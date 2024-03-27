Обмеження терміну виплат

Представник польського уряду офіційно підтвердив, що після 120-денного періоду ця допомога для широких мас не продовжуватиметься. При цьому ті, хто в’їхав недавно і ще не втратив свій період, можуть принести субсидію своїм домовласникам.

Разом з тим, існують категорії іноземців, для яких можливість отримувати цю допомогу залишається. До них відносяться особи зі статусом УКР:

Які мають інвалідність.

Люди похилого віку.

Вагітні жінки.

Батьки, які виховують дітей до 12-місячного віку.

Батьки, які мають троє або більше дітей.

Весь подальший матеріал необхідно сприймати з урахуванням вищенаведених відомостей.

Хто може претендувати на допомогу?

Це одне з головних питань. Чи може отримати допомогу іноземець? Чи обов’язково бути власником приміщення?

Стаття 13 Спеціального закону вказує, що розраховувати на виплати може будь-який власник, у т.ч. фізична особа, яка веде домашнє господарство, яка забезпечує проживання та харчування громадян України [які мають Статус УКР — ПК]».

При цьому ні в Спецзаконі, ні в окремій Постанові польського уряду (текст можна побачити наприкінці статті), що регламентує порядок виплат цієї допомоги, немає обмежень ні щодо громадянства, ні за типом власності. Відповідно, розраховувати на виплати можуть і іноземці, у тому числі ті, що володіють приміщенням на правах оренди.

Немає й обмежень щодо рівня родинних зв’язків між біженцями та особами, які надають приміщення та харчування. Це відповідь на запитання багатьох читачів: чи можна отримувати допомогу, поселивши до себе родичів?

Консультант Дмитро Костянтинович ☕️ Підтримати проєкт У травневих правках 2022 року до закону добавлено вимогу – іноземець, за якого може бути призначена допомога, повинен мати PESEL. Без цього у виплатах можуть відмовити. При цьому зворотної сили закон не має, тому допомога, термін проживання за якою зазначений до 30.04.2022, подається за старою схемою, без зобов’язання надати ідентифікаційний номер.

Чи потрібно узгоджувати з власником приміщення, що орендується, факт розміщення біженців?

Ще один важливий момент. У art.69 Specustawy є положення, що для укладання разового договору оренди з біженцем не потрібен дозвіл власника на проживання біженця та членів його сім’ї. Однак такий договір має бути затверджений нотаріально та містити точну дати закінчення (виїзду).

З одного боку, все очевидно – дозвіл власника не потрібний. Але є й інший бік. Наприклад , якщо у договорі між власником та орендарем прямо зазначено на неприпустимість суборенди, проживання не зазначених у контракті осіб чи інші аналогічні положення. У такому разі заперечувати проти поселення біженців власник не може, але розірвати договір із самим орендарем має право. Цим можуть користуватися недобросовісні орендодавці, щоб самим отримувати допомогу на біженців.

Консультант Дмитро Костянтинович ☕️ Підтримати проєкт Насправді це виглядає так. Якщо у договорі оренди немає обмежень, можете заселяти біженців та отримувати виплати. Якщо обмеження є – цей момент треба погодити з орендодавцем, причому письмово.

Який розмір допомоги за надання житла?

Розмір допомоги встановлений у розмірі 40 злотих на кожну особу (біженця), незалежно від віку. Сумарно отримувати допомогу можна на період не більше 120 днів (нагадаємо, що до травня 2022 року термін був удвічі меншим – 60 днів). Однак воєвода своїм рішенням може запроваджувати доповнення з конкретних випадків і збільшувати цей термін. Є також винятки, про які йшлося вище (матері-одиначки, пенсіонери, інваліди тощо).

Важливий момент – допомога виплачується за період (дата початку – не раніше 24.02.2022). Тобто, заява подається на виплати за період, який біженці вже прожили в даному приміщенні і не може призначатися вперед. Крім того, це говорить про те, що поспішати з подачею заяви не варто.

Як отримати 40 злотих за біженця з України?

Щоб отримати допомогу (40 злотих на день за кожного біженця) насамперед необхідно знайти осіб, які вже оформили Статус UKR. Далі:

Визначтеся з побутовими умовами. Пам’ятайте, потрібно не лише поселити біженців, а й забезпечити їх харчуванням. Укладіть договір із біженцем. Це може бути будь-який встановлений законом контракт, проте рекомендується використовувати разовий договір оренди (umowa najmu okazjonalnego). 📄 Зразок шаблону. Дотримуйтесь досягнутих домовленостей. Пам’ятайте, місцева влада має право перевірити і факт проживання, і умови, включаючи харчування. Згодом подайте в гміну заяву. Актуальний бланк надамо далі. Заповніть спеціальні карти біженців (див. далі).

Необхідні бланки заяви та карти запроваджуються спеціальною постановою. Нинішні відбивають поправки, що продовжили перебування українських біженців до 30.06.2024. Далі надаємо повний текст нормативно-правового акта, додатками до якого і вказані бланки заяви та карти:

📄 Відкрити в окремій вкладці

Консультант Дмитро Костянтинович ☕️ Підтримати проєкт Заповнити документ можна на будь-якому гаджеті, але підписи мають бути рукописними. Ще раз нагадаємо, документи подаються за минулий період. Допустимо подавати кілька заяв за різні етапи, але у сумі не більше 120 днів (якщо немає рішення воєводи про продовження періоду). Розгляд питання про виплати має тривати до 30 днів.

Облікова база даних

Створено та ведеться спеціальна база даних, в якій фіксуються всі одержувачі допомоги та іноземці, за якими вона призначається. Зроблено це з метою уникнути зловживання, коли по одним і тим самим людям отримують кошти в різних місцях або більше встановленого терміну.

Спроба обдурити систему може бути сприйнята як шахрайство. З усіма юридичними наслідками, що випливають.

Що робити, якщо власник виганяє біженця, одержуючи допомогу?

Ця грошова допомога призначається на період фактичного забезпечення проживанням та харчуванням громадян України, на яких поширюється дія Спеціального закону. У ситуації, коли власник квартири виселяє з неї біженця, він може отримати грошову допомогу лише за дні, коли громадяни України фактично проживали з ним і отримували харчування. Після цього права на виплати зникають.

Крім того, у заяві про виплату власник має зазначити період, на який надав харчування та житло. Якщо він надасть неправдиву інформацію, то, як мінімум, він не матиме права на виплату, а як максимум, його можуть притягнути до відповідальності за надання неправдивої інформації.

Щоб уникнути отримання неправомірної вигоди власником квартири, громадяни України можуть письмово повідомити органи місцевої влади, які відповідають за виплату вищезгаданої допомоги.

Консультант Дмитро Костянтинович ☕️ Підтримати проєкт Наголосимо, немає обов’язку спрямовувати таке повідомлення, але зробити так рекомендується. В результаті не тільки відновиться справедливість, а й за базами не рахуватиметься, що за конкретних біженців зараз отримують допомогу. В іншому випадку можуть виникнути серйозні проблеми з оформленням допомоги за новим місцем проживання.

Як висновок публікуємо повний текст постанови уряду РП про дану допомогу: