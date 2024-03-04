Что такое CEIDG в Польше?

CEIDG или Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (Централизованная регистрация и информация об экономической деятельности) – это реестр, в который заносятся данные всех индивидуальных предпринимателей Польши (а также спулки цивильной ), необходимые для осуществления бизнес-деятельности.

Собственно, внесение данных физического лица в CEIDG и является процедурой регистрации JDG (ИП) в Польше. Соответственно, это обязательный процесс для функционирования индивидуального предпринимателя, и без которого осуществлять деятельность недопустимо (исключение – специальная форма незарегистрированной деятельности).

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Основными заявленными задачами реестра CEIDG являются облегчение процедур, связанных с регистрацией и учетом предпринимательской деятельности, осуществляемой физическими лицами. Важными целями также считается высокий уровень цифровизации системы, позволяющий быстро завершить формальности через Интернет и получение удаленного доступа к необходимой информации.

Деятельность реестра регулируется специальным законом РП – Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

Кто (не) должен быть зарегистрирован в CEIDG?

Как уже отмечалось, в CEIDG обязательно должны быть внесены данные по индивидуальным предпринимателям и гражданским обществам (форма деятельности, где компания не организует юридического лица, а состоит из физических лиц). Ко второму больше возвращаться не будем, так как это отдельная тема, подробно описанная в соответствующей статье.

Что касается тех, кто не должен быть внесен в CEIDG, то к ним относятся:

Лица, работающие по незарегистрированной деятельности, смысл которой и заключается в отсутствии какой-либо регистрации.

Юридические лица (ООО, простое АО и другие типы бизнес-деятельности в РП), которые регистрируются в своей системе – Национальном судебном реестре.

Некоторые типы общественных организаций, некоммерческих сообществ, ассоциаций и т.п.

Фермеры, лесники и рыбаки.

Некоторые типы профессиональных групп, такие как юристы, юрисконсульты, нотариусы, врачи и архитекторы.

Для большинства перечисленных, кроме незарегистрированной деятельности, существуют свои системы регистрации, не связанные с CEIDG.

Какие функции выполняет реестр предпринимателей?

С помощью Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej можно выполнить следующие действия:

Очевидно, что это основные параметры, которые могут потребоваться JDG в процессе деятельности. Но реестр используется и для публичного доступа к информации, например, для проверки контрагента или работодателя до заключения контракта.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! В целом можно говорить о такой функции CEIDG, как облегчение контактов предпринимателя с властями.

Бесплатны ли услуги CEIDG?

Регистрация JDG бесплатна, но за некоторые операции, например, получение лицензий, выписок, справок, доверенностей и т.п., могут взиматься государственные сборы.

Размер оплаты в каждом случае свой и устанавливается на общегосударственном уровне.

Как зарегистрировать ИП в реестре?

Для регистрации деятельности JDG необходимо подать заявление в CEIDG. Сделать это можно следующими способами:

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Конечно онлайн-методы набирают все большую популярность, однако и здесь, при наличии альтернатив, мы рекомендуем обратить внимание в первую очередь на портал biznes.gov.pl, так как на нем сосредоточено большое количество различных, важных для ИП, возможностей, включая налоговую, управление персоналом и многое другое.

Что будет, если не обновлять данные в CEIDG?

Своевременное внесение изменений, актуализация данных – обязанность предпринимателей. Отсутствие правильной информации может привести к неполучению важных сведений (например, если не сообщено об изменении адреса).

Кроме этого, реестр интегрирован с другими государственными службами, например, налоговыми властями или ZUS. Неполучение данных этими органами может привести к штрафам и другим наказаниям. В конечном итоге, отсутствие некоторого типа данных может привести к ликвидации регистрации ИП.

Как проверить форму налогообложения в CEIDG?

Этот вопрос очень часто задается лицами, ведущими бизнес в форме JDG. Он действительно актуален, особенно, если форма налогообложения менялась, и важно проверить зафиксировано ли это официально.

Вместе с тем вопросами налогообложения занимается не CEIDG, а ужонд скарбовый, а получить доступ к этим сведениям предприниматель может через электронную налоговую инспекцию.

Как изменить форму налогообложения в CEIDG

Изменить форму налогообложения ИП может с помощью портала biznes.gov.pl. Для этого необходимо перейти на страницу услуги, инициировать процесс нажатием кнопки «Razpocznij», а далее, следуя руководству мастера заполнения, оформить заявку.

Необходимый документ называется «Oświadczenie o formie opłacania podatku dochodowego». После заполнения его необходимо подписать электронной подписью и отправить. Отслеживать статус запросам можно в личном кабинете.

Как проверить другого бизнесмена в CEIDG?

Это одна из важных функций реестра, которая может пригодиться для проверки контрагента или работодателя. Для проверки необязательно знать все параметры, достаточно, например, имени и фамилии или номера NIP, или REGON, введя их на специальной странице поиска.

В реестре CEIDG можно найти следующую информацию:

имя и фамилия, NIP, REGON;

дата начала деятельности или дата ее приостановления / возобновления;

статус (предприниматель действующий, приостановленный);

адрес;

виды предпринимательской деятельности;

контактные данные (номер телефона и адрес электронной почты), если они не скрыты самим ИП;

информация о банкротстве, процедурах восстановления или реструктуризации.

Несложно понять, что это публичные данные, доступ к которым может получить любой человек. Внимание стоит обращать на наличие деятельности в данный момент. Интересным может быть и время работы на рынке и т.п.

Частые вопросы Является ли регистрация бизнеса в CEIDG обязательной? Да, для физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, и партнеров в гражданском товариществе, это обязательный процесс. Другие правовые формы регистрируются в Национальном судебном реестре. Взимаются ли какие-либо сборы за регистрацию в CEIDG? Регистрация в CEIDG бесплатная, но за некоторые услуги, например, за выдачу различных свидетельства или получение лицензий, может взиматься плата. Как зарегистрировать бизнес в CEIDG? Это можно сделать в электронном виде на сайте CEIDG, biznes.gov.pl или в бумажном виде в офисе гмины, а также по почте. Сколько времени занимает процесс регистрации CEIDG? Процесс регистрации обычно занимает несколько дней. В случае подачи электронного заявления, при отсутствии формальных недочетов, регистрация в CEIDG происходит сразу после подачи и принятия ведомством. Каковы последствия необновления данных в CEIDG? Необновление данных в CEIDG может привести к финансовым штрафам и трудностям в контактах с подрядчиками или государственными службами.

Резюмируем. CEIDG в Польше является основным реестром для деятельности ИП. Без регистрации в реестре вести бизнес в качестве JDG недопустимо. Данные в CEIDG необходимо актуализировать постоянно и своевременно. Там же можно узнать данные других предпринимателей, чтобы проверить контрагента или работодателя.