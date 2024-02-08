Зміни Спецустави у 2024 році

У лютому 2024 року зареєстровано законопроект, який вносить зміни, зокрема, до Спеціального закону. Поки що це попередні відомості, детальне втілення яких ще тільки належить з’ясувати, але й на рівні декларацій багато хто з них звучать підбадьорливо.

Консультант Дмитро Костянтинович ☕️ Підтримати проєкт Перш ніж перейти безпосередньо до нових положень Спецустави, варто знати, що коригування зазнає не лише норм цього нормативно-правового акту, але й зміниться Закон про іноземців, чиї положення поширюватимуться і на українських біженців. Обов’язково прочитайте матеріал за посиланням вище.

Розширення підстав для карт побиту

Збільшиться кількість підстав, за якими українці зможуть претендувати на карти побиту. На даний момент відомо, що планують додати возз’єднання сім’ї. Можливо, з’являться й інші можливості.

Нагадаємо, що на даний момент у громадян України, які мають право на тимчасовий захист або перебування за продовженими підставами (старими картами, візами, безвізовим режимом) приймають документи лише на підставі роботи чи бізнесу.

Зміна бланка внеску на карту побиту

Тут поки що вкрай мало інформації. Повідомляється, що бланк має зазнати змін, але які, коли і на кого нові норми поширюватимуться – наразі не відомо.

Також не дуже зрозуміло, чому ця норма вказується серед поправок до Спеціального закону. Чекаємо на офіційні пояснення.

Подання на карту побиту для родича, який не перебуває в Польщі

Ще одне положення, що викликає безліч питань. Ідея безперечно відмінна, але треба розуміти, на кого це поширюватиметься. Нагадаємо, що після возз’єднання сім’ї процедура і зараз передбачає можливість початку процесу отримання ВНЖ на члена сім’ї, який перебуває за кордоном. Отже йдеться про якісь інші підстави.

З великою ймовірністю це стосуватиметься різних варіантів біженців та/або осіб, які перебувають з гуманітарних підстав. Але подробиці буде опубліковано пізніше.

Поліпшення інтеграції IT-систем у Євросоюзі

Ідея гарна. За законом і зараз власники ДІЯ.пл та статусу УКР можуть подорожувати ЄС, проте на практиці при виїзді з Польщі статус припиняється, а при своєчасному поверненні через зовнішні кордони інших держав не завжди відновлюється.

Зв’язано це з технічними помилками чи халатним виконанням обов’язків прикордонниками. Виправити це дуже важливо для багатьох біженців, однак поки що не дуже зрозуміло, як Польща зможе вплинути на всіх учасників цього процесу.

Архівні дані. Зміни в Спецуставі в 2023 році

Законодавство змінюється постійно. Коригувався Спецзакон і раніше. Далі можна ознайомитись з архівними даними за попередні роки.

Великий блок змін набув чинності на початку 2023 року, причому деякі положення діють з 28.01.2023, а інші – мають свої (другі) дати початку дії. Розберемо основні поправки Спецзакона для українців у Польщі докладно.

Скасування продовження перебування через COVID-19 01.07.2023 скасовуються статті про продовжене перебування, раніше введені законами, пов'язаними з пандемією COVID-19 (Ustawa z rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych). Скасовуються art.15z–15z3, art.15z6, art.15zd, art.15zzza та art.15zzzb. Проте термін перебування у Польщі за цими документами може закінчитися раніше. Зокрема, йдеться про продовжене через пандемію перебування (термін за яким мав завершитися під час дії закону) на підставі: шенгенської чи національної візи, виданої Польщею;

візи чи виду на проживання, виданих іншою державою Шенгену;

безвізового режиму;

довгострокової візи чи виду на проживання, виданої іншою державою-членом ЄС, яка не є країною Шенгенської угоди, якщо відповідно до положень законодавства Європейського Союзу вона має право перебувати на території Республіки Польща;

виду на проживання Польщі (карт побиту). Крім цього скасовуються: продовжені терміни подання на карти тимчасового проживання та законності перебування у цей період;

продовжені дозволи на роботу;

продовжені освядчення;

продовжені тимчасові посвідчення особи іноземця;

посвідка на проживання члена сім'ї громадянина ЄС, документи, що підтверджують право на постійне проживання, та посвідка на проживання члена сім'ї громадянина ЄС;

терміни виїзду та строки добровільного повернення. Однак увага - опублікована Постанова Міністерства охорони здоров'я Польщі, яка скасовує режим епідеміологічної небезпеки з 1 липня 2023 року. Відповідно, всі продовжені візи та карти побиту діятимуть до кінця дня 31 липня 2023 року. Продовження термінів перебування українських біженців до березня 2024 року 12.06.2023 року було опубліковано закон, який вносить наступні зміни до Спецзакону для українців у Польщі. Зокрема, продовжується перебування осіб у статусі УКР до 04.03.2024 року. Окрема норма вводиться для школярів (продовження до 31.08.2024 року) і учнів старших класів, які мають перед собою іспити (до 30.09.2024 року). Якщо зазначені учні не досягли 18-річного віку, то строки перебування до зазначених дат продовжуються і їхнім батькам / опікунам. Зазначені норми набирають чинності через 14 днів після публікації. Протягом періоду до 4 березня 2024 року провадження справи щодо покладання обов'язку депортації на іноземця стосовно громадянина України не може бути порушено, а розпочате провадження з цієї справи може бути припинено, якщо це обґрунтовано інтересами цього громадянина. Зверніть увагу, що art.44 Specustawy, який надає право перебувати протягом 18 місяців для українців, які в'їхали на територію РП через український кордон за рішенням коменданта пропускного пункту, залишається без змін. Тут строки перебування залишаються незмінними. Зазвичай це стосується тих, хто в'їжджав без закордонних паспортів та інших документів. Що робити українцям без права на тимчасовий захист? Особам, які в'їхали до Польщі до 24.02.2022, чиї підстави для перебування мали закінчитися до 24.02.2022, необхідно вирішити питання з легалізацією. Ще раз нагадаємо, що продовжені через COVID-19 підстави анульовані з 01.08.2023. Якщо перебування в країні зумовлене причинами подовжених документів, до зазначеної дати необхідно вирішити питання з легалізацією або залишити Польщу. Однак якщо термін закінчення документів припадав на період після 24.02.2022, то вони продовжуються за Спеціальним законом та діють до 04.03.2024. Перетинати кордон (повертатися до Польщі) з такими документами не можна. Спеціальних карт побиту для біженців не буде Стаття 38 Спецустави про допомогу українцям у Польщі встановлювала можливість пільгового отримання карт побиту українськими біженцями через 9 місяців перебування. Прийнятими поправками ця стаття скасовується. Спеціальний дозвіл на проживання більше не мається на увазі. Такий дозвіл повинен був бути виданий за обставин, яких досі не було, і передбачало, що біженцям війни не потрібно буде подавати заяву на отримання посвідки на проживання протягом 9 місяців. У листопаді 2022 року термін цих 9 місяців минув. Вид на проживання по роботі чи бізнесу З 1 квітня 2023 року з'явилась можливість претендувати на карти побиту по роботі, Блакитну карту чи карту по бізнесу особам у статусі УКР. При цьому процес повинен бути полегшений як мінімум відсутністю необхідності здавати відбитки пальців – їх візьмуть з бази, в яку дані вносилися під час оформлення PESEL зі статусом UKR. Якщо в зазначених картах буде відмовлено (немає підстав чи є помилки), то особа з тимчасовим захистом все одно отримує ВНП на 1 рік за умови, що документи були подані до 24.08.2023. Винятки – загроза безпеці, внесення до заборонних списків або відповідних міжнародних договорів. З цих підстав може бути анульована і видана раніше карта. Раніше сплачений гербовий збір йде за рахунок оплати гербового збору за цією картою побиту. не позбавляє іноземця статусу тимчасового захисту. Наприклад, у разі втрати підстав для картки по роботі, тимчасовий захист у іноземця залишиться. Однак за фактом видачі позитивної децизії за перерахованими картами статус іноземця може змінитися. Докладніше цю тему розглянуто у Ще один принципово важливий момент — за наявності статусу УКР, сам факт подання на постійний побит довгострокового резидента чи карти тимчасового перебування. Наприклад, у разі втрати підстав для картки по роботі, тимчасовий захист у іноземця залишиться. Однак за фактом видачі позитивної децизії за перерахованими картами статус іноземця може змінитися. Докладніше цю тему розглянуто у цій статті Електронний документ ДІЯ ПЛ Це пов'язане з попередньою поправкою. Як відомо, документ DIIA у додатку mObywatel багато в чому є аналогом цифрового ВНП, що підтверджує легальність перебування біженців з України. Оскільки термін легального перебування (за вищевказаними типами підстав) продовжено до 04.03.2024, то дія цього документа автоматично триватиме до цього терміну. Підтверджується, що ДІЯ ПЛ разом з чинним закордонним паспортом дає право громадянину України багаторазово перетинати кордон Польщі без необхідності отримання візи. Документ стає недійсним у разі анулювання Статусу УКР. Обов'язковий PESEL Отримання PESEL UKR для українських біженців стало обов'язковим. На даний момент кількість виданих ПЕСЕЛЬ УКР наближається до 1.5 млн, однак у Польщі ще є громадяни України, не оформили ідентифікатор. Термін отримання PESEL обмежений 30 днями з моменту в'їзду в РП. Крім цього, правило 90 днів, які раніше надавалися на отримання ПЕСЕЛЬ, якщо в'їзд не був зареєстрований (наприклад, за відсутності закордонного паспорта), скасовується. Подати заяву на ПЕСЕЛЬ УКР необхідно всім бажаючим використати норми Спеціального закону протягом 30 днів після в'їзду. Ті, хто в'їхав до набрання чинності поправок (до 28.01.2023) та досі не отримав PESEL UKR, можуть зробити це протягом 30 днів з 28.01.2023. Заморожування та втрата статусу тимчасового захисту Наразі Спеціальний закон не поширюється на тих українців, хто отримав тимчасовий захист на території інших країн ЄС. Особи, які оформили тимчасовий захист у Польщі, але на 28.01.2023 мають подібний статус і в інших країнах ЄС, позбавляються статусу тимчасового захисту в РП. Будь-який зареєстрований виїзд з території Польщі припиняє статус тимчасового захисту, але при поверненні протягом 30 днів статус автоматично відновиться. Тому так важливо всім, хто в'їжджає в РП, звернути увагу прикордонників на в'їзд саме за статусом УКР, а не на інших підставах (докладніше про це в даному матеріалі). Зберігається можливість відновлення статусу тимчасового захисту, якщо його було анульовано (припинено) через відсутність понад 30 днів. Дитячі та сімейні пільги Поправки передбачають і деякі зміни щодо контролю права біженців на отримання різних форм допомоги на дітей, наприклад, програм Сім'я 800+, Dobry Start, Родинний капітал і т.д. Зміни передбачають отримання доступу зацікавлених осіб з Прикордонної служби, ZUS, муніципалітетів до баз даних про осіб, які перетинають кордон, щоб контролювати тих, хто виїхав на тривалий період (понад 30 днів) та, відповідно, втратив статус тимчасового захисту в Польщі. Крім цього, уточнено, що сімейна допомога поширюється на українських біженців, лише якщо діти проживають разом із ними в РП. Також про те, що виплата допомоги припиняється при виїзді українця або його дитини, але може бути відновлена при поверненні та поновленні Статусу УКР. Оплата за проживання у пунктах розміщення Українські біженці, розміщені у спеціальних пунктах, мають платити за таке проживання. Допомога від воєвод, яка раніше надавалася на строк не більше ніж 60 днів з моменту в'їзду, тепер може бути отримана на період не більше ніж 120 днів з моменту першого в'їзду. Далі оплата за проживання здійснюється так: Проживання до 120 днів – безкоштовне.

Від 120 до 180 днів – 50% вартості проживання, але не більше 40 злотих на добу (положення набирає чинності з 01.03.2023).

Понад 180 днів – 75% вартість проживання, але не більше 60 злотих на добу (становище набирає чинності з 01.05.2023). Звільнені від оплати інваліди, люди пенсійного віку, вагітні та особи, які доглядають дітей та з цієї причини не мають можливості працевлаштуватися. Нагадаємо, що докладно цю ситуацію розібрали в цій статті. Інші поправки у Спезаконі для українців у Польщі З того, що ще може бути цікавим українським біженцям, можна відзначити таке: Гміни зобов'язані повідомляти владу про факт навчання дітей іноземців зі статусом тимчасового захисту. Це допоможе контролювати вимогу про обов'язкову шкільну освіту в Польщі.

Визнаються кваліфікації т.зв. гірничих професій (шахтарі, прохідники, шахтні мінери тощо), одержані на українських підприємствах / у навчальних закладах. Ця можливість з'явиться за півроку після опублікування (наприкінці липня 2023 року).