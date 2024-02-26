Что такое программа Małopolski Pociąg do Kariery?

Проект «Małopolski Pociąg do Kariery» — это субсидирование услуги в области профориентации, обучения, последипломного образования, профессионального обучения, подтверждения квалификации, а также другие услуги по профессиональному развитию.

Проект реализуется в рамках программы «Европейские фонды для Малопольского воеводства 2021-2027». Цель – повышение компетенций и квалификации взрослых, которые по собственной инициативе хотят воспользоваться предлагаемой поддержкой.

Бюджет проекта – 90 000 000 злотых, из которых европейские фонды покрывают 76 500 000 злотых, а остальное за счет государственного бюджета РП.

Кто может принять участие в программе?

Подать заявку на участие в «Małopolski Pociąg do Kariery – sezon I» могут совершеннолетние соискатели, соответствующие трем следующим требованиям:

Являются совершеннолетними. Имеют отношение к Малопольскому воеводству, т.е. те, кто при подаче заявки докажут, что проживают в этом регионе (это условие будет подтверждено заявлением) или работают в Малопольше (на основании справки с работы). Являются трудоустроенными на основании умовы о праце, умовы злецения или умовы о дзело.

Соответствовать должны все три условия, однако по третьему пункту есть исключения. Во-первых, сюда же относятся лица, имеющие действующее назначение на территориальную военную службу, являющиеся активными членами Добровольной пожарной охраны и/или фермерами, застрахованными в KRUZ. Во-вторых, люди с ограниченными возможностями смогут присоединиться к проекту и в качестве безработных.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Предприниматели не смогут воспользоваться субсидией, но для них в будущем будет запущена отдельная программа.

Могут ли иностранцы получить софинансирование по программе «Małopolski Pociąg do Kariery»?

Среди перечисленных условий нет особых правил для иностранцев, а значит, с большой долей вероятности, они смогут участвовать в программе, так же как и граждане РП.

Не исключено, что для лиц с иностранным гражданством будут установлены дополнительные правила подтверждения связи с Малой Польшей. Если такие условия появятся, они будут добавлены в данный материал.

Сколько денег можно получить по программе?

Программа является софинансированием обучения, но может покрыть до 90% всех затрат (то есть 10% у заявителя должно быть своих средств).

Оплата будет осуществлена с помощью специальных ваучеров, которых может быть выдано до 335 штук по 15 злотых за каждый, то есть общая сумма может составить 5025 злотых.

Сколько участников примут участие в программе в этом сезоне?

Набор будет осуществляться до исчерпания лимита мест в возрастных группах:

От 18 до 24 лет – максимум 2 526 мест.

От 25 до 89 лет – максимум 10 104 места.

При этом, учитывая эти лимиты, проект гарантирует минимальное количество мест для:

женщин в возрасте от 18 до 89 лет – не менее 3500 мест;

лиц с ограниченными возможностями – не менее 500 мест;

люди старше 50 лет – не менее 1 000 мест.

Всего в первом сезоне будет предложено 12 630 мест.

Как подать заявку на участие в программе?

Набор участников проекта начнется не ранее апреля 2024 года. Отслеживать информацию нужно на сайте pociagdokariery.pl. Для регистрации потребуется профиль ePUAP.

Потенциальным участникам следует придерживаться следующих рекомендаций:

Продумайте, какие компетенции хотели бы развивать с помощью предложения по обучению, и проверьте, зарегистрировано ли выбранное учебное заведение в Baza Usług Rozwojowych — PARP.

Определить, нужна ли вам поддержка карьерного консультанта, помощь в планировании смены карьеры или углубленный анализ ваших профессиональных ресурсов.

Все это надо будет указать в заявке. Соответственно, если выбранное учебное заведение не присутствует в указанной базе, последует 100% отказ.

Как будет выглядеть участие в программе?

По официальному заявлению Малопольского воеводского уженда, краткая схема участия в программе выглядит следующим образом:

Шаг первый. Прием заявки — анкетирование на сайте, предоставление справки, подтверждающей трудоустройство, либо данные о нетрудоспособности, действительные на день подачи заявки. Шаг второй. Bilans Kariery Online – консультативная услуга, основанная на электронном инструменте и поддержке карьерного консультанта. Шаг третий. Финансирование обучения, т.е. возможность получения ваучеров на обучение.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Напомним, участник может получить 335 ваучеров, каждый стоимостью 15 злотых, то есть общая стоимость ваучеров на обучение (финансирование + собственный вклад) составляет 5 025 злотых, при этом собственный вклад составляет 10% от стоимости полученных ваучеров.

На что можно потратить средства?

Участник проекта сможет использовать финансирование услуг в Bazie Usług Rozwojowych, на:

обучение;

экзамены;

подтверждение квалификации;

аспирантура;

коучинг.

Также можно будет оплатить ваучерами экзамены, направленные на получение компетенций или квалификации (при наличии исключений).

Параллельные услуги

Специализированные услуги по профориентации, которые участник сможет выбрать параллельно с финансированием обучения, включают, в частности:

Углубление баланса компетенций (Bilans Kompetencji Pogłębiony).

Карьерный коучинг – карьерное консультирование с элементами коучинга.

AC/DC Assessment Center / Development Center – оценка сквозных компетенций.

Семинары по развитию трансверсальных компетенций.