Какой налог платят с частной недвижимости?

Прежде всего, здесь и далее, говоря о «квартире» будем понимать любой объект частной недвижимости, не связанных с предпринимательской деятельностью, то есть, например, и частный дом, и квартиру, и гараж, и т.п., в том числе их части

В соответствии с нормами ust.1a, art.6 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Закона РП о единой ставке подоходного налога на определенные доходы, полученные физическими лицами), с доходов, полученных от договоров найма, поднайма, аренды, субаренды и иных договоров аналогичного характера (включая аренду и субаренду специальных участков сельскохозяйственного производства и фермерского хозяйства или его составных частей для несельскохозяйственных целей или для ведения специальных участков сельскохозяйственного производства), за исключением активов, связанных с предпринимательской деятельностью, платится т.н. паушальный налог (ryczałt).

Размер налога определен lit.a, pkt.4, ust.1, art.12 вышеупомянутого закона, и составляет:

8,5% с доходов до 100000 злотых, и

с доходов до 100000 злотых, и 12,5% с доходов, превышающих 100000 злотых.

При этом, если собственность, сдаваемая в аренду, совместно принадлежит супругам, то лимит в 100000 злотых распространяется на каждого из них, а при подаче совместной декларации, этот предел составит 200000 злотых (то есть налог в размере 12,5% будет рассчитываться на доход, превышающий 200000 злотых).

Как платят в Польше налог с аренды?

Еще раз напомним, что платить налог должны не только собственники, сдающие свою недвижимость в аренду, но и в случаях субаренды, если она приносит доход. Налог с дохода от частной аренды рассчитывается и выплачивается, как правило, ежемесячно до 20го числа месяца, следующего за отчетным. За декабрь — до конца января следующего года.

Налогоплательщики, доходы которых в году, предшествующем отчетному, не превысили сумму, эквивалентную 200000 евро (!), могут выплачивать единовременную сумму ежеквартально. В таком случае выплата производится до 20го числа месяца, следующего за окончанием отчетного квартала, а за последний квартал налогового года — до 20 января следующего налогового года.

При выплате ryczałt с доходов от частной аренды, в названии платежа должно быть указано «PPE».

Нужно ли регистрировать бизнес при сдаче квартиры в аренду?

Регистрация предпринимательской деятельности для частной аренды не является обязательной. Однако это не освобождает от обязанности платить налоги и подавать соответствующую налоговую декларацию по результатам года.

Здесь и спрятана главная сложность и причина главных путаниц. Недвижимость, сдаваемая в аренду, не должны быть связана с предпринимательской деятельностью. То есть не каждый случай подойдет под понятие частной аренды. С этим разберемся отдельно.

Что является частной арендой?

Частная аренда (польск., najem prywatny) – это сдача в аренду / субаренду недвижимости, не используемой для коммерческой деятельности. Нужно понимать, что «частная аренда» — это распространенный, но все же разговорный термин. Официально она называется доходом, полученным от [кроме прочего] договоров аренды, субаренды, за исключением активов, связанных с предпринимательской деятельностью.

В течение многих лет велись споры о том, когда доход от недвижимости, сдаваемой в аренду, может облагать льготным единовременным налогом. В настоящее время существует единая практика Высшего административного суда Польши (NSA z 24 maja 2021 r. – sygn. II FPS 1/21):

«Доходы от найма, поднайма, аренды, субаренды, и других договоров аналогичного характера включаются без каких-либо ограничений в источник доходов, перечисленных в p.6, ust.1, art.10 Ustawy o PIT (речь идет как раз об частной аренде – прим. ПК), если они не составляют актив имущества физического лица, внесенного в имущество, относящееся к ведению предпринимательской деятельности».

Например, если налогоплательщик использует свою частную квартиру для целей своей предпринимательской деятельности, доход от сдачи в аренду этой квартиры облагается налогом как иные доходы от его бизнеса. Но если налогоплательщик этого не делает, квартира останется его частной собственностью (не связанной с предпринимательской деятельностью) и доход от сдачи этой квартиры в аренду облагается налогом по единовременным ставкам, применимым к частной аренде.

Налоговая декларация PIT-28 при аренде квартиры

Так как при частной аренде существует только один тип налогообложения – паушальный налог (ryczałt), то и отчетность подается соответствующая – налоговая декларация PIT-28.

Подать PIT-28 налогоплательщик обязан в период с 15 февраля по конец апреля года, следующего за отчетным.

Для наглядности укажем, как выглядит бланк декларации, но стоит помнить, что форма может изменяться, и должна соответствовать действующей в отчетном году, а при использовании Twoj e-PIT актуальный бланк будет предоставлен автоматически:

Какие налоговые льготы могут быть учтены при подаче PIT-28 за аренду?

Кроме возможности подавать совместную декларацию супругов, доход, облагаемый паушальным налогом, может учитывать следующие налоговые льготы и вычеты:

льгота на реабилитацию;

льгота на термомодернизацию;

скидка на интернет;

льгота IKZE (расходы на содержание персонального пенсионного счета IKZE);

вычет пожертвований.

При этом доход, облагаемый ryczałt, не может быть объединен с доходом, облагаемым подоходным налогом на общих условиях (налоговая шкала – według skali podatkowej PIT).

Заключение

Подытожим. Подпадающим под понятие najem prywatny (частной аренды) не нужно регистрировать бизнес, и можно получать доход от аренды без этого. Однако они должны своевременно и точно рассчитывать платить налоги по фиксированной ставке (ryczałt), а также подавать ежегодную декларацию PIT-28.