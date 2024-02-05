Профиль зауфаны: что это такое?

Начнем с терминологии и некоторой путаницы, с нею связанной. Есть только два способа удаленного подтверждения личности:

Доверенный профиль ePUAP (Profil zaufany Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej). Квалифицированная цифровая подпись (Podpis kwalifikowany elektroniczny – КЦП или ЭЦП, или польское PKE).

Путаница чаще всего возникает именно с Profil zaufany ePUAP. Дело в том, что при регистрации в этой системе сначала создается обычный профиль (об этом подробнее далее), использовать который для идентификации не удастся. И только на следующем этапе профиль подтверждается и становится «доверенным». Так вот, часто в источниках, в т.ч. и государственных, под фразами типа «подтвердить с помощью ePUAP» подразумевается именно доверенный профиль (Profil zaufany ePUAP) – обычный практически никогда не используется.

Что касается отличий между Profil zaufany ePUAP и Podpis kwalifikowany elektroniczny, то с точки зрения применения (подтверждение личности) их практически нет. Но с точки зрения способов получения различия существенны:

Получить доверенный профиль ePUAP не удастся без личного присутствия или присутствия доверенного лица.

Квалифицированная цифровая подпись может быть получена полностью дистанционно.

Для подтверждения Profil zaufany ePUAP обязательно требуется наличие PESEL. А podpis kwalifikowany elektroniczny можно получить, не имея данного идентификатора.

Сведения о профиле ePUAP хранятся в облачном сервисе государства, а данные КЦП на сменном носителе.

Подытожим:

Profil zaufany ePUAP – это доверенный профиль в государственной электронной системе Польши, данные о котором хранятся на государственных серверах, а для получения потребуется PESEL и личное присутствие в РП.

Podpis kwalifikowany elektroniczny – это способ дистанционной идентификации личности в Польше, сведения о котором хранятся на переносном носителе (флешке) у владельца подписи. Получить ее можно без ПЕСЕЛЬ и не находясь в стране.

Кто может сделать доверенный профиль?

Получить и доверенный профиль ePUAP, и квалифицированную цифровую подпись могут как граждане Польши, так и иностранцы. Разница в том, что практически все граждане имеют PESEL, а у иностранца его может пока не существовать.

Соответственно, иностранцы, имеющие ПЕСЕЛЬ, могут получить любой из указанных инструментов, а тем, у кого пока нет необходимого налогового идентификатора, только КЦП.

Какие услуги доступны через ePUAP / PKE?

Собственно, а зачем все это нужно? Перечень возможностей, которые открываются с помощью цифровых идентификаторов личности, огромен. Они применимы в большинстве сфер жизни, и мы рассмотрим лишь основные из них.

Услуги для физических лиц

В перечне основных возможностей присутствуют:

Заявление об утрате документов (id-карта, водительское удостоверение и т.д.).

Информирование о продаже автомобиля, и, соответственно, снятие его с учета.

Проверка количества штрафных балов (на водительском удостоверении).

Контроль за выплатой работодателем социальных взносов за работника.

Вопросы пенсионного обеспечения.

Подача налоговых деклараций.

Перерасчет налоговых выплат.

Получение справки о несудимости в РП.

Получение копий документов о гражданском состоянии (брак, развод, рождение и пр.).

Доступ к бирже труда.

Кроме заказа определенной услуги, с помощью цифровой идентификации можно и отслеживать этапы выполнения заказа.

Услуги для юридических лиц

Многое из доступного частникам, доступно и юридическим лицам, к примеру, справки о несудимости или системность социальных выплат. Кроме этого с помощью электронных идентификаторов можно:

Создавать компании.

Формировать и подавать заявления на «приглашения» для иностранных работников.

Сдавать бухгалтерскую отчетность.

Решать вопросы с социальными, в т.ч. пенсионными фондами и учреждениями.

На практике именно открытие фирмы в Польше чаще всего волнует иностранцев, обращающихся за услугами дистанционно.

Далее будем рассматривать два наших идентификатора отдельно: ePUAP и Podpis kwalifikowany elektroniczny.

Как создать профиль в ePUAP без цифровой подписи и PESEL?

Речь в данном случае идет исключительно о первом этапе регистрации – создании обычного профиля для совершеннолетних (о профиле для подростков поговорим отдельно). Его целесообразность без возможности получить Profil zaufany (не имея, к примеру, PESEL) в контексте рассматриваемых случаев довольно спорный. Но в любом варианте, если обычный профиль ранее не создавался, то этого не избежать – процесс является первым шагом перед созданием доверенного профиля ePUAP.

На этом этапе нам потребуются действующие e-mail и мобильный телефон. Это важно, т.к. дальнейшая связь и дополнительные подтверждения личности будут происходить по указанным контактам.

Обратите внимание, что описание процессов будет происходить для интерфейса ПК / ноутбука. Мобильные версии могут отличаться визуально, но суть процессов будет аналогичной.

Переходим на сайт ePUAP. Выбираем «Załóż konto» (создать учетную запись), и нажимаем кнопку «Zarejestruj się» . Откроется небольшая анкета, в которой обязательными полями являются: имя, фамилия, PESEL, логин (надо придумать уникальный), пароль (нужно повторить дважды, чтобы минимизировать возможность ошибок), e-mail (так же повторяется два раза), телефон, согласие на обработку личных данных, капча. Здесь очень важно: У телефона не редактируется код страны, соответственно принят может быть только польский номер.

Под полем для ПЕСЕЛЬ есть галочка «Nie posiadam numeru PESEL» . Если ее поставить, то произойдет обычная регистрация (о которой и идет речь в данном разделе). Если внести номер идентификатора, то далее система автоматически предложить получить доверенный профиль (о котором расскажем на следующем шаге).

. Если ее поставить, то произойдет обычная регистрация (о которой и идет речь в данном разделе). Если внести номер идентификатора, то далее система автоматически предложить получить доверенный профиль (о котором расскажем на следующем шаге). Пароль должен содержать как минимум 8 символов, среди которых обязательно должна быть хотя бы по одной заглавная и строчная буквы, а также цифра или специальный символ. Заполнив все необходимое, вводим капчу и нажимаем кнопку «Zarejestruj się» внизу страницы. Если галочку возле «Nie posiadam numeru PESEL» ставили, на этом этап обычной регистрации закончен, о чем будет сообщено на открывшейся странице, а также подтверждено по указанным контактным данным.

При личной регистрации никаких платежей или сборов не взимается – операция полностью бесплатная.

Как получить профиль зауфаны в ePUAP?

Получение Profil zaufany – главная цель. Именно он позволит в полной мере использовать возможности цифровых государственных предложений.

Разделим весь этап на две части – внесение данных онлайн и фактическое подтверждение личности.

Внесение данных

На этом шаге есть всего несколько последовательностей действий:

Снова перейдите на сайт ePUAP и войдите в ранее созданный профиль. В правом верхнем углу страницы будет указан профиль, под которым вы зашли. Нажмите на него. Откроется меню. Выберите пункт «Profil zaufany» . На открывшейся странице выбираем «Złóż wniosek o profil» . Внимательно вводим требующиеся параметры: фамилия, имя, PESEL ( на этом этапе без него не обойтись! ), электронную почту и телефон. Метод авторизации – по СМС (на данный момент других способов нет). Нажимаем «Złóż wniosek» . Далее на указанный телефон будет отправлен код авторизации, который и нужно ввести в предоставленное для этого поле. Внесите данные и выполните другие требуемые системой действия.

На этом этапе указание данных окончено. Однако их необходимо подтвердить. Как это сделать расскажем далее.

Где и как подтвердить Профиль зауфаны?

Есть три основных способа: личное посещение точек подтверждения профиля, через онлайн-банкинг или с помощью цифровой подписи.

С момента создания запроса (предыдущий этап) у соискателя есть всего 14 дней для подтверждения профиля – далее запрос будет аннулирован.

Способ 1. Через точки подтверждения

Все, что потребуется для этого способа, взять загранпаспорт и посетить наиболее удобную точку. Выбрать их можно на специальной странице государственного портала.

Для этого выберите в открывшемся меню страну – Польшу, а также воеводство, город, место. Заполнять все поля необязательно – чем меньше введено ограничений, тем шире будет предложенный список.

Консультант Юлия Владимировна ☕️ Поддержать проект Небольшой совет. Не указывайте воеводство. В некоторых адресах его по каким-то причинам нет, и предлагаются неполные сведения. Вполне достаточно выбрать страну и город, чтобы увидеть полный список. Нажав на выбранный адрес, вы откроете страницу с полной информацией. Останется только посетить точку подтверждения в рабочие часы. В течение 24 часов профиль должен заработать.

Способ 2. С помощью онлайн-банкинга

Это очень удобный способ для тех, кто уже имеет открытый счет в одном из аккредитованных банков. При подписании договора с банком уже вносились все нужные сведения, а личность подтверждалась присутствием в отделении.

В основном все крупные банки участвуют в программе. Уточнить полный список можно на этой странице.

Далее, нажав на иконку своего банка, вы попадете на страницу банка, специально предназначенную для подтверждения Profil zaufany. У каждого банка это свои страницы, но в целом, необходимая информация сходится:

Ф.И.О.

Логин / пароль.

Номер счета или номер клиента (договора).

Паспортные данные.

Подтверждение может занять несколько минут, однако в случае возникновения вопросов, банк вправе потребовать личного присутствия клиента.

Способ 3. С помощью квалифицированной цифровой подписи

Это тот случай, когда рассматриваемые нами варианты цифровой идентификации личности пересекаются. Ситуация проста: если ранее получался Podpis kwalifikowany elektroniczny, то можно подтвердить таким образом доверенный профиль ePUAP.

Для этого достаточно выбрать соответствующий пункт меню и использовать PKE с имеющегося носителя.

Способ 4. Подтверждение по видеосвязи

Изначально этот метод появился, как возможность создания временного профиля. Все функциональности были доступны, но сам профиль функционировал не более 3 месяцев (против 3 лет у обычного).

С 17.06.2021 этот метод становится полноправным подтверждением обычного полнофункционального профиля зауфаны. Более того, созданные ранее, но еще действующие временные профили, автоматически превратятся в постоянные.

Чтобы воспользоваться методом:

При регистрации профиля зауфаны(см. выше) выберите соответствующий тип подтверждения «Через видеозвонок чиновника (официальное лицо, польск., urzędnika)». Выберите дату звонка (время выбрать не удастся). На том же сайте будет предложено скачать приложение для видеосвязи. Проверьте, что ваш гаджет обладает микрофоном и камерой – без этого видеозвонок не состоится. По окончании регистрации должно прийти два уведомления: подтверждение создания записи и подтверждение отправки заявки. Во втором сообщении будет указан номер заявки: сохраните его и никому не сообщайте до звонка. Дождитесь телефонного звонка чиновника (пока не видео!) в установленный день. Когда точно это произойдет, сказать невозможно – зависит от нагрузки. В официальном пояснении, в разделе время звонка, указано: «Наберитесь терпения». При звонке чиновник сообщит номер заявки – проверьте соответствует ли он вашему. Если да, продолжайте общение. После сверки номера заявки, на указанную при регистрации электронную почту придет ссылка для видео связи. Возможно будут еще дополнительные пояснения. Перейдите по ссылке (в Скайпе дополнительно кликните по «Позвонить»). После соединение снова произойдет сверка номера и других параметров заявки. Если все в порядке, чиновник попросит предъявить паспорт или другое удостоверение личности. Покажите его так, чтобы ему были видны все необходимые данные – фото, Ф. И. О., номер и т.д.

Если все пройдет нормально, чиновник подтвердить ваш профиль, о чем поступит сообщение. С этого момента profil zaufany можно использовать в полной мере.

Стоимость

Важно понимать, что каждый из рассматриваемых способов не требует вложения средств – все способы подтверждения в ePUAP бесплатны.

При этом использование коммерческих посредников может быть оплачиваемым. Стоимость их услуг колеблется в районе 100 – 150 евро.

Срок действия Профиля зауфаны

Profil zaufany подтверждается на три года, с возможностью его продления на следующие три. Осуществляется продление офлайн в одном из офисов, либо онлайн — на сайте Профиля зауфаны. Последний метод и рассмотрим более подробно.

Особенности доверенного профиля для несовершеннолетних

С 2024 года создавать свой профиль могут и подростки с 13 лет (именно с этого возраста по польским законам наступает т.н. ограниченная дееспособность). Соответственно, возможности у подросткового профиля будут ограниченными.

Для регистрации доверенного профиля подростка необходимо подать заявление, а затем подтвердить его в одном из пунктов подтверждения (см. выше). Воспользоваться видеозвонком с должностным лицом на данный момент могут только граждане РП.

Подросток может зарегистрировать профиль самостоятельно. После подачи онлайн-заявки необходимо подтвердить личность в одном из пунктов подтверждения в течение 30 дней.

Какие преимущества дает Доверенный профиль подростку?

Доверенный профиль позволяет подросткам входить в IT-системы государственного управления, такие как, например, bezpiecznedane.gov.pl или создавать и пользоваться учетной записью пациента (IKP).

Последнее особенно важно для подростков, имеющих хронические заболевания и постоянно принимающих определенную группу препаратов. Полный доступ к IKP они получат только после 18 лет. При этом родители автоматически потеряют возможность просматривать историю лечения.

Не исключено и расширение полномочий, к примеру, на возможность оформления карты EKUZ и т.д.

Как продлить доверенный профиль на следующие три года?

Для начала нужно проверить оставшийся срок действия. Для этого перейдите на сайт Profil zaufany, авторизуйтесь и выберите пункт меню личного кабинета «Profil zaufany» , раздел «Szczegółach profilu» . Там и будет информация о сроке действия текущего профиля. Если этот период невелик, продлите его по следующей инструкции:

Войдите на сайт доверенного профиля по ссылке выше и авторизуйтесь, если не делали этого ранее. Перейдите в раздел «Profil zaufany» , «Szczegółach profilu» . Выберите функцию «Przedłuż ważność lub zmień dane» и нажмите «Dalej» . Появится информация о контактных данных (телефон, email), которые нужно подтвердить или скорректировать. Дождитесь СМС и электронного сообщения на указанные контакты с кодами (обратите внимание, поступить должны два разных сообщения на каждый из контактов). Введите коды в предназначенные для этого поля на сайте доверенного профиля и нажмите «Dalej» .

Если все сделано верно, появится уведомление о продлении доверенного профиля на 3 следующих года. Подтверждение также поступит на email.

Продление при авторизации через банк

Если вход в систему осуществлялся с помощью интернет-банкинга, то после продления срока действия профиля его связь с банковским счетом будет аннулирована. В доверенный профиль можно будет войти только под именем пользователя или адресом электронной почты, а метод авторизации для входа в профиль изменится на SMS с кодом или push-уведомление в приложении mObywatel.

Чтобы снова входить в доверенный профиль с помощью интернет-банкинга, необходимо в личном кабинете продленного профиля измените поставщика удостоверений (dostawcę tożsamości) на свой банк. Потребуется авторизация в банковском сервисе.

Что делать, если своевременно не продлили действие доверенного профиля?

Из-за режима, введенного во время пандемии, более трети всех профилей были автоматически продлены. Когда данный режим был отменен, нужно было продлить действие своих profil zaufany до 31.10.2023. Сделали это не все. Забыть о продлении профиля можно и по другим причинам, не связанным с «коронавирусной» пролонгацией.

Что делать в этом случае? Ответ дал официальный представитель IT-центра, отвечающего за работоспособность системы. По словам чиновника, если кто-то не продлит срок действия своего доверенного профиля, профиль станет неактивным и его нельзя будет использовать в электронных государственных услугах:

«В таком случае придется восстанавливать доверенный профиль одним из четырех способов: электронный банкинг, видеоверификация, использование ID-карты с электронным слоем или подтверждение личности в одном из филиалов (отделения ZUS, муниципальные учреждения и налоговые инспекции)».

Другими словами, процедуру верификации нужно будет проходить заново.

Podpis kwalifikowany elektroniczny в Польше

Квалифицированная цифровая подпись является аналогом обычной подписи, но может быть использована для подтверждения документов в электронном формате. С точки зрения законодательства, обычная и цифровая подписи приводят к одинаковым правовым последствиям.

С помощью Podpis kwalifikowany можно получать все те же государственные услуги, что и с Epuap, а также утверждать передаваемые в госорганы документы.

В отличие от ePUAP, Podpis kwalifikowany elektroniczny можно получить дистанционно (не находясь в Польше), а наличие PESEL не является обязательным. Хранится такая подпись на отдельном носителе, находящемся у владельца.

Как получить квалифицированную электронную подпись?

Выдачей электронной подписи (встречается так же польское наименование E-Podpis) занимаются аккредитованные государством организации. Рассмотрим способ получения через KIR (компания выбрана в случайном порядке, и дальнейший текст не является призывом использовать именно указанную фирму):

Перейдите на сайт и нажмите кнопку «Zamów/Odnów e-podpis» или сразу перейдите на страницу заказа. Выберите параметры заказываемой подписи: срок (1 или 2 года), тип карты, тип носителя. Внимание, данная услуга платная. Цена комплекта от 243 злотых. Установив требуемые условия, нажмите «Dodaj do koszyka» . Далее все работает по принципу обычного интернет-магазина: перейдите в корзину, оставьте регистрационные данные. Подтвердите регистрацию, перейдя по ссылке в письме, пришедшем от системы на оставленный e-mail. Войдите в систему. В корзине под выбранной услугой (товаром) нажмите «Uzupełnij dane» и на открывшейся странице введите требуемые сведения.

Это достаточно стандартные данные о соискателе. Следует лишь учесть, что от введения PESEL можно отказаться, установив соответствующую галочку, а телефон требуется польский.

Дальше начинаются небольшие трудности. Личность необходимо подтвердить офлайн. Для этого могут быть использовано посещение филиалов организации или аккредитованного банка. Но есть и функция «Доставка», в т.ч. и за границу РП. В рассматриваемом случае это именно наш вариант.

Чтобы воспользоваться им, установите на шаге №7 (внизу страницы) параметр «Zamawiam dojazd» (заказать доставку). Далее выберите любой из приведенных способов dojazdowy (позже он будет изменен). Укажите реальный адрес доставки за границей РП, кроме воеводства – воеводство выберите любое.

Мы заведомо идем на подобные ошибки, т.к. корректировать заказ придется в телефонном режиме. Не оплачивайте ничего до полного выяснения обстоятельств! И помните, что кроме стоимости заказа, доставку придется оплатить отдельно.

Для дальнейшего:

Сохраните заказ. Свяжитесь с представителями компании по указанным контактам на их сайте. Решите все вопросы, связанные с доставкой и подтверждением.

Разговаривать необходимо по-польски. Выяснить нужно не только стоимость и адрес доставки, но и необходимость подтверждения личности. Некоторые фирмы могут потребовать посещения консульства – это так же нужно уточнить заранее.

Далее произойдет пересылка документов, в т.ч. договора на подпись, и только после этого необходимые устройства (носители с подписью) будут отправлены.

Срок действия ЭЦП

Приобрести Podpis kwalifikowany elektroniczny можно на один или два года. Это выбор пользователя, но стоимость может зависеть от периода действия подписи.

Заключение

Согласитесь, непростые процедуры. И в результате «управлять вселенной» не удастся. Но масса преференций, которые можно получить с помощью этих цифровых идентификаторов, поразительна. Стоит ли начинать процесс? Решать только вам. Сопоставьте затраты времени и других ресурсов с конечным результатом, и подумайте ввязываться ли в процесс.