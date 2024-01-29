Причины отмены Poland.Business Harbour

Напомним, что программа PBH действовала со второй половины 2020 года, а ее целью являлось облегчение въезда и работы IT-специалистов, а также переезд IT-компаний из Республики Беларусь в Польшу. Позже к ней присоединили и другие государства, в частности, Армению и Грузию, Молдавию и Россию, а также Украину. Принципы работы определись правительством РП с особой ролью Министерство развития и технологий РП.

По мнению МИД Польши, программа PBH не смогла оправдать возложенных на нее ожиданий. Кроме прочего, возникли большие подозрения об использовании виз для иных целей, чем предполагала программа Poland.Business Harbour.

Восстановится ли программа PBH?

Официально заявлено, что выдача виз Poland.Business Harbour приостановлена «до момента принятия решений, основанных на надлежащей проверке иностранцев, получивших визы PBH, а также пригласивших их».

Другими словами, могут быть инициированы проверки владельцев виз PBH, а также компаний, их пригласивших. Как именно будет проходить эти контрольные мероприятия, когда и к каким последствиям приведет, на данный момент неизвестно. О необходимости предпринимать какие-либо действия тем, кто уже имеет визу или получил карту побыту по ней – не сообщается.

Что делать IT-специалистам, планирующим получать PBH-визы?

Как сообщило МИД Польши, иностранцы, претендующие на работу в РП в IT-сфере, могут претендовать на рабочие визы на общих условиях, то есть после получения от работодателя разрешающих работу документов (освядчений или зезволений).

При этом обещано, что Министерство иностранных дел Польши продолжит работу над упрощение системы выдачи рабочих виз, в первую очередь в отраслях, более всего востребованных экономикой РП.