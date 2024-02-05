Профіль зауфани: що це таке?

Почнемо з термінології та деякої плутанини, з нею пов’язаної. Є лише два способи віддаленого підтвердження особи:

Довірений профіль ePUAP (Profil zaufany Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej). Кваліфікований цифровий підпис (Podpis kwalifikowany elektroniczny – КЦП чи ЕЦП, чи польське PKE).

Плутанина найчастіше виникає саме з Profil zaufany ePUAP. Справа в тому, що при реєстрації в цій системі спочатку створюється звичайний профіль, використовувати який для ідентифікації не вдасться. І лише на наступному етапі профіль підтверджується та стає «довіреним». Так от, часто у джерелах, у т.ч. та державних, під фразами типу «підтвердити за допомогою ePUAP» мається на увазі саме довірений профіль (Profil zaufany ePUAP) – звичайний практично ніколи не використовується.

Що стосується відмінностей між Profil zaufany ePUAP та Podpis kwalifikowany elektroniczny, то з точки зору застосування (підтвердження особистості) їх практично немає. Але з погляду способів отримання відмінності суттєві:

Отримати довірений профіль ePUAP не вдасться без особистої присутності чи присутності довіреної особи.

Кваліфікований цифровий підпис може бути отриманий повністю дистанційно.

Для підтвердження Profil zaufany ePUAP обов’язково потрібна наявність PESEL. А podpis kwalifikowany elektroniczny можна отримати, не маючи цього ідентифікатора.

Відомості про профіль ePUAP зберігаються у хмарному сервісі держави, а дані КЦП на змінному носії.

Підсумуємо:

Profil zaufany ePUAP – це довірений профіль у державній електронній системі Польщі, дані про які зберігаються на державних серверах, а для отримання буде потрібні PESEL та особиста присутність у РП. Podpis kwalifikowany elektroniczny – це спосіб дистанційної ідентифікації особи в Польщі, відомості про які зберігаються на переносному носії (флешці) у власника підпису. Отримати її можна без ПЕСЕЛЬ і не перебуваючи в країні.

Хто може зробити довірений профіль?

Отримати і довірений профіль ePUAP, і кваліфікований цифровий підпис можуть як громадяни Польщі, так і іноземці. Різниця в тому, що практично всі громадяни мають PESEL, а у іноземця номера може поки не бути.

Відповідно, іноземці, які мають ПЕСЕЛЬ, можуть отримати будь-який із зазначених інструментів, а тим, у кого поки що немає необхідного податкового ідентифікатора, лише КЦП.

Які послуги доступні через ePUAP/PKE?

Власне, а навіщо все це потрібне? Перелік можливостей, що відкриваються за допомогою цифрових ідентифікаторів особи, є величезним. Вони застосовні у більшості сфер життя, і ми розглянемо лише основні.

Послуги для фізичних осіб

У переліку основних можливостей присутні:

Заява про втрату документів ( ID-картка, посвідчення водія і т.д.).

Інформація про продаж автомобіля і, відповідно, зняття його з обліку.

Перевірка кількості штрафних балів (на посвідченні водія).

Контроль виплат роботодавцем соціальних внесків за працівника.

Питання пенсійного забезпечення.

Подання податкових декларацій.

Перерахунок податкових виплат.

Отримання довідки про несудимість у РП.

Отримання копій документів про цивільний стан (шлюб, розлучення, народження та ін.).

Доступ до біржі праці.

Крім замовлення певної послуги, за допомогою цифрової ідентифікації можна відстежувати етапи виконання замовлення.

Послуги для юридичних осіб

Багато з доступного приватникам, доступно і юридичним особам, наприклад, довідки про несудимість або системність соціальних виплат. Крім цього, за допомогою електронних ідентифікаторів можна:

Створювати компанії.

Формувати та подавати заяви на «запрошення» для іноземних працівників.

Здавати бухгалтерську звітність.

Вирішувати питання із соціальними, у т.ч. пенсійними фондами та установами.

На практиці саме відкриття фірми в Польщі найчастіше хвилює іноземців, які звертаються за послугами дистанційно.

Далі будемо розглядати два наших ідентифікатори окремо: ePUAP та Podpis kwalifikowany elektroniczny.

Як створити профіль у ePUAP без цифрового підпису та PESEL?

У даному випадку йдеться виключно про перший етап реєстрації – створення звичайного профілю для повнолітніх (про профіль для підлітків поговоримо окремо).Його доцільність без можливості отримати Profil zaufany (не маючи, наприклад, PESEL) у тих випадках досить спірний. Але в будь-якому варіанті, якщо звичайний профіль раніше не створювався, цього не уникнути – процес є першим кроком перед створенням довіреного профілю ePUAP.

На цьому етапі нам будуть потрібні діючі e-mail та мобільний телефон. Це важливо, бо подальший зв’язок та додаткові підтвердження особи відбуватимуться за вказаними контактами.

Зверніть увагу, що опис процесів відбуватиметься для інтерфейсу ПК/ноутбука. Мобільні версії можуть відрізнятися візуально, але суть процесів буде аналогічною.

Переходимо на сайт ePUAP. Вибираємо «Załóż konto» (створити обліковий запис), натискаємо «Zarejestruj się» . Відкриється анкета, в якій обов’язковими полями є: ім’я, прізвище, PESEL, логін (треба вигадати унікальний), пароль (потрібно повторити двічі, щоб мінімізувати можливість помилок), e-mail (так само повторюється двічі), телефон, згода на обробку особистих даних, капча. Тут дуже важливо: Прийнятий може бути тільки польський номер.

Під полем для ПЕСЕЛЬ є галочка «Nie posiadam numeru PESEL» . Якщо її поставити, то відбудеться звичайна реєстрація (про яку і йдеться у цьому розділі). Якщо внести номер ПЕСЕЛЬ, то система автоматично запропонує отримати довірений профіль (про який розповімо на наступному кроці).

. Якщо її поставити, то відбудеться звичайна реєстрація (про яку і йдеться у цьому розділі). Якщо внести номер ПЕСЕЛЬ, то система автоматично запропонує отримати довірений профіль (про який розповімо на наступному кроці). Пароль повинен містити щонайменше 8 символів, серед яких обов’язково має бути хоча б по одній заголовній та малій літері, а також цифра або спеціальний символ. Заповнивши все необхідне, вводимо капчу і тиснемо кнопку «Zarejestruj się» внизу сторінки. Якщо галочку біля «Nie posiadam numeru PESEL» ставили, на цьому етап звичайної реєстрації закінчено, про що буде повідомлено на сторінці, що відкрилася, а також підтверджено за вказаними контактними даними.

Під час особистої реєстрації жодних платежів чи зборів не стягується – послуга повністю безкоштовна.

Як отримати профіль зауфани в ePUAP?

Отримання Profil zaufany – наша головна мета. Саме він дозволить повною мірою використати можливості цифрових державних пропозицій.

Розділимо весь етап на дві частини – внесення даних онлайн та фактичне підтвердження особи.

Внесення даних

На цьому кроці є лише кілька послідовностей дій:

Знову перейдіть на сайт ePUAP і увійдіть у раніше створений профіль. У верхньому правому куті сторінки буде вказано профіль, під яким ви зайшли. Натисніть на нього. Відкриється меню. Виберіть «Profil zaufany» . На сторінці, що відкрилася, виберіть «Złóż wniosek o profil» . Уважно введіть потрібні параметри: прізвище, ім’я, PESEL ( на цьому етапі без нього не обійтися! ), електронну пошту та телефон. Метод авторизації – по СМС (зараз інших способів немає). Натисніть «Złóż wniosek» . Далі на вказаний телефон буде надіслано код авторизації, який потрібно ввести в надане для цього поле. Внесіть дані та виконайте інші необхідні дії.

На цьому етапі зазначення даних закінчено. Однак їх потрібно підтвердити. Як це зробити розповімо далі.

Де і як підтвердити Профіль зауфани?

Є три основні способи:

особисте відвідування точок підтвердження профілю;

через онлайн-банкінг;

за допомогою цифрового підпису.

З моменту створення запиту (попередній етап) у претендента є всього 14 днів для підтвердження профілю – далі запит буде анульовано.

Спосіб 1. Через точки підтвердження

Все, що потрібно для цього способу – взяти закордонний паспорт та відвідати найбільш зручну точку. Вибрати їх можна на спеціальній сторінці державного порталу.

Для цього виберіть у меню, що відкрилося, країну – Польщу, а також воєводство, місто, місце. Заповнювати всі поля необов’язково – чим менше введено даних, тим ширшим буде запропонований список.

Консультант Юлія Володимирівна ☕️ Підтримати проєкт Невелика порада. Не вказуйте воєводство. У деяких адресах його з якихось причин немає і пропонуються неповні відомості. Цілком достатньо вибрати країну та місто, щоб побачити повний список. Натиснувши на вибрану адресу, ви відкриєте сторінку з повною інформацією. Залишиться тільки відвідати точку підтвердження в робочі години. Протягом 24 годин профіль має запрацювати.

Спосіб 2. За допомогою онлайн-банкінгу

Це дуже зручний спосіб для тих, хто вже має відкритий рахунок в одному з акредитованих банків. Під час підписання договору з банком вже вносилися всі необхідні відомості, а особистість підтверджувалася присутністю у відділенні.

Здебільшого всі великі банки беруть участь у програмі. Уточнити повний список можна на цій сторінці.

Далі, натиснувши на іконку свого банку, ви потрапите на сторінку банку спеціально призначену для підтвердження Profil zaufany. У кожного банку це свої сторінки, але загалом необхідна інформація сходиться:

П.І.Б.

Логін та пароль.

Номер рахунку чи номер клієнта (договору).

Паспортні данні.

Підтвердження може зайняти кілька хвилин, проте у разі питань, банк вправі вимагати особистої присутності клієнта.

Спосіб 3. За допомогою кваліфікованого цифрового підпису

Це той випадок, коли аналізовані нами варіанти цифрової ідентифікації особи перетинаються. Ситуація проста: якщо раніше отримувався Podpis kwalifikowany elektroniczny, можна підтвердити таким чином довірений профіль ePUAP.

Для цього достатньо вибрати відповідний пункт меню та застосувати PKE з наявного носія.

Спосіб 4. Підтвердження по відеозв’язку

Спочатку цей метод з’явився як можливість створення тимчасового профілю. Усі функціональності були доступні, але сам профіль функціонував трохи більше 3 місяців (проти 3 років звичайного).

З 17.06.2021 цей метод став повноправним підтвердженням довіреного профілю зауфани. Більше того, створені раніше, але тимчасові профілі, що ще діють, автоматично стануть постійними.

Щоб скористатися методом:

При реєстрації профілю зауфани (див. вище) оберіть відповідний тип підтвердження «Через відеодзвінок чиновника (офіційна особа, польськ., urzędnika)». Виберіть дату дзвінка (час вибрати не вдасться). На тому ж сайті буде запропоновано скачати програму для відеозв’язку. Перевірте, що ваш гаджет має мікрофон і камеру – без цього відеодзвінок не відбудеться. Після закінчення реєстрації має прийти два повідомлення: підтвердження створення запису та підтвердження надсилання заявки. У другому повідомленні буде вказано номер заявки: збережіть його та нікому не повідомляйте до дзвінка. Дочекайтесь телефонного дзвінка чиновника (поки не відео!) у встановлений день. Коли це станеться, сказати неможливо – залежить від навантаження. В офіційному поясненні, у розділі час дзвінка, зазначено: “Наберіться терпіння”. По телефону чиновник повідомить номер заявки – перевірте, чи відповідає він вашому. Якщо так, продовжуйте спілкування. Після звірки номера заявки на вказану при реєстрації електронну пошту прийде посилання для відеозв’язку. Можливо, будуть ще додаткові пояснення. Перейдіть за посиланням (у Скайпі додатково натисніть «Зателефонувати»). Після з’єднання знову відбудеться перевірка номера та інших параметрів заявки. Якщо все гаразд, чиновник попросить пред’явити паспорт чи інше посвідчення особи. Покажіть його так, щоб йому було видно всі необхідні дані – фото, ФІО, номер і т.д.

Якщо все пройде нормально, чиновник підтвердить ваш профіль, про що надійде повідомлення. З цього моменту profil zaufany можна використовувати повною мірою.

Вартість

Важливо розуміти, що кожен із способів, що розглядаються, не вимагає вкладення коштів – всі способи підтвердження в ePUAP безкоштовні.

При цьому використання комерційних посередників може бути оплачуваним. Вартість їх послуг коливається близько 100 – 150 євро.

Термін дії Профіля зауфани

Profil zaufany підтверджується на 3 роки з можливістю його продовження на наступні три. Процедура продовження схожа на початкове отримання профілю. Здійснюється продовження офлайн в одному з офісів або онлайн на сайті профілю зауфани. Останній метод і розглянемо більш детально.

Особливості довіреного профілю для неповнолітніх

З 2024 року створювати свій профіль можуть і підлітки з 13 років (саме з цього віку за польськими законами настає обмежена дієздатність). Відповідно можливості у підліткового профілю будуть обмеженими.

Для реєстрації довіреного профілю підлітка необхідно подати заяву, а потім підтвердити її в одному з пунктів (див. вище). Скористатися відеодзвінком із посадовцем на даний момент можуть лише громадяни РП.

Підліток може самостійно зареєструвати профіль. Після подання онлайн-заявки необхідно підтвердити особу в одному з пунктів підтвердження протягом 30 днів.

Які переваги дає довірений профіль підлітку?

Довірений профіль дозволяє підліткам входити до IT-систем державного управління, такі як, наприклад, bezpiecznedane.gov.pl або створювати та користуватися обліковим записом пацієнта (IKP).

Останнє особливо важливо для підлітків, які мають хронічні захворювання та постійно приймають певну групу препаратів. Повний доступ до IKP вони отримають лише після 18 років. При цьому батьки автоматично втратить можливість переглядати історію лікування.

Не виключено і розширення повноважень, наприклад, можливість оформлення карти EKUZ і т.д.

Як продовжити довірений профіль на наступні три роки?

Для початку потрібно перевірити термін дії. Для цього перейдіть на сайт Profil zaufany, авторизуйтесь та оберіть пункт меню «Profil zaufany» , розділ «Szczegółach profilu» . Там і буде інформація про термін дії поточного профілю. Якщо цей період скоро закінчиться, продовжіть його за наступною інструкцією:

Увійдіть на сайт довіреного профілю за посиланням вище та авторизуйтесь, якщо не робили цього раніше. Перейдіть до розділу «Profil zaufany» ⟶ «Szczegółach profilu» . Виберіть функцію «Przedłuż ważność lub zmień dane» та натисніть «Dalej» . З’явиться інформація про контактні дані (телефон, email), які потрібно підтвердити або скоригувати. Дочекайтеся SMS та електронного повідомлення на вказані контакти з кодами (зверніть увагу, надійти повинні два різні повідомлення на кожен з контактів). Введіть коди у призначені для цього поля на сайті довіреного профілю та натисніть «Dalej».

Якщо все зроблено правильно, з’явиться повідомлення про продовження довіреного профілю на 3 наступні року. Підтвердження також надійде на email.

Продовження авторизації через банк

Якщо вхід до системи здійснювався за допомогою інтернет-банкінгу, то після продовження терміну дії профілю його зв’язок з банківським рахунком буде анульовано. У довірений профіль можна буде увійти тільки під ім’ям користувача або адресою електронної пошти, а метод авторизації для входу в профіль зміниться на SMS з кодом або push-повідомлення у додатку mObywatel.

Щоб знову входити у довірений профіль за допомогою інтернет-банкінгу необхідно в особистому кабінеті продовженого профілю змініть постачальника посвідчень (dostawcę tożsamości) на свій банк. Знадобиться авторизація у банківському сервісі.

Podpis kwalifikowany elektroniczny у Польщі

Кваліфікований цифровий підпис є аналогом звичайного підпису, але може бути використаний для підтвердження документів в електронному форматі. З погляду законодавства, звичайний та цифровий підписи призводять до однакових правових наслідків.

За допомогою Podpis kwalifikowany можна отримувати все ті ж державні послуги, що і з ePUAP, а також затверджувати документи, що передаються в держоргани.

На відміну від ePUAP, Podpis kwalifikowany elektroniczny можна отримати дистанційно (не перебуваючи в Польщі), а наявність PESEL не є обов’язковою. Зберігається такий підпис на окремому носії, який знаходиться у власника.

Як отримати кваліфікований електронний підпис?

Виданням електронного підпису (зустрічається також польське найменування E- Podpis) займаються акредитовані державою організації. Розглянемо спосіб отримання через KIR (компанію обрано у випадковому порядку, і подальший текст не є закликом використовувати саме вказану фірму):

Перейдіть на сайт і натисніть кнопку "Zamów/Odnów e-podpis" або відразу перейдіть на сторінку замовлення. Виберіть параметри підпису, що замовляється: термін (1 або 2 роки), тип картки, тип носія. Увага, ця послуга платна. Ціна комплекту від 243 злотих. Встановивши необхідні умови, натисніть «Dodaj do koszyka» . Далі все працює за принципом звичайного інтернет-магазину: перейдіть у кошик, залиште реєстраційні дані. Підтвердьте реєстрацію, перейшовши за посиланням у листі, що надійшов від системи на залишений e-mail. Увійдіть у систему. У кошику під обраною послугою (товаром) натисніть «Uzupełnij dane» і на сторінці введіть потрібну інформацію.

Це досить стандартні дані про претендента. Слід лише врахувати, що від введення PESEL можна відмовитись, встановивши відповідну галочку, а телефон потрібен польський.

Далі починаються невеликі труднощі. Особу необхідно підтвердити офлайн. Для цього можуть бути використані відвідини філій організації або акредитованого банку. Але є функція «Доставка», зокрема за кордон. У цьому випадку це саме наш варіант.

Щоб скористатися ним, встановіть на кроці №7 (внизу сторінки) параметр «Zamawiam dojazd» (замовити доставку). Далі виберіть будь-який із наведених способів доставки (пізніше він буде змінений). Вкажіть реальну адресу доставки за кордоном РП, окрім воєводства – воєводство виберіть будь-яке.

Ми свідомо йдемо на такі помилки, так як коригувати замовлення доведеться у телефонному режимі. Не сплачуйте нічого до повного з’ясування обставин! І пам’ятайте, що крім вартості замовлення доставку доведеться сплатити окремо.

Для подальшого:

Збережіть замовлення. Зв’яжіться з представниками компанії за вказаними контактами. Вирішити всі питання, пов’язані з доставкою та підтвердженням.

Розмовляти потрібно польською. З’ясувати потрібно не лише вартість та адресу доставки, а й необхідність підтвердження особи. Деякі фірми можуть вимагати відвідування консульства – це також потрібно уточнити заздалегідь.

Далі відбудеться пересилання документів, зокрема договору на підпис, і тільки після цього необхідні пристрої (носія з підписом) буде відправлено.

Термін дії ЕЦП

Придбати Podpis kwalifikowany elektroniczny можна на один або два роки. Це вибір користувача, але вартість може залежати від періоду підпису.

Висновок

Погодьтеся, складні процедури. І в результаті «керувати всесвітом» не вдасться. Але безліч преференцій, які можна отримати за допомогою цих цифрових ідентифікаторів, вражає. Чи варто розпочинати процес? Вирішувати лише вам. Порівняйте витрати часу та інших ресурсів з кінцевим результатом, і подумайте чи вплутуватися в процес.