Что такое CEIDG в Польше и какие услуги предоставляет?
Важнейшим связующим звеном между государством и индивидуальным предпринимателем является CEIDG – реестр ИП (JDG), без записи в котором невозможно вести бизнес-деятельность.
Что представляет собой CEIDG, кому и какие данные обязательно нужно вносить в реестр, что будет, если этого не сделать? Ответы читайте в данном материале «Польского консультанта».
Скрыть содержание
- Что такое CEIDG в Польше?
- Кто (не) должен быть зарегистрирован в CEIDG?
- Какие функции выполняет реестр предпринимателей?
- Бесплатны ли услуги CEIDG?
- Как зарегистрировать ИП в реестре?
- Что будет, если не обновлять данные в CEIDG?
- Как проверить форму налогообложения в CEIDG?
- Как изменить форму налогообложения в CEIDG
- Как проверить другого бизнесмена в CEIDG?
- Частые вопросы
Что такое CEIDG в Польше?CEIDG или Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (Централизованная регистрация и информация об экономической деятельности) – это реестр, в который заносятся данные всех индивидуальных предпринимателей Польши (а также спулки цивильной), необходимые для осуществления бизнес-деятельности.
Собственно, внесение данных физического лица в CEIDG и является процедурой регистрации JDG (ИП) в Польше. Соответственно, это обязательный процесс для функционирования индивидуального предпринимателя, и без которого осуществлять деятельность недопустимо (исключение – специальная форма незарегистрированной деятельности).Основными заявленными задачами реестра CEIDG являются облегчение процедур, связанных с регистрацией и учетом предпринимательской деятельности, осуществляемой физическими лицами. Важными целями также считается высокий уровень цифровизации системы, позволяющий быстро завершить формальности через Интернет и получение удаленного доступа к необходимой информации.
Деятельность реестра регулируется специальным законом РП – Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.
Кто (не) должен быть зарегистрирован в CEIDG?
Как уже отмечалось, в CEIDG обязательно должны быть внесены данные по индивидуальным предпринимателям и гражданским обществам (форма деятельности, где компания не организует юридического лица, а состоит из физических лиц). Ко второму больше возвращаться не будем, так как это отдельная тема, подробно описанная в соответствующей статье.
Что касается тех, кто не должен быть внесен в CEIDG, то к ним относятся:
- Лица, работающие по незарегистрированной деятельности, смысл которой и заключается в отсутствии какой-либо регистрации.
- Юридические лица (ООО, простое АО и другие типы бизнес-деятельности в РП), которые регистрируются в своей системе – Национальном судебном реестре.
- Некоторые типы общественных организаций, некоммерческих сообществ, ассоциаций и т.п.
- Фермеры, лесники и рыбаки.
- Некоторые типы профессиональных групп, такие как юристы, юрисконсульты, нотариусы, врачи и архитекторы.
Для большинства перечисленных, кроме незарегистрированной деятельности, существуют свои системы регистрации, не связанные с CEIDG.
Какие функции выполняет реестр предпринимателей?
С помощью Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej можно выполнить следующие действия:
- Регистрация деятельности предпринимателя (к этому вопросы мы еще вернемся далее).
- Контроль наличия различных разрешений, лицензий и сертификатов, если они необходимы для конкретной деятельности.
- Сообщение об изменениях данных JDG.
- Приостановка и возобновление деятельности в ИП.
- Ликвидация деятельности ИП.
Очевидно, что это основные параметры, которые могут потребоваться JDG в процессе деятельности. Но реестр используется и для публичного доступа к информации, например, для проверки контрагента или работодателя до заключения контракта.В целом можно говорить о такой функции CEIDG, как облегчение контактов предпринимателя с властями.
Бесплатны ли услуги CEIDG?
Регистрация JDG бесплатна, но за некоторые операции, например, получение лицензий, выписок, справок, доверенностей и т.п., могут взиматься государственные сборы.
Размер оплаты в каждом случае свой и устанавливается на общегосударственном уровне.
Как зарегистрировать ИП в реестре?
Для регистрации деятельности JDG необходимо подать заявление в CEIDG. Сделать это можно следующими способами:
- Лично во время визита в офис. Как правило, вопросами занимаются в администрации гмин или городов.
- Почтовым отправлением на адрес администраций гмин / городов.
- Через прямой доступ к реестру на официальном портале ceidg.gov.pl.
- Через интернет-банкинг (на момент публикации данного материала такую услугу предлагали Millenium, mBank, PKO BP, Bank Pekao SA, ING и Santander Bank Polska).
- Через портал biznes.gov.pl.Конечно онлайн-методы набирают все большую популярность, однако и здесь, при наличии альтернатив, мы рекомендуем обратить внимание в первую очередь на портал biznes.gov.pl, так как на нем сосредоточено большое количество различных, важных для ИП, возможностей, включая налоговую, управление персоналом и многое другое.
Что будет, если не обновлять данные в CEIDG?
Своевременное внесение изменений, актуализация данных – обязанность предпринимателей. Отсутствие правильной информации может привести к неполучению важных сведений (например, если не сообщено об изменении адреса).
Кроме этого, реестр интегрирован с другими государственными службами, например, налоговыми властями или ZUS. Неполучение данных этими органами может привести к штрафам и другим наказаниям. В конечном итоге, отсутствие некоторого типа данных может привести к ликвидации регистрации ИП.
Как проверить форму налогообложения в CEIDG?
Этот вопрос очень часто задается лицами, ведущими бизнес в форме JDG. Он действительно актуален, особенно, если форма налогообложения менялась, и важно проверить зафиксировано ли это официально.
Вместе с тем вопросами налогообложения занимается не CEIDG, а ужонд скарбовый, а получить доступ к этим сведениям предприниматель может через электронную налоговую инспекцию.
Как изменить форму налогообложения в CEIDG
Изменить форму налогообложения ИП может с помощью портала biznes.gov.pl. Для этого необходимо перейти на страницу услуги, инициировать процесс нажатием кнопки «Razpocznij», а далее, следуя руководству мастера заполнения, оформить заявку.
Необходимый документ называется «Oświadczenie o formie opłacania podatku dochodowego». После заполнения его необходимо подписать электронной подписью и отправить. Отслеживать статус запросам можно в личном кабинете.
Как проверить другого бизнесмена в CEIDG?
Это одна из важных функций реестра, которая может пригодиться для проверки контрагента или работодателя. Для проверки необязательно знать все параметры, достаточно, например, имени и фамилии или номера NIP, или REGON, введя их на специальной странице поиска.
В реестре CEIDG можно найти следующую информацию:
- имя и фамилия, NIP, REGON;
- дата начала деятельности или дата ее приостановления / возобновления;
- статус (предприниматель действующий, приостановленный);
- адрес;
- виды предпринимательской деятельности;
- контактные данные (номер телефона и адрес электронной почты), если они не скрыты самим ИП;
- информация о банкротстве, процедурах восстановления или реструктуризации.
Несложно понять, что это публичные данные, доступ к которым может получить любой человек. Внимание стоит обращать на наличие деятельности в данный момент. Интересным может быть и время работы на рынке и т.п.
Частые вопросыЯвляется ли регистрация бизнеса в CEIDG обязательной?Взимаются ли какие-либо сборы за регистрацию в CEIDG?Как зарегистрировать бизнес в CEIDG?Сколько времени занимает процесс регистрации CEIDG?Каковы последствия необновления данных в CEIDG?
Резюмируем. CEIDG в Польше является основным реестром для деятельности ИП. Без регистрации в реестре вести бизнес в качестве JDG недопустимо. Данные в CEIDG необходимо актуализировать постоянно и своевременно. Там же можно узнать данные других предпринимателей, чтобы проверить контрагента или работодателя.
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