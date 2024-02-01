Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Президентом подписан закон, изменяющий размер пособия с 500 до 800 злотых в месяц. Увеличенные выплаты поступают уже с 2 января 2024 года. Суммы автоматически изменятся для всех получающих пособие, без необходимости подавать новое заявление.

Что такое Rodzina 800+ в Польше?

Это программа поддержки демографии в Польше. Каждая семья имеет право получать субсидию в размере 800 злотых в месяц на каждого ребенка.

Программа распространяется на граждан Польши, а также на определенные категории иностранцев, проживающих в РП (о том, кто из не имеющих польское гражданство может воспользоваться «Rodzina 800+» подробнее расскажем ниже).

Почему программа Семья 800+ актуальна?

Причина во многом банальна – резкий демографический спад. Основания и следствия этого процесса довольно объемны и не являются темой нашего разбирательства, поэтому лишь приведем несколько наглядных цифр.

Для примера рассмотрим период с 2010 до 2015 год . Всю эту шестилетку наблюдается очевидное уменьшение населения страны. Если в 2010 прирост составил без малого 33 000 человек (то есть на эту величину больше родилось/въехало людей, чем умерло/выехало), то за 2015 уже наблюдалось падение в почти 41 500 человек. И тенденция, к сожалению, сохраняется.

Кто может получать 800 злотых на ребенка?

Давайте сразу очертим круг лиц, которые могут воспользоваться программой. К ним относятся все граждане Польши и некоторые иностранцы (обозначенные в следующем пункте), имеющие детей. При этом, по поправкам, вступившим в силу в 2019 году, доход семьи более не имеет значения. Выплаты положены всем без исключения, начиная с первого ребенка.

Получать данную субсидию могут только лица, действительно проживающие в Польше. Даже если граждане РП, не говоря уже об иностранцах, живут/работают в другой стране, в т.ч. и государстве-члене ЕС, получать эту финансовую помощь они не имеют права.

Государство вправе проверить этот факт, как путем физической ревизии наличия человека в стране (в т.ч. посещением места проживания), так и по общеевропейским базам налогообложения и т.п. способами.

Могут ли иностранцы получить поддержу?

Возможно с этого вопроса следовало начать, т.к. воспользоваться программой «Семья 800+» могут многие, но далеко не все иностранцы. Кроме граждан Польши претендовать на субсидию могут иностранцы:

Имеющие разрешение на пребывание, в связи с выполнением работ, требующих высокой квалификации.

Обладающих разрешением на пребывание с правом трудоустройства.

Поясним. Эти пункты взяты непосредственно из соответственного закона, хоть не очень ясно зачем их потребовалось разделять. На наш взгляд второго пункта было бы достаточно, ведь первый так же попадает под это определение.

В законе не указано, что это должен быть обязательно вид на жительство в Польше, однако есть положения, запрещающие выдавать пособия тем иностранцам из-за пределов ЕС, кто работает по визе, имеет разрешение на полгода или меньше, а также занятым на сезонных работах. Таким образом практически все возможности получить субсидию по визе исключены.

Еще одним косвенным признаком необходимости разрешающего документа может служить обязательность предоставления PESEL. Если этот налоговый идентификатор обязателен в конкретном муниципалитете, и не может быть заменен на NIP, то и статус иностранца должен быть соответствующим.

Консультант Юлия Владимировна ☕️ Поддержать проект В 2022 году право на пособие получили и беженцы из Украины, оформившие Статус UKR . Процесс оформления 800 PLUS данной категорией лиц разберем далее в отдельном разделе.

Особенности при наличии карты побыту

Важно для нашего разбирательства, что используется карта побыту именно с правом на трудоустройство. Это может быть и часовый, и сталый побыт, но разрешение на работу по нему должно быть заложено изначально.

Два примера для лучшего понимания :

Условный Богдан получил карту часовего побыту с правом на работу. Перевез семью в Польшу по программе воссоединения семьи на официальных основаниях. Он может воспользоваться «Rodzina 800+». Условный Богдан получил карту побыта без права на трудоустройство, однако позже оформил освядчение и законно работает. Он легально перевез в РП членов своей семьи. Однако изначально вид на жительство без доступа к рынку труда, поэтому семья Богдана не имеет права на программу «Семья 800+».

При этом, если во втором примере позже Богдан получит ВНЖ с правом на работу, возможность получать субсидию появится.

Семейное положение

Юридический статус отношения родителей напрямую не влияет на возможность получения средств по программе «Семья 800+». Рассчитывать на субсидию могут родители:

Находящиеся в браке.

Разведенные.

Никогда не регистрировавшие законные отношения.

Отцы и матери одиночки.

Опекуны.

Рассчитывать на субсидию могут и несовершеннолетние родители. Причем родитель, не достигший 18 лет, может получать средства на своего ребенка, а в свою очередь его родители – на него самого.

Сумма финансовой помощи

Программа называется «Семья 800+», и цифра 800 как раз и обозначает размер выплат. То есть на каждого ребенка, которому положена субсидия, ежемесячно начисляется именно эта сумма.

На какой период выдают?

Пособие выплачивается детям до 18 лет. Рассматривается поправка в профильный закон, согласно которой 800 злотых смогут получать и совершеннолетние студенты, однако на данный момент она еще не принята.

Когда подавать внесек на получение пособия?

Заявление на субсидию подается раз в год.

Моменты подачи заявления могут иметь принципиальное значение, обратите на внимание на детали:

Ежегодный период выплат начинается с июня и действует до конца мая следующего года. Для непрерывного получения пособия подать заявление необходимо до конца апреля.

С 2022 года подавать заявление на следующий год можно только через интернет с 1 февраля.

Подавать документы можно и после 1 мая, но тогда выплаты будут назначены с месяца подачи.

По последнему пункту – рассмотрение и первая выплата должны быть произведены до последнего дня месяца, следующего за месяцем подачи. Это относится только к тем, кто не подал заявление до конца апреля.

Инструкция оформления субсидии по программе «Семья 800+»

В Польше есть несколько способов подачи заявления, однако с 2022 года все они осуществляются только онлайн: интернет-банкинг, сайт ZUS (с 2022 года именно это учреждение отвечает за программу — ранее это были муниципалитеты), платформа Emp@tia. На последнем варианте мы и сделаем основной акцент.

Шаг 1. Сбор документов

Стандартный пакет документов указан в большинстве источников, при этом в ЗУС вправе затребовать и дополнительную документацию по своему выбору (на практике это встречается крайне редко).

Иностранцу надо предоставить:

Заграничный паспорт с визой (если допустимо) или вид на жительство с доступом к рынку труда. Документы о семейном положении. Свидетельства о рождении детей. Заявление.

Все документы не на польском языке (кроме паспорта) должны быть переведены с помощью присяжного перевода и апостиля.

Шаг 2. Способы подачи

Рассмотрением вопроса занимается ZUS. В некоторых случаях данные направления могут быть переданы непосредственно в отделения социальной помощи или другие государственные/муниципальные структуры.

Подача заявления может быть осуществлена исключительно через интернет, что, соответственно потребует соответствующей идентификации: авторизации в интернет-банкинге, PUE ZUS или профиль ePUAUP. Случаи представления данных через Emp@tia рассмотрим отдельно.

Шаг 2.1 Подача внесека через интернет

Последовательность шагов следующая:

Перейдите на портал Emp@tia. Необходима регистрация. Могут быть использованы: Регистрационные данные из интернет-банкинга крупнейших польских банков: PKO, Inteligo, Pekao и др.

Через Profil Zaufany.

С помощью электронной подписи. Кликните по соответствующей иконке и введите необходимые данные. Возможно потребуется внести копии документов. Отправьте данные на проверку.

На оставленные контакты придет подтверждение принятия заявления к рассмотрению. Это обязательный момент – без него процесс не считается начавшимся.

Ознакомиться с полной инструкцией можете в этом документе:

Шаг 2.2 Подача заявления через PUE ZUS

Данный шаг не является следующим этапом, а является альтернативным методом, указанному на Шаге 2.1. Для использования необходима регистрация на сайте PUE ZUS.

Чтобы использовать данный способ:

Перейдите на сайт ЗУС. Авторизуйтесь. Выберите закладки «Ogólny» , «Ubezpieczony» или «Świadczeniobiorca» . В меню слева кликните по «Rodzina 800+» . Кликните по «Utwórz nowy wniosek» .

Останется заполнить и подать заявление. Информация о согласовании льготы будет доступна во вкладке «Świadczeniobiorca» → «Dokumenty i wiadomości» → «Skrzynka odbiorcza» .

Шаг 3. Срок рассмотрения

Точных данных о сроках рассмотрения нет, но есть необходимость первой выплаты до последнего дня месяца, следующего за тем, в котором подавалось заявление.

Как было указано в примере, приведенном выше, если данные предоставлялись 25 января, то до 28 (29) февраля платеж должен быть осуществлен. Соответственно, на этот момент решение уже будет принято.

Это касается первичной подачи. При повторной, если документы предоставлены вовремя, а основания не исчезли, выплаты будут поступать безостановочно.

Шаг 4. Получение средств

При положительном решении средства начнут поступать на счет, указанный при оформлении. С 2022 года альтернативы данному методу нет – ни наличными в кассе, ни почтовыми переводами более нельзя получить пособие.

Особенности оформления пособия украинскими беженцами (Статус UKR)

С 26 марта 2022 года начинается прием заявлений на получение 800+ беженцами из Украины, оформившими Статус UKR (спасающиеся от военных действий, и въехавшие в РП после 24.02.2022 включительно). В целом процесс выглядит так же, но есть свои особенности, которые и разберем далее.

Для этого создано специальное заявление на украинском языке. Однако и в данном случае подача осуществляется исключительно в электронном формате (см. выше), а перевод осуществляется безналичным методом.

Для получения пособия необходимо предоставить:

Заграничный паспорт заявителя и ребенка, или другие документы, удостоверяющие личность на основании которых они пересекли границу (если такие документы есть).

Справка о предоставлении специального PESEL заявителю и ребенку. То есть получение Статуса УКР первично.

Номер банковского счета в Польше. Это не самый приятный момент, т.к. с открытием счета у многих пока возникают проблемы.

Номер телефона в Польше и e-mail.

Постановление польского суда, если лицо, подающее заявление, является временным опекуном. Опять же, это означает, что вопросы с опекунством надо решить до подачи на пособие.

Документ, подтверждающий, что лицо, подающее заявление, осуществляет альтернативную опеку над ребенком, если такая ситуация имеет место (если опекунство было оформлено ранее и другим способом).

Документ, подтверждающий законность пребывания и доступ к рынку труда в Польше лица, подающего заявление, если оно прибыло в Польшу до 24 февраля 2022 года. К беженцам в Статусе UKR не относится.

Подробнее о способе оформления пособия можно узнать из инструкции на украинском языке:

Открыть в отдельной вкладке

По всем оставшимся вопросам можно обращаться на телефон горячей линии ZUS (украиноязычный оператор) по телефону 22 444 02 55 с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00 или по электронной почте: ua@zus.pl.

Напомним, что консультация со специалистом ZUS возможна и онлайн в видео-формате. Как это сделать подробно описано в данном материале.

Основания для отказа

Предоставление ложных (фиктивных, фальсифицированных) данных станет причиной отказа в рассмотрении дела. Аналогично и недостаточные основания или их отсутствие.

Важно понимать, что правила муниципалитетов могут различаться, а значит и основания, и их недостаточность могут формулироваться по-разному.

Когда поступают средства пособия 800 Плюс?

Разделим вопрос на две части: на какой период назначается пособие и какого числа приходят средства.

По периоду получения – как правило, он длится с 1 июня по 31 мая следующего года. Это важно и для тех, кто оформляет 800+ не на полный период должны понимать, что 31 мая их период завершиться, и чтобы непрерывно получать деньги надо подать новое заявление. Например, беженцы, приехавшие в феврале, могут сразу оформить выплаты на детей, но чтобы получать средства и с июня, необходимо подавать новой (следующее) заявления.

С датой несколько сложнее. Она назначается автоматически, методом случайного выбора, и остается такой в течение всего периода получения (с 01.06 до 31.05). На новый период может быть назначена новая дата.

Днем получения средств могут быть назначены следующие числа: 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 и 22. Если день перечисления средств совпадает с нерабочим праздничным днем, деньги должны поступить в предыдущий рабочий день.

Как узнать даты выплат по 800 Plus?

Чтобы выяснить дату поступления средств необходимо:

Зайти в свой профиль PUE ZUS. Выбрать вкладку «Rodzina 800+» . Нажать «Szczegóły Twoich wniosków» . Выбрать действующее заявление (если их несколько) и нажать «Szczegóły» . Выбрать ребенка и нажать «Wypłaty i zwroty» (выплаты и возвраты).

В предоставленной информации и будет указана присвоенная дата перечисления средств.

Заключение

Когда все подробности известны, любой вопрос, ранее казавшийся сложным, разрешим. «Семья 800+» — это возможность получить дополнительные средства, без риска потерять что-либо, кроме времени.

Чем рискует человек, если на его запрос придет негативный ответ? Практически ничем. А что выиграет в случае положительного ответа? Дополнительные 800 злотых в месяц на ребенка. На наш взгляд, овчинка стоит выделки.