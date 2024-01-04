Консультант Юлия Владимировна ☕️ Поддержать проект О чем речь? Сразу уточним, речь пойдет о ввозе товаров для личного пользования. То есть, что может взять с собой иностранец из еды, въезжающий в Польшу, например, для работы, учебы или отдыха. Импорт продовольствия в промышленных / коммерческих масштабах регулируется отдельными нормами законодательства, и в данной статье не рассматривается. Нижеуказанные нормы распространяются на все случаи попадания продуктов в Польшу: личный ввоз, заказ через интернет, почтовая пересылка и пр.

Общеевропейские нормы

Польша – страна Евросоюза, поэтому ввозные правила у нее такие же, как и во всем ЕС. В данном случае общими нормами регулируется ввоз на территорию 27 стран Европейского Союза плюс Андорра, Лихтенштейн, Исландия, Сан-Марино, Норвегия и Швейцария.

Перемещение продуктов внутри этих стран не регулируется, и запреты могут быть введены только как исключительная временная мера (например, при вспышке болезней животных). Соответственно, все сказанное далее относится к ввозу продуктов из третьих стран в Польшу или любую другую из указанных стран.

Какие продукты нельзя ввозить в Польшу?

Категорически запрещено ввозить в Польшу (и ЕС) мясо и мясные продукты, а также молоко и продукты из молока. Это достаточно широкие номенклатуры товара, включающие колбасы, сосиски, сало, сыры, кисломолочные товары, творог, свежее мясо и молоко, консервированные продукты из них и т.д. Однако существуют и исключения, о которых далее поговорим подробно.

Иногда можно встретить информацию, что не разрешается ввоз и продукции растительного происхождения. Это не совсем так. Действительно, есть сложные правила ввоза овощей и фруктов в больших объемах, а также отдельно (и очень строго) регламентируется ввоз срезанных растений, саженцев, семян и т.п. Но если говорить о небольшом количестве овощей и фруктов (до 2 кг), то их для личного пользования ввозить допускается.

Исключения на ввоз мясных и молочных продуктов из третьих стран

Прежде всего, существуют исключения, когда могут быть ввезены молочные и мясные продукты:

Если речь идет о детском питании, сухом молоке, специальном питании по медицинским показаниям (до 2 кг).

Если ввозится корм для домашних животных, который требуется питомцам по состоянию здоровья (до 2 кг).

Яйца и продукты из них, при условии, что они не содержат других запрещенных ингредиентов (до 2 кг).

Эти продукты могут быть ввезены до 2 кг, но при этом должны выполняться следующие условия (для всех):

После вскрытия и перед употреблением продукт не требует его охлаждения. Продукт упакован в заводскую упаковку, положенную по технологическому процессу его производства. Упаковка не нарушена (товар не вскрыт).

Кроме этого для специального корма животным необходимо, чтобы корм предназначался для животного, которое сопровождает иностранца.

Но это еще не все! В 2021 году законодательство ЕС было обновлено, а список исключений значительно пополнен. Теперь допустимо ввозить:

Готовые пищевые продукты, полученные путем набухания и/или обжаривания зерновых продуктов, готовые пищевые продукты, полученные из необжаренных зерновых хлопьев или из смеси необжаренных и обжаренных зерновых хлопьев или расширенных злаков (например, сухие завтраки, мюсли), а также готовые пищевые продукты из риса и других круп.

Добавки пищевые, упакованные для конечного потребителя, содержащие переработанные продукты животного происхождения (включая глюкозамин, хондроитин или хитозан).

Кондитерские изделия (в том числе конфеты), шоколад (включая белый), другие готовые пищевые продукты, пасты и продукты для приготовления напитков (содержащие или не содержащие какао).

Лапшу, макароны, кускус.

Ликеры и т.н. кардиналы.

Оливки, фаршированные рыбой.

Паста мисо, содержащая небольшое количество рыбного бульона, и соевый соус, содержащий небольшое количество рыбного бульона.

Специи и бульоны для супов, расфасованные для конечного потребителя.

Хлеб, торты, булочки и другая выпечка, печенье (в том числе крекеры), сухари и вафли, поджаренный хлеб и аналогичные продукты, а также чипсы (в том числе картофельные).

Цикорий жареный и другие заменители жареного кофе, а также их эссенции, экстракты и концентраты.

Эссенции, экстракты и концентраты мате, чая и кофе, а также препараты на основе данных продуктов.

Все перечисленное так же ограничено весом в 2 кг.

Какие продукты можно провозить в Польшу?

На официальном ресурсе Евросоюза разрешенные категории обозначены так: «Продукты, кроме описанных выше, не содержащие мяса и молока (например, мед)». Сайт Главной ветеринарной инспекции Польши дает более конкретные примеры разрешенной продукции, и в целом повторяет вышеуказанный список исключений.

Другими словами, разрешено ввозить до 2 кг все, что не запрещено или не ограничено в других пределах. При этом вопросы у читателей по некоторым продуктам появляются часто, поэтому обратим на них отдельное внимание.

Можно ли везти рыбу в Польшу?

Существуют ограничения на ввоз рыбы и рыбной продукции – максимально гражданин страны, не входящей в ЕС (кроме Гренландии и Фарерских островов), может ввезти до 20 кг такой продукции, или 1 рыбину, если ее вес равен или более 20 кг. При этом существует строгое требование – свежая рыба обязательно должна быть потрошенной.

Однако на некоторые редкие виды рыбы вводятся дополнительные ограничительные меры. К примеру, икру осетровых без специального разрешения можно ввозить не более 125 грамм.

Мед

Мед однозначно разрешен к ввозу. Во-первых, не существует отдельных запретов на него, а, во-вторых, в специальном пояснении от Еврокомиссии он приведен в качестве отдельного примера разрешенной продукции.

Вес стандартный – до 2 кг на человека.

Шоколад и шоколадные конфеты

О данной продукции уже говорилось выше – ввоз шоколада, в том числе конфет и другой продукции разрешен. Однако вопросы появляются часто, и связаны они с тем, что до 2021 года действительно существовали сложности с ввозом этих продуктов.

Дело в том, что пограничники настаивали, что включение молока в качестве ингредиента этих товаров делает их запрещенными для ввоза. Но европейские нормы изменились в 2021 году, и теперь на шоколад и шоколадные конфеты прямо указано, как на продукты допустимые для ввоза. Вес стандартный – до 2 кг.

Сгущенное молоко

Любимая многими сгущенка к ввозу запрещена. Какую бы форму не принимал конечный продукт (простая, вареная и т.д.) это прежде всего молоко, а его ввозить нельзя. В перечне исключений ее так же нет.

Овощи и фрукты

По данной категории продуктов нет отдельных положений и запретов, соответственно, до 2 кг может быть ввезено.

Однако нужно понимать, что могут быть введены временные меры по запрету тех или иных наименований (например, в связи с распространением различных вредителей). Этот момент необходимо уточнять непосредственно перед поездкой.

Крупы

По крупам так же нет отдельных положений и не существует запретов. Ввозить можно до 2 кг.

Здесь вопрос чаще всего возникает с самим понятие «крупа», а точнее с ограничением на все ввозимые крупы, как на категорию товаров, или на каждый ее вид в отдельности. Точных разъяснений закон не дает. На практике, если въезжающий откровенно не злоупотребляет правом, пограничники чаще рассматривают каждый вид крупы в отдельности.

Сколько алкоголя можно ввезти в РП?

Является ли алкоголь продуктом питания – вопрос дискуссионный, однако мы решили указать нормы ввоза данных напитков в Польшу и в этом материале. Здесь действуют общеевропейские правила. Допустимые количества:

Тип напитка Максимально допустимый объем Пиво До 16 л Тихое вино До 4 л

«Тихим» является вино, не относящееся к игристых или крепленных (херес, портвейн).

Тип напитка Максимально допустимый объем Алкоголь, крепостью менее 22% оборотов, кроме крепленых вин До 2 л Крепленые (шерри, портвейн) или игристые вина До 2 л Алкоголь, крепостью более 22% оборотов До 1 л Этиловый спирт 80% оборотов или больше До 1 л

Принципиально важно, что нормы ввоза алкоголя суммарные, т.е. нельзя взять с собой и 16 литров пива, и 4 бутылки сухого вина. Но можно либо 16 литров пива, либо 4 литра сухого вина, либо оба вида сразу, но в количестве, ограниченном общей суммой. Например, 8 литров пива и 2 литра вина.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Часто спрашивают, можно ли ввести самогон или домашнее вино? Делать этого не стоит. Пограничник не сможет определить без заводской упаковки ни крепости напитка, ни его категорию, а значит либо не пропустит, либо отправит на экспертизу, что долго, дорого и бессмысленно.

Ответственность за ввоз запрещенных продуктов

Правило простое – все, что не может быть ввезено в Польшу, должно быть изъято и утилизировано.

К сожалению, если на границе посчитают, что провоз запрещенных товаров произошел не по незнанию, а злонамерено, это может привести и к худшим проблемам – за подобное деяние предполагается штраф и даже уголовная ответственность.

В заключении несколько вопросов и ответов по данной теме, которые поступают от читателей наиболее часто.

Часто задаваемые вопросы Можно ли перевезти через границу тушенку и макароны? Тушенку однозначно нет – мясная продукция запрещена к ввозу. Макароны можно ввести, но не более 2 килограмм. Можно ли взять с собой бутерброды? Правила здесь точно такие же – ни мясные, ни молочные продукты ввозить в РП нельзя. На практике, такое количество еды на границе могут просто не заметить, и случаев, когда бутерброды удавалось провозить, довольно много. Однако надо понимать, что это является нарушением и при определенных обстоятельствах проблемы на границе возникнуть могут. Можно ли ввозить шоколадные конфеты в Польшу? До недавнего времени были разногласия насчет продуктов, содержащих шоколад. Иногда на границе заявляли, что одним из ингредиентов является молоко, а оно, как известно, запрещено для ввоза. Однако сейчас на сайте Главной ветеринарной инспекции прямо указано на то, что шоколад разрешен. Соответственно, конфеты ввозить можно, если на них открыто не указано содержание запрещенных компонентов. Можно ли перевозить сушеную рыбу через польскую границу? Да, можно. По условиям ввоза рыбных продуктов – до 20 кг или одну рыбу, если она весит более 20 кг. Сколько кофе можно провозить через границу Польши? Кофе в настоящее время не выделяется в отдельную категорию, и прямого запрета на него нет. Значит, по общим условиям – до 2 кг на человека. Сколько можно взять с собой круп и консервов, если еду транзитом через Польшу в Германию? Въезжать на территорию ЕС Вы будете в Польше, далее уже перемещение будет внутри Евросоюза. Правила для пересечения внешней границы позволяют ввезти незапрещенные товары до 2 кг. С консервами все зависит от их составляющих – мясные и молочные продукты ввозить запрещено.

Правила ввоза продуктов в Польшу не такие и сложные, а вот проблемы, к которым может привести их несоблюдение, могут быть очень серьезными. Стоит заранее спланировать свой багаж, чтобы потом не тратить время и нервы на границе. К тому же и цены на продукты питания в Польше не такие уж и высокие.