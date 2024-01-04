Консультант Юлія Володимирівна ☕️ Підтримати проєкт Про що мова? Відразу уточнимо, йтиметься про ввезення товарів для особистого користування. Тобто, що може взяти з собою іноземець із їжі, який в’їжджає до Польщі з України, наприклад, для роботи, навчання чи відпочинку. Імпорт продовольства у комерційних масштабах регулюється окремими нормами законодавства, й у статті не розглядається. Нижченаведені норми поширюються на всі випадки потрапляння продуктів до Польщі: особисте ввезення, замовлення через інтернет, поштове пересилання та ін.

Загальноєвропейські норми

Польща – країна Європейського союзу, тому митні правила для неї є такими ж, як і для всього ЄС. У цьому випадку імпорт регулюється загальними стандартами для території 27 країн Європейського Союзу, а також Андорри, Ліхтенштейну, Ісландії, Сан-Маріно, Норвегії і Швейцарії.

Переміщення продуктів усередині цих країн не регулюється, і заборони можуть бути введені лише як винятковий тимчасовий захід (наприклад, при спалаху хвороб тварин). Відповідно, все сказане далі стосується ввезення продуктів з України до Польщі.

Які продукти заборонено ввозити до Польщі?

Категорично заборонено ввозити до Польщі та ЄС м’ясо та м’ясні продукти, а також молоко та молочні продукти. Це досить широкі номенклатури товару, що включають ковбаси, сосиски, сало, сири, кисломолочні товари, сир, свіже м’ясо та молоко, консервовані продукти (консервація) з них тощо. Однак є й винятки, про які далі поговоримо докладно.

Іноді можна зустріти інформацію, що не дозволяється ввезення продукції рослинного походження. Це не зовсім так. Дійсно, є складні правила ввезення овочів та фруктів у великих обсягах, а також окремо (і дуже суворо) регламентується ввезення зрізаних рослин, саджанців, насіння тощо. Але якщо говорити про невелику кількість овочів та фруктів (до 2 кг), то їх для особистого користування ввозити допускається.

Винятки щодо ввезення м’ясних та молочних продуктів

Насамперед, існують винятки, коли можуть бути ввезені молочні та м’ясні продукти:

Якщо йдеться про дитяче харчування, сухе молоко, спеціальне харчування за медичними показаннями (до 2 кг).

Якщо ввозиться корм для свійських тварин, який потрібний вихованцям за станом здоров’я (до 2 кг).

Яйця та продукти з них за умови, що вони не містять інших заборонених інгредієнтів (до 2 кг).

Ці продукти можуть бути ввезені до 2 кг, але при цьому повинні виконуватись такі умови (для всіх):

Після розтину та перед вживанням продукт не потребує охолодження. Товар упакований у заводську упаковку, встановлену згідно з технологічним процесом його виробництва. Упаковка не порушена (товар не розкрито).

Крім цього, для спеціального корму тваринам необхідно, щоб корм призначався для тварини, яка супроводжує іноземця.

Але це ще не все! 2021 року законодавство ЄС було оновлено, а продукти, які можна ввозити в Польщу значно поповнено. Тепер допустимо ввозити:

Готові харчові продукти, отримані шляхом набухання та/або обсмажування зернових продуктів, готові харчові продукти, отримані з необсмажених зернових пластівців або суміші необсмажених і обсмажених зернових пластівців або розширених злаків (наприклад, сухі сніданки, мюслі), а також готові харчові продукти з рису та інших круп.

Харчові добавки, упаковані для кінцевого споживача, що містять перероблені продукти тваринного походження (включаючи глюкозамін, хондроїтин або хітозан).

Кондитерські вироби (зокрема цукерки), шоколад (включаючи білий), інші готові харчові продукти, пасти та продукти для приготування напоїв (які містять або не містять какао).

Локшину, макарони, кускус.

Лікери та т.зв. кардинали.

Оливки фаршировані рибою.

Паста місо, що містить невелику кількість рибного бульйону, та соєвий соус, що містить невелику кількість рибного бульйону.

Спеції та бульйони для супів, розфасовані для кінцевого споживача.

Хліб, торти, булочки та інша випічка, печиво (у тому числі крекери), сухарі та вафлі, підсмажений хліб та аналогічні продукти, а також чіпси (у тому числі картопляні).

Цикорій смажений та інші замінники смаженої кави, а також їх есенції, екстракти та концентрати.

Есенції, екстракти та концентрати мате, чаю та кави, а також препарати на основі даних продуктів.

Все перераховане також обмежено вагою в 2 кг.

Які продукти можна ввозити в Польщу?

На офіційному ресурсі Євросоюзу дозволені категорії позначені так: «Продукти, крім описаних вище, які не містять м’яса та молока (наприклад, мед)». Сайт Головної ветеринарної інспекції Польщі дає більш конкретні приклади дозволеної продукції, і загалом повторює список винятків.

Іншими словами, дозволено ввозити до 2 кг все, що не заборонено чи не обмежено в інших межах. При цьому питання у читачів щодо деяких продуктів виникають часто, тому звернемо на них окрему увагу.

Чи можна везти рибу до Польщі?

Існують обмеження на ввезення риби та рибної продукції – максимально громадянин країни, яка не входить до ЄС (крім Гренландії та Фарерських островів), може ввезти до 20 кг такої продукції, або 1 рибину, якщо її вага дорівнює або більше 20 кг. При цьому існує сувора вимога – свіжа риба обов’язково має бути потрошеною.

Однак на деякі рідкісні види риби вводяться додаткові обмежувальні заходи. Наприклад, ікру осетрових без спеціального дозволу можна ввозити не більше 125 грам.

Чи можна ввозити в Польщу мед?

Мед однозначно дозволено ввозити. По-перше, не існує окремих заборон на нього, а, по-друге, у спеціальному поясненні від Єврокомісії він наведений як окремий приклад дозволеної продукції.

Вага стандартна – до 2 кг на особу.

Шоколад та шоколадні цукерки

Про цю продукцію вже говорилося вище – ввезення шоколаду, зокрема цукерок та іншої продукції дозволено. Однак питання з’являються часто і пов’язані вони з тим, що до 2021 справді існували складнощі з ввезенням цих продуктів.

Справа в тому, що прикордонники наполягали, що включення молока як інгредієнту до цих товарів робить їх забороненими для ввезення. Але європейські норми змінилися у 2021 році і тепер шоколад та шоколадні цукерки прямо вказані, як на продукти, допустимі для ввезення.

Вага стандартна – до 2 кг.

Згущене молоко

Улюблене багатьма згущене молоко до ввезення заборонено. Яку б форму не приймав кінцевий продукт (проста, варена і т.д.) це насамперед молоко, яке ввозити не можна.

Овочі та фрукти

За цією категорією продуктів немає окремих положень та заборон, відповідно до 2 кг може бути ввезено.

Однак слід розуміти, що можуть бути введені тимчасові заходи щодо заборони тих чи інших найменувань (наприклад, у зв’язку з поширенням різних шкідників). Цей момент слід уточнювати безпосередньо перед поїздкою.

Крупи

По крупах також немає окремих положень і немає заборон. Ввозити можна до 2 кг.

Тут питання найчастіше виникає з самим поняття «крупа», а точніше з обмеженням на всі крупи, що ввозяться, як на категорію товарів, або на кожен її вид окремо. Точних роз’яснень закон не дає. Насправді, якщо мігрант відверто зловживає правом, прикордонники частіше розглядають кожен вид крупи окремо.

Скільки алкоголю можна перевозити?

Чи є алкоголь продуктом харчування – питання дискусійне, однак ми вирішили вказати норми ввезення цих напоїв до Польщі і в цьому матеріалу. Тут діють загальноєвропейські правила. Допустимі кількості:

Максимально допустимий обсяг Пиво До 16 л Тихе вино До 4 л

«Тихим» називається вино, яке не відноситься до ігристих або кріплених (херес, портвейн).

Максимально допустимий обсяг Алкоголь, міцністю менше 22% оборотів, крім кріплених вин До 2 л Кріплені (шеррі, портвейн) або ігристі вина До 2 л Алкоголь, міцністю понад 22% оборотів До 1 л Етиловий спирт 80% або більше До 1 л

Важливо, що норми ввезення алкоголю сумарні, тобто не можна взяти з собою і 16 літрів пива, і 4 пляшки сухого вина. Але можна або 16 літрів пива, або 4 літри сухого вина, або обидва види відразу, але в кількості обмеженій загальною сумою. Наприклад, 8 літрів пива та 2 літри вина.

Консультант Дмитро Костянтинович ☕️ Підтримати проєкт Часто запитують, чи можна ввозити самогон або домашнє вино? Робити це не варто. Прикордонник не зможе визначити без заводського пакування ні міцності напою, ні його категорію, а значить або не пропустить, або відправить на експертизу, що довго, дорого та безглуздо.

Відповідальність за ввезення заборонених продуктів

Правило просте – все, що не може бути ввезене до Польщі, має бути вилучено та утилізовано.

На жаль, якщо на кордоні вважатимуть, що провезення заборонених товарів відбулося не через незнання, а зловмисно, це може призвести і до гірших проблем. За подібне діяння передбачається штраф і навіть кримінальна відповідальність.

Наприкінці кілька запитань і відповідей на цю тему, які від читачів найчастіше.

Поширені запитання Чи можна перевезти через кордон тушонку та макарони? Ні. М'ясна продукція заборонена до ввезення. Макарони можна ввозити, але не більше 2 кілограмів. Чи можна взяти із собою в Польщу бутерброди? Правила тут такі самі – ні м'ясні, ні молочні продукти ввозити в РП не можна. На практиці таку кількість їжі на польському кордоні можуть просто не помітити, і випадків, коли бутерброди вдавалося провозити, досить багато. Однак треба розуміти, що це вважається порушенням і за певних обставин проблеми на кордоні можуть виникнути. Чи можна ввозити шоколадні цукерки до Польщі? Донедавна були розбіжності щодо продуктів, що містять шоколад. Іноді на кордоні заявляли, що одним із інгредієнтів є молоко, а воно, як відомо, заборонено для ввезення. Однак зараз на сайті Головної ветеринарної інспекції прямо зазначено, що шоколад дозволений. Відповідно, цукерки ввозити можна, якщо на них відкрито не вказано зміст заборонених компонентів. Чи можна перевозити сушену рибу через польський кордон? Так можна. За умовами ввезення рибних продуктів – до 20 кг або одну рибу, якщо вона важить понад 20 кг. Скільки кави можна перевозити через кордон Польщі? Кава в даний час не виділяється в окрему категорію і прямої заборони на неї немає. Отже, за загальними умовами – до 2 кг на особу. Скільки можна взяти з собою круп та консервів, якщо їду транзитом через Польщу до Німеччини? В'їжджати на територію ЄС Ви будете в Польщі, далі переміщення буде всередині Євросоюзу. Правила для перетину зовнішнього кордону дають змогу ввезти незаборонені товари до 2 кг. З консервами все залежить від їх складових – м'ясні та молочні продукти заборонено ввозити.

Правила ввезення продуктів до Польщі не такі й складні, а ось проблеми, до яких може призвести їхнє недотримання, можуть бути дуже серйозними. Варто заздалегідь спланувати свій багаж і вияснити що можна з продуктів перевозити в Польщу, щоб потім не витрачати час та нерви на кордоні. До того ж і ціни на продукти харчування в Польщі не такі вже й високі.