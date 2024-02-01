Консультант Дмитро Костянтинович ☕️ Підтримати проєкт Президент підписав закон, що змінює розмір допомоги з 500 до 800 злотих на місяць. Збільшені виплати почнуть надходити з 2 січня 2024 року. Суми автоматично зміняться для всіх, хто отримує допомогу, без необхідності подавати нову заяву.

Що таке Rodzina 800+ у Польщі?

Це програма підтримки демографії в Польщі. Кожна сім’я має право отримувати субсидію у розмірі 800 злотих на місяць на кожну дитину.

Програма поширюється на громадян Польщі, а також на певні категорії іноземців, які проживають в РП.

Чому програма Сім’я 800+ актуальна?

Причина багато в чому банальна – різкий демографічний спад. Підстави та наслідки цього процесу є досить об’ємними і не є темою нашого розгляду, тому лише наведемо кілька цифр.

Наприклад розглянемо період із 2010 до 2015 рік . Всю цю шестирічку спостерігається очевидне зменшення населення. Якщо в 2010 приріст склав майже 33 000 осіб (тобто на цю величину більше народилося/в’їхало людей, ніж померло/виїхало), то за 2015 вже спостерігалося падіння майже 41 500 осіб. І тенденція, на жаль, зберігається.

Хто може отримати 800 злотих на дитину?

Давайте відразу окреслимо коло осіб, які можуть скористатися програмою. До них належать усі громадяни Польщі та деякі іноземці (позначені в наступному пункті), які мають дітей. При цьому, за поправками, які набули чинності у 2019 році, дохід сім’ї більше не має значення. Виплачують всім без винятку, починаючи з першої дитини.

Дуже важливий аспект: отримувати цю субсидію можуть лише особи, які дійсно проживають у Польщі. Навіть якщо громадяни РП, не говорячи вже про іноземців, живуть/працюють в іншій країні, у т.ч. в державі-члені ЄС, отримувати цю фінансову допомогу вони не мають права.

Держава має право перевірити цей факт як шляхом фізичної ревізії наявності людини в країні (в т.ч. відвідуванням місця проживання), так і за загальноєвропейськими базами оподаткування.

Чи можуть іноземці отримати підтримку?

Можливо з цього питання слід було і розпочати, бо скористатися програмою «Сім’я 800+» може багато хто, але далеко не всі іноземці. Крім громадян Польщі, претендувати на субсидію можуть іноземці:

Які мають дозвіл на перебування у зв’язку з виконанням робіт, що вимагають високої кваліфікації. Які мать дозвіл на перебування з правом працевлаштування.

Пояснимо. Ці пункти взяті безпосередньо з відповідного закону, хоч не дуже зрозуміло навіщо їх потрібно було розділяти. На наш погляд, другого пункту було б достатньо, адже перший так само потрапляє під це визначення.

У законі не зазначено, що це має бути обов’язково посвідка на проживання в Польщі, однак є положення, що забороняють видавати допомогу іноземцям з-за меж ЄС, хто працює за візою, має дозвіл на півроку або менше, а також зайнятим на сезонних роботах. Таким чином, практично всі можливості отримати субсидію за візою виключені.

Ще однією непрямою ознакою для отримання пільги може бути ПЕСЕЛЬ. Якщо цей податковий ідентифікатор є обов’язковим у конкретному муніципалітеті, і не може бути замінений на NIP, то і статус іноземця має бути відповідним.

Консультант Юлія Володимирівна ☕️ Підтримати проєкт У 2022 році право на допомогу отримали і біженці з України, які оформили Статус УКР . Процес оформлення виплат 800 PLUS даною категорією осіб розберемо в окремому розділі.

Особливості за наявності карти побиту

Важливо для нашого розгляду, що використовується карта побиту саме з правом на працевлаштування. Це може бути і часовий, і сталий побит, але дозвіл на роботу по ньому має бути закладено спочатку.

Два приклади для кращого розуміння :

Умовний Богдан отримав карту тимчасового побиту з правом на роботу. Перевіз сім’ю до Польщі за програмою возз’єднання сім’ї на офіційних підставах. Він може скористатися програмою «Rodzina 800+». Умовний Богдан отримав карту побиту без права на працевлаштування, проте пізніше оформив освядчення та законно працює. Він легально перевіз до РП членів своєї сім’ї. Проте спочатку дозвіл на проживання був без доступу до ринку праці, тому родина Богдана не має права на програму «Сім’я 800+».

При цьому, якщо у другому прикладі пізніше Богдан отримає ВНП із правом на роботу, можливість отримувати виплати з’явиться.

Сімейний стан

Юридичний статус відносин батьків безпосередньо не впливає на можливість отримання коштів за програмою «Сім’я 800+». Розраховувати на субсидію можуть батьки:

Одружені.

Розлучені.

Які ніколи не реєстрували законні відносини.

Батьки та матері одинаки.

Опікуни.

Розраховувати на субсидію можуть і неповнолітні батьки. Причому батько чи мати, які не досягли 18 років, можуть отримувати кошти на свою дитину, а у свою чергу їх батьки – на неї саму.

Сума фінансової допомоги

Програма називається «Rodzina 800+», і цифра 800 якраз і означає розмір виплат. Тобто на кожну дитину, якій належить виплата, щомісяця нараховується саме ця сума – 800 злотих.

На який час видають?

Допомога виплачується дітям до 18 років. Розглядається поправка до профільного закону, згідно з якою 800 злотих зможуть отримувати й повнолітні студенти, проте наразі вона ще не прийнята.

Коли подавати внесок на отримання допомоги?

Заява на субсидію подається щорічно.

Моменти подання заяви можуть мати принципове значення, зверніть увагу на деталі:

Щорічний період виплат починається з червня та діє до кінця травня наступного року. Для безперервного отримання допомоги подати заяву необхідно до кінця квітня.

З 2022 року подавати заяву на наступний рік можна лише через інтернет із 1 лютого.

Подавати документи можна і після 1 травня, але тоді виплати буде призначено з місяця подання.

За останнім пунктом – розгляд та перша виплата мають бути здійснені до останнього дня місяця, наступного за місяцем подання. Це стосується лише тих, хто не подав заяву до кінця квітня.

Інструкція оформлення виплат по програмі «Родина 800+»

У Польщі є кілька способів подання заяви, проте з 2022 року всі вони здійснюються лише онлайн: інтернет-банкінг, сайт ZUS (з 2022 року саме ця установа відповідає за 800 Plus – раніше це були муніципалітети), платформа Emp@tia. На останньому варіанті ми зробимо основний акцент.

Крок 1. Збір документів

Стандартний пакет документів зазначений у більшості джерел, при цьому в ЗУС можуть вимагати і додаткову документацію на свій вибір (на практиці це зустрічається рідко).

Іноземцю треба надати:

Закордонний паспорт з візою (якщо є) або карта побиту з доступом до ринку праці. Документи про сімейний стан. Свідоцтва про народження дитини. Заява.

Усі документи не польською мовою (крім паспорта) повинні бути перекладені за допомогою присяжного перекладу та апостилю.

Крок 2. Способи подачі

Розгляд питання займається ZUS. У деяких випадках ці напрямки можуть бути передані безпосередньо у відділення соціальної допомоги або інші державні/муніципальні структури.

Подання заяви може бути здійснено виключно через інтернет, що вимагатиме відповідної ідентифікації: авторизації в інтернет-банкінгу, PUE ZUS або довіреного профілю. Випадки подання даних через Emp@tia розглянемо окремо.

Крок 2.1. Подача внеску через інтернет

Послідовність наступна:

Перейдіть на портал Emp@tia. Потрібна реєстрація. Можуть бути використані: Реєстраційні дані з інтернет-банкінгу найбільших польських банків: PKO, Inteligo, Pekao та ін.

Через Profil Zaufany.

За допомогою електронного підпису. Клацніть по відповідній іконці та введіть необхідні дані. Можливо, потрібно буде внести копії документів. Відправте дані на перевірку.

На залишені контакти прийде підтвердження ухвалення заяви до розгляду. Це обов’язковий момент – без нього процес не вважається розпочатим.

Ознайомитись з повною інструкцією можете у цьому документі:

Крок 2.2. Подання заяви через PUE ZUS

Цей крок не є наступним етапом, а є альтернативним методом, вказаним на Кроці 2.1. Для використання потрібна реєстрація на сайті PUE ZUS.

Щоб використати цей спосіб:

Перейдіть на сайт ЗУС. Авторизуйтесь. Виберіть закладки «Ogólny» , «Ubezpieczony» або «Świadczeniobiorca» . В меню зліва клацніть по «Rodzina 800+» . На сторінці, що з’явилася, виберіть «Utwórz nowy wniosek» .

Залишиться заповнити та подати заяву. Інформація про узгодження допомоги буде доступна у вкладці «Świadczeniobiorca» → «Dokumenty i wiadomości» → «Skrzynka odbiorcza» .

Крок 3. Час розгляду

Точних даних про терміни розгляду немає, але є необхідність першої виплати до останнього дня місяця, наступного за тим, у якому подавали заяву.

Як було зазначено у прикладі, наведеному вище, якщо дані надавалися 25 січня, то до 28 (29) лютого платіж має бути здійснений. Відповідно, на цей момент рішення вже буде ухвалено.

Це стосується первинної подачі. При повторній, якщо документи надані вчасно, а підстави не зникли, виплати надходитимуть безупинно.

Крок 4. Отримання коштів

При позитивному рішенні кошти почнуть надходити на вказаний при оформленні рахунок. З 2022 року альтернативи даному методу немає – ні готівкою в касі, ні поштовими переказами більше не можна отримати допомогу.

Особливості оформлення допомоги біженцями зі статусом УКР

З 26 березня 2022 року розпочинається прийом заяв на отримання 800+ біженцями з України, які оформили Статус UKR (що в’їхали в РП після 24.02.2022 включно). Загалом процес має такий самий вигляд, але є свої особливості, які й розберемо далі.

Для цього створено спеціальну заяву українською мовою. Однак і в цьому випадку подача здійснюється виключно в електронному форматі (див. вище), а переказ здійснюється безготівковим методом.

Для отримання допомоги необхідно надати:

Закордонний паспорт заявника та дитини, або інші документи, що засвідчують особу на підставі яких вони перетнули кордон (якщо такі документи є).

Довідка про надання PESEL UKR заявнику та дитині. Тобто отримання Статусу УКР є первинним.

Номер банківського рахунку в Польщі. Не найприємніший момент, з відкриттям рахунку у багатьох поки що виникають проблеми.

Номер телефону в Польщі та e-mail.

Постанова польського суду, якщо особа, яка подає заяву, є тимчасовим опікуном. Знову ж таки, це означає, що питання з опікунством треба вирішити до подання на допомогу.

Документ, що підтверджує, що особа, яка подає заяву, здійснює альтернативну опіку над дитиною, якщо така ситуація має місце (якщо опікунство було оформлене раніше та в інший спосіб).

Документ, що підтверджує законність перебування та доступ до ринку праці в Польщі особи, яка подає заяву, якщо вона прибула до Польщі до 24 лютого 2022 року. До біженців у Статусі UKR не належить.

Докладніше про спосіб оформлення допомоги можна дізнатися з інструкції українською мовою:

З усіх питань можна звертатися на телефон гарячої лінії ZUS (українськомовний оператор) за телефоном 22 444 02 55 з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 18:00 або електронною поштою: ua@zus.pl.

Нагадаємо, що консультація зі спеціалістом ZUS можлива і онлайн у відеоформаті. Як це зробити докладно описано в цьому матеріалі.

Підстави для відмови

Надання неправдивих (фіктивних, фальсифікованих) даних стане причиною відмови у розгляді справи. Аналогічно і недостатні підстави чи їхня відсутність.

Важливо розуміти, що правила муніципалітетів можуть відрізнятися, отже, і підстави, та його недостатність можуть формулюватися по-різному.

Коли надходять кошти по програмі 800 Плюс?

Розділимо питання на дві частини: на який період призначається допомога та якого числа приходять кошти.

Період отримання, як правило, триває з 1 червня по 31 травня наступного року. Це важливо і для тих, хто оформлює 800+ на неповний період, повинні розуміти, що 31 травня їхній період завершиться, і щоб безперервно отримувати гроші треба подати нову заяву. Наприклад, біженці, які приїхали у лютому, можуть одразу оформити виплати на дітей, але щоб отримувати кошти і з червня, необхідно подавати нову (наступну) заяву.

З датою дещо складніше. Вона призначається автоматично, методом випадкового вибору і залишається такою протягом усього періоду отримання (з 01.06 до 31.05). На новий період може бути призначено нову дату.

Днем отримання коштів можуть бути призначені такі числа: 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 та 22. Якщо день перерахування коштів збігається з неробочим святковим днем, гроші мають надійти у попередній робочий день.

Як дізнатися дати виплат за 800 Plus?

Щоб з’ясувати дату надходження коштів, необхідно:

Зайти у свій профіль PUE ZUS. Вибрати вкладку «Rodzina 500+» → «Szczegóły Twoich wniosków» Вибрати чинну заяву (якщо їх декілька) і вказати на «Szczegóły Twoich wniosków» (деталі). Вибрати динину і натиснути «Wypłaty i zwroty» (виплати та повернення).

У наданій інформації буде вказано присвоєну дату перерахування коштів.

Висновок

Коли всі подробиці відомі, будь-яке питання, які раніше здавалося складним, вирішимо. “Сім’я 500+” – це можливість отримати додаткові кошти без ризику втратити будь-що, крім часу.

Чим ризикує людина, якщо на її запит прийде негативна відповідь? Майже нічим. А що виграє у разі позитивної відповіді? Додаткові 500 злотих на місяць на дитину.