Małopolski Pociąg do Kariery: 5025 злотых на повышение квалификации от Малой Польши
Воеводский ужонд праци в Кракове запускает программу субсидирования обучения трудящихся. В рамках «Małopolski Pociąg do Kariery – sezon I» (это официальное наименование программы) можно, например, выучить язык, окончить курсы вождения, получить новые профессиональные навыки.
Подробнее о программе читайте в данном материале «Польского консультанта».
Скрыть содержание
- Что такое программа Małopolski Pociąg do Kariery?
- Кто может принять участие в программе?
- Сколько денег можно получить по программе?
- Сколько участников примут участие в программе в этом сезоне?
- Как подать заявку на участие в программе?
- Как будет выглядеть участие в программе?
- На что можно потратить средства?
- Параллельные услуги
Что такое программа Małopolski Pociąg do Kariery?Проект «Małopolski Pociąg do Kariery» — это субсидирование услуги в области профориентации, обучения, последипломного образования, профессионального обучения, подтверждения квалификации, а также другие услуги по профессиональному развитию.
Проект реализуется в рамках программы «Европейские фонды для Малопольского воеводства 2021-2027». Цель – повышение компетенций и квалификации взрослых, которые по собственной инициативе хотят воспользоваться предлагаемой поддержкой.
Бюджет проекта – 90 000 000 злотых, из которых европейские фонды покрывают 76 500 000 злотых, а остальное за счет государственного бюджета РП.
Кто может принять участие в программе?
Подать заявку на участие в «Małopolski Pociąg do Kariery – sezon I» могут совершеннолетние соискатели, соответствующие трем следующим требованиям:
- Являются совершеннолетними.
- Имеют отношение к Малопольскому воеводству, т.е. те, кто при подаче заявки докажут, что проживают в этом регионе (это условие будет подтверждено заявлением) или работают в Малопольше (на основании справки с работы).
- Являются трудоустроенными на основании умовы о праце, умовы злецения или умовы о дзело.
Соответствовать должны все три условия, однако по третьему пункту есть исключения. Во-первых, сюда же относятся лица, имеющие действующее назначение на территориальную военную службу, являющиеся активными членами Добровольной пожарной охраны и/или фермерами, застрахованными в KRUZ. Во-вторых, люди с ограниченными возможностями смогут присоединиться к проекту и в качестве безработных.Предприниматели не смогут воспользоваться субсидией, но для них в будущем будет запущена отдельная программа.
Могут ли иностранцы получить софинансирование по программе «Małopolski Pociąg do Kariery»?
Среди перечисленных условий нет особых правил для иностранцев, а значит, с большой долей вероятности, они смогут участвовать в программе, так же как и граждане РП.
Не исключено, что для лиц с иностранным гражданством будут установлены дополнительные правила подтверждения связи с Малой Польшей. Если такие условия появятся, они будут добавлены в данный материал.
Сколько денег можно получить по программе?
Программа является софинансированием обучения, но может покрыть до 90% всех затрат (то есть 10% у заявителя должно быть своих средств).
Оплата будет осуществлена с помощью специальных ваучеров, которых может быть выдано до 335 штук по 15 злотых за каждый, то есть общая сумма может составить 5025 злотых.
Сколько участников примут участие в программе в этом сезоне?
Набор будет осуществляться до исчерпания лимита мест в возрастных группах:
- От 18 до 24 лет – максимум 2 526 мест.
- От 25 до 89 лет – максимум 10 104 места.
При этом, учитывая эти лимиты, проект гарантирует минимальное количество мест для:
- женщин в возрасте от 18 до 89 лет – не менее 3500 мест;
- лиц с ограниченными возможностями – не менее 500 мест;
- люди старше 50 лет – не менее 1 000 мест.
Всего в первом сезоне будет предложено 12 630 мест.
Как подать заявку на участие в программе?
Набор участников проекта начнется не ранее апреля 2024 года. Отслеживать информацию нужно на сайте pociagdokariery.pl. Для регистрации потребуется профиль ePUAP.
Потенциальным участникам следует придерживаться следующих рекомендаций:
- Продумайте, какие компетенции хотели бы развивать с помощью предложения по обучению, и проверьте, зарегистрировано ли выбранное учебное заведение в Baza Usług Rozwojowych — PARP.
- Определить, нужна ли вам поддержка карьерного консультанта, помощь в планировании смены карьеры или углубленный анализ ваших профессиональных ресурсов.
Все это надо будет указать в заявке. Соответственно, если выбранное учебное заведение не присутствует в указанной базе, последует 100% отказ.
Как будет выглядеть участие в программе?
По официальному заявлению Малопольского воеводского уженда, краткая схема участия в программе выглядит следующим образом:
- Шаг первый. Прием заявки — анкетирование на сайте, предоставление справки, подтверждающей трудоустройство, либо данные о нетрудоспособности, действительные на день подачи заявки.
- Шаг второй. Bilans Kariery Online – консультативная услуга, основанная на электронном инструменте и поддержке карьерного консультанта.
- Шаг третий. Финансирование обучения, т.е. возможность получения ваучеров на обучение.Напомним, участник может получить 335 ваучеров, каждый стоимостью 15 злотых, то есть общая стоимость ваучеров на обучение (финансирование + собственный вклад) составляет 5 025 злотых, при этом собственный вклад составляет 10% от стоимости полученных ваучеров.
На что можно потратить средства?
Участник проекта сможет использовать финансирование услуг в Bazie Usług Rozwojowych, на:
- обучение;
- экзамены;
- подтверждение квалификации;
- аспирантура;
- коучинг.
Также можно будет оплатить ваучерами экзамены, направленные на получение компетенций или квалификации (при наличии исключений).
Параллельные услуги
Специализированные услуги по профориентации, которые участник сможет выбрать параллельно с финансированием обучения, включают, в частности:
- Углубление баланса компетенций (Bilans Kompetencji Pogłębiony).
- Карьерный коучинг – карьерное консультирование с элементами коучинга.
- AC/DC Assessment Center / Development Center – оценка сквозных компетенций.
- Семинары по развитию трансверсальных компетенций.По всем оставшимся вопросам можно обращаться по следующим контактным данным:
Воеводское бюро труда в Кракове (Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie), Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków, тел.: 12 424 07 38, электронная почта: career@wup-krakow.pl.
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