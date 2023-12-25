Консультант Юлия Владимировна ☕️ Поддержать проект Вводные данные По многим из указанных далее действиям есть отдельные подробные статьи. Чтобы не повторяться и не перегружать данный календарь, на них будут предоставлены ссылки – обязательно ознакомьтесь с этими материалами, если не делали этого ранее. Данный календарь разобьем на два крупных блока – ежемесячные и ежегодные обязанности. В первом случае, соответственно, будут указаны числа каждого из месяцев, а во втором – конкретные даты. Описаны только систематические обязанности – разовые (например, по запросу) или специальные (к примеру, лицензии) в данной статье не рассматриваются.

Календарь для JDG

Для начала укажем в таблице все имеющиеся даты, после чего разберем каждую из них более подробно.

Дата Обязанность Ежегодные До 30 января Подача PIT-11 на работников (в налоговую) и PIT-16A, если выбрана налоговая карта До 20 февраля Смена системы налогообложения До 28 февраля Предоставление работникам справок о взносах в ZUS за прошлый год и из экземпляра PIT-11 До 30 апреля Налоговые декларации (кроме PIT-16A) по доходам ИП До 31 декабря Инвентаризация, закрытие Книги Приходов и Расходов (при необходимости) Ежемесячные 20 число Подача деклараций в ZUS за себя и работников, выплата взносов ZUS и аванса по подоходному налогу 25 число Подача отчетности по VAT (для плательщиков этого налога)

Ежемесячные обязанности

Указанные действия может выполнять как сам JDG, так и привлеченный им бухгалтер, однако необходимо четко понимать, что ответственность за данные процедуры в любом случае лежит на предпринимателе.

20 число каждого месяца

Это даты расчетов с ZUS. Согласно art.46 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Закона РП о системе социального обеспечения), предприниматели обязаны рассчитывать, вычитать из дохода и уплачивать причитающиеся взносы социального страхования за каждый календарный месяц.

Лица, ведущие бизнес, должны также направить расчетную декларацию, персональные ежемесячные отчеты и уплатить взносы за данный месяц не позднее 20го числа месяца, следующего за отчетным – это касается и взносов самого JDG, и его работников (при их наличии).

Конечно, для выполнения обязанностей перед ZUS, индивидуальный предприниматель должен быть зарегистрирован в Управлении социального страхования.

Так же 20 число каждого месяца

20е число каждого месяца связано и с Налоговой инспекцией. Предприниматели, получающие доход от своего бизнеса, обязаны платить ежемесячные авансовые платежи по подоходному налогу в течение всего налогового года. В качестве альтернативы – возможно вносить ежеквартальные налоговые авансы, но этот вариант рекомендуется только некрупным налогоплательщикам, а также JDG, начинающим свою предпринимательскую деятельность.

Выбравшие ежемесячные налоговые авансы, должны выплачивать их:

В период с января по ноябрь – до 20 числа каждого месяца за предыдущий.

В исключительных случаях аванс за декабрь в размере причитающегося за ноябрь авансового платежа уплачивается до 20 декабря налогового года.

25 число каждого месяца

Следующее обязательство относится не ко всем индивидуальным предпринимателям, а только к тем, кто зарегистрирован в качестве плательщика Налога на добавленную стоимость (НДС / VAT).

К 25му числу каждого месяца, следующего за отчетным, в соответствии с положениями Ustawy o VAT (Закона Польши о НДС), налогоплательщики обязаны подавать налоговые декларации за ежемесячные периоды.

Налогоплательщики также могут представлять декларации за квартальные периоды после предварительного письменного уведомления руководителя налоговой службы не позднее 25го числа второго месяца квартала, за который квартальная налоговая декларация будет подана впервые.

Налогоплательщик, который приступает к осуществлению налогооблагаемой деятельности в течение налогового года, должен представить указанное в первом предложении уведомление до 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором он начал осуществление этой деятельности. Небольшие налогоплательщики представляют налоговую декларацию за квартальные периоды в налоговую инспекцию до 25-го числа месяца, следующего за каждым последующим кварталом.

Ежегодные обязанности

В данном случае даты будут означать т.н. deadline – срок, до которого должны быть урегулированы указанные вопросы.

До 31 декабря отчетного года

Конец года – традиционно время отчетности. Инвентаризация необходима предпринимателям, имеющим запасы товаров (комплектующих, ингредиентов), чтобы отразить в отчетности их наличие.

До 31 декабря должна быть проведена физическая инвентаризация, что предполагает подсчет и учет нереализованной продукции и комплектующих изделий, из которых товары не произведены на дату инвентаризации. Фактические запасы должны соответствовать запасам по документам на 31 декабря. Это значение может снизить или увеличить доход в налоговом году, что повлияет на сумму подоходного налога.

До этой же даты производится закрытие Книги Приходов и Расходов (опять же, если существует такое требование при выбранной системе налогообложения). КПиР должна быть закрыта до конца налогового года. необходимо проверить и привести к реальности все бухгалтерские проводки, включая данные инвентаризации (если ее проведение необходимо). Сводка должна быть распечатана и храниться вместе с другими учетными документами.

До 31 января года, следующего за отчетным

До конца первого месяца года может возникнуть необходимость подать две декларации:

PIT-11 на каждого наемного работника (вне зависимости от типа заключенного договора).

PIT-16A – налоговая декларация предпринимателя, выбравшего налогообложение по налоговой карте.

Соответственно, эти обязанности (или одно из них) возникают только в случае наличия наемных сотрудников и / или при использовании данной формы налогообложения.

До 20 февраля

В соответствии с действующими нормами законодательства, уведомить об изменении формы налогообложения предприниматель должен до 20 числа месяца, следующего за месяцем, в котором был получен первых доход данного налогового года.

Соответственно, если доход получался с начала года, уведомить о смене формы налогообложения необходимо до 20 февраля. Если не сделать этого своевременно, будут применена налоговая система, действующая в предыдущем году (то есть она останется без изменений).

До 28 февраля

В этот период предоставляется информация для работника (в случае его наличия) о сделанных в течение предшествующего года взносах в ZUS.

До этой же даты работнику должен быть предоставлен его экземпляр ПИТ-11. При отсутствии наемных сотрудников, данные обязанности, соответственно, не возникают.

До 30 апреля

С 15 февраля по 30 апреля года, следующего за отчетным – время подачи налоговых деклараций PIT (за исключением налоговых карт, о которых сказано выше). В этот срок подаются PIT-36, PIT-36L и PIT-28.

Различные приложения к декларациям, в том числе подтверждения права на некоторые льготы, подаются вместе с самим декларациями, то есть в те же сроки.