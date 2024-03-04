Что такое Zasiłek dla bezrobotnych?

Дословно Zasiłek dla bezrobotnych так и переводится – пособие для безработных. Это официальный термин, используемый в документах и законах, однако нередко в разговорной речи поляки применяют жаргонизм kuroniówkę.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Коротко напомню, что в 90-х годах ХХ века в сложном экономическом положении на улицах Варшавы раздавали бесплатную еду (как правило, гороховый суп) для особо нуждающихся. Эту похлебку и называли kuroniówkę, но со временем она перекочевала в лексикон безработных, как аналог пособия. Надо понимать, что сегодня, говоря «Kroniówkę» или «Zasiłek dla bezrobotnych», имеется в виду одно и то же.

Размер пособия по безработице в 2024 году

Размер kuroniówkę устанавливается ежегодно и зависит от целого ряда различных параметров. В первую очередь, от состояния рынка труда. Более того, в назначении пособия имеет большое значение местный фактор – обстановка в конкретном воеводстве. Например, от него зависит продолжительность выплаты, которая составляет 3, 6 или 12 месяцев.

Размер пособия по безработице зависит от реального трудового стажа, который безработный сможет подтвердить:

100% (стандартная ставка) – положена тем, кто имеет стаж от 5 до 20 лет.

80% — назначается тем, у кого стаж менее 5 лет.

120% — для работников со стажем более 20 лет.

Кроме этого, первые три месяца выплачивается полная сумма пособия, а далее сокращенная. На примере размеров Zasiłek dla bezrobotnych, установленных с 01.06.2023:

Стаж / ставка Первые 3 месяца Следующие месяцы от 5 до 20 лет / 100% 1491,90 zł 1171,60 zł До 5 лет / 80% 1193,52 zł 937,28 zł Свыше 20 лет / 120% 1790,28 zł 1405,92 zł

С 01.06.2024:

Стаж / ставка Первые 3 месяца Следующие месяцы от 5 до 20 лет / 100% 1669,44zł 1311,02 zł До 5 лет / 80% 1335,87 zł 1048,82 zł Свыше 20 лет / 120% 2003,33 zł 1572,22 zł

Для получения пособия необходимо встать на учет в местный центр занятости, и соответствовать целому ряду условий. Далее поговорим, как иностранцу получать пособие по безработице.

Как влияет на пособие способ увольнения?

Как правило, способ увольнения — расторжение по инициативе работника, соглашение сторон, расторжение по инициативе работодателя — не влияет на предоставление права на выгоду. Однако от этого зависит, когда и за какой период начнут выплачивать пособие. Другими словами, способ увольнения не влияет на сам факт назначения пособия и на его размер, но прямо касается срока, в течение которого будут производиться выплаты.

При этом служба занятости проверяет все договоры, расторгнутые в течение 6 месяцев, предшествующих регистрации, а это, соответственно, не всегда только последняя работа.

Расторжение договора работодателем

В случае расторжения договора по инициативе работодателя, пособие, если оно предоставлено, начисляется со дня регистрации и выплачивается за весь период, на который оно было предоставлено.

Это наиболее предпочтительный вариант для получения пособия. Остальные имеют ограничения.

Расторжение договора по инициативе работника

Если увольнение инициировал сотрудник, пособие будет начислено через 90 дней (если на него есть право), а продолжительность этого периода будет сокращена. Например, если безработный имеет право на пособие по безработице в течение 6 месяцев, и он сам расторгает договор, пособие начнет начисляться через 90 дней и будет выплачиваться в течение всего 3х месяцев.

Исключением является расторжение работником договора в связи с переменой места жительства или серьезным нарушением основных обязанностей по отношению к работнику. В этом случае пособие будет начисляться со дня регистрации.

Соглашение сторон

В случае соглашения между сторонами, когда безработный соответствует условиям предоставления пособия, выплаты так же будут начислены через 90 дней, а период выплат сокращен.

Здесь нужно понимать, что под соглашением сторон вполне может пониматься увольнение по умове о праце без отработки, о котором договорились стороны. Если это инициатива работодателя, стоит хорошо подумать, принимать ли на такое предложение.

В этом случае законом также предусмотрены исключения. Если соглашение сторон имело место в связи с банкротством, ликвидацией работодателя или сокращением занятости по причинам, связанным с местом работы или в связи с переменой места жительства, пособие, в случае его предоставления, будет исчисляться со дня регистрации.

Дисциплинарное увольнение

Если в течение 6 месяцев до регистрации в повятовой службе занятости действия / бездействия безработного привели к прекращению трудовых или служебных отношений без предварительного уведомления, то есть он был уволен в дисциплинарном порядке, пособие будет выплачиваться по истечении 180 дней с даты регистрации.

Это означает, что лицу, которому назначено 6-месячное пособие, пособие вообще не будет выплачиваться, а при 12-месячном пособии, оно начнет начисляться через полгода и будет выплачиваться только в течение следующих 6 месяцев.

Кто может зарегистрироваться как безработный или ищущий работу?

Мы неслучайно вынесли в заголовок два термина – безработный и ищущий работу. Юридически они имеют ряд отличий:

Безработный (osoba bezrobotna) – человек, не имеющий работы и соответствующий целому ряду условий (о которых далее поговорим подробно), зарегистрированный на польской бирже труда, и имеющий право на пособие. Ищущий работу (osoba poszukująca pracy) – это более широкое понятие. Человек так же зарегистрирован в местном центре занятости, имеет возможность просматривать вакансии и/или получать консультации, но вполне может в данный момент иметь доход (например, сдача жилья в аренду или работу, которую желает сменить).

Так как в большинстве случаев ищущим работу пособие не полагается, сделаем акцент в дальнейшем разбирательстве именно на osoba bezrobotna.

Могут ли иностранцы получить Zasiłek dla bezrobotnych?

Да, это возможно. Причем на основании достаточно широкого круга фактов. Мы не будем рассматривать условия для граждан ЕС / ЕЭЗ или поляков, и сосредоточим внимание на белорусах, россиянах и украинцах.

Граждане третьих стран могут зарегистрироваться безработными, а значит и претендовать на пособие по безработице в Польше, если:

Имеют сталый побыт или карту долгосрочного резидента EU.

Обладают статусом беженца, защитой или прочими гуманитарными обстоятельствами.

Являются членами семей граждан стран ЕС или членами семей поляков. Причем, пособие возможно, как при наличии часового побыту, так и при «штампе» в ожидании данного статуса.

Обладатели Голубых карт или ВНЖ по научной деятельности, а также карт резидентов ЕС, выданных в других странах, но желающие работать (вести бизнес, учиться, стажироваться) в РП.

Могут рассчитывать на пособие и иностранцы из стран СНГ в других статусах. При условии, что до подачи заявления непрерывно отработали в Польше не менее 6 месяцев, kuroniówkę могут получать:

Обладатели часовего побыту по работе.

Имеющие КЧП на основании работы в советах директоров (при условии, что не имеют долей или акций в этих юридических лицах).

Обладатели рабочих виз.

Повторим, т.к. это очень важно, эти три категории иностранцев могут претендовать на пособие по безработице только при условии непрерывной работы в течении минимум полугода до момента регистрации на бирже труда.

Другие условия получения kuroniówkę в бюро по трудоустройству

Вместе с вышеописанными, обстоятельства должны соответствовать и другим требования:

Центр занятости не может в данный момент предложить подходящей вакансии, в т.ч. стажировки или обучения. В течение как минимум 12 месяцев (365 дней) из предшествующих 18-ти иностранец получал заработную плату или другой доход (например, от предпринимательской деятельности) не менее минимально установленной зарплаты, и в полной мере выплачивал все необходимые налоги и социальные сборы (в т.ч. в Фонд занятости).

Обратите внимание, что при наличии всех необходимых выплат за указанный период, вид трудового договора значения не имеет. Это могла быть и умова о праце, и гражданско-правовые формы контрактов, и пр.

Кроме этого, в необходимые 12 месяцев могут быть включены отпуск по уходу за ребенком, пенсии по нетрудоспособности и время воинской службы.

Могут ли получать пособие украинские беженцы (Статус UKR)?

Лица, оформившие специальный PESEL (Статус УКР), получили полный доступ ко всем пособиям на тех же правах, что граждане Польши. Однако и условия для оформления пособия по безработице для них те же, в том числе и требование о легальной работе в Польше в течение не менее 365 дней в предшествующие 18 месяцев.

Очевидно, что большинство недавно прибывших в страну беженцев физически не могут соответствовать этим параметрам, а значит и рассчитывать на пособие не могут (по крайней мере до выполнения условий).

Одновременно у беженцев сохраняется право встать на учет, участвовать в программах поиска работы, обучения / переобучения, грантов на открытие бизнеса и т.д. Через определенное время, когда необходимые параметры будут соблюдены, появится и возможность оформить пособие по безработице.

Права и обязанности безработного в Польше

Osoba bezrobotna имеет право пользоваться услугами центра занятости по поиску работы и другими возможностями. Основные из них:

Получать сведения об имеющихся вакансиях, возможностях стажировок или обучения (переобучения).

Иметь страховку NFZ, взносы за которую будет оплачивать государство / муниципалитет.

Включать в свою страховку супругу, супруга или несовершеннолетних детей (в случае обучения, ребенка – до 26 лет).

Родители-одиночки могут претендовать на возмещение расходов по уходу за детьми до 7 лет.

Лица до 30 лет могут получать гранты на обучение.

Кроме этого, существуют местные программы, которые могут быть использованы. Например, пособия для начала предпринимательской деятельности, компенсация проезда в общественном транспорте и т.п. Уточнять возможности необходимо в местном центре занятости, имея в виду, что получение полной информации – так же неотъемлемое право безработного.

При всех правах, на osoba bezrobotna налагается и немало обязательств, за несоблюдение норм которых иностранец может быть лишен статуса безработного:

Посещать офис центра в назначенное время для получения информации. В течение недели уведомлять центр о трудоустройстве, и, следовательно, о потере права на пособие. Принимать предлагаемую помощь (трудоустройство, стажировка, обучение). В течение 7 дней уведомлять об изменениях в регистрационных данных. В случаях изменения места проживания, уведомлять центр по новому адресу в течение 14 дней. Пройти медосмотр и/или психологическое тестирование по требования центра занятости. Уведомлять о назначении / получении других пособий, к примеру, по состоянию здоровья или по уходу за больным родственником.

Другие случаи, когда безработный может быть лишен статуса, а значит и пособия, рассмотрим ниже.

Как встать на биржу труда в Польше?

Регистрация в центре занятости – обязательное условие для получения Zasiłek dla bezrobotnych. Оформление происходит на бирже труда по месту постоянной или временной регистрации. Если регистрация отсутствует, можно обратиться в любой доступный центр, но при подаче заявления необходимо указать на этот факт.

Рассмотрим технологию регистрации в центр занятости в Варшаве. При этом пошагово укажем на оформление для украинцев, россиян и белорусов при личном посещении, а далее рассмотрим онлайн-способ.

Шаг 1. Сбор документов для подачи в управление труда

Вне зависимости от способа регистрации, общий пакет документов для иностранца должен включать:

Действующий паспорт с визой или картой побыту. Документы об образовании. В случаях проведения нострификации, обязательно предоставить сведения о ней. Оригиналы всех трудовых договоров, справок с работы, сведений о получении дохода и т.п., которыми могут подтвердить стаж для определения размера пособия. Сведения о семье (супруги, дети). PESEL (при наличии). Медицинские заключения об ограничениях или их отсутствии (инвалидность, допуск к определенным видам работ и пр.). Заявление о постановке на учет как безработного (бланк). Подписанное ознакомление с правами и обязанностями. Согласие на обработку персональных данных.

Очень важно понимать, что каждое отделение по трудоустройству может запросить дополнительные сведения. Кроме прочего, некоторые данные придется предоставлять и по требованию конкретного работодателя, если будет предложена его вакансия.

Подтверждение стажа

Одним из самых сложных и неоднозначных вопросов для иностранцев, желающих получать kuroniówkę – это подтверждение трудового стажа. В зачет годы работы идут по-разному, и во многом зависят от межгосударственных договоренностей и местных правил.

Консультант Юлия Владимировна ☕️ Поддержать проект Возьмите с собой все имеющиеся документы ( присяжные переводы ). На месте чиновник сможет определить, что пойдет в зачет, а что использовать не получится.

Если затраты на переводы недопустимы (невозможны, нежелательны), можно рассчитывать лишь на 80-процентное пособие.

Шаг 2. Посещение Ужонда Праци

Существует несколько адресов ужондов праци, в которые и подаются документы:

Адрес в Варшаве Районы обслуживания ul. Grochowska 171 B, 04-111 Warszawa, e-mail: sekretariat.grochowska@up.warszawa.pl Praga-Południe, Praga-Północ, Targówek, Białołęka, Rembertów, Wawer, Wesoła ul. Ciołka 10 A, 01-402 Warszawa, e-mail: sekretariat.ciolka@up.warszawa.pl Mokotów, Śródmieście, Ochota, Wola, Żoliborz, Bemowo, Bielany, Ursus, Ursynów, Wilanów, Włochy ul. Młynarska 37A, 01-175 Warszawa, e-mail: mlynarska@up.warszawa.pl Обслуживание людей с ограниченными возможностями из любого района

Все офисы работают с 8:00 до 16:00. Прием посетителей с 8:00 до 15:00. Выдача «номерков» электронной очереди – до 14:30. Почтовые отправления можно высылать по этим же адресам. Электронная почта для регистрации не используется.

Шаг 3. Собеседование и решение

Вероятно, это самый простой шаг, ведь все документы уже собраны. При личном общении чиновник проверит все необходимое, укажет на возможные корректировки и зарегистрирует заявление. Ответ, при наличии всех сведений, будет получен в день посещения. Стоимость процедуры – бесплатно.

Онлайн регистрация безработного в центре занятости

Как и все, производимое через интернет, этот способ удобен. Однако отклика на наличие ошибок или недостающих документов можно ждать некоторое время, а личного посещения офиса все равно не избежать. Для онлайн-регистрации нужно:

Перейти на сайт paca.gov.pl. Выбрать «Rejestracja/wyrejestrowanie osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy» . Перейти по ссылке «Zgłoszenie do rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy» . Выбрать повятовый ужонд праци и нажать "Dalej" . Заполнить все необходимые поля и отправить их на проверку. Определиться с методом подачи документов. Zgłoszenie do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy (4) — документы подаются в повятовом управлении труда.

(4) — документы подаются в повятовом управлении труда. Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy (5) — подача документов осуществляется онлайн, нужен доверенный профиль ePUAP Заполнить личные данные, приложить сканы документов. Дождаться подтверждения регистрации.

Обратите внимание, что данный способ подходить для всех местностей Польши. Географическая привязка выбирается на первом этапе регистрации.

Сроки получения пособия для иностранцев

При удовлетворительном решении запроса на Zasiłek dla bezrobotnych его выплаты будут производиться с 7-го дня после регистрации. Рассчитывается пособие ежедневно на 90 или 180 дней, если основания не исчезнут ранее. В некоторых районах, особенно для людей со стажем более 20 лет, выплата пособия может быть продлена до года.

Утеря права на получение пособия по безработице

Выше были указаны обязанности безработного, невыполнение которых может остановить выплату пособия. Кроме этого потеря права на kuroniówkę может произойти из-за:

Отказа от предлагаемой вакансии, стажировки или обучения.

Не прохождение (отказ от прохождения без уважительных причин) медкомиссии.

Восстановить статус безработного, при появлении оснований, можно будет не ранее чем через 120 дней.

В качестве заключения резюмируем процесс получения пособия. Пусть это станет коротким напоминанием о необходимых шагах, а подробнее каждый этап можно вспомнить, промотав статью вверх:

Определение достаточности стажа для получения kuroniówkę. Сверка необходимого статуса иностранца. Сбор документов. Подача заявления. Рассмотрение вопроса. Назначение размера пособия. Поиск работы и новое трудоустройство.

Пособие для безработных в Польше – это инструмент поддержки тех, кто желает трудоустроиться. Использовать его как способ существования за счет государства, удастся вряд ли. Скорее всего, вакансию найдут достаточно быстро. Но эти средства не помешают в момент смены работы, и теперь вы знаете, как их получить.