Twoj e-PIT для ИП с 2024 года

Министерство финансов Польши подтвердило, что в 2024 году предварительно заполненные годовые декларации PIT для лиц, ведущих бизнес, будут доступны в сервисе Twoj e-PIT. Это означает, что использовать функцию можно будет уже при подаче деклараций за 2023 год.

«С 15 февраля 2024 года физические лица, ведущие бизнес, и специальные подразделения сельскохозяйственного производства смогут найти подготовленные налоговые расчеты за 2023 год в сервисе Twoj e-PIT в Электронной налоговой (e-US). Декларации будут заполнены данными, хранящимися в Национальной налоговой службе», — заявили в Минфине РП в ответ на запрос редакции одного из польских изданий.

Кто из предпринимателей сможет воспользоваться Twoj e-PIT в 2024 году?

Декларации PIT за 2023 год, которые будут подаваться в 2024 году, будут доступны, в частности, действующим предпринимателям, осуществляющим расчеты:

на общих условиях налогообложения (12% и 32%);

по линейной ставке (19%);

по единовременной выплате из зарегистрированного дохода.

Кроме этого, будут подготовлены декларации для налогоплательщиков отдельных отраслей сельскохозяйственного производства.

Какая налоговая информация будет включена в PIT предпринимателя в Twoj e-PIT?

Декларации будут содержать информацию, которой располагает Национальная налоговая администрация, то есть:

регистрационные данные налогоплательщика;

аванс по подоходному налогу, выплаченному в течение года, или суммой выплаченной единовременной выплаты.

Вся информация, полученная от плательщиков, также будет учтена, если предприниматель в течение года получал параллельные доходы, например, от полной занятости, умовам злецения, пенсий, пособий и пр.

Предприниматели также найдут в данных некоторые льготы и вычеты, на которые они имеют право. Однако здесь есть несколько пока не до конца понятных нюансов, поэтому проверять их стоит с особой тщательностью.

Что должен будет заполнить сам предприниматель в Twoj e-PIT?

Ключевые данные (см. выше) будут включены в форму PIT предпринимателя, подготовленную Национальной налоговой администрацией. Однако ИП должны понимать, что речь идет о предварительно заполненной декларации PIT.

Прежде чем принять декларацию в сервисе Twoj e-PIT, налогоплательщики-предприниматели, должны будут дополнить ее доходами, полученными в предыдущем году, и расходами на их получение, а также другими налоговыми льготами, на которые имеет право предприниматель, но которые не были автоматически указаны в PIT.

Заключение

Возможность использования Twoj e-PIT предпринимателями – несомненно хорошая новость. Однако нельзя исключать и технических проблем на этапе внедрения в первое время функционирования системы. Поэтому мы рекомендуем сначала тщательно изучить и проверить работоспособность, для гарантии подготовив документы и традиционным методом.

Мы, со своей стороны, будем отслеживать ситуацию и постараемся своевременно оповещать о различных выявленных нюансах, проблемах и методах их решения.