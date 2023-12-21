Налоговая в Польше будет готовить декларации для предпринимателей в системе Twoj e-PIT
По аналогии с автоматическим формированием налоговых деклараций в системе Twoj e-PIT для наемных работников, Министерство Финансов РП с 2024 года будет подготавливать отчетные документы и для индивидуальных предпринимателей.
К отчетному периоду будет формироваться готовый документ, и бизнесмену останется только проверить его, а если потребуется внести исправления и отправить данные.
Как будет работает данная услуга, а также другие подробности о Twoj e-PIT для предпринимателей, читайте в данном материале «Польского консультанта».
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- Twoj e-PIT для ИП с 2024 года
- Кто из предпринимателей сможет воспользоваться Twoj e-PIT в 2024 году?
- Какая налоговая информация будет включена в PIT предпринимателя в Twoj e-PIT?
- Что должен будет заполнить сам предприниматель в Twoj e-PIT?
- Заключение
Twoj e-PIT для ИП с 2024 года
Министерство финансов Польши подтвердило, что в 2024 году предварительно заполненные годовые декларации PIT для лиц, ведущих бизнес, будут доступны в сервисе Twoj e-PIT. Это означает, что использовать функцию можно будет уже при подаче деклараций за 2023 год.
«С 15 февраля 2024 года физические лица, ведущие бизнес, и специальные подразделения сельскохозяйственного производства смогут найти подготовленные налоговые расчеты за 2023 год в сервисе Twoj e-PIT в Электронной налоговой (e-US). Декларации будут заполнены данными, хранящимися в Национальной налоговой службе», — заявили в Минфине РП в ответ на запрос редакции одного из польских изданий.
Кто из предпринимателей сможет воспользоваться Twoj e-PIT в 2024 году?
Декларации PIT за 2023 год, которые будут подаваться в 2024 году, будут доступны, в частности, действующим предпринимателям, осуществляющим расчеты:
- на общих условиях налогообложения (12% и 32%);
- по линейной ставке (19%);
- по единовременной выплате из зарегистрированного дохода.
Кроме этого, будут подготовлены декларации для налогоплательщиков отдельных отраслей сельскохозяйственного производства.
Какая налоговая информация будет включена в PIT предпринимателя в Twoj e-PIT?
Декларации будут содержать информацию, которой располагает Национальная налоговая администрация, то есть:
- регистрационные данные налогоплательщика;
- аванс по подоходному налогу, выплаченному в течение года, или суммой выплаченной единовременной выплаты.
Вся информация, полученная от плательщиков, также будет учтена, если предприниматель в течение года получал параллельные доходы, например, от полной занятости, умовам злецения, пенсий, пособий и пр.
Предприниматели также найдут в данных некоторые льготы и вычеты, на которые они имеют право. Однако здесь есть несколько пока не до конца понятных нюансов, поэтому проверять их стоит с особой тщательностью.
Что должен будет заполнить сам предприниматель в Twoj e-PIT?
Ключевые данные (см. выше) будут включены в форму PIT предпринимателя, подготовленную Национальной налоговой администрацией. Однако ИП должны понимать, что речь идет о предварительно заполненной декларации PIT.
Прежде чем принять декларацию в сервисе Twoj e-PIT, налогоплательщики-предприниматели, должны будут дополнить ее доходами, полученными в предыдущем году, и расходами на их получение, а также другими налоговыми льготами, на которые имеет право предприниматель, но которые не были автоматически указаны в PIT.
Заключение
Возможность использования Twoj e-PIT предпринимателями – несомненно хорошая новость. Однако нельзя исключать и технических проблем на этапе внедрения в первое время функционирования системы. Поэтому мы рекомендуем сначала тщательно изучить и проверить работоспособность, для гарантии подготовив документы и традиционным методом.
Мы, со своей стороны, будем отслеживать ситуацию и постараемся своевременно оповещать о различных выявленных нюансах, проблемах и методах их решения.
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