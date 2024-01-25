Условия предоставления гранта на бизнес

Сразу скажем о главной сложности. Субсидию предоставляет конкретное бюро по трудоутройству, в рамках собственных правил и выделенного на это бюджета. Поэтому многие требования в зависимости от местности сильно различаются, в том числе колеблется возможная сумма транша.

Однако есть и общие правила предоставления гранта. Соискатель должен:

Быть зарегистрированным на бирже труда, как безработный. Как это сделать, читайте в данном материале. Не являться студентом очного отделения вуза (заочником можно). Последние 12 месяцев перед подачей заявления не осуществлять коммерческой деятельности (некоторые бюро устанавливают больший срок). Не иметь за последний год безосновательных отказов от предложений работы, стажировки и учебы, которые поступали ему от биржи труда. Не иметь за предшествующие 2 года зафиксированных правонарушений в области экономической деятельности. Не получать грантов, субсидий или других льгот на ведение бизнеса от любых государственных структур.

Кроме того, некоторые бюро требуют от соискателя перед подачей заявления находиться на учете на бирже труда некоторое время – как правило, от 1 до 3 месяцев, однако в других местах такое условие отсутствует.

Эти и другие требования могут отличаться, поэтому окончательный перечень условий необходимо уточнять на месте.

Сколько денег можно получить на открытие бизнеса?

Фиксированной суммы нет, и каждое бюро назначает размер гранта самостоятельно, исходя из выделенных бюджетов и других обстоятельств. Однако из опроса людей, которым удалось получить субсидию, выяснилось, что наиболее часто предоставляется сумма примерно равная пяти и шестикратному размеру средней зарплаты по экономике за прошедший год. При этом шестикратная сумма – максимальная, это ограничение установлено законом.

Например, в 2024 году (при условии, что средняя зарплата в 2023 году составила 7444,39 злотого) можно получить до 44667 злотых. Но еще раз напомним, сумму определяет конкретное бюро.

На что можно, а на что нельзя тратить деньги?

Устанавливаются требования на направления расходов гранта. Это так же может зависеть от внутренних правил, однако в большинстве случаев допустимо тратить средства субсидии на:

Приобретение техники (за исключением автотранспорта), оборудования, программного обеспечения.

Закупка расходных материалов, товаров, сырья.

Рекламные расходы.

Ремонт помещения и материалы для него, подключение к сетям.

Юридическая помощь / консалтинг.

Приобретение домена, хостинга и т.д.

Не допускается тратить средства гранта на:

Систематические расходы: аренда, страхование, электричество и т.п.

Приобретение недвижимости.

Покупка автомашины.

Приобретение кассового аппарата или аналогичной техники.

Финансирование тренингов.

Транспортные расходы.

Финансирование сезонных мероприятий, устройств автоматизированной торговли, организация секонд-хендов (продажа одежда б/у), торговля «от двери до двери».

Кроме этого, разрешенные расходы могут ограничиваться по договору определенными объемами. Например, на рекламу не более 5% (10%, 15%…) от полученной суммы. Превышение будет считаться нарушением договора и средства придется вернуть.

Может ли иностранец получить безвозвратный грант?

Грант выделяется через биржу труда для зарегистрированных на ней людей. Иностранцы, при соблюдении условий, могут встать на учет, а значит, могут рассчитывать на предоставление безвозвратной ссуды.

Однако у регистрации на бирже иностранцев есть свои условия. Подробно они описаны в этой статье, поэтому здесь лишь кратко напомним. Граждане третьих стран могут зарегистрироваться в бюро по трудоустройству, если они:

Имеют статус ПМЖ.

Являются официально беженцами, получили защиту или другие аналогичные статусы.

Члены семей граждан ЕС.

Имеют Голубые карты, карты по научной деятельности.

Имеют часовый побыт по работе или рабочие визы, если перед увольнением проработали не менее 6 месяцев на одном месте.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Существует некоторое разногласие, связанное с картами временного побыту. С одной стороны, при обозначенных условиях, зарегистрироваться на бирже можно, но с другой при потере работы по карте уведомить воеводу о новой работе необходимо в течение 30 дней. К сожалению, не все уженды принимают сведения о регистрации на бирже, как «новую работу». Этот момент стоит уточнить заранее.

В каких отраслях экономики нельзя брать субсидию от биржи?

Существует несколько общеевропейских норм, вводящих масштабные программы субсидирования некоторых отраслей экономики. В частности, к ним относятся:

Рыболовство.

Черная металлургия.

Производство синтетических волокон.

Угольная добыча.

Транспортный сектор.

Сельское хозяйство.

Производство энергии.

Перечисленные отрасли имеют непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу, т.к. для деятельности в указанных направлениях запрещается выдавать какие-либо субсидии, т.е. получить грант для бизнеса в этих сферах нельзя.

Как получить грант от биржи труда (otrzymania dotacji)?

Обязательным условием является подача заявления, но его форма, а часто и содержание могут отличаться значительно. Мы обозначим основные положения, встречающиеся наиболее часто, однако воспринимать их нужно как ориентировочные, направляющие, а все детали выяснять непосредственно в бюро.

В целом схема получения дотации выглядит так:

Подается заявление. Проводится проверка (1 – 3 месяца) на соответствие всем условиям бюро. В случае согласия, предприниматель подписывает договор с бюро и поручителями (кто может выступать поручителями, надо выяснять на бирже, а зачем они нужны – расскажем ниже). Осуществляется перевод средств на счет предпринимателя. Открывается бизнес.

На завершающий пункт выделяется строго нормированное время. Как правило, бизнес должен быть открыт в течение 30 дней, однако этот параметр будет точно указан в договоре.

Нужен ли собственный вклад?

Закон не требует от соискателя демонстрировать какую-либо часть первоначального капитала, но таковым бывает требование конкретного бюро. На практике это встречается нечасто, но по статистике наличие своего вклада значительно увеличивает шанс на положительный исход дела.

Собственным «вкладом» не обязательно должны быть деньги (если этого прямо не требуют в бюро). Это может быть оргтехника, оборудование, инструменты и т.п. Данный момент демонстрирует серьезность намерений соискателя.

Требуется ли бизнес-план?

Аналогично собственному вкладу, бизнес-план могут потребовать, но далеко не во всех бюро. Более того, в некоторых для бизнес-плана выделен отдельный раздел заявления, в других предоставляется самостоятельная форма. В третьих (и таких немало) плана нет в обязательных требованиях.

Но, опять же, его наличие (даже если нет обязанности представлять) повышает лояльность бюро к соискателю, демонстрирует серьезное отношение и реальность запроса. Иногда грамотно составленный бизнес-план может заменить собой собственный вклад.

Другие документы

Перечень обязательного предоставит бюро, но даже если в списке нет каких-либо документов, а по мнению бизнесмена они имеют отношение к делу, их лучше представить. Речь прежде всего о подтверждении навыков, опыта, умений, связанных с планируемым делом.

Иностранцам, имеющим иностранные дипломы и желающим вести бизнес по профилю, можно сделать их переводы и предоставить на биржу. Это не будет равняться нострификации, и образование не будет признано официально, но в качестве дополнительного аргумента будет учтено.

Надо ли отдавать грант на бизнес?

Вопрос может показаться странным, учитывая, что неоднократно указывалось на невозвратность субсидии. Однако это актуально только при выполнении условий контракта, основными среди которых являются:

Точно указанный срок начала бизнеса.

Работа на протяжении не менее 12 месяцев после открытия.

Другие условия договора.

В случае нарушения, деньги придется вернуть, причем с процентами, и не позднее, чем на 30ый день после требования. Если предприниматель не сможет отдать средства, они будут взыскиваться с поручителей, в т.ч. с применением инструмента исполнительного производства, судебных приставов.