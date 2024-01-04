Какие продукты можно и нельзя ввозить в Польшу?
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На нашем сайте есть подробная статья со списком того, что можно, а что нельзя ввозить в Польшу. Однако вопросы о продуктах питания, которые иностранцы могут перевозить через польскую границу, поступать постоянно и в большом объеме. В связи с этим «Польский консультант» подготовил отдельный материал о доступных для ввоза продуктах в Польшу, с которым и предлагает ознакомиться.
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- Общеевропейские нормы
- Какие продукты нельзя ввозить в Польшу?
- Какие продукты можно провозить в Польшу?Можно ли везти рыбу в Польшу? Мед Шоколад и шоколадные конфеты Сгущенное молоко Овощи и фрукты Крупы
- Сколько алкоголя можно ввезти в РП?
- Ответственность за ввоз запрещенных продуктов
- Часто задаваемые вопросыКонсультантЮлия ВладимировнаО чем речь?
Сразу уточним, речь пойдет о ввозе товаров для личного пользования. То есть, что может взять с собой иностранец из еды, въезжающий в Польшу, например, для работы, учебы или отдыха. Импорт продовольствия в промышленных / коммерческих масштабах регулируется отдельными нормами законодательства, и в данной статье не рассматривается.
Нижеуказанные нормы распространяются на все случаи попадания продуктов в Польшу: личный ввоз, заказ через интернет, почтовая пересылка и пр.
Общеевропейские нормы
Польша – страна Евросоюза, поэтому ввозные правила у нее такие же, как и во всем ЕС. В данном случае общими нормами регулируется ввоз на территорию 27 стран Европейского Союза плюс Андорра, Лихтенштейн, Исландия, Сан-Марино, Норвегия и Швейцария.
Перемещение продуктов внутри этих стран не регулируется, и запреты могут быть введены только как исключительная временная мера (например, при вспышке болезней животных). Соответственно, все сказанное далее относится к ввозу продуктов из третьих стран в Польшу или любую другую из указанных стран.
Какие продукты нельзя ввозить в Польшу?
Категорически запрещено ввозить в Польшу (и ЕС) мясо и мясные продукты, а также молоко и продукты из молока. Это достаточно широкие номенклатуры товара, включающие колбасы, сосиски, сало, сыры, кисломолочные товары, творог, свежее мясо и молоко, консервированные продукты из них и т.д. Однако существуют и исключения, о которых далее поговорим подробно.
Иногда можно встретить информацию, что не разрешается ввоз и продукции растительного происхождения. Это не совсем так. Действительно, есть сложные правила ввоза овощей и фруктов в больших объемах, а также отдельно (и очень строго) регламентируется ввоз срезанных растений, саженцев, семян и т.п. Но если говорить о небольшом количестве овощей и фруктов (до 2 кг), то их для личного пользования ввозить допускается.
Исключения на ввоз мясных и молочных продуктов из третьих стран
Прежде всего, существуют исключения, когда могут быть ввезены молочные и мясные продукты:
- Если речь идет о детском питании, сухом молоке, специальном питании по медицинским показаниям (до 2 кг).
- Если ввозится корм для домашних животных, который требуется питомцам по состоянию здоровья (до 2 кг).
- Яйца и продукты из них, при условии, что они не содержат других запрещенных ингредиентов (до 2 кг).
Эти продукты могут быть ввезены до 2 кг, но при этом должны выполняться следующие условия (для всех):
- После вскрытия и перед употреблением продукт не требует его охлаждения.
- Продукт упакован в заводскую упаковку, положенную по технологическому процессу его производства.
- Упаковка не нарушена (товар не вскрыт).
Кроме этого для специального корма животным необходимо, чтобы корм предназначался для животного, которое сопровождает иностранца.
Но это еще не все! В 2021 году законодательство ЕС было обновлено, а список исключений значительно пополнен. Теперь допустимо ввозить:
- Готовые пищевые продукты, полученные путем набухания и/или обжаривания зерновых продуктов, готовые пищевые продукты, полученные из необжаренных зерновых хлопьев или из смеси необжаренных и обжаренных зерновых хлопьев или расширенных злаков (например, сухие завтраки, мюсли), а также готовые пищевые продукты из риса и других круп.
- Добавки пищевые, упакованные для конечного потребителя, содержащие переработанные продукты животного происхождения (включая глюкозамин, хондроитин или хитозан).
- Кондитерские изделия (в том числе конфеты), шоколад (включая белый), другие готовые пищевые продукты, пасты и продукты для приготовления напитков (содержащие или не содержащие какао).
- Лапшу, макароны, кускус.
- Ликеры и т.н. кардиналы.
- Оливки, фаршированные рыбой.
- Паста мисо, содержащая небольшое количество рыбного бульона, и соевый соус, содержащий небольшое количество рыбного бульона.
- Специи и бульоны для супов, расфасованные для конечного потребителя.
- Хлеб, торты, булочки и другая выпечка, печенье (в том числе крекеры), сухари и вафли, поджаренный хлеб и аналогичные продукты, а также чипсы (в том числе картофельные).
- Цикорий жареный и другие заменители жареного кофе, а также их эссенции, экстракты и концентраты.
- Эссенции, экстракты и концентраты мате, чая и кофе, а также препараты на основе данных продуктов.
Все перечисленное так же ограничено весом в 2 кг.
Какие продукты можно провозить в Польшу?
На официальном ресурсе Евросоюза разрешенные категории обозначены так: «Продукты, кроме описанных выше, не содержащие мяса и молока (например, мед)». Сайт Главной ветеринарной инспекции Польши дает более конкретные примеры разрешенной продукции, и в целом повторяет вышеуказанный список исключений.
Другими словами, разрешено ввозить до 2 кг все, что не запрещено или не ограничено в других пределах. При этом вопросы у читателей по некоторым продуктам появляются часто, поэтому обратим на них отдельное внимание.
Можно ли везти рыбу в Польшу?
Существуют ограничения на ввоз рыбы и рыбной продукции – максимально гражданин страны, не входящей в ЕС (кроме Гренландии и Фарерских островов), может ввезти до 20 кг такой продукции, или 1 рыбину, если ее вес равен или более 20 кг. При этом существует строгое требование – свежая рыба обязательно должна быть потрошенной.
Однако на некоторые редкие виды рыбы вводятся дополнительные ограничительные меры. К примеру, икру осетровых без специального разрешения можно ввозить не более 125 грамм.
Мед
Мед однозначно разрешен к ввозу. Во-первых, не существует отдельных запретов на него, а, во-вторых, в специальном пояснении от Еврокомиссии он приведен в качестве отдельного примера разрешенной продукции.
Вес стандартный – до 2 кг на человека.
Шоколад и шоколадные конфеты
О данной продукции уже говорилось выше – ввоз шоколада, в том числе конфет и другой продукции разрешен. Однако вопросы появляются часто, и связаны они с тем, что до 2021 года действительно существовали сложности с ввозом этих продуктов.
Дело в том, что пограничники настаивали, что включение молока в качестве ингредиента этих товаров делает их запрещенными для ввоза. Но европейские нормы изменились в 2021 году, и теперь на шоколад и шоколадные конфеты прямо указано, как на продукты допустимые для ввоза. Вес стандартный – до 2 кг.
Сгущенное молоко
Любимая многими сгущенка к ввозу запрещена. Какую бы форму не принимал конечный продукт (простая, вареная и т.д.) это прежде всего молоко, а его ввозить нельзя. В перечне исключений ее так же нет.
Овощи и фрукты
По данной категории продуктов нет отдельных положений и запретов, соответственно, до 2 кг может быть ввезено.
Однако нужно понимать, что могут быть введены временные меры по запрету тех или иных наименований (например, в связи с распространением различных вредителей). Этот момент необходимо уточнять непосредственно перед поездкой.
Крупы
По крупам так же нет отдельных положений и не существует запретов. Ввозить можно до 2 кг.
Здесь вопрос чаще всего возникает с самим понятие «крупа», а точнее с ограничением на все ввозимые крупы, как на категорию товаров, или на каждый ее вид в отдельности. Точных разъяснений закон не дает. На практике, если въезжающий откровенно не злоупотребляет правом, пограничники чаще рассматривают каждый вид крупы в отдельности.
Сколько алкоголя можно ввезти в РП?
Является ли алкоголь продуктом питания – вопрос дискуссионный, однако мы решили указать нормы ввоза данных напитков в Польшу и в этом материале. Здесь действуют общеевропейские правила. Допустимые количества:
Тип напитка Максимально допустимый объем Пиво До 16 л Тихое вино До 4 л
«Тихим» является вино, не относящееся к игристых или крепленных (херес, портвейн).
Тип напитка Максимально допустимый объем Алкоголь, крепостью менее 22% оборотов, кроме крепленых вин До 2 л Крепленые (шерри, портвейн) или игристые вина До 2 л Алкоголь, крепостью более 22% оборотов До 1 л Этиловый спирт 80% оборотов или больше До 1 л
Принципиально важно, что нормы ввоза алкоголя суммарные, т.е. нельзя взять с собой и 16 литров пива, и 4 бутылки сухого вина. Но можно либо 16 литров пива, либо 4 литра сухого вина, либо оба вида сразу, но в количестве, ограниченном общей суммой. Например, 8 литров пива и 2 литра вина.КонсультантДмитрий КонстантиновичЧасто спрашивают, можно ли ввести самогон или домашнее вино? Делать этого не стоит. Пограничник не сможет определить без заводской упаковки ни крепости напитка, ни его категорию, а значит либо не пропустит, либо отправит на экспертизу, что долго, дорого и бессмысленно.
Ответственность за ввоз запрещенных продуктов
Правило простое – все, что не может быть ввезено в Польшу, должно быть изъято и утилизировано.
К сожалению, если на границе посчитают, что провоз запрещенных товаров произошел не по незнанию, а злонамерено, это может привести и к худшим проблемам – за подобное деяние предполагается штраф и даже уголовная ответственность.
В заключении несколько вопросов и ответов по данной теме, которые поступают от читателей наиболее часто.
Часто задаваемые вопросыМожно ли перевезти через границу тушенку и макароны?Можно ли взять с собой бутерброды?Можно ли ввозить шоколадные конфеты в Польшу?Можно ли перевозить сушеную рыбу через польскую границу?Сколько кофе можно провозить через границу Польши?Сколько можно взять с собой круп и консервов, если еду транзитом через Польшу в Германию?
Правила ввоза продуктов в Польшу не такие и сложные, а вот проблемы, к которым может привести их несоблюдение, могут быть очень серьезными. Стоит заранее спланировать свой багаж, чтобы потом не тратить время и нервы на границе. К тому же и цены на продукты питания в Польше не такие уж и высокие.
Остались вопросы? Задайте их:
Каждый нерешенный вопрос – это незаконченное дело, которое висит над нами как облака. Откладывая его, мы теряем время, энергию и даже спокойствие. Не откладывайте решения на потом, а беритесь за них сейчас. Не бойтесь изменений, не бойтесь принимать сложные решения, потому что именно они могут привести к лучшему будущему.
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Можно ли провозить из РБ в Польшу домашнюю консервацию овощную?
Ольга, по факту в небольших количествах иногда пропускают. Но юридически у них есть основания, чтобы не допустить в страну продукт, идентифицировать который они не могут.
Объясните пожалуйста, что имеется ввиду под лимитом веса разрешённых продуктов, если считать мед 2 кг, пачку кофе, пачку халвы,зефира, крупы и т.д. то каждого продукта не более 2 кг или банка мёда и лимит исчерпан???
Ирина, по закону каждой категории товара не более указанного лимита (кроме алкоголя, который учитывается в сумме). Но злоупотреблять не стоит. Если набрать уж очень много всего, могут придраться.
Можно ли ввозить в Польшу закатанные в банки маринованные грибы?
Галина, если речь идет о заводских консервах (закрытых, с этикетками и пр.), то можно. Если домашние заготовки, то могут и придраться (из-за невозможности идентифицировать). Примеры, когда домашние консервы пропускали, есть. Но все зависит от решения пограничника.
Здравствуйте!
Хотел бы узнать с девушкой хотели бы поехать в Польшу и хотели бы узнать можно ли провозить через границу презервативы и если да то сколько?