно, защитить свои права в Польше возможно. Да, нюансов огромное количество, и разбираться в них лучше с профессиональным юристом, но ведь речь идет о ваших деньгах, о ваших правах, о жизни — вашей и вашей семьи. Разве все это не стоит борьбы? Не отчаивайтесь! Сложности лишь закаляют.
И поймите главное, защита прав в руках самого человека. Если не предпринимать мер, сама собой проблема решиться вряд ли. Теперь вы знаете, что победа над несправедливостью возможна. Однако если какие-то вопросы остались неохваченными или непонятыми вами – пишите в комментарии, наши консультанты попытаются разобрать сложившиеся обстоятельства.
Остались вопросы? Задайте их:
Каждый нерешенный вопрос – это незаконченное дело, которое висит над нами как облака. Откладывая его, мы теряем время, энергию и даже спокойствие. Не откладывайте решения на потом, а беритесь за них сейчас. Не бойтесь изменений, не бойтесь принимать сложные решения, потому что именно они могут привести к лучшему будущему.
- Под статьей в виде комментария.
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Не выплатили вознаграждение за текущий месяц. Ссылаются на не подписанный расчетник. В договоре нет такого пункта и указано ,что перечисление должно быть 21числа каждого месяца. Координатор говорит ищите меня там ,там . Вам надо подписать расчетник.
Здравствуйте, хотел спросить такой вопрос. Начал работать на агенции атлас ворк, на сладе шейн Магнице, отработал полтора месяца, сегодня всем студентам пришла полностью оплата за тот месяц на карту, вся сумма. Половине из нас пришло по 100-200 злотых на карту, а остальное сказали, что будем получать на руки. В таком случае работодатель платит за нас налог, если на карту начисляется только 100-200 злотых?
Здравствуйте! Муж работает по умове о праци. Пока у него испытательный срок на 3 месяца. Работодатель не выплачивает зарплату. На основании какой статьи трудового кодекса Польши он может уволится? Нет ни возможности ни желания работать еще месяц без денег))) Спасибо!
Любовь, если есть договор, по которому положена зарплата (а по трудовому законодательству она не может быть реже чем раз в месяц по умове о праце), и эти выплаты не производятся, то имеет место нарушение договора. Это прямые основания для его расторжения.
Неважно является договор на испытательный срок или это другая форма – неисполнение договора очевидно.
Я бы только посоветовала Вам не торопиться с расторжением, а сначала предпринять все законные меры по получению средств.
Приветствую. Подскажите, следует ли доказывать в суде и как это сделать, нарушения работодателем время работы работника? Т.е. по договору (умава о праве) я нахожусь на испытательном сроке и мой рабочий день включает только 4часа в день, но по факту я работал по десять часов, а иной раз и по двенадцать. В договоре нет доп.условий о переработке. Существуют ли какие-то нормы регулирующие права о переработке? Спасибо.
Виктор, посмотрите статью про оплату сверхурочных в Польше. Там же будут и условия, и форма оплаты и пр.
Добрый вечер! Если фирма выплатила не всю зарплату,можно куда-то на них пожаловаться. И договор так и недали. Но работала официально вроде.
Здравствуйте! Меня зовут, Вячеслав. Являюсь гражданином Республики Беларусь. Вынужден был покинуть родину в связи событиями 2020 года. Устроился на работу к польскому работадателю. В самом начале отношения сложились доверительными. Мне гарантировали официальное трудоустройство и подачу документов на карту побыта. Отработав пять месяцев понял, что никакие договорённости не будут соблюдены со стороны работодателя, он просто тянул время. Работа на объекте заканчивалась а с ней и хорошие отношения. В итоге мне отказались платить еженедельно, как было условлено и передумали выплачивать премию в конце года, которую сами же и обещали. Занимались мы переустановкой стеклянных балюстрад в жилом доме с видеонаблюдением. Достаточно ли одного только видеоматериала, чтобы подать заявление в PIP? Со мной ещё два украинца, которые так же были обмануты. Благодарю!
Вячеслав, поясните, по какой визе Вы въезжали в РП (гуманитарная или по работе)? Подписывали ли договор или речь идет об устных договоренностях? Если подписывали, то какой?
Вячеслав, Вы решили вопрос с работодателем?
Доброй ночи приехала в Польшу через фирму Украины по биометрии польская компания после месяца роботы узнала что срок документа маленький и продлевать не буду .Пан у рекрутера попросил другого человека вместо меня .сначала хотели штраф потом предложили другое место роботы куда Нада ехать через всю Польшу зарплату не выплатили так как в договоре прописано 15 числа .с хостела Нада уезжать так как засели сюда вместо меня человека .я уволилась за мне сказали только 15 .я не говорю на польском .куда можна обратиться что б выдали зарплату раньше не через 20 дней
Варвара, только к самому работодателю. При увольнении последнюю зарплату вправе выдавать в день, установленный для оплаты труда в компании. Если это 15 число – могут тянуть до 15го.
Здравствуйте, работала через агентство по умове злецения. Должны за два месяца ЗП. Обещали, обещали и в итоге вообще пропали. Ни на телефоны не отвечают и в офисе их нет. На фабрике разводят руками, они то деньги им переводили, у них свои договора. Есть ли шанс как-то в итоге забрать свои деньги? Через суд. Или нет смысла?
Ирина, только через суд и можно. Есть договор, если его условия, надо подтвердить факт их невыполнения. Например, если зарплата переводилась на карту, подтвердить банковской выпиской, что деньги не поступали.
Здравствуйте, в контракте указано что зарплата будет выдана с 10-15 число, но каждый месяц мы получаем ее позже к числу 20. Это считается нормально?
Станислав, если нарушаются условия договора, это не может считаться нормальным. Но надо внимательно смотреть контракт (особенно, если речь о гражданско-правовой форме). Могут быть пункты про «исключения».
Добрый день. Работаю водителем по умове о праце, в этой самой умове написано про подставу и диету, работадатель платит мне только диету и ту не в полном объеме. Плюс рассчитывается со мной наличными. Карту в банке мне делал работадатель и как они мне сказали она для того, чтоб я платил ей в дороге за расходы фирмы.
Как правильно выплачивается з/п в Польше и как мне получить то, что работадатель не доплачивает. Спасибо.
Александр, практически каждый Ваш вопрос – это самостоятельная большая тема. Но если постараться вкратце:
1. Работодатель обязан выполнять условия договора. Изменить их в одностороннем порядке он не вправе. Если есть нарушения, можно обращаться в Трудинспекцию.
2. Выплата зарплаты наличными допустима исключительно по Вашему письменному заявлению. Без этого (по умолчанию) заработная плата перечисляется на счет. Это однозначно указано в §3, статьи 86 Кодекса Працы. Посмотрите здесь.
здравствуйте, отработал 2 месяца у поляка без договора (хотя обещал сделать договор). Есть ли шанс как-то вернуть мою зарплату ?
Игорь, если договора не было, то и требовать его соблюдения практически невозможно. Могу посоветовать ознакомиться с этим материалом. Поступать так, как там написано, или нет – решите сами, но, зная эти нормы, можно попытаться заявить нерадивому работодателю, что Вы собираетесь пойти этим путем. Есть вероятность, что он согласится выплатить долг, опасаясь больших потерь в случае штрафа.
Добрый день мне работодатель не выплатил зарплату в Польше
Добрый день! Мне не выплатили компенсацию за неиспользованый отпуск. На даной фирме проработал в целом 2 года. Последний раз поехал на год по воевудской визе но из-за перебоев с зарплатой и малым количеством часов решил уволиться. Сообщил о своем решении за 14 дней как положено. В общем проработал с 25.10.2020 по 14.08.2021. трудовой договор — умова о праце. Что посоветуете?
Роман, если умова о праце, то компенсация за неиспользованный отпуск положена так же, как и оплата труда. Соответственно, и меры воздействия те же (как указаны в статье). Конечно, сначала всегда рекомендуется постараться договориться. Всегда возможны ошибки без злого умысла. А нередко и сам факт того, что Вы готовы защищать свои права, вразумляет работодателя.
День добрый, мне работодатель не выплатил зарплату почти 4000 злотых. Трудовой договор: Умова злецения. У меня есть запись диктофона, как он лично говорит про сумму зарплаты и сроки, когда выплатит. Куда мне лучше обратиться со своей проблемой. Заранее спасибо
Сергей, по умовам злецения споры решаются в суде. Однако рекомендуется сначала провести переговоры с работодателем, указать на наличие доказательств, на намерение подать в суд. Часто это помогает.
Если нет возможности / желание личного общения, а также в случае отказа рассчитаться, письменно (заказным с подтверждением) выслать требование о выплате долга. Отрицательный ответ или отсутствие ответа (при наличии подтверждения, что требование получено) будут дополнительными аргументами в суде.
Но сначала посмотрите этот материал. Если есть основания для признания умовы злецения умовой о праце, можно попробовать действовать через Трудовую инспекцию.
Красиво сказанно, но ничего по сути: Адрес и почта суда куда писать заявление про кидалово, а что суд единственная инстанция по вопросам обмана с зарплатой?Конечно нет! Так почему вы за эти организации умалчивает!?
Шутить изволите? Прочтите внимательно. Трудовая инспекция указана. Перейдя по ссылке, узнаете и как с ней связаться. Вот только, если у Вас умова злецения, то немного шансов, что PIP займется Вашим делом, и останется только суд, причем обычный, районный.
Добрый день. Женщина вернулась в агенцию спустя 3 года, заключили новый договор где указан новый расчетный счет. Отбыв карантин 2 недели и отработав 2 недели, прислали выписку зп в 1000 зл. , но зп отправили на старый расчетный счет( сказали, что так как она работала у них, у неё 2 счета и деньги ушли на проблемный) , там за 3 года накопился долг, так как не знали, что карты сами не деактивируются. Агенция говорит, что она сама виновата, что деньги не вернут. Вопрос, может ли она оф. претендовать на выплату? В действующем договоре другой расчетный счет.
Алина, если в договоре четко указан счет, а средства поступили на другой, это значит, что условия договора не соблюдены. Есть основания требовать их выполнения.
Добрый день. Я работал через агенство працы и за каждый отработанных месяц имел 2 дня урлопа. В марте месяце, отработал 9 месяцев через агенство, перешёл непосредственно на предприятие, использовав за всё это время 6 дней урлопов. Агенство, по договору, должно было выплатить деньги за 12 урлопов, но заплатили только за 10,обьясняя это тем, что была реструктуризации предприятия и один месяц выпал, а вместе с ним и 2 дня урлопа. Как мне поступить, чтобы получить свои деньги?
Если работали по умове о праце, то можно обратиться в Трудовую инспекцию. Но Вы должны быть уверены в декларируемом количестве дней. Если стаж менее 10 лет, могло образовываться 1,67 дней урлопа за месяц.
Если умова злецения, то только в суд, и надо точно понимать, что написано в договоре насчет отпуска, а также как именно проходила реструктуризация, т.е. перезаключался ли договор. Нюансов много. Если решитесь на суд, лучше сначала проконсультироваться у юриста офлайн, предъявив все имеющиеся документы.
Добрый день. Хотелось бы проконсультироваться по поводу трудового права. А именно т.к. я собираюсь увольняться и есть опасение, что работодатель может рассчитать заработную плату не в мою пользу. К примеру, если моя ставка составляет 15 зл. в час и имея за 1.5 месяца 300 часов рассчитать по 13 зл. за час. Вместо заработанных 4500 зл отдать 3900 зл. или ещё меньше.
Сразу после увольнения я могу перейти к другому работодателю и официально трудоустроиться, но т.к. первый работодатель не захочет разойтись по-мирному, то и соответственно и его разрешение на работу не будет аннулировано\закрыто и я не смогу сделать новое разрешение на работу?
Как мне поступить лучше всего в данной ситуации? На данный момент работаю в Белостоке по зезволению и указан тип договора: умова о праце, при пересечении границы на руках
была умова о праце и в последующем работодатель забрал её себе.
Заранее спасибо вам за отклик.
Евгений,
1. Вы должны быть уверены, что Вам заплатили меньше, чем указано в договоре. Например, там может быть сумма брутто (до вычета налогов), а фактически на руки Вы получите нетто (что всегда меньше).
2. Если все же нарушение со стороны работодателя есть, то при попытке рассчитаться с Вами в меньшем объеме, деньги лучше забрать. А вот при подписании бумаг прямо указать, что с суммой не согласны, и считаете, что Вам недоплатили N злотых. Себе возьмите копию этого документа. Возможно на этом этапе работодатель передумает.
3. Если не удастся решить вопрос, имея умову о праце, Вы можете обращаться в PIP. Предупреждать об этом работодателя или нет – решать Вам.
4. Если сейчас работаете по зезволению, то получить новое сможете без аннулирования старого и каких-либо коридоров.
5. Однако зезволение оформлять долго (можно прождать несколько месяцев). Но новый работодатель, если Вы в ближайшие полгода не работали по освядчению (документ, который разрешает трудоустраиваться на 180 дней в году), может открыть Вам этот документ, и одновременно подать на зезволение. Освядчение оформят за пару недель, и Вы сможете работать в ожидании зезволения.
Здравствуйте, я работаю дальнобойщиком на польской фирме по договору umova o prace. В ходе работы я узнаю что работодатель обманывает людей по оплате труда .То есть по умове о праце у меня написано что ежемесячная оплата 2800 злотых бруто. А на словах мне сказали что я получу 1500 злотых в первый месяц сославшись на какую то стажировку. Хотя данная стажировка в договоре не указана. Дальше узнаю от колег что дальнейшая оплата будет состоять за километраж ,по 0.45 грош за километр.А про 2800 зл по договору мне сказали коллеги что платить не будут. Я пока на коденции,и пока ещё она не закончилась хотел бы получить помощь в решении этого вопроса.
Павел, но ведь фактически, никакого нарушения пока не произошло? Если произойдет, то по умове о праце Вы имеете возможность сообщить о нарушении в Трудовую инспекцию. Выплаты должны соответствовать указанным в договоре. На испытательный срок подписывается отдельный договор, но зарплата и тогда не может быть ниже минимально установленной по закону, а это 2800 злотых брутто.
Здравствуйте, Юлия. Ситуация следующая, работаю в фирме по перевозкам до 3,5 тонн. Работали все время до 21 ода по умове злеценя, деньги с задержкой, но выплачивались в полном объёме. Потом работодатель заключил с 2021 года с моим коллегой умову о праце, а мне и другому коллеге оддал не заполненные бланки со своей подписью и печатью и сказал заполнить можно самим по образцу, как у коллеги и подписать, можно так сделать. Будет ли считаться эта умова действительна, если все подписи и печать на ней стоят. Но работодателя экземпляр я не подписывал. Сейчас на фирме проблемы и он не заплатил за последние полтлоа месяца, обещания, говорит ищите работу, нет денег
Сергей, если у Вас есть договор, не противоречащий законодательству, и подписанный Вами и работодателем, то это действующий договор.
Здравствуйте,Юлия.У меня такой вопрос.С сентября месяца 2020 года работаю на умове о праце.Работадатель в декабре отправил на свой счёт с 18 декабря аж по 25 января 2021 без оплаты.При этом коровник говорит,кого не устраивает,увольняйтесь,либо сами расторгают в одностороннем порядке умовы.Февраль отработали без простоев,с 1-7 марта опять отправили на свой счёт 32 человека без какой либо компенсации.Обязана ли фирма /работадатель выплатить какую-то сумму по трудовому законодательству Польши за простои или нет?
Яна, никто не может отправить Вас в отпуск, в т.ч. и за свой счет, без Вашего согласия. Вы должны подтвердить это согласие письменно. Работодатель может только объявить простой, но за это время он должен заплатить. Если речь об умове о праце, можете сообщить о нарушении в Трудовую инспекцию.
Здравствуйте Юлия Владимировна. В 2011г. году устроился водителем в польскую фирму отработал до весны 2015г. В процессе работы фирма очень сильно подгоняла( быстрее! Быстрее!) заставляли ездить и нарушать режимы труда и отдыха угрожая не выплатой зарплаты, месяц работаешь оплачивают предыдущий месяц, за устройство оплачивал 500 долларов которые обещали вернуть при увольнении и любимое их выражение не нравиться…, ключи клади на стол и иди …, на ….!
Работал ЕС — РФ с заездом домой на сутки Беларусь. Итоге в 2015г. стал плохо себя чувствовать приезжал домой рабочую машину ставил на стоянку, сам в больницу. Директору пояснял что заболел, и так три раза на четвёртый при возвращении из ЕС рабочую машин оставил под охраной заправочной станции и в больницу. На фирму сообщи что я в больнице на долго, фирма прислала другого водителя он доставил авто на фирму. С больницы я вышел с инвалидностью второй группы по сегодня. Под разными предлогами фирма мне выплатила из 2800 $ зарплаты 400 $
Для разбирательства не было здоровья, да в указанные годы особо никто не знал куда обращаться в таких ситуациях. Все документы у меня сохранились. Если у меня возможность на сегодня у этой фирмы получить свои заработанные (пенёнзы) деньги .
Вам нужно со всеми документами проконсультироваться с юристом офлайн. Может быть очень много различных деталей, от которых будет зависеть результат. Срок давности по трудовому праву РП 1 – 3 года, однако есть масса исключений, по которым этот срок может быть увеличен. Нужно исключить и возможность исков со стороны бывшего работодателя, например, о причинении ущерба его собственности. Все надо детально анализировать.
Здравствуйте.
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я Ваш коллега «по несчастью»
Работала ассистентом особы непевносправней по умове о праце на час окреслёны. За последних два месяца не выплачена зарплата, но есть зобовязане с указанием невыплаченной суммы. Его срок уже больше месяца, как прошел. Кроме того не начислена компенсация за отпуск. Если особа не имеет никакого дохода, кроме пенсии, имеет ли смысл подавать на погашение долга и куда? В PIP или суд праци? Она, скорее всего, получала деньги от паньства мне на зарплату как частный предприниматель, но бизнес так и не был запущен.
Ольга, многое зависит от деталей, в частности, от статуса лица, с которым подписывался договор. Мой совет – для начала проконсультируйтесь в PIP. С умовой о праце отказать они не могут, и в крайнем случае подскажут, что и как делать далее.
Мать работает по Umowa zlecenie, з/п не платять 3 месаца, задолженость свыше 5 000 злотых.
Есть ли смысл подавать е-жалобу в Инспекцию труда? Или тут только в суд?
Слава, по несоблюдению условий договора – только суд. Трудинспекция по умовам злицения не разбирается. Только умовы о праце. Есть возможность доказать, что сам факт заключения умовы злицения незаконен (если это так), но и тут PIP может только заставить подписать новый правильный договор. А признать имеющейся контракт умовой о праце – только суд.
Не платит работодатель
Здравствуйте Юлия Владимировна.
Ситуация следующая: Работал по «Умове о Праце», сначала, около 4,5 мес., на Нац. Визе D-05, а далее я подался (от Работод.) на «Карту Часового Побыту».
20.09.19 г. я подал пакет документов, и получил штамп в паспорт «О Принятии Заявления».
19.03.20 г. Работодатель, не смотря на то что должен был сделать это не менее чем за 2 недели … , ознакомил нас, работников нашей агенции «L. T. Sp.Z o.o.» с «УВЕДОМЛЕНИЕ м О РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА, с 28.03.2020 г.» (и с тем что «В период с 20.03 по 28.032020 г. Работник (!)обязан использовать накопившиеся/имеющиеся у него дни Отпуска».
«Świadectwo Pracy» они, как вчера мне заявил наш координатор Богдан, якобы «сегодня (то есть 07.04) отправили мне (в Краков) почтой, из Варшавы.»
В результате я:
1) БЕЗ работный!,
2) БЕЗ «Świadectwo Pracy» на руках — что мешает мне устроится на новое место работы!,
3) Потерял уже не один день дохода/зарпл. из-за отсутствия работы;
Куда мне лучше обратится — за Компенсацией За время Отсутствия Работы/Простоя, Морального Ущерба — в PIP, или в Труд. Суд? И в каком городе — по Месту моей Работы (в Кракове), или в Варшаве — Место головного офис, тут же находится Регион. Офис/Отд. нашей компании/агенции, Ответчика?
Спасибо, с Уважением Владислав.
Владислав, обратиться можно и месту фактического расположения, и по головному офису. Но сообщить о нарушении можно в трудовую инспекцию и онлайн. А вот насчет морального вреда, скорее всего без суда не обойтись. В любом случае, сначала лучше проконсультироваться с местным юристом. Очень многое зависит от деталей.
Добрый день. У меня такая ситуация. Сам я из рб. Работал водителем буса до 3,5 т по умове працы у поляка, который отдавал свои Бусы под фирму в Варшаве. Отработал месяц по Европе, мне он перечислил деньги (1/10 часть от всей зарплаты). И сказал, что пока ему не оплатили за перевозку. Прошло уже 2 месяца, он не поднимает телефон, на смс не отвечает. Что мне делать.
Юрий, сообщите в Трудинспекцию о нарушении работодателем условий умовы о праце. Есть Вы, как работник. Есть Ваш работодатель, с которым заключен договор. Есть прописанная зарплата, как одно из условия этого договора. Именно эти три параметра и сообщите. Об отношениях, связывающих работодателя с третьими лицами, не говорите пока. Если надо, сами выяснят в процессе разбирательства.
Добрый день, подскажите пожалуйста, как и куда нужно пожаловаться в моем случае в инспекцию труда или в суд.
Если есть адвокаты или юристы которые смогут в судебном порядке получить приказ или решение суда по выплате заработной платы, а также узнать цену их услуг.
В кратце хочу объяснить ситуацию. Я в Голенюве работал водителем. Международные перевозки (Германия, Франция, Италия, Испания, Дания, Швеция и т.д.) После того как я месяц отработал, работодатель в телефонном режиме принуждал меня нарушать режим труда и отдыха, то есть заставлял срывать паузы и ездить по истечению ежедневного времени для вождения. Первоначально я несколько раз выполнил его требования, но после этого написал СМС сообщение что отказываюсь в дальнейшем выполнять его противоправные указания и по приезду на базу попросил работодателя меня уволить подготовить смену. По приезду на базу работодатель считал с моей карты тахографа все нарушения и уволил меня по статье. Что якобы я сам нарушал режим труда и отдыха, а он мне неоднократно делал замечания а я не реагировал и продолжал нарушать. В Инспекцию труда я пожаловаться не могу так как у меня нет доказательств того что он меня заставлял, а у работодателя есть данные тахографа где зафиксированы мои нарушения. Работал я по умове праци с 08.01.2020г. по 19.02.2020г.
Подскажите как поступить.
Владимир, если задача только в наказании работодателя, то можно все же в Трудовую инспекцию. Будет инициирована проверка, и скорее всего выявлены случаи аналогичные Вашему. Если же интересует восстановление на работе, компенсации и пр., то надо в суд. Для этого – сначала к профильному юристу. А он и подскажет, как и что делать далее и каковы перспективы.
Здравствуйте. Работаю по умове злецения 2 месяца. Сообщила работодателю что нужно ехать домой так как появились проблемы со здоровьем(низкое давление,частые головные боли) работодатель заставляет отработать 2 недели или штраф 500зл.Отношение к людям скотское. Как быть?
Алла, как вариант, Вы можете рассмотреть обращение к врачу, и получение справки о невозможности работать по состоянию здоровья.
Ситуация почти такая же , приехали побиометрике, пол месяца на карантине , и подписали бумажку, якобы если не отработаем три месяца , должны оплатить штраф 500 злотых, мы хотим уходить с фирмы и менять на другую , так как они не делают Карты побыту
Здравствуйте. Отработала в ресторане 3 дня, 33 часа. Владелец отказался платить, сказав, что это была стажировка. Но меня ранее не предупреждали об этом. Когда я сказала, что обращаюсь в Инспекцию Праци, рассмеялся мне в лицо. Я таки написала на следующий день в Инспекцию. Через МЕСЯЦ от ресторана начали поступать предложения о зарплате или угрозы, если не перестану. Инспектор сказал, что я могу забрать у них зарплату, но я то боюсь за свою Жизнь. У меня есть аудио запись. Сначала мы договорились с Инспектором, что вместе пойдем, потом он начал ссылаться на занятость.
Что мне делать? Боюсь, что меня обманут или подставят или того хуже…это же Грузинский ресторан /как они сказали, мы грузины и очень нервный народ, можем /…
Елена, Вы можете обратиться к юристу, чтобы он представлял Ваши интересы перед работодателем. Насколько это целесообразно экономически, нужно просчитать заранее.
Елена, здравствуйте! По какому виду договора вы работали?
Нас бригада людеи которые работали на высотах в окончании работы нас просто выгнали и другие люди заканчивают как нам быть
Артур, если работали по умове о праце, можно обращаться в Трудовую инспекцию. В любом случае, лучше проконсультироваться с юристом, пусть проверит договор и выполнение его условий работодателем.
У меня умора злецения ,2 месяца не платит денег.Куда обратиться ?
Для начала к юристу, чтобы уточнить все детали. Далее, уже с ним, примите решение о суде или других способах воздействия на работодателя.
У меня возникла проблема. Я работала в Польше в Отеле по биометрии. Но посредник сделала документы — договор о праце. И я не получила на руки договор. Работодатель заплатил посреднику мои деньги, а она не высылает на карту уже 6 месяцев. Вообще не отвечает или говорит «завтра-завтра». Директор отеля звонил ей, она говорит деньги возвращала. Это полное вранье. Что мне делать?
Люда, первым делом, обращайтесь к юристу. Ситуация непростая из-за того, что договора нет. Но если Вы работали официально (платились налоги и сборы), то доказать факт работы удастся, а дальше уже дело юриста, доказать, что по отношению к Вас были нарушения (и первое из них – не выдача экземпляра договора). Но сначала адвокат должен все проверить.
Добрый день. Поехали со знакомой работать в Польшу по биометрии через посредника на завод по упаковке оболочек для колбасы. Встретила Виталина, отвезла в хостел и там же дала подписать договора (умова о злецении), предупредив, что если мы сами бросим работу не отработав на заводе три месяца, снимут штраф 500 зл. работать начали с 15 мая. 17 июня в 15.00 меня и еще двоих женщин вызвала работник бюро и сказала, что мы уволены. Причину увольнения не назвала. Сказала, что всю информацию и сведения о зп можна будет узнать у Виталины. За этот месяц, что я работала, договор на руки нам никто не отдал. На звонки Виталина не отвечала, но вела со мной переписку. обещали зп за май отдать вместе со всеми работниками. Они получили зп 19 июня. Мне сообщили, что в Польше с 20 по 23 выходные, мне зп будет после 23. По моим подщетам я заработала 1448 зл, 200 получила аванса. Сегодня мне обещают выплатить только 570 зл, остальное снимают штрафом за неотработанные 3 месяца, за бадание, которое я проходила в июне и 35 за школение. подскажите, есть ли возможность добиться выплаты зп в полном объеме ? спасибо.
Елена, шанс есть, но только через судебное производство. Вероятно, через признание умовы злицення умовой о праце (есть закон, позволяющий это сделать). Однако будет ли такой процесс экономически целесообразным, сказать затрудняюсь.
Вам надо проконсультироваться с юристом в Польше, специализирующемся по данной теме, чтобы оценить смысл предприятия.
Такая возможность есть даже без договора на руках?
Документы нужно предъявить. Без них Вы не сможете доказать, что какие-либо трудовые отношения между вами существовали.
Юлия добрый день что делать украинский роботадатель не выплатил деньги?! Умова есть все офециально
Виктор, поясните, речь об украинском работодателе? Или о польском?
Добрый день, муж и сын работали в Польше 3 месяца с января по март , по умове о праце
За последний месяц им не выплатили зарплату. Сначала обещали. Потом перестали брать трубку. В мае подали электронную е_ скаргу в PIP. Пришло на эл адрес подтверждение с кацелярии о получении жалобы. Уже прошло больше месяца. Ничего не происходит. Денег нет. Ответа от инспекции тоже нет. Что делать?
Светлана, месяц – это, к сожалению, немного. Государственная машина работает медленно. Чтобы узнать о состоянии дел, сделайте еще один запрос. В этот раз о состоянии дела. Укажите идентификатор, который был присвоен при подаче первого запроса.
Добрый день Юлия Владимировна, спасибо за ответ. Подскажите, пожалуйста, этот еще один запрос, о котором вы написали, он подается также через онлайн сервис ( электронная жалоба )? И подскажите пожалуйста мы указали наш адрес адрес проживания на Украине. Ведь сейчас мы находимся на Украине. Это верно, или нужно было указать где они жили, когда работали в Польше?
Добрый день,Юлия Владимировна, я не нашла идентификатор, о котором вы пишите. Вот то, что я получила после того как отправила жалобу.
Пересылаемое сообщение ниже:
15:40, 7 мая 2019 г., Kancelaria PIP :
Główny Inspektorat Pracy
Witaj!
Dziękujemy za nadesłanie formularza!
Imię i nazwisko zgłaszającego : Oleksandr Onofreichuk
Miejscowość : Ukraina. Dniepro
Kod pocztowy : 49052
Ulica, numer domu, numer lokalu : Wyborskaja 7/3
Adres elektroniczny zgłaszającego : oleksonof@gmail.com
Treść skargi : Niniejszym skladam skarge na pracodawce EMG Sp.z o.o., KRS 0000609564;05-092 Lomianki, ul. Armii Poznan 12. W firmie tej nie przestrzega sie przepisow prawa pracy w zakresie wyplaty wynagrodzenia. W wyzej wymienionej firmie pracowalem elekromonter instalacji elekrycznych.Umowa o prace zawarta dnia 29.01.2019. W powyzszej firmie pracowalem od 29.01.2019 do 22.03.2019. Zgodnie z § 5 umowy o prace wynagrodzenie wyplacane jest do 10 dnia nastepnego miesiaca. Nie otrzymalem jednak pelnego wynagrodzenia za okres od 01.03.2019 do 22.03.2019.Pracodawca placi czesc (50%) wynagrodzenia za wyzej wymieniony okres pracy.
Załącz plik 1 : Nie wgrano
Załącz plik 2 : Nie wgrano
Załącz plik 3 : Nie wgrano
Załącz plik 4 : Nie wgrano
Załącz plik 5 : Nie wgrano
Nazwa pracodawcy (podmiotu), którego skarga dotyczy : EMG Sp.z o.o.
Miejscowość : Lomianki
Kod pocztowy : 05-092
Ulica, numer budynku, numer lokalu : Armii Poznan 12
Wyrażam zgodę na ujawnienie w toku kontroli faktu, że kontrola prowadzona jest w następstwie złożonego wniosku/skargi (art. 44 pkt 3 ustawy o PIP) : NIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych : wybrano
Если идентификатора нет, укажите дату и тему. Адрес реальный. Пробуйте по тому же пути отправить, что и первоначальный запрос. Я не гарантирую, что это поможет ускорить процесс, но напомнить о себе лишним не будет.
Здравствуйте. Работал по умове о злецении. Проработал месяц. Перед отездом на Украину директор агенции выплатил часть зарплаты на черно. А другая часть на бело что по договору должна была прийти на банковскую карту. Денег нету. Директор агенции морозится. В агенции ведётся двойная бухгалтерия. Многих украинцев он уже обманул. Договор разорван. Все требования по договору я исполнил. Что в этой ситуации можно сделать? Зависела сумма 2600 злотых. Спасибо за ответ.
Сергей, если по договору Вам должны выплатить средства, а фактически этого не сделано («черная» выплата вряд ли фиксировалась), то добиться справедливости можно через суд. Трудовые инспекции, к сожалению, умовой злицення не занимаются.
Как именно выстраивать иск лучше решить вместе с грамотным юристом. Это может быть и исковое заявление о невыполнении контракта, и доказательство, что фактически умова злицення является умвой о праце (по польским законам четко определено когда работодатель обязан заключить именно умову о праце, и, если в нарушение этих норм он заключает другой тип договора, то суд вправе счесть такой договор именно умовой о праце, какой бы тип не был указан фактически).
Отработал 9 дней водителем в госпитале Варшавы. Открыл счет в банке на зарплату. Договор о работе был в процессе оформления со слов работодателя. По семейных причинах выехал в Украину предупредив при этом бригадира и старшего смены что уезжаю навсегда. Зарплату за эти дни не выплатили, работодатель на связь не выходит.
Александр, у Вас не был подписан договор? Тогда все, чего Вы можете добиться – это как-то договориться с работодателем. Официально Вы не работали. Что противозаконно.
Добрый день. Банальная ситуация. Закончилась виза, вернулся домой, работодатель не рассчитался за 2 последних месяц. Из вашей статьи понял, что есть инспекция и суд. В договоре указана минимальная оплата 3000зл. 60 Евро в день только на словах(есть запись разговора с директором). Слышал, что в инспекции знают о такой ситуации, когда работодатель минимизирует офиц зп для ухода от налогов. Реально ли вернуть все деньги (3000 евро)? Или только то, что указано в договоре?
Евгений, быстро вернете те, что по договору. Идти в суд с записью можно, но потребуется экспертиза, что дорого и долго. К тому же успех вовсе не гарантирован, и решение вполне может подразумевать наказание работодателя, но не компенсация Вам обещанных устно средств.
Мой совет: по договору можете попробовать получить самостоятельно, но если решитесь на требование обещанных устно средств, обязательно работайте вместе с местным юристом. Иначе есть большая вероятность потерять и время, и деньги.
Сергей привет!!! Такая-же ситуация….Ответь.что-то получилось или как всегда….
Здравствуйте. Друг работал по умове злецения через агенство на заводе. На рабочем месте, выполняя свою работу он повредил руку, но есть такие травмы, которые проявляют себя спустя некоторое время. Когда он уже не мог выполнять свою работу (через два дня) -обратился к врачу, ему наложили гипс, сказав об этом менеджеру агенства ему сообщили что он уволен. Никаких документов об увольнении он не видел и не подписывал. На требование рассчитать его за отработанное время ответили, что выплаты будут как всем работающим, а не в день увольнения. Пришел день аванса на карту и ему заплатили только аванс…Имели ли право его так уволить, после получения травмы? И как поступать в таком случае?
Марина, во-первых, нужно иметь точные доказательства взаимосвязи травмы и работы. Без них будет сложно что-либо оказать. Второе, то, что кто-то кому-то сказал устно – не является документом. Возможно, Вашего знакомого никто и не увольнял, а теперь фактически предъявят прогулы.
Это лишь одна из возможных ситуаций. Самое действенное, собрать все бумаги, что есть и обратиться к юристу, и до консультации никаких мер не предпринимать.
Здравствуйте, получил смс о том что моя е-скарга в инспекторат працы по невыплате зарплаты принята как заявка, означает ли это, что она вообще будет рассматриваться и есть ли какие-то сроки? Спасибо
Андрей, именно это она и означает. Вас оповестили о приеме заявки к рассмотрению По точным срокам предположить сложно.
Здравствуйте. Проработал 2 месяца на фирму по биометрии. Сейчас нахожусь в Украине работодатель кормит завтраками по поводу последний зарплаты. Что делать и как забрать зарплату???
Андрей, если была умова о праце, можете написать в Трудовую инспекцию. Как альтернатива – обращение к местному (польскому) юристу.
Здраствуйте как вернуть деньги или куда подать в суд мне оргонизация не выплотила деньги за 17 дней что я был в командировках я работал водителем фирма находится в конин а я сам белорус есть все бумаги и цмр где я находился плюс у фирмы нарушения много
Юрий, если у Вас умова о праце, обратитесь с Трудовую инспекцию.
Как поступить, если работодатель отказывается принимать заявление на расторжение договора? Работаю на умова о праце тимчасова
Александр, ответила Вам в другой ветке, где задали похожий вопрос.
Здравствуйте!Работаю в польской фирме водителем на международных перевозках.Официальное трудоустройство по умове о праве.График работы:4 недели работа,2 недели дома.Обязан ли работодатель выплачивать подставку за 2 недели пребывания дома,т.е. ежемесячно в полном об’еме?
Артур, есть строго установленный размер минимальной оплаты труда (в месяц или в час). Этот параметр должен соблюдаться. Остальное – результат Ваших с работодателем договоренностей.
Добрый вечер! Сложилась в край неприятная ситуация. В договоре прописана одна сумма, но расчет идёт по безналу и соответственно сумма, которая прописана в договоре, не соответствует выплате. Менеджер хамит и при этом не хочет предпринимать никакие меры! Как поступить в данной ситуации и получить те деньги, которые прописаны в договоре. Это 2400 брутто, в действительности 1400 (жильё 300 зл с человека, но ни в одной » бумаге» это не указано). Время осталось мало. Заранее спасибо!
Екатерина, если в договоре прописана одна сумма, но фактически выплачивается меньше – это нарушение договора. Если жилье не прописано, но за него взимаются средства – это навязывание услуг. Если речь об умове о праце, можете сообщить в Трудовую инспекцию. Если другой тип договора, то только через суд.
Но все проблемы, как и всегда, в деталях. Нужно понимать, о каком жилье идет речь: Вам его обещали бесплатно или речь о нем вовсе не шла? Можете ли Вы переехать в другое жилье? Есть ли дополнительные соглашения / отдельные договора на аренду недвижимости? И т.д. и т.п.
Если умова о праце, Трудинспекия может помочь. Но в других случаях надо действовать через юриста.
Добрый день. Работаю в Польше через фирму по умове злецене по биометрии. Пришёл договор, но в нем указана совершенно другая фирма в другом воевудстве. А у моих сожителей в договоре указана именно данная фирма. Это нормально? С учётом того что меня долго не вызывали на работу и я позвонил в главный офис этой фирмы в Варшаве и пригрозил жалобой в инспекцию санитарную (работа с пищевым производством, а они даже санитарки не делают) на работу вызвали на следующий день, но договор меня очень смущает. Помогите пожалуйста.
Владимир, нормально ли, что Вы работаете на одну организацию, а договор с другой? При такой постановке вопроса – это ненормально. Но надо смотреть договор, возможно у работодателя несколько юридических лиц, и каждое имеет право давать Вам работу там же, где и Вашим коллегам-сожителям.
Главный вопрос – кто будет оплачивать Вам выполненную работу, и сможете ли Вы предъявить претензии в проблемных ситуациях. Проверьте своего работодателя.
Устроился через агенство на фирму, прошёл бадание, проработал 13 дней и на будове сломал спину. Работодатель тянул с договором, не хочет выплачивать компенсацию и отказался лечить. Доктор дал заключения, что я не могу работать пол года. Что мне делать подскажите?
Андрей, если договор заключен, и Вы официально трудоустроены, то имеете все права на положенные компенсации. Если договора нет, надо договариваться. Попробуйте припугнуть работодателя заявлением в Инспекцию труда.