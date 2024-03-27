Компенсація 40 злотих за надання житла для біженців з України
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Особи, які надають біженцям з України проживання та харчування, можуть розраховувати на компенсацію у розмірі 40 злотих на день на особу. Однак існують правила та норми, які необхідно дотриматись для отримання допомоги.
Хто може розраховувати на виплати? Як і де оформити допомогу? Коли зробити це не вдасться? Подробиці в матеріалі «Польського консультанта».
Скрыть содержание
- Обмеження терміну виплат
- Хто може претендувати на допомогу?
- Чи потрібно узгоджувати з власником приміщення, що орендується, факт розміщення біженців?
- Який розмір допомоги за надання житла?
- Як отримати 40 злотих за біженця з України?
- Облікова база даних
- Що робити, якщо власник виганяє біженця, одержуючи допомогу?
Обмеження терміну виплат
Представник польського уряду офіційно підтвердив, що після 120-денного періоду ця допомога для широких мас не продовжуватиметься. При цьому ті, хто в’їхав недавно і ще не втратив свій період, можуть принести субсидію своїм домовласникам.
Разом з тим, існують категорії іноземців, для яких можливість отримувати цю допомогу залишається. До них відносяться особи зі статусом УКР:
- Які мають інвалідність.
- Люди похилого віку.
- Вагітні жінки.
- Батьки, які виховують дітей до 12-місячного віку.
- Батьки, які мають троє або більше дітей.
Весь подальший матеріал необхідно сприймати з урахуванням вищенаведених відомостей.
Хто може претендувати на допомогу?
Це одне з головних питань. Чи може отримати допомогу іноземець? Чи обов’язково бути власником приміщення?
Стаття 13 Спеціального закону вказує, що розраховувати на виплати може будь-який власник, у т.ч. фізична особа, яка веде домашнє господарство, яка забезпечує проживання та харчування громадян України [які мають Статус УКР — ПК]».
При цьому ні в Спецзаконі, ні в окремій Постанові польського уряду (текст можна побачити наприкінці статті), що регламентує порядок виплат цієї допомоги, немає обмежень ні щодо громадянства, ні за типом власності. Відповідно, розраховувати на виплати можуть і іноземці, у тому числі ті, що володіють приміщенням на правах оренди.
Немає й обмежень щодо рівня родинних зв’язків між біженцями та особами, які надають приміщення та харчування. Це відповідь на запитання багатьох читачів: чи можна отримувати допомогу, поселивши до себе родичів?У травневих правках 2022 року до закону добавлено вимогу – іноземець, за якого може бути призначена допомога, повинен мати PESEL. Без цього у виплатах можуть відмовити. При цьому зворотної сили закон не має, тому допомога, термін проживання за якою зазначений до 30.04.2022, подається за старою схемою, без зобов’язання надати ідентифікаційний номер.
Чи потрібно узгоджувати з власником приміщення, що орендується, факт розміщення біженців?
Ще один важливий момент. У art.69 Specustawy є положення, що для укладання разового договору оренди з біженцем не потрібен дозвіл власника на проживання біженця та членів його сім’ї. Однак такий договір має бути затверджений нотаріально та містити точну дати закінчення (виїзду).
З одного боку, все очевидно – дозвіл власника не потрібний. Але є й інший бік. Наприклад, якщо у договорі між власником та орендарем прямо зазначено на неприпустимість суборенди, проживання не зазначених у контракті осіб чи інші аналогічні положення. У такому разі заперечувати проти поселення біженців власник не може, але розірвати договір із самим орендарем має право. Цим можуть користуватися недобросовісні орендодавці, щоб самим отримувати допомогу на біженців.Насправді це виглядає так. Якщо у договорі оренди немає обмежень, можете заселяти біженців та отримувати виплати. Якщо обмеження є – цей момент треба погодити з орендодавцем, причому письмово.
Який розмір допомоги за надання житла?
Розмір допомоги встановлений у розмірі 40 злотих на кожну особу (біженця), незалежно від віку. Сумарно отримувати допомогу можна на період не більше 120 днів (нагадаємо, що до травня 2022 року термін був удвічі меншим – 60 днів). Однак воєвода своїм рішенням може запроваджувати доповнення з конкретних випадків і збільшувати цей термін. Є також винятки, про які йшлося вище (матері-одиначки, пенсіонери, інваліди тощо).Важливий момент – допомога виплачується за період (дата початку – не раніше 24.02.2022). Тобто, заява подається на виплати за період, який біженці вже прожили в даному приміщенні і не може призначатися вперед. Крім того, це говорить про те, що поспішати з подачею заяви не варто.
Як отримати 40 злотих за біженця з України?
Щоб отримати допомогу (40 злотих на день за кожного біженця) насамперед необхідно знайти осіб, які вже оформили Статус UKR. Далі:
- Визначтеся з побутовими умовами. Пам’ятайте, потрібно не лише поселити біженців, а й забезпечити їх харчуванням.
- Укладіть договір із біженцем. Це може бути будь-який встановлений законом контракт, проте рекомендується використовувати разовий договір оренди (umowa najmu okazjonalnego). 📄 Зразок шаблону.
- Дотримуйтесь досягнутих домовленостей. Пам’ятайте, місцева влада має право перевірити і факт проживання, і умови, включаючи харчування.
- Згодом подайте в гміну заяву. Актуальний бланк надамо далі.
- Заповніть спеціальні карти біженців (див. далі).
Необхідні бланки заяви та карти запроваджуються спеціальною постановою. Нинішні відбивають поправки, що продовжили перебування українських біженців до 30.06.2024. Далі надаємо повний текст нормативно-правового акта, додатками до якого і вказані бланки заяви та карти:D2024000029701Заповнити документ можна на будь-якому гаджеті, але підписи мають бути рукописними. Ще раз нагадаємо, документи подаються за минулий період. Допустимо подавати кілька заяв за різні етапи, але у сумі не більше 120 днів (якщо немає рішення воєводи про продовження періоду). Розгляд питання про виплати має тривати до 30 днів.
Облікова база даних
Створено та ведеться спеціальна база даних, в якій фіксуються всі одержувачі допомоги та іноземці, за якими вона призначається. Зроблено це з метою уникнути зловживання, коли по одним і тим самим людям отримують кошти в різних місцях або більше встановленого терміну.
Спроба обдурити систему може бути сприйнята як шахрайство. З усіма юридичними наслідками, що випливають.
Що робити, якщо власник виганяє біженця, одержуючи допомогу?
Ця грошова допомога призначається на період фактичного забезпечення проживанням та харчуванням громадян України, на яких поширюється дія Спеціального закону. У ситуації, коли власник квартири виселяє з неї біженця, він може отримати грошову допомогу лише за дні, коли громадяни України фактично проживали з ним і отримували харчування. Після цього права на виплати зникають.
Крім того, у заяві про виплату власник має зазначити період, на який надав харчування та житло. Якщо він надасть неправдиву інформацію, то, як мінімум, він не матиме права на виплату, а як максимум, його можуть притягнути до відповідальності за надання неправдивої інформації.
Щоб уникнути отримання неправомірної вигоди власником квартири, громадяни України можуть письмово повідомити органи місцевої влади, які відповідають за виплату вищезгаданої допомоги.Наголосимо, немає обов’язку спрямовувати таке повідомлення, але зробити так рекомендується. В результаті не тільки відновиться справедливість, а й за базами не рахуватиметься, що за конкретних біженців зараз отримують допомогу. В іншому випадку можуть виникнути серйозні проблеми з оформленням допомоги за новим місцем проживання.
Як висновок публікуємо повний текст постанови уряду РП про дану допомогу:rasporyazhenie-40-zlotyh
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Доброго дня я мати одиначка маю троє діток до 12 років,я приїхала до Польщі ще до початку війни сама до праці потім коли почалась війна я поїхала до України забрала дітей до Польщі ми вже приїхали ,як біженці нас приютив поляк ми у нього проживали за дармо потім він нам повідомив що ми мусимо з’їхати бо він мусить заселити других людей я самостійно знайшла мешкання склали з власницею умову про винайм мешкання і з серпня м.23р. потім пішла до гміни і запитала у секретаріаті чи можу отримувати сама допомогу 40± і мені відповіли що так можу я до січня м.24р.отртмувала ці 40 плюс а 1 лютого скинули мені пісьмо на емейл і кажуть щоб я повернула за два місяці кошти бо ч незаконно їх отримувала що їх мала отримувати моя власниця будинку у якої я винаймаю вона мала забезпечити нас харчуванням але я платила за воду за світло ,за сміття і за мешкання сама я перезвонила до них запитала що це таке вона мені відповіла що це коліжанка мені це все оформляла і вона заре нажаль на лікарняному і коли вона вийде з лікарняного то мені прийдеться віддати всі кошти я незнаю що мені робити?
Спочатку це була виплата для тих, хто надає біженцям житло та харчування. Однак це стосується будь-якого “власника” житла, включаючи того, хто проживає за договором оренди. Наприклад, якщо ви підписали договір, ви маєте право отримати пільгу на дітей (але не на себе). Якщо власник не отримував.
Доброго дня. Жінка з 3 дітьми приїхали до меня в Польщу в березні 2022. Виплати по програмі 40+ отримав на них за 120 днів в липні 2022. Потім хотів подати на виплати після 120 так я як ми були багатодітні, на той час жінка була вже вагітна 4-ю дитиною і ще жінка має інвалідність. Але мені відмовили, пояснюючи що на на ці виплати поняд 120 днів вона з дітьми могла б розраховувати тільки якщо знаходилась в Польщі сама без чоловіка. А так я сам маю їх забезпечувати. Я не став сперечатися так як не знав закону. Але зараз прочитавши вашу статтю і коментарі, у меня виникає питання, чи законно мене “відшили”? І чи маю я право зараз подати на цю допомогу, і якщо так , то за який період часу можно її отримати?
Складність цього питання полягає в тому, що оплата понад 120 днів дозволяє лише для пільгових категорій, але не встановлює обов’язки щодо таких виплат. Ці рішення (щодо правил виплат понад 120 днів) були передані до ґміни. Якщо ваша гміна встановила такі правила, то вона мала законні підстави для цього.
Будь ласка, зверніться до іншої адміністрації, щоб дізнатися, чи підходить вам варіант переїзду. На жаль, я не бачу інших можливостей.
Доброго дня! Два питання. 1.Чи можна за один період (за грудень наприклад) подавати окремі заявки на різних біженців чи за тільки одну на всіх разом? І якщо ми вже подавали раніше заявку по 18.10.2023, то чи можна подати з 19.10.2023 по зараз? є обмеження?
Вітаю. Ці параметри встановлюються гмінами і можуть відрізнятися. Вам варто запросити у них.
Доброго вечора. За який період можна подавати по програмі 40+? Тільки за останні 30 днів? Наприклад: Потрібно подати заявку по програмі 40+ за минулий місяць, тобто з 01.12.23 по 09.01.24, я можу податися за дні з 01.12.23 по 09.01.24 чи тільки за період з 09.12.23 по 09.01.24, тобто за 30 днів?
Заява завжди подається лише за минулий період (за період, протягом якого люди реально проживали за адресою). Це може бути будь-який термін упродовж дії відповідного закону.
Добрий ранок. В нас при подачі за програмою в Poznańskie Centrum Świadczeń в м. Познань кажуть, що подаватися на компенсацію можна тільки за 30-31 день. Якщо ти не прийшов вчасно, тобто пройшло 33, 34 …. дня, то кажуть, що подаватися потрібно за 30, 31 день. Це дійсно може бути пов’язано з тим, що не прийшли вчасно? Чи таким чином вони економлять бюджет? Дякую за відповідь.
Важко сказати. Справа в тому, що багато параметрів віддано на розгляд місцевій владі, і тому можуть відрізнятися. На практиці – вперше чую про такі обмеження. Люди подавалися за значно більші періоди.
Вітаю! Підкажіть, чи можна отримати подовження програми 40+ більше 120 днів, якщо ми багатодітні батьки, але старша донька 18+ навчається на денному відділенні в Університеті в Україні?
Рішення щодо продовжених програм приймаються у гмінах. Закон лише надає їм право вибору, але остаточне рішення за місцевою владою. Відповідно, відповідь на своє запитання Ви зможете знайти лише у повітрі гміни.
Доброго дня! Я з двома дітьми приїхали в Польшу в березні минулого року. Власник житла подав заявку на нас на 40+,але каже нам що ніяких виплат він на нас не отримав. Чи можу я десь дізнатися інформацію про те що він на нас не отримував ніяких виплат? Дякую
Цими питаннями займаються гміни за місцезнаходженням нерухомості.
Вітаю. Чи можемо подавати на 40+, якщо ми перетинали кордон з Польщею декілька разів у 2023році? В’їзди не довготривалі.
Якщо маєте статус УКР, і відповідаєте умовам даної допомоги, то можете подавати. Факт виїзду не позбавляє права на допомогу.
Вітаю. Подали на 40+ тільки через рік перебування у Польщі. Документи прийняли. Пройшло вже десь 1.5 місяця, виплат нема. Це означає, що їх вже і не буде, чи повинна прийти якась офіційна відмова?
Варіантів може бути багато. Але повідомити Вас про рішення вони мають. У будь-якому випадку, точні відповіді Ви можете отримати лише у гміні.
Доброго дня. Я батько двох дітей з інвалідністю. Приїхав до Польщі 2022.10.15. Чи можна оформити заявку на 40+ зараз. Чи підійде українське свідоцтво про інвалідність,чи потрібно переоформлення на польське.
Якщо Ви не отримували ще допомоги і ніхто інший не отримував її на Вас та дітей, то за дотриманням інших умов можете розраховувати на 120 днів виплат (їх оформлюють заднім числом, за минулий період). Отримання понад 120 днів залежить від правил конкретної ґміни (вони відрізняються). Відповідно, уточнювати потрібно у них. Там підкажуть у якому вигляді їм потрібні документи (якщо вони потрібні).
Вітаю. Приїхала до Польщі в 21 році, в серпні 23-го зʼїздила до України, повернулася і отримала песель зі статусом УКР. Чи маю змогу отримати допомогу 40+? Дякую!
За наявності статусу УКР і неотримання такої допомоги раніше, можна спробувати. Але Ви повинні розуміти, що ця допомога є офіційною не для біженців, а для тих, хто безкоштовно надав їм проживання та харчування. Допомогу вдається оформити, наприклад, сім’ям, де батько є орендарем квартири – він не може оформити допомогу на себе (оскільки юридично це він надав проживання та харчування), але може на дружину та дітей, що проживають з ним.
Вітаю. Ми зараз в Україні. Плануємо бути 20.12. Я, чоловік, троє дітей. Тітка там і орендує квартиру на себе, в договорі пропише нас всіх. Як подавати на 40+? Вона подає на нас чи ми самі з таким договором маєм подавати? Це подається одразу при заселенні разово чи кожного місяця треба повторно подавати. Читаю про те що нараховується по факту проживання. Договір укладаємо на пів року з правом продовження. Чи відразу на рік треба? Також не розумію чоловіку теж буде виплата перші 120 днів а далі тільки мені і дітям? Як правильно все зробити?
Вітаю. Варіантів кілька:
Подаються документи за період. За який – вибирає той, хто подає заяву. Таких заяв може бути декілька. Термін договору неважливий, головне, щоб він покривав період, протягом якого подається заявка.
На 120 днів мають право усі. Далі потрібно дізнаватись в гміні, тому що 40+ на більший термін (в т.ч. для багатодітних) виплачується лише за рішенням конкретного муніципалітету.
Варто також пам’ятати, що я говорю про чинні на даний момент правила. Вони можуть змінитись (не гарантовано, але ймовірність є).
Дякую за відповідь. Ми вже в Польщі слава Богу. Тепер читаю інформацію що якщо я не одноосібно виховую дітей трьох то допомогу 40+ нам не даватимуть більше 120 днів. Але якщо навіть чоловік піде на роботу і в середньому це 5000, оренда 4000 плюс комунал, я працювати поки не можу бо меншому завтра тільки рочок. Плюс двоє старших яким теж поки самим дома залишатись не можна бо 11. Років. І його зп вистачить лише на оренду. Допомоги 800 на дитину плюс 1000 на меншого на всіх не вистачить. І як тоді вижити? Чи все ж 40+ можуть погодити понад 120 днів на мене і дітей, але це питання до гімни ?
Так, питання про виплату 40+ понад 120 днів тільки до гміни.
Вітаю. Ми з сім’єю приїхали в Польщу 23.11.23. Чоловік орендував житло. Нещодавно подали на 40+ на всіх членів родини (ми з чоловіком і 4 дітей). Нам прийшла відмова. Аргументують тим, що чоловік сам повинен забезпечувати сім’ю. Чи можна ще раз подати, але вже на мене та дітей?
Так, можете. А відмовили, оскільки не можна на самого себе оформляти допомогу. Вона надається тільки за осіб, яким надається житло і їжа.
Я багатодітна одинока мама, живу з трьома дітьми від початку війни. Приїхали у Замость 9 вересня. Власниця подала на 40+, вони взяли в неї умову винайму, яку ми складали для себе, як гарант що мене з дітьми не виселять, був такий випадок, без нотаріуса, щоб зробили ксерувку, щоб мати привід її відмовити в 40+. Потім ми 26 жовтня розірвали умову винайму, знову пішли в мопс, господиня знову склала на себе, а я хотіла на себе і дітей написати на 40+ від 9 вересня по 26 жовтня. Мені бланків не дали, сказали що я не маю такого права, а на заяву господині від 26 жовтня відмовилися давати децизію через місяць. Коли я хотіла вияснити чому, мені пояснила директор, що вони не будуть їй платити 40+, децизії свідомо не дають, кажуть щоб я йшла на роботу, при цьому тут робіт зараз нема, меншій дитині 4 роки, я безробітня. Як мені поступити у даній ситуації? Власники чужі люди, з України, я немаю чим платити, вони чекають, поляки вже би нас давно виставили за двері, що мені робити.
Вітаю. На жаль, не зміг точно зрозуміти вашу ситуацію. Але ймовірно проблема в тому, що подають заяви власники житла, відповідно їм і платитимуть.
Ви можете подати документи на дітей (але не на себе), якщо ви матимете договір оренди, в якому ви є орендарем (і за умови, що власник ще не подавав). Тобто вам належить якесь житло на правах оренди, і ви надали його на проживання дітям – ось за них і мають виплатити.
Умову оренди я мала, але по ній заяву на 40+ МСПР відмовився приймати, казали що я немаю право таку заяву подавати
Я мама маю 3х дітей до 18 років, і Польщі сама без чоловіка. Винаймаю мешканя умову маю на себе. Чи можу я податися на 40+ на себе і дітей або тільки на дітей. Дякую
Вітаю. Якщо ви орендар, на себе не вийде. На дітей, у межах існуючих умов, можете оформити.
Добрий день. Підкажіть будь ласка чи може чоловік оформити 40+ на мене та дітей (3) зі статусом укр, якщо орендує квартиру, але ми приїхали на територію Польщі рік назад, но програмою 40+ не користувалися?
Вітаю. Так, може, якщо решта умов відповідає. Виплати оформляються «заднім числом», тобто за минулий період, а не наперед.
Доброго дня. Підскажіть будь ласка, чи можна працювати по умові злеценія, за програмою 40+.?
Що ви маєте на увазі?
Чи можна працювати, якщо отримуєш виплати за програмою 40+ та маєш статус біженця?
Можна
Доброго дня, ми отримуємо 40+ допомогу на мене, як опікуна дитини з особливими потребами та на дитину. Тепер потрібно подати договір оренди на перевірку. В договорі вказано, що чоловік і я винаймаємо житло, а дитина проживає з нами. Скажіть, будь-ласка, чи потрібно змінити договір, щоб було вказано, що тільки чоловік є орендарем, а я і дитина проживаємо з ним? Дякую за відповідь.
Вітаю. Якщо можна змінити договір заднім числом, краще зробити це. Це збільшить шанс на успіх. Якщо такої можливості немає, варто пробувати з тим, що є. Ситуація є неоднозначною, і гміни по-різному її інтерпретують, але позитивні приклади є.
Добрий вечір скажіть будь ласка нас троє двоє дітей малих ,сину виповниться 11.01.2024 року 1 рік ми заїхали в Польщу 20.10.2023 маємо статус укр ,і подали на програму 40+ нам тільки порахують до виповнення дитини до одного року ці дні, чи мають порахувати за 120 днів проживання?
Вітаю. Право на продовження виплат терміном понад 120 днів передано гмінам. Тобто, кожна адміністрація сама вирішує продовжувати виплати для пільгових категорій чи ні. Відповідно, єдине місце, де Вам зможуть точно відповісти на це питання – адміністрація ґміни за місцем Вашого проживання.
Доброго вечора. Підкажіть будь ласка ми щойно приїхали в Польщу. Умова про винайму житла на чоловіка. Я з дітьми там вписана, чоловік теж має ПЕСЕЛЬ УКР і має умову о праці. Чи можем ми на чоловіка оформити 40+?
Вітаю. Якщо договір оформлений на чоловіка, то він може спробувати оформити виплати за Вас і дітей. За себе – не може.
Добрий день. Скажіть, якщо власниця подала на мене 40+, чи надає їй ужонд інформацію, тобто смс чи електроні повідомлення. Бо каже що прийшло смс про те, що є відмова. Я знаю, що мав би прийти лист. Але пройшло майже 2 тижні.
На жаль, я не зможу точно відповісти на Ваше запитання, оскільки правила, у тому числі й способи комунікації, у гмінах можуть сильно відрізнятися. Вам краще спитати безпосередньо в офісі гміни.
Доброго дня. Я подавала заяву на допомогу на 40+(моя мама живе з нами). Але пройшло більше 2х місяців і нічого. У нас звичайна умова найму, нотаріально не завірена. Вписані ми з чоловіком. Чи може бути проблема в цьому?
Вітаю. Правила в гмінах можуть відрізнятись, але в більшості випадків простого договору достатньо. Спробуйте з’ясувати безпосередньо в адміністрації – тільки вони знають точну відповідь.
Доброго вечора, заїхала в Польщу 25 серпня. Зробила ПЕСЕЛЬ з статусом УКР. З 5 жовтня по 1 листопада власник мешканя подав на 40+. З 1 листопала переїжджаємо до іншого власника. Чи може він подавати на 40+?
Є гарантоване право на 120 днів цієї допомоги. Оформляти його можуть різні люди з різного житла. Враховується загальна кількість днів.
Підкажіть, будь ласка! Власник отримував на на всіх 40+, зараз тільки на маму (пенсіонерка). Завтра ми переїзджаємо (власник попросив виселитися, бо буде робити ремонт. І я так розумію, що він не має права маму виселити, оскільки отримує на неї гроші) на орендовану квартиру. Чи можу тепер я отримувати 40+ на маму?
Я приїхала в Польщу 3 вересня, одразу оформила песель ukr. До якого часу власник будинку може оформити допомогу 40+? В грудні це ще можливо зробити?
Якщо ви підходите під умови, то документи подаються заднім числом, тобто за період, що вже пройшов (який Ви вже фактично проживали). Відповідно це може бути і грудень (якщо не зміняться правила, що так само не виключено).
Доброго дня. Чи може власник подати на 40+, якщо я вагітна, проживаємо вже з нею другий рік. Але мій чоловік офіційно працює тут?
Неоднозначна ситуація. Якщо чоловік із Вами не проживає (хоча б за документами), можна спробувати. Але якщо дізнаються, що у Вас є дохід (від зарплати чоловіка), то можуть бути складності.
Добрий день. Якщо людина орендує окрему квартиру для біженця і купує продукти,але біженець працює,чи має право на 40+,той хто орендує квартиру і купує продукти біженцю.?Дякую.
Офіційно – ні. Якщо дізнаються, що допомога виплачувалася, можуть змусити повернути гроші.
Останнім часом в мережі поширені повідомлення, що оформлення +40 чоловіком на дружину та дітей є незаконним. Інспектори уженду посилаються на сімейний кодекс, де зазначено, що чоловік має зобов’язання утримувати свою сім’ю. А тим, хто вже оформляв, не продовжують і повідомляють, що при перевірці ці кошти треба буде повернути. Українські юристи, які вивчали це питання, погоджуються з тим, що сімейний кодекс є головним законодавчим актом в цій ситуації. Польські юристи теж до речі визнають цю прогалину в формулюванні одержувачів допомоги. Цікаво почути вашу думку.
У мене, на жаль, немає статистики з гмін, де зустрічається подібне. Але ця допомога спочатку мала на увазі, як виплата власникам житла, які безкоштовно надали біженцям харчування та проживання. Те, що нею змогли користуватися самі біженці – це радше дірка у законі, якою скористалися. Те, що рано чи пізно з цим почнуть боротися, завжди здавалося очевидним.
Доброго дня.Підскажіт будь ласка якщо власник хостелу на якому ми проживаєм по програмі 40+ ,не не надає нормальні умови на проживання і харчування і ми хочемо змінити адресу що потрібно зробити в такому випадку що б не було проблем
Уточніть, будь ласка, яких проблем Ви побоюєтеся? У Вас же немає зобов’язань прожити саме в цьому місці певний час?
Власник сказав що ми не можемо переїхати на іншу адресу потрібно залишатись на цій адресі .Тому і стоїть питання чи можем ми переїхати на інше місто і оформити 40+ і як це зробити які правила
Я все ж таки не до кінця розумію ситуацію. На яких підставах власник житла може Вам щось забороняти? Якщо немає жодних підписаних домовленостей, то це є Вашим правом.
На допомогу зможете розраховувати в рамках загального ліміту днів. Якщо на Вас цей ліміт поширюється, то за вирахуванням днів, по яких допомога вже надавалась.
Добрий день! Підкажіть, будь ласка, якщо я орендую житло, угода не завірена нотаріально і є пункт про заборону суборенди, чи можу я оформити допомогу на маму, яка є пенсіонеркою.
Якщо у Вас договір традиційного найму або надання безкоштовного житла, такі договори не вимагають нотаріального завірення (дивіться типи договорів тут).
Якщо норма договору не допускає суборенди, буде грубим порушенням її застосувати. Спробуйте поговорити з власником, можливо, він піде на зустріч – або сам оформить допомогу, або підпишіть анекс з винятками.
Доброго вечора!
А де можна знайти безкоштовне житло по цій програмі 40+? Можливо є сайт хто надає таке житло?
Офіційно – це компенсація власникам житла, які надають його (та харчування) біженцям. Оформити такі виплати може кожен, хто відповідає умовам. Це може навіть зробити сам біженець, орендувавши квартиру, і оформивши суборенду для членів своєї сім’ї (отримувати допомогу буде не на себе, а на решту сім’ї). Чи є такі сайти десь – сказати не можу.
Доброго дня. Я з дитиною приїхала в Польщу 2,5 місяці тому. Поляк у якого проживаємо недавно оформив 40+ (тобто мав би отримати цю компенсацію за 2,5 місяці нашого перебування). Хочу зараз повернутись в Україну, скажіть чи отримає він ці кошти за час нашого перебування тут, якщо ми виїдемо з Польщі?
Вітаю. Так, за фактично прожитий період він зможе оформити виплати.
Добрий день,після вїзду в Польшу минуло більше 120 днів,програмою 40+ ніколи не користувалася,маю статус укр,винаймаємо з чоловіком житло,на данний момент вагітна чи можу я рзраховувати на цю програму,так як я вагітна?
Доброго дня, якщо Ви не користувалися програмою, то можете її застосувати. Той із подружжя, хто є орендарем за договором, може оформити виплати на другого. На 120 днів виплати можливі (можна подати заяву за минулий період). Однак чи можна буде отримувати кошти понад 120 днів, треба дізнатися у гміні. Це рішення вони ухвалють самостійно.
Доброго дня. Підкажіть будь ласка чи ми маємо право на програму 40+. Ми родина з п’яти осіб троє дорослих які мають неповносправність підтверджену в Польщі. Значний ступінь та двоє уміркований ступінь. Та двоє неповнолітніх дітей. До Польщі ми приїхали 21 березня 2022 року. І ми вже проживали по програмі 40+. Дякую.
Вітаю. На 120 днів право є (при правильному оформленні документів). Пролонгація програми на більший термін перебуває у компетенції гміни: закон дозволяє їм встановлювати більші терміни, але рішення приймає кожна гміна самостійно. Відповідно, це питання потрібно адресувати до адміністрації за місцем проживання.
Доброго дня, де можна отримати інформацію чи жила я по програмі 40+? Це могли зробити без мого відома.
Вітаю. Цим питанням займається адміністрація ґміни. Уся інформація є у них. Все, що стосується вас, вони зобов’язані надати.
Доброго дня, скажіть будь ласка якщо мій чоловік орендує житло чи може він оформити допомогу 40+ на мене та трьох дітей?
Якщо власник жита буде не проти, то можна.
Вітаю! Можна подавати на допомогу, якщо пройшло більше, ніж 120 днів з часу в’їзду українців у Польщу? І ще одне питання, іноземець, який приймає українців повинен мати PESEL? Дякую.
Вітаю. Допомога виплачується на тих самих людей терміном трохи більше 120 днів. Коли саме відбувалося проживання зараз неважливо, і документи на оплату приймають заднім числом.
Що стосується PESEL, то статус УКР для тих, хто здає житло, не потрібен. Звичайний ПЕСЕЛЬ у гміні вимагають найчастіше.
Доброго дня! Якщо заїхали до Польщі 4.08.2023. Подали заяву у гміну 4.09.2023, то коли буде перша виплата 40+?
Вітаю. Це питання краще адресувати безпосередньо в гміну – тільки вони знають, коли здійснюються платежі. Але оплата проводиться за минулий період, тобто ви подали документи 04.09, і якщо договір з 04.08, то за цією заявою сплатять лише місяць. Далі треба буде подавати новий запит.
Якщо я інвалід 3 групи, то чи маю я право користуватись продовженою програмою 40+
Більш тривалий період отримання допомоги для пільгових категорій встановлює конкретна гміна. Закон дозволяє їм це робити, але у кожній гміні є право продовжувати чи ні. Вам треба звернутися безпосередньо до них із цим питанням.
Добрий день,я винайняла квартиру (приїхала мама, 62 роки) в мене договір з бюро, квартиру оплачую сама через банківський рахунок на рахунок бюро. Чи мені треба обов’язково проживати з матір’ю щоб отримати допомогу 40+ ? Сама живу в хостелі від фірми в якій працюю. Мені ближче до роботи.
Вітаю. Ні, особисто проживати в цій квартирі не потрібно.
Доброго дня!
Маю ще до вас таке питання живемо сім’єю 5 чол. у студії, власники на нас оформили 40+ і казали, що будуть давати нам на харчування 100 злотих на особу на місяць, я так розумію, що вони дають на свій розсуд, а решта собі в кишеню, де можна оскаржити дане питання?
(З нами в будинку проживає ще 4-ро сімей і всім платять однаково незалежно від квадратури квартири).
Наперед вдячна за відповідь!
Вітаю. Усіма питаннями по 40+ займається адміністрація гміни за місцем проживання. Відповідно всі спірні моменти необхідно вирішувати через них. Наскільки це доцільно – вирішувати лише Вам.
Доброго дня, в Польщі вперше з 26.08.2023 року, маю песель статусу УКР.Винаймаю кімнату в хостелі, проживаю сама. Працюю по договору зліценія. Маю право отримувати допомогу по програмі 40+, та куди мені звернуться для вирішення цього питання?
Юліє, право на допомогу має не той хто винаймає житло, а той хто надає на безоплатній основі. Почитайте статтю ще раз.
Доброго дня, якщо договір оренди укладено на 3 осіб (я, інвалід, дружина і дитина 3 роки) чи можу я оформити 40+? Виходить оформлення сам на себе.
Вітаю. На себе оформити не можна. Лише на сім’ю. Офіційно вважається, що це виплата для тих, хто надає біженцям проживання та харчування. Але дозволяють і, наприклад, главі сім’ї оформити інших членів своєї сім’ї.
Доброго дня!
Підкажіть будь-ласка ми сім’я двоє дорослих та 3-є діток найменшій 3 місяці нещодавно оформили 40+ 21.08.23р, але нам трохи тісно в 1-й кімнаті, хочемо орендувати житло, оформити оренду на чоловіка, чи може чоловік подавати на 40+, на дружину та дітей?
Як в такому випадку діяти?
Як розривається 40+ з власниками на яких оформлялось?
Вітаю. Якщо чоловік буде орендарем, а власник житла не буде проти, то він зможе оформити на вас та дітей допомогу на невикористані дні (або більше, якщо місцева влада продовжить цю виплату для багатодітних сімей). Щодо попередніх виплат, то вони призначаються на підставі, зокрема, договору оренди. Якщо його буде розірвано, то й виплати за ним припиняться.
Доброго дня були в Польщі два місяці потім поїхали в Україну були там 4 місяці ,повернулись до Польщі відновили статус укр чи може орендовець подати на 40 + ,раніше не подавали ?
Вітаю. Якщо раніше не подавали, а статус точно відновлено, можна пробувати. Проблема в тому, що багато в цих виплатах віддано на регулювання гмін, і правила їх надання різні. Тож спочатку краще уточнити безпосередньо в адміністрації.
Скажіть, будь ласка, як ви відновлювали Статус УКР? Ми теж їдемо в листопаді і потрібно оновити, ми були вже 7 місяців в Україні.
Ми біженці 5 членів сімї, Батько Мати троє дітей 6 11 14 років , одна з дітей інвалід 1 групи підгрупи А маєм підтвердження в Польщі. Прожили в зусі більше року.Чи можемо розраховувути на 40+ якщо батько зніме житло і подасть на компенсацію і на скільки осіб?
Якщо раніше виплату не отримували, можете оформити її зараз. На 120 днів мають виплатити без проблем. Про більший термін необхідно уточнювати в гміні, оскільки їм делеговано право на продовження виплат для багатодітних, інвалідів тощо.
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи можна відновити виплати на біженця 40 зл, якщо вже давно не подавав заяву на отримання? Ситуація така: є жінка 67 років з Бахмуту, коли приїхала – оформили і отримували навіть більше ніж 120 днів, але коли вона влаштувалася на роботу, то перестали оформлювати, бо може комусь ті гроші важливіше. Але тепер не працює, тож чи можна знову оформити допомогу? Чи може Ви знаєте такі випадки? Дякую!
Вітаю. Пенсіонерам можуть бути призначені виплати без обмеження за терміном, проте закон делегував ухвалення таких рішень гмінам. Вам варто звернутись безпосередньо до адміністрації, щоб уточнити це питання.
Вітаю! Для того щоб оформити виплати 40 злотих обов’язково надавати окрему кімнату/квартиру чи достатньо койко-місця? Винаймаю 1 к.кв. Приїдуть родичі. Місця є, окремої кімнати немає. Чи є якісь вимоги з цього приводу?
Вітаю. Прямих вимог щодо метражу на людину не існує. Однак, якщо зловживати подібним, наприклад, вказувати в одній квартирі дуже багато людей, гміна може відмовити у виплатах. Але це буде окреме рішення щодо конкретно взятої ситуації.
добрий день! в мене дитина з інвалідністю, оформили у Польщі. Якщо ми заключммо договір на оренду на чоловіка та мене, чи будемо отримувати 40+ на дитини та мене як опікуна. Як правильно оформити договір?
Добрий день. Так, Ви можете діяти так, як запланували. Але також можете укласти договір лише з одним з батьків, і потім оформити виплату на другого (на обмежений термін).
Тип договору може бути будь-який – оренда, суборенда, включаючи безкоштовне проживання (подивіться відповідний розділ цієї статті). Головне, щоб раніше компенсація на зазначених осіб (крім дитини-інваліда) не оформлялася, і власник житла не оформив його тепер без Вашого відома.
Я самотня мама з 6 дітьми. Отримувала 120 днів 40+. В продовженні мені відмовили. Ніби то 4 та 5 років не проблема можна віддати в садок і іти працювати. Але садок тільки часний 1000зл з одного і роботу можу тільки на пів дня бо емає кому забирати дітей зі школи і садка . А за квартиру 3700. Де можна знайти допомогу. Чи можна подовжити і надалі програму 40 + якщо маю 6 дітей і сама виховую
Доброго дня, батьки, у яких 3 або більше неповнолітніх дітей, можуть розраховувати на ці виплати без обмежень в 120 днів. Однак, по чинній нормі гміна може, але не зобов’язана продовжувати виплату. Це їхнє право.
Можна спробувати ще раз звернутися до них. Або змінити місце проживання ту гміну, де платять довше. Розумію, що обидва варіанти не дуже привабливі, але, на жаль, інших поки що не бачу.
P.S. Можна ще спробувати звернутися в гміну за цією виплатою. Видають вони її неохоче, але можуть погодитися продовжити 40 злотих, розуміючи, що Ви можете претендувати і на інші виплати.
Доброго дня! Чи облагаються налогом виплати 40+ для людей, які приймають українців? Дякую за відповідь.
Вітаю. Фізичні особи не сплачують податок. Це однозначно зазначено в положеннях art.52zi Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Вітаю. В 2022 році була в Польщі 2 місяці, отримала 40+ за два місяці, потім виїхала. Зараз приїхала 15.07 2023. Чи я маю право на отримання 40+ ще на 2 місяці? Дякую.
Так, якщо відповідають умови, вас можуть оформити на отримання допомоги на залишений період. Але необхідно враховувати кілька факторів:
Проте допомогу можуть оформити на члена сім’ї ті, хто є орендарем (наприклад, чоловік орендував житло, а на проживаючу з ним дружину і дітей оформив виплати, але сам не отримуватиме кошти).
Чи продовжать виплати 40+ після 24 серпня 2023року?
Юлія, виплата компенсації в розмірі 40 злотих отримується протягом 120 днів. В окремих випадках більше. Почитайте статтю.
Доброго дня. Я інвалід третьої групи в Україні, пенсіонер (45 років – шахтар в минулому). Знаходжусь у Польщі з кінця серпня 2022 року. Маю статус УКР.
З вересня 2022 по лютий 2023 з моєю родиною (дружина та донька) орендували житло, без умови чи договору – господарка мініотелю ігнорувала це питання, а ми в свою чергу не наполягали… В програмі “Компенсація 40 злотих за надання житла для біженців з України”, як я розумію, – не брав участі (-?).
Із березня 2023 зняли інше житло, оформили умову оренди житла на мою дружину.
Питання:
1. Чи можу я зараз (липень 2023) розраховувати на підставі інвалідності (крім того я ще й пенсіонер) на участь в програмі “Компенсація 40 злотих за надання житла для біженців з України”? (чи потрібно для цього оформляти інвалідність у Польщі, маю офіційний переклад довідки МСЕК на польській мові)
2. Чи можу я перевірити чи на мене була оформлена “Компенсація 40…” без мого відома (у попередньому місці мешкання)?
Дякую за увагу. Маю надію на вашу відповідь…
Доброго дня,
Нагадаю, що зазначені виплати офіційно не є допомогою для осіб зі Статусом УКР, а вважаються компенсацією для осіб, які надали безкоштовне житло та харчування біженцям. Однак законодавство не забороняє їх отримувати, наприклад, орендарям, які надали житло. Відповідно, сім’я, в якій один з членів уклав договір оренди, може претендувати на виплати для інших членів своєї сім’ї, які проживають разом з ним, але за умови, що власник нерухомості ще не оформляв такі виплати для цієї житлової площі та людей.
Відповідаючи на ваші запитання, могу сказати наступне:
На обмежений термін – 120 днів – можна розраховувати і без підтвердження інвалідності (якщо цей період раніше не витрачався – див. п.2). Подальше – лише після підтвердження цього статусу. Тут є деякі розбіжності. Іноді посадовці стверджують, що інвалідність має бути визнана саме в Польщі. Це досить суперечливе з юридичної точки зору твердження, але на практиці все відбувається саме так. Дізнатися це досить просто – звернутися з наявними документами до адміністрації гміни за місцем проживання і запитати. Якщо вони будуть настоювати на підтвердженні, перегляньте, як це зробити.
Вже було виплачено 40+, а потім повернулися до України та втратили статус УКР. Хочу повернутись в Польщу та відновити статус УКР. Чи можна знову подати заяву на отримання 40+? Дякую.
Вітаю,
Для точної відповіді потрібна більш детальна інформація. Однак, узагальнено кажучи, ця допомога надається не біженцям, а власникам житла, які надали його безкоштовно біженцям (разом з харчуванням). “Власником” може бути і орендар, тому, наприклад, один з членів сім’ї може орендувати житло та отримувати виплати на інших членів сім’ї, що проживають разом з ними.
Чи можна повторно отримувати виплати при відновленні статусу УКР – це питання багатозначне і в значній мірі залежить від інформації, що міститься в базах даних, за якими посадовці перевірятимуть ваші параметри. На практиці буває по-різному, але якщо звертатися до тієї ж гміни, де раніше отримували статус УКР, шанси на повторні виплати значно зменшуються.
Был статус укр,но все закрыли и уехали в германию,тут оформили защиту,теперь хотим вернуться в польшу,есть веские причины,у нас 5 детей,узнали,что можно все закрыть в германии и вернуть статус укр опять,но нужно выехать в украину,мы с зоны боевых действий,можно ли прлсто пересечь границу или нужно время какоето пожить в украине,чтобы потом вьехать опять в польшу и получить статус укр?спасибо
Треба просто заїхати з України.
Доброго дня. Можете поділитись власним досвідом?