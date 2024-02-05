Как создать и подтвердить Профиль зауфаны? Доверенный профиль через ePUAP
Статья доступна на украинском
Некоторое время назад множество поводов для шуток дала книга А. Бестера с провокационным и одновременно забавным названием «Как управлять вселенной, не привлекая внимания санитаров». С тех пор прошло несколько лет, и «управление вселенной», возможно, стало ненамного ближе, но вот контроль и управление многих сфер жизни конкретного человека стали ему доступны, и сосредоточились в одном центре – его компьютере. При этом соответствующий медперсонал не только не проявляет профессиональной заинтересованности к таким людям, но и сам активно использует цифровые возможности.
С помощью любимого гаджета можно не только заказывать товары или получать информацию, но и взаимодействовать с государством – открывать компании, сдавать отчетности, получать документы и многое-многое другое. Польша старается не отставать в цифровизации от других стран, и довольно успешно вводит свои системы.
Однако каждая операция, осуществленная через сеть, должна быть соответствующим образом подтверждена – необходимо доказать, что ее выполняет именно указанное лицо. Для этого и созданы специальные сервисы удаленного подтверждения личности. В Польше это система ePUAP и «Квалифицированная цифровая подпись». О том, что это, кому нужно и как получить – расскажем в данной статье.
Скрыть содержание
- Профиль зауфаны: что это такое?
- Кто может сделать доверенный профиль?
- Какие услуги доступны через ePUAP / PKE?
- Как создать профиль в ePUAP без цифровой подписи и PESEL?
- Как получить профиль зауфаны в ePUAP?Внесение данных Где и как подтвердить Профиль зауфаны? Способ 1. Через точки подтверждения Способ 2. С помощью онлайн-банкинга Способ 3. С помощью квалифицированной цифровой подписи Способ 4. Подтверждение по видеосвязи Стоимость Срок действия Профиля зауфаны
- Особенности доверенного профиля для несовершеннолетних
- Как продлить доверенный профиль на следующие три года?Продление при авторизации через банк Что делать, если своевременно не продлили действие доверенного профиля?
- Podpis kwalifikowany elektroniczny в Польше
- Заключение
Профиль зауфаны: что это такое?
Начнем с терминологии и некоторой путаницы, с нею связанной. Есть только два способа удаленного подтверждения личности:
- Доверенный профиль ePUAP (Profil zaufany Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).
- Квалифицированная цифровая подпись (Podpis kwalifikowany elektroniczny – КЦП или ЭЦП, или польское PKE).
Путаница чаще всего возникает именно с Profil zaufany ePUAP. Дело в том, что при регистрации в этой системе сначала создается обычный профиль (об этом подробнее далее), использовать который для идентификации не удастся. И только на следующем этапе профиль подтверждается и становится «доверенным». Так вот, часто в источниках, в т.ч. и государственных, под фразами типа «подтвердить с помощью ePUAP» подразумевается именно доверенный профиль (Profil zaufany ePUAP) – обычный практически никогда не используется.
Что касается отличий между Profil zaufany ePUAP и Podpis kwalifikowany elektroniczny, то с точки зрения применения (подтверждение личности) их практически нет. Но с точки зрения способов получения различия существенны:
- Получить доверенный профиль ePUAP не удастся без личного присутствия или присутствия доверенного лица.
- Квалифицированная цифровая подпись может быть получена полностью дистанционно.
- Для подтверждения Profil zaufany ePUAP обязательно требуется наличие PESEL. А podpis kwalifikowany elektroniczny можно получить, не имея данного идентификатора.
- Сведения о профиле ePUAP хранятся в облачном сервисе государства, а данные КЦП на сменном носителе.
Подытожим:Profil zaufany ePUAP – это доверенный профиль в государственной электронной системе Польши, данные о котором хранятся на государственных серверах, а для получения потребуется PESEL и личное присутствие в РП.Podpis kwalifikowany elektroniczny – это способ дистанционной идентификации личности в Польше, сведения о котором хранятся на переносном носителе (флешке) у владельца подписи. Получить ее можно без ПЕСЕЛЬ и не находясь в стране.
Кто может сделать доверенный профиль?
Получить и доверенный профиль ePUAP, и квалифицированную цифровую подпись могут как граждане Польши, так и иностранцы. Разница в том, что практически все граждане имеют PESEL, а у иностранца его может пока не существовать.
Соответственно, иностранцы, имеющие ПЕСЕЛЬ, могут получить любой из указанных инструментов, а тем, у кого пока нет необходимого налогового идентификатора, только КЦП.
Какие услуги доступны через ePUAP / PKE?
Собственно, а зачем все это нужно? Перечень возможностей, которые открываются с помощью цифровых идентификаторов личности, огромен. Они применимы в большинстве сфер жизни, и мы рассмотрим лишь основные из них.
Услуги для физических лиц
В перечне основных возможностей присутствуют:
- Заявление об утрате документов (id-карта, водительское удостоверение и т.д.).
- Информирование о продаже автомобиля, и, соответственно, снятие его с учета.
- Проверка количества штрафных балов (на водительском удостоверении).
- Контроль за выплатой работодателем социальных взносов за работника.
- Вопросы пенсионного обеспечения.
- Подача налоговых деклараций.
- Перерасчет налоговых выплат.
- Получение справки о несудимости в РП.
- Получение копий документов о гражданском состоянии (брак, развод, рождение и пр.).
- Доступ к бирже труда.
Кроме заказа определенной услуги, с помощью цифровой идентификации можно и отслеживать этапы выполнения заказа.
Услуги для юридических лиц
Многое из доступного частникам, доступно и юридическим лицам, к примеру, справки о несудимости или системность социальных выплат. Кроме этого с помощью электронных идентификаторов можно:
- Создавать компании.
- Формировать и подавать заявления на «приглашения» для иностранных работников.
- Сдавать бухгалтерскую отчетность.
- Решать вопросы с социальными, в т.ч. пенсионными фондами и учреждениями.
На практике именно открытие фирмы в Польше чаще всего волнует иностранцев, обращающихся за услугами дистанционно.
Далее будем рассматривать два наших идентификатора отдельно: ePUAP и Podpis kwalifikowany elektroniczny.
Как создать профиль в ePUAP без цифровой подписи и PESEL?
Речь в данном случае идет исключительно о первом этапе регистрации – создании обычного профиля для совершеннолетних (о профиле для подростков поговорим отдельно). Его целесообразность без возможности получить Profil zaufany (не имея, к примеру, PESEL) в контексте рассматриваемых случаев довольно спорный. Но в любом варианте, если обычный профиль ранее не создавался, то этого не избежать – процесс является первым шагом перед созданием доверенного профиля ePUAP.
На этом этапе нам потребуются действующие e-mail и мобильный телефон. Это важно, т.к. дальнейшая связь и дополнительные подтверждения личности будут происходить по указанным контактам.Обратите внимание, что описание процессов будет происходить для интерфейса ПК / ноутбука. Мобильные версии могут отличаться визуально, но суть процессов будет аналогичной.
- Переходим на сайт ePUAP.
- Выбираем
«Załóż konto»(создать учетную запись), и нажимаем кнопку
«Zarejestruj się».
- Откроется небольшая анкета, в которой обязательными полями являются: имя, фамилия, PESEL, логин (надо придумать уникальный), пароль (нужно повторить дважды, чтобы минимизировать возможность ошибок), e-mail (так же повторяется два раза), телефон, согласие на обработку личных данных, капча. Здесь очень важно:
- У телефона не редактируется код страны, соответственно принят может быть только польский номер.
- Под полем для ПЕСЕЛЬ есть галочка
«Nie posiadam numeru PESEL». Если ее поставить, то произойдет обычная регистрация (о которой и идет речь в данном разделе). Если внести номер идентификатора, то далее система автоматически предложить получить доверенный профиль (о котором расскажем на следующем шаге).
- Пароль должен содержать как минимум 8 символов, среди которых обязательно должна быть хотя бы по одной заглавная и строчная буквы, а также цифра или специальный символ.
- Заполнив все необходимое, вводим капчу и нажимаем кнопку
«Zarejestruj się»внизу страницы.
- Если галочку возле
«Nie posiadam numeru PESEL»ставили, на этом этап обычной регистрации закончен, о чем будет сообщено на открывшейся странице, а также подтверждено по указанным контактным данным.
При личной регистрации никаких платежей или сборов не взимается – операция полностью бесплатная.
Как получить профиль зауфаны в ePUAP?
Получение Profil zaufany – главная цель. Именно он позволит в полной мере использовать возможности цифровых государственных предложений.
Разделим весь этап на две части – внесение данных онлайн и фактическое подтверждение личности.
Внесение данных
На этом шаге есть всего несколько последовательностей действий:
- Снова перейдите на сайт ePUAP и войдите в ранее созданный профиль.
- В правом верхнем углу страницы будет указан профиль, под которым вы зашли. Нажмите на него. Откроется меню. Выберите пункт
«Profil zaufany».
- На открывшейся странице выбираем
«Złóż wniosek o profil».
- Внимательно вводим требующиеся параметры: фамилия, имя, PESEL (на этом этапе без него не обойтись!), электронную почту и телефон. Метод авторизации – по СМС (на данный момент других способов нет). Нажимаем
«Złóż wniosek».
- Далее на указанный телефон будет отправлен код авторизации, который и нужно ввести в предоставленное для этого поле. Внесите данные и выполните другие требуемые системой действия.
На этом этапе указание данных окончено. Однако их необходимо подтвердить. Как это сделать расскажем далее.
Где и как подтвердить Профиль зауфаны?
Есть три основных способа: личное посещение точек подтверждения профиля, через онлайн-банкинг или с помощью цифровой подписи.С момента создания запроса (предыдущий этап) у соискателя есть всего 14 дней для подтверждения профиля – далее запрос будет аннулирован.
Способ 1. Через точки подтверждения
Все, что потребуется для этого способа, взять загранпаспорт и посетить наиболее удобную точку. Выбрать их можно на специальной странице государственного портала.
Для этого выберите в открывшемся меню страну – Польшу, а также воеводство, город, место. Заполнять все поля необязательно – чем меньше введено ограничений, тем шире будет предложенный список.КонсультантЮлия ВладимировнаНебольшой совет. Не указывайте воеводство. В некоторых адресах его по каким-то причинам нет, и предлагаются неполные сведения. Вполне достаточно выбрать страну и город, чтобы увидеть полный список.
Нажав на выбранный адрес, вы откроете страницу с полной информацией. Останется только посетить точку подтверждения в рабочие часы. В течение 24 часов профиль должен заработать.
Способ 2. С помощью онлайн-банкинга
Это очень удобный способ для тех, кто уже имеет открытый счет в одном из аккредитованных банков. При подписании договора с банком уже вносились все нужные сведения, а личность подтверждалась присутствием в отделении.
В основном все крупные банки участвуют в программе. Уточнить полный список можно на этой странице.
Далее, нажав на иконку своего банка, вы попадете на страницу банка, специально предназначенную для подтверждения Profil zaufany. У каждого банка это свои страницы, но в целом, необходимая информация сходится:
- Ф.И.О.
- Логин / пароль.
- Номер счета или номер клиента (договора).
- Паспортные данные.
Подтверждение может занять несколько минут, однако в случае возникновения вопросов, банк вправе потребовать личного присутствия клиента.
Способ 3. С помощью квалифицированной цифровой подписи
Это тот случай, когда рассматриваемые нами варианты цифровой идентификации личности пересекаются. Ситуация проста: если ранее получался Podpis kwalifikowany elektroniczny, то можно подтвердить таким образом доверенный профиль ePUAP.
Для этого достаточно выбрать соответствующий пункт меню и использовать PKE с имеющегося носителя.
Способ 4. Подтверждение по видеосвязи
Изначально этот метод появился, как возможность создания временного профиля. Все функциональности были доступны, но сам профиль функционировал не более 3 месяцев (против 3 лет у обычного).
С 17.06.2021 этот метод становится полноправным подтверждением обычного полнофункционального профиля зауфаны. Более того, созданные ранее, но еще действующие временные профили, автоматически превратятся в постоянные.
Чтобы воспользоваться методом:
- При регистрации профиля зауфаны(см. выше) выберите соответствующий тип подтверждения «Через видеозвонок чиновника (официальное лицо, польск., urzędnika)».
- Выберите дату звонка (время выбрать не удастся).
- На том же сайте будет предложено скачать приложение для видеосвязи.
- Проверьте, что ваш гаджет обладает микрофоном и камерой – без этого видеозвонок не состоится.
- По окончании регистрации должно прийти два уведомления: подтверждение создания записи и подтверждение отправки заявки.
- Во втором сообщении будет указан номер заявки: сохраните его и никому не сообщайте до звонка.
- Дождитесь телефонного звонка чиновника (пока не видео!) в установленный день. Когда точно это произойдет, сказать невозможно – зависит от нагрузки. В официальном пояснении, в разделе время звонка, указано: «Наберитесь терпения».
- При звонке чиновник сообщит номер заявки – проверьте соответствует ли он вашему. Если да, продолжайте общение.
- После сверки номера заявки, на указанную при регистрации электронную почту придет ссылка для видео связи. Возможно будут еще дополнительные пояснения.
- Перейдите по ссылке (в Скайпе дополнительно кликните по «Позвонить»).
- После соединение снова произойдет сверка номера и других параметров заявки.
- Если все в порядке, чиновник попросит предъявить паспорт или другое удостоверение личности. Покажите его так, чтобы ему были видны все необходимые данные – фото, Ф. И. О., номер и т.д.
Если все пройдет нормально, чиновник подтвердить ваш профиль, о чем поступит сообщение. С этого момента profil zaufany можно использовать в полной мере.
Стоимость
Важно понимать, что каждый из рассматриваемых способов не требует вложения средств – все способы подтверждения в ePUAP бесплатны.
При этом использование коммерческих посредников может быть оплачиваемым. Стоимость их услуг колеблется в районе 100 – 150 евро.
Срок действия Профиля зауфаны
Profil zaufany подтверждается на три года, с возможностью его продления на следующие три. Осуществляется продление офлайн в одном из офисов, либо онлайн — на сайте Профиля зауфаны. Последний метод и рассмотрим более подробно.
Особенности доверенного профиля для несовершеннолетних
С 2024 года создавать свой профиль могут и подростки с 13 лет (именно с этого возраста по польским законам наступает т.н. ограниченная дееспособность). Соответственно, возможности у подросткового профиля будут ограниченными.
Для регистрации доверенного профиля подростка необходимо подать заявление, а затем подтвердить его в одном из пунктов подтверждения (см. выше). Воспользоваться видеозвонком с должностным лицом на данный момент могут только граждане РП.
Подросток может зарегистрировать профиль самостоятельно. После подачи онлайн-заявки необходимо подтвердить личность в одном из пунктов подтверждения в течение 30 дней.
Какие преимущества дает Доверенный профиль подростку?
Доверенный профиль позволяет подросткам входить в IT-системы государственного управления, такие как, например, bezpiecznedane.gov.pl или создавать и пользоваться учетной записью пациента (IKP).
Последнее особенно важно для подростков, имеющих хронические заболевания и постоянно принимающих определенную группу препаратов. Полный доступ к IKP они получат только после 18 лет. При этом родители автоматически потеряют возможность просматривать историю лечения.
Не исключено и расширение полномочий, к примеру, на возможность оформления карты EKUZ и т.д.
Как продлить доверенный профиль на следующие три года?
Для начала нужно проверить оставшийся срок действия. Для этого перейдите на сайт Profil zaufany, авторизуйтесь и выберите пункт меню личного кабинета
«Profil zaufany», раздел
«Szczegółach profilu». Там и будет информация о сроке действия текущего профиля. Если этот период невелик, продлите его по следующей инструкции:
- Войдите на сайт доверенного профиля по ссылке выше и авторизуйтесь, если не делали этого ранее.
- Перейдите в раздел
«Profil zaufany»,
«Szczegółach profilu».
- Выберите функцию
«Przedłuż ważność lub zmień dane»и нажмите
«Dalej».
- Появится информация о контактных данных (телефон, email), которые нужно подтвердить или скорректировать.
- Дождитесь СМС и электронного сообщения на указанные контакты с кодами (обратите внимание, поступить должны два разных сообщения на каждый из контактов). Введите коды в предназначенные для этого поля на сайте доверенного профиля и нажмите
«Dalej».
Если все сделано верно, появится уведомление о продлении доверенного профиля на 3 следующих года. Подтверждение также поступит на email.
Продление при авторизации через банк
Если вход в систему осуществлялся с помощью интернет-банкинга, то после продления срока действия профиля его связь с банковским счетом будет аннулирована. В доверенный профиль можно будет войти только под именем пользователя или адресом электронной почты, а метод авторизации для входа в профиль изменится на SMS с кодом или push-уведомление в приложении mObywatel.
Чтобы снова входить в доверенный профиль с помощью интернет-банкинга, необходимо в личном кабинете продленного профиля измените поставщика удостоверений (dostawcę tożsamości) на свой банк. Потребуется авторизация в банковском сервисе.
Что делать, если своевременно не продлили действие доверенного профиля?
Из-за режима, введенного во время пандемии, более трети всех профилей были автоматически продлены. Когда данный режим был отменен, нужно было продлить действие своих profil zaufany до 31.10.2023. Сделали это не все. Забыть о продлении профиля можно и по другим причинам, не связанным с «коронавирусной» пролонгацией.
Что делать в этом случае? Ответ дал официальный представитель IT-центра, отвечающего за работоспособность системы. По словам чиновника, если кто-то не продлит срок действия своего доверенного профиля, профиль станет неактивным и его нельзя будет использовать в электронных государственных услугах:
«В таком случае придется восстанавливать доверенный профиль одним из четырех способов: электронный банкинг, видеоверификация, использование ID-карты с электронным слоем или подтверждение личности в одном из филиалов (отделения ZUS, муниципальные учреждения и налоговые инспекции)».
Другими словами, процедуру верификации нужно будет проходить заново.
Podpis kwalifikowany elektroniczny в Польше
Квалифицированная цифровая подпись является аналогом обычной подписи, но может быть использована для подтверждения документов в электронном формате. С точки зрения законодательства, обычная и цифровая подписи приводят к одинаковым правовым последствиям.
С помощью Podpis kwalifikowany можно получать все те же государственные услуги, что и с Epuap, а также утверждать передаваемые в госорганы документы.
В отличие от ePUAP, Podpis kwalifikowany elektroniczny можно получить дистанционно (не находясь в Польше), а наличие PESEL не является обязательным. Хранится такая подпись на отдельном носителе, находящемся у владельца.
Как получить квалифицированную электронную подпись?
Выдачей электронной подписи (встречается так же польское наименование E-Podpis) занимаются аккредитованные государством организации. Рассмотрим способ получения через KIR (компания выбрана в случайном порядке, и дальнейший текст не является призывом использовать именно указанную фирму):
- Перейдите на сайт и нажмите кнопку
«Zamów/Odnów e-podpis»или сразу перейдите на страницу заказа.
- Выберите параметры заказываемой подписи: срок (1 или 2 года), тип карты, тип носителя.Внимание, данная услуга платная. Цена комплекта от 243 злотых.
- Установив требуемые условия, нажмите
«Dodaj do koszyka».
- Далее все работает по принципу обычного интернет-магазина: перейдите в корзину, оставьте регистрационные данные.
- Подтвердите регистрацию, перейдя по ссылке в письме, пришедшем от системы на оставленный e-mail.
- Войдите в систему.
- В корзине под выбранной услугой (товаром) нажмите
«Uzupełnij dane»и на открывшейся странице введите требуемые сведения.
Это достаточно стандартные данные о соискателе. Следует лишь учесть, что от введения PESEL можно отказаться, установив соответствующую галочку, а телефон требуется польский.
Дальше начинаются небольшие трудности. Личность необходимо подтвердить офлайн. Для этого могут быть использовано посещение филиалов организации или аккредитованного банка. Но есть и функция «Доставка», в т.ч. и за границу РП. В рассматриваемом случае это именно наш вариант.
Чтобы воспользоваться им, установите на шаге №7 (внизу страницы) параметр
«Zamawiam dojazd»(заказать доставку). Далее выберите любой из приведенных способов dojazdowy (позже он будет изменен). Укажите реальный адрес доставки за границей РП, кроме воеводства – воеводство выберите любое.
Мы заведомо идем на подобные ошибки, т.к. корректировать заказ придется в телефонном режиме. Не оплачивайте ничего до полного выяснения обстоятельств! И помните, что кроме стоимости заказа, доставку придется оплатить отдельно.
Для дальнейшего:
- Сохраните заказ.
- Свяжитесь с представителями компании по указанным контактам на их сайте.
- Решите все вопросы, связанные с доставкой и подтверждением.
Разговаривать необходимо по-польски. Выяснить нужно не только стоимость и адрес доставки, но и необходимость подтверждения личности. Некоторые фирмы могут потребовать посещения консульства – это так же нужно уточнить заранее.
Далее произойдет пересылка документов, в т.ч. договора на подпись, и только после этого необходимые устройства (носители с подписью) будут отправлены.
Срок действия ЭЦП
Приобрести Podpis kwalifikowany elektroniczny можно на один или два года. Это выбор пользователя, но стоимость может зависеть от периода действия подписи.
Заключение
Согласитесь, непростые процедуры. И в результате «управлять вселенной» не удастся. Но масса преференций, которые можно получить с помощью этих цифровых идентификаторов, поразительна. Стоит ли начинать процесс? Решать только вам. Сопоставьте затраты времени и других ресурсов с конечным результатом, и подумайте ввязываться ли в процесс.
Остались вопросы? Задайте их:
Каждый нерешенный вопрос – это незаконченное дело, которое висит над нами как облака. Откладывая его, мы теряем время, энергию и даже спокойствие. Не откладывайте решения на потом, а беритесь за них сейчас. Не бойтесь изменений, не бойтесь принимать сложные решения, потому что именно они могут привести к лучшему будущему.
- Под статьей в виде комментария.
- В нашем ТГ-чате.
- Через платную консультацию.
добрый день хочу создать профиль зауфане для дии Рlне получаеться можно ето сделать в ужонде песель есть
Спасибо за инструкцию, но получилось очень сложно и запутанно, на мой взгляд)) Самый простой способ — через банковский аккаунт. Конечно, удобно иметь Pesel — просто заходишь в аккаунт банка, сначала создаешь e-Tożsamość, а затем уже выбераешь создать профиль зауфаны и следуешь инструкциям самой системы. После подтверждения всех данных появится сообщение о сроке действия профиля зауфанего. Наличие: актуального email, польского мобильного номера, песеля. Весь процесс занял минут 30.
4 спосіб підтвердження профілю зараз неактуальний? На сайті немає такого варіанту.
При попытке зарегистрироваться через интернет-банкинг получаю сообщение об ошибке — у банка недостаточно документов, посетите отделение банка. Прихожу в банк, а они говорят — если нет карты побыту, то профиль зауфаны вы сделать не имеете права. Спрашиваю, как же мои друзья в Варшаве делают постоянно по визам? Зависла пани. Ладно, говорит, принесите оригинал документа о присвоении номера pesel и разрешение на работу и тогда посмотрим, может и получится что-то сделать… Банк Pekao.
Спасибо большое!!!
Всё понятно, как нигде!!!
Что если я прошла всю регистрацию через банк пко, но указала ошибочную почту. мне не пришли никакие данные и я заметила, что в имейле есть ошибочный дополнительный символ. мне не пришло никакое письмо и я теперь не понимаю зарегистрировалась ли я. когда я пытаюсб заново пройти регистрацию, то меня не пускает и предлагает залогиниться.
Попробуйте пройти регистрацию заново.
День добрый
Если моего банка нету в списке, то этот способ регистрации отпадает?
Спасибо за подробную статью. На практике столкнулись со следующей проблемой: на этапе подтверждения данных при создании profil zaufany воспользовались способом интернет банкинга Millennium, однако это не сработало. Посетив отделение банка с просьбой внести свежеполученный песель в систему получили отказ, так как в банке попросили предъявить карту побыту (мы на основании нацвизы) — мол такова внутренняя политика банка. Ушли ни с чем, песель в систему банка не внесли, остаётся идти подтверждать данные в пункт. Непонятно решение банка в этой ситуации. Спасибо.
Даже имея подтвержденный через онлайн-банкинг Profil zaufany ePUAP, вы не сможете подавать налоговые декларации, пока не подадите в ужонде скарбовым заявку ZAP-3. Имеет смысл подправить статью.
Много написано о том как получить электронную подпись. Но ни одного видео и инструкции как ею пользоваться. Зайдя в свой профиль ePuap я не могу подписать документы, нигде не могу найти вкладку о подписи документа. Недавно на экран выскочило окно подписать документ, я воспользовался и подписал. Но другая не меньшая проблема, как его найти, куда он исчез, как его скачать подписанный????????????????? Это не услуга а сплошной ребус.
Александр, насколько я поняла, Вы не с той стороны действуете 😉 Не нужно из интерфейса электронной подписи искать документы для подписания. Наоборот, такие документы оформляются в других системах. Например, заявление в какой-нибудь госорган Вы формируете на сайте этого органа. Далее «выскакивает» форма подписания, интегрированная с Вашей цифровой, и Вы производите подтверждение. Соответственно, и документ будет скорее всего храниться только на сайте этого госоргана.
Контроль за выплатой работодателем социальных взносов за работника.
КАК??
Посмотрите здесь.
Можно ли через профиль зауфаны подать заявление и документы на Побыт сталы?
Александр, нет, такой возможности пока не существует. Только лично, через представителя или по почте. Есть различные сервисы, позволяющие онлайн-заполнять документы, но они все равно предполагают печать и подписание бумаг.