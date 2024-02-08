Поправки в Спецзаконі для українців у Польщі
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Життя не стоїть на місці і адаптуватися до реалій, що змінюються, необхідно всім. Спеціальний закон допоміг дуже багатьом українським біженцям, але, на думку польського уряду, вимагає постійної адаптації до життєвих реалій.
У даному матеріалі «Польського консультанта» буде консолідовано всю інформацію про зміни Спеціального закону — Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa.
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- Зміни Спецустави у 2024 роціРозширення підстав для карт побиту Зміна бланка внеску на карту побиту Подання на карту побиту для родича, який не перебуває в Польщі Поліпшення інтеграції IT-систем у Євросоюзі
- Архівні дані. Зміни в Спецуставі в 2023 році
Зміни Спецустави у 2024 році
У лютому 2024 року зареєстровано законопроект, який вносить зміни, зокрема, до Спеціального закону. Поки що це попередні відомості, детальне втілення яких ще тільки належить з’ясувати, але й на рівні декларацій багато хто з них звучать підбадьорливо.КонсультантДмитро КостянтиновичПерш ніж перейти безпосередньо до нових положень Спецустави, варто знати, що коригування зазнає не лише норм цього нормативно-правового акту, але й зміниться Закон про іноземців, чиї положення поширюватимуться і на українських біженців. Обов’язково прочитайте матеріал за посиланням вище.
Розширення підстав для карт побиту
Збільшиться кількість підстав, за якими українці зможуть претендувати на карти побиту. На даний момент відомо, що планують додати возз’єднання сім’ї. Можливо, з’являться й інші можливості.
Нагадаємо, що на даний момент у громадян України, які мають право на тимчасовий захист або перебування за продовженими підставами (старими картами, візами, безвізовим режимом) приймають документи лише на підставі роботи чи бізнесу.
Зміна бланка внеску на карту побиту
Тут поки що вкрай мало інформації. Повідомляється, що бланк має зазнати змін, але які, коли і на кого нові норми поширюватимуться – наразі не відомо.
Також не дуже зрозуміло, чому ця норма вказується серед поправок до Спеціального закону. Чекаємо на офіційні пояснення.
Подання на карту побиту для родича, який не перебуває в Польщі
Ще одне положення, що викликає безліч питань. Ідея безперечно відмінна, але треба розуміти, на кого це поширюватиметься. Нагадаємо, що після возз’єднання сім’ї процедура і зараз передбачає можливість початку процесу отримання ВНЖ на члена сім’ї, який перебуває за кордоном. Отже йдеться про якісь інші підстави.
З великою ймовірністю це стосуватиметься різних варіантів біженців та/або осіб, які перебувають з гуманітарних підстав. Але подробиці буде опубліковано пізніше.
Поліпшення інтеграції IT-систем у Євросоюзі
Ідея гарна. За законом і зараз власники ДІЯ.пл та статусу УКР можуть подорожувати ЄС, проте на практиці при виїзді з Польщі статус припиняється, а при своєчасному поверненні через зовнішні кордони інших держав не завжди відновлюється.
Зв’язано це з технічними помилками чи халатним виконанням обов’язків прикордонниками. Виправити це дуже важливо для багатьох біженців, однак поки що не дуже зрозуміло, як Польща зможе вплинути на всіх учасників цього процесу.
Архівні дані. Зміни в Спецуставі в 2023 році
Законодавство змінюється постійно. Коригувався Спецзакон і раніше. Далі можна ознайомитись з архівними даними за попередні роки.
Великий блок змін набув чинності на початку 2023 року, причому деякі положення діють з 28.01.2023, а інші – мають свої (другі) дати початку дії. Розберемо основні поправки Спецзакона для українців у Польщі докладно.Скасування продовження перебування через COVID-19Продовження термінів перебування українських біженців до березня 2024 рокуЩо робити українцям без права на тимчасовий захист?Спеціальних карт побиту для біженців не будеВид на проживання по роботі чи бізнесуЕлектронний документ ДІЯ ПЛОбов'язковий PESELЗаморожування та втрата статусу тимчасового захистуДитячі та сімейні пільгиОплата за проживання у пунктах розміщенняІнші поправки у Спезаконі для українців у Польщі
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Доброго дня. 27 березня 2022 року заїхала з двома дітьми в Польщу. Через три дні полетіли до Іспанії, там нам зробили тимчасовий захист, прожили чотири місяці ніяких виплат не отримували. В серпні приїхали до Польщі, оформили статус укр., отримували виплати. Від 28.01.23 статус укр був анульований стражем гранічним. Наразі були в консульстві Іспанії у Варшаві написали заяву про відмову від захисту. Чи можемо ми відновити статус укр в Польщі і як це зробити? Дякую.
Після анулювання статусу в іншій країні ЄС (після того, як ця країна змінить дані в базах даних), Ви можете виїхати до України і повернутися назад, чітко вказавши прикордонникам, що в’їжджаєте до Польщі з метою відновлення статусу УКР. Далі звертаєтесь до гміни протягом 30 днів після в’їзду з проханням відновити тимчасовий захист.
Доброго дня. Дитина 15 років отримала песел укр в червні 2023 р. Виїхали з Польщі 06.07.2023, повернулись 14.08.2023 (поступив на навчання в бранжову школу, має там опікуна, мама в Україні). Песел укр відповідно йому зняли. 90 днів біометрії закінчились в листопаді. Зараз він продовжує вчитися. На прикордонну службу зверталися електронним листом, відповіді не було. Чи можливо ще відновити статус укр і яким чином?
Якщо дитина в’їде в Україну, чи зможе повернутися до Польщі, і на якій підставі?
По-перше, перебування дитини законне і зараз, оскільки безвіз (якщо його термін мав скінчитися після 24.02.2022) продовжено як мінімум до 04.03.2024.
По-друге, відновити статус УКР можна, але для цього треба виїхати в Україну та повернутися до Польщі, однозначно заявивши польським прикордонникам, що мета в’їзду – отримання тимчасового захисту (відновлення статусу УКР). Одному в 15 років зробити це вдасться навряд. Потрібно, щоб опікун чи батько / матір перетинали кордон разом з ним.
За таких умов повинні впустити до Польщі без днів безвізового перебування. Далі, протягом 30 днів після в’їзду, треба звертатися до гміни за відновленням статусу УКР. Але й тоді перебування буде лише до 04.03.2024 (якщо не продовжать далі), тож добре зважте всі плюси та мінуси.
Доброго дня, а якщо заїхати в лютому і податись на UKR тоді законне перебування буде до 03.04.24 , а які дії чи можливі варіанти далі?
На даний момент – до 03.04.2024р. Є ймовірність, що продовжать, але поки що жодних змін не прийнято. За сьогоднішніми нормами можна податись на карту побиту по роботі чи бізнесу. Навіть якщо відмовить, все одно видадуть ВНЖ за іншими обставинами на 1 рік.
Добрий день. Підкажіть, будь ласка.
Сім’єю (дружина, чоловік, двоє дітей) проживали в іншій країні ЄС в шенгені з тимчасовим прихистком (виїхали в шенген за тиждень до 24.02.2022). Хочемо переїхати до Польщі. Якщо анулювати статус в країні перебування, та якщо я (дружина) й діти виїдемо з шенгену, та заїдемо до Польщі, то зможемо податися на Pesel UKR? Чи зможе зі мною податися на PESEL UKR чоловік, якщо він не буде виїжджати до України? Якщо ні, то, можливо, він може вилетіти з шенгену, та прилетіти до Польщі, анулювати статус в іншій країні, та тоді податися на PESEL UKR?
Вітаю. Обов’язковими умовами надання тимчасового захисту в Польщі є відсутність аналогічного статусу в інших країнах (на момент подання запиту) та виїзд з території України після 24.02.2022. У зазначених Вами умовах немає щонайменше виїзду після цієї дати. У ПЕСЕЛЬ УКР відмовлять, якщо не оформити виїзд у бік саме України та в’їзд до Польщі (не обов’язково безпосередньо).
Доброго дня. 10 пункт 42art. каже, що перетин кордону з картою побиту дійсність якої продовжила спецустава не дозволяється. Чи це означає, що якщо я переїзду Українсько-Польський кордон, то карта побиту автоматично стратить дійсність?
Вітаю. Ви не зможете повернутись з цією картою. Умовно можна вважати, що вона анулюється. Безпосередньо це в законі не йдеться, зазначено лише, що перетин кордону він не дозволяє.
Однак поки що Спецзакон діє, ніщо не заважає Вам повернутися в Польщі задекларувавши намір отримати тимчасовий захист (не пред’являючи карту). Подавши протягом 30 днів на статус УКР, Ви оформите захист, а разом із ним і законне перебування до 04.03.2023.
Доброго дня, маю питання до вас. Приїхав до Польщі за сезонною візою 19.02.2022. Віза закінчилась 11.11.2022. З цього часу я підпадаю під закон про продевження дії національних віз. Але в мене виникла нагальна потреба виїхати за межі шенгену на 7 днів. Чи можу я це зробити, маючи дійсний біометричний паспорт? Статус УКР немаю і я так розумію немає можливості його зробити. Карту побиту теж немаю
Вітаю. На жаль, не дуже зрозуміле питання. Виїхати з Польщі Ви зможете. Але не зможете повернутися за цією візою.
Якщо є можливість в’їхати на територію України та виїхати з неї, то зможете оформити статус УКР. Продовжена віза після виїзду не діятиме.
Добрий день,маю питання чи я мушу подавати довідку про доходи чоловіка який зараз в Україні,при оформленні документів на зашілек родинний в Польщі?Я виїхала сама з дітьми.
Вітаю, ви не повинні підтверджувати дохід чоловіка за кордоном РП, але якщо кошти надходять до Вас у Польщу, вони мають декларуватися та враховуватися.
доброго дня.
Підкажіть, будь-ласка, сім’я 2 дорослих, 2 дітей. У чоловіка є песель укр, у дружини і дітей немає. В Польщі знаходимось уже рік, заїхали через польський кордон. Чи можливо зараз якось отримати песель укр?
Оформити статус УКР необхідно протягом 30 днів після перетину кордону. Якщо немає проблем із виїздом з України, Ви можете зробити виїзд – в’їзд та подати документи після цього. Але дуже бажано, щоб у паспорті була відмітка про в’їзд.
Доброго дня. Чоловік працює в Польщі 4 роки і має карту побиту. Чи можу я зараз виїхати до нього з 2 дітьми (по безвізу) і подати документи на воз’єднання сім’ї? ( не хочу оформляти статус Укр)
Вітаю. Можете. Але для возз’єднання необхідно відповідати певним умовам. Однак, навіть якщо Ви цим умовам не відповідаєте, то все одно можна буде претендувати на карту за «іншими обставинами – як сім’я трудового мігранта». Право на перебування вона дасть, а дозвіл на роботу громадянам України більше не потрібен.
Якось ви невнятно відповіли… По теперішньому спецзакону українці, котрі в’їхали в Польщу після 24-го лютого 22го року можуть подаватись на карту побиту лише по роботі… Чи я помиляюсь?
Можна більш розгорнуту і конкретизовану відповідь?
Марія, ви сказали, що не бажаєте оформляти Статус УКР. Тобто вам доступне возз’єднання сім’ї при виконанні умов, про які можете почитати в статті за цим посиланням.
Доброго ранку! Підкажіть будь ласка, потрібно робити закордонні паспорти, якщо ми заїжджали без них і знаходимося в Польщі вже рік? Заздалегідь дякую!
Ольга, ви можете подати документи на оформлення закордонного паспорта в консульство України в Польщі. Деталі можете знайти тут (поки тільки на російській).